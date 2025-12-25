КалендарьРазделы

Фискальный баланс Мексики (Mexico Fiscal Balance)

Страна:
Мексика
MXN, Мексиканское песо
Источник:
Министерство финансов и государственного кредита (Secretariat of Finance and Public Credit)
Сектор:
Торговля
Низкая Mex$​-16.753 млрд Mex$​65.514 млрд
Mex$​-197.792 млрд
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
Mex$​-0.900 млрд
Mex$​-16.753 млрд
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Фискальный баланс (Fiscal Balance) отражает использование финансовых ресурсов правительством или публичным сектором Мексики. Фискальный баланс рассчитывается как разница между доходами и расходами за отчетный период. Когда доходы превышают расходы, образуется профицит бюджета. При обратной ситуации возникает дефицит. Положительное значение фискального баланса может оказать благоприятное влияние на котировки мексиканского песо.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Фискальный баланс Мексики (Mexico Fiscal Balance)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
окт. 2025
Mex$​-16.753 млрд
Mex$​65.514 млрд
Mex$​-197.792 млрд
сент. 2025
Mex$​-198.109 млрд
Mex$​-0.900 млрд
Mex$​-22.475 млрд
авг. 2025
Mex$​-21.031 млрд
Mex$​-0.900 млрд
Mex$​-108.615 млрд
июль 2025
Mex$​-101.427 млрд
Mex$​-0.900 млрд
Mex$​-192.290 млрд
июнь 2025
Mex$​-194.280 млрд
Mex$​-33.901 млрд
Mex$​-116.187 млрд
май 2025
Mex$​-117.904 млрд
Mex$​-0.900 млрд
Mex$​10.125 млрд
апр. 2025
Mex$​0.293 млрд
Mex$​-0.900 млрд
Mex$​-23.277 млрд
март 2025
Mex$​-24.596 млрд
Mex$​-63.005 млрд
Mex$​-96.759 млрд
февр. 2025
Mex$​-95.310 млрд
Mex$​-0.900 млрд
Mex$​-18.919 млрд
янв. 2025
Mex$​-19.419 млрд
Mex$​-0.900 млрд
Mex$​-618.561 млрд
дек. 2024
Mex$​-618.561 млрд
Mex$​-0.900 млрд
Mex$​-105.953 млрд
нояб. 2024
Mex$​-110.231 млрд
Mex$​-0.900 млрд
Mex$​37.641 млрд
окт. 2024
Mex$​37.657 млрд
Mex$​-24.390 млрд
Mex$​-160.170 млрд
сент. 2024
Mex$​-161.085 млрд
Mex$​-56.146 млрд
Mex$​-3.706 млрд
авг. 2024
Mex$​-4.393 млрд
Mex$​-0.900 млрд
Mex$​-136.686 млрд
июль 2024
Mex$​-137.208 млрд
Mex$​-0.900 млрд
Mex$​-166.619 млрд
июнь 2024
Mex$​-166.735 млрд
Mex$​-0.900 млрд
Mex$​-174.885 млрд
май 2024
Mex$​-174.071 млрд
Mex$​-0.900 млрд
Mex$​99.265 млрд
апр. 2024
Mex$​102.953 млрд
Mex$​24.267 млрд
Mex$​-37.171 млрд
март 2024
Mex$​-37.219 млрд
Mex$​-62.357 млрд
Mex$​-263.552 млрд
февр. 2024
Mex$​-263.064 млрд
Mex$​-53.162 млрд
Mex$​-136.610 млрд
янв. 2024
Mex$​-159.136 млрд
Mex$​-0.900 млрд
Mex$​-291.232 млрд
дек. 2023
Mex$​-291.232 млрд
Mex$​-0.900 млрд
Mex$​-87.084 млрд
нояб. 2023
Mex$​-87.776 млрд
Mex$​-0.900 млрд
Mex$​-29.285 млрд
окт. 2023
Mex$​-29.577 млрд
Mex$​-0.900 млрд
Mex$​-132.514 млрд
сент. 2023
Mex$​-132.563 млрд
Mex$​-0.900 млрд
Mex$​-39.150 млрд
авг. 2023
Mex$​-38.944 млрд
Mex$​-60.593 млрд
Mex$​-78.106 млрд
июль 2023
Mex$​-77.562 млрд
Mex$​-0.900 млрд
Mex$​-258.114 млрд
июнь 2023
Mex$​-258.046 млрд
Mex$​-0.900 млрд
Mex$​-104.727 млрд
май 2023
Mex$​-104.275 млрд
Mex$​18.183 млрд
Mex$​58.647 млрд
апр. 2023
Mex$​58.630 млрд
Mex$​-0.900 млрд
Mex$​7.223 млрд
март 2023
Mex$​6.992 млрд
Mex$​79.075 млрд
Mex$​-74.282 млрд
февр. 2023
Mex$​-74.370 млрд
Mex$​-0.900 млрд
Mex$​-31.125 млрд
янв. 2023
Mex$​-33.517 млрд
Mex$​-0.900 млрд
Mex$​-456.328 млрд
дек. 2022
Mex$​-456.328 млрд
Mex$​-0.900 млрд
Mex$​-122.653 млрд
нояб. 2022
Mex$​-154.834 млрд
Mex$​0.204 млрд
Mex$​-59.990 млрд
окт. 2022
Mex$​-59.990 млрд
Mex$​0.204 млрд
Mex$​-111.252 млрд
сент. 2022
Mex$​-111.252 млрд
Mex$​-13.253 млрд
Mex$​-30.880 млрд
авг. 2022
Mex$​-30.880 млрд
Mex$​-22.532 млрд
Mex$​-49.342 млрд
июль 2022
Mex$​-49.342 млрд
Mex$​-0.900 млрд
Mex$​-146.393 млрд
июнь 2022
Mex$​-146.393 млрд
Mex$​-0.900 млрд
Mex$​-45.415 млрд
май 2022
Mex$​-45.415 млрд
Mex$​-77.628 млрд
Mex$​53.438 млрд
апр. 2022
Mex$​53.438 млрд
Mex$​-28.854 млрд
Mex$​103.929 млрд
март 2022
Mex$​103.929 млрд
Mex$​-34.098 млрд
Mex$​-111.571 млрд
февр. 2022
Mex$​-111.571 млрд
Mex$​-2.119 млрд
Mex$​-58.837 млрд
янв. 2022
Mex$​-58.837 млрд
Mex$​-183.757 млрд
Mex$​-308.053 млрд
дек. 2021
Mex$​-308.053 млрд
Mex$​-153.859 млрд
Mex$​-98.701 млрд
нояб. 2021
Mex$​-98.701 млрд
Mex$​-77.755 млрд
Mex$​10.978 млрд
окт. 2021
Mex$​10.978 млрд
Mex$​-13.284 млрд
Mex$​-99.578 млрд
сент. 2021
Mex$​-99.578 млрд
Mex$​-7.387 млрд
Mex$​-19.758 млрд
1234
