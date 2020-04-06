Strategy Constructor Pro - Универсальный Конструктор Торговых Стратегий с Множеством Индикаторов на MetaTrader 5





ОПИСАНИЕ





Strategy Constructor Pro - это многофункциональный советник (Expert Advisor) для платформы MetaTrader 5, который дает возможность собирать и настраивать собственные торговые стратегии на базе широкого спектра технических индикаторов и классических свечных паттернов. Разработанный с учетом современных требований к автоматизированной торговле на рынке Форекс и CFD, он обеспечивает гибкое управление рисками и предлагает обширные фильтры для оптимизации результатов.





Система реализует революционную архитектуру логики анализа, основанную на принципе полного консенсуса всех активных индикаторов. В отличие от традиционных торговых систем, использующих ограниченный набор индикаторов, Strategy Constructor Pro позволяет трейдерам активировать любую комбинацию из более чем 50 профессиональных индикаторов и требует полного согласия всех активных инструментов перед открытием позиции. Эта методология обеспечивает экстраординарно высокое качество входов, исключая все противоречивые и недостаточно подтвержденные сигналы.





КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ





Архитектура с логикой полного консенсуса - Советник использует принцип логического И (AND logic), при котором если хотя бы один активный индикатор не согласен с общим направлением, позиция не открывается, обеспечивая фильтрацию ложных сигналов и максимальную точность входов





Сборка стратегии из нескольких индикаторов одновременно - Можно торговать, основываясь всего на одном индикаторе (RSI, Stochastic, Moving Average и др.) или комбинировать множество (Moving Average + ADX + Ichimoku + Bollinger Bands и т.д.) для максимальной фильтрации сигналов





Поддержка более 50 встроенных технических индикаторов - Трендовые (Moving Average, Ichimoku, ADX, Envelopes, Alligator, Parabolic SAR), осцилляторы (MACD, Stochastic, RSI, CCI, Momentum, DeMarker, OsMA, Williams %R), объемные (MFI, Accumulation/Distribution), индикаторы Bill Williams (Accelerator Oscillator, Awesome Oscillator, Fractals, Gator)





Анализ 11 свечных паттернов - Полный перечень классических паттернов: Bullish Engulfing, Hammer, Inverted Hammer, Morning Star, Piercing Line, Bearish Engulfing, Hanging Man, Shooting Star, Evening Star, Dark Cloud Cover, Doji, каждый из которых включается и настраивается отдельно





Система каналов и уровней поддержки/сопротивления - Fibonacci Levels, Pivot Points, Price Channel, Donchian Channel, ZigZag, Heikin-Ashi, Regression Channel, Standard Deviation Channel, Linear Regression Channel для комплексного анализа ценовых уровней





Гибкое управление рисками и капиталом - Выбор между фиксированным лотом (LOT_FIXED) или динамическим расчетом по проценту баланса (LOT_RISK_BASED_ON_BALANCE) для консистентного управления рисками





Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop и BreakEven - Встроенные механизмы для автоматического контроля убытков и фиксации прибыли, включая динамический трейлинг-стоп, который плавно смещает стоп-лосс вслед за ценой





Фильтрация сделок по времени и расстоянию - MinOrderDistance (минимальное расстояние между сделками в пунктах), MinOrderTime (минимальный интервал между открытием позиций), MaxTrades (максимальное количество одновременных сделок), MaxFilteredTrades (дополнительный лимит)





Отображение сделок на графике с итогами - Все сделки (включая историю) отображаются на графике MetaTrader 5 с цветовой кодировкой, стрелками входов/выходов и итоговым результатом (прибыль/убыток) по каждой позиции





Адаптивность к различным рыночным условиям - Может работать на любых таймфреймах (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1 и выше), поддерживает широкий спектр инструментов: пары Forex, металлы (XAU/USD, XAG/USD), индексы, акции, криптовалюты, CFD





Модульная структура для удобного тестирования - Трендовые индикаторы, осцилляторы и паттерны работают автономно, но совмещаются общим условием консенсуса, удобно тестировать и комбинировать части системы





НАБОР ТРЕНДОВЫХ ИНДИКАТОРОВ





Moving Average (Скользящая средняя) - Система MA Crossover использует две скользящие средние (быстрая и медленная) для определения направления основного тренда, поддерживает методы SMA, EMA, SMMA, LWMA





ADX (Average Directional Index) - Анализирует силу тренда, игнорируя сигналы когда сила тренда ниже установленного порога, обеспечивая торговлю только на четких и сильных трендах с настраиваемым порогом





