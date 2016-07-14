Графические интерфейсы IX: Элемент "Палитра для выбора цвета" (Глава 1)

Содержание

Введение

Более подробно о том, для чего предназначена эта библиотека, можно прочитать в самой первой статье: Графические интерфейсы I: Подготовка структуры библиотеки (Глава 1). В конце статей каждой части представлен список глав со ссылками, там же есть возможность загрузить к себе на компьютер полную версию библиотеки на текущей стадии разработки. Файлы нужно разместить по тем же директориям, как они расположены в архиве.

Девятая часть серии расскажет о следующих элементах управления и интерфейса:

1. Первая глава:

Элемент «Палитра для выбора цвета» (класс CColorPicker ).

). Элемент «Кнопка для вызова цветовой палитры» (класс CColorButton).

2. Вторая глава:

Элемент «Индикатор выполнения» (класс CProgressBar ).

). Элемент «Линейный график» (класс CLineGraph).

Для каждого из этих элементов будут показаны исчерпывающие примеры того, как их можно использовать в своих приложениях.

Элемент «Палитра для выбора цвета»



Цветовую палитру можно увидеть во множестве различных приложений, в которых предоставляется возможность указать цвет какого-нибудь объекта. В торговых терминалах MetaTrader цветовая палитра может понадобиться для быстрого изменения цвета элементов в вашем MQL-приложении. Допустим, при создании визуальной студии для создания графических интерфейсов, когда нужно настроить цветовое решение для каждого элемента, без цветовой палитры это делать было бы довольно неудобно.

Цветовая палитра — это сложный составной элемент управления, в котором, кроме самой палитры, отображающей выбранную цветовую модель, есть и другие объекты и группы элементов. Перечислим все составные части этого элемента.



Фон Цветовая палитра, отображающая указанную цветовую модель Маркер установленного цвета Маркер выбранного цвета Маркер цвета по наведению курсора мыши Группа радио-кнопок с полями ввода для ручной настройки компонентов цветовой модели Кнопка для отмены выбранного цвета Кнопка для установки (фиксации) цвета, указанного во втором маркере

Рис. 1. Составные части элемента «Цветовая палитра для выбора цвета».

На скриншоте выше видно, что группа радио-кнопок разделена на три подгруппы – по три радио-кнопки в каждой. Каждая из этих подгрупп представляет собой цветовую модель, а каждая радио-кнопка – компонент этой модели (координату цветового пространства). В списке ниже приводится расшифровка аббревиатур всех цветовых моделей, которые будут использоваться при создании цветовой палитры для разрабатываемой библиотеки.

1. Цветовая модель HSL:

H (Hue) – цветовой тон. Диапазон значений от 0 до 360 .

(Hue) – цветовой тон. Диапазон значений от до . S (Saturation) – насыщенность. Диапазон значений от 0 до 100 .

(Saturation) – насыщенность. Диапазон значений от до . L (Lightness) – светлота. Диапазон значений от 0 до 100.

2. Цветовая модель RGB:

R (Red) – красный цвет. Диапазон значений от 0 до 255 .

(Red) – красный цвет. Диапазон значений от до . G (Green) – зелёный цвет. Диапазон значений от 0 до 255 .

(Green) – зелёный цвет. Диапазон значений от до . B (Blue) – синий цвет. Диапазон значений от 0 до 255.

3. Цветовая модель Lab:

L (Luminance) – яркость. Диапазон значений от 0 до 100 .

(Luminance) – яркость. Диапазон значений от до . a – первая хроматическая координата, определяющая оттенок цвета от зелёного до пурпурного. Диапазон значений от - 128 до 127 .

– первая хроматическая координата, определяющая оттенок цвета от зелёного до пурпурного. Диапазон значений от - до . b – вторая хроматическая координата, определяющая оттенок цвета от синего до жёлтого. Диапазон значений от -128 до 127.

Далее рассмотрим, как устроен класс CColorPicker для создания цветовой палитры.





Разработка класса CColorPicker



Создаём файл ColorPicker.mqh в той же директории, где расположены сейчас файлы всех остальных элементов управления (<каталог данных>\MQLX\Include\EasyAndFastGUI\Controls). В этом файле нужно создать класс CColorPicker со стандартными членами, как показано в листинге кода ниже:

#include "Element.mqh" #include "Window.mqh" class CColorPicker : public CElement { private : CWindow *m_wnd; public : CColorPicker( void ); ~CColorPicker( void ); public : void WindowPointer(CWindow &object) { m_wnd=:: GetPointer (object); } public : virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); virtual void OnEventTimer( void ); virtual void Moving( const int x, const int y); virtual void Show( void ); virtual void Hide( void ); virtual void Reset( void ); virtual void Delete( void ); virtual void SetZorders( void ); virtual void ResetZorders( void ); virtual void ResetColors( void ) {} };

Для настройки графических объектов элемента будут доступны следующие свойства:

Цвет фона элемента

Цвет рамки фона элемента

Цвет рамки цветовой палитры и маркеров цвета

Свойства графических объектов других элементов управления можно будет изменить, получив их указатель.

class CColorPicker : public CElement { private : color m_area_color; color m_area_border_color; color m_palette_border_color; public : void AreaBackColor( const color clr) { m_area_color=clr; } void AreaBorderColor( const color clr) { m_area_border_color=clr; } void PaletteBorderColor( const color clr) { m_palette_border_color=clr; } };

Так как в качестве составных частей цветовой палитры будут использоваться и другие элементы, то к файлу ColorPicker.mqh нужно подключить файлы с классами этих элементов. Для создания цветовой палитры понадобятся семнадцать приватных (private) методов и один публичный (public).

#include "Element.mqh" #include "Window.mqh" #include "SpinEdit.mqh" #include "SimpleButton.mqh" #include "RadioButtons.mqh" class CColorPicker : public CElement { private : CRectLabel m_area; CRectCanvas m_canvas; CRectLabel m_current; CRectLabel m_picked; CRectLabel m_hover; CRadioButtons m_radio_buttons; CSpinEdit m_hsl_h_edit; CSpinEdit m_hsl_s_edit; CSpinEdit m_hsl_l_edit; CSpinEdit m_rgb_r_edit; CSpinEdit m_rgb_g_edit; CSpinEdit m_rgb_b_edit; CSpinEdit m_lab_l_edit; CSpinEdit m_lab_a_edit; CSpinEdit m_lab_b_edit; CSimpleButton m_button_ok; CSimpleButton m_button_cancel; public : bool CreateColorPicker( const long chart_id, const int subwin, const int x, const int y); private : bool CreateArea( void ); bool CreatePalette( void ); bool CreateCurrentSample( void ); bool CreatePickedSample( void ); bool CreateHoverSample( void ); bool CreateRadioButtons( void ); bool CreateHslHEdit( void ); bool CreateHslSEdit( void ); bool CreateHslLEdit( void ); bool CreateRgbREdit( void ); bool CreateRgbGEdit( void ); bool CreateRgbBEdit( void ); bool CreateLabLEdit( void ); bool CreateLabAEdit( void ); bool CreateLabBEdit( void ); bool CreateButtonOK( const string text); bool CreateButtonCancel( const string text); };

При переключении радио-кнопки рядом с цветовой палитрой будут отображаться двумерные срезы цветовых пространств, в соответствии с указанным значением выделенного компонента. Другими словами, для отрисовки каждого среза нужно сначала осуществить расчёт относительно текущего значения его компоненты. Поэтому для каждой цветовой модели мы напишем три отдельных метода. Во все эти методы будет передаваться индекс выделенной радио-кнопки (индекс выделенного компонента).

Для преобразования цвета мы используем методы экземпляра класса CColors, который объявлен в базовом классе элемента (CElement). Для конвертации из формата RGB в формат Lab в классе CColors нет подходящего метода. Поэтому, там где нужна конвертация RGB->Lab, будет использоваться двойное преобразование через цветовую мастер-модель XYZ, то есть: RGB->XYZ->Lab. Для расчётов и хранения значений компонент всех цветовых моделей в классе CColorPicker нужно объявить соответствующие поля.

class CColorPicker : public CElement { private : double m_hsl_h; double m_hsl_s; double m_hsl_l; double m_rgb_r; double m_rgb_g; double m_rgb_b; double m_lab_l; double m_lab_a; double m_lab_b; double m_xyz_x; double m_xyz_y; double m_xyz_z; private : void DrawHSL( const int index ); void DrawRGB( const int index ); void DrawLab( const int index ); };

В качестве примера приведём здесь код только одного из этих методов - CColorPicker::DrawHSL(), так как отличие между ними состоит только в предварительном расчёте значения компонент перед преобразованием. С кодом остальных методов вы можете ознакомиться в приложенных к статье файлах.

Расчёт и отрисовка осуществляется для каждого пикселя изображения. Обратите также внимание, что расчёты производятся относительно размеров цветовой палитры. То есть, используя этот код, можно создать подобный элемент управления, в котором цветовая палитра будет других размеров и необязательно в форме квадрата.

