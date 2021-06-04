Графика в библиотеке DoEasy (Часть 74): Базовый графический элемент на основе класса CCanvas

Содержание

Концепция

С прошлой статьи мы открыли большой раздел библиотеки по работе с графикой и начали создавать объект-форму — как основной объект всех графических объектов библиотеки, создаваемых на основе класса стандартной библиотеки CCanvas. Протестировали некоторые механики, и должны были развивать созданный объект далее. Но тщательный анализ показал, что выбранная концепция, во-первых, отличается от концепции построения объектов библиотеки, а во-вторых, объект-форма — это уже нечто более сложное, чем базовый объект.

Для базового графического объекта на канвасе введём понятие "элемент", на основе которого будем строить остальные графические объекты. Например, объект-форма — это тоже практически минимально-достаточный объект для отрисовки каких-либо графических построений в программе, но он уже может быть самостоятельным объектом для оформления дизайна — в нём уже будут присутствовать возможность рисования рамки объекта, различных фигур и текста. Тогда как объект-элемент будет служить основой для создания всех последующих объектов в "графической" иерархии библиотеки, например:



Базовый графический объект — наследник CObject, содержит свойства, присущие графическим объектам, которые можно построить в терминале;



— наследник CObject, содержит свойства, присущие графическим объектам, которые можно построить в терминале; Объект-элемент на канвасе — имеет свойства объекта, построенного на основе объекта-канваса;



— имеет свойства объекта, построенного на основе объекта-канваса; Объект-форма — имеет дополнительные свойства и функционал для оформления внешнего вида объекта-элемента;



— имеет дополнительные свойства и функционал для оформления внешнего вида объекта-элемента; Объект-окно — составной объект на основе объектов-элементов и объектов-форм;



— составной объект на основе объектов-элементов и объектов-форм; и т.д.

На основании этой новой концепции сегодня переработаем базовый класс графических объектов библиотеки CGBaseObj и создадим новый объект "графический элемент", который будет полностью повторять всю концепцию построения основных объектов библиотеки. Такой подход позволит нам в дальнейшем быстро искать нужные нам графические объекты, сортировать их и управлять их поведением и отрисовкой.



Доработка классов библиотеки

В файл MQL5\Include\DoEasy\Data.mqh впишем индекс нового сообщения:

MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_STORAGE_FOLDER, MSG_LIB_SYS_FAILED_ADD_ACC_OBJ_TO_LIST, MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_CURR_ACC_OBJ, MSG_LIB_SYS_FAILED_OPEN_FILE_FOR_WRITE, MSG_LIB_SYS_INPUT_ERROR_NO_SYMBOL, MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_SYM_OBJ, MSG_LIB_SYS_FAILED_ADD_SYM_OBJ, MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_ELM_OBJ,

и текст, соответствующий вновь добавленному индексу:

{ "Не удалось создать папку хранения файлов. Ошибка: " , "Could not create file storage folder. Error: " }, { "Ошибка. Не удалось добавить текущий объект-аккаунт в список-коллекцию" , "Error. Failed to add current account object to collection list" }, { "Ошибка. Не удалось создать объект-аккаунт с данными текущего счёта" , "Error. Failed to create an account object with current account data" }, { "Не удалось открыть для записи файл " , "Could not open file for writing: " }, { "Ошибка входных данных: нет символа " , "Input error: no " }, { "Не удалось создать объект-символ " , "Failed to create symbol object " }, { "Не удалось добавить символ " , "Failed to add " }, { "Не удалось создать объект-графический элемент " , "Failed to create graphic element object " } ,

Для нового объекта "графический элемент" в файл \MQL5\Include\DoEasy\Defines.mqh добавим его тип в список-перечисление типов графических объектов, а также его целочисленные и строковые свойства:

enum ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE { GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT , GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WINDOW, }; enum ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER { CANV_ELEMENT_PROP_ID = 0 , CANV_ELEMENT_PROP_TYPE, CANV_ELEMENT_PROP_NUM, CANV_ELEMENT_PROP_CHART_ID, CANV_ELEMENT_PROP_WND_NUM, CANV_ELEMENT_PROP_COORD_X, CANV_ELEMENT_PROP_COORD_Y, CANV_ELEMENT_PROP_WIDTH, CANV_ELEMENT_PROP_HEIGHT, CANV_ELEMENT_PROP_RIGHT, CANV_ELEMENT_PROP_BOTTOM, CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_LEFT, CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_TOP, CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_RIGHT, CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_BOTTOM, CANV_ELEMENT_PROP_OPACITY, CANV_ELEMENT_PROP_COLOR_BG, CANV_ELEMENT_PROP_MOVABLE, CANV_ELEMENT_PROP_ACTIVE, CANV_ELEMENT_PROP_COORD_ACT_X, CANV_ELEMENT_PROP_COORD_ACT_Y, CANV_ELEMENT_PROP_ACT_RIGHT, CANV_ELEMENT_PROP_ACT_BOTTOM, }; #define CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_TOTAL ( 23 ) #define CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_SKIP ( 0 ) enum ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_DOUBLE { CANV_ELEMENT_PROP_DUMMY = CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_TOTAL, }; #define CANV_ELEMENT_PROP_DOUBLE_TOTAL ( 1 ) #define CANV_ELEMENT_PROP_DOUBLE_SKIP ( 1 ) enum ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_STRING { CANV_ELEMENT_PROP_NAME_OBJ = (CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_TOTAL+CANV_ELEMENT_PROP_DOUBLE_TOTAL), CANV_ELEMENT_PROP_NAME_RES, }; #define CANV_ELEMENT_PROP_STRING_TOTAL ( 2 )

Так как у объектов на основе канваса пока нет вещественных свойств, но концепция построения объектов библиотеки требует их наличия, то мы в качестве единственного вещественного свойства просто добавили вещественное свойство-заглушку.



Для возможности сортировки объектов-графических элементов по свойствам, добавим перечисление с возможными критериями их сортировки:

#define FIRST_CANV_ELEMENT_DBL_PROP (CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_TOTAL-CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_SKIP) #define FIRST_CANV_ELEMENT_STR_PROP (CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_TOTAL-CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_SKIP+CANV_ELEMENT_PROP_DOUBLE_TOTAL-CANV_ELEMENT_PROP_DOUBLE_SKIP) enum ENUM_SORT_CANV_ELEMENT_MODE { SORT_BY_CANV_ELEMENT_ID = 0 , SORT_BY_CANV_ELEMENT_TYPE, SORT_BY_CANV_ELEMENT_NUM, SORT_BY_CANV_ELEMENT_CHART_ID, SORT_BY_CANV_ELEMENT_WND_NUM, SORT_BY_CANV_ELEMENT_COORD_X, SORT_BY_CANV_ELEMENT_COORD_Y, SORT_BY_CANV_ELEMENT_WIDTH, SORT_BY_CANV_ELEMENT_HEIGHT, SORT_BY_CANV_ELEMENT_RIGHT, SORT_BY_CANV_ELEMENT_BOTTOM, SORT_BY_CANV_ELEMENT_ACT_SHIFT_LEFT, SORT_BY_CANV_ELEMENT_ACT_SHIFT_TOP, SORT_BY_CANV_ELEMENT_ACT_SHIFT_RIGHT, SORT_BY_CANV_ELEMENT_ACT_SHIFT_BOTTOM, SORT_BY_CANV_ELEMENT_OPACITY, SORT_BY_CANV_ELEMENT_COLOR_BG, SORT_BY_CANV_ELEMENT_MOVABLE, SORT_BY_CANV_ELEMENT_ACTIVE, SORT_BY_CANV_ELEMENT_COORD_ACT_X, SORT_BY_CANV_ELEMENT_COORD_ACT_Y, SORT_BY_CANV_ELEMENT_ACT_RIGHT, SORT_BY_CANV_ELEMENT_ACT_BOTTOM, SORT_BY_CANV_ELEMENT_NAME_OBJ = FIRST_CANV_ELEMENT_STR_PROP, SORT_BY_CANV_ELEMENT_NAME_RES, };

Все эти перечисления были описаны в первой статье, неоднократно нами обсуждались, и здесь не будем повторяться.



Прежде чем начнём создавать объект "графический элемент", переработаем класс базового объекта всех графических объектов библиотеки в файле MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\GBaseObj.mqh.



В этом объекте будем хранить все общие свойства любых графических объектов, такие как тип создаваемого объекта, идентификатор графика и номер подокна, где строится графический объект, его имя и префикс имени. Любые графические объекты библиотеки будут наследоваться от этого класса.



Нам будет удобнее полностью пересоздать этот класс, чем исправлять уже имеющийся. Поэтому просто удалим в этом файле всё и впишем новое:

#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "..\..\Services\DELib.mqh" #include <Graphics\Graphic.mqh> class CGBaseObj : public CObject { private : int m_type; protected : string m_name_prefix; string m_name; long m_chart_id; int m_subwindow; int m_shift_y; public : string Name( void ) const { return this .m_name; } long ChartID ( void ) const { return this .m_chart_id; } int SubWindow( void ) const { return this .m_subwindow; } virtual int Type( void ) const { return this .m_type; } CGBaseObj(); ~CGBaseObj(); }; CGBaseObj::CGBaseObj() : m_shift_y( 0 ), m_type( 0 ), m_name_prefix(:: MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )+ "_" ) { } CGBaseObj::~CGBaseObj() { }

Итак. К файлу сразу подключен файл сервисных функций библиотеки и файл класса CGraphic Стандартной библиотеки, к которому уже подключен файл класса CCanvas. В то же время, класс CGraphic имеет широкий набор методов для рисования различных графиков, что тоже нам потребуется в дальнейшем.



