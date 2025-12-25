Индекс доверия потребителей (Consumer Confidence) показывает уровень уверенности потребителей в стабильности экономики страны. Индекс составляется на основе телефонного опроса 2000 человек старше 16 лет разных слоев населения Испании. Он позволяет оценить средний показатель экономического состояния, покупательской способности и уровня доверия потребителей. Результаты обрабатываются Центром социологических исследований (CIS), который является автономным учреждением, подведомственным Администрации президента.

Индекс доверия потребителей состоит из двух индикаторов:

Индекс актуальной ситуации, основывающийся на оценке потребителями актуальной экономической ситуации по сравнению с ситуацией шестимесячной давности.

Индекс ожиданий потребителей, который демонстрирует, какую экономическую ситуацию ожидают потребители в ближайшие шесть месяцев.

Хороший отчет о доверии потребителей, особенно в моменты, когда рост экономики замедляется, может резко сдвинуть валютные рынки. Рост потребительского доверия может означать, что люди больше потратят, сделают крупные покупки (например, автомобиль или дом). Это приведет к росту экономической активности и росту потребительских расходов. В свою очередь, за счет роста потребительских расходов может вырасти инфляция. Конечная цель этого индекса, среди огромного количества иных видов экономических индексов, созданных испанскими организациями — это создать полезный инструмент для интерпретирования и предсказания развития потребительской способности в Испании. Поэтому Индекс доверия потребителей обычно пристально отслеживается профессиональными экономистами.

Однако необходимо понимать, что доверие потребителей — значение очень субъективное, основанное на сиюминутном настроении. Поэтому результаты следует интерпретировать осторожно. Многие экономисты оценивают этот индекс не в абсолютном значении, а в виде скользящей средней за 3 – 6 месяцев. Если наблюдается устойчивый рост или снижение – это дает повод говорить об устойчивой тенденции. Рост индекса выше прогнозного может вызвать краткосрочную волатильность евро в сторону увеличения.

График последних значений: