Справочник MQL5 Стандартная библиотека Панели и диалоги CWnd OnMouseDown 

OnMouseDown

Виртуальный обработчик события мыши "MouseDown" (нажатие кнопки мыши) элемента управления.

virtual bool  OnMouseDown()

Возвращаемое значение

true - если событие обработано, иначе - false.

Примечание

Событие "MouseDown" происходит при нажатии левой кнопки мыши, если указатель мыши находится на элементе управления.