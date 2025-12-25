Торговый баланс (Trade Balance) — это отчет, отражающий разницу между экспортом и импортом страны, а также движение капитала за определенный период времени. Экономисты используют этот показатель для оценки структуры торговых потоков между странами. Это макроэкономический индикатор, который предлагает информацию об экономической ситуации в стране в целом, позволяет узнать все доходы, полученные страной от других государств, например в форме импорта и экспорта товаров, услуг, капитала или переводов за определенный промежуток времени.

Структура торгового баланса включает четыре основных компонента:

Баланс текущего счета: самый важный и самый используемый вид для того, чтобы узнать состояние экономики страны. Сюда включаются импорт и экспорт товаров и услуг, ренты и переводы.

Баланс движения капиталов: контролирует движение капиталов, например, субсидии, которые приходят из других стран, или покупка-продажа неэкономических благ.

Экономический баланс: собираются данные о займах, взятых у других стран, капитальные вложения или депозиты иностранных государств внутри страны.

Ошибки и пропуски: задача этого отчета заключается в регистрировании ошибок и пропусков, допущенных в предыдущих отчетах по причине сложности точного вычисления экспорта и импорта страны.

Существуют два типа торгового баланса в зависимости от полученных результатов:

Торговый профицит: когда баланс благоприятный и имеет положительные результаты, т.е., экспортные продажи превышают импорт.

Торговый дефицит: когда баланс неблагоприятный, т.е. количество импорта очевидно выше экспорта в определенный период.

В целом, государство не ищет равновесия между каждой из этих метрик по-отдельности, а пытается уравновесить торговый баланс в целом. Влияние торгового баланса на котировки евро неоднозначно: оно зависит от контекста экономических циклов и других показателей, например, динамики ВВП.

График последних значений: