Экономический календарь
Совокупный спрос в Мексике без учета сезонных колебаний г/г (Mexico Aggregate Demand n.s.a. y/y)
|Низкая
|1.1%
|0.9%
|
0.3%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|0.7%
|
1.1%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Совокупный спрос без учета сезонных колебаний г/г (Aggregate Demand n.s.a. y/y) представляет собой процентное изменение общего объема услуг и товаров, потребленных населением Мексики за отчетный квартал по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года. Совокупный спрос включает в себя частное потребление, государственное потребление, валовое накопление основного капитала, изменение запасов, а также экспорт товаров и услуг. При этом игнорируются товары и услуги, предназначенные для промежуточного потребления во всех отраслях. Для этого показателя не применяется поправка на сезонность. Поскольку совокупный спрос растет и падает параллельно ВВП, значения выше ожидаемых могут оказать положительное влияние на курс мексиканского песо.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Совокупный спрос в Мексике без учета сезонных колебаний г/г (Mexico Aggregate Demand n.s.a. y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
