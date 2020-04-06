Strategy Constructor Pro
- Эксперты
- Vladimir Shumikhin
- Версия: 3.2
- Обновлено: 12 февраля 2025
- Активации: 10
Strategy Constructor Pro - Универсальный Конструктор Торговых Стратегий с Множеством Индикаторов на MetaTrader 5
ОПИСАНИЕ
Strategy Constructor Pro - это многофункциональный советник (Expert Advisor) для платформы MetaTrader 5, который дает возможность собирать и настраивать собственные торговые стратегии на базе широкого спектра технических индикаторов и классических свечных паттернов. Разработанный с учетом современных требований к автоматизированной торговле на рынке Форекс и CFD, он обеспечивает гибкое управление рисками и предлагает обширные фильтры для оптимизации результатов.
Система реализует революционную архитектуру логики анализа, основанную на принципе полного консенсуса всех активных индикаторов. В отличие от традиционных торговых систем, использующих ограниченный набор индикаторов, Strategy Constructor Pro позволяет трейдерам активировать любую комбинацию из более чем 50 профессиональных индикаторов и требует полного согласия всех активных инструментов перед открытием позиции. Эта методология обеспечивает экстраординарно высокое качество входов, исключая все противоречивые и недостаточно подтвержденные сигналы.
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Архитектура с логикой полного консенсуса - Советник использует принцип логического И (AND logic), при котором если хотя бы один активный индикатор не согласен с общим направлением, позиция не открывается, обеспечивая фильтрацию ложных сигналов и максимальную точность входов
Сборка стратегии из нескольких индикаторов одновременно - Можно торговать, основываясь всего на одном индикаторе (RSI, Stochastic, Moving Average и др.) или комбинировать множество (Moving Average + ADX + Ichimoku + Bollinger Bands и т.д.) для максимальной фильтрации сигналов
Поддержка более 50 встроенных технических индикаторов - Трендовые (Moving Average, Ichimoku, ADX, Envelopes, Alligator, Parabolic SAR), осцилляторы (MACD, Stochastic, RSI, CCI, Momentum, DeMarker, OsMA, Williams %R), объемные (MFI, Accumulation/Distribution), индикаторы Bill Williams (Accelerator Oscillator, Awesome Oscillator, Fractals, Gator)
Анализ 11 свечных паттернов - Полный перечень классических паттернов: Bullish Engulfing, Hammer, Inverted Hammer, Morning Star, Piercing Line, Bearish Engulfing, Hanging Man, Shooting Star, Evening Star, Dark Cloud Cover, Doji, каждый из которых включается и настраивается отдельно
Система каналов и уровней поддержки/сопротивления - Fibonacci Levels, Pivot Points, Price Channel, Donchian Channel, ZigZag, Heikin-Ashi, Regression Channel, Standard Deviation Channel, Linear Regression Channel для комплексного анализа ценовых уровней
Гибкое управление рисками и капиталом - Выбор между фиксированным лотом (LOT_FIXED) или динамическим расчетом по проценту баланса (LOT_RISK_BASED_ON_BALANCE) для консистентного управления рисками
Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop и BreakEven - Встроенные механизмы для автоматического контроля убытков и фиксации прибыли, включая динамический трейлинг-стоп, который плавно смещает стоп-лосс вслед за ценой
Фильтрация сделок по времени и расстоянию - MinOrderDistance (минимальное расстояние между сделками в пунктах), MinOrderTime (минимальный интервал между открытием позиций), MaxTrades (максимальное количество одновременных сделок), MaxFilteredTrades (дополнительный лимит)
Отображение сделок на графике с итогами - Все сделки (включая историю) отображаются на графике MetaTrader 5 с цветовой кодировкой, стрелками входов/выходов и итоговым результатом (прибыль/убыток) по каждой позиции
Адаптивность к различным рыночным условиям - Может работать на любых таймфреймах (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1 и выше), поддерживает широкий спектр инструментов: пары Forex, металлы (XAU/USD, XAG/USD), индексы, акции, криптовалюты, CFD
Модульная структура для удобного тестирования - Трендовые индикаторы, осцилляторы и паттерны работают автономно, но совмещаются общим условием консенсуса, удобно тестировать и комбинировать части системы
НАБОР ТРЕНДОВЫХ ИНДИКАТОРОВ
