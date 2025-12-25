Экономический календарь
Валовые инвестиции в основной капитал в Мексике без учета сезонных колебаний г/г (Mexico Gross Fixed Investments n.s.a. y/y)
|Низкая
|-8.4%
|-6.1%
|
-8.9%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|-6.3%
|
-8.4%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Валовые инвестиции в основной капитал без учета сезонных колебаний г/г (Gross Fixed Investments n.s.a. y/y) представляют собой изменение общего объема инвестиций в основной капитал Мексики за отчетный период по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. При расчете индикатора учитываются активы, которые применяются в процессе производства более одного года, и на которые распространяются права собственности. Данные предоставляются без учета сезонных колебаний.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Валовые инвестиции в основной капитал в Мексике без учета сезонных колебаний г/г (Mexico Gross Fixed Investments n.s.a. y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
