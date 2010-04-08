Strategy Constructor Pro

Strategy Constructor Pro - MetaTrader 5용 다중 인디케이터 범용 거래 전략 구성 도구


설명


Strategy Constructor Pro는 MetaTrader 5 플랫폼용 다기능 전문가 고문(EA)으로, 광범위한 기술 지표 및 고전적인 캔들스틱 패턴을 기반으로 거래 전략을 조립하고 사용자 정의할 수 있는 기능을 제공합니다. 외환 및 CFD 시장의 자동 거래에 대한 현대적 요구 사항을 고려하여 개발되었으며, 유연한 위험 관리 및 결과 최적화를 위한 광범위한 필터를 제공합니다.

이 시스템은 모든 활성 지표의 완전한 합의 원칙에 기반한 혁신적인 분석 로직 아키텍처를 구현합니다. 제한된 지표 세트를 사용하는 기존 거래 시스템과 달리, Strategy Constructor Pro는 트레이더가 50개 이상의 전문 지표의 임의 조합을 활성화할 수 있으며, 포지션 개설 전에 모든 활성 도구의 완전한 동의를 요구합니다. 이 방법론은 비정상적으로 높은 진입 품질을 보장하며 모든 모순되고 충분히 확인되지 않은 신호를 배제합니다.


주요 특징


완전한 합의 로직 아키텍처 - 자문은 AND 논리 원칙을 사용하며, 활성 지표 중 하나라도 전반적인 방향에 동의하지 않으면 포지션이 개설되지 않아 거짓 신호를 필터링하고 최대 진입 정확도를 제공합니다

여러 지표로부터 동시 전략 조립 - 단일 지표(RSI, 스토캐스틱, 이동평균 등)를 기반으로 거래하거나 여러 개를 결합(이동평균+ADX+일목균형표+볼린저밴드 등)하여 최대 신호 필터링 가능

50개 이상의 내장 기술 지표 지원 - 추세 지표(이동평균, 일목균형표, ADX, 엔벨로프, 악어, 포물선 SAR), 오실레이터(MACD, 스토캐스틱, RSI, CCI, 모멘텀, DeMarker, OsMA, 윌리엄스%R), 거래량 지표(MFI, 누적/분배), 빌 윌리엄스 지표(가속 오실레이터, 어썸 오실레이터, 프랙탈, 게이터)

11가지 캔들스틱 패턴 분석 - 완전한 고전 패턴 목록: 강세 포용, 해머, 역해머, 아침별, 관통선, 약세 포용, 목매달린사람, 유성, 저녁별, 어두운 구름덮개, 도지. 각각 개별적으로 활성화 및 구성 가능

지지/저항 수준 및 채널 시스템 - 피보나치 수준, 피벗 포인트, 가격 채널, 돈차인 채널, 지그재그, 하이킨아시, 회귀 채널, 표준편차 채널, 선형회귀 채널로 포괄적인 가격 수준 분석

유연한 위험 및 자본 관리 - 고정 랏(LOT_FIXED) 또는 잔액 비율 기반 동적 계산(LOT_RISK_BASED_ON_BALANCE) 중 선택하여 일관된 위험 관리 실현

손절, 익절, 트레일링 스톱, 손익분기점 - 자동 손실 제어 및 수익 확정을 위한 내장 메커니즘. 가격을 따라 손절을 부드럽게 이동하는 동적 트레일링 스톱 포함

시간 및 거리별 거래 필터링 - MinOrderDistance(주문 간 최소 거리(포인트)), MinOrderTime(포지션 개설 간 최소 간격), MaxTrades(최대 동시 거래), MaxFilteredTrades(추가 제한)

차트의 거래 표시 및 결과 - 모든 거래(히스토리 포함)가 MetaTrader 5 차트에 색상 코드, 진입/진출 화살표 및 각 포지션의 총 결과(수익/손실)와 함께 표시됩니다

다양한 시장 조건에 적응성 - 모든 시간대(M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1 이상)에서 작동하며, 광범위한 인스트루먼트 지원: 외환 쌍, 금속(XAU/USD, XAG/USD), 지수, 주식, 암호화폐, CFD

테스트를 위한 모듈식 구조 - 추세 지표, 오실레이터 및 패턴은 자율적으로 작동하지만 합의 조건으로 결합되어 시스템 구성 요소를 테스트하고 결합하기 편합니다


추세 지표 세트


이동평균(Simple Moving Average) - MA 교차 시스템은 주요 추세 방향을 결정하기 위해 2개의 이동평균(빠른 것과 느린 것)을 사용하며, SMA, EMA, SMMA, LWMA 방법 지원

ADX(평균 방향 지수) - 추세 강도를 분석하며, 추세 강도가 설정된 임계값 아래일 때 신호를 무시하고, 조정 가능한 임계값으로 명확하고 강한 추세에서만 거래 제공

일목균형표 - 선행 스팬 구름을 통한 포괄적인 분석으로 동적 지지 및 저항 결정, 완전한 매개변수 유연성(천선, 기준선, 선행 스팬B)

악어 - 3개의 이동평균 정렬(턱, 치아, 입술)을 분석하여 새로운 움직임의 시작과 주요 추세 방향 결정

엔벨로프 - 중앙 이동평균으로부터의 가격 편차 범위 결정, 극단적 편차 분석을 위한 조정 가능한 방법 및 편차

포물선 SAR(정지 및 역방향) - 움직임이 진행됨에 따라 손절 수준을 지속적으로 업데이트하는 시스템, 조정 가능한 스텝 및 최대 매개변수


변동성 및 가격 가장자리 지표 세트


볼린저밴드 - 채널의 상하단을 결정하는 고전적인 변동성 지표로, 기간 및 편차의 완전한 조정으로 가격 위치를 상대적으로 분석

ATR(평균 참 범위) - 실제 가격 범위를 측정하며, 시간 경과에 따른 변동성 변화를 분석할 수 있으며, 방향 결정 및 가장자리 반등 분석 모두에 사용


포괄적인 오실레이터 세트


MACD(이동평균 수렴 발산) - 모멘텀 변화를 결정하기 위해 주선과 신호선의 교차를 분석, 조정 가능한 기간(빠름, 느림, 신호)

스토캐스틱 - 범위 내 가격 위치를 기반으로 과매수/과매도를 분석, 조정 가능한 %K, %D 수준 및 완화

RSI(상대 강도 지수) - 완전히 조정 가능한 과매수/과매도 수준으로 극단적인 시장 조건을 결정, 가장 인기 있는 오실레이터 중 하나

모멘텀 - 가격 변화 속도를 분석, 가격 움직임의 방향 및 강도 결정

CCI(상품 채널 지수) - 조정 가능한 기간으로 주기적 움직임 및 평균값으로부터의 가격 편차 결정

RVI(상대 활력 지수) - 종가/시가 비율을 분석, 시장의 강세 및 약세 강도 결정

DeMarker - 고가/저가 가격 비교를 기반으로 매크로 최소값 및 최대값 결정, 반전 포인트 찾기

OsMA(이동평균 오실레이터) - MACD 주선이 신호선으로부터 편차를 분석, 교차 순간 결정

윌리엄스%R - 기간의 가격 범위 내 가격 위치를 분석, 과매수 및 과매도 조건 결정

강세력 및 약세력 - 각각 고가 및 저가를 기반으로 강세 및 약세 강도 결정

힘의 지수 - 가격 움직임과 거래량의 조합을 분석, 진정한 추세 강도 및 금전 흐름 방향 결정


거래량 및 누적 분석


자금 흐름 지수(MFI) - 가격 및 거래량을 기반으로 금전 흐름을 분석, 거래량을 고려하여 과매수/과매도 결정

누적/분배 - 거래량 맥락에서 종가와 가격 범위의 관계를 분석, 자본 누적 또는 분배 결정


빌 윌리엄스 지표


어썸 오실레이터(AO) - 34 기간 단순평균과 5 기간 평균 가격값 단순평균(고가+저가)/2의 차이 분석

가속 오실레이터(AC) - 어썸 오실레이터의 도함수를 분석, 가격 움직임의 가속 및 감속 결정

게이터 오실레이터 - 악어의 3개 이동평균 정렬을 분석, 시스템 구성 요소 동기화 결정

프랙탈 - 5개 캔들의 고가 및 저가를 기반으로 국소 최대값 및 최소값 결정, 반전 포인트 공개


채널 및 수준 시스템


피보나치 수준 - 최근 국소 극값을 기반으로 피보나치 수준을 자동으로 구성, 가능한 반등 및 확장 수준 결정

피벗 포인트 - 전날 데이터를 기반으로 주요 지지/저항 수준 계산, 데이 트레이딩용

가격 채널 - 지난 N 바의 가격 움직임의 상하단 결정, 단순하고 효과적인 범위 결정 방법

돈차인 채널 - 기간의 최대값 및 최소값 결정, 채널 돌파 시스템에 자주 사용

지그재그 - 주요 파동 움직임을 분석, 파동 구조 결정을 위해 작은 변동 필터링

하이킨아시 - 추세 방향 결정을 위해 수정된 캔들을 분석, 종종 더 깨끗한 추세 표시

회귀 채널 - 가격 데이터 주위에 선형 회귀 채널 구성, 추세 및 편차 결정

표준편차 채널 - 평균 가격으로부터의 표준편차를 기반으로 채널 구성, 변동성 결정

선형회귀 채널 - 가격 데이터의 선형 회귀를 기반으로 추세 분석, 추세 방향 및 각도 결정


11가지 캔들스틱 패턴 분석


강세 포용 - 강세 캔들이 이전 약세 캔들을 완전히 포용할 때 형성되는 강세 반전 패턴, 추세 변화 신호

약세 포용 - 약세 캔들이 이전 강세 캔들을 완전히 포용할 때 형성되는 약세 반전 패턴

해머 - 긴 아래꼬리와 작은 몸통을 가진 강세 반전 패턴, 추세의 바닥에서 형성

목매달린사람 - 약세 반전 패턴, 해머와 시각적으로 유사하지만 추세의 상단에서 형성

유성 - 긴 위꼬리와 작은 몸통을 가진 약세 반전 패턴, 추세의 상단에서 형성

역해머 - 긴 위꼬리와 작은 몸통을 가진 강세 반전 패턴

아침별 - 3캔들 강세 반전 패턴, 약세 추세의 종료 및 강세 추세의 시작을 나타냄

저녁별 - 3캔들 약세 반전 패턴, 강세 추세의 종료 및 약세 추세의 시작을 나타냄

관통선 - 2캔들 강세 반전 패턴, 두 번째 강세 캔들이 이전 약세 캔들의 중점 위에서 종료

어두운 구름덮개 - 2캔들 약세 반전 패턴, 두 번째 약세 캔들이 이전 강세 캔들의 중점 아래에서 종료

도지 - 중립 불확실성 패턴, 매수/매도 균형을 나타내며, 종종 반전을 나타냅니다


매개변수 및 구성


일반 설정(General)