Класс унаследован от базового класса Стандартной библиотеки, что позволит нам создавать графические элементы как объекты класса CObject и хранить списки графических объектов библиотеки точно так же, как мы уже храним все наши объекты в своих соответствующих коллекциях.



В приватной переменной m_type будем хранить тип объекта из перечисления ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE, рассмотренного нами выше.

По умолчанию тип объекта равен нулю и возвращается виртуальным методом Type() базового класса стандартной библиотеки:

virtual int Type( void ) const { return ( 0 ); }

Здесь же мы переопределили этот метод, и он будет возвращать значение переменной m_type, которое будет зависеть от типа создаваемого графического объекта.

Защищённые переменные класса:

m_name_prefix — здесь будем хранить префикс имён объектов для идентификации графических объектов по принадлежности программе. Соответственно, сюда будем записывать имя программы, созданной на основе данной библиотеки.



— здесь будем хранить префикс имён объектов для идентификации графических объектов по принадлежности программе. Соответственно, сюда будем записывать имя программы, созданной на основе данной библиотеки. m_name — хранит имя графического объекта. Полное же имя объекта будет создаваться при помощи сложения префикса и имени. Таким образом, при создании объектов, нам необходимо будет указывать лишь уникальное имя вновь создаваемому объекту, а класс объекта "графический элемент" сам допишет к имени префикс, по которому можно будет идентифицировать объект с программой, его создавшей.



— хранит имя графического объекта. Полное же имя объекта будет создаваться при помощи сложения префикса и имени. Таким образом, при создании объектов, нам необходимо будет указывать лишь уникальное имя вновь создаваемому объекту, а класс объекта "графический элемент" сам допишет к имени префикс, по которому можно будет идентифицировать объект с программой, его создавшей. m_chart_id — сюда будем записывать идентификатор графика, на котором будет создаваться графический объект.

— сюда будем записывать идентификатор графика, на котором будет создаваться графический объект. m_subwindow — подокно графика, в котором строится графический объект.



— подокно графика, в котором строится графический объект. m_shift_y — значение смещения координаты Y объекта, созданного в подокне графика.

Публичные методы просто возвращают значения соответствующих переменных класса:

public : string Name( void ) const { return this .m_name; } long ChartID ( void ) const { return this .m_chart_id; } int SubWindow( void ) const { return this .m_subwindow; } virtual int Type( void ) const { return this .m_type; }

В конструкторе класса, в его списке инициализации сразу же зададим значение смещения координаты Y, тип объекта (0 по умолчанию) и префикс имени, состоящий из имени программы и нижнего подчёркивания:

CGBaseObj::CGBaseObj() : m_shift_y( 0 ) , m_type( 0 ) , m_name_prefix(:: MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )+ "_" ) { }





Базовый объект всех графических объектов библиотеки на основе канваса



Приступим к созданию класса объекта "графический элемент" на основе класса CCanvas.

В папке библиотеки \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\ создадим новый файл GCnvElement.mqh класса CGCnvElement.

К файлу класса подключим файл базового графического объекта библиотеки, от которого класс должен быть унаследован:

#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "GBaseObj.mqh" class CGCnvElement : public CGBaseObj { }

В защищённой секции класса объявим объекты классов CCanvas и CPause и два метода, возвращающих положение указанных координат относительно элемента и его активной зоны:



protected : CCanvas m_canvas; CPause m_pause; bool CursorInsideElement( const int x, const int y); bool CursorInsideActiveArea( const int x, const int y); private :

В приватной секции класса объявим массивы для хранения свойств объекта и напишем два метода, возвращающих реальные индексы указанных свойств в соответствующих массивах:



private : long m_long_prop[ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL]; double m_double_prop[ORDER_PROP_DOUBLE_TOTAL]; string m_string_prop[ORDER_PROP_STRING_TOTAL]; int IndexProp(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_DOUBLE property) const { return ( int )property-CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_TOTAL; } int IndexProp(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_STRING property) const { return ( int )property-CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_TOTAL-CANV_ELEMENT_PROP_DOUBLE_TOTAL; } public :

В публичной секции класса расположим стандартные методы объектов классов библиотеки для записи свойств в массивы и для возврата свойств из массивов, методы, возвращающие флаги поддержания объектом указанного свойства, и методы сравнения двух объектов:



public : void SetProperty(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER property, long value ) { this .m_long_prop[property]= value ; } void SetProperty(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_DOUBLE property, double value ) { this .m_double_prop[ this .IndexProp(property)]= value ; } void SetProperty(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_STRING property, string value ) { this .m_string_prop[ this .IndexProp(property)]= value ; } long GetProperty(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER property) const { return this .m_long_prop[property]; } double GetProperty(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_DOUBLE property) const { return this .m_double_prop[ this .IndexProp(property)]; } string GetProperty(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_STRING property) const { return this .m_string_prop[ this .IndexProp(property)]; } virtual bool SupportProperty(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_DOUBLE property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_STRING property) { return true ; } virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; bool IsEqual(CGCnvElement* compared_obj) const ;

Все эти методы стандартны для объектов библиотеки, рассматривались нами в первой статье — всегда можно повторить уже пройденный не раз материал.



