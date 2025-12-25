КалендарьРазделы

Торговый баланс Испании (Spain Trade Balance)

Страна:
Испания
EUR, Евро
Источник:
Государственный секретариат по торговле (State Secretariat of Commerce)
Сектор:
Торговля
Торговый баланс (Trade Balance) — это отчет, отражающий разницу между экспортом и импортом страны, а также движение капитала за определенный период времени. Экономисты используют этот показатель для оценки структуры торговых потоков между странами. Это макроэкономический индикатор, который предлагает информацию об экономической ситуации в стране в целом, позволяет узнать все доходы, полученные страной от других государств, например в форме импорта и экспорта товаров, услуг, капитала или переводов за определенный промежуток времени.

Структура торгового баланса включает четыре основных компонента:

  • Баланс текущего счета: самый важный и самый используемый вид для того, чтобы узнать состояние экономики страны. Сюда включаются импорт и экспорт товаров и услуг, ренты и переводы.
  • Баланс движения капиталов: контролирует движение капиталов, например, субсидии, которые приходят из других стран, или покупка-продажа неэкономических благ.
  • Экономический баланс: собираются данные о займах, взятых у других стран, капитальные вложения или депозиты иностранных государств внутри страны.
  • Ошибки и пропуски: задача этого отчета заключается в регистрировании ошибок и пропусков, допущенных в предыдущих отчетах по причине сложности точного вычисления экспорта и импорта страны.

Существуют два типа торгового баланса в зависимости от полученных результатов:

  • Торговый профицит: когда баланс благоприятный и имеет положительные результаты, т.е., экспортные продажи превышают импорт.
  • Торговый дефицит: когда баланс неблагоприятный, т.е. количество импорта очевидно выше экспорта в определенный период.

В целом, государство не ищет равновесия между каждой из этих метрик по-отдельности, а пытается уравновесить торговый баланс в целом. Влияние торгового баланса на котировки евро неоднозначно: оно зависит от контекста экономических циклов и других показателей, например, динамики ВВП.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Торговый баланс Испании (Spain Trade Balance)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
окт. 2025
€​-4.693 млрд
€​-5.562 млрд
€​-6.001 млрд
сент. 2025
€​-6.001 млрд
€​-5.782 млрд
€​-5.984 млрд
авг. 2025
€​-5.984 млрд
€​-3.236 млрд
€​-4.009 млрд
июль 2025
€​-4.009 млрд
€​-3.881 млрд
€​-3.588 млрд
июнь 2025
€​-3.588 млрд
€​-3.991 млрд
€​-2.543 млрд
май 2025
€​-2.543 млрд
€​-3.803 млрд
€​-3.882 млрд
апр. 2025
€​-3.882 млрд
€​-5.630 млрд
€​-5.482 млрд
март 2025
€​-5.482 млрд
€​-2.910 млрд
€​-3.425 млрд
февр. 2025
€​-3.425 млрд
€​-4.413 млрд
€​-4.122 млрд
дек. 2024
€​-4.122 млрд
€​-3.324 млрд
€​-5.131 млрд
нояб. 2024
€​-5.131 млрд
€​-3.071 млрд
€​-3.932 млрд
окт. 2024
€​-3.932 млрд
€​-3.115 млрд
€​-3.291 млрд
сент. 2024
€​-3.291 млрд
€​-3.115 млрд
€​-4.763 млрд
авг. 2024
€​-4.763 млрд
€​-1.658 млрд
€​-3.214 млрд
июль 2024
€​-3.214 млрд
€​-2.637 млрд
€​-0.713 млрд
июнь 2024
€​-0.713 млрд
€​-3.081 млрд
€​-2.349 млрд
май 2024
€​-2.349 млрд
€​-3.198 млрд
€​-4.656 млрд
апр. 2024
€​-4.656 млрд
€​-3.354 млрд
€​-2.026 млрд
март 2024
€​-2.026 млрд
€​-3.473 млрд
€​-2.350 млрд
февр. 2024
€​-2.350 млрд
€​-4.465 млрд
€​-3.729 млрд
янв. 2024
€​-3.729 млрд
€​-3.402 млрд
дек. 2023
€​-3.402 млрд
€​-3.428 млрд
€​-2.426 млрд
нояб. 2023
€​-2.426 млрд
€​-4.630 млрд
€​-5.136 млрд
окт. 2023
€​-5.136 млрд
€​-3.779 млрд
€​-3.838 млрд
сент. 2023
€​-3.838 млрд
€​-4.092 млрд
€​-4.435 млрд
авг. 2023
€​-4.435 млрд
€​-5.914 млрд
€​-4.903 млрд
июль 2023
€​-4.903 млрд
€​-4.807 млрд
€​-2.355 млрд
июнь 2023
€​-2.355 млрд
€​-4.309 млрд
€​-3.111 млрд
май 2023
€​-3.111 млрд
€​-6.988 млрд
€​-4.375 млрд
апр. 2023
€​-4.375 млрд
€​2.012 млрд
€​-0.158 млрд
март 2023
€​-0.158 млрд
€​-0.723 млрд
€​-2.465 млрд
февр. 2023
€​-2.465 млрд
€​-4.244 млрд
€​-3.956 млрд
янв. 2023
€​-3.956 млрд
€​-4.798 млрд
€​-4.509 млрд
дек. 2022
€​-4.509 млрд
€​-5.460 млрд
€​-3.313 млрд
нояб. 2022
€​-3.313 млрд
€​-8.449 млрд
€​-6.853 млрд
окт. 2022
€​-6.853 млрд
€​-6.972 млрд
€​-6.976 млрд
сент. 2022
€​-6.976 млрд
€​-7.557 млрд
€​-7.937 млрд
авг. 2022
€​-7.937 млрд
€​-7.681 млрд
€​-6.561 млрд
июль 2022
€​-6.561 млрд
€​-6.160 млрд
€​-5.394 млрд
июнь 2022
€​-5.394 млрд
€​-4.236 млрд
€​-4.759 млрд
май 2022
€​-4.759 млрд
€​-4.701 млрд
€​-6.394 млрд
апр. 2022
€​-6.394 млрд
€​-4.098 млрд
€​-4.642 млрд
март 2022
€​-4.642 млрд
€​-5.145 млрд
€​-4.252 млрд
февр. 2022
€​-4.252 млрд
€​-5.849 млрд
€​-6.123 млрд
янв. 2022
€​-6.123 млрд
€​-4.973 млрд
€​-5.342 млрд
дек. 2021
€​-5.342 млрд
€​-3.913 млрд
€​-4.207 млрд
нояб. 2021
€​-4.207 млрд
€​-1.536 млрд
€​-3.361 млрд
окт. 2021
€​-3.361 млрд
€​-0.791 млрд
€​-2.396 млрд
сент. 2021
€​-2.396 млрд
€​-2.309 млрд
€​-3.877 млрд
авг. 2021
€​-3.877 млрд
€​-1.896 млрд
€​-1.597 млрд
