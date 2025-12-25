КалендарьРазделы

Индикатор доверия потребителей в Мексике без учета сезонных колебаний (Mexico Consumer Confidence Indicator n.s.a.)

Страна:
Мексика
MXN, Мексиканское песо
Источник:
Национальный институт статистики и географии Мексики (INEGI) (National Institute of Statistics and Geography (INEGI))
Сектор:
Потребитель
Низкая 44.0
45.7
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз Предыдущее
Предыдущее
44.0
Следующий релиз Актуальное Прогноз Предыдущее
Предыдущее
Индикатор доверия потребителей без учета сезонных колебаний (Consumer Confidence Indicator n.s.a.) отражает уровень ожиданий физических лиц в отношении экономической активности. Он рассчитывается по результатам ежемесячного опроса домохозяйств, в который входит мнение потребителей по следующим вопросам: общая экономическая ситуация в Мексике, собственное финансовое состояние респондентов, а также их намерения с точки зрения экономии и затрат. Участники опроса дают оценку о тенденциях за предыдущие двенадцать месяцев и прогноз на будущие двенадцать месяцев. Значения индикатора предоставляются без поправки на сезонные колебания. По индексу доверия потребителей оценивается краткосрочная перспектива развития экономики Мексики.

График последних значений:

актуальные данные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индикатор доверия потребителей в Мексике без учета сезонных колебаний (Mexico Consumer Confidence Indicator n.s.a.)".

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
44.0
45.7
окт. 2025
45.7
46.1
сент. 2025
46.1
46.5
авг. 2025
46.5
45.8
июль 2025
45.8
45.7
июнь 2025
45.7
46.5
май 2025
46.5
45.5
апр. 2025
45.5
46.1
март 2025
46.1
46.5
февр. 2025
46.5
47.2
янв. 2025
47.2
47.3
дек. 2024
47.3
47.4
нояб. 2024
47.4
48.9
окт. 2024
48.9
46.6
сент. 2024
46.6
47.0
авг. 2024
47.0
47.0
июль 2024
47.0
48.1
июнь 2024
48.1
46.7
май 2024
46.7
47.7
апр. 2024
47.7
47.4
март 2024
47.4
47.1
февр. 2024
47.1
47.6
янв. 2024
47.6
47.2
дек. 2023
47.2
46.9
нояб. 2023
46.9
45.7
окт. 2023
45.7
46.4
сент. 2023
46.4
46.1
авг. 2023
46.1
46.4
июль 2023
46.4
45.9
июнь 2023
45.9
44.7
май 2023
44.7
44.6
апр. 2023
44.6
44.5
март 2023
44.5
44.6
февр. 2023
44.7
44.8
янв. 2023
44.8
43.3
дек. 2022
43.3
41.8
нояб. 2022
41.8
41.3
окт. 2022
41.3
40.8
сент. 2022
40.8
40.3
авг. 2022
40.3
41.3
июль 2022
41.3
43.2
июнь 2022
43.2
43.8
май 2022
43.8
44.3
апр. 2022
44.3
43.6
март 2022
43.6
42.9
февр. 2022
42.9
43.6
янв. 2022
43.6
44.9
дек. 2021
44.9
45.9
нояб. 2021
45.9
43.8
окт. 2021
43.8
43.3