Рис. 2. Пример цветовой палитры с размером 500x255 пикселей.





void CColorPicker::DrawHSL( const int index) { switch (index) { case 0 : { m_hsl_h=m_hsl_h_edit.GetValue()/ 360.0 ; for ( int ly= 0 ; ly< m_canvas.YSize() ; ly++) { m_hsl_l=ly/( double ) m_canvas.YSize() ; for ( int lx= 0 ; lx< m_canvas.XSize() ; lx++) { m_hsl_s=lx/( double ) m_canvas.XSize() ; m_clr.HSLtoRGB(m_hsl_h,m_hsl_s,m_hsl_l,m_rgb_r,m_rgb_g,m_rgb_b); uint rgb_color=XRGB(m_rgb_r,m_rgb_g,m_rgb_b); m_canvas.PixelSet (lx, m_canvas.YSize() -ly,rgb_color); } } break ; } case 1 : { m_hsl_s=m_hsl_s_edit.GetValue()/ 100.0 ; for ( int ly= 0 ; ly< m_canvas.YSize() ; ly++) { m_hsl_l=ly/( double ) m_canvas.YSize() ; for ( int lx= 0 ; lx< m_canvas.XSize() ; lx++) { m_hsl_h=lx/( double ) m_canvas.XSize() ; m_clr.HSLtoRGB(m_hsl_h,m_hsl_s,m_hsl_l,m_rgb_r,m_rgb_g,m_rgb_b); uint rgb_color=XRGB(m_rgb_r,m_rgb_g,m_rgb_b); m_canvas.PixelSet (lx, m_canvas.YSize() -ly,rgb_color); } } break ; } case 2 : { m_hsl_l=m_hsl_l_edit.GetValue()/ 100.0 ; for ( int ly= 0 ; ly< m_canvas.YSize() ; ly++) { m_hsl_s=ly/( double ) m_canvas.YSize() ; for ( int lx= 0 ; lx< m_canvas.XSize() ; lx++) { m_hsl_h=lx/( double ) m_canvas.XSize() ; m_clr.HSLtoRGB(m_hsl_h,m_hsl_s,m_hsl_l,m_rgb_r,m_rgb_g,m_rgb_b); uint rgb_color=XRGB(m_rgb_r,m_rgb_g,m_rgb_b); m_canvas.PixelSet (lx, m_canvas.YSize() -ly,rgb_color); } } break ; } } }

Для рисования рамки на полотне цветовой палитры напишем метод CColorPicker::DrawPaletteBorder():

class CColorPicker : public CElement { private : void DrawPaletteBorder( void ); }; void CColorPicker::DrawPaletteBorder( void ) { int x_size=m_canvas.XSize()- 1 ; int y_size=m_canvas.YSize()- 1 ; m_canvas.Line( 0 , 0 ,x_size, 0 ,m_palette_border_color); m_canvas.Line( 0 ,y_size,x_size,y_size,m_palette_border_color); m_canvas.Line( 0 , 0 , 0 ,y_size,m_palette_border_color); m_canvas.Line(x_size, 0 ,x_size,y_size,m_palette_border_color); }

Все перечисленные методы для рисования в итоге будут вызываться в главном методе для рисования цветовой палитры CColorPicker::DrawPalette():

class CColorPicker : public CElement { private : void DrawPalette( const int index); }; void CColorPicker::DrawPalette( const int index) { switch (index) { case 0 : case 1 : case 2 : { DrawHSL(index); break ; } case 3 : case 4 : case 5 : { DrawRGB(index); break ; } case 6 : case 7 : case 8 : { DrawLab(index); break ; } } DrawPaletteBorder(); m_canvas.Update(); }

При выборе цвета на палитре или во время настройки той или иной компоненты любой из представленных в элементе цветовых моделей, автоматически будут пересчитываться значения во всех полях ввода. Нужны методы, с помощью которых будут рассчитываться компоненты всех цветовых моделей элемента относительно той, чей срез (выделенная радио-кнопка) отображается на палитре в текущий момент.

Прежде всего, для работы понадобятся методы корректировки компонент RGB- и HSL-моделей, которые будут вызываться во многих других методах класса:

class CColorPicker : public CElement { private : void AdjustmentComponentRGB( void ); void AdjustmentComponentHSL( void ); }; void CColorPicker::AdjustmentComponentRGB( void ) { m_rgb_r=:: fmin (:: fmax (m_rgb_r, 0 ), 255 ); m_rgb_g=:: fmin (:: fmax (m_rgb_g, 0 ), 255 ); m_rgb_b=:: fmin (:: fmax (m_rgb_b, 0 ), 255 ); } void CColorPicker::AdjustmentComponentHSL( void ) { m_hsl_h*= 360 ; m_hsl_s*= 100 ; m_hsl_l*= 100 ; }

После расчёта всех компонент нужно установить новые значения в поля вода элемента. В некоторых случаях может понадобится (1) установить значения всех компонент, а иногда (2) для всех, кроме выделенной в текущий момент. Для таких ситуаций напишем метод CColorPicker::SetControls(), который может работать в двух режимах.

