Strategy Constructor Pro - 通用交易策略构建器，MetaTrader 5多指标交易系统





描述





Strategy Constructor Pro是MetaTrader 5平台的多功能专家顾问(EA)，能够基于广泛的技术指标和经典蜡烛图形态构建和自定义交易策略。针对外汇和差价合约市场自动交易的现代需求而开发，它提供灵活的风险管理和广泛的过滤器用于优化结果。

该系统采用革命性的分析逻辑架构，基于所有活跃指标的完全共识原则。与使用有限指标集的传统交易系统不同，Strategy Constructor Pro允许交易者激活超过50个专业指标的任何组合，并在开仓前需要所有活跃工具的完全同意。这种方法确保入场质量极高，排除所有矛盾和确认不足的信号。





关键特性





完全共识逻辑架构 - 顾问采用AND逻辑原则，如果即使一个活跃指标不同意整体方向，仓位就不会开启，提供虚假信号过滤和最大入场准确性

同时组合多个指标构建策略 - 可基于单一指标(RSI、随机、移动平均线等)交易，或组合多个(移动平均线+ADX+一目均衡表+布林带等)实现最大信号过滤

支持50多个内置技术指标 - 趋势指标(移动平均线、一目均衡表、ADX、包络线、鳄鱼指标、抛物线SAR)、震荡器(MACD、随机、RSI、CCI、Momentum、DeMarker、OsMA、威廉%R)、成交量指标(MFI、累积/派发)、比尔威廉指标(加速震荡器、超棒震荡器、分型、鳄鱼)

11种蜡烛图形态分析 - 完整的经典形态列表：吞噬形态、锤形线、倒锤形线、晨星、刺透线、熊吞噬、上吊线、流星、暮星、乌云覆盖、十字星，每种都可单独启用和配置

支撑/阻力水平和通道系统 - 斐波那契水平线、枢轴点、价格通道、唐奇安通道、之字形、平均K线、回归通道、标准差通道、线性回归通道用于全面的价格水平分析

灵活的风险管理和资本管理 - 在固定手数(LOT_FIXED)和基于账户余额百分比的动态计算(LOT_RISK_BASED_ON_BALANCE)之间选择，实现一致的风险管理

止损、获利、尾随止损和保本 - 用于自动损失控制和获利的内置机制，包括动态尾随止损，平稳移动止损跟随价格

按时间和距离过滤交易 - MinOrderDistance(订单之间的最小距离，单位点数)、MinOrderTime(订单之间的最小时间间隔，单位分钟)、MaxTrades(最大同时交易数)、MaxFilteredTrades(额外限制)

图表上显示交易和结果 - 所有交易(包括历史)在MetaTrader 5图表上显示，带颜色编码、进出箭头和每个仓位的总体结果(盈利/亏损)

适应各种市场条件 - 适用于任何时间框架(M1、M5、M15、M30、H1、H4、D1及更高)，支持广泛的工具：外汇对、金属(XAU/USD、XAG/USD)、指数、股票、加密货币、差价合约

模块化结构便于测试 - 趋势指标、震荡器和形态独立运行，但通过共识条件结合，便于测试和组合系统部件





趋势指标集





移动平均线(简单移动平均线) - MA交叉系统使用两条移动平均线(快速和慢速)确定主要趋势方向，支持SMA、EMA、SMMA、LWMA方法

ADX(平均方向指数) - 分析趋势强度，当趋势强度低于设定阈值时忽略信号，仅在清晰和强劲的趋势上交易，具有可调阈值

一目均衡表 - 通过先行跨度云进行综合分析，确定动态支撑和阻力，具有完整的参数灵活性(天线、基准线、先行跨度B)

鳄鱼指标 - 分析三条移动平均线的对齐(嘴、牙齿和嘴唇)以确定新运动的开始和主要趋势方向

包络线 - 确定价格与中央移动平均线的偏离范围，具有可调的方法和偏离值用于极端偏离分析

抛物线SAR(停止和反向) - 随着运动发展不断更新止损水平的系统，具有可调的步长和最大参数





波动率和价格边缘指标集





布林带 - 经典波动率指标，确定通道的上下边缘，分析价格相对于边界的位置，具有完整的周期和偏离调整

ATR(平均真实范围) - 测量真实价格范围，允许分析波动率随时间的变化，用于确定方向和边界反弹分析





综合振荡器集





MACD(移动平均线收敛散度) - 分析主线与信号线的交叉以确定动量变化，具有可调的周期(快、慢、信号)

