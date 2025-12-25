КалендарьРазделы

Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Испании от S&P Global (S&P Global Spain Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

Страна:
Испания
EUR, Евро
Источник:
S&P Global
Сектор:
Бизнес

52.1

Предыдущее
51.0
51.5

Предыдущее
Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Испании от Markit (Markit Spain Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI)) — это отчет макроэкономического характера, который демонстрирует экономическую ситуацию в производственном секторе Испании исходя из информации, полученной путем ежемесячного опроса менеджеров по закупкам на крупных предприятиях сектора. Подготовка Индекса является ответственностью компании Markit Economics, этим и обусловлено его название. Отличительной чертой индикатора является способ его расчета, который предлагает соответсвующие характеристики: респонденты определяют, стала ли ситуация лучше, хуже или вовсе не изменилась. Оценка ответов производится с учетом значимости опрошенных предприятий.

В отличие от государственных индексов, Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе публикуется в начале месяца и отчетливо демонстрирует ситуацию и направление развития экономики страны, аналогично индикатору Tankan в Японии или ISM в США.

В Испании разработка Индекса производится компанией Markit Economics в сотрудничестве с Испанской ассоциацией профессионалов по закупкам, заключению контрактов и поставкам (Asociación Española de Profesionales de Compras, Contratación y Aprovisionamientos (AERCE)).

Опросник охватывает такие параметры, как новые заказы, производительность, цены, запасы, занятость. Особенно важными параметрами являются новые полученные заказы и интенсивность производства, их общее значение составляет больше 50%.

Параметры:
  • Новые полученные заказы клиентов;
  • Интенсивность производства (скорость и уровень);
  • Доставка от поставщиков (быстрая или медленная поставка);
  • Материальные запасы предприятия;
  • Уровень занятости на предприятии;
  • Материальные запасы клиентов (примерная оценка клиентами компании их материальных запасов);
  • Цены, если предприятие платит за продукты и услуги;
  • Отложенные заказы (рост или снижение);
  • Новые заказы на экспорт (число заказов для дальнейшего экспортирования);
  • Импорт (количество импортных материалов).

Расчет индекса включает поправку на сезонность. Значение индикатора выше 50 означает рост в промышленном секторе и может оказывать положительное воздействие на котировки евро; меньшее значение индикатора указывает на возможный спад экономики; значения меньше 42 могут означать возможную рецессию.

Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе — это один из основных индикаторов экономического благополучия, а также опережающий показатель предстоящей рецессии или экономического роста. Менеджеры по закупкам одни из первых узнают, когда меняются условия рынка, поскольку они работают на краткосрочную перспективу и могут проводить мониторинг тенденций, которые прогнозируют меняющиеся экономические условия. Рост Индекса менеджеров по закупкам в производственном секторе демонстрирует наличие благоприятных условий на рынке и может считаться позитивным для евро.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Испании от S&P Global (S&P Global Spain Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
51.5
51.3
52.1
окт. 2025
52.1
50.6
51.5
сент. 2025
51.5
54.6
54.3
авг. 2025
54.3
51.8
51.9
июль 2025
51.9
51.5
51.4
июнь 2025
51.4
49.5
50.5
май 2025
50.5
47.8
48.1
апр. 2025
48.1
50.5
49.5
март 2025
49.5
50.2
49.7
февр. 2025
49.7
50.0
50.9
янв. 2025
50.9
54.4
53.3
дек. 2024
53.3
52.0
53.1
нояб. 2024
53.1
55.3
54.5
окт. 2024
54.5
51.9
53.0
сент. 2024
53.0
49.1
50.5
авг. 2024
50.5
50.7
51.0
июль 2024
51.0
53.4
52.3
июнь 2024
52.3
53.4
54.0
май 2024
54.0
51.2
52.2
апр. 2024
52.2
51.1
51.4
март 2024
51.4
52.0
51.5
февр. 2024
51.5
49.5
49.2
янв. 2024
49.2
46.7
46.2
дек. 2023
46.2
45.7
46.3
нояб. 2023
46.3
46.4
45.1
окт. 2023
45.1
47.1
47.7
сент. 2023
47.7
47.1
46.5
авг. 2023
46.5
47.9
47.8
июль 2023
47.8
48.2
48.0
июнь 2023
48.0
48.7
48.4
май 2023
48.4
50.1
49.0
апр. 2023
49.0
51.0
51.3
март 2023
51.3
49.6
50.7
февр. 2023
50.7
47.4
48.4
янв. 2023
48.4
46.0
46.4
дек. 2022
46.4
45.2
45.7
нояб. 2022
45.7
46.8
44.7
окт. 2022
44.7
49.4
49.0
сент. 2022
49.0
49.3
49.9
авг. 2022
49.9
50.6
48.7
июль 2022
48.7
53.2
52.6
июнь 2022
52.6
53.6
53.8
май 2022
53.8
53.8
53.3
апр. 2022
53.3
55.6
54.2
март 2022
54.2
56.6
56.9
февр. 2022
56.9
56.3
56.2
янв. 2022
56.2
56.7
56.2
дек. 2021
56.2
57.3
57.1
нояб. 2021
57.1
57.8
57.4
окт. 2021
57.4
58.9
58.1
