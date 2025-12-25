Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Испании от Markit (Markit Spain Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI)) — это отчет макроэкономического характера, который демонстрирует экономическую ситуацию в производственном секторе Испании исходя из информации, полученной путем ежемесячного опроса менеджеров по закупкам на крупных предприятиях сектора. Подготовка Индекса является ответственностью компании Markit Economics, этим и обусловлено его название. Отличительной чертой индикатора является способ его расчета, который предлагает соответсвующие характеристики: респонденты определяют, стала ли ситуация лучше, хуже или вовсе не изменилась. Оценка ответов производится с учетом значимости опрошенных предприятий.

В отличие от государственных индексов, Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе публикуется в начале месяца и отчетливо демонстрирует ситуацию и направление развития экономики страны, аналогично индикатору Tankan в Японии или ISM в США.

В Испании разработка Индекса производится компанией Markit Economics в сотрудничестве с Испанской ассоциацией профессионалов по закупкам, заключению контрактов и поставкам (Asociación Española de Profesionales de Compras, Contratación y Aprovisionamientos (AERCE)).

Опросник охватывает такие параметры, как новые заказы, производительность, цены, запасы, занятость. Особенно важными параметрами являются новые полученные заказы и интенсивность производства, их общее значение составляет больше 50%.

Новые полученные заказы клиентов;

Интенсивность производства (скорость и уровень);

Доставка от поставщиков (быстрая или медленная поставка);

Материальные запасы предприятия;

Уровень занятости на предприятии;

Материальные запасы клиентов (примерная оценка клиентами компании их материальных запасов);

Цены, если предприятие платит за продукты и услуги;

Отложенные заказы (рост или снижение);

Новые заказы на экспорт (число заказов для дальнейшего экспортирования);

Импорт (количество импортных материалов).

Параметры:

Расчет индекса включает поправку на сезонность. Значение индикатора выше 50 означает рост в промышленном секторе и может оказывать положительное воздействие на котировки евро; меньшее значение индикатора указывает на возможный спад экономики; значения меньше 42 могут означать возможную рецессию.

Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе — это один из основных индикаторов экономического благополучия, а также опережающий показатель предстоящей рецессии или экономического роста. Менеджеры по закупкам одни из первых узнают, когда меняются условия рынка, поскольку они работают на краткосрочную перспективу и могут проводить мониторинг тенденций, которые прогнозируют меняющиеся экономические условия. Рост Индекса менеджеров по закупкам в производственном секторе демонстрирует наличие благоприятных условий на рынке и может считаться позитивным для евро.

График последних значений: