КалендарьРазделы

Экономический календарь

Страны

Валовые инвестиции в основной капитал в Мексике м/м (Mexico Gross Fixed Investments m/m)

Страна:
Мексика
MXN, Мексиканское песо
Источник:
Национальный институт статистики и географии Мексики (INEGI) (National Institute of Statistics and Geography (INEGI))
Сектор:
Бизнес
Низкая -0.3% -0.1%
-2.7%
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
-0.5%
-0.3%
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Валовые инвестиции в основной капитал м/м (Gross Fixed Investments m/m) представляют собой изменение общего объема инвестиций в основной капитал Мексики за отчетный период по сравнению с предыдущим месяцем. При расчете индикатора учитываются активы, которые применяются в процессе производства более одного года, и на которые распространяются права собственности. Данные предоставляются с учетом сезонных колебаний.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Валовые инвестиции в основной капитал в Мексике м/м (Mexico Gross Fixed Investments m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
сент. 2025
-0.3%
-0.1%
-2.7%
авг. 2025
-2.7%
0.2%
1.6%
июль 2025
1.6%
-0.6%
-1.4%
июнь 2025
-1.4%
0.3%
0.9%
май 2025
0.9%
0.1%
-1.7%
апр. 2025
-1.7%
-0.4%
0.3%
март 2025
0.3%
1.7%
0.1%
февр. 2025
0.1%
0.5%
-1.5%
янв. 2025
-1.5%
-1.1%
-2.6%
дек. 2024
-2.6%
1.4%
0.1%
нояб. 2024
0.1%
1.2%
0.1%
окт. 2024
0.1%
-0.5%
-0.8%
сент. 2024
-0.8%
0.0%
-1.9%
авг. 2024
-1.9%
0.0%
1.8%
июль 2024
1.8%
0.9%
-1.0%
июнь 2024
-1.0%
-1.0%
0.7%
май 2024
0.7%
1.2%
0.9%
апр. 2024
0.9%
-0.2%
0.8%
март 2024
0.8%
-1.1%
0.7%
февр. 2024
0.7%
0.1%
янв. 2024
0.1%
0.0%
дек. 2023
0.0%
-1.3%
нояб. 2023
-1.3%
1.7%
окт. 2023
1.9%
-1.0%
-1.5%
сент. 2023
-1.5%
3.1%
авг. 2023
3.1%
0.3%
0.5%
июль 2023
0.5%
3.1%
июнь 2023
3.1%
0.1%
4.5%
май 2023
4.5%
0.0%
-0.3%
апр. 2023
-0.3%
0.0%
0.5%
март 2023
0.5%
-0.1%
1.9%
февр. 2023
1.9%
-0.1%
-0.5%
янв. 2023
-0.5%
0.3%
2.7%
дек. 2022
2.7%
0.3%
0.0%
нояб. 2022
0.0%
-0.2%
1.4%
окт. 2022
1.4%
-0.7%
-0.9%
сент. 2022
-0.9%
-0.3%
1.9%
авг. 2022
1.9%
0.5%
-1.4%
июль 2022
-1.4%
0.9%
0.7%
июнь 2022
0.7%
0.2%
-1.2%
май 2022
-1.2%
-0.4%
1.9%
апр. 2022
1.9%
-0.8%
2.9%
март 2022
2.9%
-1.0%
-3.0%
февр. 2022
-3.0%
0.1%
2.2%
янв. 2022
2.2%
1.2%
1.2%
дек. 2021
1.2%
1.4%
-0.1%
нояб. 2021
-0.1%
-1.4%
0.0%
окт. 2021
0.0%
-2.2%
-1.6%
сент. 2021
-1.6%
1.4%
1.1%
авг. 2021
1.1%
1.3%
2.1%
123
Экспорт отчета

Виджет экономического календаря для вашего сайта

Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.

Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Скачать
MQL5 Algo Trading Community
Тип виджета
Язык
Цветовая схема
Формат даты
Размер
×
Отображение информации
Период календаря по умолчанию
Ваш код для встраивания