The Infinity EA MT5

3.75

Infinity EA — это продвинутый торговый экспертный советник, разработанный для GBPUSD, XAUUSD и AUDCAD. Он ориентирован на безопасность, постоянную прибыль и бесконечную прибыльность. В отличие от многих других советников, которые полагаются на высокорисковые стратегии, такие как мартингейл или сеточная торговля. Infinity EA использует дисциплинированную, прибыльную стратегию скальпинга, основанную на нейронной сети, встроенной в машинное обучение, и технологии анализа данных на основе ИИ, предоставляемой последней версией ChatGPT, чтобы сделать ваш общий торговый опыт исключительным.

Функции

  • Infinity EA использует стратегию скальпинга на основе искусственного интеллекта.
  • Советник интегрирован с ChatGPT-4 Turbo для анализа данных в реальном времени.
  • Infinity EA непрерывно обучается на основе рыночных данных с помощью машинного обучения.
  • В основе Infinity EA лежит управление рисками с такими функциями, как фиксированные настройки Stop Loss и Take Profit, которые защищают капитал и фиксируют прибыль.
  • Советник также проводит расширенный анализ свечей для выявления высококачественных торговых входов.
  • Infinity EA полностью совместим с проп-компаниями.

Цена по акции: $599 до 5 покупок | Следующая цена: $799 | Окончательная цена: $2999

Рекомендации

  • Начальный капитал: 700 долларов.
  • Временные рамки: любые.
  • Рекомендуемые валютные пары: XAUUSD (золото), GBPUSD и AUDCAD.
  • Брокеры: рекомендуемые брокеры с низкими спредами, такие как Tickmill, ICMarkets, RoboForex, FPMarkets и т. д.
  • VPS: Для бесперебойной торговли рекомендуется использовать VPS.
  • Настройки: Предварительно оптимизированы для простоты использования — не требуется дополнительных настроек. Просто подключи и играй.

О разработчике

Имея более чем десятилетний опыт в торговле на рынке Форекс и золота, я посвятил свою карьеру разработке советников-экспертов, которые автоматизируют процесс торговли для трейдеров всех уровней. Моя цель — создавать эффективные, безопасные и стабильно прибыльные торговые решения.

Предупреждение о рисках — торговля на рынке форекс сопряжена со значительным риском и может не подходить всем инвесторам. Прошлые результаты работы Infinity EA не являются показателем будущих результатов. Убедитесь, что вы полностью осознаете связанные с этим риски, и торгуйте только теми деньгами, которые вы можете позволить себе потерять.

Отзывы 62
Martin Prokeš
201
Martin Prokeš 2025.11.26 10:22 
 

I am really surprised by the success rate of the trades. I am currently working with the developer to increase the position size, but it seems that after two weeks of operation on gold there are only successful trades, both long and short, which is fascinating to me. The great thing is that TP/SL are always set. So it seems that the EA really only starts when there is a very high probability of a short-term trend continuing. It doesn't start often, it takes patience. But if you persevere, the results come.

Yanto Saputra
59
Yanto Saputra 2025.11.14 01:31 
 

This EA is............AWESOME.. Till now this is the best EA that I ever used...

chinmaythakur
19
chinmaythakur 2025.11.02 20:58 
 

Have been using this EA for some time now and it has shown good consistency and takes good trades after analyzing the market. if the conditions are not good it will also consider that to avoid any losses due to low probability as well. so far so good, excited to see how it goes in the long term.

Ответ на отзыв