Strategy Constructor Pro

Strategy Constructor Pro - MetaTrader 5用の複数インジケーター対応ユニバーサル取引戦略ビルダー


説明


Strategy Constructor Pro は、MetaTrader 5プラットフォーム向けの多機能エキスパートアドバイザー(EA)で、広範な技術指標と古典的なローソク足パターンに基づいた取引戦略をカスタマイズして構築する機能を提供します。外国為替とCFD市場での自動売買の現代的要件を考慮して開発され、柔軟なリスク管理と結果最適化のための広範なフィルターを備えています。

このシステムは、すべてのアクティブインジケーターの完全なコンセンサスの原則に基づいた革命的な分析ロジックアーキテクチャを実装しています。限定されたインジケーターセットを使用する従来の取引システムとは異なり、Strategy Constructor Proは、トレーダーが50以上の専門的インジケーターの任意の組み合わせをアクティベートでき、ポジション開設前にすべてのアクティブツールの完全な同意を要求します。この方法論は、すべての矛盾した確認不足のシグナルを除外して、異常に高い品質の入場を保証します。


主要な特徴


完全なコンセンサスロジックアーキテクチャ - アドバイザーはANDロジック原則を使用し、1つのアクティブインジケーターが一般的な方向に反対しても、ポジションは開設されず、偽のシグナルをフィルタリングして最大の入場精度を提供します

複数インジケーターからの戦略構築を同時に実行 - 単一のインジケーター(RSI、ストキャスティクス、移動平均線など)に基づいて取引するか、複数を組み合わせる(移動平均線+ADX+一目均衡表+ボリンジャーバンドなど)ことで最大のシグナルフィルタリングが可能

50以上の組み込み技術指標をサポート - トレンド指標(移動平均線、一目均衡表、ADX、エンベロープ、アリゲーター、パラボリックSAR)、オシレーター(MACD、ストキャスティクス、RSI、CCI、モメンタム、DeMarker、OsMA、ウィリアムズ%R)、ボリューム指標(MFI、蓄積/配分)、ビルウィリアムズ指標(アクセレレーターオシレーター、オーサムオシレーター、フラクタル、ゲーター)

11種類のローソク足パターン分析 - 完全な古典パターンリスト：強気エンゴルフィング、ハンマー、逆ハンマー、モーニングスター、ピアシングライン、弱気エンゴルフィング、ハンギングマン、シューティングスター、イブニングスター、ダークスラウドカバー、ドウジ。各パターンは個別に有効化および設定可能

サポート/レジスタンスレベルおよびチャネルシステム - フィボナッチレベル、ピボットポイント、プライスチャネル、ドンチャンチャネル、ジグザグ、平均足、回帰チャネル、標準偏差チャネル、線形回帰チャネルで包括的な価格レベル分析

柔軟なリスクおよび資本管理 - 固定ロット(LOT_FIXED)または残高の割合に基づく動的計算(LOT_RISK_BASED_ON_BALANCE)の間で選択して、一貫したリスク管理を実現

ストップロス、テイクプロフィット、トレーリングストップ、ブレイクイーブン - 自動損失制御と利益確定のための組み込みメカニズム。価格に従って滑らかにストップロスを移動する動的トレーリングストップを含む

時間および距離によるトレード契約のフィルタリング - MinOrderDistance(注文間の最小距離(ポイント))、MinOrderTime(ポジション開設間の最小間隔)、MaxTrades(最大同時トレード数)、MaxFilteredTrades(追加制限)

チャート上のトレード表示と結果 - すべてのトレード(履歴を含む)がMetaTrader 5チャート上に色分けコード、エントリー/エグジット矢印、および各ポジションの総結果(利益/損失)と共に表示されます

様々な市場環境への適応性 - 任意のタイムフレーム(M1、M5、M15、M30、H1、H4、D1以上)で動作し、幅広いインストゥルメントをサポート：外国為替ペア、金属(XAU/USD、XAG/USD)、インデックス、株式、暗号通貨、CFD

テストの便利なモジュール構造 - トレンド指標、オシレーター、パターンは自律的に動作しますが、コンセンサス条件で結合され、システムコンポーネントのテストと組み合わせが便利です


トレンド指標セット


移動平均線(シンプルムービングアベレージ) - MA交叉システムは、主要トレンド方向を決定するために2つの移動平均線(高速および低速)を使用し、SMA、EMA、SMMA、LWMA方法をサポート

ADX(平均方向指数) - トレンド強度を分析し、トレンド強度が設定された閾値より低い場合はシグナルを無視し、設定可能な閾値で明確で強いトレンドのみで取引を提供

一目均衡表 - 先行スパン雲を通じた包括的な分析で動的サポートとレジスタンスを決定し、パラメータの完全な柔軟性(天線、基準線、先行スパンB)

アリゲーター - 3つの移動平均線の配置(顎、歯、唇)を分析して、新しい動きの開始と主要トレンド方向を決定

エンベロープ - 中央移動平均線からの価格偏差の範囲を決定し、極端な偏差分析のために調整可能な方法と偏差

パラボリックSAR(ストップアンドリバース) - ストップロスレベルを継続的に更新し、調整可能なステップおよび最大パラメータで移動を開発するシステム


ボラティリティおよび価格端指標セット


ボリンジャーバンド - チャネルの上下端を決定する古典的なボラティリティ指標で、期間と偏差の完全な調整で価格の位置を相対的に分析

ATR(アベレージトゥルーレンジ) - 真のプライスレンジを測定し、時間経過によるボラティリティの変化を分析でき、方向決定と端の反発分析の両方に使用


包括的なオシレーターセット


MACD(移動平均収束発散) - メインラインとシグナルラインのクロスを分析してモメンタム変化を決定し、調整可能なピリオド(速い、遅い、シグナル)

ストキャスティクス - レンジ内の価格位置に基づいて買われすぎ/売られすぎを分析し、調整可能な%K、%Dレベルと遅延

RSI(相対力指数) - 完全に調整可能な買われすぎ/売られすぎレベルで極端な市場条件を決定し、最も人気のあるオシレーターの1つ

モメンタム - 価格変化速度を分析し、価格移動の方向と強度を決定

CCI(商品チャネル指数) - 調整可能なピリオドを持つ周期的な動きと平均値からの価格偏差を決定

RVI(相対ビゴールインデックス) - クローズとオープンの関係を分析し、市場での強気と弱気の強度を決定

DeMarker - 高低価格の比較に基づいてマクロ最小値と最大値を決定し、反転ポイントを見つけます

OsMA(ムービングアベレージのオシレーター) - MACD主線からシグナル線の偏差を分析し、クロスのモーメントを決定

ウィリアムズ%R - ピリオドの価格レンジ内での価格位置を分析し、買われすぎと売られすぎの条件を決定

ブルスパワーとベアーズパワー - それぞれ高価格と低価格に基づいて強気と弱気の強度を決定

フォースインデックス - 価格変動とトレードボリュームの組み合わせを分析し、真のトレンド強度とお金の流れの方向を決定


ボリュームおよび蓄積分析


マネーフロー指数(MFI) - 価格とボリュームに基づいて金銭フローを分析し、トレードボリュームを考慮して買われすぎ/売られすぎを決定

蓄積/配分 - ボリュームのコンテキストで閉値とプライスレンジの関係を分析し、資本の蓄積または配分を決定


ビルウィリアムズ指標


オーサムオシレーター(AO) - 34ピリオド単純平均と5ピリオド単純平均の平均価格値(高値+安値)/2の差を分析

アクセレレーターオシレーター(AC) - オーサムオシレーターの導関数を分析し、価格変動の加速と減速を決定

ゲーターオシレーター - アリゲーター3つの移動平均線の配置を分析し、システムコンポーネントの同期を決定

フラクタル - 5本のローソク足の高値と安値に基づいてローカル最大値と最小値を決定し、反転ポイントを明らかにします


チャネルおよびレベルシステム


フィボナッチレベル - 最近のローカル極値に基づいてフィボナッチレベルを自動的に構築し、可能なリバウンドおよび拡張レベルを決定

ピボットポイント - 前日のデータに基づいて主要なサポート/レジスタンスレベルを計算し、デイトレード用

プライスチャネル - 直近N本のバーで価格変動の上下端を決定し、単純で効果的なレンジ決定方法

ドンチャンチャネル - ピリオド内の最大値と最小値を決定し、チャネルブレイクシステムに頻繁に使用

ジグザグ - 主要な波の動きを分析し、波の構造決定のため軽微な変動をフィルタリング

平均足 - トレンド方向決定のため修正されたローソク足を分析し、多くの場合よりクリーンなトレンドを表示

回帰チャネル - 価格データ周辺に線形回帰チャネルを構築し、トレンドと偏差を決定

標準偏差チャネル - 平均価格からの標準偏差に基づいてチャネルを構築し、ボラティリティを決定

線形回帰チャネル - 価格データの線形回帰に基づいてトレンドを分析し、トレンド方向と角度を決定


11種類のローソク足パターン分析


強気エンゴルフィング - 強気ローソク足が前の弱気ローソク足を完全に包含する時に形成される上昇反転パターン。トレンド変化を示唆

弱気エンゴルフィング - 弱気ローソク足が前の強気ローソク足を完全に包含する時に形成される下降反転パターン

ハンマー - 長い下影と小さい実体を持つ上昇反転パターン。トレンドの底で形成

ハンギングマン - 下降反転パターン。ハンマーと視覚的に類似していますが、トレンドの頂部で形成

シューティングスター - 長い上影と小さい実体を持つ下降反転パターン。トレンドの頂部で形成

逆ハンマー - 長い上影と小さい実体を持つ上昇反転パターン

モーニングスター - 3本ローソク足の上昇反転パターン。弱気トレンドの終了と強気トレンドの開始を示唆

イブニングスター - 3本ローソク足の下降反転パターン。強気トレンドの終了と弱気トレンドの開始を示唆

ピアシングライン - 2本ローソク足の上昇反転パターン。2番目の強気ローソク足が前の弱気ローソク足の中点より上で終値

ダークスラウドカバー - 2本ローソク足の下降反転パターン。2番目の弱気ローソク足が前の強気ローソク足の中点より下で終値

ドウジ - ニュートラルな不確実性パターン。買い手と売り手のバランスを示し、反転を頻繁に示唆


パラメータと設定


一般設定(General)


TimeFrame - シグナル分析と取引実行のタイムフレーム(M5、M15、M30、H1、H4、D1、W1、MN1)

MagicNumber - 1つのアカウント上で複数のEAを管理するためのアドバイザー取引のユニークな識別子

OrderComment - 識別のため各注文に追加されるテキストコメント

PauseSeconds - サーバー負荷最適化のためのメインロジックチェック間の一時停止(秒)


注文フィルター(Order Filters)


MinOrderDistance - 頻繁すぎるエントリーを防ぐための注文間の最小距離(ポイント)

MinOrderTime - カオスのようなポジション開設を除外するためのトレード間の最小間隔(分)

MaxFilteredTrades - 保守的な管理のためのフィルタリング対象トレード数の制限


資本管理(Money Management)


LotMethod - ロットサイズ管理方法：LOT_FIXED(固定)またはLOT_RISK_BASED_ON_BALANCE(残高の割合)

RiskPercent - LOT_RISK_BASED_ON_BALANCEを使用する場合、各トレードのリスクとして使用されるアカウント残高の割合

FixedLot - LOT_FIXED方法を選択する場合の固定ロットサイズ

MaxTrades - 総リスク管理のための最大同時開設トレード数


ストップロスおよびテイクプロフィット


StopLoss - ストップロスサイズ(ポイント)。ポジションあたりの最大損失を決定

TakeProfit - テイクプロフィットサイズ(ポイント)。自動クローズの目標利益を決定


トレーリングストップおよびブレイクイーブン


TrailingStop - 利益保護のための動的トレーリングストップのアクティベーション(true/false)

TrailingStart - トレーリングストップをアクティベートするための最小利益(ポイント)

TrailingDistance - 現在の価格からのトレーリングストップ距離(ポイント)

TrailingStep - 最適化のためのトレーリングストップ移動の最小ステップ

BreakEven - ポジションをブレイクイーブンに移動するためのブレイクイーブン機能のアクティベーション(true/false)

BreakEvenStart - ブレイクイーブンをアクティベートするための最小利益(ポイント)

BreakEvenOffset - ブレイクイーブンをアクティベートする場合のエントリーポイントからのストップロスオフセット(ポイント)


トレンド指標設定


サポートされるMA方法：SMA(シンプル)、EMA(指数)、SMMA(スムーズ)、LWMA(線形加重移動平均)

各指標のピリオド調整により、特定のインストゥルメントと時間フレームの特性に分析を適応させることが可能

調整可能なトレンド強度閾値(ADXThreshold)を備えたADXで弱いトレンドをフィルタリング

包括的なクラウド分析のための完全なパラメータ(天線、基準線、先行スパンB)を備えた一目均衡表


ボラティリティおよびオシレーター設定


様々な条件に適応するための期間と偏差の調整を備えたボリンジャーバンド

ボラティリティ分析のための調整可能なピリオドを備えたATR

パラメータとレベルの完全な柔軟性を備えたMACD、ストキャスティクス、RSIおよび他のオシレーター

調整可能なピリオドと水準を備えたCCI、モメンタム、DeMarker、OsMA、ウィリアムズ%R他


ローソク足パターン選択


各パターンはパラメータ経由で独立して有効化または無効化可能：

- BullishEngulfing、BearishEngulfing

- Hammer、HangingMan

- ShootingStar、InvertedHammer

- MorningStar、EveningStar

- PiercingLine、DarkCloudCover

- Doji


ビジュアライゼーション(Visualization)


ShowHistory - チャート上のトレード履歴と総利益を表示(true/false)

BuyColor - チャート上の買いシグナル矢印の色(デフォルト Lime - 緑)

SellColor - チャート上の売りシグナル矢印の色(デフォルト Red - 赤)

FontSize - チャート上のトレード利益表示フォントサイズ


取引ロジックと方法論


新しいバーの追跡 - アドバイザーは設定されたタイムフレームで新しいローソク足(バー)の出現を検出し、分析を開始

コンセンサスシグナル分析 - すべてのアクティブ化されたインジケーターとパターンが読み込まれ、各自が独自の方向シグナルを提供

ANDロジック原則 - 複数インジケーターを使用する場合、ポジション開設のためにシグナルが1つの方向に整列する必要があります

意思決定 - 全会一致の買いシグナル(BUY)で買いポジションを開き、全会一致の売りシグナル(SELL)で売りポジションを開きます

偽のシグナルのフィルタリング - 1つのインジケーターでもシグナルが相違する場合、アドバイザーはエントリーをスキップします

ポジション管理 - 設定されたストップロスおよびテイクプロフィットを適用し、必要に応じてトレーリングストップとブレイクイーブンを有効化

資本管理 - マージン充分性チェック。必要に応じて自動ロット削減

フィルターと制限 - 取引一時停止(MinOrderTime)、最小距離(MinOrderDistance)、開設ポジション数(MaxTrades)を考慮


使用推奨事項


デモアカウントでのテスト - 実際のお金を使用する前に、少なくとも2～4週間デモアカウントでアドバイザーを実行

パラメーター最適化 - Strategy Testerを使用して、履歴データで様々なインジケーターとパターンの組み合わせを検証

初期設定 - エントリー頻度と品質の良好なバランスを提供する3～5のアクティブインジケーターから開始

アクティブメソッドの増加 - アクティブインジケーター数を増やすと入場品質が向上しますが、取引頻度が低下します

タイムフレーム - M5～H1はスキャルピングとスイングトレードに最も人気があり、H4またはD1は中期取引用

取引インストゥルメント - 外国為替、金属、インデックス、株式、暗号および他のCFD取引に適切

リスク管理 - 長期の安定性のためにデポジットの1～2%以内でトレードリスクを設定

結果監視 - 定期的に取引結果を分析し、個別のパターンおよびインジケーター統計を確認


保守的な設定(低リスク、安定した結果)


TimeFrame: H1またはH4

アクティブインジケーター：移動平均線(21+7)、ADX(14、閾値25)、RSI(14)

StopLoss: 400～500ポイント

TakeProfit: 600～800ポイント

MaxTrades: 5

MinOrderDistance: 200ポイント

MinOrderTime: 60分

RiskPercent: 1.0%

TrailingStop: true、TrailingStart: 200

最小リスクと安定した結果を好むトレーダーに適切。シグナルはより少ないですが非常に信頼性があります。


積極的な設定(高リスク、より多くの機会)


TimeFrame: M5またはM15

アクティブインジケーター：移動平均線(7+3)、RSI、ストキャスティクス、MACD、ハンマー、モーニングスター

StopLoss: 100～150ポイント

TakeProfit: 150～250ポイント

MaxTrades: 10～15

MinOrderDistance: 50ポイント

MinOrderTime: 5～10分

RiskPercent: 2.0～3.0%

TrailingStop: false

経験豊富なトレーダーに適切。より多くのシグナルと機会があり、注意深いリスク制御と継続的な監視が必要です。


アカウントタイプとブローカー互換性


すべてのMetaTrader 5アカウントタイプと互換性：ECNアカウント(Electronic Communication Network)、STPアカウント(Straight Through Processing)、MMアカウント(Market Maker)、PAMMアカウント(ポートフォリオ管理)、デモアカウント

ネッティングおよびヘッジングアカウントで動作し、自動マージンモード検出機能付き

MetaTrader 5へのアクセスを提供するすべてのブローカーで動作


推奨インストゥルメント


外国為替通貨ペア - EUR/USD、GBP/USD、USD/JPY、USD/CHF、AUD/USD - 複数インジケーター取引に安定でリキッドな

貴金属 - XAU/USD(ゴールド)、XAG/USD(シルバー) - 古典的な技術的動作、明確なパターンとトレンド

インデックス - SPX、DAX、FTSE - 良好なボラティリティと明確なローソク足パターントレンド

暗号通貨 - BTC/USD(ビットコイン)、ETH/USD(イーサリアム) - 極端なボラティリティ、明確な反転とパターン

エネルギー製品 - WTI(原油)、ブレント - 高いボラティリティ、明確なサイクルと反転


他のアドバイザーに対する利点


1つのシステムで50以上のインジケーター - 包括的な市場分析のための歴史的に検証されたコンフィデンス指標

コンセンサスアーキテクチャ - すべてのアクティブインジケーターの完全な合意ロジックが偽のシグナルを除外し、入場精度を向上させます

11種類のローソク足パターン分析 - 数十年の成功の歴史を持つ古典的な反転パターン

チャネルおよびレベルシステム - 包括的な分析のための9つの異なるサポートおよびレジスタンス決定方法

モジュラーアーキテクチャ - 各インジケーターは独立して動作し、組み合わせのテストと最適化が便利です

完全なパラメータ制御 - あらゆる市場条件と取引スタイルへの調整のための100以上のパラメーター

組み込みビジュアライゼーション - チャート上のトレードと結果の自動表示で分析可能

包括的なリスク管理 - マージン制御、自動ロット削減、トレーリングストップ、ブレイクイーブン

ユニバーサリティ - すべてのタイムフレーム(M1-MN1)、インストゥルメント、アカウントタイプで動作

スケーラビリティ - 個別のパラメータで複数のインストゥルメントを実行する機能


インストールおよび開始


Strategy Constructor ProアドバイザーをMQL5マーケットプレイスから直接ダウンロードし、その後、取引ターミナルに自動的に追加されます

MetaTrader 5で「ナビゲーター」ウィンドウを開き、アドバイザーを目的のチャートにドラッグします

入力パラメーター(LotMethod、StopLoss、TakeProfit、インジケーター、パターンなど)を戦略に合わせて設定

自動売買機能(Algo Trading)を有効化 - アドバイザーが市場を分析し、取引シグナルを提供し始めます


サポートおよび更新


現在のバージョン内でのStrategy Constructor Pro所有者向けの無料更新

MQL5.com上のパーソナルメッセージを通じた設定と最適化サポート

トレーダーリクエストに基づく新しい機能とインジケーターの定期的な追加


結論


Strategy Constructor Proは、50以上の古典的および現代的な技術指標を、ローソク足パターン分析の完全なセットおよびチャネル/レベルシステムと組み合わせた革命的な自動取引プラットフォームです。このシステムは、ポジション開設前にすべてのアクティブインジケーターの同意を要求する完全なコンセンサスロジックを実装し、異常に高い入場品質を保証します。

高度なトレーリングストップ、ブレイクイーブン、包括的な条件チェック、およびインジケーター組み合わせ選択の完全な柔軟性により、あらゆる市場条件に対する適応性を提供します。複合分析の研究を開始するか、既存の戦略を最適化するかに関わらず、このシステムは古典的および現代的な技術分析方法の完全なアーセナルを提供します。

このシステムは、現代の金融市場での成功に必要なシグナル合成の完全な自動化と資本保護を提供します。複数インジケーターのコンセンサスを通じた最大精度の分析と取引プロセス全体を通じたリスク管理の完全なコントロールを保証するために特別に設計されたツールを使用して、今日から取引を変革し始めてください。

Strategy Constructor Pro - プロフェッショナル自動取引のためのユニバーサル戦略ビルダーで、取引を次のレベルに引き上げてください！


重要：実際のアカウント上で使用する前に、常にデモアカウントおよびStrategy Testerでアドバイザーをテストしてください。自動取引システムを使用した取引は資本損失のリスクを伴います。過去の結果は将来の利益を保証しません。

