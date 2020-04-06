これは二等線の交差と矢印の標識に基づいて注文したユーザー定義の指標を作成したEAです。 青い矢印が上に出た時に多く注文します。 赤い矢印が出たら、下に空欄を作ります。 ピンクの線が上に緑の線を横切って交差すると、ピンクの線が上にあり、緑の線が下にあり、金叉が現れ、青い矢印が現れます。 ピンクの線が下に緑の線を横切って交差すると、ピンクの線が下にあり、緑色の線が上にあります。 これは経典の二重線の交差点であり、矢印で注文点を表示し、正確性が高いです。それから、線の色と矢印によって注文方向の指標がよく表示されます。時間がなく、通貨は制限されます。 現在のEAは同じ通貨ペアで一つしか開かれません。 現在のEAは1時間で仕事したほうがいいです。効果がいいです。もちろん他の時間帯でも仕事ができますが、自分でパラメータを最適化して最適なワークサイクルを得る必要があります。イクラの後、bigCycleとsmall Cycleの二つのパラメータを変更します。 現在のEAデフォルトの最適化パラメータはEURUSDの1時間動作周期において最も効果が高い。 普通100ドルは0.01手を掛