Валовой внутренний продукт Испании (ВВП) кв/кв (Spain Gross Domestic Product (GDP) q/q) — это экономический индекс, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, ассоциированных с одной страной в течении отчетного квартала в сравнении с предыдущим кварталом. Таким образом, предлагается более расширенный способ измерения экономической активности, а также ключевой индекс экономического здоровья Испании. Квартальные изменения процентов ВВП отображают темпы роста всей экономики. ВВП отражает уровень производства внутри страны, вне зависимости от национальной принадлежности предприятия, поэтому будет учитываться доход, привносимый зарубежными предприятиями, работающими на территории Испании, но в индексе не будут учитываться товары и услуги, приносящие доход гражданам Испании в других странах.

Подсчет ВВП является достаточно сложной задачей и имеет в некотором смысле субъективный характер, поскольку результаты могут различаться в соответствии с параметрами, входящими в процесс. Помимо этого, нужно иметь в виду некоторые переменные, такие как теневая экономика или поправка на сезонность.

Существуют три способа подсчета ВВП, хотя результаты, полученные по каждому из них, должны совпасть между собой.

Метод расчета по расходам: необходимо суммировать все расходы экономических субъектов на приобретение конечных продуктов.

Метод добавленной стоимости: необходимо учесть все произведенные продукты и услуги (продаваемое и покупаемое должно быть одинаковым).

Метод расчета по доходам: состоит из суммы трех элементов, а именно, заработной платы наемных работников, валовой прибыли от деятельности и косвенных чистых налогов на субсидии.

В целом, ВВП используется в качестве индикатора состояния государственной экономики и уровня жизни. Обычно его рост трактуется как усиление экономики, а снижение — как ослабление. Рост ВВП связан в первую очередь с ростом расходов внутри страны, а при этом обычно увеличивается инфляция. До определенного момента это подстегивает экономику, и котировки евро растут. Однако слишком быстрый рост ВВП опасен, поскольку инфляционный перегрев приведет к ослаблению экономики. Большинство экономистов сегодня утверждают, что для безопасного и стабильного функционирования экономики рост ВВП в год должен составлять 2,5% - 3,5%.

Значения выше ожидаемых следует трактовать как позитивные для евро, а значения ниже ожидаемых — как негативные для евро.

График последних значений: