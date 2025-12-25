Экономический календарь
Фискальный баланс Мексики (Mexico Fiscal Balance)
|Низкая
|Mex$-16.753 млрд
|Mex$65.514 млрд
|
Mex$-197.792 млрд
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|Mex$-0.900 млрд
|
Mex$-16.753 млрд
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Фискальный баланс (Fiscal Balance) отражает использование финансовых ресурсов правительством или публичным сектором Мексики. Фискальный баланс рассчитывается как разница между доходами и расходами за отчетный период. Когда доходы превышают расходы, образуется профицит бюджета. При обратной ситуации возникает дефицит. Положительное значение фискального баланса может оказать благоприятное влияние на котировки мексиканского песо.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Фискальный баланс Мексики (Mexico Fiscal Balance)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
