Strategy Constructor Pro
- Experts
- Vladimir Shumikhin
- Versione: 3.2
- Aggiornato: 12 febbraio 2025
- Attivazioni: 10
Strategy Constructor Pro è un consulente esperto multifunzionale (Expert Advisor) per la piattaforma MetaTrader 5, che consente di creare e configurare strategie di trading personalizzate utilizzando una vasta gamma di indicatori tecnici e modelli di candele classici. Progettato tenendo conto delle moderne esigenze di trading automatizzato nel mercato Forex e CFD, offre una gestione del rischio flessibile e numerosi filtri per ottimizzare i risultati.
Principali funzioni e vantaggi
-
Costruzione della strategia con uno o più indicatori contemporaneamente
- È possibile fare trading utilizzando un solo indicatore (ad esempio, RSI, Stocastico o Media Mobile).
- Oppure combinare più indicatori (Moving Average + ADX + Ichimoku + Bande di Bollinger, ecc.) per filtrare segnali falsi.
- Il consulente apre una posizione (BUY o SELL) solo se tutti gli indicatori selezionati concordano sulla stessa direzione.
-
Supporto per oltre 30 indicatori incorporati
- Indicatori di trend:
- Moving Average (MA),
- Ichimoku,
- ADX,
- Envelopes,
- Alligator,
- Parabolic SAR.
- Oscillatori:
- MACD,
- Stocastico,
- RSI,
- CCI,
- Momentum,
- DeMarker,
- OsMA,
- WPR,
- Bulls Power,
- Bears Power,
- Force Index.
- Indicatori di volume:
- MFI (Money Flow Index),
- Accumulation/Distribution (AD).
- Indicatori di Bill Williams:
- Accelerator Oscillator (AC),
- Awesome Oscillator (AO),
- Fractals,
- Gator.
- Altri:
- Price Channel,
- Donchian Channel,
- ZigZag,
- Regression Channel (RegChannel),
- Standard Deviation Channel (StdDevChannel),
- Linear Regression Channel (LinearRegChannel).
-
Pattern di candele (Candlestick Patterns)
- Un elenco completo dei pattern disponibili:
- Bullish: Engulfing, Hammer, Inverted Hammer, Morning Star, Piercing Line.
- Bearish: Engulfing, Hanging Man, Shooting Star, Evening Star, Dark Cloud Cover.
- Neutrali: Doji.
- Ogni pattern può essere attivato e configurato separatamente per facilitarne il test e la combinazione.
-
Gestione flessibile del rischio (Money Management)
- LOT_FIXED (lotto fisso): consente di impostare un volume fisso per ogni ordine.
- LOT_RISK_BASED_ON_BALANCE (lotto dinamico): calcola il rischio in percentuale rispetto al saldo attuale, semplificando la gestione del capitale.
-
Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop e BreakEven
- Aiutano a controllare automaticamente le perdite e fissare i profitti.
- Trailing Stop (stop dinamico) sposta automaticamente lo Stop Loss quando il mercato si muove a favore della posizione.
- BreakEven sposta la posizione al punto di pareggio con una piccola distanza protettiva.
-
Filtraggio delle operazioni
- MinOrderDistance: imposta la distanza minima (in pips) tra nuove operazioni.
- MinOrderTime: definisce l'intervallo minimo (in minuti) tra l'apertura di posizioni.
- MaxTrades: imposta il numero massimo di operazioni aperte contemporaneamente.
- MaxFilteredTrades: limite aggiuntivo di operazioni in base ai segnali degli indicatori.
-
Visualizzazione delle operazioni sul grafico (ShowHistory)
- Tutte le operazioni (comprese quelle storiche) vengono mostrate sul grafico di MetaTrader 5 con il risultato finale (guadagno/perdita) per ciascuna posizione.
-
Adattabilità al mercato
- Funziona su qualsiasi timeframe (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, ecc.).
- Supporta una vasta gamma di strumenti: coppie Forex, metalli (XAUUSD, XAGUSD), indici, azioni, criptovalute (BTCUSD) e altri CFD.
Come funziona il consulente Strategy Constructor Pro
-
Monitoraggio della nuova candela
- Il consulente rileva l'apertura di una nuova candela (bar) nel timeframe impostato (ad esempio, M15).
-
Analisi dei segnali
- Vengono letti tutti gli indicatori e i pattern attivati (se abilitati).
- Se vengono utilizzati più indicatori, i segnali devono essere concordi (logico AND).
-
Decisione di apertura
- Se tutti i segnali sono concordi su un acquisto (BUY), viene aperta la posizione corrispondente.
- Se tutti i segnali sono concordi su una vendita (SELL), viene aperta la posizione di vendita.
- Se i segnali sono discordanti, il consulente salta l'entrata.
-
Gestione della posizione
- Vengono applicati gli Stop Loss e Take Profit predefiniti.
- Se necessario, si attiva il Trailing Stop e/o il BreakEven.
- Se il margine disponibile è insufficiente, il consulente ridurrà automaticamente il lotto.
-
Filtri e limitazioni
- Viene tenuto conto della pausa tra le operazioni (MinOrderTime) e della distanza minima tra le operazioni (MinOrderDistance).
- Si controlla il numero di posizioni aperte (MaxTrades) e la loro quota filtrata (MaxFilteredTrades).
A chi si adatta questo robot di trading
- Principianti: che vogliono entrare gradualmente nel trading automatizzato, utilizzando una soluzione universale pronta all'uso.
- Trader esperti: che sviluppano i propri sistemi utilizzando molti indicatori e pattern e vogliono automatizzarli su MetaTrader 5.
- Sviluppatori: che preferiscono testare diverse idee di trading senza scrivere il codice da zero.
Perché scegliere Strategy Constructor Pro
-
Flessibilità delle impostazioni
- Attivazione/disattivazione semplice degli indicatori, scelta dei periodi e dei metodi di calcolo (SMA, EMA, WMA, ecc.).
- Approccio simile per i pattern di candele, dove ogni pattern può essere attivato/disattivato separatamente.
-
Struttura modulare
- Gli indicatori di trend, gli oscillatori e i pattern funzionano autonomamente ma si combinano in base alla coerenza dei segnali.
- È facile testare e combinare parti del sistema.
-
Gestione del capitale
- Supporta lotto fisso o una proporzione percentuale rispetto al saldo.
- È prevista la riduzione del lotto in caso di margine insufficiente, per evitare il Margin Call.
-
Scalabilità
- Possibilità di eseguire il consulente su più strumenti contemporaneamente.
- I filtri per tempo e distanza aiutano a evitare un numero eccessivo di operazioni.
-
Visualizzazione delle operazioni
- Tutte le fasi (apertura, chiusura, profitto/perdita finale) sono facilmente visibili direttamente sul grafico.
Raccomandazioni e testing
-
Timeframe
- M5–H1 sono i più popolari, ma è possibile utilizzare H4 o D1 in base alla logica della strategia.
-
Strumenti di trading
- Adatto per il trading su Forex, metalli, indici, azioni, criptovalute e altri CFD, se il broker consente l'uso di consulenti.
-
Testing su MetaTrader 5
- Utilizzare il tester strategico per provare diverse combinazioni di indicatori e pattern.
- Ottimizzare i parametri importanti (Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop, RiskPercent, ecc.).
- Si consiglia di iniziare con un conto demo prima di passare al trading reale.
Installazione e avvio
- Scarica Strategy Constructor Pro direttamente dal Marketplace di MQL5, dopo di che verrà automaticamente aggiunto al tuo terminale di trading.
- Apri la finestra "Navigator" in MetaTrader 5 e trascina il consulente sul grafico desiderato.
- Configura i parametri di ingresso (LotMethod, StopLoss, TakeProfit, indicatori, pattern, ecc.) in base alla tua strategia.
- Abilita la funzione di trading automatico (Algo Trading). Il consulente inizierà ad analizzare il mercato e a generare segnali per aprire operazioni.
Supporto e aggiornamenti
- Aggiornamenti gratuiti per tutti i possessori di Strategy Constructor Pro nella versione attuale.
- Supporto per la configurazione e ottimizzazione tramite messaggi privati su MQL5.com.
- Aggiunta regolare di nuove funzionalità e indicatori in base alle richieste dei trader.
Conclusione e avvertenze importanti
Strategy Constructor Pro è una soluzione multifunzionale per il trading automatizzato nei mercati Forex e finanziari, che combina segnali da oltre 30 indicatori tecnici e modelli di candele popolari. Aiuta i trader di qualsiasi livello a sistematizzare e automatizzare le proprie idee di trading.
Tuttavia, ogni tipo di trading sui mercati finanziari comporta dei rischi. I risultati passati non garantiscono risultati futuri. È fortemente consigliato testare prima il consulente su un conto demo e utilizzare una gestione del rischio chiara.
Buon trading!
Disclaimer: Il prodotto viene fornito "così com'è". L'autore non è responsabile per eventuali perdite finanziarie derivanti dall'uso del consulente. Utilizzare solo broker affidabili e configurare attentamente i parametri della strategia.