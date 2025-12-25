Экономический календарь
Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Испании от S&P Global (S&P Global Spain Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))
|Средняя
|51.5
|51.3
|
52.1
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|51.0
|
51.5
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Испании от Markit (Markit Spain Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI)) — это отчет макроэкономического характера, который демонстрирует экономическую ситуацию в производственном секторе Испании исходя из информации, полученной путем ежемесячного опроса менеджеров по закупкам на крупных предприятиях сектора. Подготовка Индекса является ответственностью компании Markit Economics, этим и обусловлено его название. Отличительной чертой индикатора является способ его расчета, который предлагает соответсвующие характеристики: респонденты определяют, стала ли ситуация лучше, хуже или вовсе не изменилась. Оценка ответов производится с учетом значимости опрошенных предприятий.
В отличие от государственных индексов, Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе публикуется в начале месяца и отчетливо демонстрирует ситуацию и направление развития экономики страны, аналогично индикатору Tankan в Японии или ISM в США.
В Испании разработка Индекса производится компанией Markit Economics в сотрудничестве с Испанской ассоциацией профессионалов по закупкам, заключению контрактов и поставкам (Asociación Española de Profesionales de Compras, Contratación y Aprovisionamientos (AERCE)).
Опросник охватывает такие параметры, как новые заказы, производительность, цены, запасы, занятость. Особенно важными параметрами являются новые полученные заказы и интенсивность производства, их общее значение составляет больше 50%.Параметры:
- Новые полученные заказы клиентов;
- Интенсивность производства (скорость и уровень);
- Доставка от поставщиков (быстрая или медленная поставка);
- Материальные запасы предприятия;
- Уровень занятости на предприятии;
- Материальные запасы клиентов (примерная оценка клиентами компании их материальных запасов);
- Цены, если предприятие платит за продукты и услуги;
- Отложенные заказы (рост или снижение);
- Новые заказы на экспорт (число заказов для дальнейшего экспортирования);
- Импорт (количество импортных материалов).
Расчет индекса включает поправку на сезонность. Значение индикатора выше 50 означает рост в промышленном секторе и может оказывать положительное воздействие на котировки евро; меньшее значение индикатора указывает на возможный спад экономики; значения меньше 42 могут означать возможную рецессию.
Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе — это один из основных индикаторов экономического благополучия, а также опережающий показатель предстоящей рецессии или экономического роста. Менеджеры по закупкам одни из первых узнают, когда меняются условия рынка, поскольку они работают на краткосрочную перспективу и могут проводить мониторинг тенденций, которые прогнозируют меняющиеся экономические условия. Рост Индекса менеджеров по закупкам в производственном секторе демонстрирует наличие благоприятных условий на рынке и может считаться позитивным для евро.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Испании от S&P Global (S&P Global Spain Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress