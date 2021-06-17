Графика в библиотеке DoEasy (Часть 76): Объект Форма и предопределённые цветовые темы

Содержание

Концепция

В прошлой статье мы разработали класс базового объекта-графического элемента, который является основой для создания более сложных графических объектов библиотеки, а также создали методы для рисования графических примитивов и текстов. Сегодня на основе этого объекта-графического элемента создадим класс его объекта-наследника — объект-форму. Объект-форма уже может быть абсолютно самостоятельной единицей для оформления и представления некоторых элементов управления и визуализации в программах, создаваемых на основе этой библиотеки.

Но прежде чем делать объект-форму, поговорим о GUI и методах его оформления, и создадим стартовый набор цветовых тем и типов оформления графических объектов.

Многие программы, использующие графическое представление данных и предоставляющие интерактивное взаимодействие с внешним миром за счёт своего графического движка, позволяют быстро менять внешний вид и оформление своих графических объектов. Для быстрой смены внешнего вида и цветового решения мы будем использовать набор тем оформления. Параметры создаваемых тем будут содержаться в отдельном файле библиотеки, в котором пользователь программы или программист сможет быстро изменить различные настройки внешнего вида и цвета графических объектов.

Сегодня мы начнём делать две темы оформления, в которые постепенно будем заносить всё больше различных параметров и их значений по мере разработки новых объектов и функционала в библиотеке.

Для создания своих собственных графических объектов вовсе не обязательно будет использовать создаваемые в библиотеке темы, но они могут послужить хорошим примером того, как именно делать тот или иной объект для последующего его использования.



Доработка классов библиотеки

В первую очередь, и как уже стало обычным, в файл \MQL5\Include\DoEasy\Data.mqh добавим индексы новых сообщений:

MSG_LIB_SYS_FAILED_ADD_SYM_OBJ, MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_ELM_OBJ, MSG_LIB_SYS_OBJ_ALREADY_IN_LIST, MSG_LIB_SYS_FAILED_GET_DATA_GRAPH_RES,

...

MSG_LIB_SYS_FAILED_ADD_BUFFER, MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_BUFFER_OBJ, MSG_LIB_SYS_FAILED_OBJ_ADD_TO_LIST,

и тексты сообщений, соответствующие вновь добавленным индексам:

{ "Не удалось добавить символ " , "Failed to add " }, { "Не удалось создать объект-графический элемент " , "Failed to create graphic element object " }, { "Такой объект уже есть в списке" , "Such an object is already in the list" } , { "Не удалось получить данные графического ресурса" , "Failed to get graphic resource data" } ,

...

{ "Не удалось добавить объект-буфер в список" , "Failed to add buffer object to list" }, { "Не удалось создать объект \"Индикаторный буфер\"" , "Failed to create object \"Indicator buffer\"" }, { "Не удалось добавить объект в список" , "Failed to add object to the list" } ,

Немного забегая вперёд: сегодня при создании объекта-формы сделаем заготовку для последующего создания теней, отбрасываемых формой на объекты, выше которых форма располагается. Здесь нам потребуется для рисования формы сделать вокруг неё небольшое пространство, на котором и будет рисоваться тень. Для указания размера этого пространства нам потребуется макроподстановка, в которой будет указан размер одной стороны этого пространства в пикселях. Если указать 5 пикселей, то вокруг формы будет свободное пространство сверху, снизу, слева и справа — по пять пикселей с каждой из сторон.

И ещё: анализ работы с объектом-графическим элементом показал, что некоторые его свойства нам не нужны в списке его свойств — они не будут использоваться для поиска и сортировки объектов. Поэтому их нужно удалить из перечисления целочисленных свойств объекта-элемента — они будут содержаться в обычных защищённых переменных-членах класса.

Откроем файл \MQL5\Include\DoEasy\Defines.mqh и внесём в него озвученные доработки:

В список параметров канваса допишем отступ одной стороны для теней:

#define MBOOKSERIES_DEFAULT_DAYS_COUNT ( 1 ) #define MBOOKSERIES_MAX_DATA_TOTAL ( 200000 ) #define PAUSE_FOR_CANV_UPDATE ( 16 ) #define NULL_COLOR ( 0x00FFFFFF ) #define OUTER_AREA_SIZE ( 5 )

Из списка целочисленных свойств графического элемента удалим два ненужных свойства:

CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_BOTTOM, CANV_ELEMENT_PROP_OPACITY, CANV_ELEMENT_PROP_COLOR_BG, CANV_ELEMENT_PROP_MOVABLE,

Теперь список целочисленных свойств будет таким:

enum ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER { CANV_ELEMENT_PROP_ID = 0 , CANV_ELEMENT_PROP_TYPE, CANV_ELEMENT_PROP_NUM, CANV_ELEMENT_PROP_CHART_ID, CANV_ELEMENT_PROP_WND_NUM, CANV_ELEMENT_PROP_COORD_X, CANV_ELEMENT_PROP_COORD_Y, CANV_ELEMENT_PROP_WIDTH, CANV_ELEMENT_PROP_HEIGHT, CANV_ELEMENT_PROP_RIGHT, CANV_ELEMENT_PROP_BOTTOM, CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_LEFT, CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_TOP, CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_RIGHT, CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_BOTTOM, CANV_ELEMENT_PROP_MOVABLE, CANV_ELEMENT_PROP_ACTIVE, CANV_ELEMENT_PROP_COORD_ACT_X, CANV_ELEMENT_PROP_COORD_ACT_Y, CANV_ELEMENT_PROP_ACT_RIGHT, CANV_ELEMENT_PROP_ACT_BOTTOM, }; #define CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_TOTAL ( 21 ) #define CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_SKIP ( 0 )

Общее количество целочисленных свойств уменьшим на 2 — вместо 23 впишем 21.



Соответственно, из перечисления возможных критериев сортировки графических элементов на канвасе также удалим две, теперь ненужные, константы:

SORT_BY_CANV_ELEMENT_ACT_SHIFT_BOTTOM, SORT_BY_CANV_ELEMENT_OPACITY, SORT_BY_CANV_ELEMENT_COLOR_BG, SORT_BY_CANV_ELEMENT_MOVABLE,

Полный список теперь будет таким:

#define FIRST_CANV_ELEMENT_DBL_PROP (CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_TOTAL-CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_SKIP) #define FIRST_CANV_ELEMENT_STR_PROP (CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_TOTAL-CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_SKIP+CANV_ELEMENT_PROP_DOUBLE_TOTAL-CANV_ELEMENT_PROP_DOUBLE_SKIP) enum ENUM_SORT_CANV_ELEMENT_MODE { SORT_BY_CANV_ELEMENT_ID = 0 , SORT_BY_CANV_ELEMENT_TYPE, SORT_BY_CANV_ELEMENT_NUM, SORT_BY_CANV_ELEMENT_CHART_ID, SORT_BY_CANV_ELEMENT_WND_NUM, SORT_BY_CANV_ELEMENT_COORD_X, SORT_BY_CANV_ELEMENT_COORD_Y, SORT_BY_CANV_ELEMENT_WIDTH, SORT_BY_CANV_ELEMENT_HEIGHT, SORT_BY_CANV_ELEMENT_RIGHT, SORT_BY_CANV_ELEMENT_BOTTOM, SORT_BY_CANV_ELEMENT_ACT_SHIFT_LEFT, SORT_BY_CANV_ELEMENT_ACT_SHIFT_TOP, SORT_BY_CANV_ELEMENT_ACT_SHIFT_RIGHT, SORT_BY_CANV_ELEMENT_ACT_SHIFT_BOTTOM, SORT_BY_CANV_ELEMENT_MOVABLE, SORT_BY_CANV_ELEMENT_ACTIVE, SORT_BY_CANV_ELEMENT_COORD_ACT_X, SORT_BY_CANV_ELEMENT_COORD_ACT_Y, SORT_BY_CANV_ELEMENT_ACT_RIGHT, SORT_BY_CANV_ELEMENT_ACT_BOTTOM, SORT_BY_CANV_ELEMENT_NAME_OBJ = FIRST_CANV_ELEMENT_STR_PROP, SORT_BY_CANV_ELEMENT_NAME_RES, };

Все наши графические объекты создаются на базе объекта-графического элемента. А он в свою очередь является наследником базового объекта всех графических объектов библиотеки (который в свою очередь унаследован от базового класса Стандартной библиотеки CObject). Все свойства каждого родительского класса передаются "по наследству" его потомкам. Поэтому если нам необходимы какие-либо общие для всех графических объектов свойства, то их нужно располагать в базовых объектах всего дерева наследования. Таким объектом для графических объектов библиотеки у нас является объект класса CGBaseObj.

Нам потребуется управлять видимостью графических объектов на графике. Для этого не нужно удалять, прятать или ещё как-то убирать с глаз долой графический объект — достаточно указать для графического объекта в его свойстве OBJPROP_TIMEFRAMES нужные флаги, и объект будет скрыт с графика, либо показан. Причём, показан поверх всех остальных. Таким образом мы сможем не только управлять видимостью объекта на графике, но и помещать требуемый объект выше всех остальных — он и будет текущим, с которым работает пользователь программы.

Из всего набора флагов объекта нам потребуются флаги: OBJ_NO_PERIODS — для скрытия объекта и OBJ_ALL_PERIODS — для показа объекта на графике. Для перемещения объекта на передний план достаточно просто последовательно выполнить скрытие объекта и следом — показ. И объект переместится на передний план.

Добавим в файл базового объекта \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\GBaseObj.mqh новые свойства и методы.

В защищённой секции класса объявим переменную для хранения свойства видимости объекта:

class CGBaseObj : public CObject { private : protected : string m_name_prefix; string m_name; long m_chart_id; int m_subwindow; int m_shift_y; int m_type; bool m_visible; virtual bool ObjectToStruct( void ) { return true ; } virtual void StructToObject( void ){;} public :

В публичной секции класса напишем метод для установки флага видимости объекта и одновременной установки и самого свойства в объект, и метод для возврата значения видимости объекта на графике:



public : string Name( void ) const { return this .m_name; } long ChartID ( void ) const { return this .m_chart_id; } int SubWindow( void ) const { return this .m_subwindow; } void SetVisible( const bool flag) { long value=(flag ? OBJ_ALL_PERIODS : 0 ); if (:: ObjectSetInteger ( this .m_chart_id, this .m_name, OBJPROP_TIMEFRAMES ,value)) this .m_visible=flag; } bool IsVisible( void ) const { return this .m_visible; } virtual int Type( void ) const { return this .m_type; }

Метод, устанавливающий видимость объекта, сначала проверяет значение флага, и в зависимости от переданного значения (true или false) отсылает запрос на установку объекту значения либо OBJ_ALL_PERIODS — для показа объекта на графике, либо 0 — для его сокрытия. При успешной постановке запроса в очередь событий графика в переменную m_visible записывается переданное в метод значение флага, которое можно узнать при помощи метода IsVisible(), возвращающего значение этой переменной.



В конструкторе класса, в его списке инициализации инициализируем новую переменную значением false:

CGBaseObj::CGBaseObj() : m_shift_y( 0 ), m_type( 0 ), m_visible( false ) , m_name_prefix(:: MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )+ "_" ) { }





Доработаем класс объекта-графического элемента в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\GCnvElement.mqh.



В защищённой секции класса объявим переменную-флаг, в которой будет указываться наличие/отсутствие тени, отбрасываемой объектом, и переменную для хранения цвета фона графика — она нам потребуется в дальнейшем при прорисовке теней:



class CGCnvElement : public CGBaseObj { protected : CCanvas m_canvas; CPause m_pause; bool m_shadow; color m_chart_color_bg; bool CursorInsideElement( const int x, const int y); bool CursorInsideActiveArea( const int x, const int y); virtual bool ObjectToStruct( void ); virtual void StructToObject( void ); private :

Так как мы из перечисления целочисленных свойств объекта удалили две константы, то теперь мы их должны хранить в переменных класса.

Объявим их в приватной секции:

long m_long_prop[ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL]; double m_double_prop[ORDER_PROP_DOUBLE_TOTAL]; string m_string_prop[ORDER_PROP_STRING_TOTAL]; ENUM_TEXT_ANCHOR m_text_anchor; color m_color_bg; uchar m_opacity;

Теперь свойства "цвет фона элемента" и "непрозрачность элемента" будем записывать в эти переменные. Из них же и читать.

Для оформления внешнего вида графических объектов нам потребуется метод, позволяющий изменять светлоту цвета.

Это одна из составляющих цветовой модели HSL:

HSL, HLS или HSI (от англ. hue, saturation, lightness (intensity)) — цветовая модель, в которой цветовыми координатами являются тон, насыщенность и светлота. Следует отметить, что HSV и HSL — две разные цветовые модели (lightness — светлота, что отличается от яркости).



При рисовании графических примитивов нам потребуется осветлять условно освещённые части рисунка и затемнять условно затенённые части. При этом не затрагивать сам цвет изображения. Для этого будем применять метод, преобразующий цветовую модель ARGB в HSL и менять яркость пикселей нужной части изображения.



В приватной секции класса объявим этот метод:

bool Move( const int x, const int y, const bool redraw= false ); uint ChangeColorLightness( const uint clr, const double change_value); protected :

Так как объект-графический элемент будет являться основным объектом для создания более сложных графических объектов, которые будут являться его наследниками, то, памятуя о концепции построения объектов библиотеки, где у родительского класса есть защищённый конструктор, в котором указываются параметры создаваемого наследуемого объекта, нам нужно создать для объекта-элемента тоже защищённый параметрический конструктор. В него будут передаваться уточняющие параметры о типе объекта-наследника, который будет создаваться на базе графического элемента (сегодня это будет объект-форма).

В защищённой секции класса объявим новый защищённый параметрический конструктор:

protected : CGCnvElement( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE element_type, const long chart_id, const int wnd_num, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h); public :

В него будем передавать только основные параметры для создания объекта. Все остальные параметры объекту будут устанавливаться после его успешного создания. И делаться это будет в классе-коллекции графических объектов библиотеки, который мы пока ещё не начинали делать, но начнём в дальнейшем.

В конструктор по умолчанию (не параметрический), в его списке инициализации впишем инициализацию флага наличия тени и цвета фона графика:



public : CGCnvElement( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE element_type, const int element_id, const int element_num, const long chart_id, const int wnd_num, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable= true , const bool activity= true , const bool redraw= false ); CGCnvElement() : m_shadow( false ) , m_chart_color_bg(( color ):: ChartGetInteger (:: ChartID (), CHART_COLOR_BACKGROUND )) {;}





В блоке методов упрощенного доступа к параметрам объекта впишем новые методы для установки свойств объекта:

bool SetCoordX( const int coord_x); bool SetCoordY( const int coord_y); bool SetWidth( const int width); bool SetHeight( const int height); void SetRightEdge( void ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_RIGHT, this .RightEdge()); } void SetBottomEdge( void ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BOTTOM, this .BottomEdge()); } void SetActiveAreaLeftShift( const int value ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_LEFT,fabs( value )); } void SetActiveAreaRightShift( const int value ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_RIGHT,fabs( value )); } void SetActiveAreaTopShift( const int value ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_TOP,fabs( value )); } void SetActiveAreaBottomShift( const int value ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_BOTTOM,fabs( value )); } void SetActiveAreaShift( const int left_shift, const int bottom_shift, const int right_shift, const int top_shift); void SetColorBackground( const color colour) { this .m_color_bg=colour; } void SetOpacity( const uchar value , const bool redraw= false ); void SetMovable( const bool flag) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_MOVABLE,flag); } void SetActive( const bool flag) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACTIVE,flag); } void SetID( const int id) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ID,id); } void SetNumber( const int number) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NUM,number); } void SetShadow( const bool flag);

Методы для возврата цвета фона и непрозрачности теперь возвращают значения, записанные в новые объявленные переменные:



color ColorBackground( void ) const { return this .m_color_bg; } uchar Opacity( void ) const { return this .m_opacity; } int RightEdge( void ) const { return this .CoordX()+ this .m_canvas.Width(); } int BottomEdge( void ) const { return this .CoordY()+ this .m_canvas.Height(); }

В конце списка добавим метод для возврата флага рисования тени, отбрасываемой объектом, метод, возвращающий цвет фона чарта,

и метод, перемещающий объект на передний план (выше всех остальных графических объектов на графике):



int ID( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ID); } int Number( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NUM); } bool IsShadow( void ) const { return this .m_shadow; } color ChartColorBackground( void ) const { return this .m_chart_color_bg; } void BringToTop( void ) { CGBaseObj::SetVisible( false ); CGBaseObj::SetVisible( true ) ; }

Как видим, для установки объекта выше всех остальных, достаточно скрыть его и сразу же показать при помощи методов родительского класса, рассмотренных нами выше.

Из параметрического конструктора уберём строки с установкой удалённых теперь свойств:



this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_BOTTOM, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_OPACITY,opacity); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COLOR_BG,colour); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_MOVABLE,movable);

Теперь эти и новые свойства будем записывать в новые переменные:

CGCnvElement::CGCnvElement( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE element_type, const int element_id, const int element_num, const long chart_id, const int wnd_num, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable= true , const bool activity= true , const bool redraw= false ) : m_shadow( false ) { this .m_chart_color_bg=( color ):: ChartGetInteger (chart_id, CHART_COLOR_BACKGROUND ); this .m_name= this .m_name_prefix+name; this .m_chart_id=chart_id; this .m_subwindow=wnd_num; this .m_type=element_type; this .SetFont( "Calibri" , 8 ); this .m_text_anchor= 0 ; this .m_color_bg=colour; this .m_opacity=opacity; if ( this .Create(chart_id,wnd_num, this .m_name,x,y,w,h,colour,opacity,redraw)) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_RES, this .m_canvas.ResourceName()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHART_ID,CGBaseObj:: ChartID ()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_WND_NUM,CGBaseObj::SubWindow()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_OBJ,CGBaseObj::Name()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TYPE,element_type); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ID,element_id); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NUM,element_num); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_X,x); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_Y,y); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_WIDTH,w); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_HEIGHT,h); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_LEFT, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_TOP, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_RIGHT, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_BOTTOM, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_MOVABLE,movable); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACTIVE,activity); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_RIGHT, this .RightEdge()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BOTTOM, this .BottomEdge()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_ACT_X, this .ActiveAreaLeft()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_ACT_Y, this .ActiveAreaTop()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_RIGHT, this .ActiveAreaRight()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_BOTTOM, this .ActiveAreaBottom()); } else { :: Print (CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_ELM_OBJ), this .m_name); } }

Новый защищённый параметрический конструктор практически не отличается от вышерассмотренного:

CGCnvElement::CGCnvElement( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE element_type, const long chart_id, const int wnd_num, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h) : m_shadow( false ) { this .m_chart_color_bg=( color ):: ChartGetInteger (chart_id, CHART_COLOR_BACKGROUND ); this .m_name= this .m_name_prefix+name; this .m_chart_id=chart_id; this .m_subwindow=wnd_num; this .m_type=element_type; this .SetFont( "Calibri" , 8 ); this .m_text_anchor= 0 ; this .m_color_bg=NULL_COLOR; this .m_opacity= 0 ; if ( this .Create(chart_id,wnd_num, this .m_name,x,y,w,h, this .m_color_bg, this .m_opacity, false )) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_RES, this .m_canvas.ResourceName()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHART_ID,CGBaseObj:: ChartID ()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_WND_NUM,CGBaseObj::SubWindow()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_OBJ,CGBaseObj::Name()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TYPE,element_type); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ID, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NUM, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_X,x); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_Y,y); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_WIDTH,w); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_HEIGHT,h); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_LEFT, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_TOP, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_RIGHT, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_BOTTOM, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_MOVABLE, false ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACTIVE, false ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_RIGHT, this .RightEdge()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BOTTOM, this .BottomEdge()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_ACT_X, this .ActiveAreaLeft()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_ACT_Y, this .ActiveAreaTop()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_RIGHT, this .ActiveAreaRight()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_BOTTOM, this .ActiveAreaBottom()); } else { :: Print (CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_ELM_OBJ), this .m_name); } }

В него передаётся меньше значений, цвет фона элемента устанавливается как прозрачный белый и устанавливается полная прозрачность элемента.



Из метода создания структуры объекта удалим ненужные теперь строки:

this .m_struct_obj.act_shift_bottom=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_BOTTOM); this .m_struct_obj.opacity=( uchar ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_OPACITY); this .m_struct_obj.color_bg=( color ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COLOR_BG); this .m_struct_obj.movable=( bool ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_MOVABLE);

и впишем ниже сохранение этих параметров из новых переменных:

bool CGCnvElement::ObjectToStruct( void ) { this .m_struct_obj.id=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ID); this .m_struct_obj.type=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TYPE); this .m_struct_obj.number=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NUM); this .m_struct_obj.chart_id= this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHART_ID); this .m_struct_obj.subwindow=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_WND_NUM); this .m_struct_obj.coord_x=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_X); this .m_struct_obj.coord_y=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_Y); this .m_struct_obj.width=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_WIDTH); this .m_struct_obj.height=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_HEIGHT); this .m_struct_obj.edge_right=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_RIGHT); this .m_struct_obj.edge_bottom=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BOTTOM); this .m_struct_obj.act_shift_left=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_LEFT); this .m_struct_obj.act_shift_top=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_TOP); this .m_struct_obj.act_shift_right=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_RIGHT); this .m_struct_obj.act_shift_bottom=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_BOTTOM); this .m_struct_obj.movable=( bool ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_MOVABLE); this .m_struct_obj.active=( bool ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACTIVE); this .m_struct_obj.coord_act_x=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_ACT_X); this .m_struct_obj.coord_act_y=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_ACT_Y); this .m_struct_obj.coord_act_right=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_RIGHT); this .m_struct_obj.coord_act_bottom=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_BOTTOM); this .m_struct_obj.color_bg= this .m_color_bg; this .m_struct_obj.opacity= this .m_opacity; :: StringToCharArray ( this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_OBJ), this .m_struct_obj.name_obj); :: StringToCharArray ( this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_RES), this .m_struct_obj.name_res); :: ResetLastError (); if (!:: StructToCharArray ( this .m_struct_obj, this .m_uchar_array)) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_SAVE_OBJ_STRUCT_TO_UARRAY),( string ):: GetLastError ()); return false ; } return true ; }

То же самое сделаем и в методе создания объекта из структуры:

void CGCnvElement::StructToObject( void ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ID, this .m_struct_obj.id); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TYPE, this .m_struct_obj.type); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NUM, this .m_struct_obj.number); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHART_ID, this .m_struct_obj.chart_id); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_WND_NUM, this .m_struct_obj.subwindow); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_X, this .m_struct_obj.coord_x); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_Y, this .m_struct_obj.coord_y); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_WIDTH, this .m_struct_obj.width); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_HEIGHT, this .m_struct_obj.height); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_RIGHT, this .m_struct_obj.edge_right); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BOTTOM, this .m_struct_obj.edge_bottom); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_LEFT, this .m_struct_obj.act_shift_left); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_TOP, this .m_struct_obj.act_shift_top); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_RIGHT, this .m_struct_obj.act_shift_right); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_BOTTOM, this .m_struct_obj.act_shift_bottom); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_MOVABLE, this .m_struct_obj.movable); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACTIVE, this .m_struct_obj.active); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_ACT_X, this .m_struct_obj.coord_act_x); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_ACT_Y, this .m_struct_obj.coord_act_y); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_RIGHT, this .m_struct_obj.coord_act_right); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_BOTTOM, this .m_struct_obj.coord_act_bottom); this .m_color_bg= this .m_struct_obj.color_bg; this .m_opacity= this .m_struct_obj.opacity; this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_OBJ,:: CharArrayToString ( this .m_struct_obj.name_obj)); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_RES,:: CharArrayToString ( this .m_struct_obj.name_res)); }

В методе, создающем графический объект-элемент, теперь будем полностью стирать фон объекта — заполнять белым прозрачным цветом:

bool CGCnvElement::Create( const long chart_id, const int wnd_num, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool redraw= false ) { if ( this .m_canvas.CreateBitmapLabel(chart_id,wnd_num,name,x,y,w,h, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE )) { this .Erase(NULL_COLOR); this .m_canvas.Update(redraw); this .m_shift_y=( int ):: ChartGetInteger (chart_id, CHART_WINDOW_YDISTANCE ,wnd_num); return true ; } return false ; }

В методе, устанавливающим непрозрачность элемента, теперь вместо записи в удалённое свойство объекта непрозрачность будем вписывать в переменную:

void CGCnvElement::SetOpacity( const uchar value , const bool redraw= false ) { this .m_canvas.TransparentLevelSet( value ); this .m_opacity= value ; this .m_canvas.Update(redraw); }

Новый метод, изменяющий светлоту цвета на указанную величину:

uint CGCnvElement::ChangeColorLightness( const uint clr, const double change_value) { if (change_value== 0.0 ) return clr; double a=GETRGBA(clr); double r=GETRGBR(clr); double g=GETRGBG(clr); double b=GETRGBB(clr); double h= 0 ,s= 0 ,l= 0 ; CColors::RGBtoHSL(r,g,b,h,s, l ); double nl=l+change_value; if (nl> 1.0 ) nl= 1.0 ; if (nl< 0.0 ) nl= 0.0 ; CColors::HSLtoRGB(h,s,nl,r,g,b); return ARGB(a,r,g,b); }

Здесь:

Проверяем переданное в метод значение, на которое требуется изменить светлоту, и если передан ноль, то ничего изменять не требуется — возвращаем цвет без изменений.

Далее получаем по отдельности каждую из компонент ARGB цвета, переданного в метод и преобразуем RGB-составляющие в цветовую модель HSL.

После преобразования значения каждой из компонент модели HSL будут записаны в соответствующие переменные (нам нужна l-составляющая).

Прибавляем к ней значение, переданное в метод (значения change_value могут быть от -1.0 до 1.0) и корректируем его при выходе за допустимые диапазоны значений.

Затем преобразуем HSL-модель обратно в RGB и возвращаем ARGB-модель, полученную из новых компонент цвета, образованных при конвертации из HSL-модели в RGB.







Цветовые темы и типы форм

Библиотека будет поддерживать создание различных объектов — графических элементов, форм на их основе, окон и т.д. Каждая форма, каждое окно, каждый рисунок (рамки, разделительные полосы, выпадающие списки и т.п.) могут иметь абсолютно разные стили отображения. Но в одной программе было бы странным иметь разные объекты, у которых разные стили рисования, цветовые решения и типы оформления.

Для того, чтобы легче было писать идентичные по своему внешнему виду и оформлению объекты, принадлежащие одной программе, мы введём стили рисования, типы объектов и цветовые схемы. Это позволит конечному пользователю выбрать в настройках программы требуемый стиль и цветовую тему, а программисту не задаваться особо этими вопросами — выбранные темы и стили разом перестроят все объекты по одному критерию. Достаточно будет только внести необходимые изменения и дополнения в файл графических настроек, в котором будут перечислены все необходимые цвета и параметры объектов и примитивов.

Подобную практику мы с вами уже проходили, создавая класс сообщений библиотеки — там есть список индексов сообщений и массив текстов, соответствующих индексам сообщений. Мы практически в каждой новой статье первым делом вписываем туда новые данные.

Вот и файл графических настроек будет устроен подобным же образом: у нас будет перечисление цветовых тем и стилей начертания объектов, и соответствующие им массивы, в которые постепенно будем вписывать новые параметры и их значения для каждого вновь добавляемого свойства, или для каждой вновь создаваемой темы и цвета.



В корневой папке библиотеки \MQL5\Include\DoEasy\ создадим новый включаемый файл GraphINI.mqh и впишем в него количество цветовых тем:

#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #define TOTAL_COLOR_THEMES ( 2 )

Для примера использования этого файла настроек двух цветовых тем будет вполне достаточно. В последствии мы их количество увеличим.



Ниже впишем индексы цветовых тем и индексы параметров одной темы — у каждой темы будет одно и то же количество параметров:

#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #define TOTAL_COLOR_THEMES ( 2 ) enum ENUM_COLOR_THEMES { COLOR_THEME_BLUE_STEEL, COLOR_THEME_LIGHT_CYAN_GRAY, }; enum ENUM_COLOR_THEME_COLORS { COLOR_THEME_COLOR_FORM_BG, COLOR_THEME_COLOR_FORM_FRAME, COLOR_THEME_COLOR_FORM_FRAME_OUTER, COLOR_THEME_COLOR_FORM_SHADOW, }; #define TOTAL_COLOR_THEME_COLORS ( 4 )

По именам констант этих перечислений будет удобно обращаться к каждой конкретной цветовой теме и требуемому её параметру.



Ниже напишем двумерный массив, содержащий в первом измерении цветовые темы, а во втором — индексы параметров цвета для отрисовки разных свойств объектов:



#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #define TOTAL_COLOR_THEMES ( 2 ) enum ENUM_COLOR_THEMES { COLOR_THEME_BLUE_STEEL, COLOR_THEME_LIGHT_CYAN_GRAY, }; enum ENUM_COLOR_THEME_COLORS { COLOR_THEME_COLOR_FORM_BG, COLOR_THEME_COLOR_FORM_FRAME, COLOR_THEME_COLOR_FORM_FRAME_OUTER, COLOR_THEME_COLOR_FORM_SHADOW, }; #define TOTAL_COLOR_THEME_COLORS ( 4 ) color array_color_themes[TOTAL_COLOR_THEMES][TOTAL_COLOR_THEME_COLORS] = { { C'134,160,181' , C'134,160,181' , clrDimGray , C'46,85,117' , }, { C'181,196,196' , C'181,196,196' , clrGray , C'130,147,153' , }, };

Вот в этот массив мы и будем постепенно вписывать новые цвета для каждого вновь добавляемого параметра графического объекта, цвет которого должен зависеть от выбранной цветовой схемы.



