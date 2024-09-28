The Infinity EA MT5

Infinity EA — это продвинутый торговый экспертный советник, разработанный для GBPUSD, XAUUSD и AUDCAD. Он ориентирован на безопасность, постоянную прибыль и бесконечную прибыльность. В отличие от многих других советников, которые полагаются на высокорисковые стратегии, такие как мартингейл или сеточная торговля. Infinity EA использует дисциплинированную, прибыльную стратегию скальпинга, основанную на нейронной сети, встроенной в машинное обучение, и технологии анализа данных на основе ИИ, предоставляемой последней версией ChatGPT, чтобы сделать ваш общий торговый опыт исключительным.

Общайтесь с другими трейдерами, присоединившись к нашему сообществу MQL5, насчитывающему более 7000 участников. Будьте в курсе последних обновлений продукта, советов и эксклюзивного контента.

Как настроить Infinity EA

Функции



Infinity EA использует стратегию скальпинга на основе искусственного интеллекта.

Советник интегрирован с ChatGPT-4 Turbo для анализа данных в реальном времени.

Infinity EA непрерывно обучается на основе рыночных данных с помощью машинного обучения.

В основе Infinity EA лежит управление рисками с такими функциями, как фиксированные настройки Stop Loss и Take Profit, которые защищают капитал и фиксируют прибыль.

Советник также проводит расширенный анализ свечей для выявления высококачественных торговых входов.

Infinity EA полностью совместим с проп-компаниями.

Цена по акции: $599 до 5 покупок | Следующая цена: $799 | Окончательная цена: $2999

Рекомендации



Начальный капитал: 700 долларов.

Временные рамки: любые.

Рекомендуемые валютные пары: XAUUSD (золото), GBPUSD и AUDCAD.

Брокеры: рекомендуемые брокеры с низкими спредами, такие как Tickmill, ICMarkets, RoboForex, FPMarkets и т. д.

VPS: Для бесперебойной торговли рекомендуется использовать VPS.

Настройки: Предварительно оптимизированы для простоты использования — не требуется дополнительных настроек. Просто подключи и играй.

О разработчике



Имея более чем десятилетний опыт в торговле на рынке Форекс и золота, я посвятил свою карьеру разработке советников-экспертов, которые автоматизируют процесс торговли для трейдеров всех уровней. Моя цель — создавать эффективные, безопасные и стабильно прибыльные торговые решения.

Предупреждение о рисках — торговля на рынке форекс сопряжена со значительным риском и может не подходить всем инвесторам. Прошлые результаты работы Infinity EA не являются показателем будущих результатов. Убедитесь, что вы полностью осознаете связанные с этим риски, и торгуйте только теми деньгами, которые вы можете позволить себе потерять.