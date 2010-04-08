Strategy Constructor Pro - MetaTrader 5용 다중 인디케이터 범용 거래 전략 구성 도구





설명





Strategy Constructor Pro는 MetaTrader 5 플랫폼용 다기능 전문가 고문(EA)으로, 광범위한 기술 지표 및 고전적인 캔들스틱 패턴을 기반으로 거래 전략을 조립하고 사용자 정의할 수 있는 기능을 제공합니다. 외환 및 CFD 시장의 자동 거래에 대한 현대적 요구 사항을 고려하여 개발되었으며, 유연한 위험 관리 및 결과 최적화를 위한 광범위한 필터를 제공합니다.

이 시스템은 모든 활성 지표의 완전한 합의 원칙에 기반한 혁신적인 분석 로직 아키텍처를 구현합니다. 제한된 지표 세트를 사용하는 기존 거래 시스템과 달리, Strategy Constructor Pro는 트레이더가 50개 이상의 전문 지표의 임의 조합을 활성화할 수 있으며, 포지션 개설 전에 모든 활성 도구의 완전한 동의를 요구합니다. 이 방법론은 비정상적으로 높은 진입 품질을 보장하며 모든 모순되고 충분히 확인되지 않은 신호를 배제합니다.





주요 특징





완전한 합의 로직 아키텍처 - 자문은 AND 논리 원칙을 사용하며, 활성 지표 중 하나라도 전반적인 방향에 동의하지 않으면 포지션이 개설되지 않아 거짓 신호를 필터링하고 최대 진입 정확도를 제공합니다

여러 지표로부터 동시 전략 조립 - 단일 지표(RSI, 스토캐스틱, 이동평균 등)를 기반으로 거래하거나 여러 개를 결합(이동평균+ADX+일목균형표+볼린저밴드 등)하여 최대 신호 필터링 가능

50개 이상의 내장 기술 지표 지원 - 추세 지표(이동평균, 일목균형표, ADX, 엔벨로프, 악어, 포물선 SAR), 오실레이터(MACD, 스토캐스틱, RSI, CCI, 모멘텀, DeMarker, OsMA, 윌리엄스%R), 거래량 지표(MFI, 누적/분배), 빌 윌리엄스 지표(가속 오실레이터, 어썸 오실레이터, 프랙탈, 게이터)

11가지 캔들스틱 패턴 분석 - 완전한 고전 패턴 목록: 강세 포용, 해머, 역해머, 아침별, 관통선, 약세 포용, 목매달린사람, 유성, 저녁별, 어두운 구름덮개, 도지. 각각 개별적으로 활성화 및 구성 가능

지지/저항 수준 및 채널 시스템 - 피보나치 수준, 피벗 포인트, 가격 채널, 돈차인 채널, 지그재그, 하이킨아시, 회귀 채널, 표준편차 채널, 선형회귀 채널로 포괄적인 가격 수준 분석

유연한 위험 및 자본 관리 - 고정 랏(LOT_FIXED) 또는 잔액 비율 기반 동적 계산(LOT_RISK_BASED_ON_BALANCE) 중 선택하여 일관된 위험 관리 실현

손절, 익절, 트레일링 스톱, 손익분기점 - 자동 손실 제어 및 수익 확정을 위한 내장 메커니즘. 가격을 따라 손절을 부드럽게 이동하는 동적 트레일링 스톱 포함

시간 및 거리별 거래 필터링 - MinOrderDistance(주문 간 최소 거리(포인트)), MinOrderTime(포지션 개설 간 최소 간격), MaxTrades(최대 동시 거래), MaxFilteredTrades(추가 제한)

차트의 거래 표시 및 결과 - 모든 거래(히스토리 포함)가 MetaTrader 5 차트에 색상 코드, 진입/진출 화살표 및 각 포지션의 총 결과(수익/손실)와 함께 표시됩니다

다양한 시장 조건에 적응성 - 모든 시간대(M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1 이상)에서 작동하며, 광범위한 인스트루먼트 지원: 외환 쌍, 금속(XAU/USD, XAG/USD), 지수, 주식, 암호화폐, CFD

테스트를 위한 모듈식 구조 - 추세 지표, 오실레이터 및 패턴은 자율적으로 작동하지만 합의 조건으로 결합되어 시스템 구성 요소를 테스트하고 결합하기 편합니다





추세 지표 세트





이동평균(Simple Moving Average) - MA 교차 시스템은 주요 추세 방향을 결정하기 위해 2개의 이동평균(빠른 것과 느린 것)을 사용하며, SMA, EMA, SMMA, LWMA 방법 지원

