Композитный индекс менеджеров по закупкам от Markit (Markit Spain Composite Purchasing Managers Index (PMI)) — это ежемесячный сводный отчет о том, как изменились деловые условия работы частных компаний из производственного сектора и сферы услуг. Индекс рассчитывается на основе ежемесячных опросов менеджеров по закупкам крупных частных компаний страны производственного сектора.

Менеджеры по закупкам, как правило, раньше остальных сотрудников компаний могут отследить изменение рыночных условий, поскольку их деятельность опережает деятельность по выпуску конечного продукта компании.

Композитный индекс менеджеров по закупкам от Markit включает информацию только о частных компаниях. Менеджеры заполняют опросник, в котором дают оценку базовым параметрам своей деятельности: уплаченные и полученные цены, занятость, уровень производства, количество новых заказов и т.д. Респонденты дают относительную оценку перечисленных параметров, определяя, стала ли ситуация лучше, хуже или вовсе не изменилась. Отдельные подындексы, рассчитываемые на основе этих ответов, характеризуют инфляцию, занятость и другие важнейшие показатели экономической активности. Каждый ответ взвешен в зависимости от размера компании и ее вклада в общий объем производства или услуг того подсектора, к которому она принадлежит. Таким образом, наиболее крупные компании вносят больший вклад в расчет индекса, который включает поправку на сезонность. Значение индикатора выше 50 означает рост экономики и может оказывать положительное воздействие на котировки евро; меньшее значение индикатора указывает на возможный спад экономики; значение меньше 42 может означать возможную рецессию. Значение выше ожидаемого будет считаться позитивным для евро, в то время как значение меньше ожидаемого будет считаться негативным.

PMI – один из самых популярных индексов среди аналитиков, исходя из того, что они проводят его детальный анализ и мониторинг. Он дает оперативную информацию, которая охватывает коммерческую деятельность частного сектора в целом, а также занимает большую долю государственного ВВП. Его трактуют как опережающий индикатор производства и сектора услуг и инфляции.

