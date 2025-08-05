Компоненты View и Controller для таблиц в парадигме MVC на MQL5: Изменяемые размеры элементов

Содержание





Введение

В современных пользовательских интерфейсах возможность изменять размеры элементов с помощью мыши — привычный и ожидаемый функционал. Пользователь может "схватить" границу окна, панели или другого визуального блока и перетащить, изменяя размеры элемента в реальном времени. Такая интерактивность требует продуманной архитектуры, чтобы обеспечить отзывчивость и корректную обработку всех событий.

Одним из популярных архитектурных подходов для построения сложных интерфейсов является MVC (Model-View-Controller). В этой парадигме:

Model отвечает за данные и логику,

отвечает за данные и логику, View — за отображение данных и визуальное взаимодействие с пользователем,

— за отображение данных и визуальное взаимодействие с пользователем, Controller — за обработку пользовательских событий и связь между Model и View.

В контексте изменения размеров элементов мышкой, основная работа происходит именно на уровне компонента View. Он реализует визуальное представление элемента, отслеживает перемещения мыши, определяет, находится ли курсор на границе, и отображает соответствующие подсказки (например, изменение формы курсора). Компонент также отвечает за отрисовку изменённого размера элемента в процессе изменения размеров при перетаскивании.

Компонент Controller может участвовать в обработке событий мыши, передавая команды компоненту View и, при необходимости, обновляя компонент Model (например, если размеры элемента должны быть сохранены или влияют на другие данные).

Реализация механизма изменения размеров элементов мышкой — это пример работы компонента View в архитектуре MVC, где визуальное взаимодействие и обратная связь с пользователем реализуются максимально интерактивно и наглядно.

Визуальные таблицы (TableView, DataGrid, Spreadsheet и т.п.) — один из ключевых элементов современных интерфейсов, используемых для отображения и редактирования табличных данных. Пользователь ожидает, что таблица будет не только отображать данные, но и предоставлять ему удобные инструменты для настройки внешнего вида под свои задачи.

Возможность изменять размеры таблицы и её отдельных частей (ширину столбцов, высоту строк, размеры всей области таблицы) с помощью мыши — стандарт де-факто для элемента управления TableView в профессиональных приложениях. Наличие такого функционала позволяет:

Адаптировать интерфейс под объём и структуру данных. Пользователь может расширить столбец с длинными значениями или сузить неинформативные колонки.

Улучшить читаемость и восприятие информации. Гибкая настройка размеров помогает избежать горизонтальной прокрутки и избыточных пустых областей.

Создать ощущение "живого" интерфейса, привычного по офисным и аналитическим программам.

Реализовать сложные сценарии работы с данными, где размеры ячеек, строк и столбцов могут меняться динамически.

Без поддержки изменения размеров элемент TableView становится статичным и неудобным для реальной работы с данными. Поэтому реализация механизма изменения размеров элементов мышкой — неотъемлемая часть создания современного, удобного и профессионального компонента таблицы.

Сегодня мы добавим всем элементам возможность изменения их размеров при помощи перетаскивания граней и углов элемента мышкой. При этом в области курсора будут появляться графические подсказки — стрелки направления возможного изменения размеров. При наведении курсора на область перетаскивания и при нажатии мышкой (захвате области) будет включаться режим изменения размеров. При отпускании мышки — режим будет отключаться. Все флаги (активация режима перемещения и направление изменения размеров) будут фиксироваться в классе общих ресурсов и доступны для чтения в каждом графическом элементе.

Всем элементам добавим новые свойства, позволяющие задать для них возможность изменения размеров.

Для реализации такого функционала нам потребуется лишь доработать уже созданные классы и добавить один новый — для создания подсказок. Подсказки (Tooltip) — это такой вид графических элементов, которые после небольшой задержки автоматически появляются при наведении курсора мышки на некоторую область графического элемента, и которые содержат текст описания, графическое изображение, либо и то, и другое. На основе такого класса мы можем создать иные подсказки. Например, изображения стрелок, появляющихся возле курсора, и указывающих направление изменения размеров.

Сегодня сделаем именно такие типы подсказок — двойные горизонтальные, вертикальные и диагональные стрелки, указывающие направление перемещения граней и углов графического элемента. Текстовые подсказки можно будет сделать уже после того, как будет создан элемент управления TableView для визуального оформления его ячеек, столбцов и заголовков.

Продолжим писать коды в файлах библиотеки, расположенные по адресу \MQL5\Indicators\Tables\Controls\. Получить предыдущую версию всех файлов можно из прошлой статьи. Дорабатываться будут файлы Base.mqh и Control.mqh.





Доработка базовых классов

Откроем файл Base.mqh и впишем форвард-декларацию класса подсказки:

#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #include <Canvas\Canvas.mqh> #include <Arrays\List.mqh> class CCounter; class CAutoRepeat; class CImagePainter; class CVisualHint; class CLabel; class CButton; class CButtonTriggered; class CButtonArrowUp; class CButtonArrowDown; class CButtonArrowLeft; class CButtonArrowRight; class CCheckBox; class CRadioButton; class CScrollBarThumbH; class CScrollBarThumbV; class CScrollBarH; class CScrollBarV; class CPanel; class CGroupBox; class CContainer;

У каждого элемента по его краям должна быть некоторая зона, при наведении на которую курсора мышки должно быть активировано изменение размеров объекта. В блок макроподстановок впишем толщину этой зоны:

#define clrNULL 0x00FFFFFF #define MARKER_START_DATA - 1 #define DEF_FONTNAME "Calibri" #define DEF_FONTSIZE 10 #define DEF_EDGE_THICKNESS 3

В перечисление типов графических элементов добавим новый тип "объект-подсказка":

enum ENUM_ELEMENT_TYPE { ELEMENT_TYPE_BASE = 0x10000 , ELEMENT_TYPE_COLOR, ELEMENT_TYPE_COLORS_ELEMENT, ELEMENT_TYPE_RECTANGLE_AREA, ELEMENT_TYPE_IMAGE_PAINTER, ELEMENT_TYPE_COUNTER, ELEMENT_TYPE_AUTOREPEAT_CONTROL, ELEMENT_TYPE_CANVAS_BASE, ELEMENT_TYPE_ELEMENT_BASE, ELEMENT_TYPE_HINT, ELEMENT_TYPE_LABEL, ELEMENT_TYPE_BUTTON, ELEMENT_TYPE_BUTTON_TRIGGERED, ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_UP, ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_DOWN, ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_LEFT, ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_RIGHT, ELEMENT_TYPE_CHECKBOX, ELEMENT_TYPE_RADIOBUTTON, ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_THUMB_H, ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_THUMB_V, ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_H, ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_V, ELEMENT_TYPE_PANEL, ELEMENT_TYPE_GROUPBOX, ELEMENT_TYPE_CONTAINER, }; #define ACTIVE_ELEMENT_MIN ELEMENT_TYPE_LABEL #define ACTIVE_ELEMENT_MAX ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_V

Взаимодействие курсора с элементом в контексте изменения размеров оперирует некоторыми понятиями, такими, как расположение курсора на одной из границ элемента или на его углах, и действие, производимое на данный момент времени.

Добавим новые перечисления для описания таких действий и значений:

enum ENUM_CURSOR_REGION { CURSOR_REGION_NONE, CURSOR_REGION_TOP, CURSOR_REGION_BOTTOM, CURSOR_REGION_LEFT, CURSOR_REGION_RIGHT, CURSOR_REGION_LEFT_TOP, CURSOR_REGION_LEFT_BOTTOM, CURSOR_REGION_RIGHT_TOP, CURSOR_REGION_RIGHT_BOTTOM, }; enum ENUM_RESIZE_ZONE_ACTION { RESIZE_ZONE_ACTION_NONE, RESIZE_ZONE_ACTION_HOVER, RESIZE_ZONE_ACTION_BEGIN, RESIZE_ZONE_ACTION_DRAG, RESIZE_ZONE_ACTION_END };

Взаимодействие курсора с границами элемента разделено на пять этапов:

Нет взаимодействия. Обработка событий элементов производится обычным образом. Курсор наведён на зону изменения размеров. Нужно показать рядом с курсором подсказки-стрелки направления возможного изменения размеров. Здесь же можно взвести глобальный флаг, запрещающий другим элементам реагировать на события взаимодействия с мышкой. Этот пункт на данный момент не реализован. Пользователь только что нажал кнопку мышки, захватив тем самым зону взаимодействия графического элемента. Взводится общедоступный флаг активного режима изменения размеров перетаскиванием захваченной грани или угла, отображаются подсказки-стрелки и в менеджере общих ресурсов указывается значение направления перемещения. Вызывается обработчик изменения размеров графического элемента. Пользователь перемещает курсор с захваченной гранью или углом элемента. В общем менеджере ресурсов установлено направление перетаскивания грани. В зависимости от этого значения, вызывается обработчик изменения размеров графического элемента, продолжают отображаться подсказки-стрелки, перемещаемые вслед за курсором. Как только пользователь отпустил кнопку мышки при активном режиме изменения размеров, все установленные в менеджере общих ресурсов флаги сбрасываются, а подсказки-стрелки скрываются. Элемент теперь имеет новый размер, который изменялся вслед за перемещением курсора в обработчиках изменения размеров графического элемента.

Такую логику и будем сегодня реализовывать. Упомянутый выше флаг, запрещающий другим элементам реагировать на события взаимодействия с мышкой, делать не будем, так как это относится скорее к сервисным функциям для упрощения работы с функционалом изменения размеров методом перетаскивания граней.

Например, если с нижней гранью элемента соприкасается, допустим, скроллбар, то при наведении курсора на эту грань, скроллбар тоже может реагировать на взаимодействие с курсором. И вместо перетаскивания грани мы активируем прокрутку содержимого контейнера, так как скроллбар перехватит управление. В то же время, где мы видели такие элементы, у которых нет области для захвата? Наверное, только где-то в недоделанных до конца элементах управления (как здесь на данный момент). Реализация такого сервисного функционала усложнит и так не простой код классов графических элементов.

Добавим новое значение имени в функцию, возвращающую короткое имя элемента по типу:

string ElementShortName( const ENUM_ELEMENT_TYPE type) { switch (type) { case ELEMENT_TYPE_ELEMENT_BASE : return "BASE" ; case ELEMENT_TYPE_HINT : return "HNT" ; case ELEMENT_TYPE_LABEL : return "LBL" ; case ELEMENT_TYPE_BUTTON : return "SBTN" ; case ELEMENT_TYPE_BUTTON_TRIGGERED : return "TBTN" ; case ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_UP : return "BTARU" ; case ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_DOWN : return "BTARD" ; case ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_LEFT : return "BTARL" ; case ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_RIGHT: return "BTARR" ; case ELEMENT_TYPE_CHECKBOX : return "CHKB" ; case ELEMENT_TYPE_RADIOBUTTON : return "RBTN" ; case ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_THUMB_H : return "THMBH" ; case ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_THUMB_V : return "THMBV" ; case ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_H : return "SCBH" ; case ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_V : return "SCBV" ; case ELEMENT_TYPE_PANEL : return "PNL" ; case ELEMENT_TYPE_GROUPBOX : return "GRBX" ; case ELEMENT_TYPE_CONTAINER : return "CNTR" ; default : return "Unknown" ; } }

В класс-менеджер общих ресурсов добавим возможность получения и отдачи координат курсора мышки, флаг режима изменения размеров и грань элемента:

class CCommonManager { private : static CCommonManager *m_instance; string m_element_name; int m_cursor_x; int m_cursor_y; bool m_resize_mode; ENUM_CURSOR_REGION m_resize_region; CCommonManager( void ) : m_element_name( "" ) {} ~CCommonManager() {} public : static CCommonManager *GetInstance( void ) { if (m_instance== NULL ) m_instance= new CCommonManager(); return m_instance; } static void DestroyInstance( void ) { if (m_instance!= NULL ) { delete m_instance; m_instance= NULL ; } } void SetElementName( const string name) { this .m_element_name=name; } string ElementName( void ) const { return this .m_element_name; } void SetCursorX( const int x) { this .m_cursor_x=x; } int CursorX( void ) const { return this .m_cursor_x; } void SetCursorY( const int y) { this .m_cursor_y=y; } int CursorY( void ) const { return this .m_cursor_y; } void SetResizeMode( const bool flag) { this .m_resize_mode=flag; } bool ResizeMode( void ) const { return this .m_resize_mode; } void SetResizeRegion( const ENUM_CURSOR_REGION edge){ this .m_resize_region=edge; } ENUM_CURSOR_REGION ResizeRegion( void ) const { return this .m_resize_region;} }; CCommonManager* CCommonManager::m_instance= NULL ;

В обработчике событий координаты курсора будут записываться в переменные класса, и в любом месте программы они будут доступны, что упрощает доступ к координатам и их использование в элементах управления. Точно так же, записывая в переменные флаг режима изменения размеров и грань элемента, с которой взаимодействует курсор, мы даём возможность всем элементам "видеть" этот режим и обрабатывать его соответственно.