Далее впишем перечисления типов сглаживания при рисовании примитивов, стили рамок, типы и стили форм, и далее — такие же перечисления индексов свойств стилей форм и их параметров, как и для цветовых тем:

enum ENUM_SMOOTHING_TYPE { SMOOTHING_TYPE_NONE, SMOOTHING_TYPE_AA, SMOOTHING_TYPE_WU, SMOOTHING_TYPE_THICK, SMOOTHING_TYPE_DUAL, }; enum ENUM_FRAME_STYLE { FRAME_STYLE_SIMPLE, FRAME_STYLE_FLAT, FRAME_STYLE_BEVEL, FRAME_STYLE_STAMP, }; enum ENUM_FORM_TYPE { FORM_TYPE_SQUARE, }; enum ENUM_FORM_STYLE { FORM_STYLE_FLAT, FORM_STYLE_BEVEL, }; #define TOTAL_FORM_STYLES enum ENUM_FORM_STYLE_PARAMS { FORM_STYLE_FRAME_WIDTH_LEFT, FORM_STYLE_FRAME_WIDTH_RIGHT, FORM_STYLE_FRAME_WIDTH_TOP, FORM_STYLE_FRAME_WIDTH_BOTTOM, FORM_STYLE_FRAME_SHADOW_OPACITY, }; #define TOTAL_FORM_STYLE_PARAMS ( 5 ) int array_form_style[ TOTAL_FORM_STYLES ][ TOTAL_FORM_STYLE_PARAMS ]= { { 3 , 3 , 3 , 3 , 80 , }, { 4 , 4 , 4 , 4 , 100 , }, };

В этот второй массив, логика построения которого идентична массиву цветовых тем, также постепенно будем вписывать новые параметры построения элементов, форм, окон и других объектов, параметры которых должны зависеть от выбранного стиля построения внешнего вида объектов.



Для того, чтобы мы могли в своих программах выбирать нужный стиль построения объектов и цветовую тему, впишем новые перечисления для входных параметров программ в файл \MQL5\Include\DoEasy\InpData.mqh. В самом его начале подключим к нему только что созданный файл GraphINI.mqh:

#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #include "GraphINI.mqh"

И далее — в блоке кода для компиляции на английском и русском языках впишем новые перечисления входных параметров для выбора цветовой темы:

#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #include "GraphINI.mqh" #define COMPILE_EN #ifdef COMPILE_EN enum ENUM_SYMBOLS_MODE { SYMBOLS_MODE_CURRENT, SYMBOLS_MODE_DEFINES, SYMBOLS_MODE_MARKET_WATCH, SYMBOLS_MODE_ALL }; enum ENUM_TIMEFRAMES_MODE { TIMEFRAMES_MODE_CURRENT, TIMEFRAMES_MODE_LIST, TIMEFRAMES_MODE_ALL }; enum ENUM_INPUT_YES_NO { INPUT_NO = 0 , INPUT_YES = 1 }; enum ENUM_INPUT_COLOR_THEME { INPUT_COLOR_THEME_BLUE_STEEL, INPUT_COLOR_THEME_LIGHT_CYAN_GRAY, }; #else enum ENUM_SYMBOLS_MODE { SYMBOLS_MODE_CURRENT, SYMBOLS_MODE_DEFINES, SYMBOLS_MODE_MARKET_WATCH, SYMBOLS_MODE_ALL }; enum ENUM_TIMEFRAMES_MODE { TIMEFRAMES_MODE_CURRENT, TIMEFRAMES_MODE_LIST, TIMEFRAMES_MODE_ALL }; enum ENUM_INPUT_YES_NO { INPUT_NO = 0 , INPUT_YES = 1 }; enum ENUM_COLOR_THEME { COLOR_THEME_BLUE_STEEL, COLOR_THEME_LIGHT_CYAN_GRAY, }; #endif

Это позволит нам выбирать при запуске программы нужную цветовую схему. В дальнейшем мы добавим сюда и выбор стилей рисования объектов и типов их построения.

Класс объекта "Форма"

Объект-форма — это уже более продвинутая версия объекта-графического элемента. Форма уже будет позволять рисовать "объёмные" рамки и иные примитивы, прикреплять к ней другие элементы. Естественно, что и на элементе можно "вручную" нарисовать всё, что вздумается, но форма будет позволять автоматизировать этот процесс.

В папке E:\MetaQuotes\MetaTrader 5\MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\ создадим новый файл Form.mqh класса CForm. Класс должен быть унаследован от объекта-графического элемента, соответственно, и файл объекта-элемента должен быть подключен:

#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "GCnvElement.mqh" class CForm : public CGCnvElement { }

В приватной секции класса объявим нужные для работы объекты, переменные и вспомогательные методы класса:



class CForm : public CGCnvElement { private : CArrayObj m_list_elements; CGCnvElement *m_shadow_obj; color m_color_frame; color m_color_shadow; int m_frame_width_left; int m_frame_width_right; int m_frame_width_top; int m_frame_width_bottom; void Initialize( void ); CGCnvElement *CreateNewGObject ( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const int element_num, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable, const bool activity); public :

В публичной секции класса расположены стандартные для объектов библиотеки методы и несколько конструкторов — по-умолчанию и других, позволяющих создать объект-форму на указанном графике и указанном подокне, на указанном подокне текущего графика и на текущем графике в главном окне:

public : CForm ( const long chart_id, const int subwindow, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h); CForm ( const int subwindow, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h); CForm ( const string name, const int x, const int y, const int w, const int h); CForm() { this .Initialize(); } ~CForm(); virtual bool SupportProperty(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_STRING property) { return true ; } CArrayObj *GetList( void ) { return & this .m_list_elements; } CGCnvElement *GetShadowObj( void ) { return this .m_shadow_obj; }

Далее объявлены методы для работы с объектом-формой:

virtual void SetColorTheme( const ENUM_COLOR_THEMES theme, const uchar opacity); virtual void SetFormStyle( const ENUM_FORM_STYLE style, const ENUM_COLOR_THEMES theme, const uchar opacity, const bool shadow= false , const bool redraw= false ); bool CreateNewElement( const int element_num, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable, const bool activity); void CreateShadow( const uchar opacity); void DrawShadow( const uchar opacity); void DrawFormFrame( const int wd_top, const int wd_bottom, const int wd_left, const int wd_right, const color colour, const uchar opacity, const ENUM_FRAME_STYLE style); void DrawFrameSimple( const int x, const int y, const int width, const int height, const int wd_top, const int wd_bottom, const int wd_left, const int wd_right, const color colour, const uchar opacity); void DrawFrameFlat( const int x, const int y, const int width, const int height, const int wd_top, const int wd_bottom, const int wd_left, const int wd_right, const color colour, const uchar opacity); void DrawFrameBevel( const int x, const int y, const int width, const int height, const int wd_top, const int wd_bottom, const int wd_left, const int wd_right, const color colour, const uchar opacity); void DrawFrameStamp( const int x, const int y, const int width, const int height, const int wd_top, const int wd_bottom, const int wd_left, const int wd_right, const color colour, const uchar opacity); void DrawFieldFlat( const int x, const int y, const int width, const int height, const color colour, const uchar opacity); void DrawFieldBevel( const int x, const int y, const int width, const int height, const color colour, const uchar opacity); void DrawFieldStamp( const int x, const int y, const int width, const int height, const color colour, const uchar opacity); void SetColorFrame( const color colour) { this .m_color_frame=colour; } color ColorFrame( void ) const { return this .m_color_frame; } void SetColorShadow( const color colour) { this .m_color_shadow=colour; } color ColorShadow( void ) const { return this .m_color_shadow; } };

Рассмотрим подробнее объявленные методы.

Конструктор с указанием идентификатора чарта и подокна:

CForm::CForm( const long chart_id, const int subwindow, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h) : CGCnvElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM,chart_id,subwindow,name,x,y,w,h) { this .Initialize(); }

В конструктор передаются идентификатор графика, номер подокна, на которых нужно создать объект-форму, её имя, координаты верхнего левого угла формы и её размеры. В списке инициализации вызываем конструктор класса объекта-элемента с указанием типа объекта "Форма". В теле класса вызываем метод инициализации.

Конструктор на текущем чарте с указанием подокна:

CForm::CForm( const int subwindow, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h) : CGCnvElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM,:: ChartID (),subwindow,name,x,y,w,h) { this .Initialize(); }

В конструктор передаются номер подокна, на котором нужно создать объект-форму (график — текущий), имя объекта-формы, координаты верхнего левого угла формы и её размеры. В списке инициализации вызываем конструктор класса объекта-элемента с указанием типа объекта "Форма" и идентификатора текущего графика. В теле класса вызываем метод инициализации.