Moving Average (Скользящая средняя) - Система MA Crossover использует две скользящие средние (быстрая и медленная) для определения направления основного тренда, поддерживает методы SMA, EMA, SMMA, LWMA
ADX (Average Directional Index) - Анализирует силу тренда, игнорируя сигналы когда сила тренда ниже установленного порога, обеспечивая торговлю только на четких и сильных трендах с настраиваемым порогом
Ichimoku Kinko Hyo - Комплексный анализ посредством облака Сенко (Senkou Spans), определяющего динамическую поддержку и сопротивление, с полной гибкостью параметров (Tenkan, Kijun, Senkou B)
Alligator (Аллигатор) - Анализирует выравнивание трех скользящих средних (челюстей, зубов и губ) для определения начала нового движения и направления основного тренда
Envelopes (Конверты) - Определяют диапазоны отклонения цены от центральной скользящей средней с настраиваемыми методом и девиацией для анализа экстремальных отклонений
Parabolic SAR (Stop And Reverse) - Система с переходящей остановкой, которая постоянно обновляет уровни стоп-лосса по мере развития движения с настраиваемыми параметрами шага (step) и максимума (max)
НАБОР ИНДИКАТОРОВ ВОЛАТИЛЬНОСТИ И КРАЕВ ЦЕНЫ
Bollinger Bands (Полосы Боллинджера) - Классический индикатор волатильности, определяет верхний и нижний края канала, анализирует позицию цены относительно границ с полной настройкой периода и девиации
ATR (Average True Range) - Измеряет истинный размах цены, позволяет анализировать изменения волатильности во времени, используется как для определения направления, так и для анализа отскоков от границ
КОМПЛЕКСНЫЙ НАБОР ОСЦИЛЛЯТОРОВ
MACD (Moving Average Convergence Divergence) - Анализирует пересечение основной линии с сигнальной линией для определения смены импульса с настраиваемыми периодами (fast, slow, signal)
Stochastic - Анализирует перекупленность и перепроданность на основе положения цены в диапазоне с настраиваемыми уровнями %K, %D и слоуингом
RSI (Relative Strength Index) - С полностью регулируемыми уровнями перекупленности и перепроданности определяет экстремальные условия рынка, один из самых популярных осцилляторов
Momentum - Анализирует скорость изменения цены, определяет направление и силу движения цены
CCI (Commodity Channel Index) - Определяет циклические движения и отклонения цены от среднего значения с настраиваемым периодом
RVI (Relative Vigor Index) - Анализирует соотношение закрытия и открытия, определяет силу быков и медведей на рынке
DeMarker - Определяет макро-минимумы и максимумы на основе сравнения высоких и низких цен для поиска разворотных точек
OsMA (Oscillator of Moving Averages) - Анализирует отклонение основной линии MACD от сигнальной линии, определяет момент пересечения
Williams %R - Анализирует положение цены в ценовом диапазоне периода, определяет перекупленность и перепроданность
Bulls Power и Bears Power - Определяют силу быков и медведей соответственно на основе высоких и низких цен
Force Index - Анализирует комбинацию ценового движения и объема торговли, определяя истинную силу тренда и направление денежных потоков
АНАЛИЗ ОБЪЕМА И НАКОПЛЕНИЯ
Money Flow Index (MFI) - Анализирует финансовые потоки на основе цены и объема, определяет перекупленность и перепроданность с учетом объема торговли
Accumulation/Distribution - Анализирует соотношение между ценой закрытия и диапазоном цены в контексте объема, определяя накопление или распределение капитала
ИНДИКАТОРЫ BILL WILLIAMS
Awesome Oscillator (AO) - Анализирует разницу между простой средней 34-периода и простой средней 5-периода среднего значения цены (High+Low)/2
Accelerator Oscillator (AC) - Анализирует производную от Awesome Oscillator, определяет ускорение и замедление движения цены
Gator Oscillator - Анализирует выравнивание трех скользящих средних аллигатора, определяет синхронизацию компонентов системы
Fractals - Определяют локальные максимумы и минимумы на основе высокого и низкого пяти свечей, выявляют точки разворотов
СИСТЕМА КАНАЛОВ И УРОВНЕЙ
Fibonacci Levels - Автоматически строит уровни Фибоначчи на основе последних локальных экстремумов, определяет вероятные уровни отскока и расширения
Pivot Points - Рассчитывает ключевые уровни поддержки и сопротивления на основе данных предыдущего дня для дневной торговли
Price Channel - Определяет верхний и нижний края движения цены за последние N баров, простой и эффективный метод определения диапазонов