Ichimoku Kinko Hyo - Комплексный анализ посредством облака Сенко (Senkou Spans), определяющего динамическую поддержку и сопротивление, с полной гибкостью параметров (Tenkan, Kijun, Senkou B)





Alligator (Аллигатор) - Анализирует выравнивание трех скользящих средних (челюстей, зубов и губ) для определения начала нового движения и направления основного тренда





Envelopes (Конверты) - Определяют диапазоны отклонения цены от центральной скользящей средней с настраиваемыми методом и девиацией для анализа экстремальных отклонений





Parabolic SAR (Stop And Reverse) - Система с переходящей остановкой, которая постоянно обновляет уровни стоп-лосса по мере развития движения с настраиваемыми параметрами шага (step) и максимума (max)





НАБОР ИНДИКАТОРОВ ВОЛАТИЛЬНОСТИ И КРАЕВ ЦЕНЫ





Bollinger Bands (Полосы Боллинджера) - Классический индикатор волатильности, определяет верхний и нижний края канала, анализирует позицию цены относительно границ с полной настройкой периода и девиации





ATR (Average True Range) - Измеряет истинный размах цены, позволяет анализировать изменения волатильности во времени, используется как для определения направления, так и для анализа отскоков от границ





КОМПЛЕКСНЫЙ НАБОР ОСЦИЛЛЯТОРОВ





MACD (Moving Average Convergence Divergence) - Анализирует пересечение основной линии с сигнальной линией для определения смены импульса с настраиваемыми периодами (fast, slow, signal)





Stochastic - Анализирует перекупленность и перепроданность на основе положения цены в диапазоне с настраиваемыми уровнями %K, %D и слоуингом





RSI (Relative Strength Index) - С полностью регулируемыми уровнями перекупленности и перепроданности определяет экстремальные условия рынка, один из самых популярных осцилляторов





Momentum - Анализирует скорость изменения цены, определяет направление и силу движения цены





CCI (Commodity Channel Index) - Определяет циклические движения и отклонения цены от среднего значения с настраиваемым периодом





RVI (Relative Vigor Index) - Анализирует соотношение закрытия и открытия, определяет силу быков и медведей на рынке





DeMarker - Определяет макро-минимумы и максимумы на основе сравнения высоких и низких цен для поиска разворотных точек





OsMA (Oscillator of Moving Averages) - Анализирует отклонение основной линии MACD от сигнальной линии, определяет момент пересечения





Williams %R - Анализирует положение цены в ценовом диапазоне периода, определяет перекупленность и перепроданность





Bulls Power и Bears Power - Определяют силу быков и медведей соответственно на основе высоких и низких цен





Force Index - Анализирует комбинацию ценового движения и объема торговли, определяя истинную силу тренда и направление денежных потоков





АНАЛИЗ ОБЪЕМА И НАКОПЛЕНИЯ





Money Flow Index (MFI) - Анализирует финансовые потоки на основе цены и объема, определяет перекупленность и перепроданность с учетом объема торговли





Accumulation/Distribution - Анализирует соотношение между ценой закрытия и диапазоном цены в контексте объема, определяя накопление или распределение капитала





ИНДИКАТОРЫ BILL WILLIAMS





Awesome Oscillator (AO) - Анализирует разницу между простой средней 34-периода и простой средней 5-периода среднего значения цены (High+Low)/2





Accelerator Oscillator (AC) - Анализирует производную от Awesome Oscillator, определяет ускорение и замедление движения цены





Gator Oscillator - Анализирует выравнивание трех скользящих средних аллигатора, определяет синхронизацию компонентов системы





Fractals - Определяют локальные максимумы и минимумы на основе высокого и низкого пяти свечей, выявляют точки разворотов





СИСТЕМА КАНАЛОВ И УРОВНЕЙ





Fibonacci Levels - Автоматически строит уровни Фибоначчи на основе последних локальных экстремумов, определяет вероятные уровни отскока и расширения





Pivot Points - Рассчитывает ключевые уровни поддержки и сопротивления на основе данных предыдущего дня для дневной торговли





Price Channel - Определяет верхний и нижний края движения цены за последние N баров, простой и эффективный метод определения диапазонов





Donchian Channel - Определяет максимум и минимум за период, часто используется для системы прорыва каналов





ZigZag - Анализирует основные волновые движения, фильтруя незначительные колебания для определения волновой структуры





Heikin-Ashi - Анализирует модифицированные свечи для определения направления тренда, часто показывает более чистые тренды





Regression Channel - Строит канал линейной регрессии вокруг ценовых данных для определения тренда и отклонений





Standard Deviation Channel - Строит канал на основе стандартного отклонения от средней цены для определения волатильности





Linear Regression Channel - Анализирует тренд на основе линейной регрессии ценовых данных, определяет направление и угол тренда





АНАЛИЗ 11 СВЕЧНЫХ ПАТТЕРНОВ





Bullish Engulfing (Бычье поглощение) - Паттерн разворота вверх, образуется когда бычья свеча полностью поглощает предыдущую медвежью, сигнализируя о смене тренда





Bearish Engulfing (Медвежье поглощение) - Паттерн разворота вниз, образуется когда медвежья свеча полностью поглощает предыдущую бычью





Hammer (Молот) - Паттерн разворота вверх с длинной нижней тенью и маленьким телом, формируется на дне тренда





Hanging Man (Повешенный) - Паттерн разворота вниз, визуально похож на Hammer, но формируется в верхней части тренда





Shooting Star (Падающая звезда) - Паттерн разворота вниз с длинной верхней тенью и маленьким телом, формируется в верхней части тренда





Inverted Hammer (Перевернутый молот) - Паттерн разворота вверх с длинной верхней тенью и маленьким телом





Morning Star (Утренняя звезда) - Трёхсвечный паттерн разворота вверх, означает завершение медвежьего тренда и начало бычьего





Evening Star (Вечерняя звезда) - Трёхсвечный паттерн разворота вниз, означает завершение бычьего тренда и начало медвежьего





Piercing Line (Пробивающая линия) - Двухсвечный паттерн разворота вверх, вторая бычья свеча закрывается выше середины предыдущей медвежей





Dark Cloud Cover (Темное облачное покрытие) - Двухсвечный паттерн разворота вниз, вторая медвежья свеча закрывается ниже середины предыдущей бычей





Doji (Доджи) - Нейтральный паттерн неопределенности, указывает на равновесие между покупателями и продавцами, часто означает разворот





ПАРАМЕТРЫ И НАСТРОЙКИ





ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ (General)





TimeFrame - Таймфрейм для анализа сигналов и выполнения торговли (M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1)





MagicNumber - Уникальный идентификатор сделок советника для управления несколькими EA на одном счете





OrderComment - Текстовый комментарий, добавляемый к каждому ордеру для идентификации





PauseSeconds - Пауза между проверками основной логики в секундах для оптимизации нагрузки на сервер





ФИЛЬТРЫ ДЛЯ НОВЫХ ОРДЕРОВ (Order Filters)





MinOrderDistance - Минимальная дистанция между ордерами в пунктах для предотвращения слишком частых входов





MinOrderTime - Минимальный интервал между сделками в минутах для исключения хаотичного открытия позиций





MaxFilteredTrades - Лимит количества сделок, подлежащих фильтрации для консервативного управления





УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ (Money Management)





LotMethod - Метод управления размером лота: LOT_FIXED (фиксированный) или LOT_RISK_BASED_ON_BALANCE (процент от баланса)





RiskPercent - Процент баланса счета, используемый как риск для каждой сделки при использовании LOT_RISK_BASED_ON_BALANCE





FixedLot - Фиксированный размер лота при выборе LOT_FIXED метода





MaxTrades - Максимальное количество одновременно открытых сделок для управления суммарным риском





STOP LOSS И TAKE PROFIT





StopLoss - Размер стоп-лосса в пунктах, определяет максимальный убыток на позицию





TakeProfit - Размер тейк-профита в пунктах, определяет целевую прибыль для автоматического закрытия





TRAILING STOP И BREAK EVEN





TrailingStop - Активация динамического трейлинг-стопа для защиты прибыли (true/false)





TrailingStart - Минимальная прибыль в пунктах для активации трейлинг-стопа





TrailingDistance - Расстояние трейлинг-стопа от текущей цены в пунктах





TrailingStep - Минимальный шаг передвижения трейлинг-стопа для оптимизации





BreakEven - Активация функции безубытка для переноса позиции в безубыток (true/false)





BreakEvenStart - Минимальная прибыль в пунктах для активации безубытка





BreakEvenOffset - Смещение стоп-лосса от точки входа при активации безубытка в пунктах





НАСТРОЙКИ ИНДИКАТОРОВ ТРЕНДА





Поддерживаемые методы MA: SMA (простая), EMA (экспоненциальная), SMMA (сглаженная), LWMA (взвешенная линейная)





Настройка периодов для каждого индикатора позволяет адаптировать анализ к специфике конкретного инструмента и временного периода





ADX с настраиваемым порогом силы тренда (ADXThreshold) для фильтрации слабых трендов





