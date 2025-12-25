Экономический календарь
Индикатор доверия потребителей в Мексике (Mexico Consumer Confidence Indicator)
|Низкая
|44.2
|47.0
|
45.8
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|45.2
|
44.2
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индикатор доверия потребителей (Consumer Confidence Indicator) отражает уровень ожиданий физических лиц в отношении экономической активности. Он рассчитывается по результатам ежемесячного опроса домохозяйств, в который входит мнение потребителей по следующим вопросам: общая экономическая ситуация в Мексике, собственное финансовое состояние респондентов, а также их намерения с точки зрения экономии и затрат. Участники опроса дают оценку о тенденциях за предыдущие двенадцать месяцев и прогноз на будущие двенадцать месяцев. По индексу доверия потребителей оценивается краткосрочная перспектива развития экономики Мексики.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индикатор доверия потребителей в Мексике (Mexico Consumer Confidence Indicator)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
