Экономический календарь
Торговый баланс Испании (Spain Trade Balance)
|Низкая
|€-4.693 млрд
|€-5.562 млрд
|
€-6.001 млрд
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Торговый баланс (Trade Balance) — это отчет, отражающий разницу между экспортом и импортом страны, а также движение капитала за определенный период времени. Экономисты используют этот показатель для оценки структуры торговых потоков между странами. Это макроэкономический индикатор, который предлагает информацию об экономической ситуации в стране в целом, позволяет узнать все доходы, полученные страной от других государств, например в форме импорта и экспорта товаров, услуг, капитала или переводов за определенный промежуток времени.
Структура торгового баланса включает четыре основных компонента:
- Баланс текущего счета: самый важный и самый используемый вид для того, чтобы узнать состояние экономики страны. Сюда включаются импорт и экспорт товаров и услуг, ренты и переводы.
- Баланс движения капиталов: контролирует движение капиталов, например, субсидии, которые приходят из других стран, или покупка-продажа неэкономических благ.
- Экономический баланс: собираются данные о займах, взятых у других стран, капитальные вложения или депозиты иностранных государств внутри страны.
- Ошибки и пропуски: задача этого отчета заключается в регистрировании ошибок и пропусков, допущенных в предыдущих отчетах по причине сложности точного вычисления экспорта и импорта страны.
Существуют два типа торгового баланса в зависимости от полученных результатов:
- Торговый профицит: когда баланс благоприятный и имеет положительные результаты, т.е., экспортные продажи превышают импорт.
- Торговый дефицит: когда баланс неблагоприятный, т.е. количество импорта очевидно выше экспорта в определенный период.
В целом, государство не ищет равновесия между каждой из этих метрик по-отдельности, а пытается уравновесить торговый баланс в целом. Влияние торгового баланса на котировки евро неоднозначно: оно зависит от контекста экономических циклов и других показателей, например, динамики ВВП.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Торговый баланс Испании (Spain Trade Balance)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress