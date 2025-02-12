Strategy Constructor Pro

Strategy Constructor Pro

Strategy Constructor Pro è un consulente esperto multifunzionale (Expert Advisor) per la piattaforma MetaTrader 5, che consente di creare e configurare strategie di trading personalizzate utilizzando una vasta gamma di indicatori tecnici e modelli di candele classici. Progettato tenendo conto delle moderne esigenze di trading automatizzato nel mercato Forex e CFD, offre una gestione del rischio flessibile e numerosi filtri per ottimizzare i risultati.

Principali funzioni e vantaggi

  1. Costruzione della strategia con uno o più indicatori contemporaneamente

    • È possibile fare trading utilizzando un solo indicatore (ad esempio, RSI, Stocastico o Media Mobile).
    • Oppure combinare più indicatori (Moving Average + ADX + Ichimoku + Bande di Bollinger, ecc.) per filtrare segnali falsi.
    • Il consulente apre una posizione (BUY o SELL) solo se tutti gli indicatori selezionati concordano sulla stessa direzione.

  2. Supporto per oltre 30 indicatori incorporati

    • Indicatori di trend:
      • Moving Average (MA),
      • Ichimoku,
      • ADX,
      • Envelopes,
      • Alligator,
      • Parabolic SAR.
    • Oscillatori:
      • MACD,
      • Stocastico,
      • RSI,
      • CCI,
      • Momentum,
      • DeMarker,
      • OsMA,
      • WPR,
      • Bulls Power,
      • Bears Power,
      • Force Index.
    • Indicatori di volume:
      • MFI (Money Flow Index),
      • Accumulation/Distribution (AD).
    • Indicatori di Bill Williams:
      • Accelerator Oscillator (AC),
      • Awesome Oscillator (AO),
      • Fractals,
      • Gator.
    • Altri:
      • Price Channel,
      • Donchian Channel,
      • ZigZag,
      • Regression Channel (RegChannel),
      • Standard Deviation Channel (StdDevChannel),
      • Linear Regression Channel (LinearRegChannel).

  3. Pattern di candele (Candlestick Patterns)

    • Un elenco completo dei pattern disponibili:
      • Bullish: Engulfing, Hammer, Inverted Hammer, Morning Star, Piercing Line.
      • Bearish: Engulfing, Hanging Man, Shooting Star, Evening Star, Dark Cloud Cover.
      • Neutrali: Doji.
    • Ogni pattern può essere attivato e configurato separatamente per facilitarne il test e la combinazione.

  4. Gestione flessibile del rischio (Money Management)

    • LOT_FIXED (lotto fisso): consente di impostare un volume fisso per ogni ordine.
    • LOT_RISK_BASED_ON_BALANCE (lotto dinamico): calcola il rischio in percentuale rispetto al saldo attuale, semplificando la gestione del capitale.

  5. Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop e BreakEven

    • Aiutano a controllare automaticamente le perdite e fissare i profitti.
    • Trailing Stop (stop dinamico) sposta automaticamente lo Stop Loss quando il mercato si muove a favore della posizione.
    • BreakEven sposta la posizione al punto di pareggio con una piccola distanza protettiva.

  6. Filtraggio delle operazioni

    • MinOrderDistance: imposta la distanza minima (in pips) tra nuove operazioni.
    • MinOrderTime: definisce l'intervallo minimo (in minuti) tra l'apertura di posizioni.
    • MaxTrades: imposta il numero massimo di operazioni aperte contemporaneamente.
    • MaxFilteredTrades: limite aggiuntivo di operazioni in base ai segnali degli indicatori.

  7. Visualizzazione delle operazioni sul grafico (ShowHistory)

    • Tutte le operazioni (comprese quelle storiche) vengono mostrate sul grafico di MetaTrader 5 con il risultato finale (guadagno/perdita) per ciascuna posizione.

  8. Adattabilità al mercato

    • Funziona su qualsiasi timeframe (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, ecc.).
    • Supporta una vasta gamma di strumenti: coppie Forex, metalli (XAUUSD, XAGUSD), indici, azioni, criptovalute (BTCUSD) e altri CFD.

Come funziona il consulente Strategy Constructor Pro

  1. Monitoraggio della nuova candela

    • Il consulente rileva l'apertura di una nuova candela (bar) nel timeframe impostato (ad esempio, M15).

  2. Analisi dei segnali

    • Vengono letti tutti gli indicatori e i pattern attivati (se abilitati).
    • Se vengono utilizzati più indicatori, i segnali devono essere concordi (logico AND).

  3. Decisione di apertura

    • Se tutti i segnali sono concordi su un acquisto (BUY), viene aperta la posizione corrispondente.
    • Se tutti i segnali sono concordi su una vendita (SELL), viene aperta la posizione di vendita.
    • Se i segnali sono discordanti, il consulente salta l'entrata.

  4. Gestione della posizione

    • Vengono applicati gli Stop Loss e Take Profit predefiniti.
    • Se necessario, si attiva il Trailing Stop e/o il BreakEven.
    • Se il margine disponibile è insufficiente, il consulente ridurrà automaticamente il lotto.

  5. Filtri e limitazioni

    • Viene tenuto conto della pausa tra le operazioni (MinOrderTime) e della distanza minima tra le operazioni (MinOrderDistance).
    • Si controlla il numero di posizioni aperte (MaxTrades) e la loro quota filtrata (MaxFilteredTrades).

A chi si adatta questo robot di trading

  • Principianti: che vogliono entrare gradualmente nel trading automatizzato, utilizzando una soluzione universale pronta all'uso.
  • Trader esperti: che sviluppano i propri sistemi utilizzando molti indicatori e pattern e vogliono automatizzarli su MetaTrader 5.
  • Sviluppatori: che preferiscono testare diverse idee di trading senza scrivere il codice da zero.

Perché scegliere Strategy Constructor Pro

  1. Flessibilità delle impostazioni

    • Attivazione/disattivazione semplice degli indicatori, scelta dei periodi e dei metodi di calcolo (SMA, EMA, WMA, ecc.).
    • Approccio simile per i pattern di candele, dove ogni pattern può essere attivato/disattivato separatamente.

  2. Struttura modulare

    • Gli indicatori di trend, gli oscillatori e i pattern funzionano autonomamente ma si combinano in base alla coerenza dei segnali.
    • È facile testare e combinare parti del sistema.

  3. Gestione del capitale

    • Supporta lotto fisso o una proporzione percentuale rispetto al saldo.
    • È prevista la riduzione del lotto in caso di margine insufficiente, per evitare il Margin Call.

  4. Scalabilità

    • Possibilità di eseguire il consulente su più strumenti contemporaneamente.
    • I filtri per tempo e distanza aiutano a evitare un numero eccessivo di operazioni.

  5. Visualizzazione delle operazioni

    • Tutte le fasi (apertura, chiusura, profitto/perdita finale) sono facilmente visibili direttamente sul grafico.

Raccomandazioni e testing

  1. Timeframe

    • M5–H1 sono i più popolari, ma è possibile utilizzare H4 o D1 in base alla logica della strategia.

  2. Strumenti di trading

    • Adatto per il trading su Forex, metalli, indici, azioni, criptovalute e altri CFD, se il broker consente l'uso di consulenti.

  3. Testing su MetaTrader 5

    • Utilizzare il tester strategico per provare diverse combinazioni di indicatori e pattern.
    • Ottimizzare i parametri importanti (Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop, RiskPercent, ecc.).
    • Si consiglia di iniziare con un conto demo prima di passare al trading reale.

Installazione e avvio

  1. Scarica Strategy Constructor Pro direttamente dal Marketplace di MQL5, dopo di che verrà automaticamente aggiunto al tuo terminale di trading.
  2. Apri la finestra "Navigator" in MetaTrader 5 e trascina il consulente sul grafico desiderato.
  3. Configura i parametri di ingresso (LotMethod, StopLoss, TakeProfit, indicatori, pattern, ecc.) in base alla tua strategia.
  4. Abilita la funzione di trading automatico (Algo Trading). Il consulente inizierà ad analizzare il mercato e a generare segnali per aprire operazioni.

Supporto e aggiornamenti

  • Aggiornamenti gratuiti per tutti i possessori di Strategy Constructor Pro nella versione attuale.
  • Supporto per la configurazione e ottimizzazione tramite messaggi privati su MQL5.com.
  • Aggiunta regolare di nuove funzionalità e indicatori in base alle richieste dei trader.

Conclusione e avvertenze importanti

Strategy Constructor Pro è una soluzione multifunzionale per il trading automatizzato nei mercati Forex e finanziari, che combina segnali da oltre 30 indicatori tecnici e modelli di candele popolari. Aiuta i trader di qualsiasi livello a sistematizzare e automatizzare le proprie idee di trading.

Tuttavia, ogni tipo di trading sui mercati finanziari comporta dei rischi. I risultati passati non garantiscono risultati futuri. È fortemente consigliato testare prima il consulente su un conto demo e utilizzare una gestione del rischio chiara.

Buon trading!

Disclaimer: Il prodotto viene fornito "così com'è". L'autore non è responsabile per eventuali perdite finanziarie derivanti dall'uso del consulente. Utilizzare solo broker affidabili e configurare attentamente i parametri della strategia.