class CColorPicker : public CElement { private : void SetControls( const int index, const bool fix_selected); }; void CColorPicker::SetControls( const int index, const bool fix_selected) { if (fix_selected) { if (index!= 0 ) m_hsl_h_edit.ChangeValue(m_hsl_h); if (index!= 1 ) m_hsl_s_edit.ChangeValue(m_hsl_s); if (index!= 2 ) m_hsl_l_edit.ChangeValue(m_hsl_l); if (index!= 3 ) m_rgb_r_edit.ChangeValue(m_rgb_r); if (index!= 4 ) m_rgb_g_edit.ChangeValue(m_rgb_g); if (index!= 5 ) m_rgb_b_edit.ChangeValue(m_rgb_b); if (index!= 6 ) m_lab_l_edit.ChangeValue(m_lab_l); if (index!= 7 ) m_lab_a_edit.ChangeValue(m_lab_a); if (index!= 8 ) m_lab_b_edit.ChangeValue(m_lab_b); return ; } m_hsl_h_edit.ChangeValue(m_hsl_h); m_hsl_s_edit.ChangeValue(m_hsl_s); m_hsl_l_edit.ChangeValue(m_hsl_l); m_rgb_r_edit.ChangeValue(m_rgb_r); m_rgb_g_edit.ChangeValue(m_rgb_g); m_rgb_b_edit.ChangeValue(m_rgb_b); m_lab_l_edit.ChangeValue(m_lab_l); m_lab_a_edit.ChangeValue(m_lab_a); m_lab_b_edit.ChangeValue(m_lab_b); }

Для расчёта компонент всех цветовых моделей элемента, относительно той, чей срез (выделенная радио-кнопка) отображается на палитре в текущий момент, напишем три отдельных метода: CColorPicker::SetHSL(), CColorPicker::SetRGB() и CColorPicker::SetLab(). Так как эти методы очень похожи по своему содержанию, приведём здесь код только одного из них — CColorPicker::SetRGB(). В самом начале этого метода получаем в поля класса значения из полей ввода RGB-модели. Полученные значения преобразовываем в HSL- и Lab-формат. После этого в самом конце вызываем метод CColorPicker::SetControls() в режиме установки значений для всех цветовых моделей элемента (false).

class CColorPicker : public CElement { private : void SetHSL( void ); void SetRGB( void ); void SetLab( void ); }; void CColorPicker::SetRGB( void ) { m_rgb_r=m_rgb_r_edit.GetValue(); m_rgb_g=m_rgb_g_edit.GetValue(); m_rgb_b=m_rgb_b_edit.GetValue(); m_clr.RGBtoHSL(m_rgb_r,m_rgb_g,m_rgb_b,m_hsl_h,m_hsl_s,m_hsl_l); AdjustmentComponentHSL(); m_clr.RGBtoXYZ(m_rgb_r,m_rgb_g,m_rgb_b,m_xyz_x,m_xyz_y,m_xyz_z); m_clr.XYZtoCIELab(m_xyz_x,m_xyz_y,m_xyz_z,m_lab_l,m_lab_a,m_lab_b); SetControls( 0 , false ); }

И, наконец, нужен главный метод, в котором будут вызваться все вышеперечисленные методы для расчётов, отрисовки и установки значений компонент в поля ввода элемента. Здесь это метод CColorPicker::SetComponents(). Он тоже работает в двух режимах. В случае, если аргумент fix_selected равен true, то компоненты будут рассчитываться относительно выбранного цвета, а установка значений в поля ввода будет относительно выделенного радио-кнопкой компонента. Если же аргумент fix_selected равен false, то расчет идет относительно указанной цветовой модели. После всех расчётов цветовая палитра перерисовывается.

class CColorPicker : public CElement { private : void SetComponents( const int index, const bool fix_selected); }; void CColorPicker::SetComponents( const int index= 0 , const bool fix_selected= true ) { if (fix_selected) { m_rgb_r=m_clr.GetR( m_picked_color ); m_rgb_g=m_clr.GetG( m_picked_color ); m_rgb_b=m_clr.GetB( m_picked_color ); m_clr.RGBtoHSL(m_rgb_r,m_rgb_g,m_rgb_b,m_hsl_h,m_hsl_s,m_hsl_l); AdjustmentComponentHSL(); m_clr.RGBtoXYZ(m_rgb_r,m_rgb_g,m_rgb_b,m_xyz_x,m_xyz_y,m_xyz_z); m_clr.XYZtoCIELab(m_xyz_x,m_xyz_y,m_xyz_z,m_lab_l,m_lab_a,m_lab_b); SetControls( m_radio_buttons.SelectedButtonIndex() , true ); return ; } switch (index) { case 0 : case 1 : case 2 : SetHSL(); break ; case 3 : case 4 : case 5 : SetRGB(); break ; case 6 : case 7 : case 8 : SetLab(); break ; } DrawPalette(m_radio_buttons.SelectedButtonIndex()); }

Для установки текущего цвета палитры, который будет присваиваться сразу всем объектам-маркерам, напишем метод CColorPicker::CurrentColor(). Далее в статье будет показано, где он будет использоваться.

class CColorPicker : public CElement { public : void CurrentColor( const color clr); }; void CColorPicker::CurrentColor( const color clr) { m_hover_color=clr; m_hover.Color(clr); m_hover.BackColor(clr); m_hover.Tooltip(:: ColorToString (clr)); m_picked_color=clr; m_picked.Color(clr); m_picked.BackColor(clr); m_picked.Tooltip(:: ColorToString (clr)); m_current_color=clr; m_current.BackColor(clr); m_current.Tooltip(:: ColorToString (clr)); }

Все методы для расчётов готовы. Перейдем к методам обработки событий элемента.





