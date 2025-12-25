КалендарьРазделы

Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Мексики от S&P Global (S&P Global Mexico Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

Мексика
MXN, Мексиканское песо
S&P Global
Бизнес
Низкая 47.3 48.6
49.5
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
46.7
47.3
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Markit (Markit Manufacturing PMI) представляет собой оценку изменения деловых условий в промышленном секторе Мексики в отчетном месяце по сравнению с предыдущим. Индекс рассчитывается на основе ежемесячных опросов менеджеров по снабжению, работающих в частных компаниях производственного сектора. Респонденты опрашиваются по пяти показателям: уровень производства, количество заказов, скорость получения заказов от поставщиков, материальные запасы, уровень занятости. Индекс отражает условия ведения частного бизнеса в производственном секторе, характеризует состояние промышленности. Значение показателя выше 50 свидетельствует о росте отрасли и может положительно отразиться на котировках мексиканского песо.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Мексики от S&P Global (S&P Global Mexico Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
47.3
48.6
49.5
окт. 2025
49.5
48.7
49.6
сент. 2025
49.6
50.1
50.2
авг. 2025
50.2
49.6
49.1
июль 2025
49.1
43.8
46.3
июнь 2025
46.3
48.3
46.7
май 2025
46.7
43.5
44.8
апр. 2025
44.8
47.5
46.5
март 2025
46.5
47.0
47.6
февр. 2025
47.6
50.6
49.1
янв. 2025
49.1
49.2
49.8
дек. 2024
49.8
47.9
49.9
нояб. 2024
49.9
50.3
48.4
окт. 2024
48.4
49.4
47.3
сент. 2024
47.3
47.8
48.5
авг. 2024
48.5
51.4
49.6
июль 2024
49.6
50.0
51.1
июнь 2024
51.1
51.9
51.0
май 2024
51.0
51.9
51.0
апр. 2024
51.0
52.0
52.2
март 2024
52.2
51.8
52.3
февр. 2024
52.3
51.8
50.2
янв. 2024
50.2
51.8
52.0
дек. 2023
52.0
51.7
52.5
нояб. 2023
52.5
51.5
52.1
окт. 2023
52.1
51.5
49.8
сент. 2023
49.8
52.2
51.2
авг. 2023
51.2
52.1
53.2
июль 2023
53.2
50.7
50.9
июнь 2023
50.9
50.8
50.5
май 2023
50.5
51.0
51.1
апр. 2023
51.1
51.0
51.0
март 2023
51.0
49.9
51.0
февр. 2023
51.0
50.1
48.9
янв. 2023
48.9
50.9
51.3
дек. 2022
51.3
50.4
50.6
нояб. 2022
50.6
50.3
50.3
окт. 2022
50.3
49.4
50.3
сент. 2022
50.3
48.4
48.5
авг. 2022
48.5
50.3
48.5
июль 2022
48.5
51.4
52.2
июнь 2022
52.2
49.9
50.6
май 2022
50.6
49.2
49.3
апр. 2022
49.3
48.6
49.2
март 2022
49.2
47.0
48.0
февр. 2022
48.0
47.7
46.1
янв. 2022
46.1
49.4
49.4
дек. 2021
49.4
49.3
49.4
нояб. 2021
49.4
48.9
49.3
окт. 2021
49.3
47.8
48.6
