Экономический календарь
Базовый индекс потребительских цен Мексики м/м (Mexico Core Consumer Price Index (CPI) m/m)
|Низкая
|0.19%
|0.22%
|
0.29%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|0.22%
|
0.19%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Базовый индекс потребительских цен м/м (Core CPI m/m) отражает изменение цен на товары и услуги, приобретаемые домохозяйствами Мексики. Оценивается изменение цен с точки зрения потребителей, в отчетном месяце по сравнению с предыдущим. В расчет включены товары и услуги, характеризующие текущие расходы домохозяйств, и не входят налоги и социальные платежи. В силу высокой волатильности, в расчет не входят свежие продукты питания. Индекс служит для оценки инфляции в стране. Рост индекса может положительно отразиться на котировках мексиканского песо.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Базовый индекс потребительских цен Мексики м/м (Mexico Core Consumer Price Index (CPI) m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
