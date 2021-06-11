Графика в библиотеке DoEasy (Часть 75): Методы работы с примитивами и текстом в базовом графическом элементе

Содержание

Концепция

Продолжаем развивать класс базового объекта-графического элемента, который является основой для создания более сложных графических объектов библиотеки. В прошлой статье мы выработали концепцию построения базового графического объекта, создали графический элемент и наделили его основными свойствами, которые уже можно устанавливать, изменять и получать.

Так как класс CCanvas предназначен для рисования "на холсте", то в нём имеются методы для работы с графическими примитивами и текстом. Сегодня мы напишем методы класса объекта-элемента, позволяющие обращаться к методам класса CCanvas для рисования и работать с ними. Это будут простые методы, на основе которых в объектах-наследниках класса объекта-элемента мы создадим более продвинутые методы для рисования.

Помимо создания методов для работы с примитивами мы создадим методы для работы с файлами — наши графические объекты, которые будут являться элементами GUI пользовательских программ, должны "помнить" свои свойства, состояние и расположение на графике, например, при смене таймфрейма. Для этого мы будем сохранять все свойства объекта в файл, а при построении объекта — читать свойства из файла при наличии такового.

Но так как работа с файлами у нас должна быть организована в классе-коллекции графических объектов, а до него мы ещё не дошли, то сегодня просто напишем методы для сохранения и загрузки свойств графического объекта. При создании же класса коллекции графических объектов мы будем использовать эти методы для сохранения и загрузки свойств, которые напишем для объекта-графического элемента сегодня.

Также в дальнейшем нам потребуется класс для работы с цветом. Сегодня мы его тоже добавим в библиотеку.

Класс мы возьмём из Библиотеки кодов MQL5.com, который был написан Дмитрием Федосеевым и любезно предоставлен сообществу.

В итоге мы сегодня будем иметь практически подготовленный для дальнейшего использования графический элемент, на основе которого далее будем создавать графические объекты библиотеки.



Доработка классов библиотеки

При работе с канвасом, если необходимо очистить объект класса CCanvas, имеющий прозрачность, мы должны использовать метод Erase(), в который по умолчанию передаётся ноль:

void Erase( const uint clr= 0 );

Для нашего случая это некорректное решение, так как очищая канвас нулём, мы упускаем из вида его альфа-канал (канал прозрачности цвета), что в итоге приведёт к артефактам при рисовании на канвасе с альфа-каналом, очищенным таким образом.

Для очистки канваса с альфа-каналом вместо нуля необходимо использовать значение 0x00FFFFFF.

Это полностью прозрачный чёрный цвет в формате ARGB (Alpha = 0, Red = 255, Green = 255, Blue = 255).

В файле \MQL5\Include\DoEasy\Defines.mqh пропишем макроподстановку для указания такого цвета:

#define PAUSE_FOR_CANV_UPDATE ( 16 ) #define NULL_COLOR ( 0x00FFFFFF )

При выводе текста на канвас при помощи метода TextOut(), текстовому сообщению можно задать угол привязки — это точка центрирования текста — его ограничивающего прямоугольника, относительно которой будет располагаться само сообщение. Точки привязки задаются шестью флагами — комбинациями из двух флагов, все из которых перечислены ниже:

Флаги выравнивания текста по горизонтали:

TA_LEFT — точка привязки на левой стороне ограничивающего прямоугольника

TA_CENTER — точка привязки по горизонтали находится в середине ограничивающего прямоугольника

TA_RIGHT — точка привязки на правой стороне ограничивающего прямоугольника

Флаги выравнивания текста по вертикали:

TA_TOP — точка привязки на верхней стороне ограничивающего прямоугольника

TA_VCENTER — точка привязки по вертикали находится в середине ограничивающего прямоугольника

TA_BOTTOM — точка привязки на нижней стороне ограничивающего прямоугольника

Возможные комбинации флагов и задаваемые ими способы привязки показаны на рисунке:





Чтобы не путаться, какой флаг писать первым, какой вторым, просто зададим своё перечисление, в котором будут указаны все возможные комбинации флагов для выравнивания текста относительно его точки привязки:

enum ENUM_TEXT_ANCHOR { TEXT_ANCHOR_LEFT_TOP = 0 , TEXT_ANCHOR_CENTER_TOP = 1 , TEXT_ANCHOR_RIGHT_TOP = 2 , TEXT_ANCHOR_LEFT_CENTER = 4 , TEXT_ANCHOR_CENTER = 5 , TEXT_ANCHOR_RIGHT_CENTER = 6 , TEXT_ANCHOR_LEFT_BOTTOM = 8 , TEXT_ANCHOR_CENTER_BOTTOM = 9 , TEXT_ANCHOR_RIGHT_BOTTOM = 10 , };

Здесь мы указали по три флага для каждого уровня привязки текста:

Вертикальная точка привязки сверху ( TA_TOP ) — значение 0:

горизонтальная точка привязки слева ( TA_LEFT ) — значение 0,



) — значение 0, горизонтальная точка привязки по центру ( TA_CENTER ) — значение 1,



) — значение 1, горизонтальная точка привязки справа ( TA_RIGHT ) — значение 2. Вертикальная точка привязки по центру ( TA_VCENTER ) — значение 4:

горизонтальная точка привязки слева ( TA_LEFT ) — значение 0,



) — значение 0, горизонтальная точка привязки по центру ( TA_CENTER ) — значение 1,



) — значение 1, горизонтальная точка привязки справа ( TA_RIGHT ) — значение 2. Вертикальная точка привязки снизу ( TA_BOTTOM ) — значение 8:

горизонтальная точка привязки слева ( TA_LEFT ) — значение 0,



) — значение 0, горизонтальная точка привязки по центру ( TA_CENTER ) — значение 1,



) — значение 1, горизонтальная точка привязки справа ( TA_RIGHT ) — значение 2.

Каждое из значений перечисления ENUM_TEXT_ANCHOR соответствует значению комбинации правильно выставленных вышеперечисленных флагов:

TEXT_ANCHOR_LEFT_TOP = (TA_LEFT | TA_TOP) = 0,

TEXT_ANCHOR_CENTER_TOP = ( TA_CENTER | TA_TOP) = 1,

| TA_TOP) = 1, TEXT_ANCHOR_RIGHT_TOP = ( TA_RIGHT | TA_TOP) = 2,

| TA_TOP) = 2, TEXT_ANCHOR_LEFT_CENTER = (TA_LEFT | TA_VCENTER ) = 4,

) = 4, TEXT_ANCHOR_CENTER = ( TA_CENTER | TA_VCENTER ) = 5,

| ) = 5, TEXT_ANCHOR_RIGHT_CENTER = ( TA_RIGHT | TA_VCENTER ) = 6,

| ) = 6, TEXT_ANCHOR_LEFT_BOTTOM = (TA_LEFT | TA_BOTTOM ) = 8,



) = 8, TEXT_ANCHOR_CENTER_BOTTOM = ( TA_CENTER | TA_BOTTOM ) = 9,



| ) = 9, TEXT_ANCHOR_RIGHT_BOTTOM = ( TA_RIGHT | TA_BOTTOM ) = 10.



Далее для указания выравнивания текста относительно его точки привязки будем использовать это перечисление.

Так как мы занялись созданием графической части библиотеки, нам в дальнейшем потребуются различные методы работы с цветом.

В Библиотеке исходных кодов MQL5.com есть замечательная библиотека функций для работы с цветом — её любезно предоставил Дмитрий Федосеев для общего пользования.

Возьмём его класс CColors и немного подкорректируем его — сделаем его статическим — чтобы не задавать объект класса, а напрямую обращаться к его методам при помощи оператора разрешения контекста (::), как пример:



class_name :: variable

Таким образом, имея подключенный к библиотеке файл класса CColors, мы сможем в любом месте нашего кода (в том числе и в пользовательской программе) обращаться к методам класса, например, для смешивания двух цветов — голубого с непрозрачностью 128 и красного с непрозрачностью 64:

CColors::BlendColors( ColorToARGB ( clrBlue , 128 ), ColorToARGB ( clrRed , 64 ));

Файл класса сохраним в каталоге библиотеки \MQL5\Include\DoEasy\Services\ в файле Colors.mqh.

#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com/ru/users/integer" #property version "1.00" #property strict class CColors { private : static double Arctan2( const double x, const double y); static double Hue_To_RGB( double v1, double v2, double vH); public : static void RGBtoXYZ( const double aR, const double aG, const double aB, double &oX, double &oY, double &oZ); static void XYZtoRGB( const double aX, const double aY, const double aZ, double &oR, double &oG, double &oB); static void XYZtoYxy( const double aX, const double aY, const double aZ, double &oY, double &ox, double &oy); static void YxyToXYZ( const double aY, const double ax, const double ay, double &oX, double &oY, double &oZ); static void XYZtoHunterLab( const double aX, const double aY, const double aZ, double &oL, double &oa, double &ob); static void HunterLabToXYZ( const double aL, const double aa, const double ab, double &oX, double &oY, double &oZ); static void XYZtoCIELab( const double aX, const double aY, const double aZ, double &oCIEL, double &oCIEa, double &oCIEb); static void CIELabToXYZ( const double aCIEL, const double aCIEa, const double aCIEb, double &oX, double &oY, double &oZ); static void CIELabToCIELCH( const double aCIEL, const double aCIEa, const double aCIEb, double &oCIEL, double &oCIEC, double &oCIEH); static void CIELCHtoCIELab( const double aCIEL, const double aCIEC, const double aCIEH, double &oCIEL, double &oCIEa, double &oCIEb); static void XYZtoCIELuv( const double aX, const double aY, const double aZ, double &oCIEL, double &oCIEu, double &oCIEv); static void CIELuvToXYZ( const double aCIEL, const double aCIEu, const double aCIEv, double &oX, double &oY, double &oZ); static void RGBtoHSL( const double aR, const double aG, const double aB, double &oH, double &oS, double &oL); static void HSLtoRGB( const double aH, const double aS, const double aL, double &oR, double &oG, double &oB); static void RGBtoHSV( const double aR, const double aG, const double aB, double &oH, double &oS, double &oV); static void HSVtoRGB( const double aH, const double aS, const double aV, double &oR, double &oG, double &oB); static void RGBtoCMY( const double aR, const double aG, const double aB, double &oC, double &oM, double &oY); static void CMYtoRGB( const double aC, const double aM, const double aY, double &oR, double &oG, double &oB); static void CMYtoCMYK( const double aC, const double aM, const double aY, double &oC, double &oM, double &oY, double &oK); static void CMYKtoCMY( const double aC, const double aM, const double aY, const double aK, double &oC, double &oM, double &oY); static void RGBtoLab( const double aR, const double aG, const double aB, double &oL, double &oa, double &ob); static void ColorToRGB( const color aColor, double &aR, double &aG, double &aB); static double GetR( const color aColor); static double GetG( const color aColor); static double GetB( const color aColor); static double GetA( const color aColor); static color RGBToColor( const double aR, const double aG, const double aB); static color MixColors( const color aCol1, const color aCol2, const double aK); static color BlendColors( const uint lower_color, const uint upper_color); static void Gradient( color &aColors[], color &aOut[], int aOutCount, bool aCycle= false ); static void RGBtoXYZsimple( double aR, double aG, double aB, double &oX, double &oY, double &oZ); static void XYZtoRGBsimple( const double aX, const double aY, const double aZ, double &oR, double &oG, double &oB); static color Negative( const color aColor); static color StandardColor( const color aColor, int &aIndex); static double RGBtoGray( double aR, double aG, double aB); static double RGBtoGraySimple( double aR, double aG, double aB); }; double CColors::Arctan2( const double x, const double y) { if (y== 0 ) return (x< 0 ? M_PI : 0 ); else { if (x> 0 ) return (:: atan (y/x)); if (x< 0 ) return (y> 0 ? atan (y/x)+ M_PI : atan (y/x)- M_PI ); else return (y< 0 ? - M_PI_2 : M_PI_2 ); } } double CColors::Hue_To_RGB( double v1, double v2, double vH) { if (vH< 0 ) vH+= 1.0 ; if (vH> 1.0 ) vH-= 1 ; if (( 6.0 *vH)< 1.0 ) return (v1+(v2-v1)* 6.0 *vH); if (( 2.0 *vH)< 1.0 ) return (v2); if (( 3.0 *vH)< 2.0 ) return (v1+(v2-v1)*(( 2.0 / 3.0 )-vH)* 6.0 ); return (v1); } void CColors::RGBtoXYZ( const double aR, const double aG, const double aB, double &oX, double &oY, double &oZ) { double var_R=aR/ 255 ; double var_G=aG/ 255 ; double var_B=aB/ 255 ; if (var_R> 0.04045 ) var_R=:: pow ((var_R+ 0.055 )/ 1.055 , 2.4 ); else var_R=var_R/ 12.92 ; if (var_G> 0.04045 ) var_G=:: pow ((var_G+ 0.055 )/ 1.055 , 2.4 ); else var_G=var_G/ 12.92 ; if (var_B> 0.04045 ) var_B=:: pow ((var_B+ 0.055 )/ 1.055 , 2.4 ); else var_B=var_B/ 12.92 ; var_R =var_R* 100.0 ; var_G =var_G* 100.0 ; var_B =var_B* 100.0 ; oX =var_R* 0.4124 +var_G* 0.3576 +var_B* 0.1805 ; oY =var_R* 0.2126 +var_G* 0.7152 +var_B* 0.0722 ; oZ =var_R* 0.0193 +var_G* 0.1192 +var_B* 0.9505 ; } void CColors::XYZtoRGB( const double aX, const double aY, const double aZ, double &oR, double &oG, double &oB) { double var_X =aX/ 100 ; double var_Y =aY/ 100 ; double var_Z =aZ/ 100 ; double var_R =var_X* 3.2406 +var_Y*- 1.5372 +var_Z*- 0.4986 ; double var_G =var_X*(- 0.9689 )+var_Y* 1.8758 +var_Z* 0.0415 ; double var_B =var_X* 0.0557 +var_Y*(- 0.2040 )+var_Z* 1.0570 ; if (var_R> 0.0031308 ) var_R= 1.055 *(:: pow (var_R, 1.0 / 2.4 ))- 0.055 ; else var_R= 12.92 *var_R; if (var_G> 0.0031308 ) var_G= 1.055 *(:: pow (var_G, 1.0 / 2.4 ))- 0.055 ; else var_G= 12.92 *var_G; if (var_B> 0.0031308 ) var_B= 1.055 *(:: pow (var_B, 1.0 / 2.4 ))- 0.055 ; else var_B= 12.92 *var_B; oR =var_R* 255.0 ; oG =var_G* 255.0 ; oB =var_B* 255.0 ; } void CColors::XYZtoYxy( const double aX, const double aY, const double aZ, double &oY, double &ox, double &oy) { oY =aY; ox =aX/(aX+aY+aZ); oy =aY/(aX+aY+aZ); } void CColors::YxyToXYZ( const double aY, const double ax, const double ay, double &oX, double &oY, double &oZ) { oX =ax*(aY/ay); oY =aY; oZ =( 1.0 -ax-ay)*(aY/ay); } void CColors::XYZtoHunterLab( const double aX, const double aY, const double aZ, double &oL, double &oa, double &ob) { oL = 10.0 *:: sqrt (aY); oa = 17.5 *((( 1.02 *aX)-aY)/:: sqrt (aY)); ob = 7.0 *((aY-( 0.847 *aZ))/:: sqrt (aY)); } void CColors::HunterLabToXYZ( const double aL, const double aa, const double ab, double &oX, double &oY, double &oZ) { double var_Y =aL/ 10.0 ; double var_X =aa/ 17.5 *aL/ 10.0 ; double var_Z =ab/ 7.0 *aL/ 10.0 ; oY =:: pow (var_Y, 2 ); oX =(var_X+oY)/ 1.02 ; oZ =-(var_Z-oY)/ 0.847 ; } void CColors::XYZtoCIELab( const double aX, const double aY, const double aZ, double &oCIEL, double &oCIEa, double &oCIEb) { double ref_X = 95.047 ; double ref_Y = 100.0 ; double ref_Z = 108.883 ; double var_X =aX/ref_X; double var_Y =aY/ref_Y; double var_Z =aZ/ref_Z; if (var_X> 0.008856 ) var_X=:: pow (var_X, 1.0 / 3.0 ); else var_X=( 7.787 *var_X)+( 16.0 / 116.0 ); if (var_Y> 0.008856 ) var_Y=:: pow (var_Y, 1.0 / 3.0 ); else var_Y=( 7.787 *var_Y)+( 16.0 / 116.0 ); if (var_Z> 0.008856 ) var_Z=:: pow (var_Z, 1.0 / 3.0 ); else var_Z=( 7.787 *var_Z)+( 16.0 / 116.0 ); oCIEL =( 116.0 *var_Y)- 16.0 ; oCIEa = 500.0 *(var_X-var_Y); oCIEb = 200 *(var_Y-var_Z); } void CColors::CIELabToXYZ( const double aCIEL, const double aCIEa, const double aCIEb, double &oX, double &oY, double &oZ) { double var_Y =(aCIEL+ 16.0 )/ 116.0 ; double var_X =aCIEa/ 500.0 +var_Y; double var_Z =var_Y-aCIEb/ 200.0 ; if (:: pow (var_Y, 3 )> 0.008856 ) var_Y=:: pow (var_Y, 3 ); else var_Y=(var_Y- 16.0 / 116.0 )/ 7.787 ; if (:: pow (var_X, 3 )> 0.008856 ) var_X=:: pow (var_X, 3 ); else var_X=(var_X- 16.0 / 116.0 )/ 7.787 ; if (:: pow (var_Z, 3 )> 0.008856 ) var_Z=:: pow (var_Z, 3 ); else var_Z=(var_Z- 16.0 / 116.0 )/ 7.787 ; double ref_X = 95.047 ; double ref_Y = 100.0 ; double ref_Z = 108.883 ; oX =ref_X*var_X; oY =ref_Y*var_Y; oZ =ref_Z*var_Z; } void CColors::CIELabToCIELCH( const double aCIEL, const double aCIEa, const double aCIEb, double &oCIEL, double &oCIEC, double &oCIEH) { double var_H=Arctan2(aCIEb,aCIEa); if (var_H> 0 ) var_H=(var_H/ M_PI )* 180.0 ; else var_H= 360.0 -(:: fabs (var_H)/ M_PI )* 180.0 ; oCIEL =aCIEL; oCIEC =:: sqrt (:: pow (aCIEa, 2 )+:: pow (aCIEb, 2 )); oCIEH =var_H; } void CColors::CIELCHtoCIELab( const double aCIEL, const double aCIEC, const double aCIEH, double &oCIEL, double &oCIEa, double &oCIEb) { oCIEL =aCIEL; oCIEa =:: cos ( M_PI *aCIEH/ 180.0 )*aCIEC; oCIEb =:: sin ( M_PI *aCIEH/ 180 )*aCIEC; } void CColors::XYZtoCIELuv( const double aX, const double aY, const double aZ, double &oCIEL, double &oCIEu, double &oCIEv) { double var_U =( 4.0 *aX)/(aX+( 15.0 *aY)+( 3.0 *aZ)); double var_V =( 9.0 *aY)/(aX+( 15.0 *aY)+( 3.0 *aZ)); double var_Y =aY/ 100.0 ; if (var_Y> 0.008856 ) var_Y=:: pow (var_Y, 1.0 / 3.0 ); else var_Y=( 7.787 *var_Y)+( 16.0 / 116.0 ); double ref_X = 95.047 ; double ref_Y = 100.000 ; double ref_Z = 108.883 ; double ref_U =( 4.0 *ref_X)/(ref_X+( 15.0 *ref_Y)+( 3.0 *ref_Z)); double ref_V =( 9.0 *ref_Y)/(ref_X+( 15.0 *ref_Y)+( 3.0 *ref_Z)); oCIEL =( 116.0 *var_Y)- 16.0 ; oCIEu = 13.0 *oCIEL*(var_U-ref_U); oCIEv = 13.0 *oCIEL*(var_V-ref_V); } void CColors::CIELuvToXYZ( const double aCIEL, const double aCIEu, const double aCIEv, double &oX, double &oY, double &oZ) { double var_Y=(aCIEL+ 16.0 )/ 116.0 ; if (:: pow (var_Y, 3 )> 0.008856 ) var_Y=:: pow (var_Y, 3 ); else var_Y=(var_Y- 16.0 / 116.0 )/ 7.787 ; double ref_X = 95.047 ; double ref_Y = 100.000 ; double ref_Z = 108.883 ; double ref_U =( 4.0 *ref_X)/(ref_X+( 15.0 *ref_Y)+( 3.0 *ref_Z)); double ref_V =( 9.0 *ref_Y)/(ref_X+( 15.0 *ref_Y)+( 3.0 *ref_Z)); double var_U =aCIEu/( 13.0 *aCIEL)+ref_U; double var_V =aCIEv/( 13.0 *aCIEL)+ref_V; oY=var_Y* 100.0 ; oX=-( 9.0 *oY*var_U)/((var_U- 4.0 )*var_V-var_U*var_V); oZ=( 9.0 *oY-( 15.0 *var_V*oY)-(var_V*oX))/( 3.0 *var_V); } void CColors::RGBtoHSL( const double aR, const double aG, const double aB, double &oH, double &oS, double &oL) { double var_R =(aR/ 255 ); double var_G =(aG/ 255 ); double var_B =(aB/ 255 ); double var_Min =:: fmin (var_R,:: fmin (var_G,var_B)); double var_Max =:: fmax (var_R,:: fmax (var_G,var_B)); double del_Max =var_Max-var_Min; oL=(var_Max+var_Min)/ 2 ; if (del_Max== 0 ) { oH= 0 ; oS= 0 ; } else { if (oL< 0.5 ) oS=del_Max/(var_Max+var_Min); else oS=del_Max/( 2.0 -var_Max-var_Min); double del_R =(((var_Max-var_R)/ 6.0 )+(del_Max/ 2.0 ))/del_Max; double del_G =(((var_Max-var_G)/ 6.0 )+(del_Max/ 2.0 ))/del_Max; double del_B =(((var_Max-var_B)/ 6.0 )+(del_Max/ 2.0 ))/del_Max; if (var_R==var_Max) oH=del_B-del_G; else if (var_G==var_Max) oH=( 1.0 / 3.0 )+del_R-del_B; else if (var_B==var_Max) oH=( 2.0 / 3.0 )+del_G-del_R; if (oH< 0 ) oH+= 1.0 ; if (oH> 1 ) oH-= 1.0 ; } } void CColors::HSLtoRGB( const double aH, const double aS, const double aL, double &oR, double &oG, double &oB) { if (aS== 0 ) { oR=aL* 255 ; oG=aL* 255 ; oB=aL* 255 ; } else { double var_2= 0.0 ; if (aL< 0.5 ) var_2=aL*( 1.0 +aS); else var_2=(aL+aS)-(aS*aL); double var_1= 2.0 *aL-var_2; oR = 255.0 *Hue_To_RGB(var_1,var_2,aH+( 1.0 / 3.0 )); oG = 255.0 *Hue_To_RGB(var_1,var_2,aH); oB = 255.0 *Hue_To_RGB(var_1,var_2,aH-( 1.0 / 3.0 )); } } void CColors::RGBtoHSV( const double aR, const double aG, const double aB, double &oH, double &oS, double &oV) { const double var_R =(aR/ 255.0 ); const double var_G =(aG/ 255.0 ); const double var_B =(aB/ 255.0 ); const double var_Min =:: fmin (var_R,:: fmin (var_G, var_B)); const double var_Max =:: fmax (var_R,:: fmax (var_G,var_B)); const double del_Max =var_Max-var_Min; oV=var_Max; if (del_Max== 0 ) { oH= 0 ; oS= 0 ; } else { oS=del_Max/var_Max; const double del_R =(((var_Max-var_R)/ 6.0 )+(del_Max/ 2 ))/del_Max; const double del_G =(((var_Max-var_G)/ 6.0 )+(del_Max/ 2 ))/del_Max; const double del_B =(((var_Max-var_B)/ 6.0 )+(del_Max/ 2 ))/del_Max; if (var_R==var_Max) oH=del_B-del_G; else if (var_G==var_Max) oH=( 1.0 / 3.0 )+del_R-del_B; else if (var_B==var_Max) oH=( 2.0 / 3.0 )+del_G-del_R; if (oH< 0 ) oH+= 1.0 ; if (oH> 1.0 ) oH-= 1.0 ; } } void CColors::HSVtoRGB( const double aH, const double aS, const double aV, double &oR, double &oG, double &oB) { if (aS== 0 ) { oR =aV* 255.0 ; oG =aV* 255.0 ; oB =aV* 255.0 ; } else { double var_h=aH* 6.0 ; if (var_h== 6 ) var_h= 0 ; int var_i = int (var_h); double var_1 =aV*( 1.0 -aS); double var_2 =aV*( 1.0 -aS*(var_h-var_i)); double var_3 =aV*( 1.0 -aS*( 1.0 -(var_h-var_i))); double var_r = 0.0 ; double var_g = 0.0 ; double var_b = 0.0 ; if (var_i== 0 ) { var_r =aV; var_g =var_3; var_b =var_1; } else if (var_i== 1.0 ) { var_r=var_2; var_g=aV; var_b=var_1; } else if (var_i== 2.0 ) { var_r=var_1; var_g=aV; var_b=var_3; } else if (var_i== 3 ) { var_r=var_1; var_g=var_2; var_b=aV; } else if (var_i== 4 ) { var_r=var_3; var_g=var_1; var_b=aV; } else { var_r=aV; var_g=var_1; var_b=var_2; } oR =var_r* 255.0 ; oG =var_g* 255.0 ; oB =var_b* 255.0 ; } } void CColors::RGBtoCMY( const double aR, const double aG, const double aB, double &oC, double &oM, double &oY) { oC = 1.0 -(aR/ 255.0 ); oM = 1.0 -(aG/ 255.0 ); oY = 1.0 -(aB/ 255.0 ); } void CColors::CMYtoRGB( const double aC, const double aM, const double aY, double &oR, double &oG, double &oB) { oR =( 1.0 -aC)* 255.0 ; oG =( 1.0 -aM)* 255.0 ; oB =( 1.0 -aY)* 255.0 ; } void CColors::CMYtoCMYK( const double aC, const double aM, const double aY, double &oC, double &oM, double &oY, double &oK) { double var_K= 1 ; if (aC<var_K) var_K=aC; if (aM<var_K) var_K=aM; if (aY<var_K) var_K=aY; if (var_K== 1.0 ) { oC = 0 ; oM = 0 ; oY = 0 ; } else { oC =(aC-var_K)/( 1.0 -var_K); oM =(aM-var_K)/( 1.0 -var_K); oY =(aY-var_K)/( 1.0 -var_K); } oK=var_K; } void CColors::CMYKtoCMY( const double aC, const double aM, const double aY, const double aK, double &oC, double &oM, double &oY) { oC =(aC*( 1.0 -aK)+aK); oM =(aM*( 1.0 -aK)+aK); oY =(aY*( 1.0 -aK)+aK); } void CColors::RGBtoLab( const double aR, const double aG, const double aB, double &oL, double &oa, double &ob) { double X= 0 ,Y= 0 ,Z= 0 ; RGBtoXYZ(aR,aG,aB,X,Y,Z); XYZtoHunterLab(X,Y,Z,oL,oa,ob); } void CColors::ColorToRGB( const color aColor, double &aR, double &aG, double &aB) { aR =GetR(aColor); aG =GetG(aColor); aB =GetB(aColor); } double CColors::GetR( const color aColor) { return (aColor& 0xff ); } double CColors::GetG( const color aColor) { return ((aColor>> 8 )& 0xff ); } double CColors::GetB( const color aColor) { return ((aColor>> 16 )& 0xff ); } double CColors::GetA( const color aColor) { return ( double ( uchar ((aColor)>> 24 ))); } color CColors::RGBToColor( const double aR, const double aG, const double aB) { int int_r =( int ):: round (aR); int int_g =( int ):: round (aG); int int_b =( int ):: round (aB); int Color = 0 ; Color=int_b; Color<<= 8 ; Color|=int_g; Color<<= 8 ; Color|=int_r; return (( color )Color); } color CColors::MixColors( const color aCol1, const color aCol2, const double aK) { double R1= 0.0 ,G1= 0.0 ,B1= 0.0 ,R2= 0.0 ,G2= 0.0 ,B2= 0.0 ; ColorToRGB(aCol1,R1,G1,B1); ColorToRGB(aCol2,R2,G2,B2); R1+=( int ):: round (aK*(R2-R1)); G1+=( int ):: round (aK*(G2-G1)); B1+=( int ):: round (aK*(B2-B1)); return (RGBToColor(R1,G1,B1)); } color CColors::BlendColors( const uint lower_color, const uint upper_color) { double r1= 0 ,g1= 0 ,b1= 0 ; double r2= 0 ,g2= 0 ,b2= 0 ,alpha= 0 ; double r3= 0 ,g3= 0 ,b3= 0 ; uint pixel_color=:: ColorToARGB (upper_color); ColorToRGB(lower_color,r1,g1,b1); ColorToRGB(pixel_color,r2,g2,b2); alpha=GetA(upper_color)/ 255.0 ; if (alpha< 1.0 ) { r3=(r1*( 1 -alpha))+(r2*alpha); g3=(g1*( 1 -alpha))+(g2*alpha); b3=(b1*( 1 -alpha))+(b2*alpha); r3=(r3> 255 )? 255 : r3; g3=(g3> 255 )? 255 : g3; b3=(b3> 255 )? 255 : b3; } else { r3=r2; g3=g2; b3=b2; } return (RGBToColor(r3,g3,b3)); } void CColors::Gradient( color &aColors[], color &aOut[], int aOutCount, bool aCycle= false ) { :: ArrayResize (aOut,aOutCount); int InCount =:: ArraySize (aColors)+aCycle; int PrevJ = 0 ; int nci = 0 ; double K = 0.0 ; for ( int i= 1 ; i<InCount; i++) { int J=(aOutCount- 1 )*i/(InCount- 1 ); for ( int j=PrevJ; j<=J; j++) { if (aCycle && i==InCount- 1 ) { nci = 0 ; K = 1.0 *(j-PrevJ)/(J-PrevJ+ 1 ); } else { nci =i; K = 1.0 *(j-PrevJ)/(J-PrevJ); } aOut[j]=MixColors(aColors[i- 1 ],aColors[nci],K); } PrevJ=J; } } void CColors::RGBtoXYZsimple( double aR, double aG, double aB, double &oX, double &oY, double &oZ) { aR/= 255 ; aG/= 255 ; aB/= 255 ; aR*= 100 ; aG*= 100 ; aB*= 100 ; oX= 0.431 *aR+ 0.342 *aG+ 0.178 *aB; oY= 0.222 *aR+ 0.707 *aG+ 0.071 *aB; oZ= 0.020 *aR+ 0.130 *aG+ 0.939 *aB; } void CColors::XYZtoRGBsimple( const double aX, const double aY, const double aZ, double &oR, double &oG, double &oB) { oR= 3.063 *aX- 1.393 *aY- 0.476 *aZ; oG=- 0.969 *aX+ 1.876 *aY+ 0.042 *aZ; oB= 0.068 *aX- 0.229 *aY+ 1.069 *aZ; } color CColors::Negative( const color aColor) { double R= 0.0 ,G= 0.0 ,B= 0.0 ; ColorToRGB(aColor,R,G,B); return (RGBToColor( 255 -R, 255 -G, 255 -B)); } color CColors::StandardColor( const color aColor, int &aIndex) { color m_c[]= { clrBlack , clrDarkGreen , clrDarkSlateGray , clrOlive , clrGreen , clrTeal , clrNavy , clrPurple , clrMaroon , clrIndigo , clrMidnightBlue , clrDarkBlue , clrDarkOliveGreen , clrSaddleBrown , clrForestGreen , clrOliveDrab , clrSeaGreen , clrDarkGoldenrod , clrDarkSlateBlue , clrSienna , clrMediumBlue , clrBrown , clrDarkTurquoise , clrDimGray , clrLightSeaGreen , clrDarkViolet , clrFireBrick , clrMediumVioletRed , clrMediumSeaGreen , clrChocolate , clrCrimson , clrSteelBlue , clrGoldenrod , clrMediumSpringGreen , clrLawnGreen , clrCadetBlue , clrDarkOrchid , clrYellowGreen , clrLimeGreen , clrOrangeRed , clrDarkOrange , clrOrange , clrGold , clrYellow , clrChartreuse , clrLime , clrSpringGreen , clrAqua , clrDeepSkyBlue , clrBlue , clrFuchsia , clrRed , clrGray , clrSlateGray , clrPeru , clrBlueViolet , clrLightSlateGray , clrDeepPink , clrMediumTurquoise , clrDodgerBlue , clrTurquoise , clrRoyalBlue , clrSlateBlue , clrDarkKhaki , clrIndianRed , clrMediumOrchid , clrGreenYellow , clrMediumAquamarine , clrDarkSeaGreen , clrTomato , clrRosyBrown , clrOrchid , clrMediumPurple , clrPaleVioletRed , clrCoral , clrCornflowerBlue , clrDarkGray , clrSandyBrown , clrMediumSlateBlue , clrTan , clrDarkSalmon , clrBurlyWood , clrHotPink , clrSalmon , clrViolet , clrLightCoral , clrSkyBlue , clrLightSalmon , clrPlum , clrKhaki , clrLightGreen , clrAquamarine , clrSilver , clrLightSkyBlue , clrLightSteelBlue , clrLightBlue , clrPaleGreen , clrThistle , clrPowderBlue , clrPaleGoldenrod , clrPaleTurquoise , clrLightGray , clrWheat , clrNavajoWhite , clrMoccasin , clrLightPink , clrGainsboro , clrPeachPuff , clrPink , clrBisque , clrLightGoldenrod , clrBlanchedAlmond , clrLemonChiffon , clrBeige , clrAntiqueWhite , clrPapayaWhip , clrCornsilk , clrLightYellow , clrLightCyan , clrLinen , clrLavender , clrMistyRose , clrOldLace , clrWhiteSmoke , clrSeashell , clrIvory , clrHoneydew , clrAliceBlue , clrLavenderBlush , clrMintCream , clrSnow , clrWhite , clrDarkCyan , clrDarkRed , clrDarkMagenta , clrAzure , clrGhostWhite , clrFloralWhite }; double m_rv= 0.0 ,m_gv= 0.0 ,m_bv= 0.0 ; ColorToRGB(aColor,m_rv,m_gv,m_bv); double m_md= 0.3 *:: pow ( 255 , 2 )+ 0.59 *:: pow ( 255 , 2 )+ 0.11 *:: pow ( 255 , 2 )+ 1 ; aIndex= 0 ; for ( int i= 0 ; i< 138 ; i++) { double m_d= 0.3 *:: pow (GetR(m_c[i])-m_rv, 2 )+ 0.59 *:: pow (GetG(m_c[i])-m_gv, 2 )+ 0.11 *:: pow (GetB(m_c[i])-m_bv, 2 ); if (m_d<m_md) { m_md =m_d; aIndex =i; } } return (m_c[aIndex]); } double CColors::RGBtoGray( double aR, double aG, double aB) { aR/= 255 ; aG/= 255 ; aB/= 255 ; aR=:: pow (aR, 2.2 ); aG=:: pow (aG, 2.2 ); aB=:: pow (aB, 2.2 ); double rY= 0.21 *aR+ 0.72 *aG+ 0.07 *aB; rY=:: pow (rY, 1.0 / 2.2 ); return (rY); } double CColors::RGBtoGraySimple( double aR, double aG, double aB) { aR/= 255 ; aG/= 255 ; aB/= 255 ; double rY= 0.3 *aR+ 0.59 *aG+ 0.11 *aB; return (rY); }

Все изменения, которые были сделаны, — это задание каждому из методов модификатора static, и некоторые чисто оформительские изменения (кроме названия переменных в аргументах методов), более подходящие к моему стилю написания кода. Помимо этого, был добавлен метод RGBtoLab() для преобразования цветовой модели RGB в Lab. Метод просто преобразует модель RGB в модель XYZ, а уже из неё в цветовую модель Lab. Об этом в своё время говорил Анатолий Кажарский в своей статье "Графические интерфейсы IX: Элемент "Палитра для выбора цвета" (Глава 1)":



Для конвертации из формата RGB в формат Lab в классе CColors нет подходящего метода. Поэтому, там где нужна конвертация RGB->Lab, будет использоваться двойное преобразование через цветовую мастер-модель XYZ, то есть: RGB->XYZ->Lab .

Мы просто последовали его совету.



Для того, чтобы класс CColors был виден всей библиотеке и программам, созданным на её основе, подключим файл класса к файлу сервисных функций библиотеки в файле \MQL5\Include\DoEasy\Services\DELib.mqh:

#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property strict #include "..\Defines.mqh" #include "Message.mqh" #include "TimerCounter.mqh" #include "Pause.mqh" #include "Colors.mqh"

В данной статье нам этот класс не понадобится, но мы его начнём использовать далее — при создании классов-наследников объекта-графического элемента.



Каждый графический объект имеет как минимум координаты своего расположения на графике и размеры. Помимо этого, наши объекты наделены множеством свойств, которые могут быть изменены во время работы программы. Но если мы перезапустим программу или поменяем таймфрейм, то все сделанные во время работы программы изменения графических объектов будут сброшены. Чтобы каждый объект помнил о состоянии своих свойств, нам эти свойства необходимо сохранять извне. Тогда после перезапуска программы все графические объекты, построенные и изменённые во время её работы, считают из соответствующего файла принадлежащие им актуальные на момент перезапуска свойства и восстановят их. Для этого нам необходимо добавить в класс объекта-графического элемента два метода — для записи свойств объекта в файл и для чтения свойств объекта из файла.

Для записи и чтения свойств объекта мы воспользуемся сохранением свойств объекта в структуру, а уже эту структуру мы можем как сохранять в файл, так и читать из файла стандартными функциями StructToCharArray() и CharArrayToStruct().