TimeFrame - 신호 분석 및 거래 실행을 위한 시간 프레임(M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1)

MagicNumber - 한 계정에서 여러 EA를 관리하기 위한 자문 거래의 고유 ID

OrderComment - 식별을 위해 각 주문에 추가되는 텍스트 주석

PauseSeconds - 서버 부하 최적화를 위한 주요 로직 검사 간 일시 중지(초)


주문 필터(Order Filters)


MinOrderDistance - 너무 자주 진입하는 것을 방지하기 위한 주문 간 최소 거리(포인트)

MinOrderTime - 혼란스러운 포지션 개설을 제외하기 위한 거래 간 최소 간격(분)

MaxFilteredTrades - 보수적인 관리를 위한 필터링 대상 거래량 제한


자본 관리(Money Management)


LotMethod - 랏 크기 관리 방법: LOT_FIXED(고정) 또는 LOT_RISK_BASED_ON_BALANCE(잔액 비율)

RiskPercent - LOT_RISK_BASED_ON_BALANCE 사용 시 각 거래의 위험으로 사용되는 계정 잔액 비율

FixedLot - LOT_FIXED 방법 선택 시 고정 랏 크기

MaxTrades - 총 위험 관리를 위한 최대 동시 개설 거래 수


손절 및 익절


StopLoss - 손절 크기(포인트), 포지션당 최대 손실 결정

TakeProfit - 익절 크기(포인트), 자동 종료를 위한 목표 수익 결정


트레일링 스톱 및 손익분기점


TrailingStop - 수익 보호를 위한 동적 트레일링 스톱 활성화(참/거짓)

TrailingStart - 트레일링 스톱 활성화를 위한 최소 수익(포인트)

TrailingDistance - 현재 가격으로부터의 트레일링 스톱 거리(포인트)

TrailingStep - 최적화를 위한 트레일링 스톱 이동의 최소 스텝

BreakEven - 포지션을 손익분기점으로 이동하기 위한 손익분기점 기능 활성화(참/거짓)

BreakEvenStart - 손익분기점 활성화를 위한 최소 수익(포인트)

BreakEvenOffset - 손익분기점 활성화 시 진입점으로부터의 손절 오프셋(포인트)


추세 지표 설정


지원되는 MA 방법: SMA(단순), EMA(지수), SMMA(평활), LWMA(선형가중)

각 지표의 기간 조정으로 특정 인스트루먼트 및 시간 프레임 특성에 분석 적응 가능

약한 추세 필터링을 위한 조정 가능한 추세 강도 임계값(ADXThreshold)을 가진 ADX

포괄적인 구름 분석을 위한 완전한 매개변수(천선, 기준선, 선행 스팬B)를 가진 일목균형표


변동성 및 오실레이터 설정


다양한 조건에 적응하기 위한 기간 및 편차 조정을 가진 볼린저밴드

변동성 분석을 위한 조정 가능한 기간을 가진 ATR

완전한 매개변수 및 수준 유연성을 가진 MACD, 스토캐스틱, RSI 및 기타 오실레이터

조정 가능한 기간 및 수준을 가진 CCI, 모멘텀, DeMarker, OsMA, 윌리엄스%R 등


캔들스틱 패턴 선택


각 패턴은 매개변수를 통해 독립적으로 활성화 또는 비활성화 가능:

- BullishEngulfing, BearishEngulfing

- Hammer, HangingMan

- ShootingStar, InvertedHammer

- MorningStar, EveningStar

- PiercingLine, DarkCloudCover

- Doji


시각화(Visualization)


ShowHistory - 차트에서 거래 히스토리 및 총 수익 표시(참/거짓)

BuyColor - 차트의 매수 신호 화살표 색상(기본값 Lime - 녹색)

SellColor - 차트의 매도 신호 화살표 색상(기본값 Red - 빨강)

FontSize - 차트에서 거래 수익 표시 글꼴 크기


거래 로직 및 방법론


새 바 추적 - 자문은 설정된 시간 프레임에서 새 캔들(바)의 출현을 감지하고 분석 시작

합의 신호 분석 - 모든 활성화된 지표 및 패턴을 읽으며, 각각 고유한 방향 신호 제공

AND 논리 원칙 - 여러 지표 사용 시, 포지션 개설을 위해 신호가 한 방향으로 정렬되어야 함

의사결정 - 만장일치 매수 신호(BUY)에서 매수 포지션 개설; 만장일치 매도 신호(SELL)에서 매도 포지션 개설

거짓 신호 필터링 - 1개 지표에서도 신호가 발산하면, 자문은 진입 스킵

포지션 관리 - 설정된 손절 및 익절 적용, 필요 시 트레일링 스톱 및 손익분기점 활성화

자본 관리 - 증거금 충분성 검사, 필요 시 자동 랏 감소

필터 및 제한 - 거래 일시 중지(MinOrderTime), 최소 거리(MinOrderDistance), 개설 포지션 수(MaxTrades) 고려


사용 권장 사항


데모 계정 테스트 - 실제 자금을 사용하기 전에 데모 계정에서 최소 2-4주 동안 자문 실행

매개변수 최적화 - Strategy Tester를 사용하여 역사적 데이터에서 다양한 지표 및 패턴 조합 검증

초기 설정 - 진입 빈도와 품질 간의 좋은 균형을 제공하는 3-5개의 활성 지표로 시작

활성 방법 증가 - 활성 지표 수를 늘리면 진입 품질이 향상되지만 거래 빈도가 감소

시간 프레임 - M5-H1은 스캘핑 및 스윙 트레이딩에 가장 인기, H4 또는 D1은 중기 거래용

거래 인스트루먼트 - 외환, 금속, 지수, 주식, 암호 및 기타 CFD 거래에 적합

위험 관리 - 장기 안정성을 위해 예금의 1-2% 내에서 거래 위험 설정

결과 모니터링 - 거래 결과를 정기적으로 분석, 개별 패턴 및 지표 통계 확인


보수적 설정(낮은 위험, 안정적인 결과)


TimeFrame: H1 또는 H4

활성 지표: 이동평균(21+7), ADX(14, 임계값 25), RSI(14)

StopLoss: 400-500 포인트

TakeProfit: 600-800 포인트

MaxTrades: 5

MinOrderDistance: 200 포인트

MinOrderTime: 60분

RiskPercent: 1.0%

TrailingStop: true, TrailingStart: 200

낮은 위험과 안정적인 결과를 선호하는 트레이더에 적합. 신호는 덜 빈번하지만 매우 신뢰할 수 있습니다.


공격적 설정(높은 위험, 더 많은 기회)


TimeFrame: M5 또는 M15

활성 지표: 이동평균(7+3), RSI, 스토캐스틱, MACD, 해머, 아침별

StopLoss: 100-150 포인트

TakeProfit: 150-250 포인트

MaxTrades: 10-15

MinOrderDistance: 50 포인트

MinOrderTime: 5-10분

RiskPercent: 2.0-3.0%

TrailingStop: false

경험 많은 트레이더에 적합. 더 많은 신호와 기회이며, 신중한 위험 제어 및 지속적인 모니터링이 필요합니다.


계정 유형 및 브로커 호환성


모든 MetaTrader 5 계정 유형과 호환: ECN 계정(전자 통신 네트워크), STP 계정(직통 처리), MM 계정(마켓 메이커), PAMM 계정(포트폴리오 관리), 데모 계정

자동 증거금 모드 감지 기능이 있는 순 헤징 계정에서 작동

MetaTrader 5 액세스를 제공하는 모든 브로커와 작동


권장 인스트루먼트


외환 통화 쌍 - EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD - 다중 지표 거래에 안정적이고 유동적임

귀금속 - XAU/USD(금), XAG/USD(은) - 고전적인 기술적 행동, 명확한 패턴 및 추세

지수 - SPX, DAX, FTSE - 좋은 변동성 및 명확한 캔들스틱 패턴 추세

암호화폐 - BTC/USD(비트코인), ETH/USD(이더리움) - 극단적인 변동성, 명확한 반전 및 패턴

에너지 상품 - WTI(원유), 브렌트 - 높은 변동성, 명확한 사이클 및 반전


다른 자문에 대한 이점


하나의 시스템에서 50개 이상의 지표 - 포괄적인 시장 분석을 위한 역사적으로 검증된 신뢰할 수 있는 지표

합의 아키텍처 - 모든 활성 지표의 완전한 동의 로직이 거짓 신호를 제외하고 진입 정확도를 향상

11가지 캔들스틱 패턴 분석 - 수십 년의 성공 역사를 가진 고전적인 반전 패턴

채널 및 수준 시스템 - 포괄적인 분석을 위한 9가지 다른 지지 및 저항 결정 방법

모듈식 아키텍처 - 각 지표가 독립적으로 작동하여 조합을 테스트하고 최적화하기 편함

완전한 매개변수 제어 - 모든 시장 조건 및 거래 스타일에 맞추기 위한 100개 이상의 매개변수

내장 시각화 - 분석을 위해 차트에 거래 및 결과를 자동 표시

포괄적인 위험 관리 - 증거금 제어, 자동 랏 감소, 트레일링 스톱, 손익분기점

보편성 - 모든 시간 프레임(M1-MN1), 인스트루먼트 및 계정 유형에서 작동

확장성 - 개별 매개변수를 사용하여 여러 인스트루먼트 실행 능력


설치 및 시작


Strategy Constructor Pro 자문을 MQL5 마켓플레이스에서 직접 다운로드, 그 후 자동으로 거래 터미널에 추가됨

MetaTrader 5에서 "네비게이터" 창을 열고 자문을 원하는 차트로 드래그

입력 매개변수(LotMethod, StopLoss, TakeProfit, 지표, 패턴 등)를 전략에 맞게 구성

자동 거래 기능(Algo Trading) 활성화 - 자문이 자동으로 시장을 분석하고 거래 신호 제공 시작


지원 및 업데이트


현재 버전 내에서 모든 Strategy Constructor Pro 소유자를 위한 무료 업데이트

MQL5.com의 개인 메시지를 통한 설정 및 최적화 지원

트레이더 요청을 기반으로 한 새로운 기능 및 지표의 정기적 추가


결론


Strategy Constructor Pro는 50개 이상의 고전 및 현대 기술 지표를 캔들스틱 패턴 분석의 완전한 세트 및 채널/수준 시스템과 결합한 혁신적인 자동 거래 플랫폼입니다. 이 시스템은 포지션 개설 전 모든 활성 지표의 동의를 요구하는 완전한 합의 로직을 구현하여 비정상적으로 높은 진입 품질을 보장합니다.

