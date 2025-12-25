Промышленное производство в Испании г/г (Spain Industrial Production y/y) отражает изменение общего производства сектора (за исключением строительства) в отчетном месяце по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. Это количественный индекс, отражающий изменения в количестве и качестве промышленного производства по отношению к предыдущему периоду. Индекс рассчитывается относительно базисного периода, которому присвоено значение 100 (2015 год).

Этот индекс имеет конъюнктурный характер, его основная задача заключается в том, чтобы отобразить динамику развития объема валовой добавленной стоимости в зависимости от факторов индустриального сектора. В качестве оценки этой переменной подсчитывается физическое производство индустриальной сферы. Для этого используется агрегированный индекс Ласпейреса. Это позволяет идентифицировать экономический цикл, что является очень полезным в момент отслеживания различных больших величин, среди которых выделяются развитие индустриального сектора и экономическая деятельность в целом.

Индекс промышленного производства сильно зависит от сезонности, особенно это заметно в летнее время, когда промышленное производство испытывает спад из-за отпусков работников, особенно в августе. Поэтому индекс промышленного производства составляется с поправкой на календарь праздничных и рабочих дней без учета сезонности, компенсируя таким образом отклонения меньше 1 года.

Методология, используемая для составления индекса, гармонизирована в странах Европейского союза, что делает его полностью сопоставимым. В Испании с 1975 года проведение этих измерений является ответственностью Национального института статистики на государственном уровне, а с 2002 года на уровне автономных областей.

В настоящее время Индекс промышленного производства публикуется в соответствии с поправками на сезонность и базовым календарем за 2015 год. Информация для составления календаря собирается путем опроса, проводимого на 11500 производственных предприятиях касательно продуктовой корзины, характерной для всего производственного сектора за исключением строительства. Базовая статистика, используемая для подсчета взвешиваний различных отраслей индустрии и также автономных областей — это Индустриальный опросник, также составляемый Национальным институтом статистики. Рост промышленного производства может оказывать положительное воздействие на котировки евро.

График последних значений: