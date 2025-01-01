- Инкапсуляция и расширяемость типов
Статические члены
Члены класса могут быть объявлены с использованием модификатора класса памяти static. Такие члены данных разделяются всеми экземплярами данного класса и хранятся в одном месте. Нестатические члены данных создаются для каждой переменной-объекта класса.
Отсутствие возможности объявлять статически члены класса привело бы к необходимости объявлять эти данные на глобальном уровне программы. Это разорвало бы отношения между данными и их классом, а также не согласуется с основной парадигмой ООП – объединение в классе данных и методов для их обработки. Статический член позволяет данным класса, которые не специфичны для отдельного экземпляра, существовать в области видимости класса.
Так как статический член класса не зависит от конкретного экземпляра, то обращение к нему выглядит следующим образом:
|
class_name::variable
где class_name – это имя класса, а variable означает имя члена класса.
Как видите, для обращения к статическому члену класса используется оператор разрешения контекста ::. При обращении к статическому члену внутри методов класса оператор контекста необязателен.
Статический член класса требуется явно инициализировать нужным значением, для этого он должен быть объявлен и проинициализирован на глобальном уровне. Порядок инициализации статических членов будет соответствовать порядку их объявления на глобальном уровне в исходном коде.
Например, у нас есть класс CParser, предназначенный для синтаксического разбора текстов, и нам необходимо считать общее количество обработанных слов и символов. Достаточно объявить нужные члены класса статическими и инициализировать их на глобальном уровне. Тогда все экземпляры класса при работе будут использовать общие счетчики слов и символов.
|
//+------------------------------------------------------------------+
Статический член класса можно объявить с ключевым словом const. Такие статические константы должны быть инициализированы на глобальном уровне с ключевым словом const:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Указатель this #
Ключевое слово this обозначает объявленный неявно указатель на себя – на конкретный экземпляр класса, в контексте которого выполняется метод. Он может использоваться только в нестатических методах класса. Указатель this является неявным нестатическим членом любого класса.
В статических функциях можно обращаться только к статическим членам/методам класса.
Статические методы
В MQL5 разрешается использовать функции-члены типа static. Модификатор static должен идти перед возвращаемым типом функции в объявлении внутри класса.
|
class CStack
Метод с модификатором const называется постоянным и не может модифицировать неявные члены своего класса. Объявление постоянных функций класса и постоянных параметров называется контролем постоянства (const-correctness). Благодаря такому контролю можно быть уверенным, что компилятор проследит за неизменностью значений объектов и выдаст ошибку еще на стадии компиляции в случае нарушения.
Модификатор const ставится после списка аргументов внутри объявления класса. Определение вне класса также должно включать модификатор const:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Дополнительным аргументом в пользу использования контроля целостности служит то, что компилятор в этом случае производит специальную оптимизацию, например, располагает постоянный объект в памяти только для чтения.
Статическая функция не может быть определена с модификатором const, так как данный модификатор гарантирует неизменность членов экземпляра при вызове такой функции. Но, как уже говорилось выше, статическая функция по определению не может обращаться к нестатическим членам класса.