고급 트레일링 스톱, 손익분기점, 포괄적인 조건 검사 및 지표 조합 선택의 완전한 유연성으로 모든 시장 조건에 대한 적응성을 제공합니다. 복합 분석 연구를 시작하든 기존 전략을 최적화하든, 이 시스템은 고전 및 현대 기술 분석 방법의 완전한 무기고를 제공합니다.

이 시스템은 현대 금융 시장에서 성공에 필요한 신호 합성의 완전한 자동화 및 자본 보호를 제공합니다. 다중 지표 합의를 통한 최대 정확도 분석 및 거래 프로세스 전체에서 위험 관리의 완전한 제어를 보장하기 위해 특별히 설계된 도구를 사용하여 오늘 거래를 변환하기 시작하십시오.

Strategy Constructor Pro - 전문 자동 거래를 위한 범용 전략 구성 도구로 거래를 다음 수준으로 끌어올리세요!


중요: 실제 계정에서 사용하기 전에 항상 데모 계정 및 Strategy Tester에서 자문을 테스트하세요. 자동 거래 시스템을 사용한 거래는 자본 손실 위험을 포함합니다. 과거 결과는 미래의 수익성을 보장하지 않습니다.

추천 제품
VR Smart Grid MT5
Vladimir Pastushak
4.21 (28)
Experts
VR Smart Grid는 MetaTrader 4와 MetaTrader 5를 위해 개발된 완전한 기능의 거래 어드바이저이며, 고전적인 그리드 거래 전략을 기반으로 구축되었습니다. 로봇은 독립적으로 포지션을 개설하고, 관리하고, 일부를 결제하여 시장 변화에 적응하는 효율적인 주문 격자를 만듭니다. 15년간의 개발을 거쳐 이 어드바이저는 수천 번의 변형과 테스트를 거쳤습니다. 이는 실제 계정과 데모 계정의 체계적인 개선 결과입니다. 세트 파일, 제품의 데모 버전, 지침 및 보너스를 사용할 수 있습니다. [블로그] 버전: [MetaTrader 4] 지능형 포지션 평균화 VR Smart Grid의 주요 특징 중 하나는 여러 평균화 모드입니다. 스마트 평균화와 부분 평균화가 포함됩니다. 로봇은 현재 시장 상황을 분석하고 포지션을 최적의 부분으로 분할하며 평균 마감 가격을 계산합니다. 이는 현재 시장 가격에 최대한 가깝게 됩니다. 이 접근 방식은 주문 격자를 유연하게 관리하고 차트를 지속적으
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - 거래를 시작하도록 설계되었습니다! 이 거래 로봇은 특별하고 혁신적이며 고급 알고리즘을 사용하여 가치를 계산합니다. 금융 시장의 세계에서 여러분의 조수입니다. SolarTrade Suite 시리즈의 지표 세트를 사용하여 이 로봇을 시작할 순간을 더 잘 선택하세요. 설명 하단에서 SolarTrade Suite 시리즈의 다른 제품을 확인하세요. 투자와 금융 시장의 세계를 자신 있게 탐색하고 싶으신가요? SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert는 정보에 입각한 투자 결정을 내리고 수익을 늘리는 데 도움이 되도록 만들어진 혁신적인 소프트웨어입니다. SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert의 장점: - 정확한 계산: 로봇은 고급 알고리즘과 분석 방법을 사
Rainbow EA MT5
Jamal El Alama
Experts
Description : Rainbow EA MT5 is a simple Expert advisor based on   Rainbow MT5 indicator witch is based on Moving average with period 34. The indicator is incorporated in the EA, therefore, it is not required for the EA to operate, but if you wish, you can download it from   my product page . The Expert Advisor settings are as follows : Suitable for Timeframes up to H1 The parameters below can be set according to your trading rules. StopLoss ( Stop Loss in pips) TakeProfit ( Take Profit in pips
Scalping MT5 EA
The Hung Ngo
Experts
Description of Scalping MT5 EA Scalping MT5 EA is a powerful, simple, and user-friendly trading tool designed for traders seeking an effective scalping strategy. This fully automated EA saves you time and maximizes profit opportunities from short-term price movements. Key Features Fully Automated : Scalping MT5 EA handles every stage of trading, from market analysis to order placement and risk management. Easy Setup : With simple input parameters, you can customize the EA to suit your trading st
Outside Day Reversal EA
Munkh Od Jargalsaikhan
Experts
Outside day trading strategy looks for a specific pattern in the price chart of a security. The pattern is characterized by a larger range than the previous day, with the high of the day higher than the previous day's high and the low of the day lower than the previous day's low. Works with many symbols, such as BTCUSD, GBPUSD,USDCAD, oil, gas, and others. PLEASE RATE! Thank you very much! FEATURES: - Real Strategy - Daily Bar Strategy - Exit the trade if the day was profitable - ATR multiple s
FREE
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experts
Bober Real MT5 is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. This robot was made in 2014 year and did a lot of profitbale trades during this period. So far over 7000% growth on my personal account. There was many updates but 2019 update is the best one. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURGBP, GBPUSD, on the M5 timeframe. Robot doesn't show good results in tester or live account if you run incorrect sets. Set files for Live accounts availible only for cu
Neopips Engine EA
Md Billal Hossain
Experts
NeoPips Engine EA – 궁극의 트레이딩 혁명이 도래했습니다! "트레이딩의 진정한 힘은 다른 사람들이 놓치는 것을 보는 것입니다. NeoPips Engine은 시장을 따라가는 것이 아니라, 시장을 정복합니다." NeoPips Engine EA 소개: 당신의 똑똑한 트레이딩 동반자 NeoPips Engine EA는 평범한 트레이딩 로봇이 아닙니다. 정밀성, 적응력, 그리고 장기적인 성과를 요구하는 트레이더들을 위해 설계된 다차원적이고 AI에 최적화된 전문가 자문입니다. 경직된 규칙을 가진 구식 봇과 달리, NeoPips Engine은 살아있는 전략입니다. 실시간으로 시장에 대해 생각하고, 학습하고, 적응합니다. 이것은 단순한 자동화가 아니라, 진화의 움직임입니다. 차세대 인텔리전스: 당신을 자유롭게 하는 핵심 기능 AI 기반 의사 결정 동적 패턴 인식 예측 추세 분석 실시간 데이터 기반 스마트 진입/청산 로직 다중 엔진 전략
Prime Gold HFT Ali
Nguyen Khac Diep
Experts
Prime Gold HFT Ali Coded by Prime Capital Vietnam Best with XAUUSD -  High frequency trading Find your best setting with the backtest before trade with a real account please! With default setting: - Deposit: min 10k-20k money (USC or USD) - Lot trade from 0.01 - Max DD: ~10-20% - Profit: ~10-20% per month with default setting - Leverage: best with 1:2000 Note: - Best with spread max < 30 - Time frame: any - Important: Contact Us before buy  ------   ------   ------   ------   ------   ------
Global Markets ExpertAdvisor
Gabriel Leite Nunes
Experts
This is my first ExpertAdvisor, but it came along with more than 7 years in experience trading Forex , Crypto and Index.                                                                                SHEERAN: The Advanced Multi-Timeframe EA for Dynamic and Adaptive Trading   EA SHEERAN, is designed for traders who demand precision, flexibility, and reliability across multiple timeframes. Whether you’re targeting short-term gains on the M30 chart or looking for sustained moves on the H4, this E
Mine Farm
Maryna Kauzova
Experts
Mine Farm is one of the most classic and time-tested scalping strategies based on the breakdown of strong price levels. Mine Farm is the author's modification of the system for determining entry and exit points into the market... Mine Farm - is the combination of great potential with reliability and safety. Why Mine Farm?! - each order has a short dynamic Stop Loss - the advisor does not use any risky methods (averaging, martingale, grid, locking, etc.) - the advisor tries to get the most
Imperator Expert Advisor
Igor Widiger
Experts
Imperator Expert Advisor is your reliable assistant in making profitable trading decisions. Our algorithm and professional analysis will help you maximize your profits. With our experience, we will help you achieve your trading goals. Our expert advisor is based on comprehensive market analysis and advanced trading strategies. We offer various settings to customize your trading. The advisor monitors the markets, identifies opportunities and executes trades in real time. Backtests and risk manage
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Experts
S&P 500 스캘퍼 어드바이저(S&P 500 Scalper Advisor)는 S&P 500 지수를 성공적으로 거래하고자 하는 트레이더를 위해 설계된 혁신적인 도구입니다. S&P 500 지수는 미국 주식 시장에서 가장 널리 사용되고 권위 있는 지표 중 하나로, 미국 500대 기업으로 구성되어 있습니다. 특징: 자동화된 거래 솔루션:       이 자문가는 고급 알고리즘과 기술적 분석을 기반으로 시장 상황의 변화에 맞춰 전략을 자동으로 조정합니다. 다양한 접근 방식:       자문가는 지수 추세 이해, 가격 변동 분석, 수익 극대화와 위험 최소화를 위한 알고리즘 등 여러 가지 전략을 결합합니다. 유연성 및 사용자 정의 가능성:       트레이더는 자신의 트레이딩 목표, 위험 수준, 트레이딩 전략 선호도에 맞춰 EA 설정을 사용자 지정할 수 있습니다. 위험 관리:       자문가는 시장을 지속적으로 모니터링하고 위험을 관리하기 위한 조치를 취합니다. 특정 손실 수준에 도달하면 거래
Aequitas Arbitrage AI
Filippo Morleo
Experts
Aequitas AI - Institutional Triangular Arbitrage Real-Tick Optimized Arbitrage: Engineered to survive and profit where theoretical EAs fail. Launch Promotion   LIMITED OFFER: The current low price is valid ONLY for the first 5 licenses. After the first 5 copies are sold, the price will increase. Subsequently, the price will continue to rise after every 10 sales. Secure your license now before the price adjustment. IMPORTANT: BACKTESTING GUIDE & DATA ANALYSIS Transparency is one of our core va
Universal US100 HFT
Murad Nagiev
Experts
"Universal US100 HFT" is a high-frequency scalping bot designed to trade the NASDAQ 100 index (US100). The robot focuses on short-term trades, capitalizing on minor market fluctuations to generate profits. It does not employ risky strategies such as grid or martingale, making it safer and more resilient to market volatility. Key Features: High-Frequency Scalping:   The bot is designed for rapid trades with minimal holding time, allowing it to profit even from small market movements. Flexible Set
Expert Amazo DEMO
Guilherme Geovanini Fraga
3 (1)
Experts
EXPERT AMAZO DEMO   é um Expert Advisor projetado especificamente para negociar WIN (mini índice) e WDO (mini dólar) e para ser usado somente em contas DEMO. A operação é baseada na abertura de ordens utilizando alguns indicadores como Sars parabólicos, médias móveis, Bandas de Bollinger, Fibonacci, etc., trabalhando de acordo com 3 modalidades de estratégia, o AMAZO procura prever os movimentos do mercado com operações contra ea favor da tendência.              Entre em nosso Grupo de WhatsAp
FREE
The Goat Scalper
Giordan Cogotti
Experts
The Goat Scalper EA — Smart, Fast, and Built for Real Market Performance Overview The Goat Scalper EA is a next-generation trading system built to capture decisive market moves with surgical precision. Unlike typical scalpers that rely on risky methods such as martingale, grid, hedging, or arbitrage, The Goat uses a pure breakout logic based on advanced supply and demand zone detection, ensuring stable and transparent results in any condition. Core Strengths Smart Risk Management Stop Loss on
Fuzzy Predictor EA
Renato Takahashi
Experts
Fuzzy Predictor EA is based on fuzzy logic strategy based on candlestick analysis , according to number of consecutives long or short candles, percent of long or short candles on a fixed candlestick sample, percent of shadow on this sample or upper and lower shadows on reversal candlesticks for reversal analysis. When the EA analysis all this parameters, it decides, based on its fuzzy strategy, which trade will be better: trend or reversal. Takeprofit and Stoploss is based on candlesticks sample
Set TP and SL by Price MT5
Antonio Franco
Experts
가격으로 TP 및 SL 설정 – MT5 자동 주문 수정기 모든 거래에 대해 정확한 TP 및 SL 가격 수준 자동 설정 ️ 모든 통화쌍 및 EA와 호환, 심볼 또는 매직넘버로 필터링 가능 이 EA는 직접 가격 값(예: EURUSD의 1.12345)을 사용하여 거래의 정확한 테이크프로핏(TP)과 스톱로스(SL) 수준을 정의하고 적용합니다. 포인트나 핍 없음. 모든 주문 또는 선택된 심볼/매직넘버에 대해 깔끔하고 정확한 거래 관리가 가능합니다. 주요 기능: 정확한 가격으로 TP 및 SL 즉시 수정 모든 주문, 현재 심볼 또는 특정 매직넘버에 적용 ️ 0을 입력하여 거래의 TP 또는 SL 제거 차트에 연결되면 완전 자동 작동 모든 거래 자산과 호환 적합 대상: 빠른 TP/SL 제어를 원하는 수동 트레이더 기본 종료 로직을 재정의해야 하는 EA 사용자 복잡한 포지션을 관리하는 다중 주문 트레이더 질문이나 제안이 있으신가요?
Ratio X Stochastic Scalper
Mauricio Vellasquez
Experts
Ratio X Stochastic Scalper — Advanced Stochastic Reversion EA for MT5 What it is Ratio X Stochastic Scalper is a disciplined scalping Expert Advisor for MetaTrader 5 which enters on Stochastic overbought/oversold reversals, optionally filtered by trend and volatility. It includes robust risk controls (fixed SL/TP, risk-based position sizing, trailing stop, break-even, daily loss and drawdown limits) and clean, MQL5-native notifications. Who it is for Traders who want a rule-based scalper with tr
Trend Hedge Master MT5
Arkadii Zagorulko
Experts
Trend Hedge Master MT5: 검증된 전략의 진화 Advanced MT5 Trend Hedge Master EA는 10년 이상의 트레이딩 경험을 기반으로 한 전문 그리드 및 헤지 시스템입니다. 정확한 추세 식별과 스마트한 손실 관리로 자본을 보호하고, 외환 주요 통화와 금에서 안정적인 수익을 추구합니다. MT5 버전의 장점: 향상된 추세 로직 : 더 정확한 시그널 스마트 회복 전략 : 시장 상황에 따라 적응, 단순 추가 주문 아님 능동적 관리 : 헤지와 부분 청산으로 자본 보호 주요 기능: 고급 추세 추종 엔진 전략적 헤지 및 회복 시스템 동적 손절 및 목표 다양한 리스크 관리 모드 추천 : MT4 사용자 또는 자본 보호와 안정적 성장 추구 트레이더 권장 설정: EURUSD H1, 최소 예치금 3000 USD, 헤지 가능한 MT5 계좌 필요
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
지표
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Renko Logic
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Experts
MetaTrader 5 Renko Expert Advisor - User Guide Overview This Expert Advisor implements a complete Renko-based trading system with custom brick calculation, visual display, and automated trading logic. -The EA only for Rent unlimited Version coming soon. Features 1. Renko Engine Custom Renko Calculation : Built from scratch, no offline charts needed No Repainting : Uses only closed Renko bricks Configurable Brick Size : Set in points via input parameters Real-time Brick Formation : Automatically
The Ghost
Rares Cristian Dumitrache
Experts
Elevate your trading game with   TheGhost . Engineered for traders who demand excellence, TheGhost combines cutting-edge algorithms with meticulous coding to deliver exceptional profitability and unmatched performance in the dynamic world of financial markets. Key Features: Comprehensive Risk Management Protect your investments with TheGhost’s sophisticated risk management protocols. Automated Trade Execution Eliminate emotional trading and ensure swift execution with TheGhost’s fully automated
Pro Experience
Yurii Yasny
Experts
Pro Experience Only 4 copies available for $99.00. Next price 199 USD ECN Pro Experience is a scalping strategy based on breaking through strong price levels. One of the oldest and most reliable strategies with the author's modernization for the current market. The strategy does not require any optimizations. We installed it on the chart according to the recommendation and enjoy trading!!! Advantages of ECN Pro Experience: - optimal SL/TP ratio - low SL, which makes the system as safe as possi
