OnDestroy

Виртуальный обработчик внутреннего события "Destroy" (уничтожение) элемента управления.

virtual bool  OnDestroy()

Возвращаемое значение

true - если событие обработано, иначе - false.

Примечание

Метод базового класса не выполняет никаких действий и всегда возвращает true.