ADX(평균 방향 지수) - 추세 강도를 분석하며, 추세 강도가 설정된 임계값 아래일 때 신호를 무시하고, 조정 가능한 임계값으로 명확하고 강한 추세에서만 거래 제공

일목균형표 - 선행 스팬 구름을 통한 포괄적인 분석으로 동적 지지 및 저항 결정, 완전한 매개변수 유연성(천선, 기준선, 선행 스팬B)

악어 - 3개의 이동평균 정렬(턱, 치아, 입술)을 분석하여 새로운 움직임의 시작과 주요 추세 방향 결정

엔벨로프 - 중앙 이동평균으로부터의 가격 편차 범위 결정, 극단적 편차 분석을 위한 조정 가능한 방법 및 편차

포물선 SAR(정지 및 역방향) - 움직임이 진행됨에 따라 손절 수준을 지속적으로 업데이트하는 시스템, 조정 가능한 스텝 및 최대 매개변수





변동성 및 가격 가장자리 지표 세트





볼린저밴드 - 채널의 상하단을 결정하는 고전적인 변동성 지표로, 기간 및 편차의 완전한 조정으로 가격 위치를 상대적으로 분석

ATR(평균 참 범위) - 실제 가격 범위를 측정하며, 시간 경과에 따른 변동성 변화를 분석할 수 있으며, 방향 결정 및 가장자리 반등 분석 모두에 사용





포괄적인 오실레이터 세트





MACD(이동평균 수렴 발산) - 모멘텀 변화를 결정하기 위해 주선과 신호선의 교차를 분석, 조정 가능한 기간(빠름, 느림, 신호)

