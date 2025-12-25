КалендарьРазделы

Композитный индекс менеджеров по закупкам Испании от S&P Global (S&P Global Spain Composite Purchasing Managers Index (PMI))

Страна:
Испания
EUR, Евро
Источник:
S&P Global
Сектор:
Бизнес
Средняя 55.1
56.0
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
55.1
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Композитный индекс менеджеров по закупкам от Markit (Markit Spain Composite Purchasing Managers Index (PMI)) — это ежемесячный сводный отчет о том, как изменились деловые условия работы частных компаний из производственного сектора и сферы услуг. Индекс рассчитывается на основе ежемесячных опросов менеджеров по закупкам крупных частных компаний страны производственного сектора.

Менеджеры по закупкам, как правило, раньше остальных сотрудников компаний могут отследить изменение рыночных условий, поскольку их деятельность опережает деятельность по выпуску конечного продукта компании.

Композитный индекс менеджеров по закупкам от Markit включает информацию только о частных компаниях. Менеджеры заполняют опросник, в котором дают оценку базовым параметрам своей деятельности: уплаченные и полученные цены, занятость, уровень производства, количество новых заказов и т.д. Респонденты дают относительную оценку перечисленных параметров, определяя, стала ли ситуация лучше, хуже или вовсе не изменилась. Отдельные подындексы, рассчитываемые на основе этих ответов, характеризуют инфляцию, занятость и другие важнейшие показатели экономической активности. Каждый ответ взвешен в зависимости от размера компании и ее вклада в общий объем производства или услуг того подсектора, к которому она принадлежит. Таким образом, наиболее крупные компании вносят больший вклад в расчет индекса, который включает поправку на сезонность. Значение индикатора выше 50 означает рост экономики и может оказывать положительное воздействие на котировки евро; меньшее значение индикатора указывает на возможный спад экономики; значение меньше 42 может означать возможную рецессию. Значение выше ожидаемого будет считаться позитивным для евро, в то время как значение меньше ожидаемого будет считаться негативным.

PMI – один из самых популярных индексов среди аналитиков, исходя из того, что они проводят его детальный анализ и мониторинг. Он дает оперативную информацию, которая охватывает коммерческую деятельность частного сектора в целом, а также занимает большую долю государственного ВВП. Его трактуют как опережающий индикатор производства и сектора услуг и инфляции.

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
55.1
56.0
окт. 2025
56.0
53.8
сент. 2025
53.8
53.7
авг. 2025
53.7
54.7
июль 2025
54.7
52.1
июнь 2025
52.1
51.4
май 2025
51.4
52.5
апр. 2025
52.5
54.0
март 2025
54.0
55.1
февр. 2025
55.1
54.0
янв. 2025
54.0
56.8
дек. 2024
56.8
53.2
нояб. 2024
53.2
55.2
окт. 2024
55.2
56.3
сент. 2024
56.3
53.5
авг. 2024
53.5
53.4
июль 2024
53.4
55.8
июнь 2024
55.8
56.6
май 2024
56.6
55.7
апр. 2024
55.7
55.3
март 2024
55.3
53.9
февр. 2024
53.9
51.5
янв. 2024
51.5
50.4
дек. 2023
50.4
49.8
нояб. 2023
49.8
50.0
окт. 2023
50.0
48.6
сент. 2023
48.6
48.6
авг. 2023
48.6
51.7
июль 2023
51.7
52.6
июнь 2023
52.6
55.2
май 2023
55.2
56.3
апр. 2023
56.3
58.2
март 2023
58.2
55.7
февр. 2023
55.7
51.6
янв. 2023
51.6
49.9
дек. 2022
49.9
49.6
нояб. 2022
49.6
48.0
окт. 2022
48.0
48.4
сент. 2022
48.4
50.5
авг. 2022
50.5
52.7
июль 2022
52.7
53.6
июнь 2022
53.6
55.7
май 2022
55.7
55.7
апр. 2022
55.7
53.1
март 2022
53.1
56.5
февр. 2022
56.5
47.9
янв. 2022
47.9
55.4
дек. 2021
55.4
58.3
нояб. 2021
58.3
56.2
окт. 2021
56.2
57.0
12
