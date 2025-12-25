Экономический календарь
Розничные продажи в Мексике без учета сезонных колебаний г/г (Mexico Retail Sales n.s.a. y/y)
|Низкая
|N/D
|2.4%
|
3.3%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Розничные продажи без учета сезонных колебаний г/г (Retail Sales n.s.a. y/y) отражают процентное изменение объема продаж в розничном секторе Мексики за отчетный месяц по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. При расчете индикатора учитываются продажи продовольствия, текстиля и одежды, медицинских препаратов, канцтоваров и предметов личного пользования, хозяйственных и компьютерных товаров, мебели, автомобилей и запчастей к ним, а также розничные продажи через Интернет. Данные предоставляются без корректировок на сезонные колебания. Рост объема розничных продаж может положительно отразиться на котировках мексиканского песо.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Розничные продажи в Мексике без учета сезонных колебаний г/г (Mexico Retail Sales n.s.a. y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