Ichimoku с полными параметрами (Tenkan, Kijun, SenkouB) для комплексного анализа облака





НАСТРОЙКИ ИНДИКАТОРОВ ВОЛАТИЛЬНОСТИ И ОСЦИЛЛЯТОРОВ





Bollinger Bands с настройкой периода и девиации для адаптации к различным условиям





ATR с настраиваемым периодом для анализа волатильности





MACD, Stochastic, RSI и другие осцилляторы с полной гибкостью параметров и уровней





CCI, Momentum, DeMarker, OsMA, Williams %R и другие с настраиваемыми периодами и уровнями





ВЫБОР СВЕЧНЫХ ПАТТЕРНОВ





Каждый паттерн можно включать или отключать независимо через параметры:

- BullishEngulfing, BearishEngulfing

- Hammer, HangingMan

- ShootingStar, InvertedHammer

- MorningStar, EveningStar

- PiercingLine, DarkCloudCover

- Doji





ВИЗУАЛИЗАЦИЯ (Visualization)





ShowHistory - Отображение истории сделок и итоговой прибыли на графике (true/false)





BuyColor - Цвет стрелок покупки на графике (по умолчанию Lime - зеленый)





SellColor - Цвет стрелок продажи на графике (по умолчанию Red - красный)





FontSize - Размер шрифта для отображения прибыли сделок на графике





ЛОГИКА РАБОТЫ И МЕТОДОЛОГИЯ





Отслеживание нового бара - Советник определяет появление новой свечи (бара) на заданном таймфрейме и запускает анализ





Анализ сигналов консенсуса - Считываются все активированные индикаторы и паттерны, каждый выдает свой сигнал направления





Принцип логического И (AND Logic) - При использовании нескольких индикаторов, сигналы должны совпасть в одном направлении для открытия позиции





Принятие решения - При единогласном сигнале на покупку (BUY) открывается позиция покупки, при единогласном сигнале на продажу (SELL) - позиция продажи





Фильтрация ложных сигналов - Если сигналы расходятся хотя бы в одном индикаторе, советник пропускает вход





Ведение позиции - Применяются заданные Stop Loss и Take Profit, при необходимости включается Trailing Stop и BreakEven





Управление капиталом - Проверка достаточности маржи с автоматическим снижением лота при необходимости





Фильтры и ограничения - Учитываются пауза между сделками (MinOrderTime), минимальная дистанция (MinOrderDistance), число открытых позиций (MaxTrades)





РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ





Тестирование на демо-счете - Запустите советник на демо-счете как минимум на 2-4 недели перед использованием реальных денег





Оптимизация параметров - Используйте Strategy Tester для проверки различных комбинаций индикаторов и паттернов на исторических данных





Начальная конфигурация - Начните с 3-5 активных индикаторов, обеспечивающих хороший баланс между частотой входов и качеством





Увеличение активных методов - Увеличение количества активных индикаторов повышает качество входов, однако снижает частоту торговли





Таймфреймы - M5–H1 наиболее популярны для скальпинга и свинг-торговли, H4 или D1 для среднесрочной торговли





Торговые инструменты - Подходит для торговли на Forex, металлах, индексах, акциях, крипто и других CFD





Управление рисками - Устанавливайте риск на сделку в пределах 1-2% от депозита для длительной стабильности





Мониторинг результатов - Регулярно анализируйте результаты торговли, проверяйте статистику по отдельным паттернам и индикаторам





КОНСЕРВАТИВНЫЕ НАСТРОЙКИ (Низкий риск, стабильные результаты)





TimeFrame: H1 или H4





Активные индикаторы: Moving Average (21+7), ADX (14, порог 25), RSI (14)





StopLoss: 400-500 пунктов





TakeProfit: 600-800 пунктов





MaxTrades: 5





MinOrderDistance: 200 пунктов





MinOrderTime: 60 минут





RiskPercent: 1.0%





TrailingStop: true, TrailingStart: 200





Подходит для трейдеров, предпочитающих минимальный риск и стабильные результаты. Сигналы реже, но очень надежны.





АГРЕССИВНЫЕ НАСТРОЙКИ (Высокий риск, больше возможностей)





TimeFrame: M5 или M15





Активные индикаторы: Moving Average (7+3), RSI, Stochastic, MACD, Hammer, Morning Star





StopLoss: 100-150 пунктов





TakeProfit: 150-250 пунктов





MaxTrades: 10-15





MinOrderDistance: 50 пунктов





MinOrderTime: 5-10 минут





RiskPercent: 2.0-3.0%





TrailingStop: false





Подходит для опытных трейдеров. Больше сигналов и возможностей, требуется тщательный контроль рисков и постоянный мониторинг.





