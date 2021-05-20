Графика в библиотеке DoEasy (Часть 73): Объект-форма графического элемента

Содержание

Концепция

Современные программы, особенно аналитические, могут использовать в своих расчётах огромные объёмы данных, без визуализации которых сложно было бы что-то понимать. Так же достаточно сложно использовать программу в полной мере, если она не предоставляет пользователю понятный и удобный интерфейс для интерактивного взаимодействия с ним. Естественно, возможность работать с графикой не может не быть и в этой библиотеке. Поэтому сегодня мы начинаем большой раздел по работе с графическими элементами.

Наша цель — создать удобный функционал для создания широкого диапазона различных графических объектов, научить все основные классы библиотеки интерактивно работать с графикой — со своими графическими объектами, а также создавать графические объекты любой сложности иерархии своих составляющих.

Начнём работу с графическими объектами на основе класса стандартной библиотеки CCanvas. Этот класс позволяет достаточно просто создавать любые пользовательские рисунки и использовать их как "кирпичики" для построения более сложных объектов. Есть вариант использования заранее подготовленных изображений, но есть куда более интересная возможность самостоятельно рисовать эти изображения на созданном холсте. Вот эту вторую возможность мы и будем широко использовать для оформления своих графических объектов.

Иерархия же одного объекта всегда будет такой:



Базовый объект всех графических элементов библиотеки на основе класса CObject. В этом объекте будет объявлен объект класса CCanvas, и будут содержаться все общие для графических элементов параметры — такие как ширина, высота, координаты на графике, правая и нижняя границы объекта, и т.д., Объект-форма графического элемента — этот объект будет представлять собой основу (холст) любого графического объекта — на нём будут размещаться все другие элементы составного объекта, и при помощи его параметров можно будет задавать параметры всему графическому объекту. Здесь же будет объявлен объект класса, предоставляющего методы работы с состоянием мышки — координатами курсора и нажатыми кнопками.

Это минимальный состав базового элемента всех графических объектов библиотеки, создаваемых на основе класса CCanvas. Все остальные объекты будут создаваться на основе этого объекта и будут наследовать от него его базовые свойства.

Но прежде, немного доработаем уже готовые классы библиотеки и добавим новые данные для создаваемых сегодня объектов.







Доработка классов библиотеки

В файл \MQL5\Include\DoEasy\Defines.mqh добавим новый подраздел параметров канваса и впишем макроподстановку с частотой его обновления:

#define MBOOKSERIES_DEFAULT_DAYS_COUNT ( 1 ) #define MBOOKSERIES_MAX_DATA_TOTAL ( 200000 ) #define PAUSE_FOR_CANV_UPDATE ( 16 )

Дело в том, что обновлять (перерисовывать) объекты на основе канваса нужно не чаще 16 миллисекунд — чтобы избавиться от излишней перерисовки экрана, которая и так незаметна человеческому глазу, но даёт излишнюю нагрузку на систему. Поэтому мы будем перед обновлением объекта на основе канваса предварительно проверять, сколько прошло миллисекунд после предыдущего его обновления. Задавая здесь оптимальную величину задержки, мы сможем добиться приемлемого отображения экрана с графическими объектами.



Для определения состояния кнопок мыши и клавиш Shift и Ctrl мы создадим класс объекта-состояний мышки. Для него нам потребуются два перечисления: список возможных состояний кнопок мыши и клавиш Shift и Ctrl и список возможных состояний мышки относительно формы. Добавим их в конец листинга файла:

enum ENUM_MOUSE_BUTT_KEY_STATE { MOUSE_BUTT_KEY_STATE_NONE = 0 , MOUSE_BUTT_KEY_STATE_LEFT = 1 , MOUSE_BUTT_KEY_STATE_RIGHT = 2 , MOUSE_BUTT_KEY_STATE_MIDDLE = 16 , MOUSE_BUTT_KEY_STATE_WHELL = 128 , MOUSE_BUTT_KEY_STATE_X1 = 32 , MOUSE_BUTT_KEY_STATE_X2 = 64 , MOUSE_BUTT_KEY_STATE_LEFT_RIGHT = 3 , MOUSE_BUTT_KEY_STATE_SHIFT = 4 , MOUSE_BUTT_KEY_STATE_CTRL = 8 , MOUSE_BUTT_KEY_STATE_CTRL_CHIFT = 12 , MOUSE_BUTT_KEY_STATE_LEFT_WHELL = 129 , MOUSE_BUTT_KEY_STATE_LEFT_SHIFT = 5 , MOUSE_BUTT_KEY_STATE_LEFT_CTRL = 9 , MOUSE_BUTT_KEY_STATE_LEFT_CTRL_CHIFT = 13 , MOUSE_BUTT_KEY_STATE_RIGHT_WHELL = 130 , MOUSE_BUTT_KEY_STATE_RIGHT_SHIFT = 6 , MOUSE_BUTT_KEY_STATE_RIGHT_CTRL = 10 , MOUSE_BUTT_KEY_STATE_RIGHT_CTRL_CHIFT = 14 , MOUSE_BUTT_KEY_STATE_MIDDLE_WHEEL = 144 , MOUSE_BUTT_KEY_STATE_MIDDLE_SHIFT = 20 , MOUSE_BUTT_KEY_STATE_MIDDLE_CTRL = 24 , MOUSE_BUTT_KEY_STATE_MIDDLE_CTRL_CHIFT = 28 , }; enum ENUM_MOUSE_FORM_STATE { MOUSE_FORM_STATE_NONE = 0 , MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_NOT_PRESSED, MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_PRESSED, MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_WHEEL, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_NOT_PRESSED, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_PRESSED, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_WHEEL, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_NOT_PRESSED, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_PRESSED, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_WHEEL, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_NOT_PRESSED, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_PRESSED, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_WHEEL, }; enum ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE { GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WINDOW, };