随机指标 - 基于价格在范围内的位置分析超买/超卖，具有可调的%K、%D水平和放缓

RSI(相对强度指数) - 具有完全可调的超买/超卖水平，确定极端市场条件，最受欢迎的震荡器之一

Momentum - 分析价格变化速度，确定价格运动的方向和强度

CCI(商品通道指数) - 确定周期性运动和价格与平均值的偏离，具有可调周期

RVI(相对活力指数) - 分析收盘价与开盘价的比率，确定多头和空头在市场上的强度

DeMarker - 基于高低价格比较确定宏观最小值和最大值，用于寻找反转点

OsMA(移动平均线震荡器) - 分析MACD主线与信号线的偏离，确定交叉时刻

威廉%R - 分析价格在周期价格范围内的位置，确定超买和超卖条件

多头力量和空头力量 - 分别基于高低价格确定多头和空头力量

力量指数 - 分析价格运动和交易量的组合，确定真实趋势强度和资金流方向





成交量和累积分析





资金流指数(MFI) - 基于价格和成交量分析资金流，考虑交易量确定超买/超卖

累积/派发 - 分析收盘价与价格范围在成交量背景下的关系，确定资本的累积或派发





比尔威廉指标





超棒震荡器(AO) - 分析34周期简单平均线与5周期平均价格值简单平均线的差异

加速震荡器(AC) - 分析超棒震荡器的导数，确定价格运动的加速和减速

鳄鱼震荡器 - 分析三条鳄鱼移动平均线的对齐，确定系统组件的同步性

分型 - 基于五根蜡烛的高低确定局部最大值和最小值，揭示反转点





通道和水平系统





斐波那契水平线 - 基于最近的局部极值自动构建斐波那契水平线，确定可能的反弹和扩展水平

枢轴点 - 基于前一天数据计算日内交易的关键支撑和阻力水平

价格通道 - 确定最近N根柱线内价格运动的上下边缘，简单有效的范围确定方法

唐奇安通道 - 确定周期内的最大值和最小值，常用于通道突破系统

之字形 - 分析主要波浪运动，过滤次要波动用于波浪结构确定

平均K线 - 分析修改的蜡烛用于趋势方向确定，通常显示更清晰的趋势

回归通道 - 围绕价格数据构建线性回归通道用于趋势和偏离确定

标准差通道 - 基于平均价格的标准差构建通道用于波动率确定

线性回归通道 - 基于价格数据的线性回归分析趋势，确定趋势方向和角度





11种蜡烛图形态分析





牛吞噬形态 - 上升反转形态，当牛蜡烛完全吞噬前一根熊蜡烛时形成，表示趋势改变

熊吞噬形态 - 下降反转形态，当熊蜡烛完全吞噬前一根牛蜡烛时形成

锤形线 - 上升反转形态，长下影线小实体，形成在趋势底部

上吊线 - 下降反转形态，视觉上类似于锤形线但形成在趋势顶部

流星 - 下降反转形态，长上影线小实体，形成在趋势顶部

倒锤形线 - 上升反转形态，长上影线小实体

晨星 - 三根蜡烛上升反转形态，表示熊市趋势完成和牛市开始

暮星 - 三根蜡烛下降反转形态，表示牛市趋势完成和熊市开始

刺透线 - 两根蜡烛上升反转形态，第二根牛蜡烛收盘高于前一根熊蜡烛的中点

乌云覆盖 - 两根蜡烛下降反转形态，第二根熊蜡烛收盘低于前一根牛蜡烛的中点

十字星 - 中性不确定形态，表示买卖双方平衡，通常表示反转





参数和设置





常规设置(General)





TimeFrame - 信号分析和交易执行的时间框架(M5、M15、M30、H1、H4、D1、W1、MN1)

MagicNumber - 顾问交易的唯一标识符，用于管理单个账户上的多个EA

OrderComment - 添加到每个订单的文本注释用于识别

PauseSeconds - 主逻辑检查之间的暂停时间(秒)，用于服务器负载优化





订单过滤器(Order Filters)





MinOrderDistance - 订单之间的最小距离(单位点数)，用于防止过于频繁的入场

MinOrderTime - 交易之间的最小时间间隔(单位分钟)，用于排除混乱的仓位开仓

MaxFilteredTrades - 受过滤限制的交易数量限制，用于保守管理





资本管理(Money Management)





LotMethod - 手数管理方法：LOT_FIXED(固定)或LOT_RISK_BASED_ON_BALANCE(账户余额百分比)

RiskPercent - 使用LOT_RISK_BASED_ON_BALANCE时用作每笔交易风险的账户余额百分比

FixedLot - 选择LOT_FIXED方法时的固定手数

MaxTrades - 最大同时开仓数量，用于总风险管理





止损和获利





StopLoss - 止损大小(单位点数)，确定每个仓位的最大亏损

TakeProfit - 获利大小(单位点数)，确定自动平仓的目标利润





尾随止损和保本





TrailingStop - 用于利润保护的动态尾随止损激活(true/false)

TrailingStart - 激活尾随止损的最小利润(单位点数)

TrailingDistance - 尾随止损与当前价格的距离(单位点数)

TrailingStep - 尾随止损移动的最小步长用于优化

BreakEven - 用于将仓位移至保本的保本功能激活(true/false)

BreakEvenStart - 激活保本的最小利润(单位点数)

BreakEvenOffset - 激活保本时止损与入场点的偏移(单位点数)





趋势指标设置





支持的MA方法：SMA(简单)、EMA(指数)、SMMA(平滑)、LWMA(线性加权)

调整每个指标的周期允许将分析适应特定工具和时间框架的特性

ADX具有可调的趋势强度阈值(ADXThreshold)用于弱趋势过滤

一目均衡表具有完整的参数(天线、基准线、先行跨度B)用于全面的云分析





波动率和振荡器设置





布林带可调周期和偏离用于适应各种条件

ATR具有可调周期用于波动率分析

MACD、随机、RSI和其他振荡器具有完整的参数和水平灵活性

CCI、Momentum、DeMarker、OsMA、威廉%R等具有可调的周期和水平





蜡烛图形态选择





每种形态可通过参数独立启用或禁用：

- BullishEngulfing、BearishEngulfing

- Hammer、HangingMan

- ShootingStar、InvertedHammer

- MorningStar、EveningStar

- PiercingLine、DarkCloudCover

- Doji





可视化(Visualization)





ShowHistory - 在图表上显示交易历史和总利润(true/false)

BuyColor - 图表上的买入箭头颜色(默认Lime-绿色)

SellColor - 图表上的卖出箭头颜色(默认Red-红色)

FontSize - 图表上显示交易利润的字体大小





交易逻辑和方法论





新柱检测 - 顾问检测设定时间框架上新蜡烛(柱)的出现并启动分析

共识信号分析 - 读取所有激活的指标和形态，每个提供其自己的方向信号

AND逻辑原则 - 使用多个指标时，信号必须在一个方向上对齐才能开仓

决策制定 - 收到一致的买入信号(BUY)时开启买入仓位；收到一致的卖出信号(SELL)时开启卖出仓位

虚假信号过滤 - 如果信号在即使一个指标上存在分歧，顾问跳过入场

仓位管理 - 应用设定的止损和获利，必要时启用尾随止损和保本

资本管理 - 保证金充足性检查，必要时自动减少手数

过滤器和限制 - 考虑交易暂停(MinOrderTime)、最小距离(MinOrderDistance)、开仓数量(MaxTrades)





使用建议





演示账户测试 - 在使用真实资金前在演示账户上至少运行2-4周

参数优化 - 使用策略测试器检查历史数据上的各种指标和形态组合

初始配置 - 从3-5个活跃指标开始，提供进出频率和质量之间的良好平衡

增加活跃方法 - 增加活跃指标数量提高入场质量但降低交易频率

时间框架 - M5-H1最受欢迎的用于剥头皮和摇摆交易，H4或D1用于中期交易

交易工具 - 适用于外汇、金属、指数、股票、加密和其他差价合约交易

风险管理 - 将交易风险设置在存款的1-2%以内以实现长期稳定性

结果监控 - 定期分析交易结果，检查个别形态和指标的统计数据





保守设置(低风险，稳定结果)





TimeFrame: H1或H4

活跃指标：移动平均线(21+7)、ADX(14、阈值25)、RSI(14)

StopLoss：400-500点

TakeProfit：600-800点

MaxTrades：5

MinOrderDistance：200点

MinOrderTime：60分钟

RiskPercent：1.0%

TrailingStop：true、TrailingStart：200

适合偏好最小风险和稳定结果的交易者。信号不频繁但非常可靠。





激进设置(高风险，更多机会)





TimeFrame: M5或M15

活跃指标：移动平均线(7+3)、RSI、随机、MACD、锤形线、晨星

StopLoss：100-150点

TakeProfit：150-250点

MaxTrades：10-15

MinOrderDistance：50点

MinOrderTime：5-10分钟

RiskPercent：2.0-3.0%

TrailingStop：false

适合有经验的交易者。更多信号和机会，需要谨慎的风险控制和持续监控。





账户类型和经纪商支持





兼容所有MetaTrader 5账户类型：ECN账户(电子通信网络)、STP账户(直通处理)、MM账户(做市商)、PAMM账户(投资组合管理)、演示账户

在净数和对冲账户上运行，具有自动保证金模式检测

与任何提供MetaTrader 5访问的经纪商合作





推荐工具





外汇货币对 - EUR/USD、GBP/USD、USD/JPY、USD/CHF、AUD/USD - 稳定且流动性强，适合多指标交易

贵金属 - XAU/USD(黄金)、XAG/USD(白银) - 经典技术行为、清晰的形态和趋势

指数 - SPX、DAX、FTSE - 良好的波动率和清晰的蜡烛图形态趋势

加密货币 - BTC/USD(比特币)、ETH/USD(以太坊) - 极端波动率、清晰的反转和形态

能源商品 - WTI(石油)、布伦特 - 高波动率、清晰的周期和反转





对其他顾问的优势





单一系统中50多个指标 - 历史验证的可靠指标用于综合市场分析

共识架构 - 所有活跃指标的完全同意逻辑排除虚假信号并提高入场准确性

11种蜡烛图形态分析 - 经历数十年成功历史的经典反转形态

通道和水平系统 - 用于综合分析的9种不同支撑和阻力确定方法

模块化架构 - 每个指标独立运行，便于测试组合和优化

完整的参数控制 - 100多个参数用于调整至任何市场条件和交易风格

内置可视化 - 图表上自动显示交易及结果用于分析

综合风险管理 - 保证金控制、自动手数减少、尾随止损、保本

通用性 - 在所有时间框架(M1-MN1)、工具和账户类型上运行

可扩展性 - 能够在具有个别参数的多个工具上运行





安装和启动





直接从MQL5市场下载Strategy Constructor Pro顾问，之后将自动添加到交易终端

打开MetaTrader 5中的导航器窗口并将顾问拖到所需的图表

根据策略配置输入参数(LotMethod、StopLoss、TakeProfit、指标、形态等)

启用自动交易功能(Algo Trading) - 顾问将开始分析市场并提供交易信号





支持和更新





Strategy Constructor Pro所有所有者在当前版本范围内获得免费更新

通过MQL5.com上的个人消息获得配置和优化支持

根据交易者请求定期添加新功能和指标





结论





Strategy Constructor Pro是一个革命性的自动交易平台，结合50多个经典和现代技术指标、完整的蜡烛图形态分析集合和通道/水平系统。系统采用完全共识逻辑，要求每个活跃指标在开仓前达成一致，确保入场质量极高。

先进的尾随止损、保本系统、综合条件检查和指标组合选择的完整灵活性为任何市场条件提供适应性。无论您是开始研究组合分析还是优化现有策略，此系统都提供经典和现代技术分析方法的完整武器库。

系统提供完整的信号合成自动化和现代金融市场成功所需的资本保护。今天开始改造您的交易，使用专门设计的工具确保通过多指标共识进行最大准确分析和整个交易过程中的完整风险管理控制。

使用Strategy Constructor Pro提升您的交易到下一个水平 - 专业自动交易的通用策略构建器！





重要：在使用真实账户前始终在演示账户和策略测试器中测试顾问。使用自动化系统交易涉及资本损失风险。过往结果不保证未来盈利能力。