ПОДДЕРЖКА ТИПОВ СЧЕТОВ И БРОКЕРОВ





Совместим со всеми типами счетов MetaTrader 5: ECN счета (Electronic Communication Network), STP счета (Straight Through Processing), MM счета (Market Maker), PAMM счета (Портфельное управление), демо-счета





Функционирует на неттинговых и хеджинговых счетах с автоматическим определением режима маржи





Работает с любыми брокерами, предоставляющими доступ к MetaTrader 5





РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ





Валютные пары Forex - EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD - стабильны и ликвидны для торговли множеством индикаторов





Драгоценные металлы - XAU/USD (Золото), XAG/USD (Серебро) - классическое техническое поведение, четкие паттерны и тренды





Индексы - SPX, DAX, FTSE - хорошая волатильность и чистые тренды для свечных паттернов





Криптовалюты - BTC/USD (Bitcoin), ETH/USD (Ethereum) - экстремальная волатильность, четкие разороты и паттерны





Энергоносители - WTI (Нефть), Brent - высокая волатильность, четкие циклы и разороты





ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД ДРУГИМИ СОВЕТНИКАМИ





Более 50 индикаторов в одной системе - Исторически проверенные и надежные индикаторы для комплексного анализа рынка





Архитектура консенсуса - Логика полного согласия всех активных индикаторов исключает ложные сигналы и повышает точность входов





Анализ 11 свечных паттернов - Классические паттерны разворотов с историей успеха десятилетий





Система каналов и уровней - 9 различных методов определения поддержки и сопротивления для комплексного анализа





Модульная архитектура - Каждый индикатор работает независимо, удобно тестировать комбинации и оптимизировать





Полный контроль параметров - Более 100 параметров для настройки под любые условия рынка и торговый стиль





Встроенная визуализация - Автоматическое отображение всех сделок на графике с результатами для анализа





Комплексное управление рисками - Контроль маржи, автоматическое снижение лота, trailing stop, break even





Универсальность - Работает на всех таймфреймах (M1-MN1), инструментах и типах счетов





Масштабируемость - Возможность запускать на нескольких инструментах с индивидуальными параметрами





УСТАНОВКА И ЗАПУСК





Скачайте советник Strategy Constructor Pro непосредственно из Маркетплейса MQL5, после чего он будет автоматически добавлен в ваш торговый терминал





Откройте окно «Навигатор» (Navigator) в MetaTrader 5 и перетащите советник на нужный график





Настройте входные параметры (LotMethod, StopLoss, TakeProfit, индикаторы, паттерны и т.д.) в соответствии со своей стратегией





Включите функцию автоторговли (Algo Trading) - советник сам начнет анализировать рынок и выдавать сигналы на открытие сделок





ПОДДЕРЖКА И ОБНОВЛЕНИЯ





Бесплатные обновления для всех владельцев Strategy Constructor Pro в пределах текущей версии





Поддержка по настройке и оптимизации через личные сообщения на MQL5.com





Регулярное добавление новых функций и индикаторов по запросам трейдеров





ЗАКЛЮЧЕНИЕ





Strategy Constructor Pro - это революционная платформа автоматизированной торговли, объединяющая более 50 классических и современных технических индикаторов с полным набором анализа паттернов японских свечей и системой каналов уровней. Система реализует логику полного консенсуса, требующую согласия каждого активного индикатора перед открытием позиции, обеспечивая исключительно высокое качество входов.





Продвинутые системы трейлинг-стопов, break-even, комплексная проверка условий и полная гибкость в выборе комбинаций индикаторов обеспечивают адаптируемость к любым рыночным условиям. Независимо от того, начинаете ли вы изучение комбинированного анализа или оптимизируете существующие стратегии, эта система предлагает полный арсенал классических и современных методов технического анализа.





Система обеспечивает полную автоматизацию синтеза сигналов и защиту капитала, необходимые для успеха на современных финансовых рынках. Начните трансформацию своей торговли сегодня с инструментом, специально разработанным для обеспечения максимально точного анализа через консенсус множества индикаторов и полного контроля над управлением рисками на протяжении всего торгового процесса.





Поднимите вашу торговлю на новый уровень с Strategy Constructor Pro - универсальным конструктором стратегий для профессиональной автоматизированной торговли!





ВАЖНО: Всегда тестируйте советник на демо-счете и в стратегическом тестере перед использованием на реальном счете. Торговля с использованием автоматизированных систем сопряжена с рисками потери капитала. Прошлые результаты не гарантируют доходности в будущем.