Далее, в публичной же секции класса расположены метод для создания объекта "графический элемент" на канвасе, метод, возвращающий указатель на созданный объект-канвас, метод для установки частоты обновления канваса, метод для смещения канваса на графике и методы для упрощённого доступа к свойствам объекта:



bool Create( const long chart_id, const int wnd_num, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool redraw= false ); CCanvas *CanvasObj( void ) { return & this .m_canvas; } void SetFrequency( const ulong value) { this .m_pause.SetWaitingMSC(value); } bool Move( const int x, const int y, const bool redraw= false ); CGCnvElement( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE element_type, const int element_id, const int element_num, const long chart_id, const int wnd_num, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable= true , const bool activity= true , const bool redraw= false ); CGCnvElement(){;} ~CGCnvElement(); bool SetCoordX( const int coord_x); bool SetCoordY( const int coord_y); bool SetWidth( const int width); bool SetHeight( const int height); void SetActiveAreaLeftShift( const int value) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_LEFT, fabs (value)); } void SetActiveAreaRightShift( const int value) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_RIGHT, fabs (value)); } void SetActiveAreaTopShift( const int value) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_TOP, fabs (value)); } void SetActiveAreaBottomShift( const int value) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_BOTTOM, fabs (value)); } void SetActiveAreaShift( const int left_shift, const int bottom_shift, const int right_shift, const int top_shift); void SetOpacity( const uchar value, const bool redraw= false ); int ActiveAreaLeftShift( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_LEFT); } int ActiveAreaRightShift( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_RIGHT); } int ActiveAreaTopShift( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_TOP); } int ActiveAreaBottomShift( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_BOTTOM); } int ActiveAreaLeft( void ) const { return int ( this .CoordX()+ this .ActiveAreaLeftShift()); } int ActiveAreaRight( void ) const { return int ( this .RightEdge()- this .ActiveAreaRightShift()); } int ActiveAreaTop( void ) const { return int ( this .CoordY()+ this .ActiveAreaTopShift()); } int ActiveAreaBottom( void ) const { return int ( this .BottomEdge()- this .ActiveAreaBottomShift()); } uchar Opacity( void ) const { return ( uchar ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_OPACITY); } int RightEdge( void ) const { return this .CoordX()+ this .m_canvas.Width(); } int BottomEdge( void ) const { return this .CoordY()+ this .m_canvas.Height(); } int CoordX( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_X); } int CoordY( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_Y); } int Width( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_WIDTH); } int Height( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_HEIGHT); } bool Movable( void ) const { return ( bool ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_MOVABLE); } bool Active( void ) const { return ( bool ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACTIVE); } string NameObj( void ) const { return this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_OBJ); } string NameRes( void ) const { return this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_RES); } long ChartID ( void ) const { return this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHART_ID); } int WindowNum( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_WND_NUM); } };

Рассмотрим подробнее реализацию объявленных методов.

Параметрический конструктор класса:



CGCnvElement::CGCnvElement( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE element_type, const int element_id, const int element_num, const long chart_id, const int wnd_num, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable= true , const bool activity= true , const bool redraw= false ) { this .m_name= this .m_name_prefix+name; this .m_chart_id=chart_id; this .m_subwindow=wnd_num; if ( this .Create(chart_id,wnd_num, this .m_name,x,y,w,h,colour,opacity,redraw)) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_RES, this .m_canvas.ResourceName()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHART_ID,CGBaseObj:: ChartID ()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_WND_NUM,CGBaseObj::SubWindow()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_OBJ,CGBaseObj::Name()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TYPE,element_type); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ID,element_id); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NUM,element_num); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_X,x); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_Y,y); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_WIDTH,w); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_HEIGHT,h); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_LEFT, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_TOP, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_RIGHT, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_BOTTOM, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_OPACITY,opacity); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COLOR_BG,colour); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_MOVABLE,movable); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACTIVE,activity); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_RIGHT, this .RightEdge()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BOTTOM, this .BottomEdge()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_ACT_X, this .ActiveAreaLeft()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_ACT_Y, this .ActiveAreaTop()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_RIGHT, this .ActiveAreaRight()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_BOTTOM, this .ActiveAreaBottom()); } else { :: Print (CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_ELM_OBJ), this .m_name); } }

Здесь сначала создаём имя объекта, состоящее из префикса имён объектов, создаваемого в родительском классе, и имени, переданного в параметрах конструктора. Таким образом уникальное имя объекта будет выглядеть как "Префикс_Имя_Объекта".

Далее записываем в переменные родительского класса идентификатор графика и номер подокна, переданные в параметрах.

Затем вызываем метод создания графического объекта на канвасе. При успешном создании объекта записываем все данные в свойства объекта-элемента. Если же графический объект класса CCanvas создать не удалось — сообщаем об этом в журнал. При этом имя с префиксом уже будет создано и установлены идентификатор графика и его подокно. Таким образом, можно будет попробовать ещё раз создать объект класса CCanvas повторным вызовом метода Create(). По умолчанию при создании объекта отступ активной зоны устанавливается с каждой стороны равным нулю, т.е. активная зона объекта будет совпадать с размером созданного графического элемента. После его создания размер и положение активной зоны можно всегда изменить при помощи соответствующих методов, которые рассмотрим далее.

В деструкторе класса уничтожаем созданный объект класса CCanvas:

CGCnvElement::~CGCnvElement() { this .m_canvas.Destroy(); }

Метод, сравнивающий объекты-графические элементы между собой по указанному свойству:

int CGCnvElement::Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { const CGCnvElement *obj_compared=node; if (mode<CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_TOTAL) { long value_compared=obj_compared.GetProperty((ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER)mode); long value_current= this .GetProperty((ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER)mode); return (value_current>value_compared ? 1 : value_current<value_compared ? - 1 : 0 ); } else if (mode<CANV_ELEMENT_PROP_DOUBLE_TOTAL+CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_TOTAL) { double value_compared=obj_compared.GetProperty((ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_DOUBLE)mode); double value_current= this .GetProperty((ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_DOUBLE)mode); return (value_current>value_compared ? 1 : value_current<value_compared ? - 1 : 0 ); } else if (mode<ORDER_PROP_DOUBLE_TOTAL+ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL+ORDER_PROP_STRING_TOTAL) { string value_compared=obj_compared.GetProperty((ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_STRING)mode); string value_current= this .GetProperty((ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_STRING)mode); return (value_current>value_compared ? 1 : value_current<value_compared ? - 1 : 0 ); } return 0 ; }

Метод стандартный для всех объектов библиотеки и рассматривался нами ранее. Вкратце: в метод передаётся объект, указанный параметр которого нужно сравнить с соответствующим параметром текущего объекта. В зависимости от переданного параметра получаем из текущего аналогичный и возвращаем результат сравнения параметров двух объектов (1, -1 и 0 для больше, меньше и равно соответственно).

Метод, сравнивающий объекты-графические элементы между собой по всем свойствам:

bool CGCnvElement::IsEqual(CGCnvElement *compared_obj) const { int beg= 0 , end=CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER prop=(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER)i; if ( this .GetProperty(prop)!=compared_obj.GetProperty(prop)) return false ; } beg=end; end+=CANV_ELEMENT_PROP_DOUBLE_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_DOUBLE prop=(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_DOUBLE)i; if ( this .GetProperty(prop)!=compared_obj.GetProperty(prop)) return false ; } beg=end; end+=CANV_ELEMENT_PROP_STRING_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_STRING prop=(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_STRING)i; if ( this .GetProperty(prop)!=compared_obj.GetProperty(prop)) return false ; } return true ; }

Этот метод тоже стандартный для всех объектов библиотеки. Вкратце: в метод передаётся объект, все параметры которого нужно сравнить с параметрами текущего объекта. В трёх циклах по всем свойствам объекта сравниваем каждое очередное свойство у двух объектов, и если встречаются неравные свойства, то метод возвращает false — сравниваемые объекты неравны. По завершению трёх циклов возвращается true — все свойства равны у двух сравниваемых объектов.

Метод, создающий графический объект-элемент:

bool CGCnvElement::Create( const long chart_id, const int wnd_num, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool redraw= false ) { if ( this .m_canvas.CreateBitmapLabel(chart_id,wnd_num,name,x,y,w,h, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE )) { this .m_canvas.Erase(:: ColorToARGB (colour,opacity)); this .m_canvas.Update(redraw); this .m_shift_y=( int ):: ChartGetInteger (chart_id, CHART_WINDOW_YDISTANCE ,wnd_num); return true ; } return false ; }

В метод передаются все необходимые для построения параметры, и вызывается вторая форма метода CreateBitmapLabel() класса CCanvas. Если графический ресурс, привязанный к объекту чарта, создан успешно, то графический элемент заливается цветом и вызывается метод Update() для отображения на экране сделанных изменений. При этом в метод передаётся флаг необходимости перерисовки экрана — если мы обновляем составной объект, состоящий из нескольких графических элементов, график перерисовывать нужно после осуществления изменений во всех элементах составного объекта — чтобы не вызывать многократное обновление графика после изменения каждого элемента. Далее записываем в переменную родительского класса m_shift значение смещения координаты Y для подокна и возвращаем true. Если объект класса CCanvas не создан, возвращаем false.



Метод, возвращающий положение курсора относительно элемента:

bool CGCnvElement::CursorInsideElement( const int x, const int y) { return (x>= this .CoordX() && x<= this .RightEdge() && y>= this .CoordY() && y<= this .BottomEdge()); }

В метод передаются целочисленные координаты курсора X и Y и возвращается положение переданных координат относительно габаритов элемента — значение true будет возвращено, только если курсор находится внутри элемента.



