Документация
Справочник MQL5 Стандартная библиотека Панели и диалоги CWnd OnDragStart 

OnDragStart

Виртуальный обработчик события "DragStart" (начало операции перетаскивания) элемента управления.

virtual bool  OnDragStart()

Возвращаемое значение

true - если событие обработано, иначе - false.

Примечание

Событие "DragStart" происходит при начале операции перетаскивания элемента управления.