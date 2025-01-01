ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCWndOnDisable 

OnDisable

Виртуальный обработчик внутреннего события "Disable" (отключение способности отвечать на действия пользователя) элемента управления.

virtual bool  OnDisable()

Возвращаемое значение

true - если событие обработано, иначе - false.

Примечание

Метод базового класса не выполняет никаких действий и всегда возвращает true.