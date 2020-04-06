Strategy Constructor Pro

Strategy Constructor Pro - Универсальный Конструктор Торговых Стратегий с Множеством Индикаторов на MetaTrader 5

ОПИСАНИЕ

Strategy Constructor Pro - это многофункциональный советник (Expert Advisor) для платформы MetaTrader 5, который дает возможность собирать и настраивать собственные торговые стратегии на базе широкого спектра технических индикаторов и классических свечных паттернов. Разработанный с учетом современных требований к автоматизированной торговле на рынке Форекс и CFD, он обеспечивает гибкое управление рисками и предлагает обширные фильтры для оптимизации результатов.

Система реализует революционную архитектуру логики анализа, основанную на принципе полного консенсуса всех активных индикаторов. В отличие от традиционных торговых систем, использующих ограниченный набор индикаторов, Strategy Constructor Pro позволяет трейдерам активировать любую комбинацию из более чем 50 профессиональных индикаторов и требует полного согласия всех активных инструментов перед открытием позиции. Эта методология обеспечивает экстраординарно высокое качество входов, исключая все противоречивые и недостаточно подтвержденные сигналы.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Архитектура с логикой полного консенсуса - Советник использует принцип логического И (AND logic), при котором если хотя бы один активный индикатор не согласен с общим направлением, позиция не открывается, обеспечивая фильтрацию ложных сигналов и максимальную точность входов

Сборка стратегии из нескольких индикаторов одновременно - Можно торговать, основываясь всего на одном индикаторе (RSI, Stochastic, Moving Average и др.) или комбинировать множество (Moving Average + ADX + Ichimoku + Bollinger Bands и т.д.) для максимальной фильтрации сигналов

Поддержка более 50 встроенных технических индикаторов - Трендовые (Moving Average, Ichimoku, ADX, Envelopes, Alligator, Parabolic SAR), осцилляторы (MACD, Stochastic, RSI, CCI, Momentum, DeMarker, OsMA, Williams %R), объемные (MFI, Accumulation/Distribution), индикаторы Bill Williams (Accelerator Oscillator, Awesome Oscillator, Fractals, Gator)

Анализ 11 свечных паттернов - Полный перечень классических паттернов: Bullish Engulfing, Hammer, Inverted Hammer, Morning Star, Piercing Line, Bearish Engulfing, Hanging Man, Shooting Star, Evening Star, Dark Cloud Cover, Doji, каждый из которых включается и настраивается отдельно

Система каналов и уровней поддержки/сопротивления - Fibonacci Levels, Pivot Points, Price Channel, Donchian Channel, ZigZag, Heikin-Ashi, Regression Channel, Standard Deviation Channel, Linear Regression Channel для комплексного анализа ценовых уровней

Гибкое управление рисками и капиталом - Выбор между фиксированным лотом (LOT_FIXED) или динамическим расчетом по проценту баланса (LOT_RISK_BASED_ON_BALANCE) для консистентного управления рисками

Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop и BreakEven - Встроенные механизмы для автоматического контроля убытков и фиксации прибыли, включая динамический трейлинг-стоп, который плавно смещает стоп-лосс вслед за ценой

Фильтрация сделок по времени и расстоянию - MinOrderDistance (минимальное расстояние между сделками в пунктах), MinOrderTime (минимальный интервал между открытием позиций), MaxTrades (максимальное количество одновременных сделок), MaxFilteredTrades (дополнительный лимит)

Отображение сделок на графике с итогами - Все сделки (включая историю) отображаются на графике MetaTrader 5 с цветовой кодировкой, стрелками входов/выходов и итоговым результатом (прибыль/убыток) по каждой позиции

Адаптивность к различным рыночным условиям - Может работать на любых таймфреймах (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1 и выше), поддерживает широкий спектр инструментов: пары Forex, металлы (XAU/USD, XAG/USD), индексы, акции, криптовалюты, CFD

Модульная структура для удобного тестирования - Трендовые индикаторы, осцилляторы и паттерны работают автономно, но совмещаются общим условием консенсуса, удобно тестировать и комбинировать части системы

НАБОР ТРЕНДОВЫХ ИНДИКАТОРОВ

Moving Average (Скользящая средняя) - Система MA Crossover использует две скользящие средние (быстрая и медленная) для определения направления основного тренда, поддерживает методы SMA, EMA, SMMA, LWMA

ADX (Average Directional Index) - Анализирует силу тренда, игнорируя сигналы когда сила тренда ниже установленного порога, обеспечивая торговлю только на четких и сильных трендах с настраиваемым порогом

Ichimoku Kinko Hyo - Комплексный анализ посредством облака Сенко (Senkou Spans), определяющего динамическую поддержку и сопротивление, с полной гибкостью параметров (Tenkan, Kijun, Senkou B)

Alligator (Аллигатор) - Анализирует выравнивание трех скользящих средних (челюстей, зубов и губ) для определения начала нового движения и направления основного тренда

Envelopes (Конверты) - Определяют диапазоны отклонения цены от центральной скользящей средней с настраиваемыми методом и девиацией для анализа экстремальных отклонений

Parabolic SAR (Stop And Reverse) - Система с переходящей остановкой, которая постоянно обновляет уровни стоп-лосса по мере развития движения с настраиваемыми параметрами шага (step) и максимума (max)

НАБОР ИНДИКАТОРОВ ВОЛАТИЛЬНОСТИ И КРАЕВ ЦЕНЫ

Bollinger Bands (Полосы Боллинджера) - Классический индикатор волатильности, определяет верхний и нижний края канала, анализирует позицию цены относительно границ с полной настройкой периода и девиации

ATR (Average True Range) - Измеряет истинный размах цены, позволяет анализировать изменения волатильности во времени, используется как для определения направления, так и для анализа отскоков от границ

КОМПЛЕКСНЫЙ НАБОР ОСЦИЛЛЯТОРОВ

MACD (Moving Average Convergence Divergence) - Анализирует пересечение основной линии с сигнальной линией для определения смены импульса с настраиваемыми периодами (fast, slow, signal)

Stochastic - Анализирует перекупленность и перепроданность на основе положения цены в диапазоне с настраиваемыми уровнями %K, %D и слоуингом

RSI (Relative Strength Index) - С полностью регулируемыми уровнями перекупленности и перепроданности определяет экстремальные условия рынка, один из самых популярных осцилляторов

Momentum - Анализирует скорость изменения цены, определяет направление и силу движения цены

CCI (Commodity Channel Index) - Определяет циклические движения и отклонения цены от среднего значения с настраиваемым периодом

RVI (Relative Vigor Index) - Анализирует соотношение закрытия и открытия, определяет силу быков и медведей на рынке

DeMarker - Определяет макро-минимумы и максимумы на основе сравнения высоких и низких цен для поиска разворотных точек

OsMA (Oscillator of Moving Averages) - Анализирует отклонение основной линии MACD от сигнальной линии, определяет момент пересечения

Williams %R - Анализирует положение цены в ценовом диапазоне периода, определяет перекупленность и перепроданность

Bulls Power и Bears Power - Определяют силу быков и медведей соответственно на основе высоких и низких цен

Force Index - Анализирует комбинацию ценового движения и объема торговли, определяя истинную силу тренда и направление денежных потоков

АНАЛИЗ ОБЪЕМА И НАКОПЛЕНИЯ

Money Flow Index (MFI) - Анализирует финансовые потоки на основе цены и объема, определяет перекупленность и перепроданность с учетом объема торговли

Accumulation/Distribution - Анализирует соотношение между ценой закрытия и диапазоном цены в контексте объема, определяя накопление или распределение капитала

ИНДИКАТОРЫ BILL WILLIAMS

Awesome Oscillator (AO) - Анализирует разницу между простой средней 34-периода и простой средней 5-периода среднего значения цены (High+Low)/2

Accelerator Oscillator (AC) - Анализирует производную от Awesome Oscillator, определяет ускорение и замедление движения цены

Gator Oscillator - Анализирует выравнивание трех скользящих средних аллигатора, определяет синхронизацию компонентов системы

Fractals - Определяют локальные максимумы и минимумы на основе высокого и низкого пяти свечей, выявляют точки разворотов

СИСТЕМА КАНАЛОВ И УРОВНЕЙ

Fibonacci Levels - Автоматически строит уровни Фибоначчи на основе последних локальных экстремумов, определяет вероятные уровни отскока и расширения

Pivot Points - Рассчитывает ключевые уровни поддержки и сопротивления на основе данных предыдущего дня для дневной торговли

Price Channel - Определяет верхний и нижний края движения цены за последние N баров, простой и эффективный метод определения диапазонов

Donchian Channel - Определяет максимум и минимум за период, часто используется для системы прорыва каналов

ZigZag - Анализирует основные волновые движения, фильтруя незначительные колебания для определения волновой структуры

Heikin-Ashi - Анализирует модифицированные свечи для определения направления тренда, часто показывает более чистые тренды

Regression Channel - Строит канал линейной регрессии вокруг ценовых данных для определения тренда и отклонений

Standard Deviation Channel - Строит канал на основе стандартного отклонения от средней цены для определения волатильности

Linear Regression Channel - Анализирует тренд на основе линейной регрессии ценовых данных, определяет направление и угол тренда

АНАЛИЗ 11 СВЕЧНЫХ ПАТТЕРНОВ

Bullish Engulfing (Бычье поглощение) - Паттерн разворота вверх, образуется когда бычья свеча полностью поглощает предыдущую медвежью, сигнализируя о смене тренда

Bearish Engulfing (Медвежье поглощение) - Паттерн разворота вниз, образуется когда медвежья свеча полностью поглощает предыдущую бычью

Hammer (Молот) - Паттерн разворота вверх с длинной нижней тенью и маленьким телом, формируется на дне тренда

Hanging Man (Повешенный) - Паттерн разворота вниз, визуально похож на Hammer, но формируется в верхней части тренда

Shooting Star (Падающая звезда) - Паттерн разворота вниз с длинной верхней тенью и маленьким телом, формируется в верхней части тренда

Inverted Hammer (Перевернутый молот) - Паттерн разворота вверх с длинной верхней тенью и маленьким телом

Morning Star (Утренняя звезда) - Трёхсвечный паттерн разворота вверх, означает завершение медвежьего тренда и начало бычьего

Evening Star (Вечерняя звезда) - Трёхсвечный паттерн разворота вниз, означает завершение бычьего тренда и начало медвежьего

Piercing Line (Пробивающая линия) - Двухсвечный паттерн разворота вверх, вторая бычья свеча закрывается выше середины предыдущей медвежей

Dark Cloud Cover (Темное облачное покрытие) - Двухсвечный паттерн разворота вниз, вторая медвежья свеча закрывается ниже середины предыдущей бычей

Doji (Доджи) - Нейтральный паттерн неопределенности, указывает на равновесие между покупателями и продавцами, часто означает разворот

ПАРАМЕТРЫ И НАСТРОЙКИ

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ (General)

TimeFrame - Таймфрейм для анализа сигналов и выполнения торговли (M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1)

MagicNumber - Уникальный идентификатор сделок советника для управления несколькими EA на одном счете

OrderComment - Текстовый комментарий, добавляемый к каждому ордеру для идентификации

PauseSeconds - Пауза между проверками основной логики в секундах для оптимизации нагрузки на сервер

ФИЛЬТРЫ ДЛЯ НОВЫХ ОРДЕРОВ (Order Filters)

MinOrderDistance - Минимальная дистанция между ордерами в пунктах для предотвращения слишком частых входов

MinOrderTime - Минимальный интервал между сделками в минутах для исключения хаотичного открытия позиций

MaxFilteredTrades - Лимит количества сделок, подлежащих фильтрации для консервативного управления

УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ (Money Management)

LotMethod - Метод управления размером лота: LOT_FIXED (фиксированный) или LOT_RISK_BASED_ON_BALANCE (процент от баланса)

RiskPercent - Процент баланса счета, используемый как риск для каждой сделки при использовании LOT_RISK_BASED_ON_BALANCE

FixedLot - Фиксированный размер лота при выборе LOT_FIXED метода

MaxTrades - Максимальное количество одновременно открытых сделок для управления суммарным риском

STOP LOSS И TAKE PROFIT

StopLoss - Размер стоп-лосса в пунктах, определяет максимальный убыток на позицию

TakeProfit - Размер тейк-профита в пунктах, определяет целевую прибыль для автоматического закрытия

TRAILING STOP И BREAK EVEN

TrailingStop - Активация динамического трейлинг-стопа для защиты прибыли (true/false)

TrailingStart - Минимальная прибыль в пунктах для активации трейлинг-стопа

TrailingDistance - Расстояние трейлинг-стопа от текущей цены в пунктах

TrailingStep - Минимальный шаг передвижения трейлинг-стопа для оптимизации

BreakEven - Активация функции безубытка для переноса позиции в безубыток (true/false)

BreakEvenStart - Минимальная прибыль в пунктах для активации безубытка

BreakEvenOffset - Смещение стоп-лосса от точки входа при активации безубытка в пунктах

НАСТРОЙКИ ИНДИКАТОРОВ ТРЕНДА

Поддерживаемые методы MA: SMA (простая), EMA (экспоненциальная), SMMA (сглаженная), LWMA (взвешенная линейная)

Настройка периодов для каждого индикатора позволяет адаптировать анализ к специфике конкретного инструмента и временного периода

ADX с настраиваемым порогом силы тренда (ADXThreshold) для фильтрации слабых трендов