Конструктор на текущем чарте в главном окне графика:

CForm::CForm( const string name, const int x, const int y, const int w, const int h) : CGCnvElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM,:: ChartID (), 0 ,name,x,y,w,h) { this .Initialize(); }

В конструктор передаются имя объекта-формы, координаты верхнего левого угла формы и её размеры. В списке инициализации вызываем конструктор класса объекта-элемента с указанием типа объекта "Форма" и идентификатора текущего графика и номера главного окна (0). В теле класса вызываем метод инициализации.



В деструкторе класса проверяем валидность указателя на объект тени и удаляем объект, если он существует:

CForm::~CForm() { if (m_shadow_obj!= NULL ) delete m_shadow_obj; }

Метод инициализации переменных:

void CForm::Initialize( void ) { this .m_list_elements.Clear(); this .m_list_elements.Sort(); this .m_shadow_obj= NULL ; this .m_shadow= false ; this .m_frame_width_right= 2 ; this .m_frame_width_left= 2 ; this .m_frame_width_top= 2 ; this .m_frame_width_bottom= 2 ; }

Здесь: очищаем список присоединённых к форме элементов, устанавливаем ему флаг сортированного списка и указываем значения по умолчанию для указателя на объект тени (NULL), флаг рисования тени (false) и размеры рамки формы (2 пикселя с каждой стороны).



Приватный метод, создающий новый графический объект:

CGCnvElement *CForm::CreateNewGObject( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const int obj_num, const string obj_name, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable, const bool activity) { int pos=:: StringLen (:: MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )); string pref=:: StringSubstr (NameObj(),pos+ 1 ); string name=pref+ "_" +obj_name; CGCnvElement *element= new CGCnvElement(type, this .ID(),obj_num, this . ChartID (), this .SubWindow(),name,x,y,w,h,colour,opacity,movable,activity); if (element== NULL ) :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_ELM_OBJ), ": " ,name); return element; }

В метод передаются все параметры, необходимые для создания нового объекта — его тип, номер в списке присоединённых объектов, имя, координаты и размеры, цвет, непрозрачность и флаги перемещаемости и активности объекта.

В теле класса извлекаем из имени объекта его окончание (имя состоит из имени программы и имени объекта при его создании). Нам нужно извлечь имя объекта при его создании и добавить к нему имя, переданное в метод.

Таким образом из, например, такого имени "Имя_программы_Форма01" мы извлекаем подстроку "Форма01" и добавляем к этой строке имя, переданное в метод. Если мы создаём объект тени и передаём имя "Тень", то имя объекта получится "Форма01_ Тень ", а окончательное имя созданного объекта будет таким: "Имя_программы_Форма01_Тень".

Далее создаём новый объект с указанием его типа и с параметрами графика, на котором создан текущий объект-форма, созданным для него именем и переданными в метод остальными параметрами. Возвращает метод указатель на созданный объект или NULL при неудаче.



Метод, создающий новый присоединённый элемент:

bool CForm::CreateNewElement( const int element_num, const string element_name, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable, const bool activity) { CGCnvElement *obj= this .CreateNewGObject(GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT,element_num,element_name,x,y,w,h,colour,opacity,movable,activity); if (obj== NULL ) return false ; this .m_list_elements.Sort(SORT_BY_CANV_ELEMENT_NAME_OBJ); int index= this .m_list_elements.Search(obj); if (index> WRONG_VALUE ) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_OBJ_ALREADY_IN_LIST), ": " ,obj.NameObj()); delete obj; return false ; } if (! this .m_list_elements.Add(obj)) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_OBJ_ADD_TO_LIST), ": " ,obj.NameObj()); delete obj; return false ; } return true ; }

Метод создаёт новый объект-графический элемент при помощи вышерассмотренного метода и добавляет его в список присоединённых объектов к объекту-форме. Если новый объект создать не удалось или не удалось добавить его в список присоединённых объектов, то выводится сообщение об ошибке и возвращается false. При успешном создании нового элемента и добавлении его в список возвращается true.



Метод, создающий объект тени:

void CForm::CreateShadow( const uchar opacity) { if (! this .m_shadow) return ; int x= this .CoordX()-OUTER_AREA_SIZE; int y= this .CoordY()-OUTER_AREA_SIZE; int w= this .Width()+OUTER_AREA_SIZE* 2 ; int h= this .Height()+OUTER_AREA_SIZE* 2 ; this .m_shadow_obj= this .CreateNewGObject(GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT,- 1 , "Shadow" ,x,y,w,h, this .m_chart_color_bg,opacity,Movable(), false ); if ( this .m_shadow_obj== NULL ) return ; this .BringToTop(); }

Логика метода прокомментирована в его листинге. Вкратце: так как объект-элемент, на котором нужно рисовать тень, должен быть больше объекта-формы, для которой он создаётся (сверху, снизу, слева и справа нам нужно свободное место для рисования тени), то размер нового объекта рассчитывается в зависимости от значения макроподстановки OUTER_AREA_SIZE.

После успешного создания объекта он автоматически становится выше объекта-формы, на котором был создан. Поэтому нам нужно принудительно переместить объект-форму на передний план, что мы и делаем в самом конце метода.

Метод рисования тени:

void CForm::DrawShadow( const uchar opacity) { if (! this .m_shadow) return ; int x=OUTER_AREA_SIZE+ 1 ; int y=OUTER_AREA_SIZE+ 1 ; m_shadow_obj.DrawRectangleFill(x,y,x+Width(),y+Height(), this .ColorShadow(),opacity); m_shadow_obj.Update(); return ; }

Логика метода прокомментирована в его коде. Этот метод на данный момент является всего лишь заготовкой для создания полноценного метода рисования теней объектов. На данный момент метод просто рисует "под" текущим объектом на созданном для рисования теней объекте-элементе простой прямоугольник, смещённый вправо-вниз.

Метод, устанавливающий цветовую схему:



void CForm::SetColorTheme( const ENUM_COLOR_THEMES theme, const uchar opacity) { this .SetOpacity(opacity); this .SetColorBackground(array_color_themes[theme][COLOR_THEME_COLOR_FORM_BG]); this .SetColorFrame(array_color_themes[theme][COLOR_THEME_COLOR_FORM_FRAME]); this .SetColorShadow(array_color_themes[theme][COLOR_THEME_COLOR_FORM_SHADOW]); }

Метод служит для установки объекту указанной цветовой темы. В метод передаётся требуемая тема и значение непрозрачности объекта-формы. Далее устанавливается значение непрозрачности форме, цвет фона формы, цвет рамки формы и цвет тени формы из значений, записанных в массиве цветовых тем, созданном нами выше.



Метод, устанавливающий стиль формы:

void CForm::SetFormStyle( const ENUM_FORM_STYLE style, const ENUM_COLOR_THEMES theme, const uchar opacity, const bool shadow= false , const bool redraw= false ) { this .m_shadow=shadow; this .m_frame_width_top=array_form_style[style][FORM_STYLE_FRAME_WIDTH_TOP]; this .m_frame_width_bottom=array_form_style[style][FORM_STYLE_FRAME_WIDTH_BOTTOM]; this .m_frame_width_left=array_form_style[style][FORM_STYLE_FRAME_WIDTH_LEFT]; this .m_frame_width_right=array_form_style[style][FORM_STYLE_FRAME_WIDTH_RIGHT]; this .SetColorTheme(theme,opacity); this .CreateShadow(( uchar )array_form_style[style][FORM_STYLE_FRAME_SHADOW_OPACITY]); this .DrawShadow(( uchar )array_form_style[style][FORM_STYLE_FRAME_SHADOW_OPACITY]); this .Erase( this .ColorBackground(), this .Opacity()); switch (style) { case FORM_STYLE_BEVEL : this .DrawFormFrame( this .m_frame_width_top, this .m_frame_width_bottom, this .m_frame_width_left, this .m_frame_width_right, this .ColorFrame(), this .Opacity(),FRAME_STYLE_BEVEL); this .DrawRectangle( 0 , 0 ,Width()- 1 ,Height()- 1 ,array_color_themes[theme][COLOR_THEME_COLOR_FORM_FRAME_OUTER], this .Opacity()); break ; default : this .DrawFormFrame( this .m_frame_width_top, this .m_frame_width_bottom, this .m_frame_width_left, this .m_frame_width_right, this .ColorFrame(), this .Opacity(),FRAME_STYLE_FLAT); this .DrawRectangle( 0 , 0 ,Width()- 1 ,Height()- 1 ,array_color_themes[theme][COLOR_THEME_COLOR_FORM_FRAME_OUTER], this .Opacity()); break ; } }

Логика метода прокомментирована в его листинге.

