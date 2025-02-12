Strategy Constructor Pro

Strategy Constructor Pro

Strategy Constructor Pro est un conseiller expert multifonctionnel pour la plateforme MetaTrader 5, permettant de créer et configurer des stratégies de trading personnalisées à partir d'un large éventail d'indicateurs techniques et de modèles de chandeliers classiques. Conçu en tenant compte des exigences modernes du trading automatisé sur les marchés Forex et CFD, il offre une gestion flexible des risques et propose de nombreux filtres pour optimiser les résultats.

Fonctionnalités principales et avantages

  1. Création de stratégies à partir d’un ou plusieurs indicateurs

    • Il est possible de trader en utilisant un seul indicateur (par exemple RSI, Stochastique ou Moyenne Mobile).
    • Ou bien, de combiner plusieurs indicateurs (Moyenne Mobile + ADX + Ichimoku + Bandes de Bollinger, etc.) pour filtrer les faux signaux.
    • Le conseiller ouvre une position (BUY ou SELL) uniquement lorsque tous les indicateurs sélectionnés montrent une direction unifiée.

  2. Prise en charge de plus de 30 indicateurs intégrés

    • Tendances :

      • Moyenne Mobile (MA),
      • Ichimoku,
      • ADX,
      • Enveloppes,
      • Alligator,
      • SAR Parabolique.

    • Oscillateurs :

      • MACD,
      • Stochastique,
      • RSI,
      • CCI,
      • Momentum,
      • DeMarker,
      • OsMA,
      • WPR,
      • Bulls Power,
      • Bears Power,
      • Force Index.

    • Indicateurs de volume :

      • MFI (Money Flow Index),
      • Accumulation/Distribution (AD).

    • Indicateurs de Bill Williams :

      • Oscillateur d'Accélérateur (AC),
      • Oscillateur Merveilleux (AO),
      • Fractales,
      • Gator.

    • Autres :

      • Price Channel,
      • Donchian Channel,
      • ZigZag,
      • Regression Channel (RegChannel),
      • Standard Deviation Channel (StdDevChannel),
      • Linear Regression Channel (LinearRegChannel).

  3. Modèles de chandeliers

    • Liste complète des modèles disponibles :
      • Bullish : Engulfing, Hammer, Inverted Hammer, Morning Star, Piercing Line.
      • Bearish : Engulfing, Hanging Man, Shooting Star, Evening Star, Dark Cloud Cover.
      • Neutres : Doji.
    • Chaque modèle est activé et configuré séparément pour faciliter les tests et les combinaisons.

  4. Gestion flexible des risques

    • LOT_FIXED (lot fixe) : permet de spécifier un volume constant pour chaque ordre.
    • LOT_RISK_BASED_ON_BALANCE (lot dynamique) : calcule le risque en pourcentage du solde actuel, ce qui facilite la gestion de l'argent.

  5. Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop et BreakEven

    • Aident à contrôler automatiquement les pertes et à fixer les bénéfices.
    • Le Trailing Stop déplace progressivement le Stop Loss au fur et à mesure que le marché évolue en votre faveur.
    • Le BreakEven place l'ordre à un niveau sans perte avec une petite marge de sécurité.

  6. Filtrage des ordres

    • MinOrderDistance : définit la distance minimale (en pips) entre les nouvelles positions.
    • MinOrderTime : définit l'intervalle minimal (en minutes) entre l'ouverture des positions.
    • MaxTrades : définit le nombre maximal d'ordres ouverts simultanément.
    • MaxFilteredTrades : limite supplémentaire des ordres basée sur les signaux des indicateurs.

  7. Affichage des ordres sur le graphique (ShowHistory)

    • Toutes les transactions (y compris l'historique) sont affichées sur le graphique MetaTrader 5 avec les résultats (bénéfice/perte) de chaque position.

  8. Adaptabilité au marché

    • Il peut fonctionner sur n'importe quel timeframe (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, etc.).
    • Il prend en charge une large gamme d'instruments : paires Forex, métaux (XAUUSD, XAGUSD), indices, actions, crypto-monnaies (BTCUSD) et autres CFD.

Fonctionnement du conseiller Strategy Constructor Pro

  1. Suivi de la nouvelle bougie

    • Le conseiller détecte l'apparition d'une nouvelle bougie (bar) sur le timeframe sélectionné (par exemple M15).

  2. Analyse des signaux

    • Il lit tous les indicateurs et modèles activés (si configurés).
    • Lors de l'utilisation de plusieurs indicateurs, les signaux doivent coïncider (logique AND).

  3. Prise de décision

    • Lors d'un signal unanime d'achat (BUY), une position est ouverte en conséquence.
    • Lors d'un signal unanime de vente (SELL), une position de vente est ouverte.
    • Si les signaux sont divergents, le conseiller ignore l'entrée.

  4. Gestion de la position

    • Les Stop Loss et Take Profit sont appliqués.
    • Le Trailing Stop et/ou BreakEven peuvent être activés si nécessaire.
    • Si la marge libre est insuffisante, le conseiller peut automatiquement réduire le lot.

  5. Filtres et limites

    • La pause entre les ordres (MinOrderTime) et la distance minimale (MinOrderDistance) sont respectées.
    • Le nombre d'ordres ouverts est contrôlé (MaxTrades) et leur quota filtré (MaxFilteredTrades).

À qui ce robot de trading est-il destiné ?

  • Débutants : souhaitent s'initier progressivement au trading automatisé avec une solution universelle prête à l'emploi.
  • Traders expérimentés : développent leurs systèmes avec de nombreux indicateurs et modèles, et souhaitent les automatiser sur MetaTrader 5.
  • Développeurs : préfèrent tester plusieurs idées de trading sans avoir à écrire du code depuis zéro.

Pourquoi choisir Strategy Constructor Pro ?

  1. Flexibilité des paramètres

    • Activation/désactivation facile des indicateurs, choix des périodes et des méthodes de calcul (SMA, EMA, WMA, etc.).
    • Approche similaire pour les modèles de chandeliers, où chaque modèle est activé/désactivé individuellement.

  2. Structure modulaire

    • Les indicateurs de tendance, oscillateurs et modèles fonctionnent de manière autonome, mais sont combinés par une condition commune de cohérence des signaux.
    • Facilité de tester et de combiner les parties du système.

  3. Gestion du capital

    • Support pour des lots fixes ou un pourcentage du solde.
    • Prévoir une réduction du lot en cas de manque de marge, pour éviter le Margin Call.

  4. Scalabilité

    • Possibilité d'exécuter le conseiller sur plusieurs instruments en même temps.
    • Les filtres de temps et de distance permettent d'éviter un trop grand nombre de transactions.

  5. Visualisation des transactions

    • Toutes les étapes (ouverture, fermeture, profit/perte final) sont facilement visibles directement sur le graphique.

Recommandations et tests

  1. Timeframes

    • M5 à H1 sont les plus populaires, mais vous pouvez aussi utiliser H4 ou D1 si la logique le permet.

  2. Instruments de trading

    • Convient pour trader sur le Forex, les métaux, indices, actions, crypto et autres CFD, si le broker permet l’utilisation de conseillers.

  3. Test sur MetaTrader 5

    • Utilisez le testeur stratégique pour tester différentes combinaisons d'indicateurs et de modèles.
    • Optimisez les paramètres clés (Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop, RiskPercent, etc.).
    • Il est recommandé de commencer sur un compte démo avant de passer à la trading réel.

Installation et démarrage

  1. Téléchargez le conseiller Strategy Constructor Pro directement depuis le marché MQL5, il sera automatiquement ajouté à votre terminal de trading.
  2. Ouvrez la fenêtre "Navigateur" dans MetaTrader 5 et faites glisser le conseiller sur le graphique souhaité.
  3. Configurez les paramètres d'entrée (méthode de lot, StopLoss, TakeProfit, indicateurs, modèles, etc.) selon votre stratégie.
  4. Activez la fonction de trading automatisé (Algo Trading). Le conseiller commencera alors à analyser le marché et à fournir des signaux pour ouvrir des positions.

Support et mises à jour

  • Mises à jour gratuites pour tous les propriétaires de Strategy Constructor Pro dans la version actuelle.
  • Support pour la configuration et l'optimisation via messages privés sur MQL5.com.
  • Ajout régulier de nouvelles fonctionnalités et d'indicateurs sur demande des traders.

Conclusion et avertissements importants

Strategy Constructor Pro est une solution multifonctionnelle pour le trading automatisé sur le Forex et autres marchés financiers, combinant les signaux de plus de 30 indicateurs techniques et modèles de chandeliers populaires. Il aide les traders de tous niveaux à systématiser et automatiser leurs idées de trading.

Cependant, tout trading sur les marchés financiers comporte des risques. Les résultats passés ne garantissent pas les rendements futurs. Il est fortement recommandé de tester d'abord le conseiller sur un compte démo et de pratiquer une gestion stricte des risques.

Nous vous souhaitons bonne chance dans vos opérations de trading !

Avertissement : Le produit est fourni "tel quel". L’auteur n’est pas responsable des pertes financières pouvant découler de l’utilisation du conseiller. Utilisez uniquement des brokers vérifiés et configurez soigneusement les paramètres de votre stratégie.