Методы для обработки событий элемента



Для обработки событий и управления цветовой палитрой понадобятся следующие методы:

Метод CColorPicker::OnHoverColor() — получение цвета (над палитрой) под курсором мыши. Программа выходит из метода, если курсор мыши вне области палитры. Если же курсор в её области, то определяем его координаты над ней и получаем цвет под курсором . Сразу же после этого новый цвет устанавливается предназначенному для этого маркеру, а с помощью метода ColorToString() графическим объектам маркера и цветовой палитре устанавливается всплывающая подсказка – строка цвета в формате RGB .

bool CColorPicker::OnHoverColor( const int x, const int y) { if (!m_canvas.MouseFocus()) return ( false ); int lx =x-m_canvas.X(); int ly =y-m_canvas.Y(); m_hover_color=( color ):: ColorToARGB (m_canvas.PixelGet(lx,ly), 0 ); m_hover.Color(m_hover_color); m_hover.BackColor(m_hover_color); m_hover.Tooltip(:: ColorToString (m_hover_color)); m_canvas.Tooltip(:: ColorToString (m_hover_color)); return ( true ); }

Метод CColorPicker::OnClickPalette() — обработка нажатия на цветовой палитре. В начале метода стоит проверка на имя объекта. Если нажатие было на палитре, то сохраняется и устанавливается цвет, который находится под курсором мыши, а также всплывающая подсказка для соответствующего маркера. В самом конце вызывается метод CColorPicker::SetComponents() для расчёта и установки компонентов цветовых моделей, относительно выделенного радио-кнопкой компонента.

bool CColorPicker::OnClickPalette( const string clicked_object) { if (clicked_object!=m_canvas.Name()) return ( false ); m_picked_color=m_hover_color; m_picked.Color(m_picked_color); m_picked.BackColor(m_picked_color); m_picked.Tooltip(:: ColorToString (m_picked_color)); SetComponents(); return ( true ); }

Метод CColorPicker::OnClickRadioButton() — обработка нажатия на радио-кнопке. Здесь сначала нужно пройти две проверки: (1) по идентификатору элемента и (2) по отображаемому тексту радио-кнопки. Если проверки пройдены, то цветовая палитра перерисовывается относительно выделенного компонента цветовой модели, которой он принадлежит.

bool CColorPicker::OnClickRadioButton( const long id, const int button_index, const string button_text) { if (id!=CElement::Id()) return ( false ); if (button_text!=m_radio_buttons.SelectedButtonText()) return ( false ); DrawPalette(button_index); return ( true ); }

Метод CColorPicker::OnEndEdit() — обработка ввода нового значения в поле ввода. Здесь достаточно только одной проверки — по идентификатору элемента, после прохождения которой осуществляется расчёт компонентов всех цветовых моделей относительно той, радио-кнопка компонента которой сейчас выделена.

bool CColorPicker::OnEndEdit( const long id, const int button_index) { if (id!=CElement::Id()) return ( false ); SetComponents(button_index, false ); return ( true ); }

Метод CColorPicker::OnClickButtonOK() — обработка нажатия на кнопке 'OK'. Это не окончательная версия метода, и далее в статье в него будет внесено небольшое дополнение. Единственное, что сейчас нужно знать, — то, что при нажатии на кнопку выбранный цвет сохраняется как текущий.

bool CColorPicker::OnClickButtonOK( const string clicked_object) { if (clicked_object!=m_button_ok.Text()) return ( false ); m_current_color=m_picked_color; m_current.BackColor(m_current_color); m_current.Tooltip(:: ColorToString (m_current_color)); return ( true ); }

Метод CColorPicker::OnClickButtonCancel() — обработка нажатия на кнопке 'Cancel'. В этом методе только одна проверка по имени объекта. Затем, если форма, к которой присоединён элемент, имеет тип «диалоговое окно», то оно закрывается .

bool CColorPicker::OnClickButtonCancel( const string clicked_object) { if (clicked_object!=m_button_cancel.Text()) return ( false ); if (m_wnd.WindowType()==W_DIALOG) m_wnd.CloseDialogBox(); return ( true ); }

