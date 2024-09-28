The Infinity EA MT5
- Эксперты
- Abhimanyu Hans
- Версия: 1.44
- Обновлено: 5 декабря 2025
- Активации: 12
Infinity EA — это продвинутый торговый экспертный советник, разработанный для GBPUSD, XAUUSD и AUDCAD. Он ориентирован на безопасность, постоянную прибыль и бесконечную прибыльность. В отличие от многих других советников, которые полагаются на высокорисковые стратегии, такие как мартингейл или сеточная торговля. Infinity EA использует дисциплинированную, прибыльную стратегию скальпинга, основанную на нейронной сети, встроенной в машинное обучение, и технологии анализа данных на основе ИИ, предоставляемой последней версией ChatGPT, чтобы сделать ваш общий торговый опыт исключительным.
- Общайтесь с другими трейдерами, присоединившись к нашему сообществу MQL5, насчитывающему более 7000 участников. Будьте в курсе последних обновлений продукта, советов и эксклюзивного контента.
- Версия МТ4
- Как настроить Infinity EA
Функции
- Infinity EA использует стратегию скальпинга на основе искусственного интеллекта.
- Советник интегрирован с ChatGPT-4 Turbo для анализа данных в реальном времени.
- Infinity EA непрерывно обучается на основе рыночных данных с помощью машинного обучения.
- В основе Infinity EA лежит управление рисками с такими функциями, как фиксированные настройки Stop Loss и Take Profit, которые защищают капитал и фиксируют прибыль.
- Советник также проводит расширенный анализ свечей для выявления высококачественных торговых входов.
- Infinity EA полностью совместим с проп-компаниями.
Цена по акции: $599 до 5 покупок | Следующая цена: $799 | Окончательная цена: $2999
Рекомендации
- Начальный капитал: 700 долларов.
- Временные рамки: любые.
- Рекомендуемые валютные пары: XAUUSD (золото), GBPUSD и AUDCAD.
- Брокеры: рекомендуемые брокеры с низкими спредами, такие как Tickmill, ICMarkets, RoboForex, FPMarkets и т. д.
- VPS: Для бесперебойной торговли рекомендуется использовать VPS.
- Настройки: Предварительно оптимизированы для простоты использования — не требуется дополнительных настроек. Просто подключи и играй.
О разработчике
Имея более чем десятилетний опыт в торговле на рынке Форекс и золота, я посвятил свою карьеру разработке советников-экспертов, которые автоматизируют процесс торговли для трейдеров всех уровней. Моя цель — создавать эффективные, безопасные и стабильно прибыльные торговые решения.
Предупреждение о рисках — торговля на рынке форекс сопряжена со значительным риском и может не подходить всем инвесторам. Прошлые результаты работы Infinity EA не являются показателем будущих результатов. Убедитесь, что вы полностью осознаете связанные с этим риски, и торгуйте только теми деньгами, которые вы можете позволить себе потерять.
I am really surprised by the success rate of the trades. I am currently working with the developer to increase the position size, but it seems that after two weeks of operation on gold there are only successful trades, both long and short, which is fascinating to me. The great thing is that TP/SL are always set. So it seems that the EA really only starts when there is a very high probability of a short-term trend continuing. It doesn't start often, it takes patience. But if you persevere, the results come.