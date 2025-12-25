Экономический календарь
Частные расходы в Мексике без учета сезонных колебаний г/г (Mexico Private Spending n.s.a. y/y)
|Низкая
|1.6%
|-0.5%
|
-0.4%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|1.4%
|
1.6%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Частные расходы без учета сезонных колебаний г/г (Private Spending n.s.a. y/y) отражает изменение расходов домохозяйств Мексики на потребительские товары и услуги за отчетный месяц по сравнении с аналогичным месяцем предыдущего года. Для этого показателя не применяется поправка на сезонность. Частные расходы тесно связаны с совокупным спросом страны, а значения выше ожидаемых могут оказать положительное влияние на курс мексиканского песо.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Частные расходы в Мексике без учета сезонных колебаний г/г (Mexico Private Spending n.s.a. y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