Всего в обработчике событий цветовой палитры CColorPicker::OnEvent() будет шесть блоков. Каждый метод из списка выше будет вызываться по приходу предназначенного для него идентификатора события. Полный код обработчика событий элемента можно подробнее изучить в листинге кода ниже:

void CColorPicker::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { if (!CElement::IsVisible()) return ; int x=( int )lparam; int y=( int )dparam; m_mouse_state=( bool ) int (sparam); CElement::MouseFocus(x>X() && x<X2() && y>Y() && y<Y2()); m_canvas.MouseFocus(x>m_canvas.X() && x<m_canvas.X2()- 1 && y>m_canvas.Y() && y<m_canvas.Y2()- 1 ); if (OnHoverColor(x,y)) return ; return ; } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { if (OnClickPalette(sparam)) return ; return ; } if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_END_EDIT) { if (OnEndEdit(lparam,( int )dparam)) return ; return ; } if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_LABEL) { if (OnClickRadioButton(lparam,( int )dparam,sparam)) return ; return ; } if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_INC || id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_DEC) { if (OnEndEdit(lparam,( int )dparam)) return ; return ; } if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_BUTTON) { if (lparam!=CElement::Id()) return ; if (OnClickButtonOK(sparam)) return ; if (OnClickButtonCancel(sparam)) return ; return ; } }

Во многих элементах разрабатываемой библиотеки есть метод FastSwitching(). Обычно он используется для быстрой перемотки значений в полях ввода, прокрутки списков или таблиц. Однако здесь он нужен для перерисовки цветовой палитры, когда активирована перемотка того или иного счётчика поля ввода компонента. С кодом метода CColorPicker::FastSwitching() можно ознакомиться в приложенных к статье файлах.

Кнопка для вызова цветовой панели



Класс для создания цветовой палитры готов, но не хватает ещё одного элемента для полноценного её использования. Нужна кнопка, с помощью которой можно будет вызывать окно с цветовой палитрой. Кнопка должна быть устроена таким образом, чтобы на ней было видно, какой цвет в ней установлен в текущий момент. Напишем класс для создания такой кнопки. В списке ниже перечислены её составные части.

Фон элемента Текстовая метка с описанием Индикатор выбранного цвета Фон кнопки Описание выбранного цвета в формате RGB

Рис. 3. Составные части кнопки для вызова цветовой палитры.





В предыдущих статьях уже были рассмотрены подобные элементы, поэтому не будем приводить здесь описание этого класса кода. Вместо этого сразу перейдём к части взаимодействия между кнопкой и цветовой палитрой. В приложенном к статье архиве вы можете найти файл ColorButton.mqh с классом CColorButton и самостоятельно изучить его более подробно.

Нам нужно связать цветовую палитру с кнопкой для её вызова. Сделаем это через указатель кнопки, который будет храниться в классе CColorPicker. Для этого подключим файл ColorButton.mqh к файлу ColorPicker.mqh и объявим экземпляр класса CColorButton, в котором будет сохраняться указатель на кнопку для вызова цветовой палитры.

#include "Element.mqh" #include "Window.mqh" #include "SpinEdit.mqh" #include "SimpleButton.mqh" #include "RadioButtons.mqh" #include "ColorButton.mqh" class CColorPicker : public CElement { private : CColorButton *m_color_button; };

Также понадобится публичный метод для сохранения указателя на кнопку. Чтобы максимально упростить взаимодействие кнопки вызова и палитры, при передаче объекта кнопки для сохранения её указателя здесь же всем маркерам палитры будет присваиваться текущий цвет кнопки. После этого откроется окно, к которому присоединена цветовая палитра (см. листинг кода ниже).

class CColorPicker : public CElement { public : void ColorButtonPointer(CColorButton & object ); }; void CColorPicker::ColorButtonPointer(CColorButton & object ) { m_color_button=::GetPointer( object ); CurrentColor( object .CurrentColor()); m_wnd.Show(); }

Кроме этого, нам понадобятся методы для установки и получения цвета кнопки. Установленный цвет будет отображаться на маркере (индикаторе) кнопки, а в качестве дополнительной информации в содержании текста кнопки отображается строковое представление цвета в RGB-формате.

class CColorButton : public CElement { public : color CurrentColor( void ) const { return (m_current_color); } void CurrentColor( const color clr); }; void CColorButton::CurrentColor( const color clr) { m_current_color=clr; m_button_icon.BackColor(clr); m_button_label.Description(:: ColorToString (clr)); }

И ещё одно небольшое дополнение добавляется в метод CColorPicker::OnClickButtonOK(). Если указатель на кнопку установлен, то:

кнопке устанавливается выбранный на палитре цвет;

окно, к которому присоединена цветовая палитра, закрывается;

генерируется сообщение о том, что в палитре выбран новый цвет. Здесь понадобится новый идентификатор события ON_CHANGE_COLOR , находящийся в файле Defines.mqh . Также в этом сообщении будет содержаться (1) идентификатор элемента, (2) индекс элемента и (3) текст кнопки, которая вызвала цветовую палитру. Таким образом, в обработчике пользовательского класса можно будет понять, к какой кнопке относится это сообщение, что позволит правильно обработать событие;

, находящийся в файле . Также в этом сообщении будет содержаться (1) идентификатор элемента, (2) индекс элемента и (3) текст кнопки, которая вызвала цветовую палитру. Таким образом, в обработчике пользовательского класса можно будет понять, к какой кнопке относится это сообщение, что позволит правильно обработать событие; указатель на кнопку обнуляется.

