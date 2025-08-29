Таблицы в парадигме MVC на MQL5: Интегрируем компонент Model в компонент View

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Введение

В статье "Классы таблицы и заголовка на базе модели таблицы в MQL5: Применение концепции MVC" мы завершили создание класса модели таблиц (в концепции MVC — компонент Model). Далее занимались разработкой библиотеки простых элементов управления, которые позволяют создавать на их основе совершенно разные по назначению и сложности элементы управления. В частности — компонент View для создания элемента управления TableView.

Данная статья будет посвящена реализации взаимодействия компонента Model с компонентом View. Иными словами — сегодня мы свяжем воедино табличные данные с их графическим представлением в едином элементе управления.

Элемент управления будет создан на базе класса объекта Панель (Panel), и состоять из нескольких элементов:

Panel — основа, подложка, к которой прикреплены заголовок таблицы и область данных таблицы; Panel — заголовок таблицы, состоящий из ряда элементов — заголовков столбцов, созданных на базе класса объекта Button; Container — контейнер табличных данных с возможностью прокрутки содержимого; Panel — панель для расположения на ней строк таблицы (прикреплена к контейнеру (п.3) и, при выходе за пределы контейнера, прокручивается при помощи полос прокрутки контейнера); Panel — строка таблицы — панель для рисования на ней ячеек таблицы, прикреплённая к панели (п.4); таких объектов создаётся по количеству строк таблицы; Класс ячейки таблицы — новый класс, позволяющий рисовать в указанных координатах на указанном холсте (CCanvas). Объект такого класса прикрепляется к объекту строки таблицы (п.5), канвасы объекта строки таблицы указываются как элементы для рисования, и ячейка таблицы рисуется на этой панели в указанных координатах. Область каждой ячейки таблицы задаётся в объекте строки таблицы (п.5) экземпляром объекта класса CBound, и к этому объекту прикрепляется объект класса ячейки таблицы.

Такой алгоритм построения строк и ячеек таблицы, где каждая строка распределена на горизонтальные области, к которым прикрепляются объекты класса ячеек, позволяет легко сортировать и менять положение ячеек простым переназначением ячеек на нужные области строки.

Исходя из написанного выше, понимаем, что нам необходим новый класс объекта, в который будет передаваться указатель на элемент управления, и на его канвасе будет происходить рисование. На текущий момент все объекты библиотеки при их создании оператором new создают собственные объекты канвасов (фона и переднего плана). Нам же нужен такой объект, который будет давать возможность установки и получения своего размера и установки в него указателя на элемент управления, на котором будет производиться рисование.

Класс CBound даёт возможность установки и получения размеров созданного объекта, и он находится в составе базового объекта всех элементов управления. В этом же объекте создаются и канвасы фона и переднего плана. Значит, нам нужно создать ещё один промежуточный объект, который будет наследоваться от базового, будет иметь в своём составе класс CBound для установки и получения размеров. От этого объекта будет наследоваться класс, в котором создаются объекты CCanvas. Таким образом, от этого промежуточного класса можно унаследовать тот класс, в который мы будем передавать указатель на элемент управления, на котором будем рисовать.

Давайте доработаем файлы уже созданных классов, а уже затем напишем новые.





Дорабатываем классы библиотеки

Все файлы разрабатываемой библиотеки расположены по адресу \MQL5\Indicators\Tables\Controls\. Если их ещё нет, то получить предыдущую версию всех файлов можно из прошлой статьи. Также для проекта потребуется файл классов таблиц (компонент Model), получить который можно из статьи, где мы завершили их разработку. Файл Tables.mqh необходимо сохранить в папку \MQL5\Indicators\Tables\. Дорабатываться будут файлы Base.mqh и Control.mqh.

В самом начале файла Tables.mqh в разделе макросов напишем идентификатор файла:

#define __TABLES__ #define MARKER_START_DATA - 1 #define MAX_STRING_LENGTH 128 #define CELL_WIDTH_IN_CHARS 19

Это необходимо для того, чтобы макроподстановка MARKER_START_DATA могла быть объявлена в двух разных включаемых файлах для их раздельной компиляции.

Откроем файл Base.mqh. Подключим к нему файл классов модели таблицы и пропишем форвард-декларацию новых классов:

#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #include <Canvas\Canvas.mqh> #include <Arrays\List.mqh> #include "..\Tables.mqh" class CBoundedObj; class CCanvasBase; class CCounter; class CAutoRepeat; class CImagePainter; class CVisualHint; class CLabel; class CButton; class CButtonTriggered; class CButtonArrowUp; class CButtonArrowDown; class CButtonArrowLeft; class CButtonArrowRight; class CCheckBox; class CRadioButton; class CScrollBarThumbH; class CScrollBarThumbV; class CScrollBarH; class CScrollBarV; class CTableRowView; class CPanel; class CGroupBox; class CContainer;

В разделе макроподстановок декларацию макроса MARKER_START_DATAобрамим проверкой его существования:

#define clrNULL 0x00FFFFFF #ifndef __TABLES__ #define MARKER_START_DATA - 1 #endif #define DEF_FONTNAME "Calibri" #define DEF_FONTSIZE 10 #define DEF_EDGE_THICKNESS 3

Теперь объявление одной и той же макроподстановки в двух разных файлах не будет приводить к ошибкам компиляции — как по отдельности, так и совместно двух файлов.

В перечисление типов графических элементов добавим новые типы, и установим новый максимальный тип активного элемента:

enum ENUM_ELEMENT_TYPE { ELEMENT_TYPE_BASE = 0x10000 , ELEMENT_TYPE_COLOR, ELEMENT_TYPE_COLORS_ELEMENT, ELEMENT_TYPE_RECTANGLE_AREA, ELEMENT_TYPE_IMAGE_PAINTER, ELEMENT_TYPE_COUNTER, ELEMENT_TYPE_AUTOREPEAT_CONTROL, ELEMENT_TYPE_BOUNDED_BASE, ELEMENT_TYPE_CANVAS_BASE, ELEMENT_TYPE_ELEMENT_BASE, ELEMENT_TYPE_HINT, ELEMENT_TYPE_LABEL, ELEMENT_TYPE_BUTTON, ELEMENT_TYPE_BUTTON_TRIGGERED, ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_UP, ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_DOWN, ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_LEFT, ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_RIGHT, ELEMENT_TYPE_CHECKBOX, ELEMENT_TYPE_RADIOBUTTON, ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_THUMB_H, ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_THUMB_V, ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_H, ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_V, ELEMENT_TYPE_TABLE_CELL, ELEMENT_TYPE_TABLE_ROW, ELEMENT_TYPE_TABLE_COLUMN_CAPTION, ELEMENT_TYPE_TABLE_HEADER, ELEMENT_TYPE_TABLE, ELEMENT_TYPE_PANEL, ELEMENT_TYPE_GROUPBOX, ELEMENT_TYPE_CONTAINER, }; #define ACTIVE_ELEMENT_MIN ELEMENT_TYPE_LABEL #define ACTIVE_ELEMENT_MAX ELEMENT_TYPE_TABLE_HEADER

Добавим новые возвращаемые значения в функцию, возвращающую короткое имя элемента по типу:

string ElementShortName( const ENUM_ELEMENT_TYPE type) { switch (type) { case ELEMENT_TYPE_ELEMENT_BASE : return "BASE" ; case ELEMENT_TYPE_HINT : return "HNT" ; case ELEMENT_TYPE_LABEL : return "LBL" ; case ELEMENT_TYPE_BUTTON : return "SBTN" ; case ELEMENT_TYPE_BUTTON_TRIGGERED : return "TBTN" ; case ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_UP : return "BTARU" ; case ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_DOWN : return "BTARD" ; case ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_LEFT : return "BTARL" ; case ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_RIGHT : return "BTARR" ; case ELEMENT_TYPE_CHECKBOX : return "CHKB" ; case ELEMENT_TYPE_RADIOBUTTON : return "RBTN" ; case ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_THUMB_H : return "THMBH" ; case ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_THUMB_V : return "THMBV" ; case ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_H : return "SCBH" ; case ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_V : return "SCBV" ; case ELEMENT_TYPE_TABLE_CELL : return "TCELL" ; case ELEMENT_TYPE_TABLE_ROW : return "TROW" ; case ELEMENT_TYPE_TABLE_COLUMN_CAPTION : return "TCAPT" ; case ELEMENT_TYPE_TABLE_HEADER : return "THDR" ; case ELEMENT_TYPE_TABLE : return "TABLE" ; case ELEMENT_TYPE_PANEL : return "PNL" ; case ELEMENT_TYPE_GROUPBOX : return "GRBX" ; case ELEMENT_TYPE_CONTAINER : return "CNTR" ; default : return "Unknown" ; } }

В базовом классе графических элементов метод установки идентификатора сделаем виртуальным, так как в новых классах его потребуется переопределить:

class CBaseObj : public CObject { protected : int m_id; ushort m_name[]; public : void SetName( const string name) { :: StringToShortArray (name, this .m_name); } virtual void SetID( const int id) { this .m_id=id; } string Name( void ) const { return :: ShortArrayToString ( this .m_name); } int ID( void ) const { return this .m_id; } virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; virtual bool Save( const int file_handle); virtual bool Load( const int file_handle); virtual int Type( void ) const { return (ELEMENT_TYPE_BASE); } virtual string Description( void ); virtual void Print ( void ); CBaseObj ( void ) : m_id(- 1 ) { this .SetName( "" ); } ~CBaseObj ( void ) {} };

Каждый объект в своём составе имеет класс прямоугольной области CBound, который возвращает размер элемента управления. Также каждый элемент управления имеет список объектов CBound. Этот список позволяет хранить множество объектов CBound, которые в свою очередь позволяют задать множество различных областей на поверхности графического элемента.

Каждая такая область может быть использована для каких-либо сценариев. Например, можно определить некую зону внутри графического элемента, отслеживать нахождение курсора внутри этой области и реагировать на взаимодействие этой области с курсором мышки. Можно внутрь определённой области поместить некоторый элемент управления для его отображения внутри этой области. Для этого необходимо дать возможность записывать в объект CBound указатель на элемент управления.

Пропишем в классе CBound такую возможность:

class CBound : public CBaseObj { protected : CBaseObj *m_assigned_obj; CRect m_bound; public : void ResizeW( const int size) { this .m_bound.Width(size); } void ResizeH( const int size) { this .m_bound.Height(size); } void Resize( const int w, const int h) { this .m_bound.Width(w); this .m_bound.Height(h); } void SetX( const int x) { this .m_bound.left=x; } void SetY( const int y) { this .m_bound.top=y; } void SetXY( const int x, const int y) { this .m_bound.LeftTop(x,y); } void Move( const int x, const int y) { this .m_bound.Move(x,y); } void Shift( const int dx, const int dy) { this .m_bound.Shift(dx,dy); } int X( void ) const { return this .m_bound.left; } int Y( void ) const { return this .m_bound.top; } int Width( void ) const { return this .m_bound.Width(); } int Height( void ) const { return this .m_bound.Height(); } int Right( void ) const { return this .m_bound.right-( this .m_bound.Width() > 0 ? 1 : 0 );} int Bottom( void ) const { return this .m_bound.bottom-( this .m_bound.Height()> 0 ? 1 : 0 );} bool Contains( const int x, const int y) const { return this .m_bound.Contains(x,y); } void AssignObject(CBaseObj *obj) { this .m_assigned_obj=obj; } CBaseObj *GetAssignedObj( void ) { return this .m_assigned_obj; } virtual string Description( void ); virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; virtual bool Save( const int file_handle); virtual bool Load( const int file_handle); virtual int Type( void ) const { return (ELEMENT_TYPE_RECTANGLE_AREA); } CBound( void ) { :: ZeroMemory ( this .m_bound); } CBound( const int x, const int y, const int w, const int h) { this .SetXY(x,y); this .Resize(w,h); } ~CBound( void ) { :: ZeroMemory ( this .m_bound); } };

На данный момент объект прямоугольной области CBound объявлен в классе CCanvasBase, в котором создаются два объекта CCanvas для рисования фона и переднего плана графического элемента. То есть все графические элементы имеют в своём составе два канваса. Но нам необходимо создать класс, который будет позволять указать в нём тот элемент управления, на канвасах которого нужно рисовать. При этом не создавать собственных канвасов, и при этом не выбиваться из общей концепции создания графических элементов.

Значит, нам необходимо перенести из класса CCanvasBase объект класса CBound в другой — родительский класс, который не будет создавать объекты канваса, и от которого будет наследоваться класс CCanvasBase. А в классе CCanvasBase не объявлять экземпляры двух CCanvas, а объявить указатели на создаваемые канвасы и сделать метод, который будет создавать два объекта канваса. Необходимо также объявить флаг, указывающий, что графический элемент управляет или не управляет объектами канвасов фона и переднего плана. Это требуется для управления удалением созданных объектов канвасов.

В файле Base.mqh сразу после класса CAutoRepeat, перед классом CCanvasBase напишем новый класс CBoundedObj, наследуемый от CBaseObj, в который просто перенесём все методы работы с объектом CBound из класса CCanvasBase:

class CBoundedObj : public CBaseObj { protected : CBound m_bound; bool m_canvas_owner; public : int X( void ) const { return this .m_bound.X(); } int Y( void ) const { return this .m_bound.Y(); } int Width( void ) const { return this .m_bound.Width(); } int Height( void ) const { return this .m_bound.Height(); } int Right( void ) const { return this .m_bound.Right(); } int Bottom( void ) const { return this .m_bound.Bottom(); } void BoundResizeW( const int size) { this .m_bound.ResizeW(size); } void BoundResizeH( const int size) { this .m_bound.ResizeH(size); } void BoundResize( const int w, const int h) { this .m_bound.Resize(w,h); } void BoundSetX( const int x) { this .m_bound.SetX(x); } void BoundSetY( const int y) { this .m_bound.SetY(y); } void BoundSetXY( const int x, const int y) { this .m_bound.SetXY(x,y); } void BoundMove( const int x, const int y) { this .m_bound.Move(x,y); } void BoundShift( const int dx, const int dy) { this .m_bound.Shift(dx,dy); } virtual bool Save( const int file_handle); virtual bool Load( const int file_handle); virtual int Type( void ) const { return (ELEMENT_TYPE_BOUNDED_BASE); } CBoundedObj ( void ) : m_canvas_owner( true ) {} CBoundedObj ( const string user_name, const int id, const int x, const int y, const int w, const int h); ~CBoundedObj ( void ){} }; CBoundedObj::CBoundedObj( const string user_name, const int id, const int x, const int y, const int w, const int h) : m_canvas_owner( true ) { this .m_bound.SetName(user_name); this .m_bound.SetID(id); this .m_bound.SetXY(x,y); this .m_bound.Resize(w,h); } bool CBoundedObj::Save( const int file_handle) { if (!CBaseObj::Save(file_handle)) return false ; if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .m_canvas_owner, INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return false ; return this .m_bound.Save(file_handle); } bool CBoundedObj::Load( const int file_handle) { if (!CBaseObj::Load(file_handle)) return false ; this .m_canvas_owner=:: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE ); return this .m_bound.Load(file_handle); }

Представленный класс просто наследует свойства базового класса CBaseObj, позволяет указывать границы объекта (класс CBound) и имеет флаг управления канвасами.

Базовый класс холста графических элементов теперь должен быть унаследован от нового CBoundedObj, а не от класса CBaseObj, как это было ранее. А всё, что было связано с работой с объектом класса CBound для установки и возврата размеров элемента, всё уже перенесено в новый класс CBoundedObj и удалено из класса CCanvasBase. Теперь объекты канвасов не объявлены как экземпляры класса, а объявлены как указатели на создаваемые объекты CCanvas:

class CCanvasBase : public CBoundedObj { private : bool m_chart_mouse_wheel_flag; bool m_chart_mouse_move_flag; bool m_chart_object_create_flag; bool m_chart_mouse_scroll_flag; bool m_chart_context_menu_flag; bool m_chart_crosshair_tool_flag; bool m_flags_state; void SetFlags( const bool flag); protected : CCanvas *m_background; CCanvas *m_foreground; CCanvasBase *m_container; CColorElement m_color_background; CColorElement m_color_foreground; CColorElement m_color_border;

Методы для получения координат и размеров графических объектов канвасов сделаны публичными, а методы для изменения размеров канвасов — виртуальными:

public : int ObjectX( void ) const { return this .m_obj_x; } int ObjectY( void ) const { return this .m_obj_y; } int ObjectWidth( void ) const { return this .m_background.Width(); } int ObjectHeight( void ) const { return this .m_background.Height(); } int ObjectRight( void ) const { return this .ObjectX()+ this .ObjectWidth()- 1 ; } int ObjectBottom( void ) const { return this .ObjectY()+ this .ObjectHeight()- 1 ; } protected : virtual bool ObjectResizeW( const int size); virtual bool ObjectResizeH( const int size); bool ObjectResize( const int w, const int h); virtual bool ObjectSetX( const int x); virtual bool ObjectSetY( const int y); bool ObjectSetXY( const int x, const int y) { return ( this .ObjectSetX(x) && this .ObjectSetY(y)); }

В защищённой секции класса объявлен метод для создания канвасов:

void SetContainerObj(CCanvasBase *obj); protected : bool CreateCanvasObjects( void ); bool Create( const long chart_id, const int wnd, const string object_name, const int x, const int y, const int w, const int h); public : void SetState(ENUM_ELEMENT_STATE state) { this .m_state=state; this .ColorsToDefault(); } ENUM_ELEMENT_STATE State( void ) const { return this .m_state; }

Метод, устанавливающий флаг разрешения обрезки элемента по границам контейнера, сделан виртуальным:

void SetMovable( const bool flag) { this .m_movable=flag; } void SetAsMain( void ) { this .m_main= true ; } virtual void SetResizable( const bool flag) { this .m_resizable=flag; } void SetAutorepeat( const bool flag) { this .m_autorepeat_flag=flag; } void SetScrollable( const bool flag) { this .m_scroll_flag=flag; } virtual void SetTrimmered( const bool flag) { this .m_trim_flag=flag; }

В конструкторе класса теперь вызывается метод для создания объектов канвасов фона и переднего плана:

CCanvasBase::CCanvasBase( const string object_name, const long chart_id, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h) : m_program_name(:: MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )), m_wnd(wnd< 0 ? 0 : wnd), m_alpha_bg( 0 ), m_alpha_fg( 255 ), m_hidden( false ), m_blocked( false ), m_focused( false ), m_movable( false ), m_resizable( false ), m_main( false ), m_autorepeat_flag( false ), m_trim_flag( true ), m_scroll_flag( false ), m_border_width_lt( 0 ), m_border_width_rt( 0 ), m_border_width_up( 0 ), m_border_width_dn( 0 ), m_z_order( 0 ), m_state( 0 ), m_cursor_delta_x( 0 ), m_cursor_delta_y( 0 ) { this .m_chart_id= this .CorrectChartID(chart_id); if (! this .CreateCanvasObjects()) return ; if ( this .Create( this .m_chart_id, this .m_wnd,object_name,x,y,w,h)) { this .Clear( false ); this .m_obj_x=x; this .m_obj_y=y; this .m_color_background.SetName( "Background" ); this .m_color_foreground.SetName( "Foreground" ); this .m_color_border.SetName( "Border" ); this .m_foreground.FontSet(DEF_FONTNAME,-DEF_FONTSIZE* 10 , FW_MEDIUM ); this .m_bound.SetName( "Perimeter" ); this .Init(); } }

Метод, создающий канвасы фона и переднего плана:

bool CCanvasBase::CreateCanvasObjects( void ) { if (( this .m_background!= NULL && this .m_foreground!= NULL ) || ! this .m_canvas_owner) return true ; this .m_background= new CCanvas(); if ( this .m_background== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error! Failed to create background canvas" , __FUNCTION__ ); return false ; } this .m_foreground= new CCanvas(); if ( this .m_foreground== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error! Failed to create foreground canvas" , __FUNCTION__ ); return false ; } return true ; }

В методе, уничтожающем объект, теперь проверяем флаг управления канвасами:

void CCanvasBase::Destroy( void ) { if ( this .m_canvas_owner) { this .m_background.Destroy(); this .m_foreground.Destroy(); delete this .m_background; delete this .m_foreground; this .m_background= NULL ; this .m_foreground= NULL ; } }

Канвасы удаляются только в случае, если объект управляет канвасами. Если же объекту переданы для рисования канвасы другого элемента управления, то он не будет их удалять — они должны быть удалены только тем объектом, которому принадлежат.

В методе инициализации класса по умолчанию для объекта устанавливается флаг управления канвасами:

void CCanvasBase::Init( void ) { this .m_chart_mouse_wheel_flag = :: ChartGetInteger ( this .m_chart_id, CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL ); this .m_chart_mouse_move_flag = :: ChartGetInteger ( this .m_chart_id, CHART_EVENT_MOUSE_MOVE ); this .m_chart_object_create_flag = :: ChartGetInteger ( this .m_chart_id, CHART_EVENT_OBJECT_CREATE ); this .m_chart_mouse_scroll_flag = :: ChartGetInteger ( this .m_chart_id, CHART_MOUSE_SCROLL ); this .m_chart_context_menu_flag = :: ChartGetInteger ( this .m_chart_id, CHART_CONTEXT_MENU ); this .m_chart_crosshair_tool_flag= :: ChartGetInteger ( this .m_chart_id, CHART_CROSSHAIR_TOOL ); :: ChartSetInteger ( this .m_chart_id, CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL , true ); :: ChartSetInteger ( this .m_chart_id, CHART_EVENT_MOUSE_MOVE , true ); :: ChartSetInteger ( this .m_chart_id, CHART_EVENT_OBJECT_CREATE , true ); this .InitColors(); :: EventSetMillisecondTimer ( 16 ); this .m_canvas_owner= true ; }

Только для тех объектов, у которых нет собственных канвасов, и которые будут наследоваться от класса CBoundedObj, для них нужно будет этот флаг сбрасывать в false.

Теперь откроем файл Controls.mqh и внесём в него доработки.

В разделе макроподстановок напишем две новые, определяющие высоту строки и заголовка таблицы по умолчанию:

#define DEF_LABEL_W 50 #define DEF_LABEL_H 16 #define DEF_BUTTON_W 60 #define DEF_BUTTON_H 16 #define DEF_TABLE_ROW_H 16 #define DEF_TABLE_HEADER_H 20 #define DEF_PANEL_W 80 #define DEF_PANEL_H 80 #define DEF_PANEL_MIN_W 60 #define DEF_PANEL_MIN_H 60 #define DEF_SCROLLBAR_TH 13 #define DEF_THUMB_MIN_SIZE 8 #define DEF_AUTOREPEAT_DELAY 500 #define DEF_AUTOREPEAT_INTERVAL 100

В файле есть класс связанного списка объектов CListObj для хранения списка графических элементов. Его мы скопировали в этот файл из файла классов модели таблицы. Если оставить наименование класса тем же, то будет конфликт имён, а объекты, хранящиеся в этих двух списках в разных файлах совершенно разные. Значит, здесь мы оставим класс без изменения, но переименуем его. Это будет класс связанного списка графических элементов:

class CListElm : public CList { protected : ENUM_ELEMENT_TYPE m_element_type; public : void SetElementType( const ENUM_ELEMENT_TYPE type) { this .m_element_type=type; } virtual bool Load( const int file_handle); virtual CObject *CreateElement( void ); };

По всему файлу произведём замену строки "CListObj" на строку "CListElm".

В методе создания элемента списка впишем новые типы графических элементов:

CObject *CListElm::CreateElement( void ) { switch ( this .m_element_type) { case ELEMENT_TYPE_BASE : return new CBaseObj(); case ELEMENT_TYPE_COLOR : return new CColor(); case ELEMENT_TYPE_COLORS_ELEMENT : return new CColorElement(); case ELEMENT_TYPE_RECTANGLE_AREA : return new CBound(); case ELEMENT_TYPE_IMAGE_PAINTER : return new CImagePainter(); case ELEMENT_TYPE_CANVAS_BASE : return new CCanvasBase(); case ELEMENT_TYPE_ELEMENT_BASE : return new CElementBase(); case ELEMENT_TYPE_HINT : return new CVisualHint(); case ELEMENT_TYPE_LABEL : return new CLabel(); case ELEMENT_TYPE_BUTTON : return new CButton(); case ELEMENT_TYPE_BUTTON_TRIGGERED : return new CButtonTriggered(); case ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_UP : return new CButtonArrowUp(); case ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_DOWN : return new CButtonArrowDown(); case ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_LEFT : return new CButtonArrowLeft(); case ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_RIGHT : return new CButtonArrowRight(); case ELEMENT_TYPE_CHECKBOX : return new CCheckBox(); case ELEMENT_TYPE_RADIOBUTTON : return new CRadioButton(); case ELEMENT_TYPE_TABLE_CELL : return new CTableCellView(); case ELEMENT_TYPE_TABLE_ROW : return new CTableRowView(); case ELEMENT_TYPE_TABLE_COLUMN_CAPTION : return new CColumnCaptionView(); case ELEMENT_TYPE_TABLE_HEADER : return new CTableHeaderView(); case ELEMENT_TYPE_TABLE : return new CTableView(); case ELEMENT_TYPE_PANEL : return new CPanel(); case ELEMENT_TYPE_GROUPBOX : return new CGroupBox(); case ELEMENT_TYPE_CONTAINER : return new CContainer(); default : return NULL ; } }

В базовом классе графического элемента добавим метод, возвращающий указатель на объект:

public : CElementBase *GetObject( void ) { return & this ; } CImagePainter *Painter( void ) { return & this .m_painter; } CListElm *GetListHints( void ) { return & this .m_list_hints; }

В классе текстовой метки метод, выводящий текст на канвас, сделаем виртуальным:

void SetTextShiftH( const int x) { this .ClearText(); this .m_text_x=x; } void SetTextShiftV( const int y) { this .ClearText(); this .m_text_y=y; } virtual void DrawText( const int dx, const int dy, const string text, const bool chart_redraw); virtual void Draw( const bool chart_redraw);

В классе панели CPanel доработаем методы изменения размеров:

bool CPanel::ResizeW( const int w) { if (! this .ObjectResizeW(w)) return false ; this .BoundResizeW(w); this .SetImageSize(w, this .Height()); if (! this .ObjectTrim()) { this .Update( false ); this .Draw( false ); } CContainer *base= this .GetContainer(); if (base!= NULL && base.Type()==ELEMENT_TYPE_CONTAINER) base.CheckElementSizes(& this ); int total= this .m_list_elm.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CElementBase *elm= this .GetAttachedElementAt(i); if (elm!= NULL ) elm.ObjectTrim(); } return true ; } bool CPanel::ResizeH( const int h) { if (! this .ObjectResizeH(h)) return false ; this .BoundResizeH(h); this .SetImageSize( this .Width(),h); if (! this .ObjectTrim()) { this .Update( false ); this .Draw( false ); } CContainer *base= this .GetContainer(); if (base!= NULL && base.Type()==ELEMENT_TYPE_CONTAINER) base.CheckElementSizes(& this ); int total= this .m_list_elm.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CElementBase *elm= this .GetAttachedElementAt(i); if (elm!= NULL ) elm.ObjectTrim(); } return true ; } bool CPanel::Resize( const int w, const int h) { if (! this .ObjectResize(w,h)) return false ; this .BoundResize(w,h); this .SetImageSize(w,h); if (! this .ObjectTrim()) { this .Update( false ); this .Draw( false ); } CContainer *base= this .GetContainer(); if (base!= NULL && base.Type()==ELEMENT_TYPE_CONTAINER) base.CheckElementSizes(& this ); int total= this .m_list_elm.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CElementBase *elm= this .GetAttachedElementAt(i); if (elm!= NULL ) elm.ObjectTrim(); } return true ; }

Суть доработки методов заключается в том, что если элемент находится в составе контейнера, им если у элемента были изменены размеры, то необходимо проверить новые размеры элемента относительно контейнера. Если элемент стал по размерам больше границ контейнера, то элемент обрезается по размерам контейнера (это ранее уже было реализовано), но при этом у контейнера ещё должны появиться полосы прокрутки. Вот эту проверку при помощи метода объекта-контейнера CheckElementSizes() мы и добавили в методы изменения размеров графического элемента.

В методе рисования внешнего вида объекта панели в классе CPanel, рисуем рамку только, если хотя бы одна из четырёх сторон имеет ненулевое значение параметра BorderWidth:

void CPanel::Draw( const bool chart_redraw) { this .Fill( this .BackColor(), false ); this .m_painter.Clear( this .AdjX( this .m_painter.X()), this .AdjY( this .m_painter.Y()), this .m_painter.Width(), this .m_painter.Height(), false ); color clr_dark =( this .BackColor()==clrNULL ? this .BackColor() : this .GetBackColorControl().NewColor( this .BackColor(),- 20 ,- 20 ,- 20 )); color clr_light=( this .BackColor()==clrNULL ? this .BackColor() : this .GetBackColorControl().NewColor( this .BackColor(), 6 , 6 , 6 )); if ( this .BorderWidthBottom()+ this .BorderWidthLeft()+ this .BorderWidthRight()+ this .BorderWidthTop()!= 0 ) this .m_painter.FrameGroupElements( this .AdjX( this .m_painter.X()), this .AdjY( this .m_painter.Y()), this .m_painter.Width(), this .m_painter.Height(), this .Text(), this .ForeColor(),clr_dark,clr_light, this .AlphaFG(), true ); this .m_background.Update( false ); for ( int i= 0 ;i< this .m_list_elm.Total();i++) { CElementBase *elm= this .GetAttachedElementAt(i); if (elm!= NULL && elm.Type()!=ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_H && elm.Type()!=ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_V) elm.Draw( false ); } if (chart_redraw) :: ChartRedraw ( this .m_chart_id); }

В методе создания и добавления нового элемента в список в классе объекта панели добавим создание новых элементов управления:

CElementBase *CPanel::InsertNewElement( const ENUM_ELEMENT_TYPE type, const string text, const string user_name, const int dx, const int dy, const int w, const int h) { int elm_total= this .m_list_elm.Total(); string obj_name= this .NameFG()+ "_" +ElementShortName(type)+( string )elm_total; int x= this .X()+dx; int y= this .Y()+dy; CElementBase *element= NULL ; switch (type) { case ELEMENT_TYPE_LABEL : element = new CLabel(obj_name,text, this .m_chart_id, this .m_wnd,x,y,w,h); break ; case ELEMENT_TYPE_BUTTON : element = new CButton(obj_name,text, this .m_chart_id, this .m_wnd,x,y,w,h); break ; case ELEMENT_TYPE_BUTTON_TRIGGERED : element = new CButtonTriggered(obj_name,text, this .m_chart_id, this .m_wnd,x,y,w,h); break ; case ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_UP : element = new CButtonArrowUp(obj_name,text, this .m_chart_id, this .m_wnd,x,y,w,h); break ; case ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_DOWN : element = new CButtonArrowDown(obj_name,text, this .m_chart_id, this .m_wnd,x,y,w,h); break ; case ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_LEFT : element = new CButtonArrowLeft(obj_name,text, this .m_chart_id, this .m_wnd,x,y,w,h); break ; case ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_RIGHT : element = new CButtonArrowRight(obj_name,text, this .m_chart_id, this .m_wnd,x,y,w,h); break ; case ELEMENT_TYPE_CHECKBOX : element = new CCheckBox(obj_name,text, this .m_chart_id, this .m_wnd,x,y,w,h); break ; case ELEMENT_TYPE_RADIOBUTTON : element = new CRadioButton(obj_name,text, this .m_chart_id, this .m_wnd,x,y,w,h); break ; case ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_THUMB_H : element = new CScrollBarThumbH(obj_name,text, this .m_chart_id, this .m_wnd,x,y,w,h); break ; case ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_THUMB_V : element = new CScrollBarThumbV(obj_name,text, this .m_chart_id, this .m_wnd,x,y,w,h); break ; case ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_H : element = new CScrollBarH(obj_name,text, this .m_chart_id, this .m_wnd,x,y,w,h); break ; case ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_V : element = new CScrollBarV(obj_name,text, this .m_chart_id, this .m_wnd,x,y,w,h); break ; case ELEMENT_TYPE_TABLE_ROW : element = new CTableRowView(obj_name,text, this .m_chart_id, this .m_wnd,x,y,w,h); break ; case ELEMENT_TYPE_TABLE_COLUMN_CAPTION : element = new CColumnCaptionView(obj_name,text, this .m_chart_id, this .m_wnd,x,y,w,h); break ; case ELEMENT_TYPE_TABLE_HEADER : element = new CTableHeaderView(obj_name,text, this .m_chart_id, this .m_wnd,x,y,w,h); break ; case ELEMENT_TYPE_TABLE : element = new CTableView(obj_name,text, this .m_chart_id, this .m_wnd,x,y,w,h); break ; case ELEMENT_TYPE_PANEL : element = new CPanel(obj_name, "" , this .m_chart_id, this .m_wnd,x,y,w,h); break ; case ELEMENT_TYPE_GROUPBOX : element = new CGroupBox(obj_name,text, this .m_chart_id, this .m_wnd,x,y,w,h); break ; case ELEMENT_TYPE_CONTAINER : element = new CContainer(obj_name,text, this .m_chart_id, this .m_wnd,x,y,w,h); break ; default : element = NULL ; } if (element== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to create graphic element %s" , __FUNCTION__ ,ElementDescription(type)); return NULL ; } element.SetID(elm_total); element.SetName(user_name); element.SetContainerObj(& this ); element.ObjectSetZOrder( this .ObjectZOrder()+ 1 ); if (! this .AddNewElement(element)) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to add %s element with ID %d to list" , __FUNCTION__ ,ElementDescription(type),element.ID()); delete element; return NULL ; } CElementBase *elm= this .GetContainer(); if (elm!= NULL && elm.Type()==ELEMENT_TYPE_CONTAINER) { CContainer *container_obj=elm; if (container_obj.ScrollBarHorzIsVisible()) { CScrollBarH *sbh=container_obj.GetScrollBarH(); if (sbh!= NULL ) sbh.BringToTop( false ); } if (container_obj.ScrollBarVertIsVisible()) { CScrollBarV *sbv=container_obj.GetScrollBarV(); if (sbv!= NULL ) sbv.BringToTop( false ); } } return element; }

В методе, помещающем объект на передний план, добавим обрезку прикреплённых объектов по размерам контейнера:

void CPanel::BringToTop( const bool chart_redraw) { CCanvasBase::BringToTop( false ); for ( int i= 0 ;i< this .m_list_elm.Total();i++) { CElementBase *elm= this .GetAttachedElementAt(i); if (elm!= NULL ) { if (elm.Type()==ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_H || elm.Type()==ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_V) continue ; elm.BringToTop( false ); elm.ObjectTrim(); } } if (chart_redraw) :: ChartRedraw ( this .m_chart_id); }

В классе горизонтальной полосы прокрутки есть флаг, указывающий на разрешение обрезки элемента по границам контейнера. Объект полосы прокрутки состоит из нескольких объектов, и для каждого из них нужно устанавливать одинаковое значение флага. Сделаем всё в одном методе. Переопределим в классе метод, устанавливающий флаг обрезки по границам контейнера:

class CScrollBarH : public CPanel { protected : CButtonArrowLeft *m_butt_left; CButtonArrowRight*m_butt_right; CScrollBarThumbH *m_thumb; public : CButtonArrowLeft *GetButtonLeft( void ) { return this .m_butt_left; } CButtonArrowRight*GetButtonRight( void ) { return this .m_butt_right; } CScrollBarThumbH *GetThumb( void ) { return this .m_thumb; } void SetChartRedrawFlag( const bool flag) { if ( this .m_thumb!= NULL ) this .m_thumb.SetChartRedrawFlag(flag); } bool ChartRedrawFlag( void ) const { return ( this .m_thumb!= NULL ? this .m_thumb.ChartRedrawFlag() : false ); } int TrackLength( void ) const ; int TrackBegin( void ) const ; int ThumbPosition( void ) const ; bool SetThumbPosition( const int pos) const { return ( this .m_thumb!= NULL ? this .m_thumb.MoveX(pos) : false ); } bool SetThumbSize( const uint size) const { return ( this .m_thumb!= NULL ? this .m_thumb.ResizeW(size) : false ); } virtual bool ResizeW( const int size); virtual void SetVisibleInContainer( const bool flag); virtual void SetTrimmered( const bool flag); virtual void Draw( const bool chart_redraw); virtual int Type( void ) const { return (ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_H); } void Init( void ); virtual void InitColors( void ); virtual void OnWheelEvent( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam); CScrollBarH( void ); CScrollBarH( const string object_name, const string text, const long chart_id, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h); ~CScrollBarH( void ) {} };

Реализация метода:

void CScrollBarH::SetTrimmered( const bool flag) { this .m_trim_flag=flag; if ( this .m_butt_left!= NULL ) this .m_butt_left.SetTrimmered(flag); if ( this .m_butt_right!= NULL ) this .m_butt_right.SetTrimmered(flag); if ( this .m_thumb!= NULL ) this .m_thumb.SetTrimmered(flag); }

Для каждого из объектов, составляющих полосу прокрутки, устанавливается переданный в метод флаг.

В методе инициализации объекта теперь не нужно для каждого из элементов устанавливать флаг обрезки по границам контейнера, а достаточно в конце метода вызвать метод SetTrimmered():

void CScrollBarH::Init( void ) { CPanel::Init(); this .SetAlphaBG( 255 ); this .SetBorderWidth( 0 ); this .SetText( "" ); int w= this .Height(); int h= this .Height(); this .m_butt_left = this .InsertNewElement(ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_LEFT, "" , "ButtL" , 0 , 0 ,w,h); this .m_butt_right= this .InsertNewElement(ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_RIGHT, "" , "ButtR" , this .Width()-w, 0 ,w,h); if ( this .m_butt_left== NULL || this .m_butt_right== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Init failed" , __FUNCTION__ ); return ; } this .m_butt_left.SetImageBound( 1 , 1 ,w- 2 ,h- 4 ); this .m_butt_left.InitBackColors( this .m_butt_left.BackColorFocused()); this .m_butt_left.ColorsToDefault(); this .m_butt_left.InitBorderColors( this .BorderColor(), this .m_butt_left.BackColorFocused(), this .m_butt_left.BackColorPressed(), this .m_butt_left.BackColorBlocked()); this .m_butt_left.ColorsToDefault(); this .m_butt_right.SetImageBound( 1 , 1 ,w- 2 ,h- 4 ); this .m_butt_right.InitBackColors( this .m_butt_right.BackColorFocused()); this .m_butt_right.ColorsToDefault(); this .m_butt_right.InitBorderColors( this .BorderColor(), this .m_butt_right.BackColorFocused(), this .m_butt_right.BackColorPressed(), this .m_butt_right.BackColorBlocked()); this .m_butt_right.ColorsToDefault(); int tsz= this .Width()-w* 2 ; this .m_thumb= this .InsertNewElement(ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_THUMB_H, "" , "ThumbH" ,w, 1 ,tsz-w* 4 ,h- 2 ); if ( this .m_thumb== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Init failed" , __FUNCTION__ ); return ; } this .m_thumb.InitBackColors( this .m_thumb.BackColorFocused()); this .m_thumb.ColorsToDefault(); this .m_thumb.InitBorderColors( this .m_thumb.BackColor(), this .m_thumb.BackColorFocused(), this .m_thumb.BackColorPressed(), this .m_thumb.BackColorBlocked()); this .m_thumb.ColorsToDefault(); this .m_thumb.SetMovable( true ); this .m_thumb.SetChartRedrawFlag( false ); this .SetVisibleInContainer( false ); this .SetTrimmered( false ); }

Точно такие же доработки сделаны и для класса вертикальной полосы прокрутки. Они полностью идентичны рассмотренным, и повторяться не будем.

В классе объекта контейнера метод CheckElementSizes сделаем публичным:

class CContainer : public CPanel { private : bool m_visible_scrollbar_h; bool m_visible_scrollbar_v; int m_init_border_size_top; int m_init_border_size_bottom; int m_init_border_size_left; int m_init_border_size_right; ENUM_ELEMENT_TYPE GetEventElementType( const string name); protected : CScrollBarH *m_scrollbar_h; CScrollBarV *m_scrollbar_v; virtual void ResizeActionDragHandler( const int x, const int y); public : void CheckElementSizes(CElementBase *element); protected : int ThumbSizeHorz( void ); int TrackLengthHorz( void ) const { return ( this .m_scrollbar_h!= NULL ? this .m_scrollbar_h.TrackLength() : 0 ); } int TrackEffectiveLengthHorz( void ) { return ( this .TrackLengthHorz()- this .ThumbSizeHorz()); }

Этот метод вызывается из привязанных к контейнеру элементов, и для доступа к нему должен быть публичным.

Основные доработки классов библиотеки мы рассмотрели. За рамками остались некоторые незначительные доработки и исправления. Полные коды можно посмотреть в прилагаемых к статье файлах.

Модель таблицы состоит из ячейки таблицы, строки таблицы и списка строк, являющихся в итоге таблицей. В дополнение к перечисленному для таблицы ещё есть заголовок, состоящий из заголовков столбцов таблицы.

Ячейка таблицы — это отдельный элемент, хранящий номер строки, номер столбца и содержание;

Строка таблицы — это список ячеек таблицы, имеет свой номер;

Таблица — это список строк, может иметь заголовок, представляющий из себя список заголовков столбцов.

Примерно ту же структуру будет иметь компонент View для отображения данных модели таблицы. Объект таблицы будет строиться на, например, массиве данных и массиве заголовков этих данных. Затем в созданный объект визуального отображения таблицы (компонент View) будем передавать указатель на модель таблицы (компонент Model) и все данные будут записаны в ячейки таблицы.

На данном этапе будет создана простая статичная таблица без возможности управления её отображением курсором мышки.





Класс ячейки таблицы (View)

Таблица состоит из списка строк. Строки в свою очередь состоят из объектов, наделённых двумя канвасами для рисования фона и переднего плана. Ячейки таблицы располагаются горизонтально на своих строках. Нет смысла наделять ячейки собственными канвасами. Можно просто "нарезать" каждую строку на области, где каждая область будет соответствовать расположению своей ячейки. И рисовать данные ячейки на канвасе объекта строки таблицы.

Именно для этих целей мы в самом начале сделали промежуточный класс, в котором есть только размер объекта с его координатами и указатель на элемент управления, на канвасе которого будет производиться рисование. И таким объектом будет ячейка таблицы. В неё будем передавать указатель на объект строки таблицы для рисования на её канвасах.

В файле Controls.mqh напишем новый класс:

class CTableCellView : public CBoundedObj { protected : CTableCell *m_table_cell_model; CImagePainter *m_painter; CTableRowView *m_element_base; CCanvas *m_background; CCanvas *m_foreground; int m_index; ENUM_ANCHOR_POINT m_text_anchor; int m_text_x; int m_text_y; ushort m_text[]; int CanvasOffsetX( void ) const { return ( this .m_element_base.ObjectX()- this .m_element_base.X()); } int CanvasOffsetY( void ) const { return ( this .m_element_base.ObjectY()- this .m_element_base.Y()); } int AdjX( const int x) const { return (x- this .CanvasOffsetX()); } int AdjY( const int y) const { return (y- this .CanvasOffsetY()); } bool GetTextCoordsByAnchor( int &x, int &y); public : void SetText( const string text) { :: StringToShortArray (text, this .m_text); } string Text( void ) const { return :: ShortArrayToString ( this .m_text); } virtual void SetID( const int id) { this .m_index= this .m_id=id; } void SetIndex( const int index) { this .SetID(index); } int Index( void ) const { return this .m_index; } void SetTextShiftX( const int shift) { this .m_text_x=shift; } int TextShiftX( void ) const { return this .m_text_x; } void SetTextShiftY( const int shift) { this .m_text_y=shift; } int TextShiftY( void ) const { return this .m_text_y; } void SetTextAnchor( const ENUM_ANCHOR_POINT anchor, const bool cell_redraw, const bool chart_redraw); int TextAnchor( void ) const { return this .m_text_anchor; } void SetTextPosition( const ENUM_ANCHOR_POINT anchor, const int shift_x, const int shift_y, const bool cell_redraw, const bool chart_redraw); void RowAssign(CTableRowView *base_element); bool TableCellModelAssign(CTableCell *cell_model, int dx, int dy, int w, int h); CTableCell *GetTableCellModel( void ) { return this .m_table_cell_model; } void TableCellModelPrint( void ); virtual void Clear( const bool chart_redraw); virtual void Update( const bool chart_redraw); virtual void Draw( const bool chart_redraw); virtual void DrawText( const int dx, const int dy, const string text, const bool chart_redraw); virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { return CBaseObj::Compare(node,mode); } virtual bool Save( const int file_handle); virtual bool Load( const int file_handle); virtual int Type( void ) const { return (ELEMENT_TYPE_TABLE_CELL); } void Init( const string text); virtual string Description( void ); CTableCellView( void ); CTableCellView( const int id, const string user_name, const string text, const int x, const int y, const int w, const int h); ~CTableCellView ( void ){} };

Все переменные и методы здесь прокомментированы в коде. Индекс ячейки и её идентификатор здесь это одно и то же. Поэтому и переопределён виртуальный метод SetID(), где индексу и идентификатору устанавливаются одинаковые значения. Давайте рассмотрим реализацию объявленных методов.

В конструкторах класса вызывается метод инициализации объекта, устанавливается идентификатор ячейки и её наименование:

CTableCellView::CTableCellView( void ) : CBoundedObj( "TableCell" ,- 1 , 0 , 0 ,DEF_PANEL_W,DEF_TABLE_ROW_H), m_index(- 1 ),m_text_anchor( ANCHOR_LEFT ) { this .Init( "" ); this .SetID(- 1 ); this .SetName( "TableCell" ); } CTableCellView::CTableCellView( const int id, const string user_name, const string text, const int x, const int y, const int w, const int h) : CBoundedObj(user_name,id,x,y,w,h), m_index(- 1 ),m_text_anchor( ANCHOR_LEFT ) { this .Init(text); this .SetID(id); this .SetName(user_name); }

Метод инициализации объекта класса:

void CTableCellView::Init( const string text) { this .m_canvas_owner= false ; this .SetText(text); this .m_text_x= 2 ; this .m_text_y= 0 ; }

Обязательно устанавливаем объекту флаг, что он не управляет канвасами — чтобы при уничтожении объекта он не удалил чужие канвасы.

Метод, возвращающий описание объекта:

string CTableCellView::Description( void ) { string nm= this .Name(); string name=(nm!= "" ? :: StringFormat ( " \"%s\"" ,nm) : nm); return :: StringFormat ( "%s%s ID %d, X %d, Y %d, W %d, H %d" ,ElementDescription((ENUM_ELEMENT_TYPE) this .Type()),name, this .ID(), this .X(), this .Y(), this .Width(), this .Height()); }

Метод выводит в журнал строку с наименованием типа объекта, идентификатором, координатами и размерами ячейки.

Метод, назначающий ячейке строку таблицы, канвасы фона и переднего плана:

void CTableCellView::RowAssign(CTableRowView *base_element) { if (base_element== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Empty element passed" , __FUNCTION__ ); return ; } this .m_element_base=base_element; this .m_background= this .m_element_base.GetBackground(); this .m_foreground= this .m_element_base.GetForeground(); this .m_painter= this .m_element_base.Painter(); }

В метод передаётся указатель на объект строки таблицы (описание класса будет далее) и, если указатель не валидный — сообщаем об этом и возвращаем NULL. Далее в переменные класса записываются указатель на строку таблицы, и из объекта строки таблицы — указатели на канвасы фона и переднего плана, и на объект рисования.

В объекте модели таблицы тоже есть свои строки и ячейки. Модель ячейки таблицы назначается этому классу, и он рисует на канвасах объекта строки данные из модели ячейки.

Метод, назначающий модель ячейки:

bool CTableCellView::TableCellModelAssign(CTableCell *cell_model, int dx, int dy, int w, int h) { if (cell_model== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Empty object passed" , __FUNCTION__ ); return false ; } if ( this .m_element_base== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Base element not assigned. Please use RowAssign() method first" , __FUNCTION__ ); return false ; } this .m_table_cell_model=cell_model; this .BoundSetXY(dx,dy); this .BoundResize(w,h); this .m_painter.SetBound(dx,dy,w,h); return true ; }

Сначала проверяется валидность переданного указателя на модель ячейки, затем проверяется, что строка таблицы уже назначена этому объекту ячейки. Если что-то из этого не верно, то об этом сообщается в журнале и возвращается false. Далее указатель на модель ячейки сохраняется в переменной и устанавливаются координаты и размеры области ячейки на соответствующей ей строке.

При сортировке строк и столбцов таблицы просто будет переназначаться указатель на объект ячейки, и этот объект, имеющий свои точные координаты в таблице, будет рисовать данные новой назначенной ему ячейки.

Метод, возвращающий координаты X и Y текста в зависимости от точки привязки:

bool CTableCellView::GetTextCoordsByAnchor( int &x, int &y) { int text_w= 0 , text_h= 0 ; this .m_foreground.TextSize( this .Text(),text_w,text_h); if (text_w== 0 || text_h== 0 ) return false ; switch ( this .m_text_anchor) { case ANCHOR_LEFT : x= 0 ; y=( this .Height()-text_h)/ 2 ; break ; case ANCHOR_LEFT_LOWER : x= 0 ; y= this .Height()-text_h; break ; case ANCHOR_LOWER : x=( this .Width()-text_w)/ 2 ; y= this .Height()-text_h; break ; case ANCHOR_RIGHT_LOWER : x= this .Width()-text_w; y= this .Height()-text_h; break ; case ANCHOR_RIGHT : x= this .Width()-text_w; y=( this .Height()-text_h)/ 2 ; break ; case ANCHOR_RIGHT_UPPER : x= this .Width()-text_w; y= 0 ; break ; case ANCHOR_UPPER : x=( this .Width()-text_w)/ 2 ; y= 0 ; break ; case ANCHOR_CENTER : x=( this .Width()-text_w)/ 2 ; y=( this .Height()-text_h)/ 2 ; break ; default : x= 0 ; y= 0 ; break ; } return true ; }

В метод передаются по ссылке переменные, в которые будут записаны рассчитанные координаты расположения верхнего левого угла выводимого текста. При неудаче получения размеров текста ячейки метод возвращает false.

После расчёта координат верхнего левого угла, в переменные записываются рассчитанные координаты текста и возвращается true.

Метод, устанавливающий точку привязки текста:

void CTableCellView::SetTextAnchor( const ENUM_ANCHOR_POINT anchor, const bool cell_redraw, const bool chart_redraw) { if ( this .m_text_anchor==anchor) return ; this .m_text_anchor=anchor; if (cell_redraw) this .Draw(chart_redraw); }

Сначала в переменную записывается новая точка привязки, затем, если установлен флаг перерисовки этой ячейки — вызывается метод её рисования с указанным флагом перерисовки графика.

Метод, устанавливающий точку привязки и смещения текста:

void CTableCellView::SetTextPosition( const ENUM_ANCHOR_POINT anchor, const int shift_x, const int shift_y, const bool cell_redraw, const bool chart_redraw) { this .SetTextShiftX(shift_x); this .SetTextShiftY(shift_y); this .SetTextAnchor(anchor,cell_redraw,chart_redraw); }

В этом методе дополнительно к установке точки привязки устанавливаются начальные смещения текста по осям X и Y.

Метод, заливающий объект цветом:

void CTableCellView::Clear( const bool chart_redraw) { int x1= this .AdjX( this .m_bound.X()); int y1= this .AdjY( this .m_bound.Y()); int x2= this .AdjX( this .m_bound.Right()); int y2= this .AdjY( this .m_bound.Bottom()); if ( this .m_background!= NULL ) this .m_background.FillRectangle(x1,y1,x2,y2- 1 ,:: ColorToARGB ( this .m_element_base.BackColor(), this .m_element_base.AlphaBG())); if ( this .m_foreground!= NULL ) this .m_foreground.FillRectangle(x1,y1,x2,y2- 1 ,clrNULL); }

Получаем корректные координаты четырёх углов прямоугольной области, а затем заливаем фон цветом фона строки таблицы, а передний план — прозрачным цветом.

Метод, обновляющий объект для отображения изменений:

void CTableCellView::Update( const bool chart_redraw) { if ( this .m_background!= NULL ) this .m_background.Update( false ); if ( this .m_foreground!= NULL ) this .m_foreground.Update(chart_redraw); }

Если канвасы фона и переднего плана валидны — вызываются их методы обновления с указанным флагом перерисовки графика.

Метод, рисущий внешний вид ячейки:

void CTableCellView::Draw( const bool chart_redraw) { int text_x= 0 , text_y= 0 ; if (! this .GetTextCoordsByAnchor(text_x,text_y)) return ; int x= this .AdjX( this .X()+text_x); int y= this .AdjY( this .Y()+text_y); int x1= this .AdjX( this .X()); int x2= this .AdjX( this .X()); int y1= this .AdjY( this .Y()); int y2= this .AdjY( this .Bottom()); this .DrawText(x+ this .m_text_x,y+ this .m_text_y, this .Text(), false ); if ( this .m_element_base!= NULL && this .Index()< this .m_element_base.CellsTotal()- 1 ) { int line_x= this .AdjX( this .Right()); this .m_background.Line(line_x,y1,line_x,y2,:: ColorToARGB ( this .m_element_base.BorderColor(), this .m_element_base.AlphaBG())); } this .m_background.Update(chart_redraw); }

Логика метода расписана в комментариях. Корректировка координат необходима для случая, если объект обрезан по границам контейнера — в этом случае начальные координаты рассчитываются не от реальных координат графического объекта канваса, а от координат графического элемента, которые виртуально расположены за пределами границ контейнера.

Разделительные полосы рисуются только с правой стороны ячейки, и в случае, если это не крайняя справа ячейка — она ограничена своим контейнером, и там рисовать дополнительно линию не целесообразно.

Метод, выводящий текст ячейки:

void CTableCellView::DrawText( const int dx, const int dy, const string text, const bool chart_redraw) { if ( this .m_element_base== NULL ) return ; this .Clear( false ); this .SetText(text); this .m_foreground. TextOut (dx,dy, this .Text(),:: ColorToARGB ( this .m_element_base.ForeColor(), this .m_element_base.AlphaFG())); if ( this .Right()-dx< this .m_foreground.TextWidth(text)) { int w= 0 ,h= 0 ; this .m_foreground.TextSize( "... " ,w,h); if (w> 0 && h> 0 ) { this .m_foreground.FillRectangle( this .AdjX( this .Right())-w, this .AdjY( this .Y()), this .AdjX( this .Right()), this .AdjY( this .Y())+h,clrNULL); this .m_foreground. TextOut ( this .AdjX( this .Right())-w, this .AdjY(dy), "..." ,:: ColorToARGB ( this .m_element_base.ForeColor(), this .m_element_base.AlphaFG())); } } this .m_foreground.Update(chart_redraw); }

Логика метода полностью расписана в комментариях к коду. В случае, если выводимый текст выходит за пределы области ячейки, то он обрезается по границам области, и его окончание заменяется троеточием ("..."), указывающим, что не весь текст поместился в размер ячейки по её ширине.

Метод, распечатывающий в журнале назначенную модель строки:

void CTableCellView::TableCellModelPrint( void ) { if ( this .m_table_cell_model!= NULL ) this .m_table_cell_model. Print (); }

Метод позволяет проконтролировать, какая ячейки компонента Model назначена на ячейку компонента View.

Методы для работы с файлами:

bool CTableCellView::Save( const int file_handle) { if (!CBaseObj::Save(file_handle)) return false ; if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .m_index, INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return false ; if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .m_text_anchor, INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return false ; if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .m_text_x, INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return false ; if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .m_text_y, INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return false ; if (:: FileWriteArray (file_handle, this .m_text)!= sizeof ( this .m_text)) return false ; return true ; } bool CTableCellView::Load( const int file_handle) { if (!CBaseObj::Load(file_handle)) return false ; this .m_id= this .m_index=:: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE ); this .m_text_anchor=( ENUM_ANCHOR_POINT ):: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE ); this .m_text_x=:: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE ); this .m_text_y=:: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE ); if (:: FileReadArray (file_handle, this .m_text)!= sizeof ( this .m_text)) return false ; return true ; }

Методы позволяют сохранить в файл и загрузить из файла данные ячейки таблицы.

Теперь рассмотрим класс визуального представления строки таблицы.





Класс строки таблицы (View)

Строка таблицы — это объект, унаследованный от класса панели. Имеет список объектов ячеек класса CTableCellView.

Продолжим писать код в файле Controls.mqh:

class CTableRowView : public CPanel { protected : CTableCellView m_temp_cell; CTableRow *m_table_row_model; CListElm m_list_cells; int m_index; CTableCellView *InsertNewCellView( const int index, const string text, const int dx, const int dy, const int w, const int h); public : CListElm *GetListCells( void ) { return & this .m_list_cells; } int CellsTotal( void ) const { return this .m_list_cells.Total(); } virtual void SetID( const int id) { this .m_index= this .m_id=id; } void SetIndex( const int index) { this .SetID(index); } int Index( void ) const { return this .m_index; } bool TableRowModelAssign(CTableRow *row_model); CTableRow *GetTableRowModel( void ) { return this .m_table_row_model; } void TableRowModelPrint( const bool detail, const bool as_table= false , const int cell_width=CELL_WIDTH_IN_CHARS); virtual void Draw( const bool chart_redraw); virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { return CLabel::Compare(node,mode);} virtual bool Save( const int file_handle); virtual bool Load( const int file_handle); virtual int Type( void ) const { return (ELEMENT_TYPE_TABLE_ROW); } void Init( void ); virtual void InitColors( void ); CTableRowView( void ); CTableRowView( const string object_name, const string text, const long chart_id, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h); ~CTableRowView ( void ){} };

У строки таблицы так же, как и у ячейки, свойство индекса строки равно её идентификатору. Здесь тоже виртуальный метод установки идентификатора переопределён, и устанавливает одновременно оба свойства — индекс и идентификатор.

В конструкторах класса вызывается метод инициализации объекта:

CTableRowView::CTableRowView( void ) : CPanel( "TableRow" , "" ,:: ChartID (), 0 , 0 , 0 ,DEF_PANEL_W,DEF_TABLE_ROW_H), m_index(- 1 ) { this .Init(); } CTableRowView::CTableRowView( const string object_name, const string text, const long chart_id, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h) : CPanel(object_name,text,chart_id,wnd,x,y,w,h), m_index(- 1 ) { this .Init(); }

Инициализация объекта:

void CTableRowView::Init( void ) { CPanel::Init(); this .SetAlphaBG( 255 ); this .SetBorderWidth( 1 ); }

Метод инициализации цветов объекта по умолчанию:

void CTableRowView::InitColors( void ) { this .InitBackColors( clrWhiteSmoke , clrWhiteSmoke , clrWhiteSmoke , clrWhiteSmoke ); this .InitBackColorsAct( clrWhiteSmoke , clrWhiteSmoke , clrWhiteSmoke , clrWhiteSmoke ); this .BackColorToDefault(); this .InitForeColors( clrBlack , clrBlack , clrBlack , clrSilver ); this .InitForeColorsAct( clrBlack , clrBlack , clrBlack , clrSilver ); this .ForeColorToDefault(); this .InitBorderColors( C'200,200,200' , C'200,200,200' , C'200,200,200' , clrSilver ); this .InitBorderColorsAct( C'200,200,200' , C'200,200,200' , C'200,200,200' , clrSilver ); this .BorderColorToDefault(); this .InitBorderColorBlocked( clrSilver ); this .InitForeColorBlocked( clrSilver ); }

Метод, создающий и добавляющий в список новый объект представления ячейки:

CTableCellView *CTableRowView::InsertNewCellView( const int index, const string text, const int dx, const int dy, const int w, const int h) { this .m_temp_cell.SetIndex(index); this .m_list_cells.Sort(ELEMENT_SORT_BY_ID); if ( this .m_list_cells.Search(& this .m_temp_cell)!= NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. The TableCellView object with index %d is already in the list" , __FUNCTION__ ,index); return NULL ; } string name= "TableCellView" +( string ) this .Index()+ "x" +( string )index; int id= this .m_list_cells.Total(); CTableCellView *cell_view= new CTableCellView(id,name, "" +text,dx,dy,w,h); if (cell_view== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to create CTableCellView object" , __FUNCTION__ ); return NULL ; } if ( this .m_list_cells.Add(cell_view)==- 1 ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to add CTableCellView object to list" , __FUNCTION__ ); delete cell_view; return NULL ; } cell_view.RowAssign( this .GetObject()); return cell_view; }

Помимо того, что каждая ячейка назначается на свою область объекта строки таблицы, всё равно объекты, создаваемые посредством оператора new, необходимо хранить в списке, либо отслеживать их самостоятельно и удалять при необходимости.

Проще хранить их в списке — тогда подсистема терминала сама будет отслеживать, когда их нужно удалять. Метод создаёт новый объект представления ячейки и помещает его в список ячеек строки. После создания объекта, ему назначается строка, в которой он расположен, и на канвасах которой созданный объект будет рисовать данные модели ячейки таблицы.

Метод, устанавливающий модель строки:

bool CTableRowView::TableRowModelAssign(CTableRow *row_model) { if (row_model== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Empty object passed" , __FUNCTION__ ); return false ; } int total=( int )row_model.CellsTotal(); if (total== 0 ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Row model does not contain any cells" , __FUNCTION__ ); return false ; } this .m_table_row_model=row_model; int cell_w=( int ):: round (( double ) this .Width()/( double )total); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CTableCell *cell_model= this .m_table_row_model.GetCell(i); if (cell_model== NULL ) return false ; int x=cell_w*i; string name= "CellBound" +( string ) this .m_table_row_model.Index()+ "x" +( string )i; CBound *cell_bound= this .InsertNewBound(name,x, 0 ,cell_w, this .Height()); if (cell_bound== NULL ) return false ; CTableCellView *cell_view= this .InsertNewCellView(i,cell_model.Value(),x, 0 ,cell_w, this .Height()); if (cell_view== NULL ) return false ; cell_bound.AssignObject(cell_view); } return true ; }

В метод передаётся указатель на модель строки, и в цикле по количеству ячеек в модели, создаются новые области расположения объектов представления ячеек и сами ячейки (класс CTableCellView). И каждая новая такая ячейка назначается на каждую новую область. В итоге получаем список областей ячеек, на которые назначены указатели на соответствующие ячейки таблицы.

Метод, рисующий внешний вид строки:

void CTableRowView::Draw( const bool chart_redraw) { this .Fill( this .BackColor(), false ); this .m_background.Line( this .AdjX( 0 ), this .AdjY( this .Height()- 1 ), this .AdjX( this .Width()- 1 ), this .AdjY( this .Height()- 1 ),:: ColorToARGB ( this .BorderColor(), this .AlphaBG())); int total= this .m_list_bounds.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CBound *cell_bound= this .GetBoundAt(i); if (cell_bound== NULL ) continue ; CTableCellView *cell_view=cell_bound.GetAssignedObj(); if (cell_view!= NULL ) cell_view.Draw( false ); } this .Update(chart_redraw); }

Сначала строка заливается цветом фона и снизу рисуется линия. Затем в цикле по областям ячеек строки получаем очередную область ячейки, из неё получаем указатель на объект ячейки и вызываем его метод рисования.

Метод, распечатывающий в журнале назначенную модель строки:

void CTableRowView::TableRowModelPrint( const bool detail, const bool as_table= false , const int cell_width=CELL_WIDTH_IN_CHARS) { if ( this .m_table_row_model!= NULL ) this .m_table_row_model. Print (detail,as_table,cell_width); }

Метод позволяет проконтролировать какая модель строки из модели таблицы назначена на этот объект визуального представления строки.

Методы для работы с файлами:

bool CTableRowView::Save( const int file_handle) { if (!CPanel::Save(file_handle)) return false ; if (! this .m_list_cells.Save(file_handle)) return false ; if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .m_index, INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return false ; return true ; } bool CTableRowView::Load( const int file_handle) { if (!CPanel::Load(file_handle)) return false ; if (! this .m_list_cells.Load(file_handle)) return false ; this .m_id= this .m_index=( uchar ):: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE ); return true ; }

Методы позволяют сохранить в файл и загрузить из файла данные строки таблицы.

У каждой таблицы должен быть заголовок. Он позволяет понимать, какие данные отображаются в столбцах таблицы. Заголовок таблицы — это список заголовков столбцов. Каждому столбцу таблицы соответствует свой заголовок, отображающий тип и название данных, расположенных в столбце.





Класс заголовка столбца таблицы (View)

Заголовок столбца таблицы — это самостоятельный объект, унаследованный от объекта "Кнопка" (CButton), наследующий поведение этого объекта и дополняющий его. В текущей реализации свойства кнопки не будут дополняться — просто поменяем цвета различных состояний. В следующей статье добавим к заголовку индикацию направления сортировки — стрелочки вверх/вниз в правой стороне пространства кнопки и событийную модель для запуска сортировки по нажатию на кнопку.

Продолжим писать код в файле Controls.mqh:

class CColumnCaptionView : public CButton { protected : CColumnCaption *m_column_caption_model; int m_index; public : virtual void SetID( const int id) { this .m_index= this .m_id=id; } void SetIndex( const int index) { this .SetID(index); } int Index( void ) const { return this .m_index; } bool ColumnCaptionModelAssign(CColumnCaption *caption_model); CColumnCaption *ColumnCaptionModel( void ) { return this .m_column_caption_model; } void ColumnCaptionModelPrint( void ); virtual void Draw( const bool chart_redraw); virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { return CButton::Compare(node,mode); } virtual bool Save( const int file_handle); virtual bool Load( const int file_handle); virtual int Type( void ) const { return (ELEMENT_TYPE_TABLE_COLUMN_CAPTION); } void Init( const string text); virtual void InitColors( void ); virtual string Description( void ); CColumnCaptionView( void ); CColumnCaptionView( const string object_name, const string text, const long chart_id, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h); ~CColumnCaptionView ( void ){} };

Метод имеет индекс, равный идентификатору, как и у двух предыдущих рассмотренных классов. И метод установки идентификатора аналогичен предыдущим классам.

В конструкторах класса вызывается метод инициализации объекта и устанавливается нулевой идентификатор (он меняется после создания объекта):

CColumnCaptionView::CColumnCaptionView( void ) : CButton( "ColumnCaption" , "Caption" ,:: ChartID (), 0 , 0 , 0 ,DEF_PANEL_W,DEF_TABLE_ROW_H), m_index( 0 ) { this .Init( "Caption" ); this .SetID( 0 ); this .SetName( "ColumnCaption" ); } CColumnCaptionView::CColumnCaptionView( const string object_name, const string text, const long chart_id, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h) : CButton(object_name,text,chart_id,wnd,x,y,w,h), m_index( 0 ) { this .Init(text); this .SetID( 0 ); }

Метод инициализации объекта:

void CColumnCaptionView::Init( const string text) { this .m_text_x= 4 ; this .m_text_y= 2 ; this .InitColors(); }

Метод инициализации цветов объекта по умолчанию:

void CColumnCaptionView::InitColors( void ) { this .InitBackColors( clrWhiteSmoke , this .GetBackColorControl().NewColor( clrWhiteSmoke ,- 6 ,- 6 ,- 6 ), clrWhiteSmoke , clrWhiteSmoke ); this .InitBackColorsAct( clrWhiteSmoke , clrWhiteSmoke , clrWhiteSmoke , clrWhiteSmoke ); this .BackColorToDefault(); this .InitForeColors( clrBlack , clrBlack , clrBlack , clrSilver ); this .InitForeColorsAct( clrBlack , clrBlack , clrBlack , clrSilver ); this .ForeColorToDefault(); this .InitBorderColors( clrLightGray , clrLightGray , clrLightGray , clrLightGray ); this .InitBorderColorsAct( clrLightGray , clrLightGray , clrLightGray , clrLightGray ); this .BorderColorToDefault(); this .InitBorderColorBlocked(clrNULL); this .InitForeColorBlocked( clrSilver ); }

Метод, рисующий внешний вид заголовка столбца:

void CColumnCaptionView::Draw( const bool chart_redraw) { this .Fill( this .BackColor(), false ); color clr_dark = this .BorderColor(); color clr_light= this .GetBackColorControl().NewColor( this .BorderColor(), 100 , 100 , 100 ); this .m_background.Line( this .AdjX( 0 ), this .AdjY( 0 ), this .AdjX( 0 ), this .AdjY( this .Height()- 1 ),:: ColorToARGB (clr_light, this .AlphaBG())); this .m_background.Line( this .AdjX( this .Width()- 1 ), this .AdjY( 0 ), this .AdjX( this .Width()- 1 ), this .AdjY( this .Height()- 1 ),:: ColorToARGB (clr_dark, this .AlphaBG())); this .m_background.Update( false ); CLabel::Draw( false ); if (chart_redraw) :: ChartRedraw ( this .m_chart_id); }

Сначала фон заливается установленным цветом, затем рисуются две вертикальные линии — слева светлая, а справа — тёмная. Далее на канвас переднего плана выводится текст заголовка.

Метод, возвращающий описание объекта:

string CColumnCaptionView::Description( void ) { string nm= this .Name(); string name=(nm!= "" ? :: StringFormat ( " \"%s\"" ,nm) : nm); return :: StringFormat ( "%s%s ID %d, X %d, Y %d, W %d, H %d" ,ElementDescription((ENUM_ELEMENT_TYPE) this .Type()),name, this .ID(), this .X(), this .Y(), this .Width(), this .Height()); }

Метод возвращает описание типа элемента с идентификатором, координатами и размерами объекта.

Метод, назначающий модель заголовка столбца:

bool CColumnCaptionView::ColumnCaptionModelAssign(CColumnCaption *caption_model) { if (caption_model== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Empty object passed" , __FUNCTION__ ); return false ; } this .m_column_caption_model=caption_model; this .m_painter.SetBound( 0 , 0 , this .Width(), this .Height()); return true ; }

В метод передаётся указатель на модель заголовка столбца, который сохраняется в переменную. Далее объекту рисования устанавливаются координаты и размеры области рисования.

Метод, распечатывающий в журнале назначенную модель заголовка столбца:

void CColumnCaptionView::ColumnCaptionModelPrint( void ) { if ( this .m_column_caption_model!= NULL ) this .m_column_caption_model. Print (); }

Позволяет проконтролировать, распечатав в журнале описание модели заголовка столбца, назначенной на объект, визуального представления заголовка.

Методы для работы с файлами:

bool CColumnCaptionView::Save( const int file_handle) { if (!CButton::Save(file_handle)) return false ; if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .m_index, INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return false ; return true ; } bool CColumnCaptionView::Load( const int file_handle) { if (!CButton::Load(file_handle)) return false ; this .m_id= this .m_index=:: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE ); return true ; }

Предоставляют возможность сохранения и загрузки параметров заголовка из файла.





Класс заголовка таблицы (View)

Заголовок таблицы — это обычный список объектов заголовков столбцов, основанный на элементе управления Панель (CPanel). Такой объект в итоге предоставляет инструменты управления столбцами таблицы.

В данной реализации это будет обычный статический объект. Весь функционал интерактивного взаимодействия с пользователем будет добавлен позже.

Продолжим писать код в том же файле:

class CTableHeaderView : public CPanel { protected : CColumnCaptionView m_temp_caption; CTableHeader *m_table_header_model; CColumnCaptionView *InsertNewColumnCaptionView( const string text, const int x, const int y, const int w, const int h); public : bool TableHeaderModelAssign(CTableHeader *header_model); CTableHeader *GetTableHeaderModel( void ) { return this .m_table_header_model; } void TableHeaderModelPrint( const bool detail, const bool as_table= false , const int cell_width=CELL_WIDTH_IN_CHARS); virtual void Draw( const bool chart_redraw); virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { return CPanel::Compare(node,mode); } virtual bool Save( const int file_handle) { return CPanel::Save(file_handle); } virtual bool Load( const int file_handle) { return CPanel::Load(file_handle); } virtual int Type( void ) const { return (ELEMENT_TYPE_TABLE_HEADER); } void Init( void ); virtual void InitColors( void ); CTableHeaderView( void ); CTableHeaderView( const string object_name, const string text, const long chart_id, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h); ~CTableHeaderView ( void ){} };

Объекту назначается модель заголовка таблицы, и по его содержимому создаются и добавляются в список прикреплённых элементов объекты заголовков столбцов.

В конструкторах класса вызывается метод инициализации объекта:

CTableHeaderView::CTableHeaderView( void ) : CPanel( "TableHeader" , "" ,:: ChartID (), 0 , 0 , 0 ,DEF_PANEL_W,DEF_TABLE_ROW_H) { this .Init(); } CTableHeaderView::CTableHeaderView( const string object_name, const string text, const long chart_id, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h) : CPanel(object_name,text,chart_id,wnd,x,y,w,h) { this .Init(); }

Метод инициализации объекта:

void CTableHeaderView::Init( void ) { CPanel::Init(); this .SetAlphaBG( 255 ); this .SetBorderWidth( 1 ); }

Метод инициализации цветов объекта по умолчанию:

void CTableHeaderView::InitColors( void ) { this .InitBackColors( clrWhiteSmoke , clrWhiteSmoke , clrWhiteSmoke , clrWhiteSmoke ); this .InitBackColorsAct( clrWhiteSmoke , clrWhiteSmoke , clrWhiteSmoke , clrWhiteSmoke ); this .BackColorToDefault(); this .InitForeColors( clrBlack , clrBlack , clrBlack , clrSilver ); this .InitForeColorsAct( clrBlack , clrBlack , clrBlack , clrSilver ); this .ForeColorToDefault(); this .InitBorderColors( C'200,200,200' , C'200,200,200' , C'200,200,200' , clrSilver ); this .InitBorderColorsAct( C'200,200,200' , C'200,200,200' , C'200,200,200' , clrSilver ); this .BorderColorToDefault(); this .InitBorderColorBlocked( clrSilver ); this .InitForeColorBlocked( clrSilver ); }

Метод, создающий и добавляющий в список новый объект представления заголовка столбца:

CColumnCaptionView *CTableHeaderView::InsertNewColumnCaptionView( const string text, const int x, const int y, const int w, const int h) { string user_name= "ColumnCaptionView" +( string ) this .m_list_elm.Total(); CColumnCaptionView *caption_view= this .InsertNewElement(ELEMENT_TYPE_TABLE_COLUMN_CAPTION,text,user_name,x,y,w,h); return (caption_view!= NULL ? caption_view : NULL ); }

Объект заголовка столбца создаётся стандартным для объектов библиотеки методом InsertNewElement(), размещающего созданные объекты в списке графических элементов объекта.

Метод, устанавливающий модель заголовка:

bool CTableHeaderView::TableHeaderModelAssign(CTableHeader *header_model) { if (header_model== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Empty object passed" , __FUNCTION__ ); return false ; } int total=( int )header_model.ColumnsTotal(); if (total== 0 ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Header model does not contain any columns" , __FUNCTION__ ); return false ; } this .m_table_header_model=header_model; int caption_w=( int ):: round (( double ) this .Width()/( double )total); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CColumnCaption *caption_model= this .m_table_header_model.GetColumnCaption(i); if (caption_model== NULL ) return false ; int x=caption_w*i; string name= "CaptionBound" +( string )i; CBound *caption_bound= this .InsertNewBound(name,x, 0 ,caption_w, this .Height()); if (caption_bound== NULL ) return false ; CColumnCaptionView *caption_view= this .InsertNewColumnCaptionView(caption_model.Value(),x, 0 ,caption_w, this .Height()); if (caption_view== NULL ) return false ; caption_bound.AssignObject(caption_view); } return true ; }

В метод передаётся модель заголовка таблицы. В цикле по количеству заголовков столбцов в модели создаём очередную область для размещения заголовка столбца. Создаём объект заголовка столбца и назначаем его на текущую область. По завершении цикла будем иметь список областей с назначенными для них заголовками столбцов.

Метод, рисующий внешний вид заголовка таблицы:

void CTableHeaderView::Draw( const bool chart_redraw) { this .Fill( this .BackColor(), false ); this .m_background.Line( this .AdjX( 0 ), this .AdjY( this .Height()- 1 ), this .AdjX( this .Width()- 1 ), this .AdjY( this .Height()- 1 ),:: ColorToARGB ( this .BorderColor(), this .AlphaBG())); this .m_background.Update( false ); int total= this .m_list_bounds.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CBound *cell_bound= this .GetBoundAt(i); if (cell_bound== NULL ) continue ; CColumnCaptionView *caption_view=cell_bound.GetAssignedObj(); if (caption_view!= NULL ) caption_view.Draw( false ); } if (chart_redraw) :: ChartRedraw ( this .m_chart_id); }

Сначала вся область заголовка таблицы закрашивается цветом фона, затем рисуется снизу разделительная линия. Далее в цикле по списку областей заголовков получаем очередную область, а из неё — назначенный этой области объект заголовка столбца, метод рисования которого и вызываем.

Метод, распечатывающий в журнале назначенную модель заголовка таблицы:

void CTableHeaderView::TableHeaderModelPrint( const bool detail, const bool as_table= false , const int cell_width=CELL_WIDTH_IN_CHARS) { if ( this .m_table_header_model!= NULL ) this .m_table_header_model. Print (detail,as_table,cell_width); }

Позволяет распечатать в журнале модель заголовка таблицы, назначенную этому объекту.

Таблица, её визуальное представление — это составной объект, получающий данные о таблице и заголовке из её модели, и рисующий эти данные на различных элементах управления. Это панель, на которой размещён заголовок и контейнер с табличными данными (строками таблицы).





Класс таблицы (View)

Продолжим писать код в файле Controls.mqh:

class CTableView : public CPanel { protected : CTable *m_table_obj; CTableModel *m_table_model; CTableHeader *m_header_model; CTableHeaderView *m_header_view; CPanel *m_table_area; CContainer *m_table_area_container; bool TableModelAssign(CTableModel *table_model); CTableModel *GetTableModel( void ) { return this .m_table_model; } bool HeaderModelAssign(CTableHeader *header_model); CTableHeader *GetHeaderModel( void ) { return this .m_header_model; } bool CreateHeader( void ); bool CreateTable( void ); public : bool TableObjectAssign(CTable *table_obj); CTable *GetTableObj( void ) { return this .m_table_obj; } void TableModelPrint( const bool detail); void HeaderModelPrint( const bool detail, const bool as_table= false , const int cell_width=CELL_WIDTH_IN_CHARS); void TablePrint( const int column_width=CELL_WIDTH_IN_CHARS); virtual void Draw( const bool chart_redraw); virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { return CPanel::Compare(node,mode); } virtual bool Save( const int file_handle); virtual bool Load( const int file_handle); virtual int Type( void ) const { return (ELEMENT_TYPE_TABLE); } void Init( void ); CTableView( void ); CTableView( const string object_name, const string text, const long chart_id, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h); ~CTableView ( void ){} };

Класс унаследован от класса объекта панели. Видно три компонента Model и три компонента View. В классе есть указатели на модель таблицы, модель заголовка и таблицу. Из таблицы получаем указатели на табличные данные и заголовок. И есть три указателя на заголовок, панель строк таблицы и контейнер для размещения этой панели.

Смысл в том, что строки таблицы прикрепляются к объекту панели (возможно прикреплять множество элементов), и эта панель прикрепляется к контейнеру (можно прикрепить единственный элемент), где имеются полосы прокрутки, которыми возможно перемещать панель со строками таблицы. Таким образом, визуально элемент выглядит как заголовок таблицы, а ниже располагается прокручиваемая табличка (строки и столбцы, образуемые ячейками).

В конструкторах класса вызываем метод инициализации объекта:

CTableView::CTableView( void ) : CPanel( "TableView" , "" ,:: ChartID (), 0 , 0 , 0 ,DEF_PANEL_W,DEF_PANEL_H), m_table_model( NULL ),m_header_model( NULL ),m_table_obj( NULL ),m_header_view( NULL ),m_table_area( NULL ),m_table_area_container( NULL ) { this .Init(); } CTableView::CTableView( const string object_name, const string text, const long chart_id, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h) : CPanel(object_name,text,chart_id,wnd,x,y,w,h),m_table_model( NULL ),m_header_model( NULL ),m_table_obj( NULL ),m_header_view( NULL ),m_table_area( NULL ),m_table_area_container( NULL ) { this .Init(); }

В методе инициализации на панели объекта создаём все необходимые элементы управления:

void CTableView::Init( void ) { CPanel::Init(); this .SetBorderWidth( 1 ); this .m_header_view= this .InsertNewElement(ELEMENT_TYPE_TABLE_HEADER, "" , "TableHeader" , 0 , 0 , this .Width(),DEF_TABLE_HEADER_H); if ( this .m_header_view== NULL ) return ; this .m_header_view.SetBorderWidth( 1 ); this .m_table_area_container= this .InsertNewElement(ELEMENT_TYPE_CONTAINER, "" , "TableAreaContainer" , 0 ,DEF_TABLE_HEADER_H, this .Width(), this .Height()-DEF_TABLE_HEADER_H); if ( this .m_table_area_container== NULL ) return ; this .m_table_area_container.SetBorderWidth( 0 ); this .m_table_area_container.SetScrollable( true ); int shift_y= 0 ; this .m_table_area= this .m_table_area_container.InsertNewElement(ELEMENT_TYPE_PANEL, "" , "TableAreaPanel" , 0 ,shift_y, this .m_table_area_container.Width(), this .m_table_area_container.Height()-shift_y); if (m_table_area== NULL ) return ; this .m_table_area.SetBorderWidth( 0 ); }

Метод, устанавливающий модель таблицы:

bool CTableView::TableModelAssign(CTableModel *table_model) { if (table_model== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Empty object passed" , __FUNCTION__ ); return false ; } this .m_table_model=table_model; return true ; }

Просто передаём в метод указатель на объект модели таблицы и записываем его в переменную, из которой и будем к нему обращаться.

Метод, устанавливающий модель заголовка таблицы:

bool CTableView::HeaderModelAssign(CTableHeader *header_model) { if (header_model== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Empty object passed" , __FUNCTION__ ); return false ; } this .m_header_model=header_model; return true ; }

Передаём в метод указатель на объект модели заголовка таблицы и записываем его в переменную, из которой и будем к нему обращаться.

Метод, устанавливающий объект таблицы:

bool CTableView::TableObjectAssign(CTable *table_obj) { if (table_obj== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Empty object passed" , __FUNCTION__ ); return false ; } this .m_table_obj=table_obj; bool res= this .TableModelAssign( this .m_table_obj.GetTableModel()); res &= this .HeaderModelAssign( this .m_table_obj.GetTableHeader()); if (!res) return false ; res= this .CreateHeader(); res&= this .CreateTable(); return res; }

В метод передаётся указатель на объект таблицы. Из этого объекта получаем и назначаем модель заголовка и модель таблицы. Далее на данных моделей заголовка и таблицы создаём объекты визуального представления заголовка и таблицы.

Метод, создающий из модели объект таблицы:

bool CTableView::CreateTable( void ) { if ( this .m_table_area== NULL ) return false ; int total=( int ) this .m_table_model.RowsTotal(); int y= 1 ; int table_height= 0 ; CTableRowView *row= NULL ; for ( int i= 0 ;i<total;i++) { row= this .m_table_area.InsertNewElement(ELEMENT_TYPE_TABLE_ROW, "" , "TableRow" +( string )i, 0 ,y+(row!= NULL ? row.Height()*i : 0 ), this .m_table_area.Width()- 1 ,DEF_TABLE_ROW_H); if (row== NULL ) return false ; row.SetID(i); if (row.ID()% 2 == 0 ) row.InitBackColorDefault( clrWhite ); else row.InitBackColorDefault( clrWhiteSmoke ); row.BackColorToDefault(); row.InitBackColorFocused(row.GetBackColorControl().NewColor(row.BackColor(),- 4 ,- 4 ,- 4 )); CTableRow *row_model= this .m_table_model.GetRow(i); if (row_model== NULL ) return false ; row.TableRowModelAssign(row_model); table_height+=row.Height(); } return this .m_table_area.ResizeH(table_height+y); }

Логика метода расписана в комментариях к коду. В цикле по количеству строк в модели таблицы создаём новый объект строки таблицы и прикрепляем его к панели, одновременно рассчитывая будущую высоту панели. По завершении цикла и создания всех нужных строк, высота панели изменяется в соответствии с рассчитанным в цикле размером.

Метод, рисующий внешний вид таблицы:

void CTableView::Draw( const bool chart_redraw) { this .m_header_view.Draw( false ); this .m_table_area_container.Draw( false ); if (chart_redraw) :: ChartRedraw ( this .m_chart_id); }

Сначала рисуем заголовок таблицы, а под ним — строки таблицы в контейнере.

Метод, распечатывающий в журнале назначенную модель таблицы:

void CTableView::TableModelPrint( const bool detail) { if ( this .m_table_model!= NULL ) this .m_table_model. Print (detail); }

Позволяет распечатать в журнал назначенную модель таблицы.

Метод, распечатывающий в журнале назначенную модель заголовка таблицы:

void CTableView::HeaderModelPrint( const bool detail, const bool as_table= false , const int column_width=CELL_WIDTH_IN_CHARS) { if ( this .m_header_model!= NULL ) this .m_header_model. Print (detail,as_table,column_width); }

Позволяет распечатать в журнал назначенную модель заголовка таблицы.

Метод, распечатывающий в журнале назначенный объект таблицы:

void CTableView::TablePrint( const int column_width=CELL_WIDTH_IN_CHARS) { if ( this .m_table_obj!= NULL ) this .m_table_obj. Print (column_width); }

Распечатывает в журнале всю назначенную объекту таблицу — заголовок и данные.

Всё, мы создали все классы для создания визуального представления модели таблиц. Давайте посмотрим, как теперь можно создать простую табличку из массива данных.





Тестируем результат

В каталоге терминала \MQL5\Indicators\Tables\ создадим новый индикатор, не имеющий буферов и строящийся в подокне графика:

#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 0 #property indicator_plots 0

Подключим к файлу индикатора библиотеку и объявим глобально указатели на объекты:

#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 0 #property indicator_plots 0 #include "Controls\Controls.mqh" CPanel *panel= NULL ; CTable *table;

Далее напишем в обработчике OnInit() индикатора такой код:

int OnInit () { int wnd= ChartWindowFind (); panel= new CPanel( "Panel" , "" , 0 ,wnd, 100 , 40 , 400 , 192 ); if (panel== NULL ) return INIT_FAILED ; panel.SetID( 1 ); panel.SetAsMain(); panel.SetBorderWidth( 1 ); panel.SetResizable( false ); panel.SetName( "Main container" ); string captions[ 4 ]={ "Column 0" , "Column 1" , "Column 2" , "Column 3" }; long array[ 10 ][ 4 ]={{ 1 , 2 , 3 , 4 }, { 5 , 6 , 7 , 8 }, { 9 , 10 , 11 , 12 }, { 13 , 14 , 15 , 16 }, { 17 , 18 , 19 , 20 }, { 21 , 22 , 23 , 24 }, { 25 , 26 , 27 , 28 }, { 29 , 30 , 31 , 32 }, { 33 , 34 , 35 , 36 }, { 37 , 38 , 39 , 40 }}; table= new CTable(array,captions); if (table== NULL ) return INIT_FAILED ; PrintFormat ( "The [%s] has been successfully created:" ,table.Description()); CTableView *table_view=panel.InsertNewElement(ELEMENT_TYPE_TABLE, "" , "TableView" , 4 , 4 ,panel.Width()- 8 ,panel.Height()- 8 ); table_view.TableObjectAssign(table); table_view.TablePrint(); panel.Draw( true ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Здесь есть три блока кода:

Создание панели, на которой будет построена таблица ; Создание табличных данных в двух массивах — таблица и заголовок (компоненты Model) ; Создание таблицы на панели (компонент View) .

По сути, для создания таблицы необходимы два шага — построить данные (п.2) и построить таблицу (п.3). Панель нужна лишь для оформления и как основа для графического элемента.

Допишем остальной код индикатора:

void OnDeinit ( const int reason) { delete panel; delete table; CCommonManager::DestroyInstance(); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { return (rates_total); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { panel. OnChartEvent (id,lparam,dparam,sparam); } void OnTimer ( void ) { panel. OnTimer (); }

Скомпилируем индикатор и запустим его на графике:

В журнале терминала будет сообщение об успешно созданной таблице, выведено описание таблицы и сама таблица с заголовком:

The [Table: Rows total: 10 , Columns total: 4 ] has been successfully created: Table: Rows total: 10 , Columns total: 4 : | n/n | Column 0 | Column 1 | Column 2 | Column 3 | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 4 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 5 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 6 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 7 | 29 | 30 | 31 | 32 | | 8 | 33 | 34 | 35 | 36 | | 9 | 37 | 38 | 39 | 40 |

На графике мы видим, что заголовки столбцов и строки таблицы активны и реагируют на наведение указателя мышки. Обработку взаимодействия таблицы с пользователем обсудим в следующей статье.





Заключение

Мы научились создавать простые таблицы и отображать их на графике. Но пока это лишь статичная таблица, отображающая единожды полученные данные. Следующая статья будет посвящена оживлению таблиц — изменению и отображению динамических данных и взаимодействию с пользователем для настройки отображения строк и столбцов таблицы. Также в следующей статье сделаем ещё более простое создание таблиц.

Программы, используемые в статье:

#

Имя Тип

Описание

1 Tables.mqh Библиотека классов Классы для создания модели таблицы 2 Base.mqh Библиотека классов Классы для создания базового объекта элементов управления 3 Controls.mqh Библиотека классов Классы элементов управления 4 iTestTable.mq5 Тестовый индикатор Индикатор для тестирования работы с элементом управления TableView 5 MQL5.zip Архив Архив файлов, представленных выше, для распаковки в каталог MQL5 клиентского терминала

Все созданные файлы прилагаются к статье для самостоятельного изучения. Файл архива можно распаковать в папку терминала, и все файлы будут расположены в нужной папке: \MQL5\Indicators\Tables\.

Полный исходный код проекта со всеми файлами, описанными в статье, доступен в