Donchian Channel - Определяет максимум и минимум за период, часто используется для системы прорыва каналов
ZigZag - Анализирует основные волновые движения, фильтруя незначительные колебания для определения волновой структуры
Heikin-Ashi - Анализирует модифицированные свечи для определения направления тренда, часто показывает более чистые тренды
Regression Channel - Строит канал линейной регрессии вокруг ценовых данных для определения тренда и отклонений
Standard Deviation Channel - Строит канал на основе стандартного отклонения от средней цены для определения волатильности
Linear Regression Channel - Анализирует тренд на основе линейной регрессии ценовых данных, определяет направление и угол тренда
АНАЛИЗ 11 СВЕЧНЫХ ПАТТЕРНОВ
Bullish Engulfing (Бычье поглощение) - Паттерн разворота вверх, образуется когда бычья свеча полностью поглощает предыдущую медвежью, сигнализируя о смене тренда
Bearish Engulfing (Медвежье поглощение) - Паттерн разворота вниз, образуется когда медвежья свеча полностью поглощает предыдущую бычью
Hammer (Молот) - Паттерн разворота вверх с длинной нижней тенью и маленьким телом, формируется на дне тренда
Hanging Man (Повешенный) - Паттерн разворота вниз, визуально похож на Hammer, но формируется в верхней части тренда
Shooting Star (Падающая звезда) - Паттерн разворота вниз с длинной верхней тенью и маленьким телом, формируется в верхней части тренда
Inverted Hammer (Перевернутый молот) - Паттерн разворота вверх с длинной верхней тенью и маленьким телом
Morning Star (Утренняя звезда) - Трёхсвечный паттерн разворота вверх, означает завершение медвежьего тренда и начало бычьего
Evening Star (Вечерняя звезда) - Трёхсвечный паттерн разворота вниз, означает завершение бычьего тренда и начало медвежьего
Piercing Line (Пробивающая линия) - Двухсвечный паттерн разворота вверх, вторая бычья свеча закрывается выше середины предыдущей медвежей
Dark Cloud Cover (Темное облачное покрытие) - Двухсвечный паттерн разворота вниз, вторая медвежья свеча закрывается ниже середины предыдущей бычей
Doji (Доджи) - Нейтральный паттерн неопределенности, указывает на равновесие между покупателями и продавцами, часто означает разворот
ПАРАМЕТРЫ И НАСТРОЙКИ
ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ (General)
TimeFrame - Таймфрейм для анализа сигналов и выполнения торговли (M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1)
MagicNumber - Уникальный идентификатор сделок советника для управления несколькими EA на одном счете
OrderComment - Текстовый комментарий, добавляемый к каждому ордеру для идентификации
PauseSeconds - Пауза между проверками основной логики в секундах для оптимизации нагрузки на сервер
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ НОВЫХ ОРДЕРОВ (Order Filters)
MinOrderDistance - Минимальная дистанция между ордерами в пунктах для предотвращения слишком частых входов
MinOrderTime - Минимальный интервал между сделками в минутах для исключения хаотичного открытия позиций
MaxFilteredTrades - Лимит количества сделок, подлежащих фильтрации для консервативного управления
УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ (Money Management)
LotMethod - Метод управления размером лота: LOT_FIXED (фиксированный) или LOT_RISK_BASED_ON_BALANCE (процент от баланса)
RiskPercent - Процент баланса счета, используемый как риск для каждой сделки при использовании LOT_RISK_BASED_ON_BALANCE
FixedLot - Фиксированный размер лота при выборе LOT_FIXED метода
MaxTrades - Максимальное количество одновременно открытых сделок для управления суммарным риском
STOP LOSS И TAKE PROFIT
StopLoss - Размер стоп-лосса в пунктах, определяет максимальный убыток на позицию
TakeProfit - Размер тейк-профита в пунктах, определяет целевую прибыль для автоматического закрытия
TRAILING STOP И BREAK EVEN
TrailingStop - Активация динамического трейлинг-стопа для защиты прибыли (true/false)
TrailingStart - Минимальная прибыль в пунктах для активации трейлинг-стопа
TrailingDistance - Расстояние трейлинг-стопа от текущей цены в пунктах
TrailingStep - Минимальный шаг передвижения трейлинг-стопа для оптимизации
BreakEven - Активация функции безубытка для переноса позиции в безубыток (true/false)
BreakEvenStart - Минимальная прибыль в пунктах для активации безубытка
BreakEvenOffset - Смещение стоп-лосса от точки входа при активации безубытка в пунктах
НАСТРОЙКИ ИНДИКАТОРОВ ТРЕНДА