Метод, возвращающий положение курсора относительно активной зоны элемента:

bool CGCnvElement::CursorInsideActiveArea( const int x, const int y) { return (x>= this .ActiveAreaLeft() && x<= this .ActiveAreaRight() && y>= this .ActiveAreaTop() && y<= this .ActiveAreaBottom()); }

Логика метода аналогична логике предыдущего метода, но возвращается положение координат курсора относительно границ активной зоны элемента — значение true будет возвращено, только если курсор находится внутри активной зоны.



Метод, обновляющий координаты элемента:

bool CGCnvElement::Move( const int x, const int y, const bool redraw= false ) { if (! this .Movable()) return false ; if (! this .SetCoordX(x) || ! this .SetCoordY(y)) return false ; if (redraw) :: ChartRedraw ( this . ChartID ()); return true ; }

В метод передаются новые кооринаты левого верхнего угла графического элемента, на которые необходимо его расположить, и флаг перерисовки чарта. Далее проверяем флаг перемещаемости объекта и уходим, если объект неперемещаемый. Если не удалось установить объекту новые координаты методами, которые рассмотрим ниже, возвращаем false. Далее, если флаг перерисовки чарта установлен, обновляем чарт. В итоге возвращаем true.



Метод, устанавливающий новую координату X:

bool CGCnvElement::SetCoordX( const int coord_x) { int x=( int ):: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .NameObj(), OBJPROP_XDISTANCE ); if (coord_x==x) { if (coord_x==GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_X)) return true ; this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_X,coord_x); return true ; } if ( :: ObjectSetInteger ( this . ChartID (), this .NameObj(), OBJPROP_XDISTANCE ,coord_x) ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_X,coord_x); return true ; } return false ; }

В метод передаём требуемое значение координаты X. Затем получаем эту координату из объекта. Если переданная координата и координата объекта равны, то объект перемещать не нужно, но необходимо проверить, установлено ли такое же значение в свойствах объекта. Если значения совпадают — сразу возвращаем true, иначе — сначала устанавливаем в свойство объекта переданное новое значение координаты, и затем возвращаем true.

Если переданная в метод координата и координата объекта не равны, устанавливаем в объект новую координату и при успешной установке записываем это значение в свойство объекта и возвращаем true. В любых иных случаях возвращаем false.



Метод, устанавливающий новую координату Y:

bool CGCnvElement::SetCoordY( const int coord_y) { int y=( int ):: ObjectGetInteger ( this . ChartID (), this .NameObj(), OBJPROP_YDISTANCE ); if (coord_y==y) { if (coord_y==GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_Y)) return true ; this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_Y,coord_y); return true ; } if (:: ObjectSetInteger ( this . ChartID (), this .NameObj(), OBJPROP_YDISTANCE ,coord_y)) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_Y,coord_y); return true ; } return false ; }

Логика метода аналогична вышерассмотренному методу установки координаты X.

Метод, устанавливающий новую ширину объекта:

bool CGCnvElement::SetWidth( const int width ) { return this .m_canvas.Resize( width , this .m_canvas.Height() ); }

В метод передаётся новая ширина объекта и возвращается результат вызова метода Resize(), изменяющего размеры графического ресурса.

В метод Resize() передаются новая ширина и текущая высота объекта.



Метод, устанавливающий новую высоту объекта:

bool CGCnvElement::SetHeight( const int height ) { return this .m_canvas.Resize( this .m_canvas.Width() , height ); }

В метод передаётся новая высота объекта и возвращается результат вызова метода Resize(), изменяющего размеры графического ресурса.

В метод Resize() передаются текущая ширина и новая высота объекта.

Примечание для двух рассмотренных методов: при изменении размера ресурса предыдущее изображение, нарисованное на канвасе, затирается.

Поэтому эти методы далее будут дорабатываться, а сейчас пока просто есть "на будущее".



Метод, устанавливающий все смещения активной зоны относительно элемента:

void CGCnvElement::SetActiveAreaShift( const int left_shift, const int bottom_shift, const int right_shift, const int top_shift) { this .SetActiveAreaLeftShift(left_shift); this .SetActiveAreaBottomShift(bottom_shift); this .SetActiveAreaRightShift(right_shift); this .SetActiveAreaTopShift(top_shift); }

В метод передаются все величины необходимых смещений от краёв объекта "графический элемент" внутрь и поочерёдно устанавливаются все четыре смещения вызовом соответствующих методов.

Метод, устанавливающий непрозрачность элемента:

void CGCnvElement::SetOpacity( const uchar value , const bool redraw= false ) { this .m_canvas.TransparentLevelSet( value ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_OPACITY, value ); this .m_canvas.Update( redraw ); }

В метод передаётся требуемое значение непрозрачности объекта (0 — полностью прозрачный, 255 — полностью непрозрачный) и флаг перерисовки чарта.

Далее вызываем метод TransparentLevelSet() класса CCanvas, записываем в свойства объекта новое значение свойства и обновляем объект с переданным флагом его перерисовки.

Объект "графический элемент" готов. Теперь нам нужно дать возможность сортировать эти объекты в списках, где они будут храниться. Для этого у нас уже есть класс CSelect, в который мы прописываем методы сортировки и поиска всех объектов библиотеки.

Откроем файл \MQL5\Include\DoEasy\Services\Select.mqh и впишем в него подключение файла класса объекта "графический элемент" и в конец тела класса объявление методов сортировки и поиска объектов "графический элемент" по их свойствам:

#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <Arrays\ArrayObj.mqh> #include "..\Objects\Orders\Order.mqh" #include "..\Objects\Events\Event.mqh" #include "..\Objects\Accounts\Account.mqh" #include "..\Objects\Symbols\Symbol.mqh" #include "..\Objects\PendRequest\PendRequest.mqh" #include "..\Objects\Series\SeriesDE.mqh" #include "..\Objects\Indicators\Buffer.mqh" #include "..\Objects\Indicators\IndicatorDE.mqh" #include "..\Objects\Indicators\DataInd.mqh" #include "..\Objects\Ticks\DataTick.mqh" #include "..\Objects\Book\MarketBookOrd.mqh" #include "..\Objects\MQLSignalBase\MQLSignal.mqh" #include "..\Objects\Chart\ChartObj.mqh" #include "..\Objects\Graph\GCnvElement.mqh"

...

static CArrayObj *ByGraphCanvElementProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER property, long value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode); static CArrayObj *ByGraphCanvElementProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_DOUBLE property, double value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode); static CArrayObj *ByGraphCanvElementProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_STRING property, string value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode); static int FindGraphCanvElementMax(CArrayObj *list_source,ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER property); static int FindGraphCanvElementMax(CArrayObj *list_source,ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_DOUBLE property); static int FindGraphCanvElementMax(CArrayObj *list_source,ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_STRING property); static int FindGraphCanvElementMin(CArrayObj *list_source,ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER property); static int FindGraphCanvElementMin(CArrayObj *list_source,ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_DOUBLE property); static int FindGraphCanvElementMin(CArrayObj *list_source,ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_STRING property); };

В конце листинга файла впишем реализацию новых объявленных методов:

CArrayObj *CSelect::ByGraphCanvElementProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER property, long value,ENUM_COMPARER_TYPE mode) { if (list_source== NULL ) return NULL ; CArrayObj *list= new CArrayObj(); if (list== NULL ) return NULL ; list.FreeMode( false ); ListStorage.Add(list); int total=list_source.Total(); for ( int i= 0 ; i<total; i++) { CGCnvElement *obj=list_source.At(i); if (!obj.SupportProperty(property)) continue ; long obj_prop=obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj_prop,value,mode)) list.Add(obj); } return list; } CArrayObj *CSelect::ByGraphCanvElementProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_DOUBLE property, double value,ENUM_COMPARER_TYPE mode) { if (list_source== NULL ) return NULL ; CArrayObj *list= new CArrayObj(); if (list== NULL ) return NULL ; list.FreeMode( false ); ListStorage.Add(list); for ( int i= 0 ; i<list_source.Total(); i++) { CGCnvElement *obj=list_source.At(i); if (!obj.SupportProperty(property)) continue ; double obj_prop=obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj_prop,value,mode)) list.Add(obj); } return list; } CArrayObj *CSelect::ByGraphCanvElementProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_STRING property, string value,ENUM_COMPARER_TYPE mode) { if (list_source== NULL ) return NULL ; CArrayObj *list= new CArrayObj(); if (list== NULL ) return NULL ; list.FreeMode( false ); ListStorage.Add(list); for ( int i= 0 ; i<list_source.Total(); i++) { CGCnvElement *obj=list_source.At(i); if (!obj.SupportProperty(property)) continue ; string obj_prop=obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj_prop,value,mode)) list.Add(obj); } return list; } int CSelect::FindGraphCanvElementMax(CArrayObj *list_source,ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER property) { if (list_source== NULL ) return WRONG_VALUE ; int index= 0 ; CGCnvElement *max_obj= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++) { CGCnvElement *obj=list_source.At(i); long obj1_prop=obj.GetProperty(property); max_obj=list_source.At(index); long obj2_prop=max_obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,MORE)) index=i; } return index; } int CSelect::FindGraphCanvElementMax(CArrayObj *list_source,ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_DOUBLE property) { if (list_source== NULL ) return WRONG_VALUE ; int index= 0 ; CGCnvElement *max_obj= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++) { CGCnvElement *obj=list_source.At(i); double obj1_prop=obj.GetProperty(property); max_obj=list_source.At(index); double obj2_prop=max_obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,MORE)) index=i; } return index; } int CSelect::FindGraphCanvElementMax(CArrayObj *list_source,ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_STRING property) { if (list_source== NULL ) return WRONG_VALUE ; int index= 0 ; CGCnvElement *max_obj= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++) { CGCnvElement *obj=list_source.At(i); string obj1_prop=obj.GetProperty(property); max_obj=list_source.At(index); string obj2_prop=max_obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,MORE)) index=i; } return index; } int CSelect::FindGraphCanvElementMin(CArrayObj* list_source,ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER property) { int index= 0 ; CGCnvElement *min_obj= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++) { CGCnvElement *obj=list_source.At(i); long obj1_prop=obj.GetProperty(property); min_obj=list_source.At(index); long obj2_prop=min_obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,LESS)) index=i; } return index; } int CSelect::FindGraphCanvElementMin(CArrayObj* list_source,ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_DOUBLE property) { int index= 0 ; CGCnvElement *min_obj= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++) { CGCnvElement *obj=list_source.At(i); double obj1_prop=obj.GetProperty(property); min_obj=list_source.At(index); double obj2_prop=min_obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,LESS)) index=i; } return index; } int CSelect::FindGraphCanvElementMin(CArrayObj* list_source,ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_STRING property) { int index= 0 ; CGCnvElement *min_obj= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++) { CGCnvElement *obj=list_source.At(i); string obj1_prop=obj.GetProperty(property); min_obj=list_source.At(index); string obj2_prop=min_obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,LESS)) index=i; } return index; }

