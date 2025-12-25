Счет текущих операций (Current Account) отражает баланс транзакций между резидентами Испании и остальным миром. Он является разделом платежного баланса и регистрирует доходы и реальные операции (торговля товарами и услугами), осуществляемыми между резидентами одной страны и остальным миром в определенный промежуток времени.

Счет текущих операций подразделяется на следующие статьи балансов:

Торговый баланс: разница между экспортом и импортом страны.

Баланс услуг: сальдо товаров и услуг, также основывается на экспорте и импорте.

Баланс доходов от инвестиций: включает зарплаты и прибыль, полученную от зарубежных вкладов (за исключением платежей, осуществляемых зарубежными инвесторами).

Баланс трансфертных платежей: рассматривает трансфертные платежи, осуществляемые между резидентами и нерезидентами страны; эти трансфертные платежи не соотносятся с вышеуказанными статьями баланса и могут включать гуманитарную помощь, частные денежные переводы, пенсии, алименты, пожертвования и т.д.

Другими словами, счет текущих операций оценивает транзакции между резидентами и нерезидентами Испании в отношении товаров, услуг, первичных доходов (инвестиции) и вторичных доходов (транзакции). Положительный баланс счета текущих операций говорит о том, что страна является чистым кредитором для остального мира, отрицательный – о том, что страна — чистый заемщик.

Влияние показателя на евро может варьироваться в зависимости от текущих экономических условий. Чаще всего рост счета текущих операций положительно отражается на котировках евро.