Ichimoku с полными параметрами (Tenkan, Kijun, SenkouB) для комплексного анализа облака

НАСТРОЙКИ ИНДИКАТОРОВ ВОЛАТИЛЬНОСТИ И ОСЦИЛЛЯТОРОВ

Bollinger Bands с настройкой периода и девиации для адаптации к различным условиям

ATR с настраиваемым периодом для анализа волатильности

MACD, Stochastic, RSI и другие осцилляторы с полной гибкостью параметров и уровней

CCI, Momentum, DeMarker, OsMA, Williams %R и другие с настраиваемыми периодами и уровнями

ВЫБОР СВЕЧНЫХ ПАТТЕРНОВ

Каждый паттерн можно включать или отключать независимо через параметры:
- BullishEngulfing, BearishEngulfing
- Hammer, HangingMan
- ShootingStar, InvertedHammer
- MorningStar, EveningStar
- PiercingLine, DarkCloudCover
- Doji

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ (Visualization)

ShowHistory - Отображение истории сделок и итоговой прибыли на графике (true/false)

BuyColor - Цвет стрелок покупки на графике (по умолчанию Lime - зеленый)

SellColor - Цвет стрелок продажи на графике (по умолчанию Red - красный)

FontSize - Размер шрифта для отображения прибыли сделок на графике

ЛОГИКА РАБОТЫ И МЕТОДОЛОГИЯ

Отслеживание нового бара - Советник определяет появление новой свечи (бара) на заданном таймфрейме и запускает анализ

Анализ сигналов консенсуса - Считываются все активированные индикаторы и паттерны, каждый выдает свой сигнал направления

Принцип логического И (AND Logic) - При использовании нескольких индикаторов, сигналы должны совпасть в одном направлении для открытия позиции

Принятие решения - При единогласном сигнале на покупку (BUY) открывается позиция покупки, при единогласном сигнале на продажу (SELL) - позиция продажи

Фильтрация ложных сигналов - Если сигналы расходятся хотя бы в одном индикаторе, советник пропускает вход

Ведение позиции - Применяются заданные Stop Loss и Take Profit, при необходимости включается Trailing Stop и BreakEven

Управление капиталом - Проверка достаточности маржи с автоматическим снижением лота при необходимости

Фильтры и ограничения - Учитываются пауза между сделками (MinOrderTime), минимальная дистанция (MinOrderDistance), число открытых позиций (MaxTrades)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Тестирование на демо-счете - Запустите советник на демо-счете как минимум на 2-4 недели перед использованием реальных денег

Оптимизация параметров - Используйте Strategy Tester для проверки различных комбинаций индикаторов и паттернов на исторических данных

Начальная конфигурация - Начните с 3-5 активных индикаторов, обеспечивающих хороший баланс между частотой входов и качеством

Увеличение активных методов - Увеличение количества активных индикаторов повышает качество входов, однако снижает частоту торговли

Таймфреймы - M5–H1 наиболее популярны для скальпинга и свинг-торговли, H4 или D1 для среднесрочной торговли

Торговые инструменты - Подходит для торговли на Forex, металлах, индексах, акциях, крипто и других CFD

Управление рисками - Устанавливайте риск на сделку в пределах 1-2% от депозита для длительной стабильности

Мониторинг результатов - Регулярно анализируйте результаты торговли, проверяйте статистику по отдельным паттернам и индикаторам

КОНСЕРВАТИВНЫЕ НАСТРОЙКИ (Низкий риск, стабильные результаты)

TimeFrame: H1 или H4

Активные индикаторы: Moving Average (21+7), ADX (14, порог 25), RSI (14)

StopLoss: 400-500 пунктов

TakeProfit: 600-800 пунктов

MaxTrades: 5

MinOrderDistance: 200 пунктов

MinOrderTime: 60 минут

RiskPercent: 1.0%

TrailingStop: true, TrailingStart: 200

Подходит для трейдеров, предпочитающих минимальный риск и стабильные результаты. Сигналы реже, но очень надежны.

АГРЕССИВНЫЕ НАСТРОЙКИ (Высокий риск, больше возможностей)

TimeFrame: M5 или M15

Активные индикаторы: Moving Average (7+3), RSI, Stochastic, MACD, Hammer, Morning Star

StopLoss: 100-150 пунктов

TakeProfit: 150-250 пунктов

MaxTrades: 10-15

MinOrderDistance: 50 пунктов

MinOrderTime: 5-10 минут

RiskPercent: 2.0-3.0%

TrailingStop: false

Подходит для опытных трейдеров. Больше сигналов и возможностей, требуется тщательный контроль рисков и постоянный мониторинг.

ПОДДЕРЖКА ТИПОВ СЧЕТОВ И БРОКЕРОВ

Совместим со всеми типами счетов MetaTrader 5: ECN счета (Electronic Communication Network), STP счета (Straight Through Processing), MM счета (Market Maker), PAMM счета (Портфельное управление), демо-счета

Функционирует на неттинговых и хеджинговых счетах с автоматическим определением режима маржи

Работает с любыми брокерами, предоставляющими доступ к MetaTrader 5

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Валютные пары Forex - EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD - стабильны и ликвидны для торговли множеством индикаторов

Драгоценные металлы - XAU/USD (Золото), XAG/USD (Серебро) - классическое техническое поведение, четкие паттерны и тренды

Индексы - SPX, DAX, FTSE - хорошая волатильность и чистые тренды для свечных паттернов

Криптовалюты - BTC/USD (Bitcoin), ETH/USD (Ethereum) - экстремальная волатильность, четкие разороты и паттерны

Энергоносители - WTI (Нефть), Brent - высокая волатильность, четкие циклы и разороты

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД ДРУГИМИ СОВЕТНИКАМИ

Более 50 индикаторов в одной системе - Исторически проверенные и надежные индикаторы для комплексного анализа рынка

Архитектура консенсуса - Логика полного согласия всех активных индикаторов исключает ложные сигналы и повышает точность входов

Анализ 11 свечных паттернов - Классические паттерны разворотов с историей успеха десятилетий

Система каналов и уровней - 9 различных методов определения поддержки и сопротивления для комплексного анализа

Модульная архитектура - Каждый индикатор работает независимо, удобно тестировать комбинации и оптимизировать

Полный контроль параметров - Более 100 параметров для настройки под любые условия рынка и торговый стиль

Встроенная визуализация - Автоматическое отображение всех сделок на графике с результатами для анализа

Комплексное управление рисками - Контроль маржи, автоматическое снижение лота, trailing stop, break even

Универсальность - Работает на всех таймфреймах (M1-MN1), инструментах и типах счетов

Масштабируемость - Возможность запускать на нескольких инструментах с индивидуальными параметрами

УСТАНОВКА И ЗАПУСК

Скачайте советник Strategy Constructor Pro непосредственно из Маркетплейса MQL5, после чего он будет автоматически добавлен в ваш торговый терминал

Откройте окно «Навигатор» (Navigator) в MetaTrader 5 и перетащите советник на нужный график

Настройте входные параметры (LotMethod, StopLoss, TakeProfit, индикаторы, паттерны и т.д.) в соответствии со своей стратегией

Включите функцию автоторговли (Algo Trading) - советник сам начнет анализировать рынок и выдавать сигналы на открытие сделок

ПОДДЕРЖКА И ОБНОВЛЕНИЯ

Бесплатные обновления для всех владельцев Strategy Constructor Pro в пределах текущей версии

Поддержка по настройке и оптимизации через личные сообщения на MQL5.com

Регулярное добавление новых функций и индикаторов по запросам трейдеров

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Strategy Constructor Pro - это революционная платформа автоматизированной торговли, объединяющая более 50 классических и современных технических индикаторов с полным набором анализа паттернов японских свечей и системой каналов уровней. Система реализует логику полного консенсуса, требующую согласия каждого активного индикатора перед открытием позиции, обеспечивая исключительно высокое качество входов.

Продвинутые системы трейлинг-стопов, break-even, комплексная проверка условий и полная гибкость в выборе комбинаций индикаторов обеспечивают адаптируемость к любым рыночным условиям. Независимо от того, начинаете ли вы изучение комбинированного анализа или оптимизируете существующие стратегии, эта система предлагает полный арсенал классических и современных методов технического анализа.

Система обеспечивает полную автоматизацию синтеза сигналов и защиту капитала, необходимые для успеха на современных финансовых рынках. Начните трансформацию своей торговли сегодня с инструментом, специально разработанным для обеспечения максимально точного анализа через консенсус множества индикаторов и полного контроля над управлением рисками на протяжении всего торгового процесса.

Поднимите вашу торговлю на новый уровень с Strategy Constructor Pro - универсальным конструктором стратегий для профессиональной автоматизированной торговли!

ВАЖНО: Всегда тестируйте советник на демо-счете и в стратегическом тестере перед использованием на реальном счете. Торговля с использованием автоматизированных систем сопряжена с рисками потери капитала. Прошлые результаты не гарантируют доходности в будущем.