В каждом графическом объекте будут находиться методы для сохранения свойств в файл и чтения свойств из файла, так как каждый графический объект на основе канваса будет унаследован от объекта-графического элемента, в котором мы пропишем эти методы. Соответственно, если объект составной, т.е. имеет в своём составе другие объекты на основе графического элемента, то мы сможем поочерёдно восстановить состояния всех его подчинённых объектов — по очереди в соответствии с номером объекта в списке подчинённых объектов (номер хранится в константе CANV_ELEMENT_PROP_NUM перечисления ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER свойств объекта-элемента).

Сегодня мы не будем заниматься сохранением свойств в файл и их чтением из файла, так как это нужно делать из класса-коллекции графических объектов. Его мы будем рассматривать далее — после создания графического элемента. Но методы записи и чтения мы добавим уже сегодня.

Так как графический элемент является наследником базового объекта всех графических объектов библиотеки CGBaseObj, то сначала пропишем в файле класса этого объекта (\MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\GBaseObj.mqh) в защищённой секции виртуальный метод для создания структуры из свойств объекта и виртуальный метод для восстановления свойств объекта из структуры:

protected : string m_name_prefix; string m_name; long m_chart_id; int m_subwindow; int m_shift_y; int m_type; virtual bool ObjectToStruct( void ) { return true ; } virtual void StructToObject( void ){;} public :

Здесь эти методы ничего не делают — их необходимо переопределять в наследниках класса. Ближайшим наследником этого класса является класс объекта-графического элемента в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\GCnvElement.mqh. Объявим в его защищённой секции такие же виртуальные методы:

class CGCnvElement : public CGBaseObj { protected : CCanvas m_canvas; CPause m_pause; bool CursorInsideElement( const int x, const int y); bool CursorInsideActiveArea( const int x, const int y); virtual bool ObjectToStruct( void ); virtual void StructToObject( void ); private :

А в приватной секции объявим структуру для хранения всех свойств объекта, объект с типом этой структуры и массив структуры объекта:



private : struct SData { int id; int type; int number; long chart_id; int subwindow; int coord_x; int coord_y; int width; int height; int edge_right; int edge_bottom; int act_shift_left; int act_shift_top; int act_shift_right; int act_shift_bottom; uchar opacity; color color_bg; bool movable; bool active; int coord_act_x; int coord_act_y; int coord_act_right; int coord_act_bottom; uchar name_obj[ 64 ]; uchar name_res[ 64 ]; }; SData m_struct_obj; uchar m_uchar_array[]; long m_long_prop[ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL]; double m_double_prop[ORDER_PROP_DOUBLE_TOTAL]; string m_string_prop[ORDER_PROP_STRING_TOTAL];

В публичной секции класса объявим методы записи и чтения свойств объекта из файла:

public : void SetProperty(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER property, long value ) { this .m_long_prop[property]= value ; } void SetProperty(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_DOUBLE property, double value ) { this .m_double_prop[ this .IndexProp(property)]= value ; } void SetProperty(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_STRING property, string value ) { this .m_string_prop[ this .IndexProp(property)]= value ; } long GetProperty(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER property) const { return this .m_long_prop[property]; } double GetProperty(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_DOUBLE property) const { return this .m_double_prop[ this .IndexProp(property)];} string GetProperty(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_STRING property) const { return this .m_string_prop[ this .IndexProp(property)];} virtual bool SupportProperty(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_DOUBLE property) { return false ;} virtual bool SupportProperty(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_STRING property) { return true ; } virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; bool IsEqual(CGCnvElement* compared_obj) const ; virtual bool Save( const int file_handle); virtual bool Load( const int file_handle);

Так как у объекта нет вещественных свойств, то виртуальный метод, возвращающий флаг поддержания объектом вещественных свойств, у нас должен возвращать false, что мы и сделали.



За пределами тела класса напишем реализацию объявленных методов.

Метод, создающий структуру объекта из его свойств:

bool CGCnvElement::ObjectToStruct( void ) { this .m_struct_obj.id=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ID); this .m_struct_obj.type=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TYPE); this .m_struct_obj.number=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NUM); this .m_struct_obj.chart_id= this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHART_ID); this .m_struct_obj.subwindow=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_WND_NUM); this .m_struct_obj.coord_x=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_X); this .m_struct_obj.coord_y=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_Y); this .m_struct_obj.width=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_WIDTH); this .m_struct_obj.height=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_HEIGHT); this .m_struct_obj.edge_right=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_RIGHT); this .m_struct_obj.edge_bottom=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BOTTOM); this .m_struct_obj.act_shift_left=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_LEFT); this .m_struct_obj.act_shift_top=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_TOP); this .m_struct_obj.act_shift_right=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_RIGHT); this .m_struct_obj.act_shift_bottom=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_BOTTOM); this .m_struct_obj.opacity=( uchar ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_OPACITY); this .m_struct_obj.color_bg=( color ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COLOR_BG); this .m_struct_obj.movable=( bool ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_MOVABLE); this .m_struct_obj.active=( bool ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACTIVE); this .m_struct_obj.coord_act_x=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_ACT_X); this .m_struct_obj.coord_act_y=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_ACT_Y); this .m_struct_obj.coord_act_right=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_RIGHT); this .m_struct_obj.coord_act_bottom=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_BOTTOM); :: StringToCharArray ( this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_OBJ), this .m_struct_obj.name_obj); :: StringToCharArray ( this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_RES), this .m_struct_obj.name_res); :: ResetLastError (); if (!:: StructToCharArray ( this .m_struct_obj, this .m_uchar_array)) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_SAVE_OBJ_STRUCT_TO_UARRAY),( string ):: GetLastError ()); return false ; } return true ; }

Здесь всё просто: в каждое целочисленное поле структуры вписываем соответствующее свойство объекта, а строковые свойства объекта сохраняем в соответствующий uchar-массив структуры. Затем просто сохраняем созданную структуру свойств объекта в uchar-массив при помощи StructToCharArray().

Если структуру сохранить в массив не удалось, сообщаем об ошибке и возвращаем false. В итоге — возвращаем true.



Метод, восстанавливающий свойства объекта из структуры:

void CGCnvElement::StructToObject( void ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ID, this .m_struct_obj.id); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TYPE, this .m_struct_obj.type); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NUM, this .m_struct_obj.number); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHART_ID, this .m_struct_obj.chart_id); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_WND_NUM, this .m_struct_obj.subwindow); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_X, this .m_struct_obj.coord_x); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_Y, this .m_struct_obj.coord_y); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_WIDTH, this .m_struct_obj.width); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_HEIGHT, this .m_struct_obj.height); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_RIGHT, this .m_struct_obj.edge_right); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BOTTOM, this .m_struct_obj.edge_bottom); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_LEFT, this .m_struct_obj.act_shift_left); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_TOP, this .m_struct_obj.act_shift_top); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_RIGHT, this .m_struct_obj.act_shift_right); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_BOTTOM, this .m_struct_obj.act_shift_bottom); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_OPACITY, this .m_struct_obj.opacity); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COLOR_BG, this .m_struct_obj.color_bg); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_MOVABLE, this .m_struct_obj.movable); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACTIVE, this .m_struct_obj.active); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_ACT_X, this .m_struct_obj.coord_act_x); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_ACT_Y, this .m_struct_obj.coord_act_y); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_RIGHT, this .m_struct_obj.coord_act_right); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_BOTTOM, this .m_struct_obj.coord_act_bottom); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_OBJ,:: CharArrayToString ( this .m_struct_obj.name_obj)); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_RES,:: CharArrayToString ( this .m_struct_obj.name_res)); }

Здесь: в каждое целочисленное свойство объекта вписываем значение из соответствующего поля структуры, а в строковые свойства объекта считываем содержимое соответствующего uchar-массива структуры при помощи CharArrayToString().

Метод, сохраняющий объект в файл:

bool CGCnvElement::Save( const int file_handle) { if (! this .ObjectToStruct()) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_OBJ_STRUCT)); return false ; } if (:: FileWriteArray (file_handle, this .m_uchar_array)== 0 ) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_WRITE_UARRAY_TO_FILE)); return false ; } return true ; }

В метод передаётся хэндл файла, в который должны быть сохранены свойства объекта. Затем сохраняются свойства объекта в структуре при помощи вышерассмотренного метода ObjectToStruct(), в файл записывается созданный при создании структуры uchar-массив при помощи FileWriteArray() и возвращается true. При неудаче метод выводит в журнал сообщение об ошибке и возвращает false.



Метод, загружающий свойства объекта из файла:

bool CGCnvElement::Load( const int file_handle) { if (:: FileReadArray (file_handle, this .m_uchar_array)== 0 ) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_LOAD_UARRAY_FROM_FILE)); return false ; } if (!:: CharArrayToStruct ( this .m_struct_obj, this .m_uchar_array)) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_OBJ_STRUCT_FROM_UARRAY)); return false ; } this .StructToObject(); return true ; }

В метод передаётся хэндл файла, в котором сохранены свойства объекта. Затем при помощи FileReadArray() в uchar-массив загружаются свойства объекта из файла и загруженные в массив свойства копируются в структуру при помощи CharArrayToStruct(). В итоге при помощи вышерассмотренного метода StructToObject() заполненную из файла структуру записываем в свойства объекта и возвращаем true. При ошибках чтения из файла или копирования полученного из файла массива в структуру, метод сообщает об ошибке и возвращает false.



