TW Sniper EA MT5
- エキスパート
- Altan Karakaya
- バージョン: 1.3
- アクティベーション: 20
TW Sniper EA – トレンドフォロー戦略を搭載したゴールドスキャルピングロボット (XAUUSD)
TW Sniper EA MT5は、金取引（XAUUSD）のためのプロフェッショナルなFX自動売買システムであり、高度なトレンドフォロー型スキャルピング戦略を用いて、市場の高い変動性の中でも安定したパフォーマンスを提供します。このゴールドスキャルピングEAは、ロンドンおよびニューヨークの主要セッションにおける精密な取引に特化し、厳格なリスク管理とプロフェッショナルな資金管理を適用することで、安定した成長を実現します。完全自動化されたこのゴールド取引ロボットにより、トレーダーは信頼性の高い結果、簡単なセットアップ、そして長期的なポートフォリオの安全性を得ることができます。
なぜTW Sniper EAを選ぶのか？
最適化されたリスク管理
- 高度なリスク管理で、一度に1つのXAUUSD取引のみを実行。
資本保護
- 取引口座を守るための複数の保護アルゴリズムを搭載。
プロフェッショナルな資金管理
- 隠れたストップロス（SL）とテイクプロフィット（TP）、厳格なドローダウン制御。
実績あるパフォーマンス
- 最大80％の勝率と、月間最大20％の資本成長の可能性。
セッション最適化
- ロンドンおよびニューヨークセッションにおける金取引（XAUUSD）に特化。
独自のゴールドスキャルピング戦略
- 正確な取引結果のためのプロフェッショナルなトレンドフォローロジック。
簡単なセットアップとサポート
- シンプルなインストール、無料の生涯アップデート、24/7の専用サポート。
誰がTW Sniper EA MT5を利用できるのか？
初心者から経験豊富なトレーダーまで、TW Sniper EA MT5はゴールドスキャルピングと自動化されたトレンド取引システムにおいてプロフェッショナルな優位性を提供します。
最大パフォーマンスのための最適設定
-
ブローカー：低スプレッドのブローカーを選択。
-
口座タイプ：ECNまたはECN_Pro推奨。
-
最低残高：1000ドル必要。
-
レバレッジ：最低1:500推奨。
-
最適通貨ペア：XAUUSD（金）のみ最適化。
-
VPS要件：24/7稼働のため信頼できるVPSを使用。
フルセットアップと使用ガイドについては、包括的なチュートリアルおよび動画ウォークスルーを参照してください。