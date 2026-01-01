XGen AI Scalper MT5 | Автоматическая торговая система на базе искусственного интеллекта







XGen AI Scalper — это сложный советник, в архитектуре которого напрямую интегрированы алгоритмы на базе нейронных сетей. Система использует модели машинного обучения для выявления высоковероятных точек входа на рынок по всем торговым инструментам.





Ключевые особенности

Универсальная совместимость

Совместимость со всеми валютными парами, драгоценными металлами, криптовалютами и индексами.

Рекомендуемые таймфреймы для скальпинга: M5 и M15.

Оптимизация как для трендовых, так и для диапазонных рынков.













Передовая технология искусственного интеллекта

Запатентованный алгоритм сканирования волн с интеграцией нейронной сети.

Адаптивное обучение в режиме реального времени на основе рыночных условий.

Процессы принятия решений на основе искусственного интеллекта, встроенные в структуру кода.

Автоматическое распознавание паттернов и анализ тренда





Профессиональное управление торговлей

Адаптивный размер позиции на основе баланса счета

Динамические трейлинг-стопы, корректируемые с учетом волатильности

Подтверждение на нескольких таймфреймах для повышения точности

Встроенная фильтрация спредов для оптимального исполнения





Панель управления

Показатели счета и статистика эффективности в режиме реального времени

Визуализация волн, отображающая интерпретацию рынка ИИ

Полная история торгов и мониторинг состояния системы





Управление рисками

Интеллектуальное размещение стоп-лоссов и тейк-профитов

Определение размера позиции на основе волатильности

Максимальная защита от просадки





Технические характеристики

Платформа: MetaTrader 5

Совместимые активы: все валютные пары, металлы, криптовалюты, индексы

Рекомендуемые таймфреймы: M5, M15 (скальпинг)

Архитектура: структура алгоритмов с интегрированным ИИ





XGen AI Scalper сочетает в себе передовой искусственный интеллект и проверенные принципы управления рисками, обеспечивая стабильную автоматическую торговлю в любых рыночных условиях.





Первые 20 копий продаются в рекламных целях по цене 199 долларов США. Последующая цена составит 1999 долларов США.







