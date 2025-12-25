Экономический календарь
Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг Испании от S&P Global (S&P Global Spain Services Purchasing Managers Index (PMI))
|Средняя
|55.6
|55.7
|
56.6
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|55.4
|
55.6
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг Испании от Markit (Markit Spain Services Purchasing Managers Index (PMI)) — это отчет макроэкономического характера, который демонстрирует экономическую ситуацию в секторе услуг Испании, исходя из информации, полученной путем ежемесячного опроса менеджеров по закупкам на крупных предприятиях сектора. Подготовка Индекса является ответственностью компании Markit Economics, этим и обусловлено его название. Компания подготавливает отчет о секторе услуг от имени агентства Reuters. Отличительной чертой индекса является способ его расчета, который предлагает соответствующие характеристики: респонденты определяют, стала ли ситуация лучше, хуже или вовсе не изменилась. Оценка ответов производится с учетом значимости опрошенных предприятий.
Менеджеры по закупкам, как правило, раньше остальных сотрудников компаний могут отследить изменение рыночных условий, поскольку их деятельность опережает деятельность по выпуску конечного продукта или услуги компании. Учитываются те менеджеры, которые способны отслеживать упомянутые изменения. Осуществляя выборку, компания пытается охватить большую часть крупных предприятий страны. Среди этих предприятий отбирается группа из 500 наиболее точно отображающих сектор услуг. Каждый месяц им направляются опросники, ответы на которые используются для составления отчета, включающего в себя следующие данные:
- Предпринимательская деятельность;
- Новые заказы;
- Предстоящие к выполнению заказы;
- Полученные цены (цены на произведенные услуги);
- Уплаченные цены (за материалы, услуги, потребленные компанией в процессе производства услуг);
- Уровень занятости;
- Прогноз деловой активности в краткосрочной перспективе.
Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от Markit включает информацию только о частных компаниях. Респонденты дают относительную оценку перечисленных параметров, определяя, стала ли ситуация лучше, хуже или вовсе не изменилась. Отдельные подындексы, рассчитываемые на основе этих ответов, характеризуют инфляцию, занятость и другие важнейшие показатели экономической активности. Расчет индекса включает поправку на сезонность. Значение индикатора выше 50 означает рост в секторе услуг и может оказывать положительное воздействие на котировки евро; меньшее значение индикатора указывает на возможный спад экономики; значение меньше 42 может означать возможную рецессию. Значение выше ожидаемого будет считаться позитивным для евро, в то время как значение меньше ожидаемого будет считаться негативным.
Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг является одним из наиболее ценных, ввиду того, что аналитики производят его детальный мониторинг и анализ. Также он является опережающим индикатором активности сектора услуг и инфляции.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг Испании от S&P Global (S&P Global Spain Services Purchasing Managers Index (PMI))". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
