Промышленное производство в Мексике без учета сезонных колебаний г/г (Mexico Industrial Production n.s.a. y/y)
|Низкая
|-0.4%
|-1.5%
|
-2.4%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|-1.1%
|
-0.4%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Промышленное производство без учета сезонных колебаний г/г (Industrial Production n.s.a. y/y) представляет собой процентное изменение объема производства в Мексике в отчетном месяце по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. При расчете индикатора учитываются показатели горнодобывающей промышленности; производства, передачи и распределения электроэнергии, воды и газа до конечного потребителя; объемы строительства; объемов производства перерабатывающей промышленности. Данные индикатора предоставляются без поправки на сезонность. Рост показателя может положительно отразиться на котировках мексиканского песо.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Промышленное производство в Мексике без учета сезонных колебаний г/г (Mexico Industrial Production n.s.a. y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