По работе методов можно почитать в третьей статье, где мы обсуждали создание класса CSelect.



На этом запланированный на сегодня объём мы написали. Протестируем, что у нас получилось.







Тестирование

Для тестирования возьмём советник из прошлой статьи и сохраним его в новой папке \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part74\ под новым именем TestDoEasyPart74.mq5.



Подключим к советнику файл класса динамического массива указателей на экземпляры класса CObject и его наследников, стандартной библиотеки и

файлы классов CSelect и CGCnvElement библиотеки, укажем количество создаваемых объектов "графический элемент" и объявим список, в который будем размещать создаваемые графические элементы:



#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <Arrays\ArrayObj.mqh> #include <DoEasy\Services\Select.mqh> #include <DoEasy\Objects\Graph\GCnvElement.mqh> #define FORMS_TOTAL ( 2 ) sinput bool InpMovable = true ; CArrayObj list_elements;

В обработчике OnInit() советника создадим новые объекты-графические элементы, передавая в конструктор класса все необходимые параметры:

int OnInit () { ChartSetInteger ( ChartID (), CHART_EVENT_MOUSE_MOVE , true ); ChartSetInteger ( ChartID (), CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL , true ); int total=FORMS_TOTAL; for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CGCnvElement *element= new CGCnvElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT,i, 0 , ChartID (), 0 , "Element_0" +( string )(i+ 1 ), 300 , 40 +(i* 80 ), 100 , 70 , clrSilver , 200 ,InpMovable, true , true ); if (element== NULL ) continue ; if (!list_elements.Add(element)) { delete element; continue ; } } return ( INIT_SUCCEEDED ); }

В обработчике OnDeinit() удалим все комментарии с графика:

void OnDeinit ( const int reason) { EventKillTimer (); Comment ( "" ); }

В обработчике OnChartEvent() отловим щелчок по объекту, получим из списка объектов объект-элемент с именем, соответствующим имени объекта, по которому щёлкнули мышкой, записанном в параметре sparam обработчика, и увеличим уровень его непрозрачности на 5 единиц. В комментарии на чарт выведем сообщение с именем обрабатываемого объекта и значением его уровня непрозрачности:

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { CArrayObj *obj_list=CSelect::ByGraphCanvElementProperty( GetPointer (list_elements),CANV_ELEMENT_PROP_NAME_OBJ,sparam,EQUAL); if (obj_list!= NULL && obj_list.Total()> 0 ) { CGCnvElement *obj=obj_list.At( 0 ); uchar opasity=obj.Opacity(); if ((opasity+ 5 )> 255 ) opasity= 0 ; else opasity+= 5 ; obj.SetOpacity(opasity); Comment (DFUN, "Object name: " ,obj.NameObj(), ", opasity=" ,opasity); } } }

Скомпилируем советник и запустим на графике символа. При щелчке по любому из объектов "графический элемент" их непрозрачность будет увеличиваться до 255, затем при достижении максимального значения (255) — с 0 до 255, а в комментарии на график будет выводиться имя объекта, по которому щёлкнули, и его уровень непрозрачности:









Что дальше

В следующей статье продолжим разрабатывать объект "графический элемент" и начнём добавлять методы для вывода на него графических примитивов и текста.



Ниже прикреплены все файлы текущей версии библиотеки и файл тестового советника для MQL5. Их можно скачать и протестировать всё самостоятельно.

При возникновении вопросов, замечаний и пожеланий, вы можете озвучить их в комментариях к статье.

К содержанию

*Статьи этой серии:

Графика в библиотеке DoEasy (Часть 73): Объект-форма графического элемента

