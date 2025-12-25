Экономический календарь
Счет текущих операций Испании (Spain Current Account)
|Низкая
|€1.870 млрд
|€5.536 млрд
|
€5.080 млрд
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|€2.792 млрд
|
€1.870 млрд
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Счет текущих операций (Current Account) отражает баланс транзакций между резидентами Испании и остальным миром. Он является разделом платежного баланса и регистрирует доходы и реальные операции (торговля товарами и услугами), осуществляемыми между резидентами одной страны и остальным миром в определенный промежуток времени.
Счет текущих операций подразделяется на следующие статьи балансов:
- Торговый баланс: разница между экспортом и импортом страны.
- Баланс услуг: сальдо товаров и услуг, также основывается на экспорте и импорте.
- Баланс доходов от инвестиций: включает зарплаты и прибыль, полученную от зарубежных вкладов (за исключением платежей, осуществляемых зарубежными инвесторами).
- Баланс трансфертных платежей: рассматривает трансфертные платежи, осуществляемые между резидентами и нерезидентами страны; эти трансфертные платежи не соотносятся с вышеуказанными статьями баланса и могут включать гуманитарную помощь, частные денежные переводы, пенсии, алименты, пожертвования и т.д.
Другими словами, счет текущих операций оценивает транзакции между резидентами и нерезидентами Испании в отношении товаров, услуг, первичных доходов (инвестиции) и вторичных доходов (транзакции). Положительный баланс счета текущих операций говорит о том, что страна является чистым кредитором для остального мира, отрицательный – о том, что страна — чистый заемщик.
Влияние показателя на евро может варьироваться в зависимости от текущих экономических условий. Чаще всего рост счета текущих операций положительно отражается на котировках евро.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Счет текущих операций Испании (Spain Current Account)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress