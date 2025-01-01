ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Преобразование данныхCharArrayToStruct 

CharArrayToStruct

Копирует массив типа uchar в POD-структуру.

bool  CharArrayToStruct(
   void&         struct_object,    // структура
   const uchar&  char_array[],     // массив
   uint          start_pos=0       // начальная позиция в массиве
   );

Параметры

struct_object

[in]  Ссылка на любой тип POD-структуры (структуры, содержащей только простые типы данных).

char_array[]

[in]  Массив типа uchar.

start_pos=0

[in]  Позиция в массиве, начиная с которой будут скопированы данные.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false.

Пример:

#define DATA_TOTAL 4
 
MqlRates ExtDataRates[DATA_TOTAL];
uchar    ExtCharArray[];
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- копируем в uchar-массив данные четырёх последних баров
   ResetLastError();
   for(int i=0i<DATA_TOTALi++)
     {
      if(!CopyRatesToCharArray(iExtCharArray))
         return;
     }
 
//--- копируем в цикле по количеству данных из uchar-массива все имеющиеся данные в массив структур MqlRates
   for(int i=0i<DATA_TOTALi++)
     {
      ResetLastError();
      if(!CharArrayToStruct(ExtDataRates[i], ExtCharArraysizeof(MqlRates)*i))
        {
         Print("CharArrayToStruct() failed. Error code: "GetLastError());
         return;
        }
      //--- при успешном копировании данных из uchar-массива в структуру MqlRates
      //--- распечатаем в журнал данные, скопированные в структуру
      MqlRatesPrint(ExtDataRates[i]);
     }
 
   /*
   результат:
   MqlRates data:
    Time = 2024.02.21 09:00;
    Open = 1.08116;
    High = 1.08141;
    Low = 1.08062;
    Close = 1.08124;
    Tick volume = 5344;
    Spread = 1;
    Real volume = 0
 
   MqlRates data:
    Time = 2024.02.21 08:00;
    Open = 1.08149;
    High = 1.08153;
    Low = 1.08073;
    Close = 1.08114;
    Tick volume = 3607;
    Spread = 2;
    Real volume = 0
 
   MqlRates data:
    Time = 2024.02.21 07:00;
    Open = 1.08143;
    High = 1.08165;
    Low = 1.08122;
    Close = 1.08150;
    Tick volume = 2083;
    Spread = 0;
    Real volume = 0
 
   MqlRates data:
    Time = 2024.02.21 06:00;
    Open = 1.08178;
    High = 1.08190;
    Low = 1.08132;
    Close = 1.08142;
    Tick volume = 1733;
    Spread = 0;
    Real volume = 0
   */
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Копирует по указанному индексу данные бара                       |
//| через структуру MqlRates в uchar-массив                          |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CopyRatesToCharArray(const int indexuchar &data_array[])
  {
   MqlRates rates[1];
   uint     start=sizeof(MqlRates);
 
   ResetLastError();
   if(CopyRates(Symbol(), PERIOD_CURRENTindex1rates)!=1)
     {
      Print("CopyRates() failed. Error code: "GetLastError());
      return(false);
     }
   if(!StructToCharArray(rates[0], data_arraystart*index))
     {
      Print("StructToCharArray() failed. Error code: "GetLastError());
      return(false);
     }
 
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Распечатывает в журнал поля структуры MqlRates                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void MqlRatesPrint(MqlRates &rates)
  {
//--- создаём строку вывода
   string text=StringFormat(" Time = %s;\n"
                            " Open = %.*f;\n"
                            " High = %.*f;\n"
                            " Low = %.*f;\n"
                            " Close = %.*f;\n"
                            " Tick volume = %I64u;\n"
                            " Spread = %d;\n"
                            " Real volume = %I64u",
                            TimeToString(rates.time),
                            _Digitsrates.open,
                            _Digitsrates.high,
                            _Digitsrates.low,
                            _Digitsrates.close,
                            rates.tick_volume,
                            rates.spread,
                            rates.real_volume);
//--- распечатываем в журнале заголовок и строку вывода
   Print("MqlRates data:\n"text"\n");
  }

Смотри также

StringToCharArray, ShortArrayToString, StructToCharArray, Использование кодовой страницы, FileReadStruct, Объединение (union), MathSwap