Если же указателя на кнопку нет, то разработчику MQL-приложения в журнал терминала будет выведено сообщение с подсказкой.

bool CColorPicker::OnClickButtonOK( const string clicked_object) { if (clicked_object!=m_button_ok.Text()) return ( false ); m_current_color=m_picked_color; m_current.BackColor(m_current_color); m_current.Tooltip(:: ColorToString (m_current_color)); if (:: CheckPointer (m_color_button)!= POINTER_INVALID ) { m_color_button.CurrentColor(m_current_color); m_wnd.CloseDialogBox(); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CHANGE_COLOR,CElement::Id(),CElement::Index(),m_color_button.LabelText()); m_color_button= NULL ; } else { if (m_wnd.WindowType()==W_DIALOG) :: Print ( __FUNCTION__ , " > Невалидный указатель вызывающего элемента (CColorButton)." ); } return ( true ); }

Теперь у нас всё готово для того, чтобы протестировать цветовую палитру.





Тест элементов



Для теста может быть использован любой эксперт из предыдущей статьи. Сделаем копию и оставим в нём только главное меню и статусную строку. В главном окне (W_MAIN) графического интерфейса создадим пять кнопок для вызова диалогового окна (W_DIALOG) с цветовой палитрой. Другими словами, достаточно создать одну цветовую палитру на всё MQL-приложение. Каждый раз при нажатии на кнопку вызова диалогового окна с цветовой палитрой будет вызываться одно и то же окно. Но указатель кнопки в момент вызова нужно передавать в класс CColorPicker самостоятельно. Далее будет показано, как это должно быть реализовано в пользовательском классе приложения.

В пользовательском классе CProgram нужно объявить экземпляры классов для создания ещё одного окна (CWindow), пяти кнопок для вызова цветовой палитры (CColorButton) и цветовую палитру (CColorPicker), а также методы для их создания с отступами от крайней точки формы.

class CProgram : public CWndEvents { private : CWindow m_window2; CColorButton m_color_button1; CColorButton m_color_button2; CColorButton m_color_button3; CColorButton m_color_button4; CColorButton m_color_button5; CColorPicker m_color_picker; private : bool CreateWindow2( const string text); #define COLORBUTTON1_GAP_X ( 7 ) #define COLORBUTTON1_GAP_Y ( 50 ) bool CreateColorButton1( const string text); #define COLORBUTTON2_GAP_X ( 7 ) #define COLORBUTTON2_GAP_Y ( 75 ) bool CreateColorButton2( const string text); #define COLORBUTTON3_GAP_X ( 7 ) #define COLORBUTTON3_GAP_Y ( 100 ) bool CreateColorButton3( const string text); #define COLORBUTTON4_GAP_X ( 7 ) #define COLORBUTTON4_GAP_Y ( 125 ) bool CreateColorButton4( const string text); #define COLORBUTTON5_GAP_X ( 7 ) #define COLORBUTTON5_GAP_Y ( 150 ) bool CreateColorButton5( const string text); #define COLORPICKER_GAP_X ( 1 ) #define COLORPICKER_GAP_Y ( 20 ) bool CreateColorPicker( void ); };

Коды методов создания кнопок для вызова цветовой палитры практически идентичны, поэтому приведём здесь пример только одного из них. Отличие может быть только в установке изначального цвета, который будет отображаться в индикаторе кнопки сразу после установки, а также текста в описании.

bool CProgram::CreateColorButton1( const string text ) { m_color_button1.WindowPointer(m_window1); int x=m_window1.X()+COLORBUTTON1_GAP_X; int y=m_window1.Y()+COLORBUTTON1_GAP_Y; m_color_button1.XSize( 195 ); m_color_button1.YSize( 18 ); m_color_button1.ButtonXSize( 100 ); m_color_button1.ButtonYSize( 18 ); m_color_button1.AreaColor( clrWhiteSmoke ); m_color_button1.LabelColor( clrBlack ); m_color_button1.BackColor( C'220,220,220' ); m_color_button1.BorderColor( clrSilver ); m_color_button1.CurrentColor( clrRed ); if (!m_color_button1.CreateColorButton(m_chart_id,m_subwin, text ,x,y)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_color_button1); return ( true ); }

Код метода создания формы диалогового окна для цветовой палитры отличается от главного окна только тем, что нужно указать тип окна (W_DIALOG). Кроме этого, установим для этого окна уникальную картинку указывающую на его назначение. Все изображения приложены в архиве в конце статьи.

#resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp16\\color_picker.bmp" bool CProgram::CreateWindow2( const string caption_text) { CWndContainer::AddWindow(m_window2); int x=(m_window2.X()> 0 ) ? m_window2.X() : 30 ; int y=(m_window2.Y()> 0 ) ? m_window2.Y() : 30 ; m_window2.Movable( true ); m_window2.XSize( 350 ); m_window2.YSize( 286 ); m_window2.WindowType(W_DIALOG); m_window2.WindowBgColor( clrWhiteSmoke ); m_window2.WindowBorderColor( clrLightSteelBlue ); m_window2.CaptionBgColor( clrLightSteelBlue ); m_window2.CaptionBgColorHover( clrLightSteelBlue ); m_window2.IconFile( "Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp16\\color_picker.bmp" ); if (!m_window2.CreateWindow(m_chart_id,m_subwin,caption_text,x,y)) return ( false ); return ( true ); }

В листинге ниже представлен код метода CProgram::CreateColorPicker() для создания цветовой палитры. Обязательно нужно сохранить указатель на диалоговое окно, к которому будем присоединять элемент. При добавлении указателя элемента в базу элементов нужно передать индекс окна, к которому элемент присоединён. В данном случае индекс диалогового окна [1].

bool CProgram::CreateColorPicker( void ) { m_color_picker.WindowPointer(m_window2); int x=m_window2.X()+COLORPICKER_GAP_X; int y=m_window2.Y()+COLORPICKER_GAP_Y; if (!m_color_picker.CreateColorPicker(m_chart_id,m_subwin,x,y)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 1 ,m_color_picker); return ( true ); }

Нужно самостоятельно позаботиться о том, чтобы при нажатии на кнопку её указатель передавался цветовой палитре. Это можно сделать в обработчике событий пользовательского класса CProgram::OnEvent(). При нажатии на кнопку генерируется сообщение с идентификатором события ON_CLICK_BUTTON. В сообщении также содержится текст описания кнопки, по которому будем определять, какой именно объект кнопки типа CColorButton нужно передать цветовой палитре. Сразу же после передачи объекта кнопки откроется окно с цветовой палитрой, и во всех её маркерах будет отображаться цвет кнопки, объект которого только что был передан. В листинге кода ниже это продемонстрировано:

void CProgram::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_BUTTON) { if (sparam==m_color_button1.LabelText()) { m_color_picker.ColorButtonPointer( m_color_button1 ); return ; } if (sparam==m_color_button2.LabelText()) { m_color_picker.ColorButtonPointer( m_color_button2 ); return ; } if (sparam==m_color_button3.LabelText()) { m_color_picker.ColorButtonPointer( m_color_button3 ); return ; } if (sparam==m_color_button4.LabelText()) { m_color_picker.ColorButtonPointer( m_color_button4 ); return ; } if (sparam==m_color_button5.LabelText()) { m_color_picker.ColorButtonPointer( m_color_button5 ); return ; } } }

Уже после того, как выбор цвета подтвержден нажатием кнопки "ОК" на цветовой палитре, сообщение с идентификатором ON_CHANGE_COLOR будет обработано так, как показано в следующем листинге кода.



void CProgram::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CHANGE_COLOR) { if (lparam==m_color_picker.Id()) { if (sparam==m_color_button1.LabelText()) { return ; } if (sparam==m_color_button2.LabelText()) { return ; } if (sparam==m_color_button3.LabelText()) { return ; } if (sparam==m_color_button4.LabelText()) { return ; } if (sparam==m_color_button5.LabelText()) { return ; } } return ; } }

Скомпилируйте программу и загрузите её на график в терминале. Результат показан на скриншоте ниже:

Рис. 4. Тест кнопок для вызова цветовой палитры.

Нажав на кнопку для вызова цветовой палитры из пяти представленных на главном окне, откроется окно для выбора цвета (Color picker), как показано на следующем скриншоте:

Рис. 5. Тест элемента «Цветовая палитра для выбора цвета».

Теперь всё работает так, как задумывалось.

Заключение

В этой статье (первой главе девятой части серии) был представлен сложный составной элемент графического интерфейса — «Палитра для выбора цвета». В качестве дополнительного элемента создана специальная кнопка для вызова цветовой палитры. Теперь у пользователей разрабатываемой библиотеки появилась возможность управлять цветом того или иного объекта, используя графический интерфейс своего MQL-приложения.

В следующей статье будет представлено описание классов кода таких элементов, как «Индикатор выполнения» и «Линейный график».

Ниже вы можете загрузить к себе на компьютер весь материал девятой части серии, чтобы сразу получить возможность протестировать, как всё это работает. Если у вас возникают вопросы по использованию материала предоставленного в этих файлах, то вы можете обратиться к подробному описанию процесса разработки библиотеки в одной из статей в представленном списке ниже или задать вопрос в комментариях к статье.

Список статей (глав) девятой части: