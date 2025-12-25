Экономический календарь
Решение Банка Мексики по процентной ставке (Bank of Mexico Interest Rate Decision)
|Средняя
|7.00%
|
7.25%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Решение Банка Мексики по процентной ставке (Bank of Mexico Interest Rate Decision) принимается управляющим советом Банка Мексики 8 раз в год на заседаниях по денежной политике. Решение по процентной ставке относится к важнейшим экономическим событиям Мексики. Рост процентной ставки ведет к удорожанию мексиканского песо, а снижение — к удешевлению.
График последних значений:
актуальные данные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Решение Банка Мексики по процентной ставке (Bank of Mexico Interest Rate Decision)".
