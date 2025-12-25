Казначейские векселя — это государственные ценные бумаги, выпускаемые государственным казначейством на короткий срок и с дисконтом. Срок погашения долговых ценных бумаг исчисляется от 3 до 18 месяцев. Инвестор, приобретающий казначейские векселя, получает прибыль по окончанию срока их действия.

Казначейские векселя являются самыми краткосрочными денежными обязательствами в сравнении с другими видами государственных долговых обязательств. Как правило, казначейские векселя выдаются на период 3, 6, 12 и 18 месяцев. Цена за приобретение начинается от 1000 евро и должна быть кратной этой сумме. Торговля этим типом ценных бумаг осуществляется на денежном рынке, поскольку сделка заключается в короткое время. Государственные облигации, наоборот, являются ценными бумагами, которые требуют большего времени для заключения сделки, что составляет период от 3 до 5 лет. Государственные облигации имеют самый долгий срок действия — от десяти до пятидесяти лет.

Инвестор приобретает указанные ценные бумаги в соответствии с их предназначением. С казначейскими векселями предполагается достигнуть финансирования в короткие сроки и по низкой стоимости благодаря их ликвидности и относительно небольшим рискам.

С точки зрения государства, выпускающего казначейские векселя, правительство использует рынки, чтобы получить денежные средства, и обязывается вернуть их обратно с учетом ранее согласованного размера прибыли. Таким образом, заранее будут устанавливаться итоговая сумма и сроки выплаты.

Уровень риска этих активов значительно меньше, чем у тех, что имеют частный характер. Именно поэтому уровень рентабельности у казначейского векселя гораздо ниже, чем у частных активов. Наименее рискованными на рынке являются казначейские векселя, это самый надежный инструмент государства для получения финансирования за короткий промежуток времени.

Казначейские векселя характеризуются тем, что:

Имеют очень незначительные риски

Имеют низкую рентабельность

Имеют короткий срок действия

Не имеют купонов

Казначейские векселя выпускаются с дисконтом, и их главной отличительной чертой является то, что они являются ценными бумагами с нулевым купоном. Другими словами, инвестор не получает никаких процентов в момент покупки и по окончанию срока действия векселя. Но возможно получение так называемой номинальной стоимости, то есть, цена покупки будет меньше суммы, полученной по истечению срока действия. Таким образом, покупатель получает "ожидаемую доходность" — рассчитывается разница в процентах между номинальной стоимостью и ценой, выплаченной по векселям.

Данный индикатор показывает в процентном соотношении увеличение или уменьшение доходности векселей в данный момент времени. Ставка доходности способна отражать состояние государственного долга Испании, поэтому ее увеличение или уменьшение может предшествовать экономическому росту или замедлению экономики страны.

График последних значений: