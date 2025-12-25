КалендарьРазделы

Индекс доверия потребителей в Испании (Spain Consumer Confidence)

Страна:
Испания
EUR, Евро
Источник:
Центр социологических исследований (CIS) (Centre for Sociological Research (CIS))
Сектор:
Потребитель
Низкая 81.5 -
82.9
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
77.5
81.5
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Индекс доверия потребителей (Consumer Confidence) показывает уровень уверенности потребителей в стабильности экономики страны. Индекс составляется на основе телефонного опроса 2000 человек старше 16 лет разных слоев населения Испании. Он позволяет оценить средний показатель экономического состояния, покупательской способности и уровня доверия потребителей. Результаты обрабатываются Центром социологических исследований (CIS), который является автономным учреждением, подведомственным Администрации президента.

Индекс доверия потребителей состоит из двух индикаторов:

  • Индекс актуальной ситуации, основывающийся на оценке потребителями актуальной экономической ситуации по сравнению с ситуацией шестимесячной давности.
  • Индекс ожиданий потребителей, который демонстрирует, какую экономическую ситуацию ожидают потребители в ближайшие шесть месяцев.

Хороший отчет о доверии потребителей, особенно в моменты, когда рост экономики замедляется, может резко сдвинуть валютные рынки. Рост потребительского доверия может означать, что люди больше потратят, сделают крупные покупки (например, автомобиль или дом). Это приведет к росту экономической активности и росту потребительских расходов. В свою очередь, за счет роста потребительских расходов может вырасти инфляция. Конечная цель этого индекса, среди огромного количества иных видов экономических индексов, созданных испанскими организациями — это создать полезный инструмент для интерпретирования и предсказания развития потребительской способности в Испании. Поэтому Индекс доверия потребителей обычно пристально отслеживается профессиональными экономистами.

Однако необходимо понимать, что доверие потребителей — значение очень субъективное, основанное на сиюминутном настроении. Поэтому результаты следует интерпретировать осторожно. Многие экономисты оценивают этот индекс не в абсолютном значении, а в виде скользящей средней за 3 – 6 месяцев. Если наблюдается устойчивый рост или снижение – это дает повод говорить об устойчивой тенденции. Рост индекса выше прогнозного может вызвать краткосрочную волатильность евро в сторону увеличения.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс доверия потребителей в Испании (Spain Consumer Confidence)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
сент. 2025
81.5
82.9
июль 2025
82.9
76.1
82.5
июнь 2025
76.1
82.5
май 2025
82.5
74.1
76.5
апр. 2025
76.5
80.9
79.6
март 2025
79.6
81.4
февр. 2025
81.4
84.6
84.9
янв. 2025
84.9
82.5
85.0
дек. 2024
85.0
75.2
80.6
нояб. 2024
80.6
80.6
79.6
окт. 2024
84.8
92.2
89.4
авг. 2024
89.4
92.7
88.4
июль 2024
88.4
94.2
83.8
июнь 2024
83.8
81.6
84.5
апр. 2024
84.5
82.1
82.5
март 2024
82.5
72.6
78.5
февр. 2024
78.5
78.6
янв. 2024
78.6
77.6
дек. 2023
77.6
76.7
нояб. 2023
76.7
87.3
70.5
окт. 2023
70.5
87.3
77.2
сент. 2023
77.2
93.6
94.4
авг. 2023
94.4
85.7
92.4
июнь 2023
92.4
79.4
81.5
май 2023
81.5
69.6
73.0
апр. 2023
73.0
78.9
67.4
март 2023
67.4
79.4
71.6
февр. 2023
71.6
72.8
73.0
янв. 2023
73.0
59.3
68.0
дек. 2022
68.0
50.2
60.5
нояб. 2022
60.5
55.8
54.7
окт. 2022
54.7
57.2
55.7
сент. 2022
55.7
57.9
55.5
июль 2022
55.5
63.0
65.8
июнь 2022
65.8
76.0
май 2022
76.0
59.9
74.6
апр. 2022
74.6
65.0
53.8
март 2022
53.8
85.4
89.8
февр. 2022
89.8
79.8
89.3
янв. 2022
89.3
74.0
81.3
дек. 2021
81.3
84.6
нояб. 2021
84.6
99.7
97.3
окт. 2021
97.3
94.9
98.3
сент. 2021
98.3
91.4
91.6
авг. 2021
91.6
94.3
91.9
июль 2021
91.9
93.1
97.5
июнь 2021
97.5
82.9
89.0
май 2021
89.0
74.6
77.8
апр. 2021
77.8
68.6
73.0
март 2021
73.0
59.8
65.9
12