Поддерживаемые методы MA: SMA (простая), EMA (экспоненциальная), SMMA (сглаженная), LWMA (взвешенная линейная)
Настройка периодов для каждого индикатора позволяет адаптировать анализ к специфике конкретного инструмента и временного периода
ADX с настраиваемым порогом силы тренда (ADXThreshold) для фильтрации слабых трендов
Ichimoku с полными параметрами (Tenkan, Kijun, SenkouB) для комплексного анализа облака
НАСТРОЙКИ ИНДИКАТОРОВ ВОЛАТИЛЬНОСТИ И ОСЦИЛЛЯТОРОВ
Bollinger Bands с настройкой периода и девиации для адаптации к различным условиям
ATR с настраиваемым периодом для анализа волатильности
MACD, Stochastic, RSI и другие осцилляторы с полной гибкостью параметров и уровней
CCI, Momentum, DeMarker, OsMA, Williams %R и другие с настраиваемыми периодами и уровнями
ВЫБОР СВЕЧНЫХ ПАТТЕРНОВ
Каждый паттерн можно включать или отключать независимо через параметры:
- BullishEngulfing, BearishEngulfing
- Hammer, HangingMan
- ShootingStar, InvertedHammer
- MorningStar, EveningStar
- PiercingLine, DarkCloudCover
- Doji
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ (Visualization)
ShowHistory - Отображение истории сделок и итоговой прибыли на графике (true/false)
BuyColor - Цвет стрелок покупки на графике (по умолчанию Lime - зеленый)
SellColor - Цвет стрелок продажи на графике (по умолчанию Red - красный)
FontSize - Размер шрифта для отображения прибыли сделок на графике
ЛОГИКА РАБОТЫ И МЕТОДОЛОГИЯ
Отслеживание нового бара - Советник определяет появление новой свечи (бара) на заданном таймфрейме и запускает анализ
Анализ сигналов консенсуса - Считываются все активированные индикаторы и паттерны, каждый выдает свой сигнал направления
Принцип логического И (AND Logic) - При использовании нескольких индикаторов, сигналы должны совпасть в одном направлении для открытия позиции
Принятие решения - При единогласном сигнале на покупку (BUY) открывается позиция покупки, при единогласном сигнале на продажу (SELL) - позиция продажи
Фильтрация ложных сигналов - Если сигналы расходятся хотя бы в одном индикаторе, советник пропускает вход
Ведение позиции - Применяются заданные Stop Loss и Take Profit, при необходимости включается Trailing Stop и BreakEven
Управление капиталом - Проверка достаточности маржи с автоматическим снижением лота при необходимости
Фильтры и ограничения - Учитываются пауза между сделками (MinOrderTime), минимальная дистанция (MinOrderDistance), число открытых позиций (MaxTrades)
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Тестирование на демо-счете - Запустите советник на демо-счете как минимум на 2-4 недели перед использованием реальных денег
Оптимизация параметров - Используйте Strategy Tester для проверки различных комбинаций индикаторов и паттернов на исторических данных
Начальная конфигурация - Начните с 3-5 активных индикаторов, обеспечивающих хороший баланс между частотой входов и качеством
Увеличение активных методов - Увеличение количества активных индикаторов повышает качество входов, однако снижает частоту торговли
Таймфреймы - M5–H1 наиболее популярны для скальпинга и свинг-торговли, H4 или D1 для среднесрочной торговли
Торговые инструменты - Подходит для торговли на Forex, металлах, индексах, акциях, крипто и других CFD
Управление рисками - Устанавливайте риск на сделку в пределах 1-2% от депозита для длительной стабильности
Мониторинг результатов - Регулярно анализируйте результаты торговли, проверяйте статистику по отдельным паттернам и индикаторам
КОНСЕРВАТИВНЫЕ НАСТРОЙКИ (Низкий риск, стабильные результаты)
TimeFrame: H1 или H4
Активные индикаторы: Moving Average (21+7), ADX (14, порог 25), RSI (14)
StopLoss: 400-500 пунктов
TakeProfit: 600-800 пунктов
MaxTrades: 5
MinOrderDistance: 200 пунктов
MinOrderTime: 60 минут
RiskPercent: 1.0%
TrailingStop: true, TrailingStart: 200
Подходит для трейдеров, предпочитающих минимальный риск и стабильные результаты. Сигналы реже, но очень надежны.
АГРЕССИВНЫЕ НАСТРОЙКИ (Высокий риск, больше возможностей)
TimeFrame: M5 или M15
Активные индикаторы: Moving Average (7+3), RSI, Stochastic, MACD, Hammer, Morning Star
StopLoss: 100-150 пунктов
TakeProfit: 150-250 пунктов
MaxTrades: 10-15
MinOrderDistance: 50 пунктов
MinOrderTime: 5-10 минут
RiskPercent: 2.0-3.0%
TrailingStop: false
Подходит для опытных трейдеров. Больше сигналов и возможностей, требуется тщательный контроль рисков и постоянный мониторинг.
ПОДДЕРЖКА ТИПОВ СЧЕТОВ И БРОКЕРОВ
Совместим со всеми типами счетов MetaTrader 5: ECN счета (Electronic Communication Network), STP счета (Straight Through Processing), MM счета (Market Maker), PAMM счета (Портфельное управление), демо-счета
Функционирует на неттинговых и хеджинговых счетах с автоматическим определением режима маржи
Работает с любыми брокерами, предоставляющими доступ к MetaTrader 5
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Валютные пары Forex - EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD - стабильны и ликвидны для торговли множеством индикаторов
Драгоценные металлы - XAU/USD (Золото), XAG/USD (Серебро) - классическое техническое поведение, четкие паттерны и тренды
Индексы - SPX, DAX, FTSE - хорошая волатильность и чистые тренды для свечных паттернов
Криптовалюты - BTC/USD (Bitcoin), ETH/USD (Ethereum) - экстремальная волатильность, четкие разороты и паттерны
Энергоносители - WTI (Нефть), Brent - высокая волатильность, четкие циклы и разороты
ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД ДРУГИМИ СОВЕТНИКАМИ
Более 50 индикаторов в одной системе - Исторически проверенные и надежные индикаторы для комплексного анализа рынка
Архитектура консенсуса - Логика полного согласия всех активных индикаторов исключает ложные сигналы и повышает точность входов
Анализ 11 свечных паттернов - Классические паттерны разворотов с историей успеха десятилетий
Система каналов и уровней - 9 различных методов определения поддержки и сопротивления для комплексного анализа
Модульная архитектура - Каждый индикатор работает независимо, удобно тестировать комбинации и оптимизировать
Полный контроль параметров - Более 100 параметров для настройки под любые условия рынка и торговый стиль
Встроенная визуализация - Автоматическое отображение всех сделок на графике с результатами для анализа
Комплексное управление рисками - Контроль маржи, автоматическое снижение лота, trailing stop, break even
Универсальность - Работает на всех таймфреймах (M1-MN1), инструментах и типах счетов
Масштабируемость - Возможность запускать на нескольких инструментах с индивидуальными параметрами
УСТАНОВКА И ЗАПУСК
Скачайте советник Strategy Constructor Pro непосредственно из Маркетплейса MQL5, после чего он будет автоматически добавлен в ваш торговый терминал
Откройте окно «Навигатор» (Navigator) в MetaTrader 5 и перетащите советник на нужный график
Настройте входные параметры (LotMethod, StopLoss, TakeProfit, индикаторы, паттерны и т.д.) в соответствии со своей стратегией
Включите функцию автоторговли (Algo Trading) - советник сам начнет анализировать рынок и выдавать сигналы на открытие сделок
ПОДДЕРЖКА И ОБНОВЛЕНИЯ
Бесплатные обновления для всех владельцев Strategy Constructor Pro в пределах текущей версии
Поддержка по настройке и оптимизации через личные сообщения на MQL5.com
Регулярное добавление новых функций и индикаторов по запросам трейдеров
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Strategy Constructor Pro - это революционная платформа автоматизированной торговли, объединяющая более 50 классических и современных технических индикаторов с полным набором анализа паттернов японских свечей и системой каналов уровней. Система реализует логику полного консенсуса, требующую согласия каждого активного индикатора перед открытием позиции, обеспечивая исключительно высокое качество входов.
Продвинутые системы трейлинг-стопов, break-even, комплексная проверка условий и полная гибкость в выборе комбинаций индикаторов обеспечивают адаптируемость к любым рыночным условиям. Независимо от того, начинаете ли вы изучение комбинированного анализа или оптимизируете существующие стратегии, эта система предлагает полный арсенал классических и современных методов технического анализа.
Система обеспечивает полную автоматизацию синтеза сигналов и защиту капитала, необходимые для успеха на современных финансовых рынках. Начните трансформацию своей торговли сегодня с инструментом, специально разработанным для обеспечения максимально точного анализа через консенсус множества индикаторов и полного контроля над управлением рисками на протяжении всего торгового процесса.
Поднимите вашу торговлю на новый уровень с Strategy Constructor Pro - универсальным конструктором стратегий для профессиональной автоматизированной торговли!
ВАЖНО: Всегда тестируйте советник на демо-счете и в стратегическом тестере перед использованием на реальном счете. Торговля с использованием автоматизированных систем сопряжена с рисками потери капитала. Прошлые результаты не гарантируют доходности в будущем.