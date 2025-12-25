Экономический календарь
Индекс доверия потребителей в Испании (Spain Consumer Confidence)
|Низкая
|81.5
|-
|
82.9
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|77.5
|
81.5
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс доверия потребителей (Consumer Confidence) показывает уровень уверенности потребителей в стабильности экономики страны. Индекс составляется на основе телефонного опроса 2000 человек старше 16 лет разных слоев населения Испании. Он позволяет оценить средний показатель экономического состояния, покупательской способности и уровня доверия потребителей. Результаты обрабатываются Центром социологических исследований (CIS), который является автономным учреждением, подведомственным Администрации президента.
Индекс доверия потребителей состоит из двух индикаторов:
- Индекс актуальной ситуации, основывающийся на оценке потребителями актуальной экономической ситуации по сравнению с ситуацией шестимесячной давности.
- Индекс ожиданий потребителей, который демонстрирует, какую экономическую ситуацию ожидают потребители в ближайшие шесть месяцев.
Хороший отчет о доверии потребителей, особенно в моменты, когда рост экономики замедляется, может резко сдвинуть валютные рынки. Рост потребительского доверия может означать, что люди больше потратят, сделают крупные покупки (например, автомобиль или дом). Это приведет к росту экономической активности и росту потребительских расходов. В свою очередь, за счет роста потребительских расходов может вырасти инфляция. Конечная цель этого индекса, среди огромного количества иных видов экономических индексов, созданных испанскими организациями — это создать полезный инструмент для интерпретирования и предсказания развития потребительской способности в Испании. Поэтому Индекс доверия потребителей обычно пристально отслеживается профессиональными экономистами.
Однако необходимо понимать, что доверие потребителей — значение очень субъективное, основанное на сиюминутном настроении. Поэтому результаты следует интерпретировать осторожно. Многие экономисты оценивают этот индекс не в абсолютном значении, а в виде скользящей средней за 3 – 6 месяцев. Если наблюдается устойчивый рост или снижение – это дает повод говорить об устойчивой тенденции. Рост индекса выше прогнозного может вызвать краткосрочную волатильность евро в сторону увеличения.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс доверия потребителей в Испании (Spain Consumer Confidence)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
