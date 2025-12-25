КалендарьРазделы

Решение Банка Мексики по процентной ставке (Bank of Mexico Interest Rate Decision)

Страна:
Мексика
MXN, Мексиканское песо
Источник:
Банк Мексики (Bank of Mexico)
Сектор:
Деньги
Средняя 7.00%
7.25%
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
Решение Банка Мексики по процентной ставке (Bank of Mexico Interest Rate Decision) принимается управляющим советом Банка Мексики 8 раз в год на заседаниях по денежной политике. Решение по процентной ставке относится к важнейшим экономическим событиям Мексики. Рост процентной ставки ведет к удорожанию мексиканского песо, а снижение — к удешевлению.

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
7.00%
7.25%
7.25%
7.50%
7.50%
7.75%
7.75%
8.00%
8.00%
8.50%
8.50%
9.00%
9.00%
9.50%
9.50%
10.00%
10.00%
10.25%
10.25%
10.50%
10.50%
10.75%
10.75%
11.00%
11.00%
11.00%
11.00%
11.00%
11.00%
11.25%
11.25%
11.25%
11.25%
11.25%
11.25%
11.25%
11.25%
11.25%
11.25%
11.25%
11.25%
11.25%
11.25%
11.25%
11.25%
11.00%
11.00%
10.50%
10.50%
10.00%
10.00%
9.25%
9.25%
8.50%
8.50%
7.75%
7.75%
7.00%
7.00%
6.50%
6.50%
6.00%
6.00%
5.50%
5.50%
5.00%
5.00%
4.75%
4.75%
4.50%
4.50%
4.25%
4.25%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.25%
4.25%
4.25%
4.25%
4.25%
4.25%
4.50%
4.50%
5.00%
5.00%
5.50%
5.50%
6.00%
6.00%
6.50%
6.50%
7.00%
7.00%
7.25%
7.25%
7.50%
123
