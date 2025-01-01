Статические члены класса/структуры

Статические члены

Члены класса могут быть объявлены с использованием модификатора класса памяти static. Такие члены данных разделяются всеми экземплярами данного класса и хранятся в одном месте. Нестатические члены данных создаются для каждой переменной-объекта класса.

Отсутствие возможности объявлять статически члены класса привело бы к необходимости объявлять эти данные на глобальном уровне программы. Это разорвало бы отношения между данными и их классом, а также не согласуется с основной парадигмой ООП – объединение в классе данных и методов для их обработки. Статический член позволяет данным класса, которые не специфичны для отдельного экземпляра, существовать в области видимости класса.

Так как статический член класса не зависит от конкретного экземпляра, то обращение к нему выглядит следующим образом:

class_name::variable

где class_name – это имя класса, а variable означает имя члена класса.

Как видите, для обращения к статическому члену класса используется оператор разрешения контекста ::. При обращении к статическому члену внутри методов класса оператор контекста необязателен.

Статический член класса требуется явно инициализировать нужным значением, для этого он должен быть объявлен и проинициализирован на глобальном уровне. Порядок инициализации статических членов будет соответствовать порядку их объявления на глобальном уровне в исходном коде.

Например, у нас есть класс CParser, предназначенный для синтаксического разбора текстов, и нам необходимо считать общее количество обработанных слов и символов. Достаточно объявить нужные члены класса статическими и инициализировать их на глобальном уровне. Тогда все экземпляры класса при работе будут использовать общие счетчики слов и символов.

//+------------------------------------------------------------------+

//| Класс "Анализатор текстов" |

//+------------------------------------------------------------------+

class СParser

{

public:

static int s_words;

static int s_symbols;

//--- конструктор и деструктор

CParser(void);

~CParser(void){};

};

...

//--- инициализация статических членов класса Parser на глобальном уровне

int CParser::s_words=0;

int CParser::s_symbols=0;

Статический член класса можно объявить с ключевым словом const. Такие статические константы должны быть инициализированы на глобальном уровне с ключевым словом const:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Класс "Стек" для хранения обрабатываемых данных |

//+------------------------------------------------------------------+

class CStack

{

public:

CStack(void);

~CStack(void){};

...

private:

static const int s_max_length; // максимальная емкость стека

};



//--- инициализация статической константы класса CStack

const int CStack::s_max_length=1000;

Ключевое слово this обозначает объявленный неявно указатель на себя – на конкретный экземпляр класса, в контексте которого выполняется метод. Он может использоваться только в нестатических методах класса. Указатель this является неявным нестатическим членом любого класса.

В статических функциях можно обращаться только к статическим членам/методам класса.

Статические методы

В MQL5 разрешается использовать функции-члены типа static. Модификатор static должен идти перед возвращаемым типом функции в объявлении внутри класса.

class CStack

{

public:

//--- конструктор и деструктор

CStack(void){};

~CStack(void){};

//--- максимальная емкость стека

static int Capacity();

private:

int m_length; // количество элементов в стеке

static const int s_max_length; // максимальная емкость стека

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Возвращает максимальную вместимость стека |

//+------------------------------------------------------------------+

int CStack::Capacity(void)

{

return(s_max_length);

};

//--- инициализация статической константы класса CStack

const int CStack::s_max_length=1000;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- объявим переменную типа CStack

CStack stack;

//--- вызываем статический метод объекта

Print("CStack.s_max_length=",stack.Capacity());

//--- а можно и так вызвать, т.к. метод статический и не требует наличия объекта

Print("CStack.s_max_length=",CStack::Capacity());

}

Метод с модификатором const называется постоянным и не может модифицировать неявные члены своего класса. Объявление постоянных функций класса и постоянных параметров называется контролем постоянства (const-correctness). Благодаря такому контролю можно быть уверенным, что компилятор проследит за неизменностью значений объектов и выдаст ошибку еще на стадии компиляции в случае нарушения.

Модификатор const ставится после списка аргументов внутри объявления класса. Определение вне класса также должно включать модификатор const:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Класс "Прямоугольник" |

//+------------------------------------------------------------------+

class CRectangle

{

private:

double m_width; // ширина

double m_height; // высота

public:

//--- конструкторы и деструктор

CRectangle(void):m_width(0),m_height(0){};

CRectangle(const double w,const double h):m_width(w),m_height(h){};

~CRectangle(void){};

//--- вычисление площади

double Square(void) const;

static double Square(const double w,const double h);// { return(w*h); }

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Возвращает площадь объекта "Прямоугольник" |

//+------------------------------------------------------------------+

double CRectangle::Square(void) const

{

return(Square(m_width,m_height));

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Возвращает произведение двух переменных |

//+------------------------------------------------------------------+

static double CRectangle::Square(const double w,const double h)

{

return(w*h);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- создадим прямоугольник rect со сторонами 5 и 6

CRectangle rect(5,6);

//--- выведем площадь прямоугольника константным методом

PrintFormat("rect.Square()=%.2f",rect.Square());

//--- выведем произведние чисел с помощью статического метода класса CRectangle

PrintFormat("CRectangle::Square(2.0,1.5)=%f",CRectangle::Square(2.0,1.5));

}

Дополнительным аргументом в пользу использования контроля целостности служит то, что компилятор в этом случае производит специальную оптимизацию, например, располагает постоянный объект в памяти только для чтения.

Статическая функция не может быть определена с модификатором const, так как данный модификатор гарантирует неизменность членов экземпляра при вызове такой функции. Но, как уже говорилось выше, статическая функция по определению не может обращаться к нестатическим членам класса.

Смотри также

Статические переменные, Переменные, Ссылки. Модификатор & и ключевое слово this