Step index Automatic
Ignacio Agustin Mene Franco
Experts
Professional Description of the Expert Advisor - Step Index Automatic Executive Summary A highly accurate automated Expert Advisor specifically designed to trade the Deriv Step Index synthetic index on the M15 timeframe. This strategy combines multi-layered technical analysis with adaptive risk management, optimized to capture the Step Index's characteristic stepwise movements using momentum and mean reversion signals. Technical Specifications System Configuration Symbol: Step Index (Derivativ
PRHammer
Slobodan Manovski
Experts
Hammer EA - Precision Candlestick Trading Automated Hammer Pattern Detection for Forex & Metals The Hammer EA is a trading robot that scans markets for hammer candlestick formations, executing trades when confirmed by a moving average filter. Optimized for M30 time frame with compatibility for M15 and H1. Key Features: Pattern Recognition - Identifies bullish/bearish hammer candles Trend Confirmation - 238-period MA filter (adjustable) Risk Control - Custom Stop Loss, Take Profit + opti
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Little Swinger by RT
Abdul Wahab
Experts
Little Swinger    (Best choice for passive income lovers) Developed by RobotechTrading   key features: Financial Freedom Back testing results will match with real live trading results Proper TP and SL Controlled Risk Highly Optimized settings Running on our Real Live Accounts Little Risk, Little Drawdown, Little Stress, Little BUT stable income, just set and forget. Strategy: Not Indicator based No Martingale  No Grid  No Repaint strategy Safe and Secure calculation of Live data and than take
Algocep Grid MT5
Jacob James
Experts
PROMO: ONLY 10 LEFT AT $90! Next price:        $199 Price will be kept high to limit number of users for this strategy. This EA starts trading at the open of   London (UK) Session . It is based on analysis of advanced statistical distributions combined with short to medium term reversal patterns which have mean-reversion attributes. The EA includes several smart features and allows you to trade with a fixed or automatic lot size. The EA is not sensitive to spreads but can be backtested on both
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (385)
Experts
안녕하세요, 트레이더 여러분! 저는 퀀텀 생태계의 핵심이자 MQL5 역사상 가장 높은 평점과 베스트셀러를 기록한   퀀텀 퀸   입니다. 20개월 이상의 실거래 실적을 바탕으로 XAUUSD의 명실상부한 퀸으로 자리매김했습니다. 제 전문 분야는? 금이에요. 제 임무는? 일관되고 정확하며 지능적인 거래 결과를 반복적으로 제공하는 것입니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 할인된   가격입니다.   10개 구매 시마다 가격이 50달러씩 인상됩니다. 최종 가격은 1999달러입니다. 라이브 시그널:   여기를 클릭하세요 Quantum Queen mql5 공개 채널:   여기를 클릭하세요 ***Quantum Queen MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.83 (24)
Experts
실제 거래 계정을 통한 실시간 신호:  기본 MT4(7개월 이상 실시간 거래):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5(5개월 이상 실시간 거래):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5의 외환 EA 거래 채널:  제 MQL5 채널에 가입하여 최신 소식을 받아보세요.  MQL5의 14,000명 이상의 멤버로 구성된 제 커뮤니티 입니다. 10개 중 3개만 남았습니다. $399! 그 후 가격은 $499로 인상됩니다. EA는 구매한 모든 고객의 권리를 보장하기 위해 한정된 수량으로 판매됩니다. AI Gold Sniper는 다층 알고리즘 프레임워크를 기반으로 설계된 XAU/USD 거래에 최신 GPT-4o 모델(OpenAI의 GPT-4o)을 적용하여 비정형 데이터 처리와 시장 간 분석을 통합하여 거래 결정을 최적화합니다. AI Gold Sniper에 통합된 GPT-4o는 합성곱
Nova Gold X
Hicham Chergui
4.8 (10)
Experts
중요 참고 사항: 완전한 투명성을 보장하기 위해 이 EA와 연결된 실제 투자자 계정에 대한 액세스를 제공하여 조작 없이 실시간으로 성능을 모니터링할 수 있습니다. 단 5일 만에 전체 초기 자본이 완전히 인출되었으며, 그 이후로 EA는 원래 잔액에 대한 노출 없이 오로지 이익 자금만으로 거래하고 있습니다. 현재 가격 $199는 제한된 출시 제안이며, 10개가 판매되거나 다음 업데이트가 출시될 때 인상될 것입니다. 지금 사본을 구입하면 향후 인상과 관계없이 이 할인 가격으로 평생 액세스를 보장받습니다. Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX 라이브 신호: LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.7 (43)
Experts
AOT MT5 - 차세대 AI 다중 통화 시스템 Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   중요! 구매 후, 설치 매뉴얼 및 설정 지침을 받으려면 개인 메시지를 보내주세요: 리소스 설명 AOT의 거래 빈도 이해 봇이 매일 거래하지 않는 이유 AOT 봇 설정 방법 단계별 설치 가이드 Set files AOT MT5는 AI 감정 분석 및 적응형 최적화 알고리즘 으로 구동되는 고급 Expert Advisor입니다. 수년간의 개선을 거쳐 개발된 이 완전 자동화 시스템은 리스크 관리를 사용하여 단일 AUDCAD M15 차트에서 16개 통화쌍을 거래합니다. AI 기반 기술 정적 지표를 사용하는 기존 EA와 달리, AOT는 Claude API 통합을 통해 실시간 AI 감정 필터링을 사용합니다. 이 차세대 접근 방식은 다차원 시장 패턴을 분석하여 우수한 진입 타이
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.68 (19)
Experts
XAUUSD를 위한 하이브리드 트레이딩 전략 – 뉴스 센티먼트 & 오더북 불균형의 결합 이 전략은 잘 활용되지 않지만 매우 효과적인 두 가지 트레이딩 접근 방식을 결합한 하이브리드 시스템으로, XAUUSD (금) 의 30분 차트 전용으로 개발되었습니다. 일반적인 전문가용 어드바이저(EA)는 보통 고정된 지표나 단순한 기술적 구조에 의존하는 반면, 본 시스템은 최신 데이터와 상황 기반 분석을 통합한 지능적인 시장 접근 모델에 기반합니다. 실시간 경제 뉴스의 센티먼트 분석 (GPT-5 활용) 틱 데이터를 기반으로 한 오더북 불균형(DOM) 시뮬레이션 이 두 구성 요소의 결합은 펀더멘털 정보와 시장 미시구조를 모두 고려하여 정확한 진입 및 청산 기반을 제공합니다. 구매 후 바로 저에게 연락해 주시면 설정 파일과 매뉴얼을 받아보실 수 있습니다. 검증된 신호 (ECN 계정) — NTRon 2000 [특징 & 권장 사항] 거래 상품 : XAUUSD (금) 시간 프레임 : 30분 (반응 속
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (94)
Experts
Quantum King EA - 모든 트레이더를 위해 개선된 지능형 파워 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 특별 출시 가격 라이브 신호:       여기를 클릭하세요 MT4 버전 :   여기를 클릭하세요 퀀텀 킹 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum King MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 개별적으로 문의하세요! 정확하고 규율 있게 거래를 진행하세요. Quantum King EA는   구조화된 그리드의 강점과 적응형 마팅게일의 지능을 하나의 완벽한 시스템으로 통합합니다. M5에서 AUDCAD를 위해 설계되었으며, 꾸준하고 통제된 성장을 원하는 초보자와 전문가 모두를 위해 구축되었습니다. Q
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experts
실제 거래 계정을 통한 라이브 신호:  기본 설정:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5의 외환 EA 거래 채널:  제 MQL5 채널에 가입하여 최신 소식을 받아보세요.  MQL5에 14,000명 이상의 멤버가 있는 커뮤니티입니다 . $399에 10개 중 3개만 남았습니다! 그 후 가격은 $499로 인상됩니다. EA는 판매됩니다. 모든 구매 고객의 권리를 보장하기 위해 한정 수량으로 제공됩니다. AI Gold Trading은 고급 GPT-4o 모델을 활용하여 XAU/USD 시장에서 정교한 추세 추종 전략을 실행합니다. 이 시스템은 다중 시간대 수렴 분석을 사용하여 노이즈 감소를 위한 웨이블릿 변환과 진정한 추세 지속성을 식별하기 위한 부분 적분 기법을 결합합니다. 당사의 독점 알고리즘은 모멘텀 클러스터링 분석과 시장 변동성 상태에 대한 동적 적응을 가능하게 하는 체제 전환 감지를 통합합니다. EA는 베이지안 확률 모델을 활용하여 수익
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (19)
Experts
X Fusion AI — Neural-Adaptive Hybrid Trading System Limited-time discount. Only 7 left out of 20 — almost sold out. Current promotional price is $179, and it will soon return to $999. Running demonstration Live Performance After purchasing, please remember to send us a private message to receive the recommended parameters, instructions, precautions, and usage tips . Thank you very much for your support. Author profile (for MQL5 messaging): https://www.mql5.com/en/users/walter2008 1. Overview
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experts
라이브 신호가 10% 증가할 때마다 Zenox의 독점권 유지 및 전략 보호를 위해 가격이 인상됩니다. 최종 가격은 $2,999입니다. 라이브 시그널 IC Markets 계정, 증거로서 라이브 성과를 직접 확인하세요! 사용자 설명서 다운로드(영어) Zenox는 16개 통화쌍에 걸쳐 추세를 추적하고 위험을 분산하는 최첨단 AI 멀티페어 스윙 트레이딩 로봇입니다. 수년간의 헌신적인 개발 끝에 강력한 트레이딩 알고리즘이 탄생했습니다. 2000년부터 현재까지의 고품질 데이터 세트를 사용했습니다. AI는 최신 머신러닝 기법을 사용하여 서버에서 학습한 후 강화 학습을 거쳤습니다. 이 과정은 몇 주가 걸렸지만, 결과는 정말 인상적이었습니다. 학습 기간은 2000년부터 2020년까지입니다. 2020년부터 현재까지의 데이터는 Out Of Sample(샘플 외)입니다. 이 수준에서 수년간 Out Of Sample 성능을 달성한 것은 매우 놀라운 일입니다. 이는 AI 계층이 새로운 시장 상황에 아무런
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (10)
Experts
개요 Golden Hen EA 는 XAUUSD 전용으로 설계된 Expert Advisor입니다. 이 EA는 다양한 시장 상황과 타임프레임(M5, M30, H2, H4, H6, H12)에 의해 트리거되는 8가지 독립적인 거래 전략을 결합하여 작동합니다. EA는 진입 및 필터를 자동으로 관리하도록 설계되었습니다. EA의 핵심 로직은 특정 신호를 식별하는 데 중점을 둡니다. Golden Hen EA는 그리드, 마틴게일 또는 물타기(averaging) 기법을 사용하지 않습니다 . EA에 의해 오픈된 모든 거래는 사전에 정의된 손절매(Stop Loss) 및 이익실현(Take Profit) 을 사용합니다. 라이브 신호   |   공지 채널  | 설정 파일 다운로드 8가지 전략 개요 EA는 여러 타임프레임에서 XAUUSD 차트를 동시에 분석합니다: 전략 1 (M30):   이 전략은 최근 바(bar)의 특정 시퀀스를 분석하여 정의된 약세 패턴 이후의 잠재적인 강세 반전 신호를 식별합니다. 전
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.57 (76)
Experts
심볼 XAUUSD (골드/미국 달러) 기간 (타임프레임) H1-M15 (임의) 단일 거래 지원 예 최소 입금액 500 USD (또는 다른 통화로 환산된 금액) 모든 브로커와 호환 가능 예 (2자리 또는 3자리 시세, 모든 계좌 통화, 심볼 이름, GMT 시간 지원) 사전 설정 없이 작동 가능 예 기계 학습에 관심이 있다면 채널을 구독하세요: 구독하기! Mad Turtle 프로젝트 주요 특징: 진정한 기계 학습 이 전문가 자문(Expert Advisor, EA)은 GPT 웹사이트나 유사한 서비스에 연결되지 않습니다. 모델은 MT5에 내장된 ONNX 라이브러리를 통해 실행됩니다. 처음 실행 시, 위조할 수 없는 시스템 메시지가 표시됩니다.  CLICK 참조: ONNX (Open Neural Network Exchange). 자금 보호 사전 롤오버, 마이크로 스캘핑, 작은 표본의 좁은 범위 전략을 사용하지 않습니다. 그리드나 마틴게일 같은 위험한 전략을 사용하지 않습니다. 또한,
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (7)
Experts
Cryon X-9000 — 양자 분석 코어를 탑재한 자율형 트레이딩 시스템 실거래 신호:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 요즘 많은 트레이더들이 센트 계좌 또는 극소량의 자금 으로 EA를 운용하며 결과를 조작하는 경우가 많습니다. 이는 사실상 그들이 자신의 시스템을 신뢰하지 않는다는 증거 이기도 합니다. 반면, 이 신호는 20,000달러의 실제 라이브 계좌 에서 운영됩니다. 이는 진정한 자본 투입 을 의미하며, 센트 계좌에서 흔히 발생하는 인위적인 성과 부풀리기 나 위험 왜곡 없이 투명한 퍼포먼스 를 제공합니다. Cryon X-9000은 높은 변동성 시장에서도 뛰어난 정밀도, 안정성 및 일관성을 유지하도록 설계된 차세대 자율형 트레이딩 아키텍처입니다. 시스템은 다층형 양자 기반 분석 코어를 바탕으로 구축되었으며, 시장 구조를 실시간으로 재구성하고 차갑고 정확한 수학적 로직을 통해 최적의 진입 지점을 식별합니다. 시스템의 중심에는 Cryon
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
소개       Quantum Emperor EA는   유명한 GBPUSD 쌍을 거래하는 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 전문 고문입니다! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발했습니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA를 구매하시면   Quantum StarMan  를 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요. 확인된 신호:   여기를 클릭하세요 MT4 버전 :   여기를 클릭하세요 Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999 퀀텀 황제 EA       EA는 단일 거래를 다섯 개의 작은 거래로 지속적으로 분
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (88)
Experts
Aura Ultimate — 신경망 거래의 정점이자 재정적 자유로 가는 길입니다. Aura Ultimate는 최첨단 AI 아키텍처, 시장 적응형 인텔리전스, 그리고 위험 관리형 정밀성을 결합한 Aura 제품군의 차세대 혁신입니다. Aura Black Edition과 Aura Neuron의 검증된 DNA를 기반으로 구축된 Aura Ultimate는 한 걸음 더 나아가, 두 제품의 강점을 하나의 통합된 다중 전략 생태계로 융합하는 동시에 완전히 새로운 차원의 예측 로직을 도입합니다. 매우 중요합니다. 전문가에게 구매하신 후 개인 메시지를 남겨주세요. 필요한 모든 권장 사항을 담은 지침을 보내드리겠습니다. Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate Advisor를 구매하면   두 개의 거래 계좌 번호에 연결된   Vortex, Oracle 또는 Aura Bitcoin Hash Advisor에 대한 무료 라이
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.1 (29)
Experts
특 별 가격  $109  (정가: $365) . 설정 및 사용 가이드 :  ABS Channel . 실시간 모니터링:   ABS Signal .  라이브 시그널 설정 파일 기본 설정 파일 ABS EA란 무엇인가요? ABS EA는 H1 시간대의 XAUUSD(금) 전용으로 개발된 전문 트레이딩 로봇입니다. 마틴게일 시스템 을 기반으로 하며 내장 위험 통제 기능 . 초보자와 숙련된 트레이더 모두를 위해 설계된 ABS EA는 설정이 쉽고 완전 자동화되어 있으며 다양한 거래 스타일에 맞게 사용자 지정할 수 있습니다. 주요 기능 사용자 정의 안전 설정이 있는 마틴게일 전략 유연한 로트 관리: 고정 로트 또는 자동 로트 선택한 임계값에서 거래를 일시 중지하는 최대 손실 한도 간단한 설정: 차트에 첨부하고 설정을 구성한 후 거래 기술 사양 심볼: XAUUSD 시간대: H1 최소 입금액: $300 권장 입금액: $1,000 계좌 유형: ECN / Raw Spread 레버리지: 1:50
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.62 (21)
Experts
장기 성장. 일관성. 회복력. Pivot Killer EA 는 단기적인 수익을 위한 시스템이 아닙니다. 장기적으로 안정적이고 지속 가능한 계좌 성장을 목표로 설계된 전문 트레이딩 알고리즘 입니다. XAUUSD (골드) 전용으로 개발된 Pivot Killer는 수년간의 연구, 테스트 및 체계적인 개발의 결과물입니다. 그 철학은 단순합니다: 일관성이 운보다 강하다 . 이 시스템은 다양한 시장 주기, 변동성 변화, 유동성 환경에서 스트레스 테스트를 거쳤으며, 단기적인 성과보다는 장기적인 생존과 안정성을 위해 설계되었습니다. 오래 지속되도록 설계된 전략.  그리드 없음. 마팅게일 없음. 물타기 없음. 100K Live account signal Small Live account signal 시장은 변화하고, 변동성은 이동하며, 추세는 오고 갑니다. Pivot Killer EA는 진정한 성장은 투기가 아니라 생존에서 비롯된다 는 것을 이해하는 트레이더를 위해 만들어졌습니다. 일시적인 정체
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (3)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies the current trend direction using a long
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition은 GOLD만 거래하도록 설계된 완전 자동화된 EA입니다. Expert는 2011-2020년 기간 동안 XAUUSD에서 안정적인 결과를 보였습니다. 위험한 자금 관리 방법, 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑이 사용되지 않았습니다. 모든 브로커 조건에 적합합니다. 다층 퍼셉트론으로 학습된 EA 신경망(MLP)은 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 종류입니다. MLP라는 용어는 모호하게 사용되며, 때로는 피드포워드 ANN에 느슨하게 사용되기도 하고, 때로는 임계값 활성화가 있는 여러 층의 퍼셉트론으로 구성된 네트워크를 엄격하게 지칭하기도 합니다. 다층 퍼셉트론은 특히 단일 은닉층이 있을 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP는 입력층, 은닉층, 출력층의 최소 3개 층의 노드로 구성됩니다. 입력 노드를 제외하고 각 노드는 비선형 활성화 함수를 사용하는 뉴런입니다. MLP는 역전파라는 지도 학습 기술을 사용하여 학습합니다. 다중 레이어와 비선형 활성화는
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Experts
소품 회사 준비 완료!   (   세트파일 다운로드   ) WARNING : 현재 가격으로 몇 장 남지 않았습니다! 최종 가격: 990$ 1EA를 무료로 받으세요(2개의 거래 계정에 대해) -> 구매 후 저에게 연락하세요 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 골드 리퍼에 오신 것을 환영합니다! 매우 성공적인 Goldtrade Pro를 기반으로 구축된 이 EA는 동시에 여러 기간에 걸쳐 실행되도록 설계되었으며 거래 빈도를 매우 보수적인 것부터 극단적인 변동까지 설정할 수 있는 옵션이 있습니다. EA는 여러 확인 알고리즘을 사용하여 최적의 진입 가격을 찾고 내부적으로 여러 전략을 실행하여 거래 위험을 분산시킵니다. 모든 거래에는 손절매와 이익 실현이 있지만, 위험을 최소화하고 각 거래의 잠재력을 극대화하기 위해 후행 손절매와 후행 이익 이익도 사용합니다. 이 시스템은 매우
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
5 (6)
Experts
실제 거래 계좌 기반 LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL (IC MARKETS)  https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   이 EA는 MQL5에 표시된 검증된 실거래 시그널 과 동일한 로직 및 실행 규칙을 사용합니다. 권장 및 최적화된 설정 을 적용하고, 신뢰할 수 있는 ECN / RAW 스프레드 브로커 를 사용할 경우, 실거래 동작은 해당 라이브 시그널의 성과와 거래 구조를 밀접하게 반영하게 됩니다. 다만 브로커 조건, 스프레드, 체결 품질 및 VPS 환경 차이로 인해 개인별 결과는 달라질 수 있습니다. 본 EA는 한정 수량으로 판매됩니다 — 현재 USD 349에 단 2개의 라이선스만 남아 있습니다. 구매 후 사용자 매뉴얼과 추천 설정을 받기 위해 개인 메시지로 연락해 주세요. 그리드 매매 없음 · 마틴게일 전략 없음 · 손실 물타기(평균단가 전략) 없음 중요 안내: GoldWave는 실제 시장
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.69 (52)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
Experts
먼저 이것을 읽어주세요 (매우 중요) 단기적인 계좌 거래나 빠른 수익을 위한 용도로 설계되지 않았습니다. 마팅게일 없음 / 그리드 없음 / AI 없음 장기적인 안정성을 중시하는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 실시간 결과:   실시간 신호   |   주요 포트폴리오   |   FTMO 결과 출시 기념 특별 할인! 현재 가격은 한정 수량에 한해 적용됩니다. 수량 소진 후에는 가격이 인상됩니다. 골드 아틀라스란 무엇인가요? 골드 아틀라스는 금(XAUUSD) 거래를 위한 전문 자동 매매 시스템입니다. 이 시스템은 여러 진입 경로를 활용하는 돌파 매매 전략을 통해 단기적인 가격 변동과 장기적인 추세 돌파를 모두 포착합니다. 이 시스템은 지표나 고정된 기간에 기반하지 않으며, 곡선 맞춤을 줄이고 견고성을 향상시키기 위해 최소한의 최적화만 사용합니다. 골드 아틀라스는 각각 고유한 손절매 및 트레일링 스톱 로직을 갖춘 5개의 서로 다른 돌파 레벨을 사용하여 강력한 내부 분산 효과를 제공합니다
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (28)
Experts
볼텍스 - 미래를 위한 투자 메타트레이더 플랫폼에서 금(XAU/USD) 거래를 위해 특별히 제작된 볼텍스 골드 EA 전문 어드바이저입니다. 독점 지표와 개발자의 비밀 알고리즘을 사용하여 구축된 이 EA는 금 시장에서 수익성 있는 움직임을 포착하도록 설계된 종합 트레이딩 전략을 사용합니다. 전략의 주요 구성 요소에는 이상적인 진입 및 청산 지점을 정확하게 알려주는 CCI 및 파라볼릭 인디케이터와 같은 클래식 인디케이터가 포함됩니다. Vortex Gold EA의 핵심은 고급 신경망 및 머신러닝 기술입니다. 이러한 알고리즘은 과거 데이터와 실시간 데이터를 지속적으로 분석하여 EA가 진화하는 시장 추세에 더 정확하게 적응하고 대응할 수 있도록 합니다. 딥러닝을 활용하여 Vortex Gold EA는 패턴을 인식하고 지표 매개변수를 자동으로 조정하며 시간이 지남에 따라 성능을 개선합니다. 독점 지표, 머신 러닝, 적응형 트레이딩 알고리즘이 결합된 Vortex Gold EA의 강력한 조합입니다
XAU Master EA
Branislav Bridzik
5 (3)
Experts
XAUUSD Master is a multi-system Expert Advisor designed specifically for gold (XAUUSD) trading. It combines 10 independent trading systems running simultaneously, each with different parameters to capture different market conditions. The EA includes advanced risk management features, prop firm spoofing features, and a simple information panel for real-time monitoring. After the purchase send me private message to recieve manual with instructions! Trading Approach & Strategies The EA employs a
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.22 (72)
Experts
SmartChoise EA – XAU/USD(금) M1 시간대용 신경망 기반 트레이딩 시스템 사용자 매뉴얼은 내 프로필 페이지의 링크를 통해 확인할 수 있으며, 모든 설정과 옵션에 대한 자세한 설명이 포함되어 있습니다. 텔레그램 채널에서는 서로 다른 잔액, 위험 수준, 설정으로 SmartChoise를 실행하는 여러 계정을 확인할 수도 있습니다. 이는 EA의 실제 성능을 다양한 브로커와 조건에서 확인할 수 있는 좋은 방법입니다. 가격이 현재 인하되었습니다. 이 EA는 장기적이고 통제된 성장을 목표로 설계되었습니다. 이를 이해하고 리스크 수용 범위에 맞추는 것이 성공의 열쇠입니다. 실시간 시장 데이터를 지속적으로 분석하여 현재 시장 조건에 맞게 트레이딩 전략을 조정하는 신경망 기반 엔진을 사용합니다. 이 접근 방식은 거래 진입 최적화, 리스크 관리 개선, 노출을 지능적으로 관리하는 데 도움이 됩니다. Martingale 전략에 의존하는 시스템과 달리, SmartChoise EA는 적응형
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.72 (32)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Experts
The Techno Deity — XAUUSD 디지털 도미넌스 실시간 신호 및 모니터링: 공식 계정에서 시스템 성과를 확인하세요: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 프로모션: Cryon X-9000 어드바이저를 선물로 받으실 수 있습니다. 조건 및 액세스 문의는 직접 연락해 주세요. The Techno Deity는 골드 시장의 혼돈 속에서 구조적 질서를 찾는 트레이더를 위한 하이테크 트레이딩 시스템입니다. 가격 추종을 넘어 기관의 관심 구역과 시장 불균형을 식별하는 디지털 직관 알고리즘을 사용합니다. 주요 장점 유동성 지능: 숨겨진 유동성 클러스터를 스캔하여 강력한 임펄스 지점에서 진입합니다. 신경망 트렌드 필터: 노이즈와 가짜 조정을 걸러내고 진정한 추세를 포착합니다. 제로 그리드 철학: 마틴게일이나 그리드 전략을 사용하지 않습니다. 수학적 우위를 바탕으로 한 '원 엔트리-원 엑시트' 원칙을 고수합니다. 기술 사양 종목: 골드 (XAUUSD)
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — 25년 이상의 경험을 가진 저자로부터, 마틴게일이나 그리드 없이 모든 자산을 거래하는 전문 거래 어드바이저. 대부분의 최고 어드바이저는 상승하는 금으로 작동합니다. 테스트에서 훌륭하게 보입니다... 금이 상승하는 동안은. 하지만 트렌드가 소진되면 어떻게 될까요? 누가 당신의 예금을 보호할까요? HTTP EA는 영원한 성장을 믿지 않습니다 — 변화하는 시장에 적응하며, 투자 포트폴리오를 광범위하게 다각화하고 예금을 보호하도록 설계되었습니다. 그것은 상승, 하락, 횡보의 모든 모드에서 동등하게 성공하는 규율 있는 알고리즘입니다. 프로처럼 거래합니다. HTTP EA는 위험과 시간의 정밀 관리 시스템입니다. 역사상의 아름다운 차트로 어드바이저를 선택하지 마세요. 작동 원칙으로 선택하세요. 자산 임의, 구매 후 각자 .set 파일 타임프레임 M5-H4 (어드바이저 설정에서 지정) 원리 동적 가격 부족 영역 작업 예금 $100부터. 레버리지
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
5 (1)
Experts
Cheat Engine은 웹 기반 API를 통해 글로벌 외환 시장 심리를 활용하여 판단을 내릴 수 있는 중급 수준의 골드 스캘핑 시스템입니다. Cheat Engine 실시간 시그널이 곧 출시됩니다. 현재 가격은 인상될 예정입니다. 한정 기간 가격 149 USD 단일 진입 거래만 사용합니다. 그리드나 마틴게일 방식은 사용하지 않습니다. 일일 변동성에 적응하는 지능형 트레일링 스탑 청산 글로벌 외환 시장 심리는 총 계좌 가치가 10억 USD를 초과하는 수십만 명의 트레이더 포지션을 측정한 데이터입니다. Cheat Engine은 API를 통해 이 데이터를 즉시 불러와 판단에 활용할 수 있습니다. 이는 선택 기능이며, 사용자가 완전히 사용자 정의할 수 있습니다. 권장 설정 차트: XAUUSD 타임프레임: H1 입력값 로트 크기 계산 방법 - 자동 로트 또는 고정 로트 선택 고정 로트 크기 - 고정 로트 크기 자동 로트 - 계좌 통화 기준 해당 금액당 0.01로트 최대 스프레드 - 포지션
제작자의 제품 더 보기
Renko Trading Bot EA
Vladimir Shumikhin
Experts
Renko Trading Bot EA – MetaTrader 5용 자동 Renko 트레이딩 어드바이저 설명 Renko Trading Bot EA  는 20세기 초 일본 트레이더들이 개발한 Renko 차트 시스템을 기반으로 한 전문 트레이딩 솔루션입니다. 이 강력한 자동화 어드바이저는 Renko 파동 패턴을 높은 정확도로 식별하고 거래하며, 트레이더들에게 브릭(Brick) 기반 가격 움직임 이론을 활용할 수 있는 신뢰할 수 있는 방법을 제공합니다. Renko Trading Bot EA 는 중요한 가격 움직임만 표시하고, 시장 잡음과 시간에 따른 변동성을 제거하는 독창적인 차트 구축 방식을 사용합니다. 따라서 시장 잡음 없이 명확한 진입 신호와 체계적인 리스크 관리가 필요한 트레이더에게 이상적입니다. Renko 분석 시스템은 트렌드 방향, 현재 브릭 레벨, 주요 전환 지점을 동적으로 추적하는 알고리즘을 포함하여, 모든 금융 상품에서 높은 정확성을 보장합니다. 주요 특징 지능형 Renko
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Experts
HMA Scalper Pro AI 는 EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD 등의 주요 통화쌍, 금(XAU/USD), 원유(Brent, WTI), 그리고 암호화폐(BTC, ETH, LTC 등)와 같은 인기 금융상품에서 활발히 트레이딩을 수행하기 위한 다기능 로봇입니다. 알고리즘의 핵심은 기존 이동평균(Moving Average) 대비 더 명확한 신호를 제공하는 개량된 Hull 이동평균(HMA)을 기반으로 합니다. 이 어드바이저(Expert Advisor)는 짧은 시간 동안의 가격 변동에 유연하게 대응하고, 주문을 체결할 때 그리드(Grid) 원리와 고급 리스크 관리 도구를 활용합니다. 내장된 시각화 패널로 인해 트레이딩 파라미터를 설정하고 제어하기가 간편합니다. HMA Scalper Pro AI 의 주요 기능과 목적 스캘핑 접근 방식 짧은 가격 변동에 중점을 두어, 신속하게 잠재적 매수·매도 시점을 파악하도록 설계되었습니다. 그리드(Grid)
Elliott Wave EA
Vladimir Shumikhin
5 (1)
Experts
Elliott Wave EA 어드바이저 설명 Elliott Wave AI는 A. Merrill이 설명한 M & W 파동 패턴을 기반으로 한 전문 트레이딩 솔루션입니다. 이 강력한 Expert Advisor는 높은 정확도로 파동 형성을 식별하고 거래하여 트레이더에게 엘리엇 파동 이론을 활용할 수 있는 신뢰할 수 있는 자동화된 솔루션을 제공합니다. 주요 특징 지능형 패턴 인식 - 고급 알고리즘이 탁월한 정확도로 M & W 파동 패턴을 식별 이중 신호 기술 - 포괄적인 시장 분석을 위해 진화 및 변이 신호 모두 거래 유연한 거래 방향 - 매수만, 매도만 또는 양방향 거래 선택 가능 적응형 자본 관리 - 거래 스타일에 따른 고정 볼륨 또는 위험 기반 포지션 크기 결정 멀티 타임프레임 분석 - M15를 위한 기본 설정으로 모든 타임프레임에 최적화 완전한 보호 시스템 - 맞춤형 손절매, 이익실현, 트레일링 스탑 및 손익분기점 포함 시장 및 페어 Elliott Wave EA  는 다양한 시장에서
Golden Eagle Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Experts
Golden Eagle Pro EA 간략한 설명 Golden Eagle Pro EA  는 여러 지표와 다중 시간대 분석(MA on D1, ATR on M30, Fractals on M5)을 사용하는 강력한 자동 거래 보조 프로그램입니다. 이 프로그램은 유연한 리스크 관리 설정(고정 로트, 잔고 비율, 리스크 수준 선택)과 고급 트레일링 스톱 및 손익분기점 기능을 포함하고 있습니다. 이 소프트웨어는 테스트를 통과했으며 금 선물 거래와 XAU/USD 통화쌍 거래에 권장됩니다. 이 프로그램은 다양한 도구와 시간대에서 거래할 수 있으며 시장 상황에 맞게 파라미터를 최적화할 수 있습니다. 한정된 제안! Golden Eagle Pro EA  는 특별 가격으로 제공됩니다: • 첫 10개 구매 — 30 USD • 다음 10개 구매 — 65 USD • 최종 가격 — 1000 USD 참고: 각 단계에서 제공되는 라이센스 수는 제한되어 있습니다! 1. 일반 개념 및 특징 다중 시간대 분석 주요 추세
Stochastic Gold Scalper
Vladimir Shumikhin
5 (1)
Experts
Stochastic Gold Scalper — 정밀 스캘핑을 위한 자동 거래 어드바이저 Stochastic Gold Scalper는 MetaTrader 5 플랫폼용 전문 자동 거래 어드바이저로, 캔들 패턴 분석과 Stochastic 오실레이터를 활용한 신호 필터링을 결합한 제품입니다. 이 접근법은 가장 정확한 진입점을 찾고, 위험을 최소화하며 잘못된 신호를 피할 수 있도록 설계되었습니다. 이 어드바이저는 M5와 같은 짧은 타임프레임에서 거래하는 데 이상적이며, 금, 통화쌍 및 지수와 같은 다양한 금융 상품에 사용할 수 있습니다. 주요 장점 캔들 분석과 Stochastic 필터의 조합 어드바이저는 Bullish Engulfing, Bearish Engulfing, Hammer, Doji 등과 같은 주요 캔들 패턴을 인식합니다. 모든 신호는 Stochastic 오실레이터를 통해 추가 검증되며, 잘못된 진입을 필터링하고 고품질 거래에 집중할 수 있도록 돕습니다. 유연한 리스크 관리 사
Golden Scalper EA
Vladimir Shumikhin
Experts
Golden Scalper EA – MetaTrader 5용 캔들 패턴 분석 자동 스캘핑 전문가 어드바이저(EA) 설명 Golden Scalper EA 는 MetaTrader 5 플랫폼용 완전 자동화된 전문가 어드바이저(EA)로, 고빈도 거래와 스캘핑에 최적화되어 있으며 최소한의 위험으로 최대 효율을 제공합니다. 이 EA는 캔들 패턴 분석과 이동평균(MA) 신호 필터링을 활용하여 정확한 진입점을 제공합니다. Golden Scalper EA는 강력한 분석 기능과 유연한 설정을 결합하여 초보자부터 전문가까지 모든 트레이더에게 적합한 도구입니다. EA는 11가지 인기 캔들 패턴을 자동으로 인식하고 MA 필터를 통해 신호를 확인하여 높은 진입 정확도를 제공하며 잘못된 신호를 최소화합니다. 포괄적인 리스크 관리 시스템은 최대 손실 관리, 거래 수량 제한, 트레일링 스탑, 브레이크이븐 기능 등을 포함하여 자본을 보호합니다. 주요 특징 11가지 인기 캔들 패턴 분석 Bullish Engulfin
Smart Super Signals Pro
Vladimir Shumikhin
Experts
Smart Super Signals Pro Smart Super Signals Pro 는 MetaTrader 5용으로 개발된 다기능 자동 매매 전문가 자문(Expert Advisor)으로, 인기 있는 통화쌍(EURUSD, GBPUSD, USDJPY 등), 귀금속(Gold/XAUUSD), 원유(WTI, Brent), 그리고 암호화폐(BTCUSD 등)에서 거래하도록 설계되었습니다. 이 전문가 자문은 선택한 타임프레임에서 발생하는 국지적인 고점과 저점(잠재적 추세 전환 지점)을 포착하는 “슈퍼 시그널(Super Signals)” 원리에 기반합니다. EA는 매수 또는 매도 시그널이 형성될 때 자동으로 거래를 오픈하며, 트레일링 스톱(Trailing Stop), 브레이크이븐(BreakEven), 그리고 헤징 모드(Hedge)에서의 그리드(Grid) 기능 등을 통해 포지션을 추가적으로 관리할 수 있습니다. 이러한 기능으로 Smart Super Signals Pro 는 온건-공격적인 전략부터 보
Quantum Forex EA
Vladimir Shumikhin
Experts
Quantum Forex EA - 멀티 지표 거래 시스템 개요 Quantum Forex EA는 네 가지 인기 있는 기술적 지표의 조합을 사용하여 거래 결정을 내리는 MetaTrader 5용 전문 거래 어드바이저입니다. 이 어드바이저는 유연한 매개변수 설정과 신뢰할 수 있는 위험 관리 시스템을 갖춘 금융 시장에서의 자동 거래를 위해 개발되었습니다. 주요 기능 멀티 지표 거래 시스템 이동평균(MA) - 빠른 이동평균과 느린 이동평균의 교차 분석 RSI(상대강도지수) - 과매수 및 과매도 영역 판단 MACD - 주요 라인과 신호 라인의 교차 분석 볼린저 밴드 - 밴드 경계선에서의 거래 유연한 시그널 로직 시그널 확인을 위한 지표 개수 설정 가능 (2-4개) 모든 지표의 만장일치 불필요 지표의 부분적 일치로도 거래 가능 전문적인 위험 관리 고정 로트 - 일정한 포지션 크기로 거래 퍼센트 위험 - 잔액의 퍼센트를 기반으로 한 자동 로트 계산 동시 포지션의 최대 개수 제어 포인트 및 시간 단
Goldix EA
Vladimir Shumikhin
Experts
자문 설명 Goldix EA는 모든 통화 상품에서 자동 거래를 위해 설계되었으며, 특히 금(XAUUSD) 거래에 중점을 둡니다. Keltner Channel 및 EMA (지수 이동 평균) 지표의 결합된 논리를 기반으로 하며, 유연한 위험 관리 설정과 내장 플로팅 스톱이 추가되었습니다. 자문은 언제든지 작동할 수 있으며, 필요에 따라 특수 시간 필터를 사용하여 특정 시간 동안 거래를 제한할 수 있습니다. 1. 주요 기능 및 작동 논리 1. Keltner Channel 및 EMA 지표 결합 - 두 개의 EMA(빠르고 느린)와 평균 범위(Keltner Channel 논리와 유사)를 사용합니다. - 매수 신호는 가격이 채널 상단을 돌파하고 느린 EMA 위에 있을 때 형성되고, 매도 신호는 하단을 돌파하고 느린 EMA 아래에 있을 때 형성됩니다. 2. 포지션 관리 - 내장 Trailing Stop (플로팅 스톱). 가격이 지정된 수익 수준에 도달하면 스톱 로스가 당겨져 시장 반전 시 수
Grid Master Pro EA
Vladimir Shumikhin
Experts
Grid Master Pro – 유니버설 그리드(망) 트레이딩용 전문가 어드바이저. Grid Master Pro 는 MetaTrader 5용으로 개발된 유연하고 효과적인 전문가 어드바이저(Expert Advisor)이며, 다양한 금융 상품에서 신뢰할 수 있는 그리드(망) 트레이딩(Grid Trading) 전략을 구현합니다. 주요 통화쌍(EURUSD, GBPUSD, USDJPY), 귀금속(XAUUSD/금), 원자재(원유: Brent, WTI), 암호화폐(BTCUSD, ETHUSD 등) 트레이딩에서 우수한 성능을 보입니다. 이 EA는 사용하기 편리한 모니터링 패널을 갖추고 있으며, 트레일링 스톱(Trailing Stop), 브레이크이븐(BreakEven), 일일 거래 제한 등 다양한 리스크 관리 기능을 제공합니다. 주요 장점: 그리드 전략 • EA가 설정된 가격 구간 내에서 자동으로 대기 주문(Buy Stop/Sell Stop)을 그리드(망) 형태로 배치합니다. • GridStep (
Pivot Levels Pro EA
Vladimir Shumikhin
1 (1)
Experts
Pivot Levels Pro – MT5용 고급 자동매매 솔루션 (Expert Advisor) Pivot Levels Pro 는 MetaTrader 5를 위한 다기능 자동매매 프로그램(Expert Advisor)으로, 클래식(Classic), 피보나치(Fibonacci), 카마릴라(Camarilla), 우디(Woodie), 디마크(DeMark) 등 다양한 피벗(Pivot) 레벨을 자동으로 계산 및 표시하고, 이를 기반으로 거래를 실행합니다. 이 EA는 강력한 포지션 관리 로직(그리드 알고리즘, 트레일링 스톱, 손익분기 기능)을 직관적인 통계 패널과 결합하여 일·주·월간 및 전체 수익을 한눈에 확인할 수 있게 해줍니다. 거래 이력은 차트 상에서 화살표와 선으로 시각적으로 표시됩니다. 본 제품은 클래식 피벗 및 최신 피벗 계산 기법을 사용해 자동 매매를 원하는 트레이더에게 적합합니다. 또한 EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF와 같은 주요 통화쌍, 금(XAU/U
MACD Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Experts
MACD Trader Pro 는 검증된 MACD 전략과 효율적인 그리드 트레이딩 시스템을 결합한 혁신적인 자동매매 전문가(EA)입니다. 이 EA는 금융 시장에서 자동 거래를 위해 개발되었으며, GBPUSD 통화쌍에서 최고의 성과를 보이지만 EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY 등 주요 통화쌍 전반에서도 성공적으로 거래합니다. 이 EA의 독특한 점은 시장 신호 분석과 적응형 주문 그리드 구축에 지능적인 접근 방식을 적용하여 추세 시장과 횡보 시장 모두에서 수익을 극대화할 수 있다는 점입니다. 또한 XAUUSD(금), XAGUSD(은)와 같은 귀금속, WTI, Brent, 천연가스 등 에너지 상품, BTCUSD, ETHUSD, LTCUSD 등 주요 암호화폐 및 기타 디지털 자산과도 효과적으로 작동합니다. 이 시스템은 다중 필터와 고급 자본 보호 알고리즘을 사용하여 안정적인 거래를 보장합니다. 주요
Bollinger Bands Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Experts
Bollinger Bands Trader Pro 는 볼린저 밴드(Bollinger Bands) 지표를 기반으로 하는 전문적인 그리드(망) 트레이딩을 위한 강력한 자동매매 프로그램(Expert Advisor, EA)입니다. 유연한 위험(Risk) 파라미터 설정, 지능적인 포지션 관리, 고급형 트레일링 스톱(Trailing Stop) 및 손익분기(BreakEven) 기능, 그리고 일일 거래 제한 및 수익 통계 기능을 결합하였습니다. EA는 볼린저 밴드를 통해 시장 진입 지점을 자동으로 식별하고, 그리드(Grid) 주문을 생성하여 리스크를 통제하며, 반대 신호가 감지될 경우 자동으로 포지션을 청산할 수도 있습니다. Bollinger Bands Trader Pro의 주요 장점 완벽한 그리드(Grid) 전략 설정된 스텝(Grid Step)을 기준으로 추세 방향(또는 역추세 방향)에 추가 포지션을 진입할 수 있음 최대 주문 개수(MaxGridOrders)의 유연한 설정 각 그리드 레벨 추가 시
Range Breakout Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Experts
Range Breakout Trader Pro: 다중 주문과 자동 거리 계산이 포함된 혁신적인 거래 전략 설명 Range Breakout Trader Pro 는 자동 주문 배치 및 관리를 통한 가격 범위 돌파를 활용하는 MetaTrader 5용 최신 거래 전략입니다. 이 고급 전문 어드바이저는 최대 자동화로 범위 돌파 전략을 효과적으로 적용하고자 하는 트레이더를 위해 만들어졌습니다. 이 어드바이저는 다양한 시장 조건과 리스크 관리 매개변수를 고려하여 주문을 배치하므로 주요 통화쌍, 금, 석유 및 암호화폐에서 활발한 거래를 위한 최적의 도구입니다. 주요 기능 및 장점: 다중 수준 주문 배치 시스템: 어드바이저는 시장 범위를 기반으로 여러 주문을 처리하여 시장 변동성을 최대한 효과적으로 활용할 수 있습니다. 자동 거리 계산: 주문 간의 거리는 현재 시장 범위를 기반으로 자동으로 조정되거나 사용자 정의 피보나치 공식에 따라 설정됩니다. 유연한 포지션 규모 계산: 트레이더는 고정 로트, 잔
ATR Grid Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Experts
ATR Grid Trader Pro ATR 변동성과 제어된 그리드 전략을 기반으로 한 MetaTrader 5용 자동 매매 전문가 어드바이저 설명 ATR Grid Trader Pro는 엄격한 리스크 관리를 기반으로 시스템적이고 완전 자동화된 거래를 위해 설계된 MetaTrader 5용 전문 자동 매매 전문가 어드바이저입니다. 본 어드바이저는 감정이나 주관적인 신호가 아닌, Average True Range(ATR) 지표로 측정되는 실제 시장 변동성을 기반으로 거래 결정을 내립니다. 시스템의 핵심 아이디어는 단순하고 논리적입니다. 변동성이 낮을 때 시장은 방향성 움직임을 준비하는 경우가 많으며, 이때 어드바이저는 매수 포지션을 엽니다. 변동성이 높을 때 시장은 불안정해지고 반전에 취약해지며, 이때 어드바이저는 매도 포지션을 엽니다. 이처럼 거래는 추측이 아닌 현재 시장 상태에 대한 객관적인 평가를 기반으로 이루어집니다. 어드바이저 작동 방식 어드바이저는 선택된 타임프레임에서 ATR 값을
Gartley Butterfly Pattern EA
Vladimir Shumikhin
Experts
Gartley Butterfly Pattern EA 설명 이 자동매매 프로그램(EA)은 하모닉 패턴(조화 패턴)을 기반으로 자동으로 거래합니다. 하모닉 패턴은 기술적 분석에서 인기 있는 패턴으로, 처음에는 해롤드 맥킨리 가틀리(Harold McKinley Gartley)가 소개했으며, 이후 Scott Carney가 Bat, Crab, Shark, Deep Crab, Alternate Bat 등 다양한 패턴을 체계화하고 확장하였습니다. 이 로봇은 다음과 같은 패턴을 인식하고 거래합니다: Gartley, Butterfly, Bat, Crab, Shark, Cypher, Deep Crab, Alternate Bat, AB=CD, Three Drives. 패턴은 피보나치(Fibonacci) 레벨을 기반으로 형성되며, 허용 오차를 유연하게 조정할 수 있습니다. EA 주요 기능 : 지정된 시간프레임(예: H1, H4; 기본값은 H3)에서 차트를 스캔합니다. 확인된 패턴에 따라 미리 설정된
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변