Внесём доработки в базовый класс холста графических элементов. Объявим флаг, указывающий, что размеры элемента можно изменять интерактивно:

class CCanvasBase : public CBaseObj { private : bool m_chart_mouse_wheel_flag; bool m_chart_mouse_move_flag; bool m_chart_object_create_flag; bool m_chart_mouse_scroll_flag; bool m_chart_context_menu_flag; bool m_chart_crosshair_tool_flag; bool m_flags_state; void SetFlags( const bool flag); protected : CCanvas m_background; CCanvas m_foreground; CBound m_bound; CCanvasBase *m_container; CColorElement m_color_background; CColorElement m_color_foreground; CColorElement m_color_border; CColorElement m_color_background_act; CColorElement m_color_foreground_act; CColorElement m_color_border_act; CAutoRepeat m_autorepeat; ENUM_ELEMENT_STATE m_state; long m_chart_id; int m_wnd; int m_wnd_y; int m_obj_x; int m_obj_y; uchar m_alpha_bg; uchar m_alpha_fg; uint m_border_width_lt; uint m_border_width_rt; uint m_border_width_up; uint m_border_width_dn; string m_program_name; bool m_hidden; bool m_blocked; bool m_movable; bool m_resizable; bool m_focused; bool m_main; bool m_autorepeat_flag; bool m_scroll_flag; bool m_trim_flag; int m_cursor_delta_x; int m_cursor_delta_y; int m_z_order;

Добавим методы, позволяющие устанавливать и получать от менеджера общих ресурсов флаг режима изменения размеров и зону взаимодействия:

void SetActiveElementName( const string name) { CCommonManager::GetInstance().SetElementName(name); } string ActiveElementName( void ) const { return CCommonManager::GetInstance().ElementName(); } bool IsCurrentActiveElement( void ) const { return this .ActiveElementName()== this .NameFG(); } void SetResizeMode( const bool flag) { CCommonManager::GetInstance().SetResizeMode(flag); } bool ResizeMode( void ) const { return CCommonManager::GetInstance().ResizeMode(); } void SetResizeRegion( const ENUM_CURSOR_REGION edge){ CCommonManager::GetInstance().SetResizeRegion(edge); } ENUM_CURSOR_REGION ResizeRegion( void ) const { return CCommonManager::GetInstance().ResizeRegion(); }

Теперь каждый графический элемент сможет установить и получить общие для всех элементов данные о режиме изменения размеров.

При изменении размеров элемента перетаскиванием за левый или верхний край, либо за углы, граничащие с этими краями, необходимо вместе с изменением размеров элемента смещать и координаты. Тестирование последовательного применения отдельных методов смещения координат и изменения размеров элемента показало, что в промежутке между вызовами двух методов возможно обновление графика терминалом с перерисовкой. Это приводит к тому, что во время перетаскивания граней элемента для изменения размеров, мы видим на графике артефакты в виде мелькания прежнего, неизменённого размера элемента.

Чтобы избежать таких неприятных визуальных эффектов, необходимо уменьшить задержку между изменением размера и смещением координаты. Для этого напишем (объявим) отдельный метод, где будем сразу же менять как размер, так и координату элемента:

bool ObjectSetX( const int x); bool ObjectSetY( const int y); bool ObjectSetXY( const int x, const int y) { return ( this .ObjectSetX(x) && this .ObjectSetY(y)); } virtual bool ObjectSetXYWidthResize( const int x, const int y, const int w, const int h);

Нам нужен метод, который будет возвращать местонахождение курсора в пределах границ графического элемента. Объявим такой метод:

bool ObjectMove ( const int x, const int y) { return this .ObjectSetXY(x,y); } bool ObjectShift( const int dx, const int dy) { return this .ObjectSetXY( this .ObjectX()+dx, this .ObjectY()+dy); } bool Contains( const int x, const int y); ENUM_CURSOR_REGION CheckResizeZone( const int x, const int y);

Объявим виртуальные обработчики для обработки событий взаимодействия с курсором на границах элемента для изменения его размеров:

virtual void OnFocusEvent( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam); virtual void OnPressEvent( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam); virtual void OnMoveEvent( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam); virtual void OnReleaseEvent( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam); virtual void OnCreateEvent( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam); virtual void OnWheelEvent( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam) { return ; } virtual void OnResizeZoneEvent( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam) { return ; } virtual bool OnResizeZoneLeft( const int x, const int y) { return false ; } virtual bool OnResizeZoneRight( const int x, const int y) { return false ; } virtual bool OnResizeZoneTop( const int x, const int y) { return false ; } virtual bool OnResizeZoneBottom( const int x, const int y) { return false ; } virtual bool OnResizeZoneLeftTop( const int x, const int y) { return false ; } virtual bool OnResizeZoneRightTop( const int x, const int y) { return false ; } virtual bool OnResizeZoneLeftBottom( const int x, const int y) { return false ; } virtual bool OnResizeZoneRightBottom( const int x, const int y) { return false ; }

Реализацию этих обработчиков сделаем в наследуемых классах.

Добавим методы, возвращающие некоторые флаги объекта, которые ранее не делали:

bool IsBelongsToThis( const string name) const { return (:: ObjectGetString ( this .m_chart_id,name, OBJPROP_TEXT )== this .m_program_name);} bool IsHidden( void ) const { return this .m_hidden; } bool IsBlocked( void ) const { return this .m_blocked; } bool IsMovable( void ) const { return this .m_movable; } bool IsResizable( void ) const { return this .m_resizable; } bool IsMain( void ) const { return this .m_main; } bool IsFocused( void ) const { return this .m_focused; } bool IsAutorepeat( void ) const { return this .m_autorepeat_flag; } bool IsScrollable( void ) const { return this .m_scroll_flag; } bool IsTrimmed( void ) const { return this .m_trim_flag; } string NameBG( void ) const { return this .m_background.ChartObjectName(); } string NameFG( void ) const { return this .m_foreground.ChartObjectName(); }

и методы для установки этих флагов:

void SetMovable( const bool flag) { this .m_movable=flag; } void SetAsMain( void ) { this .m_main= true ; } virtual void SetResizable( const bool flag) { this .m_resizable=flag; } void SetAutorepeat( const bool flag) { this .m_autorepeat_flag=flag; } void SetScrollable( const bool flag) { this .m_scroll_flag=flag; } void SetTrimmered( const bool flag) { this .m_trim_flag=flag; }

Объявим метод, одновременно изменяющий размер элемента и смещающий его на новые координаты:

virtual bool MoveX( const int x); virtual bool MoveY( const int y); virtual bool Move( const int x, const int y); virtual bool MoveXYWidthResize( const int x, const int y, const int w, const int h);

В конструкторах класса, в списке инициализации, установим для флага изменения размеров элемента значение по умолчанию:

CCanvasBase( void ) : m_program_name(:: MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )), m_chart_id(:: ChartID ()), m_wnd( 0 ), m_alpha_bg( 0 ), m_alpha_fg( 255 ), m_hidden( false ), m_blocked( false ), m_focused( false ), m_movable( false ), m_resizable( false ) , m_main( false ), m_autorepeat_flag( false ), m_trim_flag( true ), m_scroll_flag( false ), m_border_width_lt( 0 ), m_border_width_rt( 0 ), m_border_width_up( 0 ), m_border_width_dn( 0 ), m_z_order( 0 ), m_state( 0 ), m_wnd_y( 0 ), m_cursor_delta_x( 0 ), m_cursor_delta_y( 0 ) { this .Init(); } CCanvasBase( const string object_name, const long chart_id, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h); ~CCanvasBase( void ); }; CCanvasBase::CCanvasBase( const string object_name, const long chart_id, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h) : m_program_name(:: MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )), m_wnd(wnd< 0 ? 0 : wnd), m_alpha_bg( 0 ), m_alpha_fg( 255 ), m_hidden( false ), m_blocked( false ), m_focused( false ), m_movable( false ), m_resizable( false ) , m_main( false ), m_autorepeat_flag( false ), m_trim_flag( true ), m_scroll_flag( false ), m_border_width_lt( 0 ), m_border_width_rt( 0 ), m_border_width_up( 0 ), m_border_width_dn( 0 ), m_z_order( 0 ), m_state( 0 ), m_cursor_delta_x( 0 ), m_cursor_delta_y( 0 ) { this .m_chart_id= this .CorrectChartID(chart_id); if ( this .Create( this .m_chart_id, this .m_wnd,object_name,x,y,w,h)) { this .Clear( false ); this .m_obj_x=x; this .m_obj_y=y; this .m_color_background.SetName( "Background" ); this .m_color_foreground.SetName( "Foreground" ); this .m_color_border.SetName( "Border" ); this .m_foreground.FontSet(DEF_FONTNAME,-DEF_FONTSIZE* 10 , FW_MEDIUM ); this .m_bound.SetName( "Perimeter" ); this .Init(); } }

За пределами тела класса напишем объявленные методы.

Метод, возвращающий место нахождения курсора на границах объекта:

ENUM_CURSOR_REGION CCanvasBase::CheckResizeZone( const int x, const int y) { int top= this .Y(); int bottom= this .Bottom(); int left= this .X(); int right= this .Right(); if (x<left || x>right || y<top || y>bottom) return CURSOR_REGION_NONE; if (x>=left && x<=left+DEF_EDGE_THICKNESS) { if (y>=top && y<=top+DEF_EDGE_THICKNESS) return CURSOR_REGION_LEFT_TOP; if (y>=bottom-DEF_EDGE_THICKNESS && y<=bottom) return CURSOR_REGION_LEFT_BOTTOM; return CURSOR_REGION_LEFT; } if (x>=right-DEF_EDGE_THICKNESS && x<=right) { if (y>=top && y<=top+DEF_EDGE_THICKNESS) return CURSOR_REGION_RIGHT_TOP; if (y>=bottom-DEF_EDGE_THICKNESS && y<=bottom) return CURSOR_REGION_RIGHT_BOTTOM; return CURSOR_REGION_RIGHT; } if (y>=top && y<=top+DEF_EDGE_THICKNESS) return CURSOR_REGION_TOP; if (y>=bottom-DEF_EDGE_THICKNESS && y<=bottom) return CURSOR_REGION_BOTTOM; return CURSOR_REGION_NONE; }

В методе проверяется нахождение курсора в пределах узкой полосы толщиной DEF_EDGE_THICKNESS по периметру границ элемента и возвращается грань или угол, куда попадает курсор.

Метод, устанавливающий одновременно координаты и размеры графического объекта:

bool CCanvasBase::ObjectSetXYWidthResize( const int x, const int y, const int w, const int h) { if ( this .ObjectSetXY(x,y)) return this .ObjectResize(w,h); return false ; }

Если координаты объекта успешно установлены, возвращается результат изменения размеров графического объекта. Методы, работающие внутри этого метода, обращаются напрямую к свойствам графического объекта, что даёт меньшую задержку, чем при использовании методов, изменяющих размеры элемента и перемещающего его на новые координаты, поскольку те дополнительно выполняют другие операции с его свойствами.

Метод, устанавливающий одновременно координаты и размеры элемента:

bool CCanvasBase::MoveXYWidthResize( const int x, const int y, const int w, const int h) { if (! this .ObjectSetXYWidthResize(x,y,w,h)) return false ; this .BoundMove(x,y); this .BoundResize(w,h); if (! this .ObjectTrim()) { this .Update( false ); this .Draw( false ); } return true ; }

Сначала вызывается метод, одновременно устанавливающий координаты и размеры графическому объекту, а затем устанавливаются свойства графического элемента. Далее элемент подрезается по размерам своего контейнера.

Доработаем обработчик событий так, чтобы он мог обрабатывать изменение размеров элемента, для которого установлено разрешение изменения размеров курсором мышки. При обработке создания новых графических объектов такое событие должно обрабатываться только элементами-контейнерами. Здесь же в менеджер ресурсов будем записывать координаты курсора:

void CCanvasBase:: OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { if (id== CHARTEVENT_CHART_CHANGE ) { this .m_wnd_y=( int ):: ChartGetInteger ( this .m_chart_id, CHART_WINDOW_YDISTANCE , this .m_wnd); } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CREATE ) { if ( this .Type()<ELEMENT_TYPE_PANEL) return ; this .OnCreateEvent(id,lparam,dparam,sparam); } if ( this .IsBlocked() || this .IsHidden()) return ; int x=( int )lparam; int y=( int )dparam- this .m_wnd_y; if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { CCommonManager::GetInstance().SetCursorX(x); CCommonManager::GetInstance().SetCursorY(y); if (! this .IsMain() && ( this .Type()<ACTIVE_ELEMENT_MIN || this .Type()>ACTIVE_ELEMENT_MAX)) return ; if (sparam== "1" ) { if ( this .Contains(x, y)) { if ( this .IsMain()) this .SetFlags( false ); if ( this .ActiveElementName()== "Chart" ) return ; this .SetActiveElementName( this .ActiveElementName()); if ( this .IsCurrentActiveElement()) { this .OnMoveEvent(id,lparam,dparam,sparam); if ( this .m_autorepeat_flag) this .m_autorepeat.OnButtonPress(); if ( this .m_resizable) { if (! this .ResizeMode()) this .OnResizeZoneEvent(RESIZE_ZONE_ACTION_BEGIN,x,y, this .NameFG()); else this .OnResizeZoneEvent(RESIZE_ZONE_ACTION_DRAG,x,y, this .NameFG()); } } } else { if ( this .IsMain() && ( this .ActiveElementName()== this .NameFG() || this .ActiveElementName()== "Chart" )) if (! this .ResizeMode()) this .SetFlags( true ); if ( this .IsCurrentActiveElement()) { if (! this .IsMovable()) { this .OnFocusEvent(id,lparam,dparam,sparam); if ( this .m_autorepeat_flag) this .m_autorepeat.OnButtonRelease(); } else this .OnMoveEvent(id,lparam,dparam,sparam); if ( this .m_resizable) this .OnResizeZoneEvent(RESIZE_ZONE_ACTION_DRAG,x,y, this .NameFG()); } } } else { if ( this .Contains(x, y)) { if ( this .IsMain()) this .SetFlags( false ); this .OnFocusEvent(id,lparam,dparam,sparam); this .SetActiveElementName( this .NameFG()); if ( this .m_resizable) this .OnResizeZoneEvent(RESIZE_ZONE_ACTION_HOVER,x,y, this .NameFG()); } else { if ( this .IsMain()) { this .SetFlags( true ); this .SetActiveElementName( "Chart" ); } this .OnReleaseEvent(id,lparam,dparam,sparam); if ( this .m_resizable) this .OnResizeZoneEvent(RESIZE_ZONE_ACTION_NONE,x,y, this .NameFG()); } } } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { if (sparam== this .NameFG()) { this .OnPressEvent(id, lparam, dparam, sparam); this .SetActiveElementName( "" ); if ( this .m_autorepeat_flag) this .m_autorepeat.OnButtonRelease(); if ( this .m_resizable) { this .SetResizeMode( false ); this .SetResizeRegion(CURSOR_REGION_NONE); this .OnResizeZoneEvent(RESIZE_ZONE_ACTION_END,x,y, this .NameFG()); } } } if (id== CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL ) { if ( this .IsCurrentActiveElement()) this .OnWheelEvent(id,lparam,dparam,sparam); } if (id> CHARTEVENT_CUSTOM ) { if (sparam== this .NameFG()) return ; ENUM_CHART_EVENT chart_event= ENUM_CHART_EVENT (id- CHARTEVENT_CUSTOM ); if (chart_event== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { this .MousePressHandler(chart_event, lparam, dparam, sparam); } if (chart_event== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { this .MouseMoveHandler(chart_event, lparam, dparam, sparam); } if (chart_event== CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL ) { this .MouseWheelHandler(chart_event, lparam, dparam, sparam); } if (chart_event== CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE ) { this .ObjectChangeHandler(chart_event, lparam, dparam, sparam); } } }

Обработчик в различных ситуациях вызывает соответствующие виртуальные обработчики событий изменения размеров, и уже в них всё будет обрабатываться. Эти обработчики напишем чуть позже в классах элементов управления.

Доработку базовых классов мы завершили. Теперь откроем файл классов графических элементов Controls.mqh и внесём в него необходимые изменения.

Так как элементы управления могут быть изменены в размерах вручную, необходимо задать ограничения на минимальные размеры.

Класс подсказок будет предоставлять возможность создавать различные типы подсказок. Для указания типов подсказок напишем специальное перечисление:

#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #include "Base.mqh" #define DEF_LABEL_W 50 #define DEF_LABEL_H 16 #define DEF_BUTTON_W 60 #define DEF_BUTTON_H 16 #define DEF_PANEL_W 80 #define DEF_PANEL_H 80 #define DEF_PANEL_MIN_W 60 #define DEF_PANEL_MIN_H 60 #define DEF_SCROLLBAR_TH 13 #define DEF_THUMB_MIN_SIZE 8 #define DEF_AUTOREPEAT_DELAY 500 #define DEF_AUTOREPEAT_INTERVAL 100 enum ENUM_ELEMENT_SORT_BY { ELEMENT_SORT_BY_ID = BASE_SORT_BY_ID, ELEMENT_SORT_BY_NAME = BASE_SORT_BY_NAME, ELEMENT_SORT_BY_X = BASE_SORT_BY_X, ELEMENT_SORT_BY_Y = BASE_SORT_BY_Y, ELEMENT_SORT_BY_WIDTH= BASE_SORT_BY_WIDTH, ELEMENT_SORT_BY_HEIGHT= BASE_SORT_BY_HEIGHT, ELEMENT_SORT_BY_ZORDER= BASE_SORT_BY_ZORDER, ELEMENT_SORT_BY_TEXT, ELEMENT_SORT_BY_COLOR_BG, ELEMENT_SORT_BY_ALPHA_BG, ELEMENT_SORT_BY_COLOR_FG, ELEMENT_SORT_BY_ALPHA_FG, ELEMENT_SORT_BY_STATE, ELEMENT_SORT_BY_GROUP, }; enum ENUM_HINT_TYPE { HINT_TYPE_TOOLTIP, HINT_TYPE_ARROW_HORZ, HINT_TYPE_ARROW_VERT, HINT_TYPE_ARROW_NWSE, HINT_TYPE_ARROW_NESW, };





Класс подсказок

Класс объектов-подсказок будет рисовать различные стрелки для указания направления перетаскивания границ элементов для изменения их размеров. Для рисования различных изображений есть специальный класс CImagePainter.

Добавим в него (объявим) методы для рисования стрелок-подсказок:

bool Clear( const int x, const int y, const int w, const int h, const bool update= true ); bool ArrowUp( const int x, const int y, const int w, const int h, const color clr, const uchar alpha, const bool update= true ); bool ArrowDown( const int x, const int y, const int w, const int h, const color clr, const uchar alpha, const bool update= true ); bool ArrowLeft( const int x, const int y, const int w, const int h, const color clr, const uchar alpha, const bool update= true ); bool ArrowRight( const int x, const int y, const int w, const int h, const color clr, const uchar alpha, const bool update= true ); bool ArrowHorz( const int x, const int y, const int w, const int h, const color clr, const uchar alpha, const bool update= true ); bool ArrowVert( const int x, const int y, const int w, const int h, const color clr, const uchar alpha, const bool update= true ); bool ArrowNWSE( const int x, const int y, const int w, const int h, const color clr, const uchar alpha, const bool update= true ); bool ArrowNESW( const int x, const int y, const int w, const int h, const color clr, const uchar alpha, const bool update= true ); bool CheckedBox( const int x, const int y, const int w, const int h, const color clr, const uchar alpha, const bool update= true ); bool UncheckedBox( const int x, const int y, const int w, const int h, const color clr, const uchar alpha, const bool update= true );

За пределами тела класса напишем реализацию объявленных новых методов:

bool CImagePainter::ArrowHorz( const int x, const int y, const int w, const int h, const color clr, const uchar alpha, const bool update= true ) { if (! this .CheckBound()) return false ; int arrx[ 15 ]={ 0 , 3 , 4 , 4 , 12 , 12 , 13 , 16 , 13 , 12 , 12 , 4 , 4 , 3 , 0 }; int arry[ 15 ]={ 3 , 0 , 0 , 2 , 2 , 0 , 0 , 3 , 6 , 6 , 4 , 4 , 6 , 6 , 3 }; this .m_canvas.Polyline(arrx,arry,:: ColorToARGB ( clrWhite ,alpha)); this .m_canvas.Line( 1 , 3 , 15 , 3 ,:: ColorToARGB (clr,alpha)); this .m_canvas.Line( 1 , 3 , 1 , 3 ,:: ColorToARGB (clr,alpha)); this .m_canvas.Line( 2 , 2 , 2 , 4 ,:: ColorToARGB (clr,alpha)); this .m_canvas.Line( 3 , 1 , 3 , 5 ,:: ColorToARGB (clr,alpha)); this .m_canvas.Line( 13 , 1 , 13 , 5 ,:: ColorToARGB (clr,alpha)); this .m_canvas.Line( 14 , 2 , 14 , 4 ,:: ColorToARGB (clr,alpha)); this .m_canvas.Line( 15 , 3 , 15 , 3 ,:: ColorToARGB (clr,alpha)); if (update) this .m_canvas.Update( false ); return true ; } bool CImagePainter::ArrowVert( const int x, const int y, const int w, const int h, const color clr, const uchar alpha, const bool update= true ) { if (! this .CheckBound()) return false ; int arrx[ 15 ]={ 3 , 6 , 6 , 4 , 4 , 6 , 6 , 3 , 0 , 0 , 2 , 2 , 0 , 0 , 3 }; int arry[ 15 ]={ 0 , 3 , 4 , 4 , 12 , 12 , 13 , 16 , 13 , 12 , 12 , 4 , 4 , 3 , 0 }; this .m_canvas.Polyline(arrx,arry,:: ColorToARGB ( clrWhite ,alpha)); this .m_canvas.Line( 3 , 1 , 3 , 15 ,:: ColorToARGB (clr,alpha)); this .m_canvas.Line( 3 , 1 , 3 , 1 ,:: ColorToARGB (clr,alpha)); this .m_canvas.Line( 2 , 2 , 4 , 2 ,:: ColorToARGB (clr,alpha)); this .m_canvas.Line( 1 , 3 , 5 , 3 ,:: ColorToARGB (clr,alpha)); this .m_canvas.Line( 1 , 13 , 5 , 13 ,:: ColorToARGB (clr,alpha)); this .m_canvas.Line( 2 , 14 , 4 , 14 ,:: ColorToARGB (clr,alpha)); this .m_canvas.Line( 3 , 15 , 3 , 15 ,:: ColorToARGB (clr,alpha)); if (update) this .m_canvas.Update( false ); return true ; } bool CImagePainter::ArrowNWSE( const int x, const int y, const int w, const int h, const color clr, const uchar alpha, const bool update= true ) { if (! this .CheckBound()) return false ; int arrx[ 19 ]={ 0 , 4 , 5 , 4 , 4 , 9 , 10 , 11 , 12 , 12 , 8 , 7 , 8 , 8 , 3 , 2 , 1 , 0 , 0 }; int arry[ 19 ]={ 0 , 0 , 1 , 2 , 3 , 8 , 8 , 7 , 8 , 12 , 12 , 11 , 10 , 9 , 4 , 4 , 5 , 4 , 0 }; this .m_canvas.Polyline(arrx,arry,:: ColorToARGB ( clrWhite ,alpha)); this .m_canvas.Line( 3 , 3 , 9 , 9 ,:: ColorToARGB (clr,alpha)); this .m_canvas.Line( 1 , 1 , 4 , 1 ,:: ColorToARGB (clr,alpha)); this .m_canvas.Line( 1 , 2 , 3 , 2 ,:: ColorToARGB (clr,alpha)); this .m_canvas.Line( 1 , 3 , 3 , 3 ,:: ColorToARGB (clr,alpha)); this .m_canvas.Line( 1 , 4 , 1 , 4 ,:: ColorToARGB (clr,alpha)); this .m_canvas.Line( 11 , 8 , 11 , 8 ,:: ColorToARGB (clr,alpha)); this .m_canvas.Line( 9 , 9 , 11 , 9 ,:: ColorToARGB (clr,alpha)); this .m_canvas.Line( 9 , 10 , 11 , 10 ,:: ColorToARGB (clr,alpha)); this .m_canvas.Line( 8 , 11 , 11 , 11 ,:: ColorToARGB (clr,alpha)); if (update) this .m_canvas.Update( false ); return true ; } bool CImagePainter::ArrowNESW( const int x, const int y, const int w, const int h, const color clr, const uchar alpha, const bool update= true ) { if (! this .CheckBound()) return false ; int arrx[ 19 ]={ 0 , 0 , 1 , 2 , 3 , 8 , 8 , 7 , 8 , 12 , 12 , 11 , 10 , 9 , 4 , 4 , 5 , 4 , 0 }; int arry[ 19 ]={ 12 , 8 , 7 , 8 , 8 , 3 , 2 , 1 , 0 , 0 , 4 , 5 , 4 , 4 , 9 , 10 , 11 , 12 , 12 }; this .m_canvas.Polyline(arrx,arry,:: ColorToARGB ( clrWhite ,alpha)); this .m_canvas.Line( 3 , 9 , 9 , 3 ,:: ColorToARGB (clr,alpha)); this .m_canvas.Line( 1 , 8 , 1 , 8 , :: ColorToARGB (clr,alpha)); this .m_canvas.Line( 1 , 9 , 3 , 9 , :: ColorToARGB (clr,alpha)); this .m_canvas.Line( 1 , 10 , 3 , 10 ,:: ColorToARGB (clr,alpha)); this .m_canvas.Line( 1 , 11 , 4 , 11 ,:: ColorToARGB (clr,alpha)); this .m_canvas.Line( 8 , 1 , 11 , 1 ,:: ColorToARGB (clr,alpha)); this .m_canvas.Line( 9 , 2 , 11 , 2 ,:: ColorToARGB (clr,alpha)); this .m_canvas.Line( 9 , 3 , 11 , 3 ,:: ColorToARGB (clr,alpha)); this .m_canvas.Line( 11 , 4 , 11 , 4 ,:: ColorToARGB (clr,alpha)); if (update) this .m_canvas.Update( false ); return true ; }

По заданным координатам сначала рисуется белая подложка, а затем поверх неё рисуется двунаправленная стрелка.

Теперь напишем класс объектов-подсказок:

class CVisualHint : public CButton { protected : ENUM_HINT_TYPE m_hint_type; void DrawTooltip( void ); void DrawArrHorz( void ); void DrawArrVert( void ); void DrawArrNWSE( void ); void DrawArrNESW( void ); void InitColorsTooltip( void ); void InitColorsArrowed( void ); public : void SetHintType( const ENUM_HINT_TYPE type); ENUM_HINT_TYPE HintType( void ) const { return this .m_hint_type; } virtual void Draw( const bool chart_redraw); virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; virtual bool Save( const int file_handle) { return CButton::Save(file_handle); } virtual bool Load( const int file_handle) { return CButton::Load(file_handle); } virtual int Type( void ) const { return (ELEMENT_TYPE_HINT); } void Init( const string text); virtual void InitColors( void ); CVisualHint( void ); CVisualHint( const string object_name, const long chart_id, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h); ~CVisualHint ( void ) {} };

Рассмотрим объявленные в классе методы.

Конструкторы класса:

CVisualHint::CVisualHint( void ) : CButton( "HintObject" , "" ,:: ChartID (), 0 , 0 , 0 ,DEF_BUTTON_W,DEF_BUTTON_H) { this .Init( "" ); } CVisualHint::CVisualHint( const string object_name, const long chart_id, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h) : CButton(object_name, "" ,chart_id,wnd,x,y,w,h) { this .Init( "" ); }

В объект родительского класса устанавливаются переданные в конструктор параметры, и вызывается метод инициализации объекта.

Метод инициализации объекта класса:

void CVisualHint::Init( const string text) { this .InitColors(); this .SetImageBound( 0 , 0 , this .Width(), this .Height()); this .m_trim_flag= false ; this .m_autorepeat_flag= true ; this .m_autorepeat.SetChartID( this .m_chart_id); this .m_autorepeat.SetID( 0 ); this .m_autorepeat.SetName( "VisualHintAutorepeatControl" ); this .m_autorepeat.SetDelay(DEF_AUTOREPEAT_DELAY); this .m_autorepeat.SetInterval(DEF_AUTOREPEAT_INTERVAL); this .m_autorepeat.SetEvent( CHARTEVENT_OBJECT_CLICK , 0 , 0 , this .NameFG()); }

Здесь для объекта устанавливается флаг запрета обрезания его по границам контейнера. Все подсказки хранятся в списке подсказок каждого из графических элементов. Сами объекты изначально скрыты и отображаться должны только по событиям взаимодействия курсора с границами элемента. Если флаг обрезки по размерам контейнера будет установлен, то подсказки-стрелки будут всегда скрыты, так как их расположение находится всегда за пределами элемента.

Относительно подсказки с типом tooltip — она будет всегда обрезаться по границам своего контейнера, что неправильно, так как тултип может находиться как полностью внутри элемента, так и выходить за его пределы — и частично, и полностью. Для него тоже необходимо сбрасывать флаг обрезки по границам контейнера.

Метод инициализации цветов для типа подсказки Tooltip:

void CVisualHint::InitColorsTooltip( void ) { this .SetAlpha( 255 ); this .InitBackColors( clrWhiteSmoke , clrWhiteSmoke , clrWhiteSmoke , clrWhiteSmoke ); this .InitBackColorsAct( clrWhiteSmoke , clrWhiteSmoke , clrWhiteSmoke , clrWhiteSmoke ); this .BackColorToDefault(); this .InitForeColors( clrBlack , clrBlack , clrBlack , clrSilver ); this .InitForeColorsAct( clrBlack , clrBlack , clrBlack , clrSilver ); this .ForeColorToDefault(); this .InitBorderColors( clrLightGray , clrLightGray , clrLightGray , clrLightGray ); this .InitBorderColorsAct( clrLightGray , clrLightGray , clrLightGray , clrLightGray ); this .BorderColorToDefault(); this .InitBorderColorBlocked(clrNULL); this .InitForeColorBlocked(clrNULL); }

Метод инициализации цветов для типа подсказки Arrowed:

void CVisualHint::InitColorsArrowed( void ) { this .SetAlphaBG( 0 ); this .SetAlphaFG( 255 ); this .InitBackColors(clrNULL,clrNULL,clrNULL,clrNULL); this .InitBackColorsAct(clrNULL,clrNULL,clrNULL,clrNULL); this .BackColorToDefault(); this .InitForeColors( clrBlack , clrBlack , clrBlack , clrSilver ); this .InitForeColorsAct( clrBlack , clrBlack , clrBlack , clrSilver ); this .ForeColorToDefault(); this .InitBorderColors(clrNULL,clrNULL,clrNULL,clrNULL); this .InitBorderColorsAct(clrNULL,clrNULL,clrNULL,clrNULL); this .BorderColorToDefault(); this .InitBorderColorBlocked(clrNULL); this .InitForeColorBlocked(clrNULL); }

Для каждого типа подсказок устанавливаются свои цвета фона, переднего плана и рамки. В любое время цвета по умолчанию можно переопределить, и тогда подсказки будут использовать новые установленные цвета.

Метод инициализации цветов объекта по умолчанию:

void CVisualHint::InitColors( void ) { if ( this .m_hint_type==HINT_TYPE_TOOLTIP) this .InitColorsTooltip(); else this .InitColorsArrowed(); }

Для каждого из типов подсказок вызывается соответствующий метод инициализации цветов по умолчанию.

Метод, устанавливающий тип подсказки:

void CVisualHint::SetHintType( const ENUM_HINT_TYPE type) { if ( this .m_hint_type==type) return ; this .m_hint_type=type; switch ( this .m_hint_type) { case HINT_TYPE_ARROW_HORZ : this .Resize( 17 , 7 ); break ; case HINT_TYPE_ARROW_VERT : this .Resize( 7 , 17 ); break ; case HINT_TYPE_ARROW_NESW : case HINT_TYPE_ARROW_NWSE : this .Resize( 13 , 13 ); break ; default : break ; } this .SetImageBound( 0 , 0 , this .Width(), this .Height()); this .InitColors(); }

Один объект может иметь пять видов подсказок — тултип и четыре двунаправленные стрелки. Метод устанавливает указанный тип, изменяет размеры объекта и инициализирует цвета объекта в соответствии с установленным типом подсказки.

Метод, рисующий внешний вид:

void CVisualHint::Draw( const bool chart_redraw) { switch ( this .m_hint_type) { case HINT_TYPE_ARROW_HORZ : this .DrawArrHorz(); break ; case HINT_TYPE_ARROW_VERT : this .DrawArrVert(); break ; case HINT_TYPE_ARROW_NESW : this .DrawArrNESW(); break ; case HINT_TYPE_ARROW_NWSE : this .DrawArrNWSE(); break ; default : this .DrawTooltip(); break ; } if (chart_redraw) :: ChartRedraw ( this .m_chart_id); }

В зависимости от установленного типа подсказки вызывается соответствующий метод рисования.

Методы рисования разных типов подсказок:

void CVisualHint::DrawTooltip( void ) { this .Fill( this .BackColor(), false ); this .m_background.Rectangle( this .AdjX( 0 ), this .AdjY( 0 ), this .AdjX( this .Width()- 1 ), this .AdjY( this .Height()- 1 ),:: ColorToARGB ( this .BorderColor(), this .AlphaBG())); this .m_background.Update( false ); } void CVisualHint::DrawArrHorz( void ) { this .m_painter.Clear( this .AdjX( this .m_painter.X()), this .AdjY( this .m_painter.Y()), this .m_painter.Width(), this .m_painter.Height(), false ); this .m_painter.ArrowHorz( this .AdjX( this .m_painter.X()), this .AdjY( this .m_painter.Y()), this .m_painter.Width(), this .m_painter.Height(), this .ForeColor(), this .AlphaFG(), true ); } void CVisualHint::DrawArrVert( void ) { this .m_painter.Clear( this .AdjX( this .m_painter.X()), this .AdjY( this .m_painter.Y()), this .m_painter.Width(), this .m_painter.Height(), false ); this .m_painter.ArrowVert( this .AdjX( this .m_painter.X()), this .AdjY( this .m_painter.Y()), this .m_painter.Width(), this .m_painter.Height(), this .ForeColor(), this .AlphaFG(), true ); } void CVisualHint::DrawArrNWSE( void ) { this .m_painter.Clear( this .AdjX( this .m_painter.X()), this .AdjY( this .m_painter.Y()), this .m_painter.Width(), this .m_painter.Height(), false ); this .m_painter.ArrowNWSE( this .AdjX( this .m_painter.X()), this .AdjY( this .m_painter.Y()), this .m_painter.Width(), this .m_painter.Height(), this .ForeColor(), this .AlphaFG(), true ); } void CVisualHint::DrawArrNESW( void ) { this .m_painter.Clear( this .AdjX( this .m_painter.X()), this .AdjY( this .m_painter.Y()), this .m_painter.Width(), this .m_painter.Height(), false ); this .m_painter.ArrowNESW( this .AdjX( this .m_painter.X()), this .AdjY( this .m_painter.Y()), this .m_painter.Width(), this .m_painter.Height(), this .ForeColor(), this .AlphaFG(), true ); }

Полностью реализованы только методы, рисующие подсказки со стрелками. Для подсказки с типом Tooltip необходимо доработать метод рисования и написать метод, выводящий на канвас фона указанный текст.





Доработка элементов управления

В классе списка объектов CListObj в метод создания элемента добавим объект-подсказку:

CObject *CListObj::CreateElement( void ) { switch ( this .m_element_type) { case ELEMENT_TYPE_BASE : return new CBaseObj(); case ELEMENT_TYPE_COLOR : return new CColor(); case ELEMENT_TYPE_COLORS_ELEMENT : return new CColorElement(); case ELEMENT_TYPE_RECTANGLE_AREA : return new CBound(); case ELEMENT_TYPE_IMAGE_PAINTER : return new CImagePainter(); case ELEMENT_TYPE_CANVAS_BASE : return new CCanvasBase(); case ELEMENT_TYPE_ELEMENT_BASE : return new CElementBase(); case ELEMENT_TYPE_HINT : return new CVisualHint(); case ELEMENT_TYPE_LABEL : return new CLabel(); case ELEMENT_TYPE_BUTTON : return new CButton(); case ELEMENT_TYPE_BUTTON_TRIGGERED : return new CButtonTriggered(); case ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_UP : return new CButtonArrowUp(); case ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_DOWN : return new CButtonArrowDown(); case ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_LEFT : return new CButtonArrowLeft(); case ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_RIGHT: return new CButtonArrowRight(); case ELEMENT_TYPE_CHECKBOX : return new CCheckBox(); case ELEMENT_TYPE_RADIOBUTTON : return new CRadioButton(); case ELEMENT_TYPE_PANEL : return new CPanel(); case ELEMENT_TYPE_GROUPBOX : return new CGroupBox(); case ELEMENT_TYPE_CONTAINER : return new CContainer(); default : return NULL ; } }

В базовый класс графического элемента добавим (объявим) новые переменные и методы:

class CElementBase : public CCanvasBase { protected : CImagePainter m_painter; CListObj m_list_hints; int m_group; bool m_visible_in_container; bool AddHintToList(CVisualHint *obj); CVisualHint *CreateAndAddNewHint( const ENUM_HINT_TYPE type, const string user_name, const int w, const int h); CVisualHint *AddHint(CVisualHint *obj, const int dx, const int dy); bool AddHintsArrowed( void ); bool DeleteHintsArrowed( void ); bool ShowCursorHint( const ENUM_CURSOR_REGION edge, int x, int y); virtual void ResizeActionDragHandler( const int x, const int y); virtual bool ResizeZoneLeftHandler( const int x, const int y); virtual bool ResizeZoneRightHandler( const int x, const int y); virtual bool ResizeZoneTopHandler( const int x, const int y); virtual bool ResizeZoneBottomHandler( const int x, const int y); virtual bool ResizeZoneLeftTopHandler( const int x, const int y); virtual bool ResizeZoneRightTopHandler( const int x, const int y); virtual bool ResizeZoneLeftBottomHandler( const int x, const int y); virtual bool ResizeZoneRightBottomHandler( const int x, const int y); CVisualHint *GetHintAt( const int index); CVisualHint *GetHint( const int id); CVisualHint *GetHint( const string name); CVisualHint *CreateNewHint( const ENUM_HINT_TYPE type, const string object_name, const string user_name, const int id, const int x, const int y, const int w, const int h); void ShowHintArrowed( const ENUM_HINT_TYPE type, const int x, const int y); void HideHintsAll( const bool chart_redraw); public : CImagePainter *Painter( void ) { return & this .m_painter; } CListObj *GetListHints( void ) { return & this .m_list_hints; } CVisualHint *InsertNewTooltip( const ENUM_HINT_TYPE type, const string user_name, const int w, const int h); CVisualHint *InsertTooltip(CVisualHint *obj, const int dx, const int dy); void SetImageXY( const int x, const int y) { this .m_painter.SetXY(x,y); } void SetImageSize( const int w, const int h) { this .m_painter.SetSize(w,h); } void SetImageBound( const int x, const int y, const int w, const int h) { this .SetImageXY(x,y); this .SetImageSize(w,h); } int ImageX( void ) const { return this .m_painter.X(); } int ImageY( void ) const { return this .m_painter.Y(); } int ImageWidth( void ) const { return this .m_painter.Width(); } int ImageHeight( void ) const { return this .m_painter.Height(); } int ImageRight( void ) const { return this .m_painter.Right(); } int ImageBottom( void ) const { return this .m_painter.Bottom(); } virtual void SetGroup( const int group ) { this .m_group= group ; } int Group( void ) const { return this .m_group; } virtual void SetResizable( const bool flag); virtual void SetVisibleInContainer( const bool flag) { this .m_visible_in_container=flag; } bool IsVisibleInContainer( void ) const { return this .m_visible_in_container;} virtual string Description( void ); virtual void OnResizeZoneEvent( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam); virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; virtual bool Save( const int file_handle); virtual bool Load( const int file_handle); virtual int Type( void ) const { return (ELEMENT_TYPE_ELEMENT_BASE);} CElementBase( void ) { this .m_painter.CanvasAssign( this .GetForeground()); this .m_visible_in_container= true ; } CElementBase( const string object_name, const string text, const long chart_id, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h); ~CElementBase( void ) {} };

Все добавляемые к элементу объекты-подсказки будут размещаться в списке m_list_hints. Флаг m_visible_in_containerустанавливает видимость элемента в контейнере. При установленном флаге видимостью элемента управляют методы Show() и Hide() контейнера. При сброшенном флаге видимостью элемента управляет программист.

Например, если полосы прокрутки у контейнера скрыты (содержимое контейнера полностью помещается внутри видимой области), и если контейнер скрыт, то при вызове метода контейнера Show() полосы прокрутки тоже будут отображены в случае, если для них установлен этот флаг. Так не должно быть. Поэтому для полос прокрутки флаг m_visible_in_container сбрасывается, и скроллбары отображаются в соответствии с внутренней логикой контейнера — только в случае, если содержимое контейнера не помещается в видимую область, и его необходимо прокручивать.

В конструкторах класса установим флаг видимости элемента в контейнере:

CElementBase( void ) { this .m_painter.CanvasAssign( this .GetForeground()); this .m_visible_in_container= true ; } CElementBase( const string object_name, const string text, const long chart_id, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h); ~CElementBase( void ) {} }; CElementBase::CElementBase( const string object_name, const string text, const long chart_id, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h) : CCanvasBase(object_name,chart_id,wnd,x,y,w,h),m_group(- 1 ) { this .m_painter.CanvasAssign( this .GetForeground()); this .m_painter.SetXY( 0 , 0 ); this .m_painter.SetSize( 0 , 0 ); this .m_visible_in_container= true ; }

Метод, устанавливающий флаг возможности изменения размеров:

void CElementBase::SetResizable( const bool flag) { CCanvasBase::SetResizable(flag); if (flag) this .AddHintsArrowed(); else this .DeleteHintsArrowed(); }

Устанавливаем в объект указанное значение флага. Если флаг передан как true, то создаём для элемента четыре подсказки со стрелками. Если флаг передан как false — удаляем ранее созданные подсказки со стрелками.

Методы, возвращающие указатели на подсказки:

CVisualHint *CElementBase::GetHintAt( const int index) { return this .m_list_hints.GetNodeAtIndex(index); } CVisualHint *CElementBase::GetHint( const int id) { int total= this .m_list_hints.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CVisualHint *obj= this .GetHintAt(i); if (obj!= NULL && obj.ID()==id) return obj; } return NULL ; } CVisualHint *CElementBase::GetHint( const string name) { int total= this .m_list_hints.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CVisualHint *obj= this .GetHintAt(i); if (obj!= NULL && obj.Name()==name) return obj; } return NULL ; }

В списке ищется объект-подсказка с указанным значением свойства и, при успехе, возвращается указатель на найденный объект.

Метод, добавляющий указанный объект-подсказку в список:

bool CElementBase::AddHintToList(CVisualHint *obj) { if (obj== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Empty element passed" , __FUNCTION__ ); return false ; } this .m_list_hints.Sort(ELEMENT_SORT_BY_ID); if ( this .m_list_hints.Search(obj)== NULL ) return ( this .m_list_hints.Add(obj)>- 1 ); return false ; }

В метод передаётся указатель на объект, который необходимо поместить в список. Объекты-подсказки при добавлении отслеживаются по идентификатору. Это значит, что у каждого такого объекта должен быть собственный уникальный идентификатор.

Метод, создающий новый объект подсказку:

CVisualHint *CElementBase::CreateNewHint( const ENUM_HINT_TYPE type, const string object_name, const string user_name, const int id, const int x, const int y, const int w, const int h) { CVisualHint *obj= new CVisualHint(object_name, this .m_chart_id, this .m_wnd,x,y,w,h); if (obj== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error: Failed to create Hint object" , __FUNCTION__ ); return NULL ; } obj.SetID(id); obj.SetName(user_name); obj.SetHintType(type); return obj; }

Метод создаёт новый объект и устанавливает пользовательское имя, идентификатор и тип подсказки. Возвращает указатель на созданный объект.

Метод, создающий и добавляющий новый объект-подсказку в список:

CVisualHint *CElementBase::CreateAndAddNewHint( const ENUM_HINT_TYPE type, const string user_name, const int w, const int h) { int obj_total= this .m_list_hints.Total(); string obj_name= this .NameFG()+ "_HNT" +( string )obj_total; int x= this .Right()+ 1 ; int y= this .Bottom()+ 1 ; CVisualHint *obj= this .CreateNewHint(type,obj_name,user_name,obj_total,x,y,w,h); if (obj== NULL ) return NULL ; obj.SetImageBound( 0 , 0 , this .Width(), this .Height()); obj.SetContainerObj(& this ); obj.ObjectSetZOrder( this .ObjectZOrder()+ 1 ); if (! this .AddHintToList(obj)) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to add Hint object with ID %d to list" , __FUNCTION__ ,obj.ID()); delete obj; return NULL ; } return obj; }

Основной метод для создания подсказок и размещения их в список подсказок элемента.

Метод, добавляющий существующий объект-подсказку в список:

CVisualHint *CElementBase::AddHint(CVisualHint *obj, const int dx, const int dy) { if (obj.Type()!=ELEMENT_TYPE_HINT) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Only an object with the Hint type can be used here. The element type \"%s\" was passed" , __FUNCTION__ ,ElementDescription((ENUM_ELEMENT_TYPE)obj.Type())); return NULL ; } int id=obj.ID(); obj.SetID( this .m_list_hints.Total()); if (! this .AddHintToList(obj)) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to add Hint object to list" , __FUNCTION__ ); obj.SetID(id); return NULL ; } int x= this .X()+dx; int y= this .Y()+dy; obj.Move(x,y); obj.SetContainerObj(& this ); obj.ObjectSetZOrder( this .ObjectZOrder()+ 1 ); return obj; }

Метод позволяет добавить в список подсказок элемента ранее уже созданный объект-подсказку.

Метод, добавляющий в список объекты-подсказки со стрелками:

bool CElementBase::AddHintsArrowed( void ) { string array[ 4 ]={ "HintHORZ" , "HintVERT" , "HintNWSE" , "HintNESW" }; ENUM_HINT_TYPE type[ 4 ]={HINT_TYPE_ARROW_HORZ,HINT_TYPE_ARROW_VERT,HINT_TYPE_ARROW_NWSE,HINT_TYPE_ARROW_NESW}; bool res= true ; for ( int i= 0 ;i<( int )array.Size();i++) res &=( this .CreateAndAddNewHint(type[i],array[i], 0 , 0 )!= NULL ); if (!res) return false ; for ( int i= 0 ;i<( int )array.Size();i++) { CVisualHint *obj= this .GetHint(array[i]); if (obj== NULL ) continue ; obj.Hide( false ); obj.Draw( false ); } return true ; }

Метод последовательно создаёт и добавляет в список подсказок элемента все четыре типа подсказок со стрелками.

Метод, удаляющий из списка все объекты-подсказки со стрелками:

bool CElementBase::DeleteHintsArrowed( void ) { bool res= true ; for ( int i= this .m_list_hints.Total()- 1 ;i>= 0 ;i--) { CVisualHint *obj= this .m_list_hints.GetNodeAtIndex(i); if (obj!= NULL && obj.HintType()!=HINT_TYPE_TOOLTIP) res &= this .m_list_hints.DeleteCurrent(); } return res; }

В цикле по списку подсказок ищем объекты с типом подсказки не Tooltip и удаляем каждый из списка.

Метод, создающий и добавляющий новый объект-подсказку с типом Tooltip в список:

CVisualHint *CElementBase::InsertNewTooltip( const ENUM_HINT_TYPE type, const string user_name, const int w, const int h) { if (type!=HINT_TYPE_TOOLTIP) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Only a tooltip can be added to an element" , __FUNCTION__ ); return NULL ; } return this .CreateAndAddNewHint(type,user_name,w,h); }

Метод, добавляющий ранее созданный объект-подсказку в список:

CVisualHint *CElementBase::InsertTooltip(CVisualHint *obj, const int dx, const int dy) { if (:: CheckPointer (obj)== POINTER_INVALID ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Empty element passed" , __FUNCTION__ ); return NULL ; } if (obj.HintType()!=HINT_TYPE_TOOLTIP) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Only a tooltip can be added to an element" , __FUNCTION__ ); return NULL ; } return this .AddHint(obj,dx,dy); }

Методы позволяют добавить в список подсказок элемента либо новую, либо уже существующую подсказку с типом Tooltip. Полезно, если у элемента динамически появляются области, при наведении на которые должны появляться всплывающие подсказки.

Метод, отображающий указанную подсказку в указанных координатах:

void CElementBase::ShowHintArrowed( const ENUM_HINT_TYPE type, const int x, const int y) { CVisualHint *hint= NULL ; for ( int i= 0 ;i< this .m_list_hints.Total();i++) { CVisualHint *obj= this .GetHintAt(i); if (obj== NULL ) continue ; if (obj.HintType()==type) hint=obj; else obj.Hide( false ); } if (hint!= NULL && hint.IsHidden()) { hint.Move(x,y); hint.Draw( false ); hint.BringToTop( true ); } }

Метод ищет подсказку с указанным типом и отображает её в координатах, указанных в формальных параметрах метода. Отображает первую встречную подсказку указанного типа. Все остальные подсказки скрываются. Метод рассчитан на отображение подсказок со стрелками, которых в списке должно быть четыре объекта. В первую очередь, все подсказки скрываются в цикле, а уже затем отображается искомая.

Метод, скрывающий все подсказки:

void CElementBase::HideHintsAll( const bool chart_redraw) { for ( int i= 0 ;i< this .m_list_hints.Total();i++) { CVisualHint *obj= this .GetHintAt(i); if (obj!= NULL ) obj.Hide( false ); } if (chart_redraw) :: ChartRedraw ( this .m_chart_id); }

В цикле по списку объектов подсказок скрывается каждый очередной объект из списка.

Метод, отображающий подсказку рядом с курсором:

bool CElementBase::ShowCursorHint( const ENUM_CURSOR_REGION edge, int x, int y) { CVisualHint *hint= NULL ; int hint_shift_x= 0 ; int hint_shift_y= 0 ; switch (edge) { case CURSOR_REGION_RIGHT : case CURSOR_REGION_LEFT : hint_shift_x= 1 ; hint_shift_y= 18 ; this .ShowHintArrowed(HINT_TYPE_ARROW_HORZ,x+hint_shift_x,y+hint_shift_y); hint= this .GetHint( "HintHORZ" ); break ; case CURSOR_REGION_TOP : case CURSOR_REGION_BOTTOM : hint_shift_x= 12 ; hint_shift_y= 4 ; this .ShowHintArrowed(HINT_TYPE_ARROW_VERT,x+hint_shift_x,y+hint_shift_y); hint= this .GetHint( "HintVERT" ); break ; case CURSOR_REGION_LEFT_TOP : case CURSOR_REGION_RIGHT_BOTTOM : hint_shift_x= 10 ; hint_shift_y= 2 ; this .ShowHintArrowed(HINT_TYPE_ARROW_NWSE,x+hint_shift_x,y+hint_shift_y); hint= this .GetHint( "HintNWSE" ); break ; case CURSOR_REGION_LEFT_BOTTOM : case CURSOR_REGION_RIGHT_TOP : hint_shift_x= 5 ; hint_shift_y= 12 ; this .ShowHintArrowed(HINT_TYPE_ARROW_NESW,x+hint_shift_x,y+hint_shift_y); hint= this .GetHint( "HintNESW" ); break ; default : break ; } return (hint!= NULL ? hint.Move(x+hint_shift_x,y+hint_shift_y) : false ); }

В зависимости от грани элемента или его угла, отображается соответствующая подсказка рядом с курсором.

Обработчик изменения размеров:

void CElementBase::OnResizeZoneEvent( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam) { int x=( int )lparam; int y=( int )dparam; int shift_x= 0 ; int shift_y= 0 ; ENUM_CURSOR_REGION edge=( this .ResizeRegion()==CURSOR_REGION_NONE ? this .CheckResizeZone(x,y) : this .ResizeRegion()); ENUM_RESIZE_ZONE_ACTION action=(ENUM_RESIZE_ZONE_ACTION)id; if (action==RESIZE_ZONE_ACTION_NONE || (action==RESIZE_ZONE_ACTION_HOVER && edge==CURSOR_REGION_NONE)) { this .SetResizeMode( false ); this .SetResizeRegion(CURSOR_REGION_NONE); this .HideHintsAll( true ); } if (action==RESIZE_ZONE_ACTION_HOVER) { if ( this .ShowCursorHint(edge,x,y)) :: ChartRedraw ( this .m_chart_id); } if (action==RESIZE_ZONE_ACTION_BEGIN) { this .SetResizeMode( true ); this .SetResizeRegion(edge); this .ShowCursorHint(edge,x,y); } if (action==RESIZE_ZONE_ACTION_DRAG) { this .ResizeActionDragHandler(x,y); this .ShowCursorHint(edge,x,y); } }

В качестве идентификатора события (id) в обработчик передаётся действие курсора в зоне взаимодействия (наведён на зону, перемещается с зажатой кнопкой, кнопка отпущена). Далее получаем границу элемента, на которой происходит событие, и обрабатываем его. Вся логика расписана в комментариях к коду и, надеюсь, никаких вопросов не вызывает. Все ситуации обрабатываются специальными обработчиками, рассмотренными ниже.

Обработчик перетаскивания граней и углов элемента:

void CElementBase::ResizeActionDragHandler( const int x, const int y) { if ( this .ResizeRegion()==CURSOR_REGION_RIGHT) this .ResizeZoneRightHandler(x,y); if ( this .ResizeRegion()==CURSOR_REGION_BOTTOM) this .ResizeZoneBottomHandler(x,y); if ( this .ResizeRegion()==CURSOR_REGION_LEFT) this .ResizeZoneLeftHandler(x,y); if ( this .ResizeRegion()==CURSOR_REGION_TOP) this .ResizeZoneTopHandler(x,y); if ( this .ResizeRegion()==CURSOR_REGION_RIGHT_BOTTOM) this .ResizeZoneRightBottomHandler(x,y); if ( this .ResizeRegion()==CURSOR_REGION_RIGHT_TOP) this .ResizeZoneRightTopHandler(x,y); if ( this .ResizeRegion()==CURSOR_REGION_LEFT_BOTTOM) this .ResizeZoneLeftBottomHandler(x,y); if ( this .ResizeRegion()==CURSOR_REGION_LEFT_TOP) this .ResizeZoneLeftTopHandler(x,y); }

В зависимости от грани элемента, или его угла, с которым происходит взаимодействие, вызываются специализированные обработчики этих событий:

bool CElementBase::ResizeZoneBottomHandler( const int x, const int y) { int height=:: fmax (y- this .Y(),DEF_PANEL_MIN_H); if (! this .ResizeH(height)) return false ; CVisualHint *hint= this .GetHint( "HintVERT" ); if (hint== NULL ) return false ; int shift_x= 12 ; int shift_y= 4 ; return hint.Move(x+shift_x,y+shift_y); } bool CElementBase::ResizeZoneLeftHandler( const int x, const int y) { int new_x=:: fmin (x, this .Right()-DEF_PANEL_MIN_W+ 1 ); int width= this .Right()-new_x+ 1 ; if (! this .MoveXYWidthResize(new_x, this .Y(),width, this .Height())) return false ; CVisualHint *hint= this .GetHint( "HintHORZ" ); if (hint== NULL ) return false ; int shift_x= 1 ; int shift_y= 18 ; return hint.Move(x+shift_x,y+shift_y); } bool CElementBase::ResizeZoneTopHandler( const int x, const int y) { int new_y=:: fmin (y, this .Bottom()-DEF_PANEL_MIN_H+ 1 ); int height= this .Bottom()-new_y+ 1 ; if (! this .MoveXYWidthResize( this .X(),new_y, this .Width(),height)) return false ; CVisualHint *hint= this .GetHint( "HintVERT" ); if (hint== NULL ) return false ; int shift_x= 12 ; int shift_y= 4 ; return hint.Move(x+shift_x,y+shift_y); } bool CElementBase::ResizeZoneRightBottomHandler( const int x, const int y) { int width =:: fmax (x- this .X()+ 1 , DEF_PANEL_MIN_W); int height=:: fmax (y- this .Y()+ 1 , DEF_PANEL_MIN_H); if (! this .Resize(width,height)) return false ; CVisualHint *hint= this .GetHint( "HintNWSE" ); if (hint== NULL ) return false ; int shift_x= 10 ; int shift_y= 2 ; return hint.Move(x+shift_x,y+shift_y); } bool CElementBase::ResizeZoneRightTopHandler( const int x, const int y) { int new_y=:: fmin (y, this .Bottom()-DEF_PANEL_MIN_H+ 1 ); int width =:: fmax (x- this .X()+ 1 , DEF_PANEL_MIN_W); int height= this .Bottom()-new_y+ 1 ; if (! this .MoveXYWidthResize( this .X(),new_y,width,height)) return false ; CVisualHint *hint= this .GetHint( "HintNESW" ); if (hint== NULL ) return false ; int shift_x= 5 ; int shift_y= 12 ; return hint.Move(x+shift_x,y+shift_y); } bool CElementBase::ResizeZoneLeftBottomHandler( const int x, const int y) { int new_x=:: fmin (x, this .Right()-DEF_PANEL_MIN_W+ 1 ); int width = this .Right()-new_x+ 1 ; int height=:: fmax (y- this .Y()+ 1 , DEF_PANEL_MIN_H); if (! this .MoveXYWidthResize(new_x, this .Y(),width,height)) return false ; CVisualHint *hint= this .GetHint( "HintNESW" ); if (hint== NULL ) return false ; int shift_x= 5 ; int shift_y= 12 ; return hint.Move(x+shift_x,y+shift_y); } bool CElementBase::ResizeZoneLeftTopHandler( const int x, const int y) { int new_x=:: fmin (x, this .Right()-DEF_PANEL_MIN_W+ 1 ); int new_y=:: fmin (y, this .Bottom()-DEF_PANEL_MIN_H+ 1 ); int width = this .Right() -new_x+ 1 ; int height= this .Bottom()-new_y+ 1 ; if (! this .MoveXYWidthResize(new_x, new_y,width,height)) return false ; CVisualHint *hint= this .GetHint( "HintNWSE" ); if (hint== NULL ) return false ; int shift_x= 10 ; int shift_y= 2 ; return hint.Move(x+shift_x,y+shift_y); }

В обработчиках рассчитывается новый размер элемента и, при необходимости, его новые координаты. Устанавливаются его новые размеры (и координаты), и отображается подсказка со стрелками возле курсора.

В методы работы с файлами добавим сохранение и загрузку списка подсказок, и флаг видимости в контейнере:

bool CElementBase::Save( const int file_handle) { if (!CCanvasBase::Save(file_handle)) return false ; if (! this .m_list_hints.Save(file_handle)) return false ; if (! this .m_painter.Save(file_handle)) return false ; if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .m_group, INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return false ; if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .m_visible_in_container, INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return false ; return true ; } bool CElementBase::Load( const int file_handle) { if (!CCanvasBase::Load(file_handle)) return false ; if (! this .m_list_hints.Load(file_handle)) return false ; if (! this .m_painter.Load(file_handle)) return false ; this .m_group=:: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE ); this .m_visible_in_container=:: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE ); return true ; }

У контейнеров (Панель, Группа Элементов, Контейнер) должны быть собственные методы изменения размеров.

Просто сделаем в классе CPanel реализацию этих виртуальных методов и добавим метод, одновременно изменяющий размеры и координаты элемента:

class CPanel : public CLabel { private : CElementBase m_temp_elm; CBound m_temp_bound; protected : CListObj m_list_elm; CListObj m_list_bounds; bool AddNewElement(CElementBase *element); public : CListObj *GetListAttachedElements( void ) { return & this .m_list_elm; } CListObj *GetListBounds( void ) { return & this .m_list_bounds; } CElementBase *GetAttachedElementAt( const uint index) { return this .m_list_elm.GetNodeAtIndex(index); } CElementBase *GetAttachedElementByID( const int id); CElementBase *GetAttachedElementByName( const string name); CBound *GetBoundAt( const uint index) { return this .m_list_bounds.GetNodeAtIndex(index); } CBound *GetBoundByID( const int id); CBound *GetBoundByName( const string name); virtual CElementBase *InsertNewElement( const ENUM_ELEMENT_TYPE type, const string text, const string user_name, const int dx, const int dy, const int w, const int h); virtual CElementBase *InsertElement(CElementBase *element, const int dx, const int dy); CBound *InsertNewBound( const string name, const int dx, const int dy, const int w, const int h); virtual bool ResizeW( const int w); virtual bool ResizeH( const int h); virtual bool Resize( const int w, const int h); virtual void Draw( const bool chart_redraw); virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; virtual bool Save( const int file_handle); virtual bool Load( const int file_handle); virtual int Type( void ) const { return (ELEMENT_TYPE_PANEL); } void Init( void ); virtual void InitColors( void ); virtual bool Move( const int x, const int y); virtual bool Shift( const int dx, const int dy); virtual bool MoveXYWidthResize( const int x, const int y, const int w, const int h); virtual void Hide( const bool chart_redraw); virtual void Show( const bool chart_redraw); virtual void BringToTop( const bool chart_redraw); virtual void Block( const bool chart_redraw); virtual void Unblock( const bool chart_redraw); virtual void Print ( void ); void PrintAttached( const uint tab= 3 ); void PrintBounds( void ); virtual void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam); virtual void TimerEventHandler( void ); CPanel( void ); CPanel( const string object_name, const string text, const long chart_id, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h); ~CPanel ( void ) { this .m_list_elm.Clear(); this .m_list_bounds.Clear(); } };

За пределами тела класса напишем реализацию методов изменения размеров панели:

bool CPanel::ResizeW( const int w) { if (! this .ObjectResizeW(w)) return false ; this .BoundResizeW(w); this .SetImageSize(w, this .Height()); if (! this .ObjectTrim()) { this .Update( false ); this .Draw( false ); } return true ; } bool CPanel::ResizeH( const int h) { if (! this .ObjectResizeH(h)) return false ; this .BoundResizeH(h); this .SetImageSize( this .Width(),h); if (! this .ObjectTrim()) { this .Update( false ); this .Draw( false ); } return true ; } bool CPanel::Resize( const int w, const int h) { if (! this .ObjectResize(w,h) ) return false ; this .BoundResize(w,h); this .SetImageSize(w,h); if (! this .ObjectTrim() ) { this .Update( false ); this .Draw( false ); } return true ; }

Сначала изменяются размеры графического объекта, затем устанавливаются новые размеры элемента и области рисования. Далее элемент обрезается по границам своего контейнера.

В методе, рисующем внешний вид, необходимо пропускать скроллбары, так как за их отрисовку отвечают иные методы:

void CPanel::Draw( const bool chart_redraw) { this .Fill( this .BackColor(), false ); this .m_painter.Clear( this .AdjX( this .m_painter.X()), this .AdjY( this .m_painter.Y()), this .m_painter.Width(), this .m_painter.Height(), false ); color clr_dark =( this .BackColor()==clrNULL ? this .BackColor() : this .GetBackColorControl().NewColor( this .BackColor(),- 20 ,- 20 ,- 20 )); color clr_light=( this .BackColor()==clrNULL ? this .BackColor() : this .GetBackColorControl().NewColor( this .BackColor(), 6 , 6 , 6 )); this .m_painter.FrameGroupElements( this .AdjX( this .m_painter.X()), this .AdjY( this .m_painter.Y()), this .m_painter.Width(), this .m_painter.Height(), this .Text(), this .ForeColor(),clr_dark,clr_light, this .AlphaFG(), true ); this .m_background.Update( false ); for ( int i= 0 ;i< this .m_list_elm.Total();i++) { CElementBase *elm= this .GetAttachedElementAt(i); if (elm!= NULL && elm.Type()!=ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_H && elm.Type()!=ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_V ) elm.Draw( false ); } if (chart_redraw) :: ChartRedraw ( this .m_chart_id); }

Метод, устанавливающий одновременно координаты и размеры панели:

bool CPanel::MoveXYWidthResize( const int x, const int y, const int w, const int h) { int delta_x=x- this .X(); int delta_y=y- this .Y(); if (!CCanvasBase::MoveXYWidthResize(x,y,w,h)) return false ; this .BoundMove(x,y); this .BoundResize(w,h); this .SetImageBound( 0 , 0 , this .Width(), this .Height()); if (! this .ObjectTrim()) { this .Update( false ); this .Draw( false ); } bool res= true ; int total= this .m_list_elm.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CElementBase *elm= this .GetAttachedElementAt(i); if (elm!= NULL ) res &=elm.Move(elm.X()+delta_x,elm.Y()+delta_y); } return res; }

Сначала смещается графический объект с изменением его размеров, далее устанавливаются новые координаты и размеры панели, устанавливается новый размер области изображения и элемент подрезается по границам своего контейнера. Затем смещаются все привязанные элементы на дистанцию смещения панели.

В методе, отображающем объект на всех периодах графика, необходимо исключить отображение полос прокрутки и объектов со специальным флагом видимости — их видимостью управляют методы класса объекта-контейнера:

void CPanel::Show( const bool chart_redraw) { if (! this .m_hidden || ! this .m_visible_in_container ) return ; CCanvasBase::Show( false ); for ( int i= 0 ;i< this .m_list_elm.Total();i++) { CElementBase *elm= this .GetAttachedElementAt(i); if (elm!= NULL ) { if (elm.Type()==ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_H || elm.Type()==ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_V) continue ; elm.Show( false ); } } if (chart_redraw) :: ChartRedraw ( this .m_chart_id); }

Точно так же и в методе, помещающем объект на передний план, скроллбары необходимо пропустить:

void CPanel::BringToTop( const bool chart_redraw) { CCanvasBase::BringToTop( false ); for ( int i= 0 ;i< this .m_list_elm.Total();i++) { CElementBase *elm= this .GetAttachedElementAt(i); if (elm!= NULL ) { if (elm.Type()==ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_H || elm.Type()==ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_V) continue ; elm.BringToTop( false ); } } if (chart_redraw) :: ChartRedraw ( this .m_chart_id); }

Сами скроллбары должны иметь установленный флаг, запрещающий их обрезку по границам контейнера. Если этого не сделать, то их видимостью будет управлять метод ObjectTrim(), который скрывает все объекты, выходящие за границы видимой области контейнера. А именно в этой области и располагаются скроллбары.

В методах Init обоих объектов скроллбаров установим такой флаг:

void CScrollBarThumbH::Init( const string text) { CButton::Init( "" ); this .SetMovable( true ); this .SetChartRedrawFlag( false ); this .m_trim_flag= false ;

void CScrollBarThumbV::Init( const string text) { CButton::Init( "" ); this .SetMovable( true ); this .SetChartRedrawFlag( false ); this .m_trim_flag= false ; }

В класс горизонтальной полосы прокрутки добавим два метода — для установки позиции ползунка и установки флага видимости в контейнере:

class CScrollBarH : public CPanel { protected : CButtonArrowLeft *m_butt_left; CButtonArrowRight*m_butt_right; CScrollBarThumbH *m_thumb; public : CButtonArrowLeft *GetButtonLeft( void ) { return this .m_butt_left; } CButtonArrowRight*GetButtonRight( void ) { return this .m_butt_right; } CScrollBarThumbH *GetThumb( void ) { return this .m_thumb; } void SetChartRedrawFlag( const bool flag) { if ( this .m_thumb!= NULL ) this .m_thumb.SetChartRedrawFlag(flag); } bool ChartRedrawFlag( void ) const { return ( this .m_thumb!= NULL ? this .m_thumb.ChartRedrawFlag() : false ); } int TrackLength( void ) const ; int TrackBegin( void ) const ; int ThumbPosition( void ) const ; bool SetThumbPosition( const int pos) const { return ( this .m_thumb!= NULL ? this .m_thumb.MoveX(pos) : false ); } bool SetThumbSize( const uint size) const { return ( this .m_thumb!= NULL ? this .m_thumb.ResizeW(size) : false ); } virtual bool ResizeW( const int size); virtual void SetVisibleInContainer( const bool flag); virtual void Draw( const bool chart_redraw); virtual int Type( void ) const { return (ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_H); } void Init( void ); virtual void InitColors( void ); virtual void OnWheelEvent( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam); CScrollBarH( void ); CScrollBarH( const string object_name, const string text, const long chart_id, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h); ~CScrollBarH( void ) {} };

За пределами тела класса напишем реализацию метода установки флага видимости в контейнере:

void CScrollBarH::SetVisibleInContainer( const bool flag) { this .m_visible_in_container=flag; if ( this .m_butt_left!= NULL ) this .m_butt_left.SetVisibleInContainer(flag); if ( this .m_butt_right!= NULL ) this .m_butt_right.SetVisibleInContainer(flag); if ( this .m_thumb!= NULL ) this .m_thumb.SetVisibleInContainer(flag); }

Здесь каждой составляющей полосы прокрутки устанавливается переданный в метод флаг.

В методе инициализации для каждой составляющей скроллбара установим флаги:

void CScrollBarH::Init( void ) { CPanel::Init(); this .SetAlphaBG( 255 ); this .SetBorderWidth( 0 ); this .SetText( "" ); this .m_trim_flag= false ; int w= this .Height(); int h= this .Height(); this .m_butt_left = this .InsertNewElement(ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_LEFT, "" , "ButtL" , 0 , 0 ,w,h); this .m_butt_right= this .InsertNewElement(ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_RIGHT, "" , "ButtR" , this .Width()-w, 0 ,w,h); if ( this .m_butt_left== NULL || this .m_butt_right== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Init failed" , __FUNCTION__ ); return ; } this .m_butt_left.SetImageBound( 1 , 1 ,w- 2 ,h- 4 ); this .m_butt_left.InitBackColors( this .m_butt_left.BackColorFocused()); this .m_butt_left.ColorsToDefault(); this .m_butt_left.InitBorderColors( this .BorderColor(), this .m_butt_left.BackColorFocused(), this .m_butt_left.BackColorPressed(), this .m_butt_left.BackColorBlocked()); this .m_butt_left.ColorsToDefault(); this .m_butt_left.SetTrimmered( false ); this .m_butt_left.SetVisibleInContainer( false ); this .m_butt_right.SetImageBound( 1 , 1 ,w- 2 ,h- 4 ); this .m_butt_right.InitBackColors( this .m_butt_right.BackColorFocused()); this .m_butt_right.ColorsToDefault(); this .m_butt_right.InitBorderColors( this .BorderColor(), this .m_butt_right.BackColorFocused(), this .m_butt_right.BackColorPressed(), this .m_butt_right.BackColorBlocked()); this .m_butt_right.ColorsToDefault(); this .m_butt_right.SetTrimmered( false ); this .m_butt_right.SetVisibleInContainer( false ); int tsz= this .Width()-w* 2 ; this .m_thumb= this .InsertNewElement(ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_THUMB_H, "" , "ThumbH" ,w, 1 ,tsz-w* 4 ,h- 2 ); if ( this .m_thumb== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Init failed" , __FUNCTION__ ); return ; } this .m_thumb.InitBackColors( this .m_thumb.BackColorFocused()); this .m_thumb.ColorsToDefault(); this .m_thumb.InitBorderColors( this .m_thumb.BackColor(), this .m_thumb.BackColorFocused(), this .m_thumb.BackColorPressed(), this .m_thumb.BackColorBlocked()); this .m_thumb.ColorsToDefault(); this .m_thumb.SetMovable( true ); this .m_thumb.SetTrimmered( false ); this .m_thumb.SetVisibleInContainer( false ); this .m_thumb.SetChartRedrawFlag( false ); this .m_visible_in_container= false ; }

Точно такие же доработки сделаем в классе вертикальной полосы прокрутки:

class CScrollBarV : public CPanel { protected : CButtonArrowUp *m_butt_up; CButtonArrowDown *m_butt_down; CScrollBarThumbV *m_thumb; public : CButtonArrowUp *GetButtonUp( void ) { return this .m_butt_up; } CButtonArrowDown *GetButtonDown( void ) { return this .m_butt_down; } CScrollBarThumbV *GetThumb( void ) { return this .m_thumb; } void SetChartRedrawFlag( const bool flag) { if ( this .m_thumb!= NULL ) this .m_thumb.SetChartRedrawFlag(flag); } bool ChartRedrawFlag( void ) const { return ( this .m_thumb!= NULL ? this .m_thumb.ChartRedrawFlag() : false ); } int TrackLength( void ) const ; int TrackBegin( void ) const ; int ThumbPosition( void ) const ; bool SetThumbPosition( const int pos) const { return ( this .m_thumb!= NULL ? this .m_thumb.MoveY(pos) : false ); } bool SetThumbSize( const uint size) const { return ( this .m_thumb!= NULL ? this .m_thumb.ResizeH(size) : false ); } virtual bool ResizeH( const int size); virtual void SetVisibleInContainer( const bool flag); virtual void Draw( const bool chart_redraw); virtual int Type( void ) const { return (ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_V); } void Init( void ); virtual void InitColors( void ); virtual void OnWheelEvent( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam); CScrollBarV( void ); CScrollBarV( const string object_name, const string text, const long chart_id, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h); ~CScrollBarV( void ) {} };

void CScrollBarV::Init( void ) { CPanel::Init(); this .SetAlphaBG( 255 ); this .SetBorderWidth( 0 ); this .SetText( "" ); this .m_trim_flag= false ; int w= this .Width(); int h= this .Width(); this .m_butt_up = this .InsertNewElement(ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_UP, "" , "ButtU" , 0 , 0 ,w,h); this .m_butt_down= this .InsertNewElement(ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_DOWN, "" , "ButtD" , 0 , this .Height()-w,w,h); if ( this .m_butt_up== NULL || this .m_butt_down== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Init failed" , __FUNCTION__ ); return ; } this .m_butt_up.SetImageBound( 1 , 0 ,w- 4 ,h- 2 ); this .m_butt_up.InitBackColors( this .m_butt_up.BackColorFocused()); this .m_butt_up.ColorsToDefault(); this .m_butt_up.InitBorderColors( this .BorderColor(), this .m_butt_up.BackColorFocused(), this .m_butt_up.BackColorPressed(), this .m_butt_up.BackColorBlocked()); this .m_butt_up.ColorsToDefault(); this .m_butt_up.SetTrimmered( false ); this .m_butt_up.SetVisibleInContainer( false ); this .m_butt_down.SetImageBound( 1 , 0 ,w- 4 ,h- 2 ); this .m_butt_down.InitBackColors( this .m_butt_down.BackColorFocused()); this .m_butt_down.ColorsToDefault(); this .m_butt_down.InitBorderColors( this .BorderColor(), this .m_butt_down.BackColorFocused(), this .m_butt_down.BackColorPressed(), this .m_butt_down.BackColorBlocked()); this .m_butt_down.SetTrimmered( false ); this .m_butt_down.SetVisibleInContainer( false ); int tsz= this .Height()-w* 2 ; this .m_thumb= this .InsertNewElement(ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_THUMB_V, "" , "ThumbV" , 1 ,w,w- 2 ,tsz/ 2 ); if ( this .m_thumb== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Init failed" , __FUNCTION__ ); return ; } this .m_thumb.InitBackColors( this .m_thumb.BackColorFocused()); this .m_thumb.ColorsToDefault(); this .m_thumb.InitBorderColors( this .m_thumb.BackColor(), this .m_thumb.BackColorFocused(), this .m_thumb.BackColorPressed(), this .m_thumb.BackColorBlocked()); this .m_thumb.ColorsToDefault(); this .m_thumb.SetMovable( true ); this .m_thumb.SetTrimmered( false ); this .m_thumb.SetVisibleInContainer( false ); this .m_thumb.SetChartRedrawFlag( false ); this .m_visible_in_container= false ; }

void CScrollBarV::SetVisibleInContainer( const bool flag) { this .m_visible_in_container=flag; if ( this .m_butt_up!= NULL ) this .m_butt_up.SetVisibleInContainer(flag); if ( this .m_butt_down!= NULL ) this .m_butt_down.SetVisibleInContainer(flag); if ( this .m_thumb!= NULL ) this .m_thumb.SetVisibleInContainer(flag); }

В классе объекта контейнера CContainer объявим новые переменные и методы:

class CContainer : public CPanel { private : bool m_visible_scrollbar_h; bool m_visible_scrollbar_v; int m_init_border_size_top; int m_init_border_size_bottom; int m_init_border_size_left; int m_init_border_size_right; ENUM_ELEMENT_TYPE GetEventElementType( const string name); protected : CScrollBarH *m_scrollbar_h; CScrollBarV *m_scrollbar_v; virtual void ResizeActionDragHandler( const int x, const int y); void CheckElementSizes(CElementBase *element); int ThumbSizeHorz( void ); int TrackLengthHorz( void ) const { return ( this .m_scrollbar_h!= NULL ? this .m_scrollbar_h.TrackLength() : 0 ); } int TrackEffectiveLengthHorz( void ) { return ( this .TrackLengthHorz()- this .ThumbSizeHorz()); } int ThumbSizeVert( void ); int TrackLengthVert( void ) const { return ( this .m_scrollbar_v!= NULL ? this .m_scrollbar_v.TrackLength() : 0 ); } int TrackEffectiveLengthVert( void ) { return ( this .TrackLengthVert()- this .ThumbSizeVert()); } int ContentVisibleHorz( void ) const { return int ( this .Width()- this .BorderWidthLeft()- this .BorderWidthRight()); } int ContentVisibleVert( void ) const { return int ( this .Height()- this .BorderWidthTop()- this .BorderWidthBottom()); } int ContentSizeHorz( void ); int ContentSizeVert( void ); int ContentPositionHorz( void ); int ContentPositionVert( void ); int CalculateContentOffsetHorz( const uint thumb_position); int CalculateContentOffsetVert( const uint thumb_position); int CalculateThumbOffsetHorz( const uint content_position); int CalculateThumbOffsetVert( const uint content_position); bool ContentShiftHorz( const int value); bool ContentShiftVert( const int value); public : CScrollBarH *GetScrollBarH( void ) { return this .m_scrollbar_h; } CScrollBarV *GetScrollBarV( void ) { return this .m_scrollbar_v; } CButtonArrowUp *GetScrollBarButtonUp( void ) { return ( this .m_scrollbar_v!= NULL ? this .m_scrollbar_v.GetButtonUp() : NULL ); } CButtonArrowDown *GetScrollBarButtonDown( void ) { return ( this .m_scrollbar_v!= NULL ? this .m_scrollbar_v.GetButtonDown() : NULL ); } CButtonArrowLeft *GetScrollBarButtonLeft( void ) { return ( this .m_scrollbar_h!= NULL ? this .m_scrollbar_h.GetButtonLeft() : NULL ); } CButtonArrowRight*GetScrollBarButtonRight( void ) { return ( this .m_scrollbar_h!= NULL ? this .m_scrollbar_h.GetButtonRight(): NULL ); } CScrollBarThumbH *GetScrollBarThumbH( void ) { return ( this .m_scrollbar_h!= NULL ? this .m_scrollbar_h.GetThumb() : NULL ); } CScrollBarThumbV *GetScrollBarThumbV( void ) { return ( this .m_scrollbar_v!= NULL ? this .m_scrollbar_v.GetThumb() : NULL ); } void SetScrolling( const bool flag) { this .m_scroll_flag=flag; } bool ScrollBarHorzIsVisible( void ) const { return this .m_visible_scrollbar_h; } bool ScrollBarVertIsVisible( void ) const { return this .m_visible_scrollbar_v; } CElementBase *GetAttachedElement( void ) { return this .GetAttachedElementAt( 2 ); } virtual CElementBase *InsertNewElement( const ENUM_ELEMENT_TYPE type, const string text, const string user_name, const int dx, const int dy, const int w, const int h); virtual CElementBase *InsertElement(CElementBase *element, const int dx, const int dy); virtual void Show( const bool chart_redraw); virtual void BringToTop( const bool chart_redraw); virtual void Draw( const bool chart_redraw); virtual int Type( void ) const { return (ELEMENT_TYPE_CONTAINER); } virtual void MouseMoveHandler( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam); virtual void MousePressHandler( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam); virtual void MouseWheelHandler( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam); void Init( void ); CContainer( void ); CContainer( const string object_name, const string text, const long chart_id, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h); ~CContainer ( void ) {} };

В методе инициализации сохраним изначальные размеры рамки:

void CContainer::Init( void ) { CPanel::Init(); this .SetBorderWidth( 0 ); this .m_init_border_size_top = ( int ) this .BorderWidthTop(); this .m_init_border_size_bottom= ( int ) this .BorderWidthBottom(); this .m_init_border_size_left = ( int ) this .BorderWidthLeft(); this .m_init_border_size_right = ( int ) this .BorderWidthRight(); this .m_scrollbar_h= dynamic_cast <CScrollBarH *>(CPanel::InsertNewElement(ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_H, "" , "ScrollBarH" , 0 , this .Height()-DEF_SCROLLBAR_TH- 1 , this .Width()- 1 ,DEF_SCROLLBAR_TH)); if (m_scrollbar_h!= NULL ) { this .m_scrollbar_h.Hide( false ); this .m_scrollbar_h.SetChartRedrawFlag( false ); } this .m_scrollbar_v= dynamic_cast <CScrollBarV *>(CPanel::InsertNewElement(ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_V, "" , "ScrollBarV" , this .Width()-DEF_SCROLLBAR_TH- 1 , 0 ,DEF_SCROLLBAR_TH, this .Height()- 1 )); if (m_scrollbar_v!= NULL ) { this .m_scrollbar_v.Hide( false ); this .m_scrollbar_v.SetChartRedrawFlag( false ); } this .m_scroll_flag= true ; }

Метод, отображающий контейнер:

void CContainer::Show( const bool chart_redraw) { if (! this .m_hidden || ! this .m_visible_in_container) return ; CCanvasBase::Show( false ); for ( int i= 0 ;i< this .m_list_elm.Total();i++) { CElementBase *elm= this .GetAttachedElementAt(i); if (elm!= NULL ) { if (elm.Type()==ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_H && ! this .m_visible_scrollbar_h) continue ; if (elm.Type()==ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_V && ! this .m_visible_scrollbar_v) continue ; elm.Show( false ); } } if (chart_redraw) :: ChartRedraw ( this .m_chart_id); }

Сначала отображается панель-основание, а затем в цикле по списку прикреплённых объектов отображается содержимое контейнера, кроме полос прокрутки, если для них не установлен флаг отображения.

Метод, помещающий контейнер на передний план:

void CContainer::BringToTop( const bool chart_redraw) { CCanvasBase::BringToTop( false ); for ( int i= 0 ;i< this .m_list_elm.Total();i++) { CElementBase *elm= this .GetAttachedElementAt(i); if (elm!= NULL ) { if (elm.Type()==ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_H && ! this .m_visible_scrollbar_h) { elm.Hide( false ); continue ; } if (elm.Type()==ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_V && ! this .m_visible_scrollbar_v) { elm.Hide( false ); continue ; } elm.BringToTop( false ); } } if (chart_redraw) :: ChartRedraw ( this .m_chart_id); }

Здесь всё аналогично предыдущему методу.

Доработаем метод, проверяющий размеры элемента для отображения полос прокрутки:

void CContainer::CheckElementSizes(CElementBase *element) { if (element== NULL || ! this .m_scroll_flag || this .m_scrollbar_h== NULL || this .m_scrollbar_v== NULL ) return ; ENUM_ELEMENT_TYPE type=(ENUM_ELEMENT_TYPE)element.Type(); if (type==ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_H || type==ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_V) return ; this .m_visible_scrollbar_h= false ; this .m_visible_scrollbar_v= false ; if (element.Width()> this .ContentVisibleHorz()) { this .m_visible_scrollbar_h= true ; this .m_scrollbar_h.SetVisibleInContainer( true ); } if (element.Height()> this .ContentVisibleVert()) { this .m_visible_scrollbar_v= true ; this .m_scrollbar_v.SetVisibleInContainer( true ); } if ( this .m_visible_scrollbar_h && this .m_visible_scrollbar_v) { if ( this .m_scrollbar_v.ResizeH( this .Height()-DEF_SCROLLBAR_TH)) this .m_scrollbar_v.SetThumbSize( this .ThumbSizeVert()); if ( this .m_scrollbar_h.ResizeW( this .Width() -DEF_SCROLLBAR_TH)) this .m_scrollbar_h.SetThumbSize( this .ThumbSizeHorz()); } if ( this .m_visible_scrollbar_h) { this .SetBorderWidthBottom( this .m_scrollbar_h.Height()+ 1 ); this .m_scrollbar_h.SetThumbSize( this .ThumbSizeHorz()); int end_track= this .X()+ this .m_scrollbar_h.TrackBegin()+ this .m_scrollbar_h.TrackLength(); int thumb_right= this .m_scrollbar_h.GetThumb().Right(); if (thumb_right>=end_track) { int pos=end_track- this .ThumbSizeHorz(); this .m_scrollbar_h.SetThumbPosition(pos); } this .m_scrollbar_h.SetVisibleInContainer( true ); this .m_scrollbar_h.MoveY( this .Bottom()-DEF_SCROLLBAR_TH); this .m_scrollbar_h.BringToTop( false ); } else { this .SetBorderWidthBottom( this .m_init_border_size_bottom); this .m_scrollbar_h.Hide( false ); this .m_scrollbar_h.SetVisibleInContainer( false ); if ( this .m_scrollbar_v.ResizeH( this .Height()- 1 )) this .m_scrollbar_v.SetThumbSize( this .ThumbSizeVert()); } if ( this .m_visible_scrollbar_v) { this .SetBorderWidthRight( this .m_scrollbar_v.Width()+ 1 ); this .m_scrollbar_v.SetThumbSize( this .ThumbSizeVert()); int end_track= this .Y()+ this .m_scrollbar_v.TrackBegin()+ this .m_scrollbar_v.TrackLength(); int thumb_bottom= this .m_scrollbar_v.GetThumb().Bottom(); if (thumb_bottom>=end_track) { int pos=end_track- this .ThumbSizeVert(); this .m_scrollbar_v.SetThumbPosition(pos); } this .m_scrollbar_v.SetVisibleInContainer( true ); this .m_scrollbar_v.MoveX( this .Right()-DEF_SCROLLBAR_TH); this .m_scrollbar_v.BringToTop( false ); } else { this .SetBorderWidthRight( this .m_init_border_size_right); this .m_scrollbar_v.Hide( false ); this .m_scrollbar_v.SetVisibleInContainer( false ); if ( this .m_scrollbar_h.ResizeW( this .Width()- 1 )) this .m_scrollbar_h.SetThumbSize( this .ThumbSizeHorz()); } if ( this .m_visible_scrollbar_h || this .m_visible_scrollbar_v) { element.ObjectTrim(); } }

Логика метода подробно расписана в комментариях в коде и, думаю, вопросов не вызовет. В любом случае, их всегда можно задать в обсуждении статьи.

Обработчик перетаскивания граней и углов элемента:

void CContainer::ResizeActionDragHandler( const int x, const int y) { if ( this .m_scrollbar_h== NULL || this .m_scrollbar_v== NULL ) return ; switch ( this .ResizeRegion()) { case CURSOR_REGION_RIGHT : if ( this .ResizeZoneRightHandler(x,y)) { this .CheckElementSizes( this .GetAttachedElement()); this .ContentShiftHorz( this .m_scrollbar_h.ThumbPosition()); } break ; case CURSOR_REGION_BOTTOM : if ( this .ResizeZoneBottomHandler(x,y)) { this .CheckElementSizes( this .GetAttachedElement()); this .ContentShiftVert( this .m_scrollbar_v.ThumbPosition()); } break ; case CURSOR_REGION_LEFT : if ( this .ResizeZoneLeftHandler(x,y)) { this .CheckElementSizes( this .GetAttachedElement()); this .ContentShiftHorz( this .m_scrollbar_h.ThumbPosition()); } break ; case CURSOR_REGION_TOP : if ( this .ResizeZoneTopHandler(x,y)) { this .CheckElementSizes( this .GetAttachedElement()); this .ContentShiftVert( this .m_scrollbar_v.ThumbPosition()); } break ; case CURSOR_REGION_RIGHT_BOTTOM : if ( this .ResizeZoneRightBottomHandler(x,y)) { this .CheckElementSizes( this .GetAttachedElement()); this .ContentShiftHorz( this .m_scrollbar_h.ThumbPosition()); this .ContentShiftVert( this .m_scrollbar_v.ThumbPosition()); } break ; case CURSOR_REGION_RIGHT_TOP : if ( this .ResizeZoneRightTopHandler(x,y)) { this .CheckElementSizes( this .GetAttachedElement()); this .ContentShiftHorz( this .m_scrollbar_h.ThumbPosition()); this .ContentShiftVert( this .m_scrollbar_v.ThumbPosition()); } break ; case CURSOR_REGION_LEFT_BOTTOM : if ( this .ResizeZoneLeftBottomHandler(x,y)) { this .CheckElementSizes( this .GetAttachedElement()); this .ContentShiftHorz( this .m_scrollbar_h.ThumbPosition()); this .ContentShiftVert( this .m_scrollbar_v.ThumbPosition()); } break ; case CURSOR_REGION_LEFT_TOP : if ( this .ResizeZoneLeftTopHandler(x,y)) {} { this .CheckElementSizes( this .GetAttachedElement()); this .ContentShiftHorz( this .m_scrollbar_h.ThumbPosition()); this .ContentShiftVert( this .m_scrollbar_v.ThumbPosition()); } break ; default : return ; } :: ChartRedraw ( this .m_chart_id); }

Здесь, в зависимости от того, за какую грань или угол изменяются размеры (и координаты) элемента, вызываются соответствующие обработчики изменения размеров перетаскиванием грани или угла. После успешной отработки обработчика, новое положение содержимого контейнера корректируется по положению ползунков скроллбаров.

Это все доработки, которые необходимы для изменения размеров элементов при помощи курсора мышки. Некоторые незначительные исправления и изменения в коде здесь мы не рассматривали, так как они несут в себе лишь улучшения восприятия кода, методов, и некоторые визуальные составляющие при взаимодействии элементов с курсором мышки. Все изменения можно посмотреть в прилагаемых к статье кодах.





Тестируем результат

Для тестирования создадим в каталоге терминала \MQL5\Indicators\ в подпапке Tables\ новый индикатор с именем iTestResize.mq5:

#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 0 #property indicator_plots 0 #include "Controls\Controls.mqh" CContainer *container= NULL ; int OnInit () { int wnd= ChartWindowFind (); container= new CContainer( "Container" , "" , 0 ,wnd, 100 , 40 , 300 , 200 ); if (container== NULL ) return INIT_FAILED ; container.SetID( 1 ); container.SetAsMain(); container.SetBorderWidth( 1 ); container.SetResizable( true ); container.SetName( "Main container" ); CGroupBox *groupbox=container.InsertNewElement(ELEMENT_TYPE_GROUPBOX, "" , "Attached Groupbox" , 4 , 4 ,container.Width()* 2 + 20 ,container.Height()* 3 + 10 ); if (groupbox== NULL ) return INIT_FAILED ; groupbox.SetGroup( 1 ); for ( int i= 0 ;i< 30 ;i++) { string text= StringFormat ( "This is test line number %d to demonstrate how scrollbars work when scrolling the contents of the container." ,(i+ 1 )); int len=groupbox.GetForeground().TextWidth(text); CLabel *lbl=groupbox.InsertNewElement(ELEMENT_TYPE_LABEL,text, "TextString" + string (i+ 1 ), 8 , 8 +( 20 *i),len, 20 ); if (lbl== NULL ) return INIT_FAILED ; } container.Draw( true ); container. Print (); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { delete container; CCommonManager::DestroyInstance(); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { return (rates_total); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { container. OnChartEvent (id,lparam,dparam,sparam); } void OnTimer ( void ) { container. OnTimer (); }

Индикатор практически ничем не отличается от тестового индикатора из прошлой статьи.

Скомпилируем индикатор и запустим его на графике:

Как видим, заявленный функционал работает. Сложно захватывать края элемента там, где они соприкасаются с полосами прокрутки. Но и изменяемые в размерах элементы обычно не состоят из единственного элемента управления. Как пример — графический элемент "Форма" (Form). Он имеет достаточные отступы от всех управляющих элементов, благодаря которым можно без усилий найти точку захвата для перетаскивания границы элемента мышкой.

Остались некоторые недоработки, от которых постепенно избавимся, работая далее над созданием графического элемента TableView.





Заключение

Сегодня мы стали ещё на шаг ближе к завершению работы над элементом управления TableView, который позволит нам создавать и отображать табличные данные в своих программах. Реализация компонента View достаточно объёмна и сложна, но результат должен закрыть большинство требований по табличному представлению данных и работе с ними.

В следующей статье приступим к созданию интерактивных заголовков табличных данных, позволяющих управлять столбцами таблицы и её строками.

Программы, используемые в статье:

#

Имя Тип

Описание

1 Base.mqh Библиотека классов Классы для создания базового объекта элементов управления 2 Controls.mqh Библиотека классов Классы элементов управления 3 iTestResize.mq5 Тестовый индикатор Индикатор для тестирования работы с классами элементов управления 4 MQL5.zip Архив Архив файлов, представленных выше, для распаковки в каталог MQL5 клиентского терминала

Все созданные файлы прилагаются к статье для самостоятельного изучения. Файл архива можно распаковать в папку терминала, и все файлы будут расположены в нужной папке: \MQL5\Indicators\Tables\.

Полный исходный код проекта со всеми файлами, описанными в статье, доступен в



