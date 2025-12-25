КалендарьРазделы

Счет текущих операций Мексики (Mexico Current Account)

Страна:
Мексика
MXN, Мексиканское песо
Источник:
Банк Мексики (Bank of Mexico)
Сектор:
Торговля
Низкая $​2.325 млрд $​0.637 млрд
$​-1.791 млрд
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
Счет текущих операций (Current Account) представляет собой разницу между импортом и экспортом товаров, услуг и процентных платежей в отчетном месяце. Положительное значение свидетельствует о притоке средств капитала в экономику Мексики. Значение индикатора выше ожидаемого может оказать положительное влияние на курс мексиканского песо.

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Счет текущих операций Мексики (Mexico Current Account)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
3 кв. 2025
$​2.325 млрд
$​0.637 млрд
$​-1.791 млрд
2 кв. 2025
$​0.206 млрд
$​0.695 млрд
$​-11.171 млрд
1 кв. 2025
$​-7.613 млрд
$​0.722 млрд
$​12.813 млрд
4 кв. 2024
$​12.601 млрд
$​0.758 млрд
$​1.104 млрд
3 кв. 2024
$​0.733 млрд
$​0.593 млрд
$​2.854 млрд
2 кв. 2024
$​3.639 млрд
$​0.533 млрд
$​-21.374 млрд
1 кв. 2024
$​-12.582 млрд
$​0.503 млрд
$​11.817 млрд
4 кв. 2023
$​11.662 млрд
$​-1.976 млрд
$​0.908 млрд
3 кв. 2023
$​2.628 млрд
$​-2.676 млрд
$​3.496 млрд
2 кв. 2023
$​6.247 млрд
$​-3.399 млрд
$​-20.289 млрд
1 кв. 2023
$​-14.282 млрд
$​-2.069 млрд
$​2.573 млрд
4 кв. 2022
$​4.576 млрд
$​-2.103 млрд
$​-5.151 млрд
3 кв. 2022
$​-5.505 млрд
$​-1.320 млрд
$​-0.504 млрд
2 кв. 2022
$​-0.704 млрд
$​1.570 млрд
$​-8.092 млрд
1 кв. 2022
$​-6.523 млрд
$​4.688 млрд
$​2.741 млрд
4 кв. 2021
$​2.958 млрд
$​6.351 млрд
$​-4.651 млрд
3 кв. 2021
$​-4.070 млрд
$​12.029 млрд
$​6.045 млрд
2 кв. 2021
$​6.286 млрд
$​5.307 млрд
$​-5.492 млрд
1 кв. 2021
$​-5.135 млрд
$​10.751 млрд
$​17.211 млрд
4 кв. 2020
$​17.409 млрд
$​10.978 млрд
$​17.125 млрд
3 кв. 2020
$​17.498 млрд
$​-0.486 млрд
$​-0.116 млрд
2 кв. 2020
$​0.005 млрд
$​4.089 млрд
$​-2.297 млрд
1 кв. 2020
$​-0.982 млрд
$​10.437 млрд
$​3.198 млрд
4 кв. 2019
$​2.487 млрд
$​11.022 млрд
$​0.820 млрд
3 кв. 2019
$​2.013 млрд
$​-3.891 млрд
$​4.521 млрд
2 кв. 2019
$​5.143 млрд
$​-1.176 млрд
$​-8.508 млрд
1 кв. 2019
$​-5.634 млрд
$​-2.937 млрд
4 кв. 2018
$​-3.424 млрд
$​-5.703 млрд
3 кв. 2018
$​-5.082 млрд
$​-3.882 млрд
2 кв. 2018
$​-3.882 млрд
$​-6.941 млрд
1 кв. 2018
$​-6.941 млрд
$​-3.207 млрд
4 кв. 2017
$​-3.207 млрд
$​-5.173 млрд
3 кв. 2017
$​-5.528 млрд
$​-0.321 млрд
2 кв. 2017
$​-0.321 млрд
$​-6.859 млрд
1 кв. 2017
$​-6.859 млрд
$​-2.418 млрд
4 кв. 2016
$​-3.363 млрд
$​-7.571 млрд
3 кв. 2016
$​-7.571 млрд
$​-8.041 млрд
2 кв. 2016
$​-7.852 млрд
$​-6.991 млрд
1 кв. 2016
$​-6.991 млрд
$​-7.698 млрд
4 кв. 2015
$​-7.698 млрд
$​-8.856 млрд
3 кв. 2015
$​-8.856 млрд
$​-7.980 млрд
2 кв. 2015
$​-7.980 млрд
$​-9.446 млрд
1 кв. 2015
$​-9.446 млрд
$​-5.310 млрд
4 кв. 2014
$​-5.310 млрд
$​-2.702 млрд
3 кв. 2014
$​-2.702 млрд
$​-6.982 млрд
2 кв. 2014
$​-6.982 млрд
$​-4.533 млрд
1 кв. 2014
$​-4.533 млрд
$​-4.660 млрд
4 кв. 2013
$​-4.660 млрд
$​-5.457 млрд
3 кв. 2013
$​-5.457 млрд
$​-6.008 млрд
2 кв. 2013
$​-6.008 млрд
$​-5.530 млрд
12