Список типов графических элементов мы добавили в качестве "бронирования места" для последующих классов на основе создаваемых сегодня — эти списки будем пополнять и использовать в следующих статьях.



В списке возможных состояний кнопок мыши и клавиш Shift и Ctrl у нас находятся базовые события мышки и клавиш и некоторые их сочетания, которые возможно будут необходимы чаще всего.

В принципе, состояния мышки являются простым набором битовых флагов, описанных в справке для события CHARTEVENT_MOUSE_MOVE.

В таблице указаны биты и соответствующие им состояния кнопок мыши и клавиш Shift и Ctrl:

Бит

Описание Значение

0

Состояние левой клавиши мыши

1 1

Состояние правой клавиши мыши

2 2

Состояние клавиши SHIFT

4 3

Состояние клавиши CTRL

8 4

Состояние средней клавиши мыши

16 5

Состояние первой дополнительной клавиши мыши

32 6

Состояние второй дополнительной клавиши мыши

64

Соответственно этой таблице значения событий мышки можно определять по числу, записанному в переменную, хранящую биты состояний мышки:

Если нажата только левая кнопка, то значение переменной будет равно 1

Если нажата только правая кнопка, то значение переменной будет равно 2

Если нажата левая и правая кнопки, то значение переменной будет равно 1 + 2 = 3

Если нажата только левая кнопка и удерживается клавиша Shift, то значение переменной будет равно 1 + 4 = 5

Именно по этой причине значения в перечислении ENUM_MOUSE_BUTT_KEY_STATE у нас заданы точно в соответствии с показанным расчётом значения переменной при установленных флагах, описанных константами этого перечисления.

Перечисление ENUM_MOUSE_FORM_STATE служит для указания положения курсора мышки относительно формы при нажатых/ненажатых кнопках мышки. Значения констант этого перечисления нам понадобятся для определения взаимного расположения курсора мышки, её кнопок и объекта, с которым мы должны взаимодействовать.

Эти два перечисления мы сможем хранить в двух байтах ushort-переменной, и сразу по её значению понимать всю картину происходящего с мышью и объектом её взаимодействия. В табличке указана вся битовая раскладка этой переменной:

Бит Байт Состояние

Значение

0

0

левая кнопка мыши

1

1

0

правая кнопка мыши

2

2

0

клавиша SHIFT

4

3

0

клавиша CTRL

8

4

0

средняя кнопка мыши

16

5

0

первая дополнительная кнопка мыши

32

6

0

вторая дополнительная кнопка мыши

64

7

0

прокрутка колёсика

128

8 (0)

1

курсор внутри формы

256

9 (1)

1

курсор внутри активной зоны формы

512

10 (2)

1

курсор в области управления окном (свернуть/развернуть/закрыть и т.д.)

1024

11 (3)

1

курсор в области прокрутки окна

2048

12 (4)

1

курсор на левой грани формы

4096

13 (5)

1

курсор на нижней грани формы

8192

14 (6)

1

курсор на правой грани формы

16384

15 (7)

1

курсор на верхней грани формы

32768



Пока нам достаточно будет таких флагов состояний мышки и расположения курсора относительно объекта-формы и объекта-окна на основе формы.



Совсем немного доработаем объект класса паузы в файле \MQL5\Include\DoEasy\Services\Pause.mqh.

Его метод SetTimeBegin(), помимо установки нового времени отсчёта паузы, ещё записывает время, переданное в метод, в переменную m_time_begin.

Это требуется лишь для вывода информации в журнал и не нужно в случае, если мы просто где-то внутри метода хотим отсчитать некую паузу. Не так уж и затратно передать любое время в метод (да хоть ноль), но я решил всё же сделать перегрузку метода — без указания времени:

void SetTimeBegin( const ulong time) { this .m_time_begin=time; this .SetTimeBegin(); } void SetTimeBegin( void ) { this .m_start= this .TickCount(); } void SetWaitingMSC( const ulong pause) { this .m_wait_msc=pause; }

Теперь мы можем создать класс объекта-состояний мышки.







Класс состояний мышки

В папке сервисных функций и классов \MQL5\Include\DoEasy\Services\ создадим новый класс CMouseState в файле MouseState.mqh.

В приватной секции класса объявим переменные для хранения параметров объекта, два метода для установки флагов состояний кнопок мышки и клавиш и оставим памятку расположения флагов-битов в ushort-переменной для хранения битовых флагов состояния мышки:



#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "DELib.mqh" class CMouseState { private : int m_coord_x; int m_coord_y; int m_delta_wheel; int m_window_num; long m_chart_id; ushort m_state_flags; void SetButtonKeyState( const int id, const long lparam, const double dparam, const ushort flags); void SetButtKeyFlags( const short flags); public :

В публичной секции класса напишем методы, возвращающие значения переменных — свойств объекта:

public : void ResetAll( void ); void SetWindowNum( const int wnd_num) { this .m_window_num=wnd_num; } void SetChartID( const long id) { this .m_chart_id=id; } ushort GetMouseFlags( void ) { return this .m_state_flags; } int CoordX( void ) const { return this .m_coord_x; } int CoordY( void ) const { return this .m_coord_y; } int DeltaWheel( void ) const { return this .m_delta_wheel; } ENUM_MOUSE_BUTT_KEY_STATE ButtKeyState( const int id, const long lparam, const double dparam, const string flags); bool IsPressedButtonLeft( void ) const { return this .m_state_flags== 1 ; } bool IsPressedButtonRight( void ) const { return this .m_state_flags== 2 ; } bool IsPressedButtonMiddle( void ) const { return this .m_state_flags== 16 ; } bool IsPressedButtonX1( void ) const { return this .m_state_flags== 32 ; } bool IsPressedButtonX2( void ) const { return this .m_state_flags== 64 ; } bool IsPressedKeyShift( void ) const { return this .m_state_flags== 4 ; } bool IsPressedKeyCtrl( void ) const { return this .m_state_flags== 8 ; } bool IsPressedKeyCtrlShift( void ) const { return this .m_state_flags== 12 ; } bool IsWheel( void ) const { return this .m_state_flags== 128 ; } bool IsPressedButtonLeftWheel( void ) const { return this .m_state_flags== 129 ; } bool IsPressedButtonLeftShift( void ) const { return this .m_state_flags== 5 ; } bool IsPressedButtonLeftCtrl( void ) const { return this .m_state_flags== 9 ; } bool IsPressedButtonLeftCtrlShift( void ) const { return this .m_state_flags== 13 ; } bool IsPressedButtonRightWheel( void ) const { return this .m_state_flags== 130 ; } bool IsPressedButtonRightShift( void ) const { return this .m_state_flags== 6 ; } bool IsPressedButtonRightCtrl( void ) const { return this .m_state_flags== 10 ; } bool IsPressedButtonRightCtrlShift( void ) const { return this .m_state_flags== 14 ; } bool IsPressedButtonMiddleWheel( void ) const { return this .m_state_flags== 144 ; } bool IsPressedButtonMiddleShift( void ) const { return this .m_state_flags== 20 ; } bool IsPressedButtonMiddleCtrl( void ) const { return this .m_state_flags== 24 ; } bool IsPressedButtonMiddleCtrlShift( void ) const { return this .m_state_flags== 28 ; } CMouseState(); ~CMouseState(); };

Здесь реализованы методы, возвращающие значения переменных класса, и некоторые методы, возвращающие предопределённые состояния кнопок мышки и клавиш Ctrl и Shift.







В конструкторе класса вызывается метод, сбрасывающий состояния флагов кнопок и клавиш и обнуляющий величину прокручивания колёсика:

CMouseState::CMouseState() : m_delta_wheel( 0 ),m_coord_x( 0 ),m_coord_y( 0 ),m_window_num( 0 ) { this .ResetAll(); } CMouseState::~CMouseState() { } void CMouseState::ResetAll( void ) { this .m_delta_wheel = 0 ; this .m_state_flags = 0 ; }

Метод, устанавливающий состояние кнопок мыши и клавиш Shift и Ctrl:

void CMouseState::SetButtonKeyState( const int id, const long lparam, const double dparam, const ushort flags) { this .ResetAll(); if (id== CHARTEVENT_CLICK || id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { this .m_coord_x=( int )lparam; this .m_coord_y=( int )dparam; this .m_state_flags |=( 0x0001 ); } else { if (id== CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL ) { this .m_coord_x=( int )( short )lparam; this .m_coord_y=( int )( short )(lparam>> 16 ); this .m_delta_wheel=( int )dparam; this .SetButtKeyFlags(( short )(lparam>> 32 )); this .m_state_flags &= 0xFF7F ; this .m_state_flags |=( 0x0001 << 7 ); } if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { this .m_coord_x=( int )lparam; this .m_coord_y=( int )dparam; this .SetButtKeyFlags(flags); } } }

Здесь мы проверяем, какое событие графика обрабатываем.

Сначала обнуляем все биты в переменной, хранящей битовые флаги состояния мышки.

Затем, при щелчке мышью по графику или объекту устанавливаем бит 0 переменной, хранящей битовые флаги.

При событии прокрутки колёсика мышки целочисленный параметр lparam содержит в себе данные о координатах курсора, величины прокрутки и битовые флаги состояния кнопок и клавиш Ctrl и Shift. Вычленяем все данные из переменной lparam и записываем их в переменные, хранящие координаты курсора, и в собственную переменную с битовыми флагами так, чтобы соблюдался порядок следования битов, описанный в приватной секции класса. Затем устанавливаем бит 8, сигнализирующий о факте прокрутки колеса мышки.

При перемещении курсора по графику записываем координаты курсора в переменные и вызываем метод установки битовых флагов о состоянии кнопок мышки и клавиш Ctrl и Shift.



Метод, устанавливающий флаги состояний кнопок мыши и клавиш:

void CMouseState::SetButtKeyFlags( const short flags ) { if ( (flags & 0x0001 ) != 0 ) this .m_state_flags |=( 0x0001 << 0 ) ; if ( (flags & 0x0002 ) != 0 ) this .m_state_flags |=( 0x0001 << 1 ) ; if ( (flags & 0x0004 ) != 0 ) this .m_state_flags |=( 0x0001 << 2 ) ; if ( (flags & 0x0008 ) != 0 ) this .m_state_flags |=( 0x0001 << 3 ) ; if ( (flags & 0x0010 ) != 0 ) this .m_state_flags |=( 0x0001 << 4 ) ; if ( (flags & 0x0020 ) != 0 ) this .m_state_flags |=( 0x0001 << 5 ) ; if ( (flags & 0x0040 ) != 0 ) this .m_state_flags |=( 0x0001 << 6 ) ; }

Здесь всё просто: в метод передаётся переменная с флагами состояния мышки. Поочерёдно накладываем на неё битовую маску с установленным проверяемым битом. Получаемое после наложения битовой маски значение при помощи побитового "И" будет истинно, только если оба проверяемых бита установлены (1). Если переменная с наложенной на неё маской не равна нулю (проверяемый бит установлен), то в переменную для хранения битовых флагов вписываем соответствующий бит.



Метод, возвращающий состояние кнопок мыши и клавиш Shift и Ctrl:

ENUM_MOUSE_BUTT_KEY_STATE CMouseState::ButtKeyState( const int id, const long lparam, const double dparam, const string flags) { this .SetButtonKeyState(id,lparam,dparam,( ushort )flags); return (ENUM_MOUSE_BUTT_KEY_STATE) this .m_state_flags; }

Здесь мы сначала вызываем метод, проверяющий и устанавливающий все флаги состояния мышки и клавиш Ctrl и Shift, а затем возвращаем значение переменной m_state_flags как перечисления ENUM_MOUSE_BUTT_KEY_STATE. В этом перечислении значения всех констант соответствуют величине, получаемой совокупностью установленных битов переменной. Соответственно, мы сразу же возвращаем одно из значений перечисления, которое далее будем обрабатывать в классах, где требуется получить состояние мышки, её кнопок и клавиш Ctrl и Shift. Данный метод вызывается из обработчика OnChartEvent().







Класс базового объекта всех графических элементов библиотеки

Точно так же, как и основные классы библиотеки у нас являются наследниками базового класса стандартной библиотеки, все классы объектов графических элементов должны наследоваться от него же. Такое наследование позволит работать с каждым графическим объектом как со стандартным объектом MQL5, а именно, для нас важно иметь возможность работать с разными типами графических объектов, как с объектом класса CObject. Для этого нам необходимо создать новый базовый объект, который будет наследником объекта CObject и в составе которого будут находиться общие переменные и методы для каждого (и любого) графического объекта библиотеки.

Общими свойствами, присущими каждому графическому объекту и находящимися в составе базового графического объекта, у нас будут:

координаты расположения объекта на графике;

ширина и высота элемента (холста), на котором будут расположены другие элементы составных объектов (у которых будут точно эти же общие для всех объектов свойства);

координаты правого и нижнего края холста (левый и верхний край соответствуют координатам);

различные идентификаторы объекта (его тип, имя и идентификаторы графика и подокна);

и некоторые дополнительные флаги, задающие поведение объекта при интерактивном с ним взаимодействии.



Класс будет совсем простым: приватные переменные, защищённые методы для установки и публичные методы для возврата их значений.

Класс будет являться наследником базового класса стандартной библиотеки CObject.

В каталоге библиотеки \MQL5\Include\DoEasy\Objects\ создадим новую папку Graph\, а в ней новый файл GBaseObj.mqh класса CGBaseObj:

#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "..\..\Services\DELib.mqh" class CGBaseObj : public CObject { private : int m_type; string m_name_obj; long m_chart_id; int m_wnd_num; int m_coord_x; int m_coord_y; int m_width; int m_height; bool m_movable; bool m_selectable; protected : void SetNameObj( const string name) { this .m_name_obj=name; } void SetChartID( const long chart_id) { this .m_chart_id=chart_id; } void SetWindowNum( const int wnd_num) { this .m_wnd_num=wnd_num; } void SetCoordX( const int coord_x) { this .m_coord_x=coord_x; } void SetCoordY( const int coord_y) { this .m_coord_y=coord_y; } void SetWidth( const int width) { this .m_width=width; } void SetHeight( const int height) { this .m_height=height; } void SetMovable( const bool flag) { this .m_movable=flag; } void SetSelectable( const bool flag) { this .m_selectable=flag; } public : string NameObj( void ) const { return this .m_name_obj; } long ChartID ( void ) const { return this .m_chart_id; } int WindowNum( void ) const { return this .m_wnd_num; } int CoordX( void ) const { return this .m_coord_x; } int CoordY( void ) const { return this .m_coord_y; } int Width( void ) const { return this .m_width; } int Height( void ) const { return this .m_height; } int RightEdge( void ) const { return this .m_coord_x+ this .m_width; } int BottomEdge( void ) const { return this .m_coord_y+ this .m_height; } bool Movable( void ) const { return this .m_movable; } bool Selectable( void ) const { return this .m_selectable; } virtual int Type( void ) const { return this .m_type; } CGBaseObj(); ~CGBaseObj(); }; CGBaseObj::CGBaseObj() : m_chart_id(:: ChartID ()), m_type( WRONG_VALUE ) , m_wnd_num( 0 ), m_coord_x( 0 ), m_coord_y( 0 ), m_width( 0 ), m_height( 0 ), m_movable( false ), m_selectable( false ) { } CGBaseObj::~CGBaseObj() { }

В классе базового объекта CObject реализован виртуальный метод Type(), возвращающий тип объекта (для идентификации объектов по их типу). Оригинальный метод всегда возвращает ноль:

virtual int Type( void ) const { return ( 0 ); }

Переопределяя этот метод в наследниках, мы тем самым возвращаем из каждого объекта его тип, установленный для него в переменной m_type.

Типы графических объектов будем задавать в последующих статьях — при создании классов этих объектов. А пока метод будет возвращать -1 (это значение мы задаём в списке инициализации конструктора класса).







Класс объекта-формы графических элементов

И вот мы подошли к созданию класса объекта-формы. Объект-форма будет являться основой для создания остальных классов графических элементов библиотеки на основе класса CCanvas. Он будет являться как бы "холстом", на котором будем рисовать нужные для разных объектов данные и располагать остальные элементы, совокупность которых будет в итоге отображать готовый объект.

Но пока (на сегодня) это будет лишь простая форма, имеющая базовые параметры и базовый функционал (возможность задать активную область, служащую для взаимодействия с курсором), а также возможность его перемещения по графику.



В папке библиотеки \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\ создадим новый файл Form.mqh класса CForm.

Класс должен быть наследником базового объекта всех графических объектов библиотеки. Соответственно, к нему должны быть подключены файлы класса базового графического объекта и класса объекта-свойств мышки:

#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include <Canvas\Canvas.mqh> #include "GBaseObj.mqh" #include "..\..\Services\MouseState.mqh" class CForm : public CGBaseObj { }

В защищённой секции класса объявим объект класса стандартной библиотеки CCanvas, объекты классов библиотеки CPause и CMouseState, переменную для хранения значения состояний мышки, переменную для хранения битовых флагов состояния мышки и переменные для хранения свойств объекта:

class CForm : public CGBaseObj { protected : CCanvas m_canvas; CPause m_pause; CMouseState m_mouse; ENUM_MOUSE_FORM_STATE m_mouse_state; ushort m_mouse_state_flags; int m_act_area_left; int m_act_area_right; int m_act_area_top; int m_act_area_bottom; uchar m_opacity; int m_shift_y; private :

В приватной секции класса объявим вспомогательные методы для работы класса:

private : ENUM_MOUSE_BUTT_KEY_STATE MouseButtonKeyState ( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam) { return this .m_mouse .ButtKeyState(id,lparam,dparam,sparam); } bool CursorInsideForm( const int x, const int y); bool CursorInsideActiveArea( const int x, const int y); public :

Метод MouseButtonKeyState() возвращает значение, возвращаемое одноимённым методом из объекта класса состояний мышки, два других метода необходимы для определения расположения курсора мышки относительно формы и активной области формы. Их рассмотрим чуть позже.



В публичной секции класса расположены методы для создания формы, установки и возврата её параметров:

public : bool CreateForm( const long chart_id, const int wnd_num, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable= true , const bool selectable= true ); CCanvas *CanvasObj( void ) { return & this .m_canvas; } void SetFrequency( const ulong value ) { this .m_pause.SetWaitingMSC( value ); } void SetMovable( const bool flag) { CGBaseObj::SetMovable(flag); } void SetSelectable( const bool flag) { CGBaseObj::SetSelectable(flag); } bool Move( const int x, const int y, const bool redraw= false ); ENUM_MOUSE_FORM_STATE MouseFormState( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam); bool IsPressedButtonLeftOnly( void ) { return this .m_mouse.IsPressedButtonLeft(); } bool IsPressedButtonRightOnly( void ) { return this .m_mouse.IsPressedButtonRight(); } bool IsPressedButtonMiddleOnly( void ) { return this .m_mouse.IsPressedButtonMiddle(); } bool IsPressedButtonX1Only( void ) { return this .m_mouse.IsPressedButtonX1(); } bool IsPressedButtonX2Only( void ) { return this .m_mouse.IsPressedButtonX2(); } bool IsPressedKeyShiftOnly( void ) { return this .m_mouse.IsPressedKeyShift(); } bool IsPressedKeyCtrlOnly( void ) { return this .m_mouse.IsPressedKeyCtrl(); } void SetActiveAreaLeftShift( const int value ) { this .m_act_area_left=fabs( value ); } void SetActiveAreaRightShift( const int value ) { this .m_act_area_right=fabs( value ); } void SetActiveAreaTopShift( const int value ) { this .m_act_area_top=fabs( value ); } void SetActiveAreaBottomShift( const int value ) { this .m_act_area_bottom=fabs( value ); } void SetActiveAreaShift( const int left_shift, const int bottom_shift, const int right_shift, const int top_shift); void SetOpacity( const uchar value ) { this .m_opacity= value ; } int ActiveAreaLeft( void ) const { return this .CoordX()+ this .m_act_area_left; } int ActiveAreaRight( void ) const { return this .RightEdge()- this .m_act_area_right; } int ActiveAreaTop( void ) const { return this .CoordY()+ this .m_act_area_top; } int ActiveAreaBottom( void ) const { return this .BottomEdge()- this .m_act_area_bottom; } uchar Opacity( void ) const { return this .m_opacity; } int RightEdge( void ) const { return CGBaseObj::RightEdge(); } int BottomEdge( void ) const { return CGBaseObj::BottomEdge(); } void OnChartEvent( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam); CForm( const long chart_id, const int wnd_num, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable= true , const bool selectable= true ); CForm(){;} ~CForm(); };

Рассмотрим подробнее методы класса.

В параметрическом конструкторе создаём объект-форму с переданными в конструктор параметрами:

CForm::CForm( const long chart_id, const int wnd_num, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable= true , const bool selectable= true ) : m_act_area_bottom( 0 ), m_act_area_left( 0 ), m_act_area_right( 0 ), m_act_area_top( 0 ), m_mouse_state( 0 ), m_mouse_state_flags( 0 ) { if ( this .CreateForm(chart_id,wnd_num,name,x,y,w,h,colour,opacity,movable,selectable)) { this .m_shift_y=( int ):: ChartGetInteger (chart_id, CHART_WINDOW_YDISTANCE ,wnd_num); this .SetWindowNum(wnd_num); this .m_pause.SetWaitingMSC(PAUSE_FOR_CANV_UPDATE); this .m_pause.SetTimeBegin(); this .m_mouse.SetChartID(chart_id); this .m_mouse.SetWindowNum(wnd_num); this .m_mouse.ResetAll(); this .m_mouse_state_flags= 0 ; CGBaseObj::SetMovable(movable); CGBaseObj::SetSelectable(selectable); this .SetOpacity(opacity); } }

Здесь: сначала инициализируем все переменные в списке инициализации конструктора. Затем вызываем метод создания формы и, если форма успешно создана, — устанавливаем объекту переданные в конструктор параметры.



В деструкторе класса удаляем созданный графический объект:

CForm::~CForm() { :: ObjectsDeleteAll ( this . ChartID (), this .NameObj()); }





Метод, создающий графический объект-форму:



bool CForm::CreateForm( const long chart_id, const int wnd_num, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable= true , const bool selectable= true ) { if ( this .m_canvas.CreateBitmapLabel(chart_id,wnd_num,name,x,y,w,h, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE )) { this .SetChartID(chart_id); this .SetWindowNum(wnd_num); this .SetNameObj(name); this .SetCoordX(x); this .SetCoordY(y); this .SetWidth(w); this .SetHeight(h); this .SetActiveAreaLeftShift( 1 ); this .SetActiveAreaRightShift( 1 ); this .SetActiveAreaTopShift( 1 ); this .SetActiveAreaBottomShift( 1 ); this .SetOpacity(opacity); this .SetMovable(movable); this .SetSelectable(selectable); this .m_canvas.Erase(:: ColorToARGB (colour, this .Opacity())); this .m_canvas.Update(); return true ; } return false ; }

При помощи метода CreateBitmapLabel() класса CCanvas создаём графический ресурс с использованием идентификатора графика и номера подокна (вторая форма вызова метода). Если графический ресурс создан успешно, то устанавливаем объекту-форме все переданные в метод параметры, затем заполняем форму цветом и устанавливаем непрозрачность при помощи метода Erase() и отображаем изменения на экран при помощи метода Update().

Хочу пояснить насчёт термина "непрозрачность" или плотность цвета. Класс CCanvas позволяет задавать своим объектам прозрачность. При этом значение 0 — это полностью прозрачный цвет, значение 255 — это полностью непрозрачный. Получается как бы всё наоборот. Поэтому я решил использовать термин "opacity" (непрозрачность), так как значения 0 — 255 соответствуют как раз повышению плотности цвета от нуля (полностью прозрачный) до 255 (полностью непрозрачный).



Обработчик событий класса CForm:

void CForm:: OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ENUM_MOUSE_BUTT_KEY_STATE mouse_state= this .m_mouse.ButtKeyState(id,lparam,dparam,sparam); this .m_mouse_state= this .MouseFormState(id,lparam, dparam- this .m_shift_y ,sparam); static int diff_x= 0 ; static int diff_y= 0 ; if (id== CHARTEVENT_CHART_CHANGE ) { this .m_shift_y=( int ):: ChartGetInteger ( this . ChartID (), CHART_WINDOW_YDISTANCE , this .WindowNum()); } if (( this .m_mouse_state_flags & 0x0100 )!= 0 ) { :: ChartSetInteger ( this . ChartID (), CHART_MOUSE_SCROLL , false ); :: ChartSetInteger ( this . ChartID (), CHART_CONTEXT_MENU , false ); :: ChartSetInteger ( this . ChartID (), CHART_CROSSHAIR_TOOL , false ); } else { :: ChartSetInteger ( this . ChartID (), CHART_MOUSE_SCROLL , true ); :: ChartSetInteger ( this . ChartID (), CHART_CONTEXT_MENU , true ); :: ChartSetInteger ( this . ChartID (), CHART_CROSSHAIR_TOOL , true ); } if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE && m_mouse_state==MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_PRESSED) { if (IsPressedButtonLeftOnly() && this .Move( this .m_mouse.CoordX()-diff_x, this .m_mouse.CoordY()-diff_y)) { diff_x= this .m_mouse.CoordX()- this .CoordX(); diff_y= this .m_mouse.CoordY()- this .CoordY(); } } else { diff_x= this .m_mouse.CoordX()- this .CoordX(); diff_y= this .m_mouse.CoordY()- this .CoordY(); } Comment ( EnumToString (mouse_state), "

" , EnumToString ( this .m_mouse_state)); }

В листинге кода вся его логика пояснена в комментариях. Метод должен вызываться из стандартного обработчика OnChartEvent() программы и имеет точно такие же параметры.



Поясню насчёт выделенного расчёта, передаваемого в метод MouseFormState(). Если у нас форма расположена в основном окне чарта, то значение переменной m_shift_y равно нулю и выражение dparam-this.m_shift_y возвращает точную координату Y курсора. Но если форма расположена в подокне графика, то смещение в переменной m_shift_y будет больше нуля — чтобы скорректировать координату Y курсора под координаты подокна. Соответственно, нам тоже необходимо передавать в методы расчёта координат курсора значение координаты Y со смещением, указанным в переменной m_shift_y. В противном случае координаты объекта будут указывать выше, чем он находится на самом деле на количество пикселей смещения, указанного в этой переменной.



Метод, возвращающий положение курсора относительно формы:

bool CForm::CursorInsideForm( const int x, const int y) { return (x>= this .CoordX() && x< this .RightEdge() && y>= this .CoordY() && y<= this .BottomEdge()); }

В метод передаются координаты X и Y курсора.

Если

(координата X курсора больше или равна координате X формы и координата X курсора меньше или равна координате правой границы формы) и

(координата Y курсора больше или равна координате Y формы и координата Y курсора меньше или равна координате нижней границы формы)

... то возвращается true — курсор находится внутри объекта-формы.

Метод, возвращающий положение курсора относительно активной зоны формы:



bool CForm::CursorInsideActiveArea( const int x, const int y) { return (x>= this .ActiveAreaLeft() && x< this .ActiveAreaRight() && y>= this .ActiveAreaTop() && y<= this .ActiveAreaBottom()); }

В метод передаются координаты X и Y курсора.

Если

(координата X курсора больше или равна координате X активной зоны формы и координата X курсора меньше или равна координате правой границы активной зоны формы ) и

(координата Y курсора больше или равна координате Y активной зоны формы и координата Y курсора меньше или равна координате нижней границы активной зоны формы )

... то возвращается true — курсор находится внутри активной зоны объекта-формы.

Метод, возвращающий состояние мышки относительно формы:

ENUM_MOUSE_FORM_STATE CForm::MouseFormState( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam) { ENUM_MOUSE_FORM_STATE form_state=MOUSE_FORM_STATE_NONE; ENUM_MOUSE_BUTT_KEY_STATE state= this .MouseButtonKeyState(id,lparam,dparam,sparam); this .m_mouse_state_flags= this .m_mouse.GetMouseFlags(); if ( this .CursorInsideForm(m_mouse.CoordX(),m_mouse.CoordY())) { this .m_mouse_state_flags |= ( 0x0001 << 8 ); if (CursorInsideActiveArea(m_mouse.CoordX(),m_mouse.CoordY())) this .m_mouse_state_flags |= ( 0x0001 << 9 ); else this .m_mouse_state_flags &= 0xFDFF ; if (( this .m_mouse_state_flags & 0x0001 )!= 0 || ( this .m_mouse_state_flags & 0x0002 )!= 0 || ( this .m_mouse_state_flags & 0x0010 )!= 0 ) form_state=((m_mouse_state_flags & 0x0200 )!= 0 ? MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_PRESSED : MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_PRESSED); else form_state=((m_mouse_state_flags & 0x0200 )!= 0 ? MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_NOT_PRESSED : MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_NOT_PRESSED); } return form_state; }

Каждая строчка кода пояснена в комментариях к коду. Вкратце: получаем уже готовое состояние мышки из объекта класса состояния мыши и записываем его в переменную m_mouse_state_flags. Далее, в зависимости от расположения курсора относительно формы, просто дополняем битовые флаги состояния мышки новыми данными и возвращаем состояние мышки в формате перечисления ENUM_MOUSE_FORM_STATE, рассмотренного нами выше в начале статьи.



Метод, обновляющий координаты формы (смещающий форму на графике):

bool CForm::Move( const int x, const int y, const bool redraw= false ) { if (! this .Movable()) return false ; if (:: ObjectSetInteger ( this . ChartID (), this .NameObj(), OBJPROP_XDISTANCE ,x) && :: ObjectSetInteger ( this . ChartID (), this .NameObj(), OBJPROP_YDISTANCE ,y)) { this .SetCoordX(x); this .SetCoordY(y); if (redraw) :: ChartRedraw ( this . ChartID ()); return true ; } return false ; }

В метод передаются координаты, куда необходимо сместить объект-форму. Если удалось установить новые параметры координат графическому объекту формы, то записываем эти координаты в свойства объекта и перерисовываем график только в том случае, если флаг перерисовки, тоже передаваемый в метод, поднят. Перерисовка по значению флага необходима для того, чтобы много раз не перерисовывать график в случае, если графический объект состоит из множества форм. Нам нужно в этом случае сначала переместить все формы одного объекта, а затем — после того, как каждая форма получит новые координаты, — обновить единожды график.



Метод, устанавливающий все смещения активной зоны относительно формы:

void CForm::SetActiveAreaShift( const int left_shift, const int bottom_shift, const int right_shift, const int top_shift) { this .SetActiveAreaLeftShift(left_shift); this .SetActiveAreaBottomShift(bottom_shift); this .SetActiveAreaRightShift(right_shift); this .SetActiveAreaTopShift(top_shift); }

У нас есть методы для раздельной установки границ активной зоны. Но иногда требуется установить все границы за один вызов одного метода. Именно это и делает этот метод — устанавливает новые значения отступа границ активной зоны от краёв формы при помощи вызовов соответствующих методов.



На этом создание первой версии объекта-формы завершено. Протестируем что получилось.



Тестирование

Для тестирования создадим на графике один объект-форму и попробуем курсором её перемещать. Заодно выведем на график в комментариях состояние кнопок мышки и клавиш Ctrl и Shift, а также состояние курсора относительно формы и границ её активной зоны.

Создадим в новой папке \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part73\ новый файл советника TestDoEasyPart73.mq5.

При создании файла советника укажем, что нам необходима входная переменная InpMovable с типом bool и начальным значением true:





Далее укажем, что нам необходим дополнительный обработчик OnChartEvent():

В итоге получим такую заготовку советника:

#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" input bool InpMovable= true ; int OnInit () { return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTick () { } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { }

Подключим к файлу советника класс только что созданного объекта-формы и объявим две глобальные переменные — префикс имён объектов и объект класса CForm:



#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <DoEasy\Objects\Graph\Form.mqh> sinput bool InpMovable = true ; string prefix; CForm form;

В обработчике OnInit() включим разрешение на отсылку событий перемещения курсора и прокрутки колёсика мышки, зададим значение для префикса имён объектов как (имя файла)+"_" и создадим объект-форму на графике. После его создания установим отступы в 10 пикселей для границ активной зоны:

int OnInit () { ChartSetInteger ( ChartID (), CHART_EVENT_MOUSE_MOVE , true ); ChartSetInteger ( ChartID (), CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL , true ); prefix= MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )+ "_" ; if (form.CreateForm( ChartID (), 0 ,prefix+ "Form_01" , 300 , 20 , 100 , 70 , clrSilver , 200 ,InpMovable)) { form.SetActiveAreaShift( 10 , 10 , 10 , 10 ); } return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Теперь осталось вызвать из обработчика OnChartEvent() советника обработчик OnChartEvent() объекта-формы:

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { form. OnChartEvent (id,lparam,dparam,sparam); }

Скомпилируем советник и запустим его на графике символа:





Как видим, статус кнопок и курсора отображается верно. Объект-форма перемещается только, если захватить его мышкой в области его активной зоны.

При щелчке средней и правой кнопок мыши в пределах формы контекстное меню и инструмент перекрестие не активируются. Но есть и забавный артефакт: если включить инструмент перекрестие за пределами окна, а потом навестись вместе с ним (с зажатой левой кнопкой мышки) в активную область формы, то она начинает смещаться. Это неправильное поведение. Но и это лишь самое начало. В последующих статьях мы всё доработаем и добавим новый функционал объекту-форме.



Что дальше

В следующей статье продолжим разрабатывать класс объекта-формы.



Ниже прикреплены все файлы текущей версии библиотеки и файл тестового советника для MQL5. Их можно скачать и протестировать всё самостоятельно.

При возникновении вопросов, замечаний и пожеланий, вы можете озвучить их в комментариях к статье.