По сути, этот метод является примером создания объекта-формы с нужными параметрами.

Метод, рисующий рамку формы:



void CForm::DrawFormFrame( const int wd_top, const int wd_bottom, const int wd_left, const int wd_right, const color colour, const uchar opacity, const ENUM_FRAME_STYLE style) { switch (style) { case FRAME_STYLE_BEVEL : DrawFrameBevel( 0 , 0 ,Width(),Height(),wd_top,wd_bottom,wd_left,wd_right,colour,opacity); break ; case FRAME_STYLE_STAMP : DrawFrameStamp( 0 , 0 ,Width(),Height(),wd_top,wd_bottom,wd_left,wd_right,colour,opacity); break ; case FRAME_STYLE_FLAT : DrawFrameFlat( 0 , 0 ,Width(),Height(),wd_top,wd_bottom,wd_left,wd_right,colour,opacity); break ; default : DrawFrameSimple( 0 , 0 ,Width(),Height(),wd_top,wd_bottom,wd_left,wd_right,colour,opacity); break ; } }

В зависимости от стиля рамки рисуем соответствующую рамку формы.

Метод, рисующий простую рамку:



void CForm::DrawFrameSimple( const int x, const int y, const int width, const int height, const int wd_top, const int wd_bottom, const int wd_left, const int wd_right, const color colour, const uchar opacity) { int x1=x, y1=y; int x2=x1+width- 1 ; int y2=y1+height- 1 ; CGCnvElement::DrawRectangle(x1,y1,x2,y2,colour,opacity); if (wd_left> 1 || wd_right> 1 || wd_top> 1 || wd_bottom> 1 ) CGCnvElement::DrawRectangle(x1+wd_left- 1 ,y1+wd_top- 1 ,x2-wd_right+ 1 ,y2-wd_bottom+ 1 ,colour,opacity); if (wd_left> 2 && wd_right> 2 && wd_top> 2 && wd_bottom> 2 ) this .Fill(x1+ 1 ,y1+ 1 ,colour,opacity); else if (wd_left> 2 && wd_top> 2 ) this .Fill(x1+ 1 ,y1+ 1 ,colour,opacity); else if (wd_right> 2 && wd_bottom> 2 ) this .Fill(x2- 1 ,y2- 1 ,colour,opacity); else if (wd_left< 3 && wd_right< 3 ) { if (wd_top> 2 ) this .Fill(x1+ 1 ,y1+ 1 ,colour,opacity); if (wd_bottom> 2 ) this .Fill(x1+ 1 ,y2- 1 ,colour,opacity); } else if (wd_top< 3 && wd_bottom< 3 ) { if (wd_left> 2 ) this .Fill(x1+ 1 ,y1+ 1 ,colour,opacity); if (wd_right> 2 ) this .Fill(x2- 1 ,y1+ 1 ,colour,opacity); } }

Логика метода прокомментирована в коде. Вкратце: рисуем два прямоугольника — один внутри другого. Если между нарисованными прямоугольниками в местах, образующих стороны будущей рамки, есть пустоты (стороны прямоугольников не соприкасаются), то заполняем их цветом, которым нарисованы прямоугольники.



Метод, рисующий плоскую рамку:



void CForm::DrawFrameFlat( const int x, const int y, const int width, const int height, const int wd_top, const int wd_bottom, const int wd_left, const int wd_right, const color colour, const uchar opacity) { this .DrawFrameSimple(x,y,width,height,wd_top,wd_bottom,wd_left,wd_right,colour,opacity); if (wd_top> 1 && wd_bottom> 1 ) { for ( int i= 0 ;i<width;i++) { this .m_canvas.PixelSet(x+i,y,CGCnvElement::ChangeColorLightness( this .GetPixel(x+i,y),- 0.05 )); this .m_canvas.PixelSet(x+i,y+height- 1 ,CGCnvElement::ChangeColorLightness( this .GetPixel(x+i,y+height- 1 ),- 0.07 )); } } if (wd_left> 1 && wd_right> 1 ) { for ( int i= 1 ;i<height- 1 ;i++) { this .m_canvas.PixelSet(x,y+i,CGCnvElement::ChangeColorLightness( this .GetPixel(x,y+ 1 ),- 0.01 )); this .m_canvas.PixelSet(x+width- 1 ,y+i,CGCnvElement::ChangeColorLightness( this .GetPixel(x+width- 1 ,y+ 1 ),- 0.02 )); } } }

Метод, рисующий рельефную (выпуклую) рамку:



void CForm::DrawFrameBevel( const int x, const int y, const int width, const int height, const int wd_top, const int wd_bottom, const int wd_left, const int wd_right, const color colour, const uchar opacity) { this .DrawFrameSimple(x,y,width,height,wd_top,wd_bottom,wd_left,wd_right,colour,opacity); if (wd_top> 1 && wd_bottom> 1 ) { for ( int i= 0 ;i<width;i++) { this .m_canvas.PixelSet(x+i,y,CGCnvElement::ChangeColorLightness( this .GetPixel(x+i,y), 0.25 )); this .m_canvas.PixelSet(x+i,y+height- 1 ,CGCnvElement::ChangeColorLightness( this .GetPixel(x+i,y+height- 1 ),- 0.2 )); } for ( int i=wd_left;i<width-wd_right;i++) { this .m_canvas.PixelSet(x+i,y+wd_top- 1 ,CGCnvElement::ChangeColorLightness( this .GetPixel(x+i,y+wd_top- 1 ),- 0.2 )); this .m_canvas.PixelSet(x+i,y+height-wd_bottom,CGCnvElement::ChangeColorLightness( this .GetPixel(x+i,y+height-wd_bottom), 0.1 )); } } if (wd_left> 1 && wd_right> 1 ) { for ( int i= 1 ;i<height- 1 ;i++) { this .m_canvas.PixelSet(x,y+i,CGCnvElement::ChangeColorLightness( this .GetPixel(x,y+i), 0.1 )); this .m_canvas.PixelSet(x+width- 1 ,y+i,CGCnvElement::ChangeColorLightness( this .GetPixel(x+width- 1 ,y+i),- 0.1 )); } for ( int i=wd_top;i<height-wd_bottom;i++) { this .m_canvas.PixelSet(x+wd_left- 1 ,y+i,CGCnvElement::ChangeColorLightness( this .GetPixel(x+wd_left- 1 ,y+i),- 0.1 )); this .m_canvas.PixelSet(x+width-wd_right,y+i,CGCnvElement::ChangeColorLightness( this .GetPixel(x+width-wd_right,y+i), 0.1 )); } } }

Метод, рисующий рельефную (вдавленную) рамку:



void CForm::DrawFrameStamp( const int x, const int y, const int width, const int height, const int wd_top, const int wd_bottom, const int wd_left, const int wd_right, const color colour, const uchar opacity) { this .DrawFrameSimple(x,y,width,height,wd_top,wd_bottom,wd_left,wd_right,colour,opacity); if (wd_top> 1 && wd_bottom> 1 ) { for ( int i= 0 ;i<width;i++) { this .m_canvas.PixelSet(x+i,y,CGCnvElement::ChangeColorLightness( this .GetPixel(x+i,y),- 0.25 )); this .m_canvas.PixelSet(x+i,y+height- 1 ,CGCnvElement::ChangeColorLightness( this .GetPixel(x+i,y+height- 1 ), 0.2 )); } for ( int i=wd_left;i<width-wd_right;i++) { this .m_canvas.PixelSet(x+i,y+wd_top- 1 ,CGCnvElement::ChangeColorLightness( this .GetPixel(x+i,y+wd_top- 1 ), 0.2 )); this .m_canvas.PixelSet(x+i,y+height-wd_bottom,CGCnvElement::ChangeColorLightness( this .GetPixel(x+i,y+height-wd_bottom),- 0.25 )); } } if (wd_left> 1 && wd_right> 1 ) { for ( int i= 1 ;i<height- 1 ;i++) { this .m_canvas.PixelSet(x,y+i,CGCnvElement::ChangeColorLightness( this .GetPixel(x,y+i),- 0.1 )); this .m_canvas.PixelSet(x+width- 1 ,y+i,CGCnvElement::ChangeColorLightness( this .GetPixel(x+width- 1 ,y+i), 0.2 )); } for ( int i=wd_top;i<height-wd_bottom;i++) { this .m_canvas.PixelSet(x+wd_left- 1 ,y+i,CGCnvElement::ChangeColorLightness( this .GetPixel(x+wd_left- 1 ,y+i), 0.2 )); this .m_canvas.PixelSet(x+width-wd_right,y+i,CGCnvElement::ChangeColorLightness( this .GetPixel(x+width-wd_right,y+i),- 0.2 )); } } }

Методы, рисующие поля (простое и рельефные):



void CForm::DrawFieldFlat( const int x, const int y, const int width, const int height, const color colour, const uchar opacity) { CGCnvElement::DrawRectangleFill(x,y,x+width- 1 ,y+height- 1 ,colour,opacity); for ( int i= 0 ;i<width;i++) { this .m_canvas.PixelSet(x+i,y,CGCnvElement::ChangeColorLightness( this .GetPixel(x+i,y),- 0.05 )); this .m_canvas.PixelSet(x+i,y+height- 1 ,CGCnvElement::ChangeColorLightness( this .GetPixel(x+i,y+height- 1 ),- 0.05 )); } for ( int i= 1 ;i<height- 1 ;i++) { this .m_canvas.PixelSet(x,y+i,CGCnvElement::ChangeColorLightness( this .GetPixel(x,y+ 1 ),- 0.05 )); this .m_canvas.PixelSet(x+width- 1 ,y+i,CGCnvElement::ChangeColorLightness( this .GetPixel(x+width- 1 ,y+ 1 ),- 0.05 )); } } void CForm::DrawFieldBevel( const int x, const int y, const int width, const int height, const color colour, const uchar opacity) { CGCnvElement::DrawRectangleFill(x,y,x+width- 1 ,y+height- 1 ,colour,opacity); for ( int i= 0 ;i<width;i++) { this .m_canvas.PixelSet(x+i,y,CGCnvElement::ChangeColorLightness( this .GetPixel(x+i,y), 0.1 )); this .m_canvas.PixelSet(x+i,y+height- 1 ,CGCnvElement::ChangeColorLightness( this .GetPixel(x+i,y+height- 1 ),- 0.1 )); } for ( int i= 1 ;i<height- 1 ;i++) { this .m_canvas.PixelSet(x,y+i,CGCnvElement::ChangeColorLightness( this .GetPixel(x,y+ 1 ), 0.05 )); this .m_canvas.PixelSet(x+width- 1 ,y+i,CGCnvElement::ChangeColorLightness( this .GetPixel(x+width- 1 ,y+ 1 ),- 0.05 )); } } void CForm::DrawFieldStamp( const int x, const int y, const int width, const int height, const color colour, const uchar opacity) { CGCnvElement::DrawRectangleFill(x,y,x+width- 1 ,y+height- 1 ,colour,opacity); for ( int i= 0 ;i<width;i++) { this .m_canvas.PixelSet(x+i,y,CGCnvElement::ChangeColorLightness( this .GetPixel(x+i,y),- 0.1 )); this .m_canvas.PixelSet(x+i,y+height- 1 ,CGCnvElement::ChangeColorLightness( this .GetPixel(x+i,y+height- 1 ), 0.1 )); } for ( int i= 1 ;i<height- 1 ;i++) { this .m_canvas.PixelSet(x,y+i,CGCnvElement::ChangeColorLightness( this .GetPixel(x,y+ 1 ),- 0.05 )); this .m_canvas.PixelSet(x+width- 1 ,y+i,CGCnvElement::ChangeColorLightness( this .GetPixel(x+width- 1 ,y+ 1 ), 0.05 )); } }

Логика всех вышенаписанных методов практически идентична и прокомментирована в коде методов. Думаю, вопросов и недопониманий методы не вызовут. В любом случае всё можно обсудить в комментариях к статье.

На этом создание объекта-формы на сегодня завершено.







Тестирование

Сегодня не будет "фееричного" тестирования :) Сегодня просто создадим две разные формы с разными стилями построения и цветовыми темами. После создания добавим на каждую поле — на верхнюю форму добавим объёмное вдавленное поле, на вторую форму — полупрозрачное объёмное вдавленное поле.

Для тестирования возьмём советник из прошлой статьи и сохраним его в новой папке \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part76\ под новым именем TestDoEasyPart76.mq5.



Подключим к советнику файл объекта-формы библиотеки и переименуем список объектов-элементов в список объектов-форм:

#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <Arrays\ArrayObj.mqh> #include <DoEasy\Services\Select.mqh> #include <DoEasy\Objects\Graph\Form.mqh> #define FORMS_TOTAL ( 2 ) sinput bool InpMovable = true ; CArrayObj list_forms;

В обработчике OnInit() создадим две формы и нарисуем на них вдавленные поля:

int OnInit () { ChartSetInteger ( ChartID (), CHART_EVENT_MOUSE_MOVE , true ); ChartSetInteger ( ChartID (), CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL , true ); list_forms.Clear(); int total=FORMS_TOTAL; for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CForm *form= new CForm( "Form_0" +( string )(i+ 1 ), 300 , 40 +(i* 80 ), 100 , 70 ); if (form== NULL ) continue ; form.SetActive( true ); form.SetMovable( false ); form.SetID(i); form.SetNumber( 0 ); uchar opacity=(i== 0 ? 255 : 250 ); ENUM_FORM_STYLE style=(ENUM_FORM_STYLE)i; ENUM_COLOR_THEMES theme=(ENUM_COLOR_THEMES)i; form.SetFormStyle(style,theme,opacity, true ); if (i== 0 ) { form.DrawFieldStamp( 3 , 10 ,form.Width()- 6 ,form.Height()- 13 ,form.ColorBackground(),form.Opacity()); form.Update( true ); } if (i== 1 ) { form.DrawFieldStamp( 10 , 10 ,form.Width()- 20 ,form.Height()- 20 , clrWheat , 200 ); form.Update( true ); } if (!list_forms.Add(form)) { delete form; continue ; } } return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Из обработчика OnChartEvent() удалим всю обработку щелчков мышки по объектам:

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { } }

Скомпилируем советник и запустим его на графике:





Как видим, мы простым указанием нужного стиля и цветовой темы создали две разные формы с разным цветом составляющих и стилем рисования.



Что дальше

В следующей статье продолжим развитие объекта-формы и дополним его функционал.



Ниже прикреплены все файлы текущей версии библиотеки и файл тестового советника для MQL5. Их можно скачать и протестировать всё самостоятельно.

При возникновении вопросов, замечаний и пожеланий, вы можете озвучить их в комментариях к статье.

К содержанию

