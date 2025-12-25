Экономический календарь
Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей Испании (Spain 6-Month Letras Auction)
|Низкая
|1.931%
|
1.944%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|
1.931%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Казначейские векселя — это государственные ценные бумаги, выпускаемые государственным казначейством на короткий срок и с дисконтом. Срок погашения долговых ценных бумаг исчисляется от 3 до 18 месяцев. Инвестор, приобретающий казначейские векселя, получает прибыль по окончанию срока их действия.
Казначейские векселя являются самыми краткосрочными денежными обязательствами в сравнении с другими видами государственных долговых обязательств. Как правило, казначейские векселя выдаются на период 3, 6, 12 и 18 месяцев. Цена за приобретение начинается от 1000 евро и должна быть кратной этой сумме. Торговля этим типом ценных бумаг осуществляется на денежном рынке, поскольку сделка заключается в короткое время. Государственные облигации, наоборот, являются ценными бумагами, которые требуют большего времени для заключения сделки, что составляет период от 3 до 5 лет. Государственные облигации имеют самый долгий срок действия — от десяти до пятидесяти лет.
Инвестор приобретает указанные ценные бумаги в соответствии с их предназначением. С казначейскими векселями предполагается достигнуть финансирования в короткие сроки и по низкой стоимости благодаря их ликвидности и относительно небольшим рискам.
С точки зрения государства, выпускающего казначейские векселя, правительство использует рынки, чтобы получить денежные средства, и обязывается вернуть их обратно с учетом ранее согласованного размера прибыли. Таким образом, заранее будут устанавливаться итоговая сумма и сроки выплаты.
Уровень риска этих активов значительно меньше, чем у тех, что имеют частный характер. Именно поэтому уровень рентабельности у казначейского векселя гораздо ниже, чем у частных активов. Наименее рискованными на рынке являются казначейские векселя, это самый надежный инструмент государства для получения финансирования за короткий промежуток времени.
Казначейские векселя характеризуются тем, что:
- Имеют очень незначительные риски
- Имеют низкую рентабельность
- Имеют короткий срок действия
- Не имеют купонов
Казначейские векселя выпускаются с дисконтом, и их главной отличительной чертой является то, что они являются ценными бумагами с нулевым купоном. Другими словами, инвестор не получает никаких процентов в момент покупки и по окончанию срока действия векселя. Но возможно получение так называемой номинальной стоимости, то есть, цена покупки будет меньше суммы, полученной по истечению срока действия. Таким образом, покупатель получает "ожидаемую доходность" — рассчитывается разница в процентах между номинальной стоимостью и ценой, выплаченной по векселям.
Данный индикатор показывает в процентном соотношении увеличение или уменьшение доходности векселей в данный момент времени. Ставка доходности способна отражать состояние государственного долга Испании, поэтому ее увеличение или уменьшение может предшествовать экономическому росту или замедлению экономики страны.
График последних значений:
актуальные данные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей Испании (Spain 6-Month Letras Auction)".
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress