Государственная облигация — это эмисионная долговая ценная бумага, выдаваемая государством. Инвестор одалживает деньги государству с целью, чтобы потом получить заранее согласованный процент. Правительство выпускает этот тип долговых ценных бумаг, чтобы с их помощью получить деньги на развитие инфраструктуры и иные государственные траты, а инвестор гарантированно получает регулярный доход, выплачиваемый до наступления истечения срока действия актива. Несмотря на то, что указанные активы приносят фиксированный доход, это не гарантирует, что рентабельность всегда будет позитивной, поскольку они могут давать отклонения в доходности по отношению к ожидаемому, не исключая случайные потери.

Покупая государственные облигации, инвестор одалживает государству определенную сумму денег на заранее условленный срок. Государство, в свою очередь, выплачивает инвестору определенный процент в установленные периоды или, иными словами, купоны. Как только истекает срок действия облигации, инвестору возвращается первоначальная сумма его взноса. День, когда данная сумма возвращается инвестору, считается днем погашения задолженности. В зависимости от выбранного типа облигации, актив будет иметь различные сроки погашения: существуют облигации со сроком погашения менее года, а иные имеют срок 30 и более лет.

Номинальная стоимость государственных облигаций составляет 1000 евро или кратную сумму.

Проценты по этим ценным бумагам выплачиваются по купонам, и они, в отличии от казначейских векселей, имеют периодичность. Проценты выплачиваются один раз в год, а сумма и срок выплаты определяются заранее, еще до выпуска облигации. Таким образом, стоит указать, что государственные облигации также могут приобретаться без фиксированного купона, проценты в этом случае будут колебаться в зависимости от инфляции.

Государственные облигации имеют очень широкий диапазон сроков амортизации: первый вид имеет сроки от 3 до 5 лет (bono), а второй — 10, 15, 30 или 50 лет (obligación). Единственное различие между этими двумя типами облигаций в периоде их погашения, и такая особенность встречается только в правовом поле Испании. Как только истекают 5 лет, то первый тип облигаций (bono) начинает именоваться по-другому (obligación).

Наименование облигаций может различаться в разных странах, что приводит к сложностям в понимании всей системы в целом. Например, во Франции государственные ценные бумаги со сроком погашения 3 года называются BTAN, в то время, как ценные бумаги со сроком 6 и более лет называются OAT. Принимая во внимание тот факт, что каждая страна дает наименование своим государственным облигациям, любому инвестору рекомендуется внимательно изучить всю информацию до приобретения активов.

Данный индикатор показывает в процентном соотношении увеличение или уменьшение доходности облигаций в данный момент времени. Ставка доходности способна отражать состояние государственного долга Испании, поэтому ее увеличение или уменьшение может предшествовать экономическому росту или замедлению экономики страны.

График последних значений: