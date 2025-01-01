ДокументацияРазделы
Копирует POD-структуру в массив типа uchar.

bool  StructToCharArray(
   const void&  struct_object,     // структура
   uchar&       char_array[],      // массив
   uint         start_pos=0        // начальная позиция в массиве
   );

Параметры

struct_object

[in]  Ссылка на любой тип POD-структуры  (структуры, содержащей только простые типы данных).

char_array[]

[in]  Массив типа uchar.

start_pos=0

[in]  Позиция в массиве, начиная с которой будут добавлены скопированные данные.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false.

Примечание

При копировании динамический массив автоматически расширяется (ArrayResize), если в нем недостаточно места. Если расширить массива до необходимой величины не удалось, функция вернет ошибку.

Пример:

uchar    ExtCharArray[];
MqlRates ExtRates[1];
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- копируем в структуру MqlRates данные одного текущего бара
   if(CopyRates(Symbol(), PERIOD_CURRENT01ExtRates)!=1)
     {
      Print("CopyRates() failed. Error code: "GetLastError());
      return;
     }
 
//--- распечатаем в журнале полученные в структуру MqlRates данные
   Print("Data in the structure immediately after receiving it:");
   MqlRatesPrint(ExtRates[0]);
 
//--- скопируем структуру в массив типа uchar
   ResetLastError();
   if(!StructToCharArray(ExtRates[0], ExtCharArray))
     {
      Print("StructToCharArray() failed. Error code: "GetLastError());
      return;
     }
 
//--- очищаем структуру
   ZeroMemory(ExtRates[0]);
//--- распечатаем данные в структуре после очистки
   Print("\nData in the structure after ZeroMemory():");
   MqlRatesPrint(ExtRates[0]);
 
//--- теперь скопируем данные из uchar-массива в структуру MqlRates
   if(!CharArrayToStruct(ExtRates[0], ExtCharArray))
     {
      Print("CharArrayToStruct() failed. Error code: "GetLastError());
      return;
     }
//--- распечатаем данные в структуре MqlRates после копирования их из uchar-массива
   Print("\nData in the MqlRates structure after copying it from a uchar array:");
   MqlRatesPrint(ExtRates[0]);
 
   /*
   результат:
 
   Data in the structure immediately after receiving it:
   MqlRates data:
    Time = 2024.02.21 07:00;
    Open = 1.08143;
    High = 1.08158;
    Low = 1.08122;
    Close = 1.08137;
    Tick volume = 1341;
    Spread = 4;
    Real volume = 0
 
   Data in the structure after ZeroMemory():
   MqlRates data:
    Time = 0;
    Open = 0.00000;
    High = 0.00000;
    Low = 0.00000;
    Close = 0.00000;
    Tick volume = 0;
    Spread = 0;
    Real volume = 0
 
   Data in the MqlRates structure after copying it from a uchar array:
   MqlRates data:
    Time = 2024.02.21 07:00;
    Open = 1.08143;
    High = 1.08158;
    Low = 1.08122;
    Close = 1.08137;
    Tick volume = 1341;
    Spread = 4;
    Real volume = 0
   */
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Распечатывает в журнал поля структуры MqlRates                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void MqlRatesPrint(MqlRates &rates)
  {
//--- создаём строку вывода
   string text=StringFormat(" Time = %s;\n"
                            " Open = %.*f;\n"
                            " High = %.*f;\n"
                            " Low = %.*f;\n"
                            " Close = %.*f;\n"
                            " Tick volume = %I64u;\n"
                            " Spread = %d;\n"
                            " Real volume = %I64u",
                            TimeToString(rates.time),
                            _Digitsrates.open,
                            _Digitsrates.high,
                            _Digitsrates.low,
                            _Digitsrates.close,
                            rates.tick_volume,
                            rates.spread,
                            rates.real_volume);
//--- распечатываем в журнале заголовок и строку вывода
   Print("MqlRates data:\n"text);
  }

Смотри также

StringToCharArray, ShortArrayToString,CharArrayToStruct, Использование кодовой страницы, FileWriteStruct, Объединение (union), MathSwap