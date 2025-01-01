ДокументацияРазделы
Виртуальный обработчик внутреннего события "Click" (клик мыши) элемента управления.

virtual bool  OnClick()

Возвращаемое значение

true - если событие обработано, иначе - false.