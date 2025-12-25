КалендарьРазделы

Экономический календарь

Страны

Изменение числа безработных в Испании (Spain Unemployment Change)

Страна:
Испания
EUR, Евро
Источник:
Министерство труда, миграции и социальной защиты (Ministry of Labour, Migrations & Social Security)
Сектор:
Труд
Средняя -18.805 тыс -14.325 тыс
22.101 тыс
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Изменение числа безработных (Unemployment Change) отражает изменение количества безработных по сравнению с предыдущим месяцем.

В качестве инструмента исследования используется Опрос трудоспособного населения, введенный в 1964 году, однако, применяемая сегодня методология была разработана в 2005 году. Исследование проводится ежеквартально и непрерывно, его целью является получение информации о рабочей силе и её разделении на категории, исходя из опросов, проводимых в семьях резидентов Испании. Первоначальная ежеквартальная выборка включает 65000 семей, что составляет примерно 160000 человек. Опрос трудоспособного населения предоставляет данные об основных категориях населения в соответствии с рынком труда (занятые, безработные, активное и неактивное население), классифицируя указанные категории в соответствии с различными характеристиками. Отчетным периодом для информации, полученной в результате опросов, является квартал.

Опросник рассматривает страну в целом (семьи, живущие в домохозяйствах на территории Испании), а не исключительно граждан Испании, поскольку невозможно получить информацию о населении, которое работает в Испании, но проживает за ее пределами. Таким образом, Опросник направлен на население, живущее на территории страны, включая иностранных граждан (гражданские и военные), поселившихся в Испании на один год или более.

Индикатор является опережающим показателем экономики Испании. Если его значение выше предыдущего показателя, то это указывает на расширение рынка труда. Показания выше ожидаемого считаются негативными для евро, в то время, как показатель ниже ожидаемого считается позитивным.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Изменение числа безработных в Испании (Spain Unemployment Change)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
-18.805 тыс
-14.325 тыс
22.101 тыс
окт. 2025
22.101 тыс
18.166 тыс
-4.846 тыс
сент. 2025
-4.846 тыс
-7.316 тыс
21.905 тыс
авг. 2025
21.905 тыс
30.141 тыс
-1.357 тыс
июль 2025
-1.357 тыс
-2.500 тыс
-48.920 тыс
июнь 2025
-48.920 тыс
-55.498 тыс
-57.835 тыс
май 2025
-57.835 тыс
-46.780 тыс
-67.420 тыс
апр. 2025
-67.420 тыс
-30.157 тыс
-13.311 тыс
март 2025
-13.311 тыс
-21.287 тыс
-5.994 тыс
февр. 2025
-5.994 тыс
13.780 тыс
38.725 тыс
янв. 2025
38.725 тыс
4.691 тыс
-25.300 тыс
дек. 2024
-25.300 тыс
-36.429 тыс
-16.036 тыс
нояб. 2024
-16.036 тыс
-4.558 тыс
26.769 тыс
окт. 2024
26.769 тыс
24.493 тыс
3.164 тыс
сент. 2024
3.164 тыс
-0.185 тыс
21.884 тыс
авг. 2024
21.884 тыс
27.843 тыс
-10.830 тыс
июль 2024
-10.830 тыс
6.245 тыс
-46.783 тыс
июнь 2024
-46.783 тыс
-37.853 тыс
-58.650 тыс
май 2024
-58.650 тыс
-17.546 тыс
-60.503 тыс
апр. 2024
-60.503 тыс
-33.400 тыс
март 2024
-33.400 тыс
-7.500 тыс
февр. 2024
-7.500 тыс
60.400 тыс
янв. 2024
60.400 тыс
-27.400 тыс
дек. 2023
-27.400 тыс
-24.573 тыс
нояб. 2023
-24.573 тыс
28.288 тыс
36.936 тыс
окт. 2023
36.936 тыс
22.218 тыс
19.768 тыс
сент. 2023
19.768 тыс
6.887 тыс
24.826 тыс
авг. 2023
24.826 тыс
-30.519 тыс
-10.968 тыс
июль 2023
-10.968 тыс
0.203 тыс
-50.268 тыс
июнь 2023
-50.268 тыс
-61.561 тыс
-49.260 тыс
май 2023
-49.260 тыс
-61.638 тыс
-73.900 тыс
апр. 2023
-73.900 тыс
-23.056 тыс
-48.755 тыс
март 2023
-48.755 тыс
-0.150 тыс
2.618 тыс
февр. 2023
2.618 тыс
-0.090 тыс
70.744 тыс
янв. 2023
70.744 тыс
-44.035 тыс
-43.727 тыс
дек. 2022
-43.727 тыс
-30.191 тыс
-33.512 тыс
нояб. 2022
-33.512 тыс
-21.282 тыс
-27.027 тыс
окт. 2022
-27.027 тыс
43.852 тыс
17.679 тыс
сент. 2022
17.679 тыс
-19.537 тыс
40.428 тыс
авг. 2022
40.428 тыс
-19.537 тыс
3.230 тыс
июль 2022
3.230 тыс
-70.876 тыс
-42.409 тыс
июнь 2022
-42.409 тыс
-95.185 тыс
-99.512 тыс
май 2022
-99.512 тыс
9.505 тыс
-86.260 тыс
апр. 2022
-86.260 тыс
18.185 тыс
-2.921 тыс
март 2022
-2.921 тыс
12.988 тыс
-11.394 тыс
февр. 2022
-11.394 тыс
-6.300 тыс
17.173 тыс
янв. 2022
17.173 тыс
-49.425 тыс
-76.782 тыс
дек. 2021
-76.782 тыс
76.507 тыс
-74.381 тыс
нояб. 2021
-74.381 тыс
74.325 тыс
-0.734 тыс
окт. 2021
-0.734 тыс
37.664 тыс
-76.113 тыс
1234
Экспорт отчета

Виджет экономического календаря для вашего сайта

Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.

Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Скачать
MQL5 Algo Trading Community
Тип виджета
Язык
Цветовая схема
Формат даты
Размер
×
Отображение информации
Период календаря по умолчанию
Ваш код для встраивания