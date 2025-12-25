КалендарьРазделы

Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг Испании от S&P Global (S&P Global Spain Services Purchasing Managers Index (PMI))

Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг Испании от Markit (Markit Spain Services Purchasing Managers Index (PMI)) — это отчет макроэкономического характера, который демонстрирует экономическую ситуацию в секторе услуг Испании, исходя из информации, полученной путем ежемесячного опроса менеджеров по закупкам на крупных предприятиях сектора. Подготовка Индекса является ответственностью компании Markit Economics, этим и обусловлено его название. Компания подготавливает отчет о секторе услуг от имени агентства Reuters. Отличительной чертой индекса является способ его расчета, который предлагает соответствующие характеристики: респонденты определяют, стала ли ситуация лучше, хуже или вовсе не изменилась. Оценка ответов производится с учетом значимости опрошенных предприятий.

Менеджеры по закупкам, как правило, раньше остальных сотрудников компаний могут отследить изменение рыночных условий, поскольку их деятельность опережает деятельность по выпуску конечного продукта или услуги компании. Учитываются те менеджеры, которые способны отслеживать упомянутые изменения. Осуществляя выборку, компания пытается охватить большую часть крупных предприятий страны. Среди этих предприятий отбирается группа из 500 наиболее точно отображающих сектор услуг. Каждый месяц им направляются опросники, ответы на которые используются для составления отчета, включающего в себя следующие данные:

  • Предпринимательская деятельность;
  • Новые заказы;
  • Предстоящие к выполнению заказы;
  • Полученные цены (цены на произведенные услуги);
  • Уплаченные цены (за материалы, услуги, потребленные компанией в процессе производства услуг);
  • Уровень занятости;
  • Прогноз деловой активности в краткосрочной перспективе.

Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от Markit включает информацию только о частных компаниях. Респонденты дают относительную оценку перечисленных параметров, определяя, стала ли ситуация лучше, хуже или вовсе не изменилась. Отдельные подындексы, рассчитываемые на основе этих ответов, характеризуют инфляцию, занятость и другие важнейшие показатели экономической активности. Расчет индекса включает поправку на сезонность. Значение индикатора выше 50 означает рост в секторе услуг и может оказывать положительное воздействие на котировки евро; меньшее значение индикатора указывает на возможный спад экономики; значение меньше 42 может означать возможную рецессию. Значение выше ожидаемого будет считаться позитивным для евро, в то время как значение меньше ожидаемого будет считаться негативным.

Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг является одним из наиболее ценных, ввиду того, что аналитики производят его детальный мониторинг и анализ. Также он является опережающим индикатором активности сектора услуг и инфляции.

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг Испании от S&P Global (S&P Global Spain Services Purchasing Managers Index (PMI))". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
55.6
55.7
56.6
окт. 2025
56.6
55.3
54.3
сент. 2025
54.3
54.1
53.2
авг. 2025
53.2
55.3
55.1
июль 2025
55.1
53.4
51.9
июнь 2025
51.9
53.0
51.3
май 2025
51.3
55.7
53.4
апр. 2025
53.4
56.0
54.7
март 2025
54.7
56.9
56.2
февр. 2025
56.2
56.0
54.9
янв. 2025
54.9
54.8
57.3
дек. 2024
57.3
53.1
53.1
нояб. 2024
53.1
55.1
54.9
окт. 2024
54.9
55.4
57.0
сент. 2024
57.0
53.8
54.6
авг. 2024
54.6
53.9
53.9
июль 2024
53.9
55.3
56.8
июнь 2024
56.8
55.6
56.9
май 2024
56.9
56.4
56.2
апр. 2024
56.2
56.9
56.1
март 2024
56.1
56.0
54.7
февр. 2024
54.7
53.2
52.1
янв. 2024
52.1
50.5
51.5
дек. 2023
51.5
51.1
51.0
нояб. 2023
51.0
50.8
51.1
окт. 2023
51.1
49.9
50.5
сент. 2023
50.5
51.0
49.3
авг. 2023
49.3
53.1
52.8
июль 2023
52.8
55.1
53.4
июнь 2023
53.4
57.4
56.7
май 2023
56.7
58.7
57.9
апр. 2023
57.9
58.2
59.4
март 2023
59.4
54.8
56.7
февр. 2023
56.7
52.2
52.7
янв. 2023
52.7
50.5
51.6
дек. 2022
51.6
50.5
51.2
нояб. 2022
51.2
49.1
49.7
окт. 2022
49.7
49.5
48.5
сент. 2022
48.5
52.2
50.6
авг. 2022
50.6
53.9
53.8
июль 2022
53.8
55.3
54.0
июнь 2022
54.0
56.9
56.5
май 2022
56.5
55.3
57.1
апр. 2022
57.1
55.0
53.4
март 2022
53.4
51.7
56.6
февр. 2022
56.6
51.2
46.6
янв. 2022
46.6
57.9
55.8
дек. 2021
55.8
58.3
59.8
нояб. 2021
59.8
56.8
56.6
окт. 2021
56.6
58.6
56.9