스토캐스틱 - 범위 내 가격 위치를 기반으로 과매수/과매도를 분석, 조정 가능한 %K, %D 수준 및 완화

RSI(상대 강도 지수) - 완전히 조정 가능한 과매수/과매도 수준으로 극단적인 시장 조건을 결정, 가장 인기 있는 오실레이터 중 하나

모멘텀 - 가격 변화 속도를 분석, 가격 움직임의 방향 및 강도 결정

CCI(상품 채널 지수) - 조정 가능한 기간으로 주기적 움직임 및 평균값으로부터의 가격 편차 결정

RVI(상대 활력 지수) - 종가/시가 비율을 분석, 시장의 강세 및 약세 강도 결정

DeMarker - 고가/저가 가격 비교를 기반으로 매크로 최소값 및 최대값 결정, 반전 포인트 찾기

OsMA(이동평균 오실레이터) - MACD 주선이 신호선으로부터 편차를 분석, 교차 순간 결정

윌리엄스%R - 기간의 가격 범위 내 가격 위치를 분석, 과매수 및 과매도 조건 결정

강세력 및 약세력 - 각각 고가 및 저가를 기반으로 강세 및 약세 강도 결정

힘의 지수 - 가격 움직임과 거래량의 조합을 분석, 진정한 추세 강도 및 금전 흐름 방향 결정





거래량 및 누적 분석





자금 흐름 지수(MFI) - 가격 및 거래량을 기반으로 금전 흐름을 분석, 거래량을 고려하여 과매수/과매도 결정

누적/분배 - 거래량 맥락에서 종가와 가격 범위의 관계를 분석, 자본 누적 또는 분배 결정





빌 윌리엄스 지표





어썸 오실레이터(AO) - 34 기간 단순평균과 5 기간 평균 가격값 단순평균(고가+저가)/2의 차이 분석

가속 오실레이터(AC) - 어썸 오실레이터의 도함수를 분석, 가격 움직임의 가속 및 감속 결정

게이터 오실레이터 - 악어의 3개 이동평균 정렬을 분석, 시스템 구성 요소 동기화 결정

프랙탈 - 5개 캔들의 고가 및 저가를 기반으로 국소 최대값 및 최소값 결정, 반전 포인트 공개





채널 및 수준 시스템





피보나치 수준 - 최근 국소 극값을 기반으로 피보나치 수준을 자동으로 구성, 가능한 반등 및 확장 수준 결정

피벗 포인트 - 전날 데이터를 기반으로 주요 지지/저항 수준 계산, 데이 트레이딩용

가격 채널 - 지난 N 바의 가격 움직임의 상하단 결정, 단순하고 효과적인 범위 결정 방법

돈차인 채널 - 기간의 최대값 및 최소값 결정, 채널 돌파 시스템에 자주 사용

지그재그 - 주요 파동 움직임을 분석, 파동 구조 결정을 위해 작은 변동 필터링

하이킨아시 - 추세 방향 결정을 위해 수정된 캔들을 분석, 종종 더 깨끗한 추세 표시

회귀 채널 - 가격 데이터 주위에 선형 회귀 채널 구성, 추세 및 편차 결정

표준편차 채널 - 평균 가격으로부터의 표준편차를 기반으로 채널 구성, 변동성 결정

선형회귀 채널 - 가격 데이터의 선형 회귀를 기반으로 추세 분석, 추세 방향 및 각도 결정





11가지 캔들스틱 패턴 분석





강세 포용 - 강세 캔들이 이전 약세 캔들을 완전히 포용할 때 형성되는 강세 반전 패턴, 추세 변화 신호

약세 포용 - 약세 캔들이 이전 강세 캔들을 완전히 포용할 때 형성되는 약세 반전 패턴

해머 - 긴 아래꼬리와 작은 몸통을 가진 강세 반전 패턴, 추세의 바닥에서 형성

목매달린사람 - 약세 반전 패턴, 해머와 시각적으로 유사하지만 추세의 상단에서 형성

유성 - 긴 위꼬리와 작은 몸통을 가진 약세 반전 패턴, 추세의 상단에서 형성

역해머 - 긴 위꼬리와 작은 몸통을 가진 강세 반전 패턴

아침별 - 3캔들 강세 반전 패턴, 약세 추세의 종료 및 강세 추세의 시작을 나타냄

저녁별 - 3캔들 약세 반전 패턴, 강세 추세의 종료 및 약세 추세의 시작을 나타냄

관통선 - 2캔들 강세 반전 패턴, 두 번째 강세 캔들이 이전 약세 캔들의 중점 위에서 종료

어두운 구름덮개 - 2캔들 약세 반전 패턴, 두 번째 약세 캔들이 이전 강세 캔들의 중점 아래에서 종료

도지 - 중립 불확실성 패턴, 매수/매도 균형을 나타내며, 종종 반전을 나타냅니다





매개변수 및 구성





일반 설정(General)





TimeFrame - 신호 분석 및 거래 실행을 위한 시간 프레임(M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1)

MagicNumber - 한 계정에서 여러 EA를 관리하기 위한 자문 거래의 고유 ID

OrderComment - 식별을 위해 각 주문에 추가되는 텍스트 주석

PauseSeconds - 서버 부하 최적화를 위한 주요 로직 검사 간 일시 중지(초)





주문 필터(Order Filters)





MinOrderDistance - 너무 자주 진입하는 것을 방지하기 위한 주문 간 최소 거리(포인트)

MinOrderTime - 혼란스러운 포지션 개설을 제외하기 위한 거래 간 최소 간격(분)

MaxFilteredTrades - 보수적인 관리를 위한 필터링 대상 거래량 제한





자본 관리(Money Management)





LotMethod - 랏 크기 관리 방법: LOT_FIXED(고정) 또는 LOT_RISK_BASED_ON_BALANCE(잔액 비율)

RiskPercent - LOT_RISK_BASED_ON_BALANCE 사용 시 각 거래의 위험으로 사용되는 계정 잔액 비율

FixedLot - LOT_FIXED 방법 선택 시 고정 랏 크기

MaxTrades - 총 위험 관리를 위한 최대 동시 개설 거래 수





손절 및 익절





StopLoss - 손절 크기(포인트), 포지션당 최대 손실 결정

TakeProfit - 익절 크기(포인트), 자동 종료를 위한 목표 수익 결정





트레일링 스톱 및 손익분기점





TrailingStop - 수익 보호를 위한 동적 트레일링 스톱 활성화(참/거짓)

TrailingStart - 트레일링 스톱 활성화를 위한 최소 수익(포인트)

TrailingDistance - 현재 가격으로부터의 트레일링 스톱 거리(포인트)

TrailingStep - 최적화를 위한 트레일링 스톱 이동의 최소 스텝

BreakEven - 포지션을 손익분기점으로 이동하기 위한 손익분기점 기능 활성화(참/거짓)

BreakEvenStart - 손익분기점 활성화를 위한 최소 수익(포인트)

BreakEvenOffset - 손익분기점 활성화 시 진입점으로부터의 손절 오프셋(포인트)





추세 지표 설정





지원되는 MA 방법: SMA(단순), EMA(지수), SMMA(평활), LWMA(선형가중)

각 지표의 기간 조정으로 특정 인스트루먼트 및 시간 프레임 특성에 분석 적응 가능

약한 추세 필터링을 위한 조정 가능한 추세 강도 임계값(ADXThreshold)을 가진 ADX

포괄적인 구름 분석을 위한 완전한 매개변수(천선, 기준선, 선행 스팬B)를 가진 일목균형표





변동성 및 오실레이터 설정





다양한 조건에 적응하기 위한 기간 및 편차 조정을 가진 볼린저밴드

변동성 분석을 위한 조정 가능한 기간을 가진 ATR

완전한 매개변수 및 수준 유연성을 가진 MACD, 스토캐스틱, RSI 및 기타 오실레이터

조정 가능한 기간 및 수준을 가진 CCI, 모멘텀, DeMarker, OsMA, 윌리엄스%R 등





캔들스틱 패턴 선택





각 패턴은 매개변수를 통해 독립적으로 활성화 또는 비활성화 가능:

- BullishEngulfing, BearishEngulfing

- Hammer, HangingMan

- ShootingStar, InvertedHammer

- MorningStar, EveningStar

- PiercingLine, DarkCloudCover

- Doji





시각화(Visualization)





ShowHistory - 차트에서 거래 히스토리 및 총 수익 표시(참/거짓)

BuyColor - 차트의 매수 신호 화살표 색상(기본값 Lime - 녹색)

SellColor - 차트의 매도 신호 화살표 색상(기본값 Red - 빨강)

FontSize - 차트에서 거래 수익 표시 글꼴 크기





거래 로직 및 방법론





새 바 추적 - 자문은 설정된 시간 프레임에서 새 캔들(바)의 출현을 감지하고 분석 시작

합의 신호 분석 - 모든 활성화된 지표 및 패턴을 읽으며, 각각 고유한 방향 신호 제공

AND 논리 원칙 - 여러 지표 사용 시, 포지션 개설을 위해 신호가 한 방향으로 정렬되어야 함

의사결정 - 만장일치 매수 신호(BUY)에서 매수 포지션 개설; 만장일치 매도 신호(SELL)에서 매도 포지션 개설

거짓 신호 필터링 - 1개 지표에서도 신호가 발산하면, 자문은 진입 스킵

포지션 관리 - 설정된 손절 및 익절 적용, 필요 시 트레일링 스톱 및 손익분기점 활성화

자본 관리 - 증거금 충분성 검사, 필요 시 자동 랏 감소

필터 및 제한 - 거래 일시 중지(MinOrderTime), 최소 거리(MinOrderDistance), 개설 포지션 수(MaxTrades) 고려





사용 권장 사항





데모 계정 테스트 - 실제 자금을 사용하기 전에 데모 계정에서 최소 2-4주 동안 자문 실행

매개변수 최적화 - Strategy Tester를 사용하여 역사적 데이터에서 다양한 지표 및 패턴 조합 검증

초기 설정 - 진입 빈도와 품질 간의 좋은 균형을 제공하는 3-5개의 활성 지표로 시작

활성 방법 증가 - 활성 지표 수를 늘리면 진입 품질이 향상되지만 거래 빈도가 감소

시간 프레임 - M5-H1은 스캘핑 및 스윙 트레이딩에 가장 인기, H4 또는 D1은 중기 거래용

거래 인스트루먼트 - 외환, 금속, 지수, 주식, 암호 및 기타 CFD 거래에 적합

위험 관리 - 장기 안정성을 위해 예금의 1-2% 내에서 거래 위험 설정

결과 모니터링 - 거래 결과를 정기적으로 분석, 개별 패턴 및 지표 통계 확인





보수적 설정(낮은 위험, 안정적인 결과)





TimeFrame: H1 또는 H4

활성 지표: 이동평균(21+7), ADX(14, 임계값 25), RSI(14)

StopLoss: 400-500 포인트

TakeProfit: 600-800 포인트

MaxTrades: 5

MinOrderDistance: 200 포인트

MinOrderTime: 60분

RiskPercent: 1.0%

TrailingStop: true, TrailingStart: 200

낮은 위험과 안정적인 결과를 선호하는 트레이더에 적합. 신호는 덜 빈번하지만 매우 신뢰할 수 있습니다.





공격적 설정(높은 위험, 더 많은 기회)





TimeFrame: M5 또는 M15

활성 지표: 이동평균(7+3), RSI, 스토캐스틱, MACD, 해머, 아침별

StopLoss: 100-150 포인트

TakeProfit: 150-250 포인트

MaxTrades: 10-15

MinOrderDistance: 50 포인트

MinOrderTime: 5-10분

RiskPercent: 2.0-3.0%

TrailingStop: false

경험 많은 트레이더에 적합. 더 많은 신호와 기회이며, 신중한 위험 제어 및 지속적인 모니터링이 필요합니다.





계정 유형 및 브로커 호환성





모든 MetaTrader 5 계정 유형과 호환: ECN 계정(전자 통신 네트워크), STP 계정(직통 처리), MM 계정(마켓 메이커), PAMM 계정(포트폴리오 관리), 데모 계정

자동 증거금 모드 감지 기능이 있는 순 헤징 계정에서 작동

MetaTrader 5 액세스를 제공하는 모든 브로커와 작동





권장 인스트루먼트





외환 통화 쌍 - EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD - 다중 지표 거래에 안정적이고 유동적임

귀금속 - XAU/USD(금), XAG/USD(은) - 고전적인 기술적 행동, 명확한 패턴 및 추세

지수 - SPX, DAX, FTSE - 좋은 변동성 및 명확한 캔들스틱 패턴 추세

암호화폐 - BTC/USD(비트코인), ETH/USD(이더리움) - 극단적인 변동성, 명확한 반전 및 패턴

에너지 상품 - WTI(원유), 브렌트 - 높은 변동성, 명확한 사이클 및 반전





다른 자문에 대한 이점





하나의 시스템에서 50개 이상의 지표 - 포괄적인 시장 분석을 위한 역사적으로 검증된 신뢰할 수 있는 지표

합의 아키텍처 - 모든 활성 지표의 완전한 동의 로직이 거짓 신호를 제외하고 진입 정확도를 향상

11가지 캔들스틱 패턴 분석 - 수십 년의 성공 역사를 가진 고전적인 반전 패턴

채널 및 수준 시스템 - 포괄적인 분석을 위한 9가지 다른 지지 및 저항 결정 방법

모듈식 아키텍처 - 각 지표가 독립적으로 작동하여 조합을 테스트하고 최적화하기 편함

완전한 매개변수 제어 - 모든 시장 조건 및 거래 스타일에 맞추기 위한 100개 이상의 매개변수

내장 시각화 - 분석을 위해 차트에 거래 및 결과를 자동 표시

포괄적인 위험 관리 - 증거금 제어, 자동 랏 감소, 트레일링 스톱, 손익분기점

보편성 - 모든 시간 프레임(M1-MN1), 인스트루먼트 및 계정 유형에서 작동

확장성 - 개별 매개변수를 사용하여 여러 인스트루먼트 실행 능력





설치 및 시작





Strategy Constructor Pro 자문을 MQL5 마켓플레이스에서 직접 다운로드, 그 후 자동으로 거래 터미널에 추가됨

MetaTrader 5에서 "네비게이터" 창을 열고 자문을 원하는 차트로 드래그

입력 매개변수(LotMethod, StopLoss, TakeProfit, 지표, 패턴 등)를 전략에 맞게 구성

자동 거래 기능(Algo Trading) 활성화 - 자문이 자동으로 시장을 분석하고 거래 신호 제공 시작





지원 및 업데이트





현재 버전 내에서 모든 Strategy Constructor Pro 소유자를 위한 무료 업데이트

MQL5.com의 개인 메시지를 통한 설정 및 최적화 지원

트레이더 요청을 기반으로 한 새로운 기능 및 지표의 정기적 추가





결론





Strategy Constructor Pro는 50개 이상의 고전 및 현대 기술 지표를 캔들스틱 패턴 분석의 완전한 세트 및 채널/수준 시스템과 결합한 혁신적인 자동 거래 플랫폼입니다. 이 시스템은 포지션 개설 전 모든 활성 지표의 동의를 요구하는 완전한 합의 로직을 구현하여 비정상적으로 높은 진입 품질을 보장합니다.

고급 트레일링 스톱, 손익분기점, 포괄적인 조건 검사 및 지표 조합 선택의 완전한 유연성으로 모든 시장 조건에 대한 적응성을 제공합니다. 복합 분석 연구를 시작하든 기존 전략을 최적화하든, 이 시스템은 고전 및 현대 기술 분석 방법의 완전한 무기고를 제공합니다.

이 시스템은 현대 금융 시장에서 성공에 필요한 신호 합성의 완전한 자동화 및 자본 보호를 제공합니다. 다중 지표 합의를 통한 최대 정확도 분석 및 거래 프로세스 전체에서 위험 관리의 완전한 제어를 보장하기 위해 특별히 설계된 도구를 사용하여 오늘 거래를 변환하기 시작하십시오.

Strategy Constructor Pro - 전문 자동 거래를 위한 범용 전략 구성 도구로 거래를 다음 수준으로 끌어올리세요!





중요: 실제 계정에서 사용하기 전에 항상 데모 계정 및 Strategy Tester에서 자문을 테스트하세요. 자동 거래 시스템을 사용한 거래는 자본 손실 위험을 포함합니다. 과거 결과는 미래의 수익성을 보장하지 않습니다.