В блок методов для упрощённого доступа к свойствам объекта добавим методы для возврата правого и нижнего края элемента, методы для установки и возврата цвета фона элемента и методы для возврата идентификатора элемента и его номера в списке элементов в составном объекте:

bool SetCoordX( const int coord_x); bool SetCoordY( const int coord_y); bool SetWidth( const int width); bool SetHeight( const int height); void SetRightEdge( void ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_RIGHT, this .RightEdge()); } void SetBottomEdge( void ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BOTTOM, this .BottomEdge()); } void SetActiveAreaLeftShift( const int value) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_LEFT, fabs (value)); } void SetActiveAreaRightShift( const int value) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_RIGHT, fabs (value)); } void SetActiveAreaTopShift( const int value) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_TOP, fabs (value)); } void SetActiveAreaBottomShift( const int value) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_BOTTOM, fabs (value)); } void SetActiveAreaShift( const int left_shift, const int bottom_shift, const int right_shift, const int top_shift); void SetColorBG( const color colour) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COLOR_BG,colour); } void SetOpacity( const uchar value, const bool redraw= false ); int ActiveAreaLeftShift( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_LEFT); } int ActiveAreaRightShift( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_RIGHT); } int ActiveAreaTopShift( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_TOP); } int ActiveAreaBottomShift( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_BOTTOM); } int ActiveAreaLeft( void ) const { return int ( this .CoordX()+ this .ActiveAreaLeftShift()); } int ActiveAreaRight( void ) const { return int ( this .RightEdge()- this .ActiveAreaRightShift()); } int ActiveAreaTop( void ) const { return int ( this .CoordY()+ this .ActiveAreaTopShift()); } int ActiveAreaBottom( void ) const { return int ( this .BottomEdge()- this .ActiveAreaBottomShift()); } color ColorBG( void ) const { return ( color ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COLOR_BG); } uchar Opacity( void ) const { return ( uchar ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_OPACITY); } int RightEdge( void ) const { return this .CoordX()+ this .m_canvas.Width(); } int BottomEdge( void ) const { return this .CoordY()+ this .m_canvas.Height(); } int CoordX( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_X); } int CoordY( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_Y); } int Width( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_WIDTH); } int Height( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_HEIGHT); } bool Movable( void ) const { return ( bool ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_MOVABLE); } bool Active( void ) const { return ( bool ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACTIVE); } string NameObj( void ) const { return this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_OBJ); } string NameRes( void ) const { return this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_RES); } long ChartID ( void ) const { return this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHART_ID); } int WindowNum( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_WND_NUM); } int ID( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ID); } int Number( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NUM); }

Все эти методы просто возвращают соответствующее свойство объекта-элемента.







Методы работы с примитивами

Класс CCanvas предоставляет широкие возможности для рисования различных графических примитивов на холсте. Мы можем как прочитать цвет каждого пикселя, так и установить ему требуемый цвет и прозрачность. Помимо простой установки цвета пикселю класс предоставляет инструменты рисования различных фигур либо попиксельно — без сглаживания, либо с применением различных методов сглаживания.

В нашем классе объекта-графического элемента мы дадим пользователю доступ к методам рисования класса CCanvas. Наши методы будут лишь слегка упрощать обращение к методам класса CCanvas. Упрощение будет в том, что цвет мы будем задавать привычным образом — при помощи указания нужного цвета в формате color и указания степени непрозрачности цвета (0 — прозрачный, 255 — полностью непрозрачный), тогда как методы класса CCanvas "просят" указывать цвет сразу в формате uint ARGB, а это просто число. Не каждому удобно задавать нужный цвет в таком формате (полупрозрачный серый: 0x7F7F7F7F). В последующих классах, которые будут наследоваться от объекта-графического элемента, мы расширим диапазон возможностей рисования, добавив к методам рисования удобный функционал, присущий каждому создаваемому классу. В этом же классе, являющимся базовым для создания остальных графических объектов, методы рисования должны быть простыми и понятными.

Следом за блоком методов упрощённого доступа к свойствам объекта начнём вписывать новые блоки кода. Я их постарался распределить по назначению.

Методы получения данных начинаются с префикса "Get", а методы установки данных — с префикса "Set".



Метод, получающий цвет точки с указанными координатами:

uint GetPixel( const int x, const int y) const { return this .m_canvas.PixelGet(x,y); }

Здесь просто возвращается результат вызова метода PixelGet() класса CCanvas. Метод возвращает цвет в формате ARGB.



Методы заполнения, очистки и обновления растровых данных:

void Erase( const color colour, const uchar opacity, const bool redraw= false ); void Erase( const bool redraw= false ); void Update( const bool redraw= false ) { this .m_canvas.Update(redraw); }

Метод Update() просто обновляет объект и график при помощи метода Update() класса CCanvas.



Методы Erase() реализованы за пределами тела класса:

void CGCnvElement::Erase( const color colour, const uchar opacity, const bool redraw= false ) { this .m_canvas.Erase(:: ColorToARGB (colour,opacity)); if (redraw) :: ChartRedraw ( this .m_chart_id); } void CGCnvElement::Erase( const bool redraw= false ) { this .m_canvas.Erase( NULL_COLOR ); if (redraw) :: ChartRedraw ( this .m_chart_id); }

Это два перегруженных метода.

В первом мы передаём требуемые цвет и непрозрачность, которым будет заполнен весь элемент при помощи метода Erase() класса CCanvas. Обратите внимание, что в нашем методе мы используем цвет и уровень непрозрачности, которые передаём в метод Erase() класса CCanvas при помощи преобразования их значений в формат ARGB функцией ColorToARGB(). Именно так мы и будем делать во всех наших методах рисования.

Во втором методе мы просто заполняем весь фон полностью прозрачным чёрным цветом, значение которого определено нами ранее макроподстановкой NULL_COLOR.

В каждый из методов передаётся флаг необходимости перерисовки графика и, если он установлен, то график перерисовывается.

Далее у нас расположен блок методов для рисования примитивов без сглаживания. Все методы идентичны и вызывают соответствующие методы класса CCanvas, в которые передаются указанные в аргументах методов параметры и цвет, преобразованный в формат ARGB из переданных в методы значений цвета и прозрачности:

void SetPixel( const int x, const int y, const color clr, const uchar opacity= 255 ) { this .m_canvas.PixelSet(x,y,:: ColorToARGB (clr,opacity)); } void DrawLineVertical( const int x, const int y1, const int y2, const color clr, const uchar opacity= 255 ) { this .m_canvas.LineVertical(x,y1,y2,:: ColorToARGB (clr,opacity)); } void DrawLineHorizontal( const int x1, const int x2, const int y, const color clr, const uchar opacity= 255 ) { this .m_canvas.LineHorizontal(x1,x2,y,:: ColorToARGB (clr,opacity)); } void DrawLine( const int x1, const int y1, const int x2, const int y2, const color clr, const uchar opacity= 255 ) { this .m_canvas.Line(x1,y1,x2,y2,:: ColorToARGB (clr,opacity)); } void DrawPolyline( int &array_x[], int & array_y[], const color clr, const uchar opacity= 255 ) { this .m_canvas.Polyline(array_x,array_y,:: ColorToARGB (clr,opacity)); } void DrawPolygon( int &array_x[], int &array_y[], const color clr, const uchar opacity= 255 ) { this .m_canvas.Polygon(array_x,array_y,:: ColorToARGB (clr,opacity)); } void DrawRectangle( const int x1, const int y1, const int x2, const int y2, const color clr, const uchar opacity= 255 ) { this .m_canvas.Rectangle(x1,y1,x2,y2,:: ColorToARGB (clr,opacity)); } void DrawCircle( const int x, const int y, const int r, const color clr, const uchar opacity= 255 ) { this .m_canvas.Circle(x,y,r,:: ColorToARGB (clr,opacity)); } void DrawTriangle( const int x1, const int y1, const int x2, const int y2, const int x3, const int y3, const color clr, const uchar opacity= 255 ) { m_canvas.Triangle(x1,y1,x2,y2,x3,y3,:: ColorToARGB (clr,opacity)); } void DrawEllipse( const int x1, const int y1, const int x2, const int y2, const color clr, const uchar opacity= 255 ) { this .m_canvas.Ellipse(x1,y1,x2,y2,:: ColorToARGB (clr,opacity)); } void DrawArc( const int x1, const int y1, const int x2, const int y2, const int x3, const int y3, const int x4, const int y4, const color clr, const uchar opacity= 255 ) { m_canvas.Arc(x1,y1,x2,y2,x3,y3,x4,y4,:: ColorToARGB (clr,opacity)); } void DrawPie( const int x1, const int y1, const int x2, const int y2, const int x3, const int y3, const int x4, const int y4, const color clr, const color fill_clr, const uchar opacity= 255 ) { this .m_canvas.Pie(x1,y1,x2,y2,x3,y3,x4,y4,:: ColorToARGB (clr,opacity), ColorToARGB (fill_clr,opacity)); }





Блок методов рисования закрашенных примитивов без сглаживания:

void Fill( const int x, const int y, const color clr, const uchar opacity= 255 , const uint threshould= 0 ) { this .m_canvas.Fill(x,y,:: ColorToARGB (clr,opacity),threshould); } void DrawRectangleFill( const int x1, const int y1, const int x2, const int y2, const color clr, const uchar opacity= 255 ) { this .m_canvas.FillRectangle(x1,y1,x2,y2,:: ColorToARGB (clr,opacity)); } void DrawCircleFill( const int x, const int y, const int r, const color clr, const uchar opacity= 255 ) { this .m_canvas.FillCircle(x,y,r,:: ColorToARGB (clr,opacity)); } void DrawTriangleFill( const int x1, const int y1, const int x2, const int y2, const int x3, const int y3, const color clr, const uchar opacity= 255 ) { this .m_canvas.FillTriangle(x1,y1,x2,y2,x3,y3,:: ColorToARGB (clr,opacity)); } void DrawPolygonFill( int &array_x[], int &array_y[], const color clr, const uchar opacity= 255 ) { this .m_canvas.FillPolygon(array_x,array_y,:: ColorToARGB (clr,opacity)); } void DrawEllipseFill( const int x1, const int y1, const int x2, const int y2, const color clr, const uchar opacity= 255 ) { this .m_canvas.FillEllipse(x1,y1,x2,y2,:: ColorToARGB (clr,opacity)); }





