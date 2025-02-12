Strategy Constructor Pro

Strategy Constructor Pro è un consulente esperto multifunzionale (Expert Advisor) per la piattaforma MetaTrader 5, che consente di creare e configurare strategie di trading personalizzate utilizzando una vasta gamma di indicatori tecnici e modelli di candele classici. Progettato tenendo conto delle moderne esigenze di trading automatizzato nel mercato Forex e CFD, offre una gestione del rischio flessibile e numerosi filtri per ottimizzare i risultati.

Principali funzioni e vantaggi

Costruzione della strategia con uno o più indicatori contemporaneamente È possibile fare trading utilizzando un solo indicatore (ad esempio, RSI, Stocastico o Media Mobile).

Oppure combinare più indicatori (Moving Average + ADX + Ichimoku + Bande di Bollinger, ecc.) per filtrare segnali falsi.

Il consulente apre una posizione (BUY o SELL) solo se tutti gli indicatori selezionati concordano sulla stessa direzione. Supporto per oltre 30 indicatori incorporati Indicatori di trend : Moving Average (MA), Ichimoku, ADX, Envelopes, Alligator, Parabolic SAR.

: Oscillatori : MACD, Stocastico, RSI, CCI, Momentum, DeMarker, OsMA, WPR, Bulls Power, Bears Power, Force Index.

: Indicatori di volume : MFI (Money Flow Index), Accumulation/Distribution (AD).

: Indicatori di Bill Williams : Accelerator Oscillator (AC), Awesome Oscillator (AO), Fractals, Gator.

: Altri : Price Channel, Donchian Channel, ZigZag, Regression Channel (RegChannel), Standard Deviation Channel (StdDevChannel), Linear Regression Channel (LinearRegChannel).

: Pattern di candele (Candlestick Patterns) Un elenco completo dei pattern disponibili: Bullish : Engulfing, Hammer, Inverted Hammer, Morning Star, Piercing Line. Bearish : Engulfing, Hanging Man, Shooting Star, Evening Star, Dark Cloud Cover. Neutrali : Doji.

Ogni pattern può essere attivato e configurato separatamente per facilitarne il test e la combinazione. Gestione flessibile del rischio (Money Management) LOT_FIXED (lotto fisso): consente di impostare un volume fisso per ogni ordine.

(lotto fisso): consente di impostare un volume fisso per ogni ordine. LOT_RISK_BASED_ON_BALANCE (lotto dinamico): calcola il rischio in percentuale rispetto al saldo attuale, semplificando la gestione del capitale. Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop e BreakEven Aiutano a controllare automaticamente le perdite e fissare i profitti.

Trailing Stop (stop dinamico) sposta automaticamente lo Stop Loss quando il mercato si muove a favore della posizione.

(stop dinamico) sposta automaticamente lo Stop Loss quando il mercato si muove a favore della posizione. BreakEven sposta la posizione al punto di pareggio con una piccola distanza protettiva. Filtraggio delle operazioni MinOrderDistance : imposta la distanza minima (in pips) tra nuove operazioni.

: imposta la distanza minima (in pips) tra nuove operazioni. MinOrderTime : definisce l'intervallo minimo (in minuti) tra l'apertura di posizioni.

: definisce l'intervallo minimo (in minuti) tra l'apertura di posizioni. MaxTrades : imposta il numero massimo di operazioni aperte contemporaneamente.

: imposta il numero massimo di operazioni aperte contemporaneamente. MaxFilteredTrades: limite aggiuntivo di operazioni in base ai segnali degli indicatori. Visualizzazione delle operazioni sul grafico (ShowHistory) Tutte le operazioni (comprese quelle storiche) vengono mostrate sul grafico di MetaTrader 5 con il risultato finale (guadagno/perdita) per ciascuna posizione. Adattabilità al mercato Funziona su qualsiasi timeframe (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, ecc.).

Supporta una vasta gamma di strumenti: coppie Forex, metalli (XAUUSD, XAGUSD), indici, azioni, criptovalute (BTCUSD) e altri CFD.

Come funziona il consulente Strategy Constructor Pro

Monitoraggio della nuova candela Il consulente rileva l'apertura di una nuova candela (bar) nel timeframe impostato (ad esempio, M15). Analisi dei segnali Vengono letti tutti gli indicatori e i pattern attivati (se abilitati).

Se vengono utilizzati più indicatori, i segnali devono essere concordi (logico AND). Decisione di apertura Se tutti i segnali sono concordi su un acquisto (BUY), viene aperta la posizione corrispondente.

Se tutti i segnali sono concordi su una vendita (SELL), viene aperta la posizione di vendita.

Se i segnali sono discordanti, il consulente salta l'entrata. Gestione della posizione Vengono applicati gli Stop Loss e Take Profit predefiniti.

Se necessario, si attiva il Trailing Stop e/o il BreakEven.

Se il margine disponibile è insufficiente, il consulente ridurrà automaticamente il lotto. Filtri e limitazioni Viene tenuto conto della pausa tra le operazioni (MinOrderTime) e della distanza minima tra le operazioni (MinOrderDistance).

Si controlla il numero di posizioni aperte (MaxTrades) e la loro quota filtrata (MaxFilteredTrades).

A chi si adatta questo robot di trading

Principianti : che vogliono entrare gradualmente nel trading automatizzato, utilizzando una soluzione universale pronta all'uso.

: che vogliono entrare gradualmente nel trading automatizzato, utilizzando una soluzione universale pronta all'uso. Trader esperti : che sviluppano i propri sistemi utilizzando molti indicatori e pattern e vogliono automatizzarli su MetaTrader 5.

: che sviluppano i propri sistemi utilizzando molti indicatori e pattern e vogliono automatizzarli su MetaTrader 5. Sviluppatori: che preferiscono testare diverse idee di trading senza scrivere il codice da zero.

Perché scegliere Strategy Constructor Pro

Flessibilità delle impostazioni Attivazione/disattivazione semplice degli indicatori, scelta dei periodi e dei metodi di calcolo (SMA, EMA, WMA, ecc.).

Approccio simile per i pattern di candele, dove ogni pattern può essere attivato/disattivato separatamente. Struttura modulare Gli indicatori di trend, gli oscillatori e i pattern funzionano autonomamente ma si combinano in base alla coerenza dei segnali.

È facile testare e combinare parti del sistema. Gestione del capitale Supporta lotto fisso o una proporzione percentuale rispetto al saldo.

È prevista la riduzione del lotto in caso di margine insufficiente, per evitare il Margin Call. Scalabilità Possibilità di eseguire il consulente su più strumenti contemporaneamente.

I filtri per tempo e distanza aiutano a evitare un numero eccessivo di operazioni. Visualizzazione delle operazioni Tutte le fasi (apertura, chiusura, profitto/perdita finale) sono facilmente visibili direttamente sul grafico.

Raccomandazioni e testing

Timeframe M5–H1 sono i più popolari, ma è possibile utilizzare H4 o D1 in base alla logica della strategia. Strumenti di trading Adatto per il trading su Forex, metalli, indici, azioni, criptovalute e altri CFD, se il broker consente l'uso di consulenti. Testing su MetaTrader 5 Utilizzare il tester strategico per provare diverse combinazioni di indicatori e pattern.

Ottimizzare i parametri importanti (Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop, RiskPercent, ecc.).

Si consiglia di iniziare con un conto demo prima di passare al trading reale.

Installazione e avvio

Scarica Strategy Constructor Pro direttamente dal Marketplace di MQL5, dopo di che verrà automaticamente aggiunto al tuo terminale di trading. Apri la finestra "Navigator" in MetaTrader 5 e trascina il consulente sul grafico desiderato. Configura i parametri di ingresso (LotMethod, StopLoss, TakeProfit, indicatori, pattern, ecc.) in base alla tua strategia. Abilita la funzione di trading automatico (Algo Trading). Il consulente inizierà ad analizzare il mercato e a generare segnali per aprire operazioni.

Supporto e aggiornamenti

Aggiornamenti gratuiti per tutti i possessori di Strategy Constructor Pro nella versione attuale.

Supporto per la configurazione e ottimizzazione tramite messaggi privati su MQL5.com.

Aggiunta regolare di nuove funzionalità e indicatori in base alle richieste dei trader.

Conclusione e avvertenze importanti

Strategy Constructor Pro è una soluzione multifunzionale per il trading automatizzato nei mercati Forex e finanziari, che combina segnali da oltre 30 indicatori tecnici e modelli di candele popolari. Aiuta i trader di qualsiasi livello a sistematizzare e automatizzare le proprie idee di trading.

Tuttavia, ogni tipo di trading sui mercati finanziari comporta dei rischi. I risultati passati non garantiscono risultati futuri. È fortemente consigliato testare prima il consulente su un conto demo e utilizzare una gestione del rischio chiara.

Buon trading!

Disclaimer: Il prodotto viene fornito "così com'è". L'autore non è responsabile per eventuali perdite finanziarie derivanti dall'uso del consulente. Utilizzare solo broker affidabili e configurare attentamente i parametri della strategia.