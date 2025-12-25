Экономический календарь
Изменение числа безработных в Испании (Spain Unemployment Change)
|Средняя
|-18.805 тыс
|-14.325 тыс
|
22.101 тыс
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Изменение числа безработных (Unemployment Change) отражает изменение количества безработных по сравнению с предыдущим месяцем.
В качестве инструмента исследования используется Опрос трудоспособного населения, введенный в 1964 году, однако, применяемая сегодня методология была разработана в 2005 году. Исследование проводится ежеквартально и непрерывно, его целью является получение информации о рабочей силе и её разделении на категории, исходя из опросов, проводимых в семьях резидентов Испании. Первоначальная ежеквартальная выборка включает 65000 семей, что составляет примерно 160000 человек. Опрос трудоспособного населения предоставляет данные об основных категориях населения в соответствии с рынком труда (занятые, безработные, активное и неактивное население), классифицируя указанные категории в соответствии с различными характеристиками. Отчетным периодом для информации, полученной в результате опросов, является квартал.
Опросник рассматривает страну в целом (семьи, живущие в домохозяйствах на территории Испании), а не исключительно граждан Испании, поскольку невозможно получить информацию о населении, которое работает в Испании, но проживает за ее пределами. Таким образом, Опросник направлен на население, живущее на территории страны, включая иностранных граждан (гражданские и военные), поселившихся в Испании на один год или более.
Индикатор является опережающим показателем экономики Испании. Если его значение выше предыдущего показателя, то это указывает на расширение рынка труда. Показания выше ожидаемого считаются негативными для евро, в то время, как показатель ниже ожидаемого считается позитивным.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Изменение числа безработных в Испании (Spain Unemployment Change)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