Методы рисования примитивов с использованием сглаживания:



void SetPixelAA( const double x, const double y, const color clr, const uchar opacity= 255 ) { this .m_canvas.PixelSetAA(x,y,:: ColorToARGB (clr,opacity)); } void DrawLineAA( const int x1, const int y1, const int x2, const int y2, const color clr, const uchar opacity= 255 , const uint style= UINT_MAX ) { this .m_canvas.LineAA(x1,y1,x2,y2,:: ColorToARGB (clr,opacity),style); } void DrawLineWu( const int x1, const int y1, const int x2, const int y2, const color clr, const uchar opacity= 255 , const uint style= UINT_MAX ) { this .m_canvas.LineWu(x1,y1,x2,y2,:: ColorToARGB (clr,opacity),style); } void DrawLineThick( const int x1, const int y1, const int x2, const int y2, const int size, const color clr, const uchar opacity= 255 , const uint style= STYLE_SOLID , ENUM_LINE_END end_style=LINE_END_ROUND) { this .m_canvas.LineThick(x1,y1,x2,y2,:: ColorToARGB (clr,opacity),size,style,end_style); } void DrawLineThickVertical( const int x, const int y1, const int y2, const int size, const color clr, const uchar opacity= 255 , const uint style= STYLE_SOLID , const ENUM_LINE_END end_style=LINE_END_ROUND) { this .m_canvas.LineThickVertical(x,y1,y2,:: ColorToARGB (clr,opacity),size,style,end_style); } void DrawLineThickHorizontal( const int x1, const int x2, const int y, const int size, const color clr, const uchar opacity= 255 , const uint style= STYLE_SOLID , const ENUM_LINE_END end_style=LINE_END_ROUND) { this .m_canvas.LineThickHorizontal(x1,x2,y,:: ColorToARGB (clr,opacity),size,style,end_style); } void DrawPolylineAA( int &array_x[], int &array_y[], const color clr, const uchar opacity= 255 , const uint style= UINT_MAX ) { this .m_canvas.PolylineAA(array_x,array_y,:: ColorToARGB (clr,opacity),style); } void DrawPolylineWu( int &array_x[], int &array_y[], const color clr, const uchar opacity= 255 , const uint style= UINT_MAX ) { this .m_canvas.PolylineWu(array_x,array_y,:: ColorToARGB (clr,opacity),style); } void DrawPolylineSmooth( const int &array_x[], const int &array_y[], const int size, const color clr, const uchar opacity= 255 , const double tension= 0.5 , const double step= 10 , const ENUM_LINE_STYLE style= STYLE_SOLID , const ENUM_LINE_END end_style=LINE_END_ROUND) { this .m_canvas.PolylineSmooth(array_x,array_y,:: ColorToARGB (clr,opacity),size,style,end_style,tension,step); } void DrawPolylineThick( const int &array_x[], const int &array_y[], const int size, const color clr, const uchar opacity= 255 , const uint style= STYLE_SOLID , ENUM_LINE_END end_style=LINE_END_ROUND) { this .m_canvas.PolylineThick(array_x,array_y,:: ColorToARGB (clr,opacity),size,style,end_style); } void DrawPolygonAA( int &array_x[], int &array_y[], const color clr, const uchar opacity= 255 , const uint style= UINT_MAX ) { this .m_canvas.PolygonAA(array_x,array_y,:: ColorToARGB (clr,opacity),style); } void DrawPolygonWu( int &array_x[], int &array_y[], const color clr, const uchar opacity= 255 , const uint style= UINT_MAX ) { this .m_canvas.PolygonWu(array_x,array_y,:: ColorToARGB (clr,opacity),style); } void DrawPolygonSmooth( int &array_x[], int &array_y[], const int size, const color clr, const uchar opacity= 255 , const double tension= 0.5 , const double step= 10 , const ENUM_LINE_STYLE style= STYLE_SOLID , const ENUM_LINE_END end_style=LINE_END_ROUND) { this .m_canvas.PolygonSmooth(array_x,array_y,:: ColorToARGB (clr,opacity),size,style,end_style,tension,step); } void DrawPolygonThick( const int &array_x[], const int &array_y[], const int size, const color clr, const uchar opacity= 255 , const uint style= STYLE_SOLID , ENUM_LINE_END end_style=LINE_END_ROUND) { this .m_canvas.PolygonThick(array_x,array_y,:: ColorToARGB (clr,opacity),size,style,end_style); } void DrawTriangleAA( const int x1, const int y1, const int x2, const int y2, const int x3, const int y3, const color clr, const uchar opacity= 255 , const uint style= UINT_MAX ) { this .m_canvas.TriangleAA(x1,y1,x2,y2,x3,y3,:: ColorToARGB (clr,opacity),style); } void DrawTriangleWu( const int x1, const int y1, const int x2, const int y2, const int x3, const int y3, const color clr, const uchar opacity= 255 , const uint style= UINT_MAX ) { this .m_canvas.TriangleWu(x1,y1,x2,y2,x3,y3,:: ColorToARGB (clr,opacity),style); } void DrawCircleAA( const int x, const int y, const double r, const color clr, const uchar opacity= 255 , const uint style= UINT_MAX ) { this .m_canvas.CircleAA(x,y,r,:: ColorToARGB (clr,opacity),style); } void DrawCircleWu( const int x, const int y, const double r, const color clr, const uchar opacity= 255 , const uint style= UINT_MAX ) { this .m_canvas.CircleWu(x,y,r,:: ColorToARGB (clr,opacity),style); } void DrawEllipseAA( const double x1, const double y1, const double x2, const double y2, const color clr, const uchar opacity= 255 , const uint style= UINT_MAX ) { this .m_canvas.EllipseAA(x1,y1,x2,y2,:: ColorToARGB (clr,opacity),style); } void DrawEllipseWu( const int x1, const int y1, const int x2, const int y2, const color clr, const uchar opacity= 255 , const uint style= UINT_MAX ) { this .m_canvas.EllipseWu(x1,y1,x2,y2,:: ColorToARGB (clr,opacity),style); }

Логика всех добавленных методов абсолютно прозрачна, все параметры, передаваемые в методы подписаны, назначение каждого метода прокомментировано и, надеюсь, коды методов вопросов не вызовут. В любом случае всё можно обсудить в комментариях к статье.







Методы работы с текстом

Класс CCanvas так устроен, что помнит настройки последнего выведенного текста — параметры его шрифта, цвет, прозрачность и т.д. Чтобы узнать размер текста, мы можем использовать метод TextSize(), который использует для измерения ширины и высоты ограничивающего текст прямоугольника текущие настройки шрифта. Зачем нам это нужно? Ну вот хотя бы для того, чтобы затереть нарисованный ранее текст на холсте цветом фона и нарисовать этот же текст в новых координатах — смещение текста. Но здесь важны не только координаты текста, но ещё и точка привязки текста (лево-верх, центр-верх, право-верх, и т.д.). Мы точно должны знать, какой угол привязки ограничивающего прямоугольника задан тексту, иначе координаты стирающего прямоугольника будут заданы неправильно. Для этого нам нужно добавить переменную-член класса, в которой будет храниться последняя заданная точка привязки.

В приватной секции класса объявим эту переменную:

long m_long_prop[ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL]; double m_double_prop[ORDER_PROP_DOUBLE_TOTAL]; string m_string_prop[ORDER_PROP_STRING_TOTAL]; ENUM_TEXT_ANCHOR m_text_anchor; int IndexProp(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_DOUBLE property) const { return ( int )property-CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_TOTAL; } int IndexProp(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_STRING property) const { return ( int )property-CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_TOTAL-CANV_ELEMENT_PROP_DOUBLE_TOTAL; }

В параметрическом конструкторе класса, в самом его начале, инициализируем значения типа объекта и точки привязки текста:

CGCnvElement::CGCnvElement( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE element_type, const int element_id, const int element_num, const long chart_id, const int wnd_num, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable= true , const bool activity= true , const bool redraw= false ) { this .m_name= this .m_name_prefix+name; this .m_chart_id=chart_id; this .m_subwindow=wnd_num; this .m_type=element_type; this .m_text_anchor= 0 ; if ( this .Create(chart_id,wnd_num, this .m_name,x,y,w,h,colour,opacity,redraw)) {

В переменную родительского класса m_type, возвращаемую его виртуальным методом Type(), впишем тип объекта, переданный в параметрах конструктора, а переменную m_text_anchor инициализируем значением по умолчанию — левый верхний угол ограничивающего прямоугольника.



В самом конце тела класса, после блока кода для работы с примитивами, впишем блок кода для работы с текстом:

ENUM_TEXT_ANCHOR TextAnchor( void ) const { return this .m_text_anchor; } bool SetFont( const string name, const int size, const uint flags= 0 , const uint angle= 0 , const bool relative= true ) { return this .m_canvas.FontSet(name,(relative ? size*- 10 : size),flags,angle); } bool SetFontName( const string name) { return this .m_canvas.FontNameSet(name); } bool SetFontSize( const int size, const bool relative= true ) { return this .m_canvas.FontSizeSet(relative ? size*- 10 : size); } bool SetFontFlags( const uint flags) { return this .m_canvas.FontFlagsSet(flags); } bool SetFontAngle( const float angle) { return this .m_canvas.FontAngleSet( uint (angle* 10 )); } void SetTextAnchor( const uint flags= 0 ) { this .m_text_anchor=(ENUM_TEXT_ANCHOR)flags; } void GetFont( string &name, int &size, uint &flags, uint &angle) { this .m_canvas.FontGet(name,size,flags,angle); } string FontName( void ) const { return this .m_canvas.FontNameGet(); } int FontSize( void ) const { return this .m_canvas.FontSizeGet(); } int FontSizeRelative( void ) const { return ( this .FontSize()< 0 ? - this .FontSize()/ 10 : this .FontSize()); } uint FontFlags( void ) const { return this .m_canvas.FontFlagsGet(); } uint FontAngle( void ) const { return this .m_canvas.FontAngleGet(); } int TextWidth( const string text) { return this .m_canvas.TextWidth(text); } int TextHeight( const string text) { return this .m_canvas.TextHeight(text); } void TextSize( const string text, int &width, int &height) { this .m_canvas.TextSize(text,width,height); } void Text( int x, int y, string text, const color clr, const uchar opacity= 255 , uint alignment= 0 ) { this .m_text_anchor=(ENUM_TEXT_ANCHOR)alignment; this .m_canvas. TextOut (x,y,text,:: ColorToARGB (clr,opacity),alignment); } };

Итак, здесь всё так же, как и в методах работы с примитивами, — все методы прокомментированы, их назначение, их входные и выходные переменные.

Хочется прокомментировать метод установки параметров текущего шрифта:



bool SetFont( const string name, const int size, const uint flags= 0 , const uint angle= 0 , const bool relative= true ) { return this .m_canvas.FontSet(name,(relative ? size*- 10 : size),flags,angle);

Здесь параметр size, указывающий на размер шрифта, всегда должен задаваться в соответствии с размером шрифта, который бы мы задали при выводе текста обычным объектом-текстовой меткой OBJ_LABEL — в нём размеры задаются положительными целыми значениями. Тогда как при рисовании текста на канвасе, размеры шрифта указываются так же, как в функции TextSetFont():

Размер шрифта задается положительными или отрицательными значениями, знак определяет зависимость размера текста от настроек операционной системы (масштаба шрифта). Если размер задается положительным числом, то при отображении логического шрифта в физический происходит преобразование размера в физические единицы измерения устройства (пиксели) и этот размер соответствует высоте ячеек символов из доступных шрифтов. Не рекомендуется в тех случаях, когда предполагается совместное использование на графике текстов, выведенных функцией TextOut() , и текстов, отображаемых с помощью графического объекта OBJ_LABEL ("Текстовая метка").

Если размер задается отрицательным числом, то указанный размер предполагается заданным в десятых долях логического пункта (значение -350 равно 35 логическим пунктам) и делится на 10, а затем полученное значение преобразуется в физические единицы измерения устройства (пиксели) и соответствует абсолютному значению высоты символа из доступных шрифтов. Чтобы получить на экране текст такого же размера, как и в объекте OBJ_LABEL , возьмите указанный в свойствах объекта размер шрифта и умножьте на -10.



В методе проверяется флаг относительного размера шрифта, и если он установлен (по умолчанию), то указанный в параметре size размер умножается на -10 для того, чтобы шрифт был указан верным значением для передачи в метод FontSet() класса CCanvas.



В параметрическом конструкторе класса добавим инициализацию шрифта (установим его название и размер по умолчанию):

CGCnvElement::CGCnvElement( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE element_type, const int element_id, const int element_num, const long chart_id, const int wnd_num, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable= true , const bool activity= true , const bool redraw= false ) { this .m_name= this .m_name_prefix+name; this .m_chart_id=chart_id; this .m_subwindow=wnd_num; this .m_type=element_type; this .SetFont( "Calibri" , 8 ); this .m_text_anchor= 0 ; if ( this .Create(chart_id,wnd_num, this .m_name,x,y,w,h,colour,opacity,redraw)) {

На сегодня это все необходимые доработки. Протестируем, что у нас получилось.







Тестирование

Что и как будем тестировать?

У нас есть советник из прошлой статьи, выводящий на график два объекта-графических элемента. Возьмём этот же советник, сохраним его в новой папке \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part75\ под новым именем TestDoEasyPart75.mq5 и сделаем так:

При щелчке по первому (верхнему) объекту будем поочерёдно рисовать на нём прямоугольник и окружность. С каждым новым щелчком по объекту размеры прямоугольника будут уменьшаться на 2 пикселя с каждой стороны и радиус окружности тоже будет уменьшаться на 2 пикселя. Прямоугольник рисуем обычным способом, а окружность нарисуем при помощи сглаживания. Также, с каждым щелчком непрозрачность объекта будет увеличиваться по кругу от 0 до 255.



При щелчке по второму (нижнему) объекту выведем на него текст, поочерёдно меняя его точку привязки, а в самом тексте будем писать название точки привязки. Прозрачность объекта менять не будем.



Укажем количество создаваемых элементов:

#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <Arrays\ArrayObj.mqh> #include <DoEasy\Services\Select.mqh> #include <DoEasy\Objects\Graph\GCnvElement.mqh> #define ELEMENTS_TOTAL ( 2 ) sinput bool InpMovable = true ; CArrayObj list_elements;

Чтобы не создавалось каждый раз лишних одинаковых объектов при смене таймфрейма, в обработчике OnInit() перед созданием новых объектов очистим список уже созданных:

int OnInit () { ChartSetInteger ( ChartID (), CHART_EVENT_MOUSE_MOVE , true ); ChartSetInteger ( ChartID (), CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL , true ); list_elements.Clear(); int total=ELEMENTS_TOTAL; for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CGCnvElement *element= new CGCnvElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT,i, 0 , ChartID (), 0 , "Element_0" +( string )(i+ 1 ), 300 , 40 +(i* 80 ), 100 , 70 , clrSilver , 200 ,InpMovable, true , true ); if (element== NULL ) continue ; if (!list_elements.Add(element)) { delete element; continue ; } } return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Так как у нас пока нет класса-коллекции графических объектов, в котором будет проверяться необходимость создания нового объекта с указанным именем, то здесь мы эти объекты будем просто пересоздавать заново, предварительно очищая список уже ранее созданных объектов.

В обработчик OnChartEvent() впишем обработку щелчков мышки по двум созданным объектам:

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { CArrayObj *obj_list=CSelect::ByGraphCanvElementProperty( GetPointer (list_elements),CANV_ELEMENT_PROP_NAME_OBJ,sparam,EQUAL); if (obj_list!= NULL && obj_list.Total()> 0 ) { static uchar try0= 0 , try1= 0 ; CGCnvElement *obj=obj_list.At( 0 ); if (obj.ID()== 0 ) { uchar opasity=obj.Opacity(); if ((opasity+ 5 )> 255 ) opasity= 0 ; else opasity+= 5 ; obj.SetOpacity(opasity); int x1= 2 ,x2=obj.Width()- 3 ; int y1= 2 ,y2=obj.Height()- 3 ; int xC=(x1+x2)/ 2 ; int yC=(y1+y2)/ 2 ; int R=yC-y1; if (try0% 2 == 0 ) obj.DrawRectangle(x1+try0,y1+try0,x2-try0,y2-try0, clrDodgerBlue ,obj.Opacity()); else obj.DrawCircleAA(xC,yC,R-try0, clrGreen ,obj.Opacity()); if (try0> 30 ) { obj.Erase(obj.ColorBG(),obj.Opacity()); try0= 0 ; } obj.Update( true ); Comment ( "Object name: " ,obj.NameObj(), ", opasity=" ,obj.Opacity(), ", Color BG: " ,( string )obj.ColorBG()); try0++; } else if (obj.ID()== 1 ) { obj.SetFont( "Calibri" , 8 ); obj.SetTextAnchor((ENUM_TEXT_ANCHOR)try1); string text= StringSubstr ( EnumToString (obj.TextAnchor()), 12 ); int xT= 2 ,yT= 2 ; if (try1== 0 ) { xT= 2 ; yT= 2 ; } else if (try1== 1 ) { xT=obj.Width()/ 2 ; yT= 2 ; } else if (try1== 2 ) { xT=obj.Width()- 2 ; yT= 2 ; try1++; } else if (try1== 4 ) { xT= 2 ; yT=obj.Height()/ 2 ; } else if (try1== 5 ) { xT=obj.Width()/ 2 ; yT=obj.Height()/ 2 ; } else if (try1== 6 ) { xT=obj.Width()- 2 ; yT=obj.Height()/ 2 ; try1++; } else if (try1== 8 ) { xT= 2 ; yT=obj.Height()- 2 ; } else if (try1== 9 ) { xT=obj.Width()/ 2 ; yT=obj.Height()- 2 ; } else if (try1== 10 ) { xT=obj.Width()- 2 ; yT=obj.Height()- 2 ; } obj.Erase(obj.ColorBG(),obj.Opacity()); obj.Text(xT,yT,text, clrDodgerBlue , 255 ,obj.TextAnchor()); obj.Update( true ); Comment ( "Object name: " ,obj.NameObj(), ", opasity=" ,obj.Opacity(), ", Color BG: " ,( string )obj.ColorBG()); try1++; if (try1> 10 ) try1= 0 ; } } } }

Код обработчика полностью весь прокомментирован. Надеюсь, его логика понятна. Но любые вопросы по сегодняшнему занятию всегда можно задать в обсуждении к статье.



Скомпилируем советник и запустим его на графике. Пощёлкаем мышкой по объектам:





Хм... В итоге мы случайно получили на верхнем объекте забавную картинку, напоминающую CD-диск :)

Что дальше

В следующей статье начнём разработку объектов-наследников созданного сегодня объекта-графического элемента.



Ниже прикреплены все файлы текущей версии библиотеки и файл тестового советника для MQL5. Их можно скачать и протестировать всё самостоятельно.

При возникновении вопросов, замечаний и пожеланий, вы можете озвучить их в комментариях к статье.

