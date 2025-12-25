КалендарьРазделы

Счет текущих операций Испании (Spain Current Account)

Страна:
Испания
EUR, Евро
Источник:
Банк Испании (Bank of Spain)
Сектор:
Торговля
Низкая €​1.870 млрд €​5.536 млрд
€​5.080 млрд
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
€​2.792 млрд
€​1.870 млрд
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Счет текущих операций (Current Account) отражает баланс транзакций между резидентами Испании и остальным миром. Он является разделом платежного баланса и регистрирует доходы и реальные операции (торговля товарами и услугами), осуществляемыми между резидентами одной страны и остальным миром в определенный промежуток времени.

Счет текущих операций подразделяется на следующие статьи балансов:

  • Торговый баланс: разница между экспортом и импортом страны.
  • Баланс услуг: сальдо товаров и услуг, также основывается на экспорте и импорте.
  • Баланс доходов от инвестиций: включает зарплаты и прибыль, полученную от зарубежных вкладов (за исключением платежей, осуществляемых зарубежными инвесторами).
  • Баланс трансфертных платежей: рассматривает трансфертные платежи, осуществляемые между резидентами и нерезидентами страны; эти трансфертные платежи не соотносятся с вышеуказанными статьями баланса и могут включать гуманитарную помощь, частные денежные переводы, пенсии, алименты, пожертвования и т.д.

Другими словами, счет текущих операций оценивает транзакции между резидентами и нерезидентами Испании в отношении товаров, услуг, первичных доходов (инвестиции) и вторичных доходов (транзакции). Положительный баланс счета текущих операций говорит о том, что страна является чистым кредитором для остального мира, отрицательный – о том, что страна — чистый заемщик.

Влияние показателя на евро может варьироваться в зависимости от текущих экономических условий. Чаще всего рост счета текущих операций положительно отражается на котировках евро.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Счет текущих операций Испании (Spain Current Account)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
сент. 2025
€​1.870 млрд
€​5.536 млрд
€​5.080 млрд
авг. 2025
€​5.080 млрд
€​6.205 млрд
€​6.270 млрд
июль 2025
€​6.270 млрд
€​6.596 млрд
€​5.360 млрд
июнь 2025
€​5.030 млрд
€​5.493 млрд
€​6.440 млрд
май 2025
€​6.440 млрд
€​2.150 млрд
€​1.360 млрд
апр. 2025
€​1.360 млрд
€​2.236 млрд
€​2.470 млрд
март 2025
€​1.420 млрд
€​2.223 млрд
€​2.310 млрд
февр. 2025
€​2.310 млрд
€​1.244 млрд
€​1.200 млрд
янв. 2025
€​1.200 млрд
€​1.191 млрд
€​1.670 млрд
дек. 2024
€​1.300 млрд
€​2.461 млрд
€​1.260 млрд
нояб. 2024
€​1.260 млрд
€​4.277 млрд
€​4.930 млрд
окт. 2024
€​4.930 млрд
€​4.194 млрд
€​3.560 млрд
сент. 2024
€​4.100 млрд
€​4.539 млрд
€​5.630 млрд
авг. 2024
€​5.630 млрд
€​3.930 млрд
€​5.790 млрд
июль 2024
€​5.790 млрд
€​3.525 млрд
€​5.780 млрд
июнь 2024
€​5.020 млрд
€​3.023 млрд
€​5.560 млрд
май 2024
€​5.560 млрд
€​2.780 млрд
€​2.830 млрд
апр. 2024
€​2.830 млрд
€​2.535 млрд
€​3.970 млрд
март 2024
€​3.290 млрд
€​2.647 млрд
€​1.900 млрд
февр. 2024
€​1.900 млрд
€​3.595 млрд
€​5.130 млрд
янв. 2024
€​5.130 млрд
€​2.866 млрд
€​1.540 млрд
дек. 2023
€​1.070 млрд
€​3.366 млрд
€​2.770 млрд
нояб. 2023
€​2.770 млрд
€​3.449 млрд
€​3.770 млрд
окт. 2023
€​3.770 млрд
€​2.970 млрд
сент. 2023
€​3.450 млрд
€​3.446 млрд
€​4.190 млрд
авг. 2023
€​4.190 млрд
€​1.735 млрд
€​4.270 млрд
июль 2023
€​4.270 млрд
€​1.906 млрд
€​3.000 млрд
июнь 2023
€​2.830 млрд
€​4.131 млрд
€​3.990 млрд
май 2023
€​3.990 млрд
€​3.188 млрд
€​1.840 млрд
апр. 2023
€​1.840 млрд
€​4.020 млрд
€​5.580 млрд
март 2023
€​5.580 млрд
€​3.014 млрд
€​2.290 млрд
февр. 2023
€​2.290 млрд
€​0.183 млрд
€​3.270 млрд
янв. 2023
€​3.270 млрд
€​0.696 млрд
€​1.200 млрд
дек. 2022
€​1.700 млрд
€​2.777 млрд
€​5.640 млрд
нояб. 2022
€​5.640 млрд
€​0.346 млрд
€​2.700 млрд
окт. 2022
€​2.700 млрд
€​0.753 млрд
€​0.680 млрд
сент. 2022
€​0.360 млрд
€​1.225 млрд
€​-0.110 млрд
авг. 2022
€​-0.110 млрд
€​1.520 млрд
€​1.340 млрд
июль 2022
€​1.340 млрд
€​1.394 млрд
€​0.500 млрд
июнь 2022
€​0.040 млрд
€​0.923 млрд
€​2.850 млрд
май 2022
€​2.850 млрд
€​0.082 млрд
€​-0.480 млрд
апр. 2022
€​-0.480 млрд
€​-0.474 млрд
€​0.290 млрд
март 2022
€​1.200 млрд
€​-1.653 млрд
€​0.250 млрд
февр. 2022
€​0.250 млрд
€​-2.181 млрд
€​-2.600 млрд
янв. 2022
€​-2.600 млрд
€​-1.208 млрд
€​0.030 млрд
дек. 2021
€​-1.310 млрд
€​1.248 млрд
€​1.010 млрд
нояб. 2021
€​1.010 млрд
€​2.960 млрд
€​2.140 млрд
окт. 2021
€​2.140 млрд
€​1.978 млрд
€​1.210 млрд
сент. 2021
€​2.220 млрд
€​0.351 млрд
€​0.980 млрд
авг. 2021
€​0.980 млрд
€​0.532 млрд
€​2.490 млрд
