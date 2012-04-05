TW Sniper EA MT5
- 버전: 1.3
- 활성화: 20
TW Sniper EA – 추세 추종 전략을 사용하는 금 스캘핑 로봇 (XAUUSD 전용)
TW Sniper EA MT5는 금 거래(XAUUSD)를 위한 전문적인 외환 자동매매 프로그램으로, 고급 추세 추종 스캘핑 전략을 기반으로 설계되어 변동성이 큰 시장에서도 안정적인 성과를 제공합니다. 이 금 스캘핑 로봇은 런던 및 뉴욕 주요 세션에서 정밀한 거래에 집중하며, 엄격한 리스크 관리와 전문적인 자금 관리로 꾸준한 성장을 보장합니다. 자동화된 이 금 거래 로봇을 통해 트레이더는 신뢰할 수 있는 결과, 간단한 설치, 장기적인 포트폴리오 안정성을 얻을 수 있습니다.
왜 TW Sniper EA를 선택해야 할까요?
최적화된 리스크 관리
- 고급 리스크 관리로 한 번에 하나의 XAUUSD 거래만 실행합니다.
자본 보호
- 거래 계좌를 보호하기 위한 다중 보호 알고리즘 적용.
전문적인 자금 관리
- 숨겨진 손절매(SL) 및 이익실현(TP)과 함께 엄격한 손실 제한 관리.
입증된 성과
- 최대 80% 승률 및 월 최대 20%의 자본 성장 가능.
세션 최적화
- 런던 및 뉴욕 세션에서 금 거래(XAUUSD)에 최적화.
독점 금 스캘핑 전략
- 정확한 거래를 위한 전문적인 추세 추종 로직 기반.
간편한 설치 및 지원
- 간단한 설치, 평생 무료 업데이트 및 24/7 전담 지원.
누가 TW Sniper EA MT5를 사용할 수 있나요?
초보자든 경험 많은 트레이더든, TW Sniper EA MT5는 금 스캘핑 및 자동화된 추세 거래 시스템에서 전문적인 우위를 제공합니다.
최대 성과를 위한 최적 설정
-
브로커: 저스프레드 브로커 선택.
-
계좌 유형: ECN 또는 ECN_Pro 권장.
-
최소 예치금: $1000 필요.
-
레버리지: 최소 1:500 권장.
-
최적 페어: XAUUSD (Gold) 전용.
-
VPS 필요: 안정적인 24/7 운영을 위해 VPS 사용 권장.
전체 설치 및 사용 안내는 종합 튜토리얼 및 영상 가이드를 참조하십시오.